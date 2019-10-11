Главные новости, которые вы могли пропустить

фото: Правительство Карелии

Профсоюзы рассчитывают повысить зарплаты фельдшеров с помощью реорганизации Станции скорой помощи

Представители профсоюза работников здравоохранения Карелии поддержали создание в республике Центра скорой медицинской помощи.

Как сообщила лидер первичной профсоюзной организации Станции скорой помощи Петрозаводска Ольга Чайка, фельдшеры готовы приостановить "итальянскую забастовку". Они сделают это в том случае, если рабочая группа, которая займется вопросами реорганизации учреждения в отдельное и независимое от БСМП юридическое лицо, примет определенные решения, касающиеся в том числе и повышения зарплат.

Напомним, о создании в Карелии единого центр скорой помощи, куда войдут все подстанции "скорой", санавиация и медицина катастроф, накануне заявил вице-премьер правительства республики по вопросам здравоохранения Игорь Корсаков. Первое заседание рабочей группы состоится через неделю. В ее состав войдут сотрудники станции, ветераны отрасли здравоохранения и сотрудники станции скорой помощи Петрозаводска.

"Нам предложили хорошее решение, которое на данный момент нас устраивает. Скорой давно пора было отделяться от БСМП. Каждый вызов стоит денег. У нас в Карелии стоимость вызовов самая низкая в России – 2900 рублей. Теперь эти деньги будут оставаться в нашем распоряжении. Мы сами сможем регулировать процесс распоряжения средствами. Если после решений рабочей группы, которая будет создана, нас все устроит, то мы, конечно, объявим о приостановлении итальянской забастовки, - сказала Ольга Чайка после встречи с вице-премьером.

Кроме того, с 1 октября доплата медработникам за работу в ночное время составляет 70% от оклада (ранее – 60%), что соответствует одному из требований бастующих – о повышении заработной платы. С этой инициативой выступил профсоюз работников здравоохранения.

"Проблема доведения зарплат до положенных нормативов давняя, она тянется еще с 2015 года, - сказала председатель рескома профсоюза работников здравоохранения Ирина Смирнова. – Оплата труда фельдшеров скорой помощи должна быть выведена на особый уровень, в первую очередь, это, естественно, оплата ночных. Однако повысить оплату труда ночных фельдшеров скорой удалось повысить на 10 процентов только сейчас. Мы бы хотели сделать больше – увеличить гарантированную, окладную часть заработной платы, которая является очень важной для работников".

фото: ДТП ПТЗ

В Петрозаводске пешеход бросался на машины (ВИДЕО)

Неадекватный мужчина гулял по проезжей части, пугая водителей.

В паблике "ДТП ПТЗ" выложили видео, где пешеход среди бела дня разгуливает по проезжей части улицы Заводской. Пошатываясь, он идет по "встречке", рискуя оказаться под колесами автомобилей. Неадекватного пешехода пришлось объезжать и троллейбусу, и внедорожникам. Но никто из водителей не вышел из автомобиля, чтобы увести нарушителя с дороги на тротуар.

В комментариях к видео подписчики паблика пишут, что мужчина был пьян.

"А потом жалуются, власть плохая. Не один не предпринял попытки оградить человека от опасности. Все просто наблюдают. Какие всё-таки мелкие стали люди", - прокомментировал видео один из подписчиков "ДТП ПТЗ".

фото: ГИБДД Карелии

Младенец и молодая петрозаводчанка пострадали в ДТП (ВИДЕО)

ДТП произошло 10 октября на улиц Кирова и Вольной, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 12.03 водитель автомобиля Kia Rio при повороте налево на регулируемом перекрестке столкнулся с Lada Priora, двигавшейся в прямом встречном направлении.

В аврии пострадали 20-летняя пассажирка Kia и младенец в Lada Priora. Им назначено амбулаторное лечение.

фото: ДТП ПТЗ

В Петрозаводске троллейбус въехал в легковушку (ВИДЕО)

ДТП с участием легкового автомобиля и троллейбуса произошло на проспекте Ленина, в районе пересечения с улицей Анохина, сообщает ДТП ПТЗ.

Авария, попавшая в объектив камер компаний "Ситилинк" и "Сампо.ру", произошла в минувшую среду. Транспортные средства двигались по проспекту Ленина со стороны площади Гагарина. Водитель легковушки притормозил, и троллейбус наехал на остановивишуюся машину.

Судя по видео, водитель автомобиля намеревася пропустить перестраивающиеся в левую полосу движения легковые автомобили, двигающиеся параллельно в правой полосе, пишет ДТП ПТЗ. Но это резкое торможение стало причиной аварии.

фото: © Сергей Юдин/ТАСС

Как не платить налог за лодку, объяснила налоговая служба Карелии

Налоговая служба Карелии подготовила разъяснения к закону, согласно которому весельные и моторные лодки с двигателем менее пяти лошадиных сил включены в перечень транспортных средств, облагаемых налогом.

С января 2020 года плательщиками налога будут являться только те владельцы весельных и легкомоторных лодок, кто зарегистрировал их в ГИМС до 2012 года, а таких в республике насчитывается, по данным налоговой службы, около шести тысяч человек.

Они могут избежать уплаты налога при определенных условиях. Как это сделать, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: pixabay.com / louisehoffmann83

Повышение МРОТ может ударить по бизнесу в Карелии, считает эксперт

Глава петрозаводского Союза промышленников и предпринимателей Сергей Авишев прокомментировал планы федерального правительства по повышению минимального размера оплаты труда.

Минимальный размер оплаты труда составит в России 12130 рублей с начала следующего года. В Карелии с учетом надбавок суммы будут разными в зависимости от районов республики.

Глава петрозаводского Союза промышленников и предпринимателей Сергей Авишев заявил, что повышение МРОТ может негативно отразиться на предпринимательском сообществе из-за роста сопутствующих расходов.

"Я вижу, что нагрузка на малый бизнес и на средний бизнес возрастет. Потому что именно это связано все с нагрузкой на фонд оплаты труда", - считает эксперт.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

фото: "Столица на Онего"

Врач из Таджикистана получил в Карелии работу и российское гражданство

Терапевт, работающий в Летнереченском ФАПе, стал обладателем российского паспорта.

Паспорт гражданина Российской Федерации накануне получил Рахмонов Суюн Дусаевич – врач-терапевт Летнереченского ФАП, сообщается в паблике "Полиция Беломорска".

Ранее Рахмонов Суюн принял присягу гражданина Российской Федерации, пообещав соблюдать Конституцию и законодательство, исполнять обязанности гражданина на благо государства и общества, защищать свободу и независимость страны. В Беломорский район медик приехал из Таджикистана.

фото: eparhia.karelia.ru

Первый в Карелии "Библейский брейн-ринг" провел иерей Распутин

В интеллектуальной игре на знание Библии победила команда под названием "Лицемеры".

В Приходском доме Собора Александра Невского в Петрозаводске прошел первый в Карелии "Библейский брейн-ринг". Как сообщил Информационный отдел Карельской епархии Русской православной церкви, в интеллектуальной игре на знание Библии встретились три команды верующих и катехуменов, изучающих Ветхий и Новый Завет, а ведущим брейн-ринга стал настоятель храма во имя царственных страстотерпцев в поселке Новая Вилга иерей Вячеслав Распутин.

В числе вопросов, на которые пришлось отвечать участникам игры, оказались такие: "Что, по мнению святого Максима Исповедника, является восьмым днем творения?", "Как назвал Иаков место, где он боролся с Богом?", "Что произошло на месте, называемом Вефиль?". В итоге победу одержала команда под названием "Лицемеры".

фото: © Валентина Иванова/ ВКонтакте

На северный поселок Карелии опустилась тьма (ФОТО)

Жители поселка Пушной Беломорского района жалуются на отсутствие уличного освещения.

В паблике "Беломорская трибуна" жители поселка разместили фото улиц в вечернее время.

"Вот такое уличное освещение, которого нет. Администрация наплевательски относиться к Пушному", - комментируют авторы свои фото.

фото: © Артем Коротаев/ТАСС

Умер космонавт Алексей Леонов

Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.

Об сообщили в пресс-службе Центра подготовки космонавтов имени Гагарина, пишет издание "РИА Новости".



"Да, к сожалению, это действительно так", – сказал представитель ЦПК.



Жена космонавта не стала комментировать эту информацию – по ее словам, "сейчас не время".



В марте 1965 года Леонов стал первым в мире человеком, вышедшим в открытый космос. Выход длился 12 минут, а при возвращении Леонов столкнулся с нештатной ситуацией: его скафандр раздулся, так что пришлось стравливать давление и, вопреки инструкции, влезать в люк не ногами, а головой вперед.



В конце 1960-х годов Леонов готовился к облету Луны и высадке на ее поверхность. Если бы СССР выиграл "лунную гонку", он стал бы первым человеком на Луне.



В июне 1971 года Леонову предстояло войти в экипаж первой в мире орбитальной станции "Салют", но из-за болезни его коллеги Валерия Кубасова на станцию отправились дублеры – Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев. При возвращении на Землю они погибли в результате разгерметизации спускаемого аппарата корабля "Союз-11".

Проведение работ на Аллее Отцов в районе Ключевая в рамках реализации программы "Комфортная городская среда" подошло к концу, сообщили в Петросовете. Подробнее

Глава администрации Сегежского района, ранее сообщившая о массовых сокращениях, опровергла информацию. Подробнее

Мужчину удалось поймать по горячим следам, сообщили в прокуратуре Карелии. Подробнее

Рекрутинговое агентство HeadHunter Северо-Запада зафиксировало серьезный дефицит кадров среди медицинского персонала в регионах СЗФО, в том, числе в Карелии. Подробнее

Подборка для тех, кто начал готовиться к Хэллоуину или кто просто любит ужастики. Подробнее

Комиссии банков при переводе средств клиентам того же банка, но в другой регион являются межрегиональной дискриминацией, она недопустима и должна быть устранена. Подробнее

Восстановить уникальный деревянный храм середины XVII века планируется к концу ноября 2020 года. Подробнее

Количество безработных, ставших предпринимателями благодаря государственной программе самозанятости, в Карелии с 2012 по 2019 годы достигло 4,5 тыс. человек, сообщает управление труда и занятости республики. Подробнее

Республиканские власти запускают региональную программу по антикоррупционному просвещению. Подробнее

Председатель регионального отделения организации «Опора России» Андрей Фицев считает, что налоговые льготы могут улучшить работу предпринимателей на северных территориях региона и привлечь туда новых представителей бизнеса. Подробнее

В формате вебинара, организованного ЦИК России, на канале видеохостинга YouTube 11 октября состоялась лекция для членов избирательных комиссий и сотрудников аппарата ЦИК Карелии на тему разрешения конфликтных ситуаций. Подробнее

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в пятницу, 11 октября. Подробнее

Афиша событий карельской столицы на субботу. Подробнее

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить. Подробнее

ДТП произошло 10 октября на 372 км. федеральной автодороги А-121 "Сортавала", сообщили в ГИБДД Карелии. Подробнее

Новый руководитель государственной компании "Корпорация развития Республики Карелия" Марина Кувшинова объяснила, почему согласилась занять пост, на котором за 8 лет сменилось 6 руководителей. Подробнее

Мужчине не понравилась фраза, и он отомстил незнакомцу, сообщили в МВД Карелии. Подробнее

В Беломорском районе перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве знакомого во время пьяного застолья. Подробнее

Поход в ОВД для петрозаводчанки стал итогом телефонного общения с неизвестными, сообщили в МВД Карелии. Подробнее

Мужчине грозит до 15 лет колонии, сообщили в Следкоме Карелии. Подробнее