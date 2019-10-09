Главные новости, которые вы могли пропустить

фото: © Маргарита Ларионова / Столица на Онего

Соцработницу, убившую двух инвалидов в Карелии, приговорили к 14,5 годам колонии общего режима (СРОЧНО)

Верховный суд Карелии 9 октября зачитал приговор в отношении соцработника Юлии Семеновой, обвиняемой в убийстве двух инвалидов из Питкяранты и разбое.

Судья Альфия Нуждина приговорила подсудимую к 14,5 годам и 20 дням колонии обшего режима и полутора годам ограничения свободы.



От штрафа Семенову освободили из-за тяжелого финансового состояния семьи. Женщина находится в СИЗО с 8 ноября 2018, нахождение там будет засчитывается год за полтора.

При вынесении приговор суд к смягчающим обстоятельствам отнес явку с повинной, раскаяние, содействие в расследовании и наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка.

Ранее гособвинение просило суд приговорить Юлию к 16 годам и 1 месяцу заключения в колонии общего режима.



© Маргарита Ларионова / Столица на Онего

Напомним, 5 ноября 2018 года Юлия пришла в квартиру своих подопечных и зарезала женщину-инвалида и ее лежачего брата. Подсудимая нанесла 8 колото-резанных и 37 ссадин женщине и не менее 30 ударов ножом, один удар - сердце, - мужчине. Она похитила 267 тысяч рублей. Психиатрическая экспертиза признала Семенову вменяемой.

Юлию арестовали спустя несколько дней после убийства.

Она признала свою вину, во время следственного эксперимента показала, как убивала подопечных.

На допросе подсудимая рассказала, что нашла способ убийства в Интернете.

Семенова увлекалась азартными играми, делала ставки на спорт, из-за чего влезла в долги перед банками и микрофинансовыми организациями. На убийство она пошла, чтобы украсть у пенсионеров деньги, около 300 тысяч рублей, доставшиеся им в наследство от матери, после смерти которой они стали злоупотреблять алкоголем.

Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.

фото: Столица на Онего

В Петрозаводске начался сбор средств в пользу участников "итальянской забастовки" в БСМП

Совет профсоюза "Действие" начал сбор средств в поддержку участвующих в "итальянской забастовке" фельдшеров и водителей скорой помощи в Петрозаводске.

Профсоюз объявил о создании забастовочного фонда медработников. Об этом сообщается на сайте профсоюза "Действие". Там же указаны реквизиты для перечисления средств в поддержку бастующих.

"Совет профсоюза "Действие" постановил начать сбор средств в поддержку "итальянской забастовки" фельдшеров и водителей скорой помощи в Петрозаводске (Карелия). Из средств самого профсоюза на эти цели решением Совета выделено 55 тысяч рублей, но для компенсации финансовых потерь участников акции на данном этапе необходимо собрать еще порядка 400 тыс. руб. "Действие" надеется на солидарность медицинских работников в масштабе страны", - написано в тексте заявления.

Как сообщается в документе, в среднем, потери от отказа "забастовщиков" от совместительства составляют порядка 10 тысяч рублей в месяц на человека.

"Итальянская забастовка" сотрудников скорой помощи Петрозаводска длится с 15 сентября. Медработники добиваются повышения зарплат и улучшения условий труда. Акцию поддержали 38 фельдшеров и 37 водителей. Участники забастовки отказались от работы сверх ставки.

фото: © EPA/REDRIK VON ERICHSEN

Второе тело без головы нашли в соседнем с Карелией регионе

Женщину без головы нашли в лесу под Сланцами.

Во вторник, 8 октября, жительница Сланцевского района Ленинградской области сообщила полиции, что в лесу, примерно в километре от стадиона "Химик" на окраине Сланцев, она наткнулась на останки женщины, пишет 47news. Головы у усопшей не было. Прибывшие на место полицейские нашли лишь челюсть в нескольких метрах от тела.

Личность и причины гибели женщины устанавливаются.

Напомним, две недели назад в Кировском районе Ленинградской области возле трассы "Кола" прохожий нашел расчлененное тело неизвестного мужчины без головы.

Гонщик на желтом кабриолете устроил ДТП в Петрозаводске (ВИДЕО)

ДТП произошло 8 октября на улице Шотмана.

В редакцию обратился участник ДТП с просьбой помочь отыскать нарушителя. На улице Шотмана в 17.01 водитель желтого кабриолета без номеров задел двигавшийся в попутном направлении автомобиль и поцарапал дверь.

Напомним, 9 августа 2018 года водитель желтого кабриолета допустил ряд нарушений ПДД. В ходе оперативно-розыскных мероприятий автомобилист был задержан.

Камеры наружного видеонаблюдения "Сампо" запечатлели момент произошедшего.

фото: ©DtpPtz.tu/Алексей Федосеев, Вячеслав Сергеев

В "час пик" в Петрозаводске произошло ДТП (ВИДЕО)

В результате происшествия 8 октября движение по улице Гоголя в сторону улицы Антикайнена оказалось заблокировано.

В 16-45 произошла авария с участием двух автомобилей на улице Гоголя у дома №28, сообщается на сайте DtpPtz.tu.

ДТП произошло в вечерний "час пик". В сторону Гоголевского путепровода образовалась пробка.

Судя по видео, один из участников ДТП двигался по полосе встречного движения.

В это же время второй участник ДТП выезжал с прилегающей территории через "окно", образовавшееся в транспортном потоке.

Транспортные средства получили механические повреждения.

Видеокамера компании "Сампо" запечатлела момент произошедшего.

фото: © РИА Новости. Максим Богодвид, © Артем Геодакян/ТАСС, архив

В Петрозаводске наказан участник "итальянской забастовки", не отправивший бригаду к пациенту

Руководство больницы скорой помощи лишило стимулирующей выплаты сотрудницу скорой, которая якобы не отправила бригаду врачей к пациенту.

Минздрав Карелии распространил 20 сентября пресс-релиз, в котором сообщалось, что участница "итальянской забастовки" не передала вызов к тяжелому пациенту, несмотря на наличие свободной выездной бригады.

По информации профсоюза медиков, администрация петрозаводской больницы наказала свою сотрудницу. Об этом сообщается в заявлении профсоюза "Действие".

"Диспетчер была допрошена сотрудником правоохранительных органов, а затем лишена стимулирующей выплаты, которая оставляет львиную долю ее зарплаты", - говорится в тексте.

Эту информацию "Столице на Онего" подтвердила председатель первичной профсоюзной организации межрегионального профсоюза работников здравоохранения "Действие" Ольга Чайка. Она сообщила, что руководство больницы лишило стимулирующей выплаты фельдшера по приему вызовов и передаче их выездным бригадам. Медработница, наказанная администрацией БСМП, имеет стаж работы порядка 30 лет. По словам Чайки, работницу "скорой" допрашивал следователь, но состава преступления в ее действиях не обнаружено.

Напомним, участники "итальянской забастовки" в Петрозаводске считают, что их коллега не виновата в сложившейся ситуации, а ответственность за срыв выезда бригады, по их оценке, лежит на фельдшере первой смены.

По информации бастующих, звонок от пациента поступил на станцию "скорой" 18 сентября в 18 часов 19 минут. В это время, по словам собеседника издания, дежурство вел фельдшер первой смены. Сообщается также, что звонок не был срочным и касался неотложной помощи.

Участвующий в "итальянской забастовке" фельдшер приступила к работе в 20 часов и начала отправлять бригады, в первую очередь, по срочным вызовам. Таким образом, поступивший на станцию звонок больного по неотложной помощи к моменту выхода на работу второй фельдшерской смены оставался без реакции в течение примерно одного часа и сорока минут.

фото: © ИТАР-ТАСС/ Владимир Смирнов

"Бригад катастрофически не хватает"

Работники скорой помощи в Петрозаводске заявили, что их бригады не успевают вовремя выезжать на вызовы к пациентам.

Источник в петрозаводской БСМП сообщил "Столице на Онего" об увеличении количества вызовов от пациентов. В скорой помощи ситуацию связывают с ростом заболеваемости ОРВИ и в целом с осенним периодом, когда люди возвращаются из отпусков.

Врачи "скорой" сообщают, что не успевают вовремя реагировать на все поступающие вызовы.

"Например, за вчерашний вечер была куча задержек вызовов по скорой помощи: 30-40 минут. Позавчера в день вообще ситуация была, говорят, очень такая тяжелая. Потому что вызова по "скорой" "висели". Одномоментно по несколько вызовов по "скорой" "висело". Не было, кому их дать. ", - сообщил сотрудник БСМП.

Медработник указал на то, что сейчас можно привлекать к ответственности любого диспетчера за несвоевременную передачу вызова врачам, поскольку бригад не хватает. Ранее администрацией больницы был наказан фельдшер, который якобы не отправил бригаду на вызов к пациенту.

"Бригад катастрофически не хватает, конечно. Не диспетчер же сам поскачет на стуле вызова вот эти обслуживать", - так описал ситуацию на городской скорой помощи сотрудник БСМП. По информации источника, подобная напряженная ситуация для городской скорой помощи не новая.

Часть сотрудников скорой помощи Петрозаводска участвует в "итальянской забастовке". Они добиваются улучшения условий труда и повышения зарплаты. Действия протестующих привели к конфликту с администрацией больницы.

фото: Столица на Онего

Строительство платной трассы в Карелии оказалось в центре скандала в Финляндии

Финская полиция считает, что российский проект служил прикрытием для отмывания денег.

Уездный суд в Хельсинки рассмотрел в начале октября крупнейшее в истории Финляндии уголовное дело об отмывании денег, в котором фигурировали более ста миллионов евро, поступившие на счета малоизвестной финской компании из России. И хотя в итоге суд снял обвинения с двоих граждан Эстонии, которые были причастны к деятельности этой компании, эхо финского скандала прокатилось по Карелии – в уголовном деле всплыл громкий транспортно-логистический проект, который лоббировало прежнее республиканское руководство.

Речь идет о строительстве платной скоростной автомагистрали "Онега", которая должна была связать пункт перехода "Сювяоро-Париккала" на карельском участке российско-финляндской границы с Петрозаводском и поселком Вознесенье в Ленинградской области. Соглашение о реализации этого проекта было подписано летом 2013 года экс-главой Карелии Александром Худилайненом и генеральным директором ОАО "Северо-Западный коридор развития" Дмитрием Белкиным в рамках Санкт-Петербургского экономического форума.

Читайте подробнее в статье "Крупнейшее в Финляндии дело об отмывании денег оказалось связано с Карелией"

фото: © ИТАР-ТАСС/Михаил Почуев

Банду мошенников задержали в Петрозаводске (ВИДЕО)

От их противоправных действий пострадали десятки жителей различных регионов страны, сообщили в МВД Карелии.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий карельские полицейские задержали подозреваемых в дистанционных мошенничествах.

Установлено, что потерпевшие в социальной сети находили объявления о сдаче жилплощади в аренду. Указанная стоимость привлекала – так хорошую квартиру в Хабаровске сдавали за 10 тысяч рублей в месяц.

Общение потенциального квартиросъемщика с автором объявления проходило через переписку в той же социальной сети. Желающие снять жилье узнавали, что на данный объект уже есть клиенты, и тогда соглашались на предоплату. Денежные средства, суммы варьировалась от тысячи до 13 тысяч рублей, перечислялись на определенный счет. Однако, когда арендаторы приезжали по адресу, то их никто не ждал. В одном случае у дверей запертой квартиры оказалась семья с двумя маленькими детьми.

Выяснилось, что для незаконных действий злоумышленники использовали аккаунты в соцсетях с ложными данными. Сотрудники установили местонахождение подозреваемых в Петрозаводске. При силовой поддержке ОМОН Росгвардии в съемной квартире в одном из жилых домов микрорайона Октябрьский были задержаны 23-летний петрозаводчанин и его 18-летняя подруга. Также установлена причастность к данным преступлениям их несовершеннолетней знакомой – ее банковский счет использовался для получения денег.

По предварительным оценкам, в ходе противоправной деятельности потерпевшим причинен ущерб на сумму не менее 500 тысяч рублей. Деньги тратились на покупку автомобиля, аренду жилья и личные нужды.

В настоящее время подозреваемые дают признательные показания.



Возбуждены уголовные дела.

В Петрозаводске кроссовер, уходя от столкновения с джипом, влетел в припаркованный автомобиль (ВИДЕО)

ДТП произошло сегодня утром на улице Ровио.

Как сообщает ДТП ПТЗ, сегодня утром внедорожник выезжал на Комсомольскую аллею с прилегающей территории. В это же время кроссовер двигался в прямом направлении.

Уходя от столкновения с внедорожником, водитель кроссовера предпринял попытку объехать препятствие слева, но на скользкой дороге автомобиль занесло. В результате пострадал припаркованный автомобиль. Кроссовер врезался в него левым бортом.

К счастью, обошлось без жертв, пишет ДТП ПТЗ.

Момент аварии попал в объектив камеры компании "Ситилинк" и компьютерной сети "Сампо.ру".

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