Все, что случилось сегодня

фото: Столица на Онего

Зима в Карелии начнется в конце октября

Синоптики карельского Гидрометцентра рассказали, когда в Карелию придет похолодание и снег.

Как рассказали синоптики карельского Гидрометцентра "Столице на Онего", в ближайшую неделю автомобилистам не стоит беспокоиться о смене летней резины на зимнюю, даже тем, кто собирается на север.

"В ближайшую неделю снегопада не ожидается, - сказала специалист Гидрометцентра. – Температура днем будет плюсовая: по республике +4…+9, в Петрозаводске до +10. Осадки ожидаются в виде дождя и мокрого снега, который будет таять".

По словам синоптиков, снег, выпавший в выходные дни в Костомукше, также растает, так как уже во вторник, 22 октября, в северных районах потеплеет до +4.

"Понижение температуры ожидается только на следующей неделе, - сказали в карельском Гидрометцентре. – К 29-30 октября Карелия окажется в тыловой части циклона, который принесет похолодание, снег и северный ветер. Отрицательные температуры будут сохраняться как в ночные часы, так и днем".

Водитель пинками прогнал пешехода с дороги в Петрозаводске (ВИДЕО)

В объектив наружной камеры в Петрозаводск попала драка водителя и пешехода.

В минувшую субботу, 19 октября, в 18.16 на пешеходном переходе на пересечении ул.Железнодорожной и пр.Первомайского мужчина вышел на дорогу под запрещающий сигнал светофора, мешал проезду автомобилей, стучался в стекла к водителям, пытался попасть в салон.

Один из автолюбителей пинками прогнал пешехода с дороги.

Инцидент попал в объектив камеры наружного наблюдения "Ситилинк".

фото: Александр Флегонтов/МВД Карелии

Двое детей осталось у убитого в Нальчике спецназовца из Карелии

Руководство и личный состав МВД по Республике Карелия выразили соболезнования родным и близким погибшего сотрудника, сообщается на сайте ведомства.

В минувшую субботу, 18 октября, на 35-м году жизни погиб лейтенант полиции Александр Флегонтов.

Александр Флегонтов родился в Петрозаводске. В июле 2007 года он поступил на службу в органы внутренних дел, с 2017 года являлся сотрудником отряда специального назначения "Гром" УНК МВД по Республике Карелия. Неоднократно выезжал в служебные командировки в Северо-Кавказский регион. За образцовое исполнение служебных обязанностей поощрялся руководством МВД по Республике Карелия.

У Александра осталось двое детей.

Руководство и личный состав МВД по Республике Карелия выражают соболезнования родным и близким сотрудника. Его семье будет оказана вся необходимая помощь.

Ранее СМИ сообщили, что 18 октября в филиале Краснодарского университета МВД России в Нальчике подрались двое слушателей.

Конфликт произошел вечером, двое слушателей института подрались, их развели, но потом драка продолжилась, и когда их разняли, полицейский из Карелии был мертв.

По информации СМИ, погибший служил в отряде спецназначения "Гром" МВД Карелии, а нанесший ему смертельный удар - в ППС имени А.Кадырова МВД Чечни.

По факту гибели спецназовца возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности.

фото: ©Коммерсантъ/Марианна Молокова

Дальнобойщица из Карелии рассказала о своей работе

Дальнобойщица Елена ходит в рейсы по маршруту Москва-Санкт-Петербург-Финляндия.

Корреспондент издания "КомменсантЪ" поговорил с дальнобойщицами со всей России. Среди них – жительница д. Деревянка.

Елена за рулем фуры уже четыре года.

"Мой молодой человек был дальнобойщиком. Посадил меня однажды за руль фуры – и все. Я влюбилась, я бредила большими машинами! Долго не решалась сесть за руль фуры. 20 лет работала производителем оконных блоков, но мечту стать дальнобойщицей не отпускала. Думала: возьмут или не возьмут? Я не считаю, что это совсем уж мужская работа, хоть мужчины и говорят, что тяжело за рулем по 9 часов в день. Но это от человека зависит. Если есть усидчивость и любишь дорогу, то все нормально...На прошлой работе мне специально дали самую плохую машину, несмотря на то что я девчонка, я каждый рейс ремонтировалась", – рассказывает дальнобойщица.



Однажды Елена попала в ДТП. Машина была перегружена и почти без тормозов.

"Она накатом пошла по льду, а надо было поворачивать. И я чувствую, что уже и в поворот не войду, и тормозить не успеваю. Съехала в кювет. Испугаться не успела даже", – вспоминает жительница Карелии.

Женщина призналась, что многие ее осуждают за такой образ жизни.

фото: © Валерий Матыцин/ТАСС, архив

Пожарные спасли мужчину, застрявшего на волнорезе в Онежском озере

Инцидент произошел 20 октября в Петрозаводске, сообщили в МЧС Карелии.

В 15.48 в МЧС поступило сообщение о том, что на набережной Варкауса напротив дома №4 мужчина застрял на волнорезе и не может выбраться.

Пожарные при помощи спасательной веревки вытащили пострадавшего на берег и передали врачам скорой.

фото: Госавтоинспекция Карелии

ГИБДД Карелии прокомментировало ДТП с улетевшим в кювет автобусом

В ДТП, которое произошло сегодня утром на Вокнаволокской дороге, пострадавших нет.

Как рассказали в ГИБДД Карелии, сегодня около 9 часов утра в полицию Костомукши поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Костомукша - Вокнаволок.

"К моменту прибытия на место ДТП сотрудников Госавтоинспекции водители (участники дорожной аварии) по обоюдному согласию самостоятельно оценили материальный ущерб, причиненный в результате ДТП, и составили Европротокол", - сообщили в ГИБДД Карелии.

Инспекторы выяснили, что водитель автобуса, уходя от столкновения с встречным автомобилем НИВА, допустил съезд с проезжей части в правый по ходу движения кювет.

"Автобус не является перевозчиком на регулярном маршруте. Пострадавших в ДТП нет", - отметили в ГИБДД Карелии.

фото: МЧС Карелии

Пострадавшие от пожара под Петрозаводском, где погибла женщина, просят о помощи

Погорельцы остались без крова после пожара в Деревянке.

Напомним, пожар произошел ночью 20 октября на станции Деревянка в Прионежском районе. На пепелище было найдено тело женщины.

В паблике "ВКонтакте" "Новости и объявления п. Деревянка" появилась информация о сборе средств для погорельцев.

"Был ужасный пожар, сгорело абсолютно все, погибли люди! Давайте поможем!!! Требуется помощь, и финансовая, и вещами", – сообщается в паблике.

О необходимой помощи для пострадавших можно узнать по телефонам: 89535353813 (Ирина), 89114140565 (Ирина).

Нужна одежда 46-48 размера, женская обувь 40 размера, вещи и школьные принадлежности для девочек 7 и 12 лет. Для мужчины необходима мебель и вещи 54-56 размера.

Участник драки в Петрозаводске угнал такси (ВИДЕО)

В Петрозаводске один из участников драки угнал такси, сообщил в МВД Карелии.

На пресечении Октябрьского проспекта и улицы Ленинградской 19 октября в 2.49 ночи произошла драка, которая попала в объектив камеры наружного наблюдения компании "Сампо.ру".

На видео запечатлено, как один из пешеходов бежит по дороге и бросается на автомобиль такси. Водитель такси выбегает из машины - происходит драка, к которой подключаются другие участники движения.

В ходе потасовки один участников драки прыгает в такси и уезжает.

Как прокомментировали инцидент в МВД Карелии, ночью 19 октября водитель такси подал заявление об угоне автотранспорта.

Сотрудники полиции обнаружили автомобиль таксиста на улице Новосулажгорская.

"Угонщик бросил транспорт, так как в ходе неаккуратной езды по поребрикам повредил колеса и не мог дальше ехать", - пояснили в МВД.

На данный момент, по информации пресс-службы ведомства, по данному факту проводится проверка, в результате которой будет принято процессуальное решение.

фото: МЧС Карелии

Пожар на складе с продуктами в Петрозаводске тушили 44 спасателя

Пожар произошел 20 октября в здании склада ООО "Бригантина", сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

Ранее мы писали, что пожар произошел в 20.30 на складе с продуктами на Пряжинском шоссе, 2 км. Площадь пожара составила 200 кв м.

По информации МЧС Карелии, ликвидировать пожар удалось в 00.40. Привлекались 44 человека, 14 единиц техники.

В ЕДДС Петрозаводска сообщили, что пожар произошел в здании склада ООО "Бригантина". В результате повреждены помещения склада и имущество на площади. Для ликвидации привлекались подразделения по рангу "Пожар № 2".

Причина, виновный, ущерб устанавливаются.

Погибших и пострадавших нет.

фото: читателя Столицы на Онего

Петрозаводчане продолжают "тонуть" в луже в центре Петрозаводска (ФОТОФАКТ)

Горожане жалуются, что после ремонта дороги на улице Кирова лужа на пешеходном переходе никуда не пропала.

В редакцию "Столицы на Онего" петрозаводчанин прислал фото, на котором запечатлела огромную лужу на пешеходном переходе на улице Кирова.

"Опять лужа на ул Кирова у МВД, - написал автор фото. - Дорогу не перейти ни с одной, ни с другой стороны. Промочил ноги…"

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