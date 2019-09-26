Самое важное за сегодня

Осужденный за соучастие в убийстве Немцова пожаловался на пытки холодом в колонии Карелии

Анзор Губашев, приговоренный к 19 годам за соучастие в убийстве политика Бориса Немцова, отбывает наказание в исправительной колонии строгого режима №9 в столице Карелии, и сегодня он рассказал журналистам, как к нему относятся в исправительном учреждении.

После опубликованной в ряде СМИ информации о якобы имевших место нарушениях прав человека в местах лишения свободы, УФСИН России по Республике Карелия организовало посещение ИК-9 журналистами местных и региональных СМИ, а также предоставило возможность побеседовать со всеми заключенными, которые упоминаются в публикации.

Одним из таких заключенных является Анзор Губашев. На сегодняшний день он находится в ПКТ – помещении камерного типа, куда попал после камеры ШИЗО – штрафного изолятора. По словам Губашева, в ШИЗО его поместили после того, как он отказался прерывать намаз и не встал при появлении начальника колонии в отряде.

"Меня притесняют в моей религии, - говорит Губашев. - Не разрешают совершать намаз. Коран мой порвали. В ШИЗО попал, потому что делал намаз в личное время. Когда зашли сотрудники колонии, я не встал. Пока сюда в Карелию не попал, такого обращения не было. Намаз по пять раз совершал, а здесь приехал в Карелию… Я и так делаю намаз три раза в день, и этого не разрешают. Мне специально порвали Коран, мою священную книгу. Хотели спровоцировать, чтобы я ругался. Меня поместили в ШИЗО. Потом перевели в ПТК. Сегодня узнали, что вы (журналисты) придете, и заклеили Коран".

Пожаловался Губашев и на то, что ему плохо подают еду - кидают хлеб в кашу, и что в камере очень холодно.

"Здесь люди кричат от холода, - сказал осужденный Габашев. – Здесь холодные камеры. Пытают холодом. Пытки разные есть. Ко мне физическая сила не применялась. Меня именно холодом пытали. Я сидел всю зиму, начиная с января 2018, 4,5 месяца сидел в холоде. Помещение не отапливают. Батарея не полностью холодная, а чуть-чуть теплая. +8…+10 максимум.

Ночью спать холодно. Стучали в двери, говорили, что холодно".

На вопрос, знает ли он о пытках в колонии, Губашев ответил, что слышал, но сам ничего не видел, так как все время находится в изоляции.

"Я слышал, что здесь пытают, избивают, холодной водой обливают, - рассказал Губашев. – Но сам лично не видел. По дороге сюда я слышал про Республику Карелия. На самом деле, когда приехал, увидел, какое обращение здесь ко мне, к религии".

По словам Губашева, он обращался за помощью к имаму.

"Имам сказал, что можем - делаем, - передает слова муфтия Губашев. – И пожелал мне терпения".

На жалобу о холоде отреагировал и уполномоченный по правам человека.

"Он приходил с градусником, замерял температуру и сказал, что здесь градусник не нужен, и так видно, что холодно", - сказал Анзор Губашев.

В завершении диалога с журналистами Губашев признался, что хочет, чтобы его перевели из "девятки", так как тут "не уважают его религию".

И сообщил, что к нему не применяют физическую силу, потому что он является участником резонансного дела (убийство Немцова – прим.ред.).

В свою очередь, руководство колонии прокомментировало претензии осужденного Губашева.

"Претензии у Губашева три, - подвел итог начальник ИК-9 Иван Савельев. - Порванный Коран – первое, вторая - не может 5 раз совершать намаз и холод в камере. Основная причина помещения его в ШИЗО – религиозный вопрос. Мы живем в светском государстве, и у нас есть Конституция. У нас режимное учреждение, где свой распорядок дня. Есть христиане, мусульмане, если мы под всех будем адаптировать распорядок, это будет очень сложно. В личное время мусульмане имеют право молиться, но он (Губашев – ред.) хочет молиться 5 раз в день. Но он забывает, что отбывает наказание. Потом придет кто-то, кто захочет совершать намаз 20 раз в день. И если у всех отбой и все спят, то он должен спать. У нас порядка 150 мусульман содержится. Не возникает таких вопросов у других. Всех все устраивает. В Коране разрешается переносить молитвы".

По словам руководства, Губашев не сразу попал в ШИЗО, до этого с ним проводились многочисленные профилактические беседы.

А по поводу порванного Корана замнчальника УФСИН Карелии Андрей Ломонос пояснил, что "умышленной порчи Корана никто не совершал".

"У нас 2 раза в день проводятся обыски, - сказал Ломонос. – Может быть, ему неприятно, что Коран шерстят. Но были случаи, когда в Коране прятали бритвенное лезвие, а на страницах делали записи и передавали другим. Мы листаем, смотрим. Мы контролируем. Это наша работа. Это безопасность. Возможно, могли повредить страницы. Но он обратился с заявлением, и мы заклеили. Глубоко убежден, что это спекулятивный момент.

Спекуляция на тему религии - это неприемлемо".

Жалобу на холод в камере сотрудники колонии также опровергли, сказав, что температура в ПКТ составляет 18 градусов. Это замерял омбудсмен, который приходил сюда со своим градусником.

По мнению руководства ИК-9, все, что говорит Анзор Губашев, он делает для того, чтобы его отсюда перевели.

фото: ГИБДД Карелии

Появились подробности смертельного ДТП под Петрозаводском (ФОТО)

Водитель внедорожника столкнулся с фурой утром в Прионежском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

Ранее сообщалось, что водитель автомобиля Niva погиб после столкновения с грузовиком на 434 км ФАД Р-21 "Кола".

В 8.35 в дежурную часть ГИБДД поступило сообщение о ДТП в Прионежском районе на 434 км. автодороги "Кола".







Фото: ГИБДД Карелии

31-летний водитель Chevrolet Niva, выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество в движении большегрузному автомобилю Scania, который двигался в сторону п. Шуя.







Фото: ГИБДД Карелии

Водитель внедорожника погиб на месте аварии до прибытия скорой медицинской помощи.







Фото: ГИБДД Карелии

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.



Фото: ГИБДД Карелии

фото: © postimees.ee/Raul Mee

Нашли тело главы банка, через который отмывали деньги на строительство дорог в Карелии

В Таллине найдено тело пропавшего 23 сентября бывшего руководителя эстонского филиала Danske Bank Айвара Рехе.

К поискам мужчины было привлечено более 50 человек. Рехе был объявлен в розыск, поисковики прочёсывали окрестности его дома и близлежащий лес. Обстоятельства его смерти не уточняются, пишет News.ru.

Ранее сообщалось, что Карелия фигурирует в афере с отмыванием более 100 млн евро в Финляндии.

В Финляндии предъявили обвинения двум гражданам Эстонии в отмывании денег. Обвиняемые утверждали, что деньги предназначались для проекта строительства дорог в Карелии.

Под подозрение попала финская строительная компания HTR Talonrakennus Oy. На счета фирмы в Nordea и Danske Bank за несколько месяцев перечислили более 6,5 млрд рублей.

фото: © Регина Рыжникова (Кубесарьян) / из соцсети vk.com

Стала известна судьба медведицы, которую бросили умирать в клетке в глухой деревне Карелии

Минпророды Карелии определил судьбу медведицы Маши, которая живет в клетке недалеко от поселка Куркиеки в Лахденпохском районе Карелии.

Как отметили в Минприроды, многие неравнодушные граждане обращаются с вопросами о принятом решении в отношении медведицы, проживающей в клетке в Лахденпохском районе.

Минприроды РК совместно с МВД РК выяснили все обстоятельства жизни и содержания животного.

В паблике министерства природы отмечается, что отделение полиции по Лахденпохскому району провело внеплановую проверку по факту ненадлежащего содержания зверя, в ходе которой не было выявлено признаков преступления по статье "Жестокое обращение с животными". Материалы проверки сейчас находятся в прокуратуре Лахденпохского района.

В понедельник, 23 сентября, был организован выезд ветеринарной бригады к месту содержания животного.

"Медведицу нашли в удовлетворительном состоянии. Выглядит она хорошо, еда (яблоки, кукуруза, рыба) присутствует в клетке", - пишут специалисты.

По информации Минприроды, собственник зверя сообщил, что медведица будет передана в приют для животных "Бим", который находится в Московской области.

Для перевозки медведицы необходимо наличие у нее определенных прививок, которые будут сделаны 26 сентября. После вакцинации необходимо выждать карантинный срок в 21 день, после чего зверь поедет в приют.

Напомним, брошенного в клетке зверя обнаружила туристка из Подмосковья и забила тревогу, организовав в соцсетях кампанию по спасению медведицы.

фото: ©РИА Новости / Максим Богодвид

Водитель внедорожника погиб под Петрозаводском

Смертельное ДТП произошло утром 26 сентября в Прионежском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

Водитель автомобиля Niva погиб после столкновения с грузовиком на 434 км ФАД Р-21 "Кола".

По информации ГИБДД, пассажиров во внедорожнике не было.

Подробности выясняются.

Для ликвидации происшествия в 8.31 привлекались сотрудники МЧС Карелии.

фото: instagram.com/plushenkoofficial

Плющенко посадил 6-летнего сына за руль в Карелии (ВИДЕО)

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко во время отпуска в Карелии отправился с семьей за грибами, игнорируя ПДД.

В Instagram опубликовано видео, снятое супругой Плющенко Яной Рудковской, на котором спортсмен управляет автомобилем, держа на коленях их шестилетнего ребенка, пишет издание "РИА Новости".

Поклонники Плющенко не оценили такого жеста, заметив, что он вопиющим образом нарушает правила дорожного движения, несмотря на то что прогулка на авто проходила по пересеченной местности.

фото: © Леонид Николаев

Ирина Мирошник рассказала, как победила блатников в очереди в детские сады

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник в большом интервью рассказала о том, что считает успехом в своей работе.

"Если вы спрашиваете о том, что дорого и ценно лично для меня, то я назову электронную очередь в детские сады. То, что нам удалось сделать ее по-настоящему закрытой от каких-либо вмешательств, я считаю победой, - рассказала Ирина Мирошник. - При дефиците мест в дошкольных учреждениях в их распределении не должно быть никакой несправедливости — это моя принципиальная позиция. Блат недопустим, и я боролась с ним беспощадно. Мы намеренно перенесли очередь на сервер государственного университета, чтобы у сотрудников администрации не было доступа к этим данным, а значит, и возможности их исказить. Мне пришлось принимать жесткие меры в управлении образования, объясняя сотрудникам, что они не вправе решать за родителей, в какой сад удобнее водить детей. Раз очередь единая городская, люди вправе сами делать свой выбор. Следующий этап работы был с заведующими, у которых в садах все-таки по старинке возникали дети не из списков, и отчислить их мы уже не могли. Сколько я ни просила, ни уговаривала, заведующие не понимали — и я начала увольнять. Только тогда мою позицию восприняли серьезно. При этом все знали, что обмануть меня, успокоив, будто проблема формально решена, невозможно. Информацию о нарушениях я получала напрямую — буквально на каждом приеме граждан были жалобы. Казалось, этот поток не закончится никогда. И вдруг всё прекратилось. Обращений по поводу несправедливой очереди в детские сады не стало — проблема ушла, мы ее преодолели. И я без ложной скромности считаю это большим достижением. Особенно в условиях, когда наш город растет — население прибывает".

Подробнее читайте в интервью "Большие перемены с Ириной Мирошник".

фото: Столица на Онего

"Взяли суши, зашли в магазин": Что предшествовало жестокому убийству двух инвалидов в Карелии

Гражданский муж Юлии Семеновой, подозреваемой в жестоком убийстве двух пенсионеров-инвалидов в Питкяранте, дал свидетельские показания в Верховном суде Карелии.

В среду, 25 сентября, в Верховном суде Карелии продолжилось рассмотрение дела об убийстве двух пенсионеров из Питкяранты. На скамье подсудимых – 35-летняя соцработник Юлия Семенова.

Для дачи свидетельских показаний гособвинение вызвало сожителя подсудимой, 51-летнего Алексея Амосова.

Убитых, 55-летнюю Елену и 58-летнего Олега, сожитель подсудимой знал, но очень плохо. Когда были выходные, Алексей помогал Семеновой по работе – несколько раз возил мать погибших из больницы. Погибшую Елену он подвозил только один раз после похорон. В квартиру никогда не поднимался.

Помните, как вы провели этот день (5 ноября – день совершения убийства, - прим. ред.)? – спросила прокурор.

– С 1 ноября я был в отпуске. И, если честно сказать, сидел на пиве. Этот день мы практически провели дома. Юля с дочкой заказали суши на 15.30. Время подошло. Мы сходили втроем. Взяли суши, зашли в магазин, мне пива взяли. Пришли домой.

После прихода домой, Юля пошла к своим подопечным, Елене и Олегу, и была там недолго, сообщил Алексей.

– Юля ушла. А мы с дочкой сидели и ждали. Потом пришла, мы суши чуть-чуть покушали. Я стал пиво пить. Потом спать пошел. У меня привычка, как говорится, если не кондиция – я ложусь спать.

Подробнее читайте в статье "Заказала суши и пошла убивать".

фото: Следком Карелии

"Антон вспыльчивый, бывает, ведет себя агрессивно, но меня он уважает"

В Петрозаводске во время судебного процесса по делу "петрозаводского маньяка" гособвинитель зачитал показания матери Антона Ипатова.

Женщина отказалась свидетельствовать против сына в Верховном суде Карелии. Представитель гособвинения с разрешения председательствующего суда зачитал показания Ипатовой, которые она давала следствию 23 сентября и 15 декабря 2018 года.

"По характеру Антон вспыльчивый, бывает, ведет себя агрессивно, но меня он уважает. В семье ведет себя спокойно, трудолюбивый, ответственный. Друзей Антона я не знаю вообще, круг его общения не знаю. Мне известно, что Антон периодически употреблял алкоголь, в основном пил пиво или вино, но также мог выпить и крепкий алкоголь. Антону спиртного много не надо. Чтобы он опьянел, (достаточно) буквально несколько стопок, ему хочется спать. В состоянии алкогольного опьянения Антон может проявить агрессию к окружающим. К примеру, прикрикнуть на человека. Фактыв того, что он применил к кому-либо насилие в состоянии алкогольного опьянения, не известны. Антон неоднократно судим, в том числе за разбой, угон, воровство, нанесение тяжких телесных повреждений. При каких обстоятельствах он совершил данные преступления, мне неизвестно, так как Антон мне об этом не рассказывал. А с Антоном на эту тему общался мой муж (ныне покойный – прим. авт.). За совершение данных преступлений Антон отбывал наказание в колониях", - сообщала ранее мать Ипатова.

Подробности из зала суда - в материале "Столицы на Онего".

фото: pxhere

Пожилой рыбак утонул в Карелии

По факту смерти рыбака в Кемском районе проводится проверка, сообщили в Следкоме Карелии.

Во вторник, 24 сентября, двое мужчин отравились на рыбалку на одно из озер в Кемском районе.

Находясь на водоеме 60-летний мужчина один на резиновой лодке вышел в озеро. Во время рыбалки он упал в воду и утонул. В настоящее время проводятся поисковые мероприятия для обнаружения тела погибшего.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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