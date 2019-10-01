Главные новости, которые вы могли пропустить

фото: © ЕРА/ИТАР-ТАСС

Снег и сильный ветер обрушатся на Карелию

Сильный ветер придет в Карелию через несколько часов, предупредили в карельском Гидрометцентре.

"В Ленинградской области ветер 15-20 м/с, на открытых акваториях порывы до 24 м/с, - предупредили в Гидрометцентре. – С Финского залива дует, как в трубу".

Непогода затронет и Карелию.

"Усиление ветра первыми ощутят жители южных районов Карелии – Олонца, Сортавалы, Лахденпохьи, Прионежья, - сказал синоптик карельского Гидрометцентра. – В Петрозаводске юго-восточный ветер сменится северо-западным уже к 16.00 – 17.00. ожидаются порывы до 17 м/с".

В пятницу, 4 октября, по прогнозам синоптиков, в Петрозаводске пойдет мокрый снег, температура воздуха ночью опустится до ноля, днем составит лишь +2 градуса.

"На юге Карелии, в Олонце, к концу недели ночью ожидаются минусовые температуры, а днем 0…+3", - сказала синоптик.

Как уточнили в Гидрометцентре, снег выпадет, но потом растает, так как холодная погода продержится лишь в первой декаде октября, а после вновь придет потепление.

фото: НТВ

Следком России "вступился" за пенсионерку, живущую в заброшенном санатории в Карелии

Председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин потребовал организовать доследственную проверку о ненадлежащих жилищных условиях пенсионерки из Сортавалы.

Поводом для проверки стал сюжет, который вышел вчера на телеканале "НТВ". Журналисты в программе "Чрезвычайное происшествие" рассказали о 80-летней жительнице Сортавалы - Римме Квашниковой. Пенсионерка десятки лет живет в заброшенном санатории "Ладога", где нет отопления. Бывший повар санатория прописана в комнате на последнем этаже одного из корпусов. Покинуть разрушающее здание женщина не может, поскольку идти ей некуда.

Пенсионерка стоит на очереди для получения жилья с 1973 года, и на основании постановления суда местная администрация должна была выделить ей жилье, пригодное для проживания. Однако чиновники до сих пор волокитят принятие решения.

"В ходе проверки следователями будет дана оценка действиям должностных лиц и принято процессуальное решение по данному факту", - сообщается на сайте Следкома Карелии.

Ранее о Римме Квашниковой, которая готовится встретить очередную зиму в неотапливаемом здании, рассказывали карельские СМИ. Глава Сортавальского района Сергей Крупин, комментируя ситуацию, заявил, что "надеется, что в следующем году Римма Яковлевна переедет в благоустроенное жилье".

фото: © Сергей Юдин / Столица на Онего

Стало известно, по какой цене власти выкупают у населения аварийные квартиры в Петрозаводске

В администрации Петрозаводска рассказали, в какую стоимость были оценены две квартиры в аварийных домах Октябрьского проспекта.

Власти города заключили два соглашения с собственниками об изъятии земельных участков и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, за которые будут перечислены деньги. Речь идет о двух квартирах в домах, которые были признаны аварийными.

Сколько власти заплатили собственникам квартир, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: из личного архива Юлии Мовчан

Как простая девчонка из карельского поселка стала одним из ведущих хирургов Офтальмологического центра Карелии

Юлия Александровна Мовчан – хирург офтальмологического центра Карелии, за плечами у нее 2000 операций и спасение зрения младенцев, которым нет и одного дня от роду.

Юлия Мовчан, врач-офтальмохирург 1-й категории. За время профессиональной деятельности она провела более 2 000 офтальмологических операций, из которых более 1000 – это факоэмульсификация катаракты. Юлия Александрова - член Российского общества катарактальных и рефракционных хирургов (RSCRS).

Встретиться с Юлией было не просто: у нее операции и пациенты, консилиумы и конференции, учеба в других городах и странах, путешествия, дайвинг, акулы... Юля Мовчан – доктор с сумасшедшей энергией, профессионал, один из ведущих хирургов Офтальмологического центра Карелии, при этом неисправимая путешественница.

Как простая девчонка из карельского поселка решила стать врачом и выбрала такую неженскую специализацию, как хирургия, и для чего врач опускается на дно моря с акулами, читайте здесь.

фото: © ИА "Республика" / Михаил Никитин

Руководство карельского Минкульта представило коллективу ансамбля "Кантеле" нового директора

Лесонен представил творческим работникам ансамбля "Кантеле" нового директора Наталью Львову.

Во вторник, 1 октября, состоялось собрание коллектива ансамбля "Кантеле", на котором министр культуры Алексей Лесонен представил творческим работникам нового директора Наталью Львову.

"По его словам (ред. - министра Лесонена), нового директора назначают для усиления эффективности деятельности. Кадровые изменения сейчас происходят сразу в нескольких учреждениях культуры (Нац. театр и др). Львова пообещала, что не планирует никаких серьезных изменений, коллективу не стоит ее бояться", - сообщила "Столице на Онего" пресс-секретарь ансамбля "Кантеле" Татьяна Чаплыгина.

Пресс-секретарь добавила, что бывший руководитель ансамбля останется на посту заместителя при новом директоре.

"Темнышева согласилась продолжить работу на посту зама, чтобы завершить все начатое. Со стороны коллектива вопросов и возражений не последовало", - заключила Чаплыгина.

Ранее коллектив ансамбля выступил против этого назначения и подготовил письмо главе Карелии Артуру Парфенчикову. Творческая группа выступала в защиту экс-руководителя Татьяны Темнышевой.

фото: © Yury Bobylev / heninen.net

В Лахденпохье отец сменил сына на должности главы города

На сессии нового созыва депутаты избрали главу Лахденпохьи.

Во вторник, 1 октября, на сессии нового созыва избран глава города Лахденпохья. Им стал Казымов Мубариз Казым Оглу.

Ранее его сын Рамиз Казымов объявил о сложении с себя полномочий мэра Лахденпохьи.

"Сегодня, 1 октября 2019 года, я досрочно сложил с себя полномочия главы Лахденпохского городского поселения. Мое решение исключительно связно с проходящей у нас реформой местного самоуправления", – обратился к горожанам бывший глава города.

Одним из важных этапов реформы является передача полномочий городского поселения на уровень администрации района, сообщил Рамиз Казымов.

Глава Лахденпохьи сложил полномочия (ВИДЕО)

Рамиз Казымов записал видеообращение для граждан.

В паблике "ЛахденпохьЯ - НАВСЕГДА!" появилось обращение мэра города о сложении полномочий.

"Сегодня, 1 октября 2019 года, я досрочно сложил с себя полномочия главы Лахденпохского городского поселения. Мое решение исключительно связно с проходящей у нас реформой местного самоуправления", – обратился к горожанам бывший глава города.

Одним из важных этапов реформы является передача полномочий городского поселения на уровень администрации района, сообщил Рамиз Казымов.

"Весь период своей работы главным участником своей команды я считал горожан и глубоко убежден, что все, что было сделано за последние два с половиной года, было сделано вместе, сообща, единой командой", – рассказал Рамиз Казымов.

фото: пресс-служба правительства Карелии

Подготовка концерта к 100-летию Карелии под угрозой срыва, сообщил коллектив "Кантеле" Парфенчикову

Представители творческого коллектива ансамбля "Кантеле" подготовили обращение в адрес главы Карелии Артура Парфенчикова, в котором сообщили о своем несогласии с увольнением руководителя Татьяны Темнышевой и о возможном срыве подготовки концерта из-за этого.

Текст обращения артистов "Кантеле" был опубликован в Сети. Авторы документа обращаются к Парфенчикову за помощью в разрешении ситуации. Они заявляют, что их никто не подготовил к кадровым переменам в руководстве. Артисты выступили в защиту Татьяны Темнышевой, которая руководила коллективом до настоящего момента, находясь в должности исполняющего обязанности директора национального ансамбля песни и танца Карелии "Кантеле".

"У нас чрезвычайная ситуация! По неизвестным причинам у нас смещают руководителя, который устраивает как администрацию ансамбля, так и артистов. Человека, который работал с профессиональными музыкальными и театральными коллективами Карелии и понимает не только организационную структуру, но и творческие задачи и возможности. Человека, который работал несколько лет с ансамблем и занет подход к каждому артисту", - сообщается в письме.

Новым директором ансамбля станет Наталья Львова. Авторы документа утверждают, что смена руководителя может болезненно отразиться на коллективе и повлиять на результаты работы.

"С уходом Татьяны Ивановны с поста руководителя ансамбля под угрозой окажется выполнение государственного задания, международных культурных проектов, подготовка к празднованию 100-летия Республики Карелия", - сообщается в письме.

Художественный руководитель "Кантеле" Вячеслав Иванов сообщил "Столице на Онего", что коллектив не был подготовлен к кадровым перестановкам, что и послужило основанием для обращения к власти.

"Инициатива письма - от творческого состава. Львову никто знает - коллектив не против неё, а за Темнышеву. Непонятно, почему коллективу никто ничего не сказал и не подготовил к такой перемене", - сказал Вячеслав Иванов.

Сегодня днем состоится встреча нового руководителя и коллектива. В Минкульте пообещали прокомментировать ее итоги прессе.

"Опять вижу страусиную позицию Минздрава и руководства БСМП"

Заслуженный юрист России и Карелии Александр Лукин выступил с критикой действий чиновников и руководства больницы скорой медицинской помощи в ответ на протестную акцию бастующих медиков.

"Профсоюз медработников "Действие" сообщил ранее, что руководство больницы до сих пор не встретилось с участниками "итальянской забастовки". Кроме того, представители профсоюза заявили, что на работу в отделение СМП набрали сотрудников, в том числе и выпускников медучилища, у которых есть диплом об окончании училища, но нет сертификата специалиста, дающего право на осуществления медицинской деятельности именно в скорой помощи.

Заслуженный юрист России и Карелии, экс-депутат Заксобрания Александр Лукин поддержал участников "итальянской забастовки" в БСМП Петрозаводска и выступил с критикой их руководства.

"Правительство по- своему "оптимизирует" социальную сферу, точнее фактически сокращает расходы на экстренные бесплатные медицинские услуги, за которые мы с вами платим налоги, при этом находятся люди, которые приветствуют такую "оптимизацию". И кто они? И не надо смешивать политические марши на Болотной и Сахарова с элементарным правом людей защищать свои законные гражданские права. К сожалению, опять вижу страусиную позицию Минздрава РК и руководства БСМП. Но! Повторюсь, вопрос-то очень серьёзный, фактически речь идет о жизни людей", - написал Лукин на своей странице в фейсбуке.

"И если, не дай Бог, кто-то из-за этих неправильных управленческих решений погибнет, и в процессе следствия выяснится, что медицинская помощь несвоевременно была оказана или неквалифицированно, то в тюрьму сядут не фельдшера и водители (стрелочники), а именно те, кто попытался в угоду этой "оптимизации" не решать проблему по существу. 39 фельдшеров и 37 водителей защищают своё законное право работать без переработки и за достойную зарплату. По моему мнению, совершенно недопустимо в скорой медицинской помощи работать без соответствующих сертификатов и более установленной нормы - это уже, по сути, преступление, например, такое же, как если механик выпустит на линию неисправный автобус, и он угробит людей. Кого же и что защищают правительство, Минздрав РК и руководство БСМП?", - задает вопрос Лукин.

Участники "итальянской забастовки" в Петрозаводске добиваются улучшения условий труда и повышения заработной платы. Медики работают в рамках инструкций, отказавшись от переработок.

фото: © ИТАР-ТАСС/Владимир Астапкович

Непогода надвигается на Карелию, предупреждает МЧС

Сильный ветер до 23 м/c обрушится на северо-восток республики 2 октября, сообщили в МЧС Карелии.

По информации Карельского ЦГМС – филиала ФГБУ "Северо-Западное УГМС" 2 октября в большинстве районов ожидается усиление северо-восточного и северного ветра, на юге - юго-западного и западного ветра порывами до 15-20 м/с, ночью и в первой половине дня в прибрежных районах северо-востока до 23 м/с.



Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач, в том числе в результате падения деревьев; вероятность гибели и травматизма людей при падении деревьев и слабо укреплённых конструкций; нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП, происшествиями на водных объектах.

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