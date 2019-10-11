Главные новости, которые вы могли пропустить

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Представители профсоюза работников здравоохранения Карелии поддержали создание в республике Центра скорой медицинской помощи.
Как сообщила лидер первичной профсоюзной организации Станции скорой помощи Петрозаводска Ольга Чайка, фельдшеры готовы приостановить "итальянскую забастовку". Они сделают это в том случае, если рабочая группа, которая займется вопросами реорганизации учреждения в отдельное и независимое от БСМП юридическое лицо, примет определенные решения, касающиеся в том числе и повышения зарплат.
Напомним, о создании в Карелии единого центр скорой помощи, куда войдут все подстанции "скорой", санавиация и медицина катастроф, накануне заявил вице-премьер правительства республики по вопросам здравоохранения Игорь Корсаков. Первое заседание рабочей группы состоится через неделю. В ее состав войдут сотрудники станции, ветераны отрасли здравоохранения и сотрудники станции скорой помощи Петрозаводска.
"Нам предложили хорошее решение, которое на данный момент нас устраивает. Скорой давно пора было отделяться от БСМП. Каждый вызов стоит денег. У нас в Карелии стоимость вызовов самая низкая в России – 2900 рублей. Теперь эти деньги будут оставаться в нашем распоряжении. Мы сами сможем регулировать процесс распоряжения средствами. Если после решений рабочей группы, которая будет создана, нас все устроит, то мы, конечно, объявим о приостановлении итальянской забастовки, - сказала Ольга Чайка после встречи с вице-премьером.
Кроме того, с 1 октября доплата медработникам за работу в ночное время составляет 70% от оклада (ранее – 60%), что соответствует одному из требований бастующих – о повышении заработной платы. С этой инициативой выступил профсоюз работников здравоохранения.
"Проблема доведения зарплат до положенных нормативов давняя, она тянется еще с 2015 года, - сказала председатель рескома профсоюза работников здравоохранения Ирина Смирнова. – Оплата труда фельдшеров скорой помощи должна быть выведена на особый уровень, в первую очередь, это, естественно, оплата ночных. Однако повысить оплату труда ночных фельдшеров скорой удалось повысить на 10 процентов только сейчас. Мы бы хотели сделать больше – увеличить гарантированную, окладную часть заработной платы, которая является очень важной для работников".Смотреть подробнее
Неадекватный мужчина гулял по проезжей части, пугая водителей.
В паблике "ДТП ПТЗ" выложили видео, где пешеход среди бела дня разгуливает по проезжей части улицы Заводской. Пошатываясь, он идет по "встречке", рискуя оказаться под колесами автомобилей. Неадекватного пешехода пришлось объезжать и троллейбусу, и внедорожникам. Но никто из водителей не вышел из автомобиля, чтобы увести нарушителя с дороги на тротуар.
В комментариях к видео подписчики паблика пишут, что мужчина был пьян.
"А потом жалуются, власть плохая. Не один не предпринял попытки оградить человека от опасности. Все просто наблюдают. Какие всё-таки мелкие стали люди", - прокомментировал видео один из подписчиков "ДТП ПТЗ".Смотреть подробнее
ДТП произошло 10 октября на улиц Кирова и Вольной, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
В 12.03 водитель автомобиля Kia Rio при повороте налево на регулируемом перекрестке столкнулся с Lada Priora, двигавшейся в прямом встречном направлении.
В аврии пострадали 20-летняя пассажирка Kia и младенец в Lada Priora. Им назначено амбулаторное лечение.Смотреть подробнее
ДТП с участием легкового автомобиля и троллейбуса произошло на проспекте Ленина, в районе пересечения с улицей Анохина, сообщает ДТП ПТЗ.
Авария, попавшая в объектив камер компаний "Ситилинк" и "Сампо.ру", произошла в минувшую среду. Транспортные средства двигались по проспекту Ленина со стороны площади Гагарина. Водитель легковушки притормозил, и троллейбус наехал на остановивишуюся машину.
Судя по видео, водитель автомобиля намеревася пропустить перестраивающиеся в левую полосу движения легковые автомобили, двигающиеся параллельно в правой полосе, пишет ДТП ПТЗ. Но это резкое торможение стало причиной аварии.Смотреть подробнее
Налоговая служба Карелии подготовила разъяснения к закону, согласно которому весельные и моторные лодки с двигателем менее пяти лошадиных сил включены в перечень транспортных средств, облагаемых налогом.
С января 2020 года плательщиками налога будут являться только те владельцы весельных и легкомоторных лодок, кто зарегистрировал их в ГИМС до 2012 года, а таких в республике насчитывается, по данным налоговой службы, около шести тысяч человек.
Они могут избежать уплаты налога при определенных условиях.
Как это сделать, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
Глава петрозаводского Союза промышленников и предпринимателей Сергей Авишев прокомментировал планы федерального правительства по повышению минимального размера оплаты труда.
Минимальный размер оплаты труда составит в России 12130 рублей с начала следующего года. В Карелии с учетом надбавок суммы будут разными в зависимости от районов республики.
Глава петрозаводского Союза промышленников и предпринимателей Сергей Авишев заявил, что повышение МРОТ может негативно отразиться на предпринимательском сообществе из-за роста сопутствующих расходов.
"Я вижу, что нагрузка на малый бизнес и на средний бизнес возрастет. Потому что именно это связано все с нагрузкой на фонд оплаты труда", - считает эксперт.
Подробности - на сайте "Вести Карелии".Смотреть подробнее
Терапевт, работающий в Летнереченском ФАПе, стал обладателем российского паспорта.
Паспорт гражданина Российской Федерации накануне получил Рахмонов Суюн Дусаевич – врач-терапевт Летнереченского ФАП, сообщается в паблике "Полиция Беломорска".
Ранее Рахмонов Суюн принял присягу гражданина Российской Федерации, пообещав соблюдать Конституцию и законодательство, исполнять обязанности гражданина на благо государства и общества, защищать свободу и независимость страны. В Беломорский район медик приехал из Таджикистана.Смотреть подробнее
В интеллектуальной игре на знание Библии победила команда под названием "Лицемеры".
В Приходском доме Собора Александра Невского в Петрозаводске прошел первый в Карелии "Библейский брейн-ринг". Как сообщил Информационный отдел Карельской епархии Русской православной церкви, в интеллектуальной игре на знание Библии встретились три команды верующих и катехуменов, изучающих Ветхий и Новый Завет, а ведущим брейн-ринга стал настоятель храма во имя царственных страстотерпцев в поселке Новая Вилга иерей Вячеслав Распутин.
В числе вопросов, на которые пришлось отвечать участникам игры, оказались такие: "Что, по мнению святого Максима Исповедника, является восьмым днем творения?", "Как назвал Иаков место, где он боролся с Богом?", "Что произошло на месте, называемом Вефиль?". В итоге победу одержала команда под названием "Лицемеры".Смотреть подробнее
Жители поселка Пушной Беломорского района жалуются на отсутствие уличного освещения.
В паблике "Беломорская трибуна" жители поселка разместили фото улиц в вечернее время.
"Вот такое уличное освещение, которого нет. Администрация наплевательски относиться к Пушному", - комментируют авторы свои фото.Смотреть подробнее
Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
Об сообщили в пресс-службе Центра подготовки космонавтов имени Гагарина, пишет издание "РИА Новости".
"Да, к сожалению, это действительно так", – сказал представитель ЦПК.
Жена космонавта не стала комментировать эту информацию – по ее словам, "сейчас не время".
В марте 1965 года Леонов стал первым в мире человеком, вышедшим в открытый космос. Выход длился 12 минут, а при возвращении Леонов столкнулся с нештатной ситуацией: его скафандр раздулся, так что пришлось стравливать давление и, вопреки инструкции, влезать в люк не ногами, а головой вперед.
В конце 1960-х годов Леонов готовился к облету Луны и высадке на ее поверхность. Если бы СССР выиграл "лунную гонку", он стал бы первым человеком на Луне.
В июне 1971 года Леонову предстояло войти в экипаж первой в мире орбитальной станции "Салют", но из-за болезни его коллеги Валерия Кубасова на станцию отправились дублеры – Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев. При возвращении на Землю они погибли в результате разгерметизации спускаемого аппарата корабля "Союз-11".
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