Чем запомнился этот день

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Погода в ноябре в Карелии будет "капризной"

Специалисты карельского Гидрометцентра рассказали, каким будет ближайший месяц в Карелии.

По долгосрочному прогнозу, который присылают карельским синоптикам из Санкт-Петербурга, ожидается, что среднемесячная температура в ноябре будет чуть выше нормы (на 1, 2 градуса), погода будет носить неустойчивый характер.

"Сегодня мы находимся в зоне циклона. Будут умеренные снегопады, кое-где сильные. Снега добавится. Но температура уже завтра будет переходить к нулевым отметкам, а затем потеплеет до +1, + 2 градусов. Снег уплотнится, осядет", - рассказала "Столице на Онего" синоптик карельского Гидрометцентра Елена Ишкина.

По словам Ишкиной, до 7-8 ноября по южным и центральным районам дневные температуры будут слабоположительными. В отдельные ночи при прояснениях похолодает до - 7, - 10 градусов.

"На территории республики днем в основном будет от -2 до +2 градусов. Но в северных районах сохранятся отрицательные температуры: ночью -10, -13 градусов, днем -5, -6 градусов. Думаю, что там, где снега прибавилось, в ноябре он уже не растает. До +5, +6 градусов столбик термометра не повысится. Бурного тепла мы в ноябре не ждем", - отметила Елена Ишкина.

Мусоровозы "начали эвакуировать" машины в Петрозаводске (ВИДЕО)

Инцидент произошел 29 октября на детской площадке на Кукковке.

Во вторник в 15.57 на пересечении улиц Питкярантской и Сортавальской мусоровоз погрузил припаркованный автомобиль в кузов.

Камера наружного видеонаблюдения "Ситилинк" запечатлела момент произошедшего.

фото: правительство Карелии

Парфенчиков назвал имена тех, кто получит орден "Сампо"

Глава Карелии Артур Парфенчиков издал указ о награждении орденами "Сампо" граждан, чьи заслуги перед республикой и ее жителями признаны особо выдающимися.

Текст Указа главы Карелии о награждении госнаградами размещен на интернет-портале правовой информации.

Обладателями орденов "Сампо" станут композитор Геннадий Вавилов, врач Анатолий Зильбер, композитор Александр Колкер, лыжница Лариса Лазутина, художник Тамара Юфа.

Орден "Сампо" посмертно присужден также хореографу Виоле Мальми и председателю президиума Верховного совета Карельской АССР Ивану Сенькину.

Как сообщалось ранее, орден "Сампо" учрежден как высшая государственная награда республики Карелия. Планируемая частота награждений этой госнаградой составляет не более 3 раз в год.

фото: Госавтоинспекция Карелии

Водитель иномарки погиб, врезавшись в дерево на трассе в Карелии

Смертельное ДПТ произошло сегодня на 2 км автодороги "Подъезд к Кондопоге", сообщает Госавтоинспекция Карелии.

По предварительным данным, в 9 утра водитель автомобиля Ниссан Премьер не справился с управления, допустил съезд в левый кювет и врезался в дерево.

"В результате ДТП 35-летний водитель, житель Кондопоги, от полученных ранений скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи. Обстоятельства выясняются", - рассказали в ГИДББ Карелии.

фото: ©РИА Новости / Максим Богодвид

Водитель загоревшегося КАМАЗа умер на месте ДТП в Карелии

В Кондопожском районе столкнулись два грузовика, один из которых загорелся.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, 31 октября около 16 часов на Октябрьском шоссе в Кондопоге произошло столкновение двух грузовых автомобилей КАМАЗ и ВОЛЬВО. КАМАЗ загорелся, его водитель погиб на месте ДТП.

Сведения о погибшем и обстоятельства происшествия уточняются.

По факту ДТП проводится проверка.

фото: © Юрий Кузнецов / wikimapia.org

Женщина упала в реку в Петрозаводске

Спасатели достали женщину и передали медикам, сообщили в МЧС Карелии.

В среду, 30 октября, в парке "Ямка" в Лососинку упала женщина. В 16.24 спасатели прибыли на место, достали пострадавшую из реки.



После осмотра врачами скорой помощи женщину доставили в БСМП.

фото: pixabay.com

Бывшего учредителя турфирмы в Карелии судят за мошенничество и присвоение денег клиентов (ВИДЕО)

В городском суде Петрозаводска начали рассматривать дело в отношении директора туристической компании "Камбоджа".

Как рассказали в сюжете ГТРК "Карелия", по версии следствия, в течение прошлого года предприниматель получал деньги от клиентов – в среднем, по 60 тысяч за путевку, - но отправлял их не туроператору, а себе в карман. В общем сложности присвоил около полумиллиона рублей. Обманутые клиенты узнавали о том, что их билеты и ваучеры не действительны, только в аэропорту.

Во время следствия и суда учредитель фирмы практически все деньги за билеты и путевки вернул клиентам, поэтому дело начали рассматривать в особом порядке. Однако потерпевшие с этим не согласились, поскольку не дождались компенсации проезда до аэропорта и морального вреда.

Дело будет рассматриваться в обычном порядке, подсудимому грозит реальный срок лишения свободы.

фото: © Валерий Поташов / Столица на Онего

Журналист "Столицы на Онего" побывал на церемонии вручения премии Грете Тунберг

В Стокгольме прошла церемония вручения ежегодной премии Северного Совета в области защиты окружающей среды, где знаменитая школьница Грета Тунберг вновь всех удивила.

В концертном зале Стокгольма вручили ежегодную премию Северного Совета в области защиты окружающей среды. В нынешнем году ее лауреатом ожидаемо стала шведская школьница Грета Тунберг, которая своими "забастовками за климат" подтолкнула к экологическим протестам молодежь во многих европейских странах. Активистку из Швеции номинировали на Нобелевскую премию мира, но престижная награда досталась премьер-министру Эфиопии, поэтому когда в списке претендентов на премию Северного Совета оказалась Грета, можно было с уверенностью говорить о том, что она и будет лауреатом. Тем более что выдвинули ее на эту премию сразу две страны, входящие в Северный Совет – Швеция и Норвегия.

Однако на церемонии награждения Грета Тунберг не появилась. Вместо нее на сцену Стокгольмского концертного зала поднялись две соратницы экологической активистки по борьбе с изменениями климата и сообщили собравшимся, что Грета отказывается от премии, поскольку считает, что Северный Совет предпринимает недостаточно усилий для этой борьбы.

Подробный репортаж с места событий читайте в материале "Столицы на Онего".

фото: Твиттер Артура Парфенчикова

Глава Карелии: "На 50 миллионов могут разные мухи слететься"

Глава Карелии Артур Парфенчиков дал поручение не допускать к госзакупкам по ремонту дорог сомнительные компании и добиться привлечения к этим работам только серьезных подрядчиков.

Об этом он заявил на заседании правительства, комментируя планы ремонта муниципальных автодорог в 2020 году.

В качестве примера Парфенчиков привел Кемский район, который в следующем году получит на ремонт дорог 50 млн рублей. "Задача сегодня Минтранса вместе с муниципалитетами найти нормальных подрядчиков. В рамках правового поля, естественно, но сейчас на 50 миллионов могут разные мухи слететься… ", - сказал глава республики. Каким критериям должны соответствовать подрядчики, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: пресс-служба правительства Карелии

Парфенчиков пообещал построить в Соломенном новую поликлинику

Вопрос строительства новой поликлиники в отдаленном районе Петрозаводска будет включен в план модернизации первичного звена оказания медицинской помощи, сообщили в правительстве Карелии.

Глава Карелии Артур Парфенчиков накануне посетил филиал поликлиники №3 – отделение общей врачебной практики в Соломенном. Он отметил, что деревянное двухэтажное здание устарело и не соответствует требованиям к современным медучреждениям.





Артур Парфенчиков заявил о необходимости строительства в микрорайоне новой поликлиники, которая должна обслуживать взрослых и детей отдаленного микрорайона Петрозаводска, а также жителей соседнего Заозерья, которое относится к Прионежскому району.





Вопрос строительства новой поликлиники в Соломенном будет включен в план модернизации первичного звена оказания медицинской помощи.

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