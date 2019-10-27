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Новости. Хроника дня
22:20, 27 Октября 2019

Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

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фото: © Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Снегопад обрушится на Карелию

Синоптики прогнозируют в Карелии в понедельник, 28 октября снегопад и понижение температуры воздуха до минусовых отметок.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС со ссылкой на карельский Гидрометцентр, на территории республики в понедельник, 28 октября ожидается облачная с прояснениями погода.

Ночью по южным районам снег, мокрый снег, местами сильный, местами метель, по северным районам местами небольшой снег, днем в отдельных районах небольшой снег, мокрый снег. На дорогах гололедица.

Ветер ночью северо-восточный, северный 7-12 м/с, местами порывы до 15-18 м/с, днём северо-западный, западный 6-11м/с.

Температура воздуха ночью -1…-6, на севере местами до -12 градусов, днём +1…-4.

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фото: школа в Луусалми, фото из группы https://vk.com/luusalmi
СРОЧНО: Горит здание школы в поселке Карелии

В соцсетях сообщают, что в здании школы в поселке Луусалми Калевальского района произошел пожар.

В группе школы поселка Луусалми сегодня в 16.45 появилось сообщение: "Прискорбная весть. В Луусалми горит наша школа...".

В региональном Управлении МЧС подтвердили эту информацию, сообщив, что ближайшее подразделение пожарной службы находится в 90 км от школы.

На месте пожара уже работают спасатели из 6 отряда пожарно-спасательного подразделения Костомукши. К месту пожара выехали пожарные из Борового и Калевалы.

Как сообщается на сайте МЧС Карелии, к ликвидации пожара в здании по адресу: Калевальский район, п. Луусалми, ул. Советская, д. 2 привлечены пожарно-спасательные подразделения Калевальского района,  Костомукшского ГО, добровольной пожарной команды п. Луусалми (12 человек, 4 единицы техники).

Как сообщается в группе школы в соцсети, "обрушилась крыша спортивного зала, горит крыло начальной школы и детского садика. Мебель и утварь с детсада вынесли. Станки с мастерской успели вынести".

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фото: ГИБДД Карелии
Два человека погибли в страшном ДТП в Карелии (ФОТО)

Смертельная авария в результате столкновения двух автомобилей и возгорания одного из них произошла накануне в Медвежьегорском районе Карелии.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, авария произошла в субботу, 26 октября в Медвежьегорском районе на 582.05 км федеральной трассы "Кола".

В 18.50 часов 20-летний водитель, управляя автомобилем Daewoo Nexia, выехал на полосу встречного движения, в результате чего совершил столкновение с автомобилем Renault Duster под управлением 54-летнего водителя.

В результате ДТП произошло возгорание автомобиля Daewoo Nexia.

На месте происшествия, до приезда скорой помощи, скончались водитель Daewoo Nexia и 62-летняя пассажирка Renault Duster.

Водитель Renault Duster и его 62-летний пассажир госпитализированы в Медвежьегорскую районную больницу.  

Обстоятельства ДТП выясняются.

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фото: Мариша Савченко, группа ДТП Петрозаводска и Карелии
Припаркованные с нарушениями автомобили эвакуируют из дворов Петрозаводска (ФОТОФАКТ)

Очевидцы рассказали об эвакуации автомобилей на Древлянке.

Эвакуатор работал накануне около 15 часов во дворе дома № 6 по улице Древлянка.

"Эвакуатор увозит уже не первую машину. Возможно, во дворах рядом продолжат. Если есть возможность, переставьте", - сообщили очевидцы в группе ДТП Петрозаводска и Карелии.

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фото: https://vk.com/luusalmi
Пожар полностью уничтожил школу в поселке Карелии (ФОТО)

От здания школы в поселке Луусалми Калевальского района, где в воскресенье произошел пожар, практически ничего не осталось.

Как сообщает костомукшская газета "64 параллель", в здании школы также размещался и детский сад. Возможно, здание можно было бы спасти, если бы в поселке была пожарная машина.

Пожар удалось ликвидировать только через два с половиной часа, поскольку ближайшие пожарные оказались в 90 км. от школы.

Как сообщает группа ВК "Северные берега", вопрос о пожарной машине жители Луусалми ставили уже давно. Приехавшие на тушение пожарные из Борового и Костомукши уже ничего не смогли сделать.

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фото: следственный комитет Российской Федерации
"Девушка пыталась сопротивляться, хватала руками клинок, но не смогла удержать меня"

"Петрозаводский маньяк" рассказал в Верховном суде Карелии, как убивал девушек.

В минувший четверг, 24 октября, в Верховном суде Карелии продолжилось рассмотрение дела Антона Ипатова, которого обвиняют в убийстве двух девушек, попытке убийства несовершеннолетней знакомой и других преступлениях.

Заседание было особенно тяжелым для пострадавших: родителям рассказали, как Ипатов убивал их детей, за что он лишил жизни двух незнакомых ему девушек.

Сам подсудимый полностью признал свою вину в преступлениях и раскаялся в содеянном, но давать показания отказался, воспользовавшись 51-й статьей Конституции, позволяющей не свидетельствовать против себя. Его рассказ об убийствах и избиениях зачитал из материалов дела прокурор Сергей Скворцов.

Ипатов без всяких эмоций слушал прокурора, лишь рука подергивалась от пульсирующей вены, а напротив сидели родители убитых и изрезанных девушек и плакали.

- Потом пошел в сторону Кирова вдоль Лососинки. Намеревался подыскать такси. Нож нес в кармане. Остановился под мостом Советским, чтобы смешать водку и спрайт. Это было где-то в 14.00 часов, навстречу мне шла девушка, разговаривала по телефону. Спросил: сколько времени? Получил грубый ответ: "Купил бы лучше себе часы". Ответ девушки взбесил меня, поскольку я был еще агрессивен после встречи с Алёной. Я набросился на девушку. Решил ее убить. Набросился и стал наносить множественные удары. Девушка пыталась сопротивляться. Хватала руками клинок, но не смогла удержать меня. Я наносил ей удары, пока она не упала на землю. Из ран девушки текла кровь, которая просачивалась сквозь одежду. Я перестал наносить удары ножом, поскольку увидел, как к месту подъезжает велосипедист. Я оставил девушку, убрал нож в карман и убежал к театру, сел в такси и поехал в Сулажгору. Купил водку, спустился на Шуйское шоссе и позвонил Ксюше – она мой хороший друг. Ей сообщил об убийствах.

Потом был задержан полицией. Убегая от них, выбросил нож.

Подробнее читайте в нашем репортаже из зала суда.

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фото: ГИБДД Карелии
Пьяного водителя на Land Rover поймали в поселке Карелии

Водителя в состоянии алкогольного опьянения отстранили от управления транспортным средством в поселке Чална Пряжинского района Карелии.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, в субботу, 26 октября около 19 часов в поселке Чална Пряжинского района 41-летний водитель в состоянии опьянения был отстранен от управления автомобилем Land Rover.

Автомобиль эвакуирован.

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фото: pixabay.com
Два с половиной часа горела ночью дача на севере Карелии

Серьезный пожар произошел в Костомукше, в дачном кооперативе "Строитель".

Как сообщили в региональном Управлении МЧС, 27 октября в 00:55 пожарно-спасательные подразделения Костомукши (5 человек, 2 единицы техники) привлекались для ликвидации пожара в дачном доме по адресу: Костомукшский городской округ, садово-огородническое товарищество "Строитель".

В 03:30 пожар ликвидирован. О пострадавших не сообщается.

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фото: "Нетипичная Питкяранта"/ВКонтакте
Министр транспорта Карелии объяснил жителям Питкяранты, почему поезд к ним не пойдет

Активисты Питкяранты, которые требуют возобновить пассажирское железнодорожное сообщение с Санкт-Петербургом, получили ответ из правительства Карелии.

Напомним, жители Питкяранты потребовали от властей республики возобновить пассажирское железнодорожное сообщение с Санкт-Петербургом, которое отменили более 10 лет назад. Чтобы привлечь внимание к этой проблеме, они провели на железнодорожном вокзале флешмоб #ПиткярантаЖдетПоезд.

Как сообщается в группе "Нетипичная Питкяранта", на днях им пришел ответ министра транспорта Карелии Алексея Кайдалова, в котором он объясняет, что восстановление пассажирского сообщения невозможно.

 

"Оказывается, организация пассажирских перевозок "повлечет за собой дополнительные расходы". А мы-то ведь думали, что бесплатно все само организуется кем-то на полупустом месте. А у них денег нет. Все в Африку отправили уже. И подвижного состава нету. Он весь где-то в других регионах РФ", - прокомментировали ответ министра жители города.

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фото: администрация Петрозаводска
Арт-объект "Ветряк" демонтировали в Петрозаводске после падения

Подрядчик отремонтирует фигуру, упавшую из-за сильного ветра, пообещали в администрации города.

Напомним, накануне в Петрозаводске на аллее Энтузиастов кинетическая фигура "Ветряк", сооруженная по программе местных инициатив за счет региональных, муниипальных средств и вложений жителей этого района, не выдержала сильного ветра и упала.

"Сотрудники администрации совместно с подрядчиком оперативно выехали на место, сообщается на сайте мэрии Петрозаводска. - Арт-объект был демонтирован во избежание более серьёзных повреждений. Фигура будет отремонтирована. Гарантия на нее составляет три года".

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