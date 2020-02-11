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Моднице из Пудожа прислали бумагу и песок вместо платьев
1
Сегодня 08:05
В Карелии три школы и 51 класс закрылись на карантин
1
Сегодня 07:25
Бывшие супруги спорят из-за предприятия из ФЦП к 100-летию Карелии
1
Сегодня 12:42
Петрозаводчан просят не заключать договоры с управляющими компаниями–должниками
2
Сегодня 12:11
Самое важное за сегодня
Новости. Хроника дня
22:20, 11 Февраля 2020
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09.02.2020, 14:00
Дмитрий Медведев оставил рыбакам из Карелии неприятный "подарок"
06.02.2020, 17:13
Министр транспорта Карелии задержан по подозрению в получении взятки
09.02.2020, 11:46
"Отпетые мошенники" выступили в Петрозаводске (ФОТО И ВИДЕО)
08.02.2020, 11:09
Внедорожники перекрыли дорогу "скорой" в Петрозаводске
04.02.2020, 17:15
Стало известно, кто стал жертвами страшной аварии на трассе в Карелии
06.02.2020, 18:17
Правоохранители рассказали, какую взятку дали министру транспорта Карелии
31.01.2020, 06:40
Житель Карелии продемонстрировал "слабоумие и отвагу" при встрече с медведем (ФОТО)
25.01.2020, 13:00
Массовая драка у кафе "Мангал" произошла ночью в Петрозаводске (ВИДЕО)
31.01.2020, 16:37
Ставка по ипотечным кредитам снизилась до рекордных показателей
01.02.2020, 13:19
СРОЧНО: Вернувшегося из Китая в Петрозаводск студента госпитализировали с признаками коронавируса
30.01.2020, 16:18
Посылки из Китая через AliExpress отправляют, несмотря на коронавирус
01.02.2020, 12:51
В Петрозаводске желающие поздравить именинника превратили его машину в открытку (ФОТО)
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Сегодня 17:47
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Индексация в 21 рубль как благодать
1
Республиканские чиновники считают, что ветераны труда в Карелии получают ежемесячную денежную выплату даже больше положенной по федеральным нормам.
Камера вместо квартиры в Испании
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07.02.2020 14:25
Борьба с чумой XXI века по-карельски
07.02.2020 12:00
Когда Сегежа навсегда забудет о выбросах с ЦБК?
07.02.2020 11:40
Не торговые войны, а торговый мир
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06.02.2020 09:06
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06.02.2020 14:54
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