Самые значимые события субботы

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Программа Дня города

Сегодня Петрозаводск отмечает День рождения.

Петрозаводчан и гостей города ждет парад военной техники, который пройдет в честь 75-летия освобождения города от фашистских захватчиков.

Также в честь 50-летия клуба любителей водного туризма пройдет еще и парад яхт.

Прямо на набережной военный клуб "Стягъ" устроит историческую реконструкцию сражения советских солдат с фашистскими оккупантами.

В створе ворот проспекта Ленина будут выступать танцевальные и музыкальные коллективы, участники телепроектов "Голос - дети" и "Битва талантов" дадут концерт.

В 23.00 все желающие смогут посетить концерт группы "Леприконсы" и услышать: "Хали-Гали…Будет супер!"

По традиции ровно в полночь прогремит салют.

Где можно принять участие в конкурсах и отведать суп из семи видов мяса, смотрите в полной версии программы Дня города.

На площади Кирова начался парад военной техники

Военный парад пройдет в честь 75-летия освобождения Петрозаводска.

В 10.00 на пл. Кирова началось торжественное прохождение войск Петрозаводского гарнизона и частей Северо-Западного федерального округа.

С 10.00 до 15.00 также на площади будет проходить выставка военной техники, более 20 действующих единиц, включая легенду Великой Отечественной войны - танк Т-34.

Во время парада механизированную колонну возглавит танк Т-34, за ним пройдут боевые автомобили УАЗ и "Тигр", танки Т-72Б-3, реактивные системы залпового огня "Град".

Воздушная часть парада будет представлена вертолётами Ми-8, Ми-28, истребителями МиГ-31БМ и Су-35.



Столица на Онего

Камеры компании "Сампо.ру" запечатлели происходящие события на площади Кирова.

Смотрите онлайн-трансляцию здесь.

фото: администрация Петрозаводска

Десятки людей выстроились в очереди за бесплатным супом на День города в Петрозаводске

В администрации Петрозаводска открыли секрет "карельской солянки" из семи видов мяса - главного блюда Дня города.

Гостей праздника угощают участники гастрономического фестиваля "Пир на Онего".

Самая аппетитная площадка Дня города простирается сегодня от Ротонды до Советской площади, сообщают в администрации. Рестораны и кафе города, а также гости столицы Карелии устроили «Пир на Онего» и кормят посетителей набережной разнообразными вкусностями, приготовленными на открытом огне. Хит фестиваля в этом году – «Карельская солянка». Это сложное блюдо из семи видов мяса готовилось в 250-литровом котле четыре часа. Отведать ароматное яство пришли сотни горожан: к кухне под открытым небом выстроилась большая очередь.

" Секрет карельской солянки в том, что она сварена из мясных продуктов только местных производителей. Деликатесы и копчёности тоже от наших карельских фермеров", - поделился шеф-повар городских праздников Антон Калинин.

На солянку ушло более 20 килограммов мясных продуктов, 18 банок маслин и оливок, восемь килограммов маринованных и солёных огурцов, по пять килограммов репчатого лука и картофеля. Заправлено блюдо томатной пастой, растительным маслом, зеленью и лимоном. Только соли потребовалось два килограмма, а сметаны – целых десять.

Кроме того, в меню "Пира на Онего" - плов на баранине, колбаски-гриль, буженина, шашлык, мясо, запечённое в тандыре, пельмени, блины, бургеры, шаверма с овощами, мороженое, фруктовые десерты, всевозможная выпечка, пряники, карельский квас, чай на травах. Местные производители представили рыбную продукцию, продукцию пчеловодства и многое другое.

фото: pixabay

Власти Карелии готовятся монетизировать социальные льготы и ужесточить условия выплат

Правительство Артура Парфенчикова решило принять в Карелии новый закон о монетизации льгот.

Документ уже внес в Законодательное собрание премьер-министр Александр Чепик. Для "реформы" специально выбрали летний период – отпуска, дачи, - видимо, надеясь, что законопроект в этом случае не создаст много шума. Однако сама суть его такова, что коснется тысяч жителей республики, которым станет гораздо тяжелее выживать в наше непростое время.

Если закон будет принят, ветераны труда лишатся 50-процентной льготы на услуги ЖКХ. Вместо этого им будут платить фиксированные 969 рублей в месяц. Хотя сейчас в денежном выражении у многих пенсионеров ежемесячная льгота составляет 1,5-2,5 тыс. рублей. Это значит, ветеранов сделают совсем нищими.

Подробнее об очередном антинародном законе читайте здесь.

Куда пойти в Петрозаводске 29 июня: День города

Афиша культурных событий карельской столицы на субботу.

10.00, стадион "Юность" (поле для метания копьев). Чемпионат Петрозаводска по пейнтболу для бывалых и начинающих команд.

14.00, парк Победы (Онежская набережная). Бой у Чертова Омута. Военно-историческая реконструкция, посвященная 75-летию освобождения Петрозаводска и Карелии от захватчиков.

15.00, площадка у ТРК "Лотос Plaza" (Лесной пр., 47а). Фестиваль мыльных пузырей.

17.00, площадка у ТРК "Лотос Plaza" (Лесной пр., 47а). Фестиваль красок olorFest.

18.00, клуб "Убежище № 1" (Литейная пл., 1). Травля (Königsberg crossover barbarians). 200 руб.

18.00, ночной клуб "Z.efir" (ул. Красная, 10). Pablo-Party: зарубежные и русские трэки новой школы, old school, rave, bassboosted и многое другое. 300 руб.

21.00, Зарецкий парк. Фестиваль водных фонариков.

23.00, клуб "Культура" (ул. Дзержинского, 3). "Всем нужен рэп". 300 руб.

23.00, кафе-клуб "Бегемот" (ул. Дзержинского, 7). BALDOS – диджей, музыкант, ведущий радиошоу "Маятник Фуко". 200 руб.

Программа Дня города, посвященного 75–летию освобождения Петрозаводска от фашистских захватчиков

10.00, пл. Кирова. Торжественное прохождение войск Петрозаводского гарнизона и частей Северо-Западного федерального округа. Показательные выступления военной авиации.

10.00-15.00, пл. Кирова. Выставка военной техники, более 20 действующих единиц, включая легенду Великой Отечественной войны - танк Т-34.

10.00, Советская площадь. "Город, войной опаленный" фотовыставка.

13.30, Онежская набережная, у скульптуры "Рыбаки". "Во имя жизни!" - историческая реконструкция военного клуба "Стягъ" (панорама сражения советских солдат с фашистскими оккупантами).

12.30-15.00, акватория Онежского озера, у Ротонды. "Онежский бриз" - фестиваль в честь 50-летия клуба любителей водного туризма: парад яхт, гонки на яхтах, показательные выступления - фигурное вождение катеров, экспозиция фотографий из истории клуба и яхт детской парусной школы.

15.00, акватория Онежского озера, напротив ротонды. "Мы помним! Мы чтим!" - показательные выступления яхтклуба любителей водного туризма города в честь моряков Онежской флотилии.

Онежская набережная

Центральная сценическая площадка в створе проспекта Ленина

12.00, "О городе, о подвиге, о славе!" - торжественное открытие праздника.

12.15, "Солдатские письма" - концерт с участием Владислава Косарева (г. Москва) и юных артистов, лауреатов всероссийских и международных конкурсов.

14.00, "Песни Победы" - концерт Национального ансамбля песни и танца Карелии "Кантеле".

14.40, "Встреча друзей" - программа танцевального клуба "Регтайм", посвященная 15-летию коллектива.

15.30, "Лето на бис" - эстрадный концерт победителей городских творческих конкурсов и фестивалей. Специальный гость - участница телепроекта "Голос Перезагрузка, 7 сезон" Дария Гроссман (г. Москва).

17.00, концерт участников телепроектов "Голос - дети" (Первый канал) и "Битва талантов" (СТС Love).

18.00, "Хиты над Онего" - концерт Show Brass Band "Keep the Brass" (хиты и каверы в исполнении веселого духового брасс-ансамбля).

19.00, "Выпускной движ "Онего-Party" - общий выпускной от Радио ENERGY.

21.00, "Жемчужина России" - финал III Российского фестиваля туризма и красоты: 27 финалисток Мисс и Миссис Россия из разных городов страны; Модный показ от дизайнера Кристины Беловой (г. Санкт-Петербург), коллекции "Жар-птица", "Русь", "Я"; Артем Пыхачев, балет Мариинского театра (г. Санкт-Петербург); DJ Цветкоff (г. Санкт-Петербург).

23.00, "Хали-Гали…Будет супер!" - концерт группы "Леприконсы" (Республика Беларусь).

24.00, "Салют, Петрозаводск!" - праздничный фейерверк.

Онежская набережная

Сценическая площадка у скульптуры "Рыбаки"

11.30, концерт участников фестиваля народного творчества "Suguvastavundu" ("Родовое гостевание").

14.00, "У русских песен крылья лебединые" - концерт ансамбля русской песни "Катюша" и хора "Заонежские узоры", народных коллективов самодеятельного художественного творчества Республики Карелия.

15.00, "Самые-самые! Маленькие и большие" - концерт студии эстрадного вокала "Зажги свою звезду" и танцевального ансамбля "Апельсиновая фиеста".

16.30, "Солнечное настроение" - концерт ансамбля народного танца "Карельский сувенир", студии эстрадного вокала "Новые голоса", студии современного спортивного танца "KC-DANCE" (г. Кондопога), шоу-группы "EXCITE" (г. Кондопога)

18.00, Николай Пищулов и группа "Мысли вслух" (г. Санкт-Петербург, г. Петрозаводск).

"Подарок любимому городу" - программа профкома студентов Петрозаводского государственного университета.

19.00, "Таланты университета" - лучшие студенческие номера 2019 года.

20.00, концерт группы "Интонация", хитмейкера сериала "Молодежка", участника проекта "Песни" на ТНТ (г. Москва).

21.00, танцевальный Open-air – dance live set by DJ Rosher.

Праздничная территория Дня города-2019

11.00, Губернаторский парк - Городской турнир по стритболу на призы компании "Сана".

12.00, от ул. Куйбышева по пр. Ленина до Онежской набережной. "Ремесленное подворье" - выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного и ремесленного творчества.

12.00, Онежская набережная, у кузницы. "Петрозаводск мастеровой" - кузнечный фестиваль: демонстрация работы кузнецов; мастер-классы и сувениры от мастера; памятная медаль от чеканщиков.

12.00, ул. Федосовой – ул. Малая Слободская – ул. Куйбышева-Неглинская наб. "Иллюзии Старого города": "Петрозаводск ремесленный. Открытие городского театра" - ежегодный праздник музея-заповедника "Кижи" в квартале исторической застройки.

12.00, Советская площадь. "В гостях у Марьяне" - представление нового туристского бренда города: фотосессия с красавицей Марьяне, посткроссинг (отправка открыток в любую точку мира), мастер-класс по изготовлению сувенира "Ягодка" из фетра, презентация каталога летних путешествий по Карелии.

12.00, Онежская набережная. "Пир на Онего!" - гастрономический фестиваль: фермерский маркет от местных производителей, шедевры street-food, чайный двор, дегустации, полезные мастер-классы, food court (ресторанный дворик), хит фестиваля "Карельская солянка".

12.00, Онежская набережная, у скульптуры "Волна Дружбы". Фестиваль лимонада от АО "Славмо": большая дегустация, игры, конкурсы, подарки, выступление творческих коллективов.

12.00, Советская площадь. "Онлайн-парк Tele2" - информационно-развлекательная программа: горячий кофе, отдых на мягких пуфах, подзарядка гаджетов.

12.00, Советская площадь. "Формула Росбанк" - гонки на радиоуправляемых машинках для всей семьи.

12.00, Советская площадь. "Ощути вкус ТЕSS" - презентация чая.

12.30, Левашовский бульвар. "Аллея СМИ" - развлекательные программы от средств массовой информации.

12.30, Советская площадь. Презентационная программа популярных брендов Stihl и Viking. мастер-класс садово-парковой техники (мотокосы, газонокосилки), конкурсы, призы, воздушные шары для самых маленьких.

12.30, Онежская набережная. "День города с Husqvarna" - презентационно-развлекательная программа: фигурная резка бензопилой, показ техники, конкурсы, сувениры.

12.30, Советская площадь, у памятника Куусинену. Фестиваль интерактивных развлечений "Игрофест".

13.00, Онежская набережная, у тренажеров. "Стальной ветер". Показательные выступления сильнейших спортсменов-метателей Карелии - финалистов Чемпионата мира-2018, призеров и победителей Кубка России 2018-2019, членов "Ассоциации метания ножей и топоров Карелии": мастер-классы, показательная тренировка.

14.00, у Дворца торжественных церемоний (ЗАГС). "Детская поляна" - отдыхаем всей семьей с компанией "Ситилинк": угощаем полезным морсом, дарим вкусное печенье, развлекаем детей на батуте.

15.00, Онежская набережная, у ротонды. "Я танцевать хочу!". Школа парных танцев "Primavera".

фото: Валерий Поташов

"Вы должны были исполнить решение суда, а не ставить его под сомнение!"

Городской суд Петрозаводска вынес частное определение о грубых нарушениях закона карельскими приставами, которые на протяжении нескольких лет не смогли снести торговую пристройку "Невский пассаж".

"Вы должны были исполнить решение суда, а не ставить его под сомнение!", – эти слова судьи Ирины Гадючко, обращенные к карельским приставам, стали лейтмотивом всего процесса по рассмотрению иска о прекращении исполнительного производства в отношении скандальной торговой пристройки "Невский пассаж" в Петрозаводске. С таким иском в городской суд, который постановил снести наземную часть пристройки еще осенью 2013 года, обратилась начальник межрайонного отдела по особым исполнительным производствам Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия Ольга Баронова. Ей и пришлось отдуваться в суде за то, что его решение до сих пор не исполнено, хотя с 2017 года это исполнительное производство по распоряжению бывшего главного судебного пристава России Артура Парфенчикова находится в Москве – в Управлении по исполнению особо важных исполнительных производств ФССП России.

Зачем это было сделано, госпожа Баронова так и не смогла внятно ответить и лишь заметила, что не вправе комментировать решения своего руководства. Но никто из руководства ФССП на судебный процесс в Петрозаводск не приехал.

Отказав карельским приставам в удовлетворении их иска, судья Ирина Гадючко сочла также необходимым обратить внимание главного судебного пристава России Дмитрия Аристова на грубые нарушения закона при исполнительном производстве в отношении незаконной торговой пристройки "Невский пассаж".

Копия частного определения городского суда Петрозаводска будет направлена в Минюст РФ.

Подробнее о судебном процессе по делу о сносе пристройки "Невский Пассаж", читайте здесь.

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Большинству участников опроса не понравилось, что танки проедут по Петрозаводску в День города

Участники опроса на "Столице на Онего" не поддержали идею властей пустить танки по улицам Петрозаводска в День города.

Сегодня в День города в Петрозаводске прошел парад военной техники в честь 75-летия освобождения города от фашистских захватчиков. Колонна боевых машин во главе с танком «Т-34» прошла по улицам города.

Такой парад в День рождения Петрозаводска устроили впервые, его не было ни на 50-летие освобождения города, ни на 55-летие…

"Столица на Онего" интересовалась: нравится ли, что танки поедут по Петрозаводску в День города. В опросе приняли участие 1325 человек, большинство из которых 951 (71%) ответили отрицательно. Большая часть респондентов не поддержали идею властей, потому что опасаются, что танки сломают последний асфальт в городе.

Но среди участников опроса 255 человек (19%) признали парад отличной патриотической акцией и заверили, что обязательно пойдут посмотреть на боевые машины.

И 119 человек (8%) признались, что им все равно: делайте, что хотите.

Уже сегодня в троллейбусах Петрозаводска можно расплачиваться картой

В День города в троллейбусах Петрозаводска появилась возможность оплатить проезд по безналичному расчёту.

Купить билет можно будет любыми банковскими картами с технологией бесконтактной оплаты (те, которые можно прикладывать), а также поддерживающими её современными девайсами.

Помимо этого, сохранится возможность расчёта наличными. Вместо билета пассажиры теперь будут получать чек оплаты.

Нововведения связаны, помимо прочего, с изменениями в федеральном законодательстве, по которым предприятия должны установить онлайн-кассы для передачи данных в налоговую службу.

Стоимость проезда в троллейбусах при этом не повысится.

фото: ТАСС / Юрий Смитюк

Мужчина погиб на пожаре в Петрозаводске

Тело мужчины было обнаружено на пожаре в жилом доме в Соломенном, сообщили в МЧС Карелии.

Сегодня утром, 29 июня в 6.19, произошел пожар в жилом деревянном доме на улице Скалистой в Петрозаводске.

Для ликвидации огня привлекались 20 пожарных и 6 единиц техники.

На месте пожара было обнаружено тело мужчины.

На месте происшествия работают следователи. Причины пожара устанавливаются.

фото: ГИБДД Карелии

Водитель троллейбуса зажал дверьми ребенка в Петрозаводске

В Петрозаводске 9-детний ребенок получил травмы в троллейбусе, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую пятницу, 28 июня, в 18.35 на улице Куйбышева, 49-летний водитель троллейбуса зажал дверьми 9-летнего пассажира. Мальчик выходил из троллейбуса на остановке.

В результате ДТП мальчик получил ушибы. По факту ДТП проводится проверка.

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