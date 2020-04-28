Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

фото: © Алексей Дружинин/ТАСС

Путин продлил режим карантина из-за коронавируса до конца майских праздников

Президент России Владимир Путин сообщил о своем решении продлить режим карантина в стране из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.

Владимир Путин поручил продлить период нерабочих дней до 11 мая включительно. Президент объявил 6, 7 и 8 мая также нерабочими днями.

Об этом Путин сообщил во время обращения к россиянам, которое транслировалось онлайн.

"Нам удалось затормозить распространение эпидемии", - сказал Путин. При этом он пояснил, что ситуация остается очень сложной.

"Пик еще не пройден", - пояснил президент.

К пятому мая президент потребовал от правительства и Роспотребнадзора подготовить параметры поэтапного выхода из режима ограничений. Предполагается, что выход из карантина начнется с 12 мая. У регионов после 11 числа будет еще неделя для принятия решений на местах.

фото: © EPA-EFE/STRINGER

Число умерших от пневмонии в Карелии за месяц возросло до 34

За минувшие сутки еще трое пенсионеров республики скончались от внебольничной пневмонии.

С начала апреля 34 жителя Карелии умерли от внебольничной пневмонии. За прошедшие сутки – три летальных исхода. Умерли две женщины 1929 и 1939 годов рождения и мужчина 1935 года рождения. Тесты на COVID-19 у всех скончавшихся были отрицательными, сообщается в паблике "Коронавирус. Оперштаб Карелии".

Начиная с 1 апреля, с диагнозом внебольничная пневмония госпитализированы уже 243 пациента. За сутки их число выросло на 15 человек.

В "оперштабе по коронавирусу" напомнили, что всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Ранее от пневмонии скончались 81-летняя женщина и 60-летний мужчина с тяжелыми сопутствующими патологиями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания.

фото: © EPA-EFE/Alessandro Di Marco, архив

В Мурманской области коронавирус диагностировали более чем у тысячи человек

За последние сутки в соседнем с Карелией регионе выявлено 67 новых случаев заболевания Covid-19.

Общее число подтверждённых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в регионе составляет 1056, сообщили в оперштабе Мурманской области.

Из них 867 заболевших выявлены на стройплощадке в Белокаменке – в вахтовом городке подрядчика Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений "Новатэк".

В Кировско-Апатитской агломерации зарегистрировано 109 случаев коронавируса.

В Мурманске – 29.

Всего зафиксировано четыре летальных исхода.

Напомним, число заболевших коронавирусной инфекцией в Карелии за сутки выросло на одного человека и составило 63.

фото: © страница вконтакте Михаила Охлопкова

Новый случай Covid-19 выявлен в Карелии за минувшие сутки

Число заболевших коронавирусной инфекцией в Карелии за сутки выросло на одного человека и составило 63.

Как сообщил оперштаб Карелии по коронавирусу, в республике на 28 апреля выявлен один новый случай заболевания Covid-19. Заболевший – житель Петрозаводска.

За весь период зарегистрировано семь вылечившихся от коронавируса.

Всего проведено 12917 исследований(+790 за сутки).

На самокарантине находится 1860 человека (-82 за сутки).

В местах обсервации содержатся 30 человек (+2 за сутки).

Напомним, сотрудник отдела по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Карелии заразился коронавирусом. Предположительно, заражение вирусом сотрудника надзорного ведомства могло произойти в момент празднования Пасхи, когда он и его близкие собирались вместе на торжество в кафе, куда приехал в гости и родственник из Москвы.

фото: © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Владимир Путин сегодня расскажет о дальнейшем режиме нерабочих дней из-за коронавируса

Президент РФ Владимир Путин проведет 28 апреля совещание с губернаторами, где он может сделать заявление о перспективах продления ограничений, связанных с коронавирусом, пишет ТАСС.

Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.

"Ждем заявление президента во вторник", - сказал Кувшинников в ходе заседания регионального оперштаба по ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Кувшинников предполагает продление режима нерабочих дней "как минимум до 11 мая".

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил на ежедневном совещании по предупреждению распространения коронавируса на полуострове, что 28 апреля, как ожидается, президент будет заслушивать отчеты глав регионов. "После того, как глава государства всех выслушает, будет оценена обстановка и будут на федеральном уровне приняты решения <…> 28 апреля, после того, как президент даст установки на последующий период, мы с вами, соответственно, скорректируем свои действия", - цитирует Аксенова ТАСС.

Накануне число районов Карелии, где разрешена работа парикмахерских и бань, увеличилось до пяти.

фото: © shutterstock.com

В Карелии новым заболевшим Covid-19 оказался малыш из ранее выявленной группы массового заражения

Число заболевших коронавирусной инфекцией в Карелии за последние сутки выросло на одного человека.

Число заболевших коронавирусом в Карелии на 28 апреля составило 63.

За последние сутки был выявлен один новый случай заболевания Covid-19.

Заболевшим оказался двухлетний ребенок из ранее выявленной группы массового заражения, написал глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте".

Напомним, за несколько дней у 16 человек из одного круга общения был выявлен коронавирус. Они контактировали с тремя ранее заболевшими лицами. Итого, 19 человек заболели вследствие близких контактов. В том числе это дети и люди преклонного возраста.

фото: © Столица на Онего

Пресс-секретарь главы Карелии: Информация на онлайн-карте заболевших коронавирусом будет обезличена

Марина Кабатюк прокомментировала ситуацию с инициативой Артура Парфенчикова создать онлайн-карту с адресами заболевших коронавирусом.

Напомним, 27 апреля глава Карелии Артур Парфенчиков дал поручение сделать онлайн карту всех выявленных случаев заражения, вплоть до указания улицы и номера дома.

"Важно, чтобы жители знали источники заражения и по возможности минимизировали посещение этих мест. Списки адресов опубликую сегодня в течение дня. Далее, как только будет готова интерактивная карта, будем ее ежедневного обновлять в соответствии с оперативной сводкой", – отметил губернатор.

Как сообщила на своей странице "ВКонтакте" пресс-секретарь главы республики Марина Кабатюк, "дискуссия в обществе есть, но большинство жителей поддерживает идею создания подобных карт".

По ее словам, адресная информация на картах будет обезличена. Очаги в многоквартирных домах будут указаны без номера квартиры и даже подъезда, в частном секторе маркируется только улица.

В нескольких регионах такие карты уже запущены.

"Зачем нужны карты? Прежде всего, для того, чтобы минимизировать риски заражения. Обладая такой информацией, жители будут избегать посещения указанных мест без острой необходимости или же пользоваться средствами индивидуальной защиты", – отметила Марина Кабатюк.

фото: ГТРК "Карелия"

В Петрозаводске жених и невеста сделали для свадьбы кольца из карельской березы (ВИДЕО)

Молодая петрозаводская пара сыграла свадьбу без гостей и золотых колец из-за коронавируса.

Жители столицы Карелии Дарья и Сергей Деревнины в минувшие выходные обменялись во Дворце бракосочетаний кольцами, несмотря на ограничения в связи с угрозой распространения коронавируса, рассказали журналисты ГТРК "Карелия".

Дарья и Сергей вместе уже два года. Свадьбу запланировали еще в феврале и не предполагали, что в их планы вмешается Covid-9. Большой зал регистрации сегодня закрыт, а в малом зале во время церемонии могут находиться лишь жених с невестой и регистратор брака. Но даже эти ограничения не остановили молодоженов.

"Мы решили, что наш праздник не может испортить никакой вирус. Тем более, что праздник изначально планировался только лишь для нас, нашей семьи", - поделилась невеста.

Пара не смогла купить золотые кольца и сделала для церемонии колечки из карельской березы.

"Пришлось выходить из положения – сделать простые деревянные кольца на обычном токарном станке", - рассказал Сергей.

Подробнее в материале ГТРК "Карелия".

фото: © shutterstock.com

Мертвый инвалид-колясочник обнаружен ночью в Петрозаводске

Инцидент произошел в ночь на 28 апреля в микрорайоне Соломенное.

Как стало известно "Столице на Онего", ночью в Соломенном было найдено тело инвалида-колясочника. Мужчина вел асоциальный образ жизни.

Не исключается версия самоубийства.

В МВД Карелии информацию о произошедшем подтвердили, сообщив, что расследование проводит Следственный комитет РК.

Следком, в свою очередь, от комментариев пока воздержался.

фото: Леруа Мерлен Петрозаводск | LEROY MERLIN / ВК

Почему власти Карелии разрешили возобновить работу строительным супермаркетам в эпидемию

Клиентам магазинов, торгующих строительными и дачными товарами, позволят посещать торговые точки строго в масках; во избежание заражения коронавирусом покупателей просят не создавать давку.

С 28 апреля региональные власти разрешили работу магазинов, торгующих материалами для строительства и ведения огородов. Об этом на своей странице в соцсетях сообщили два крупнейших супермаркета республики – ЦСК и Леруа Мерлен.

В ЦСК заявили, что несколько принадлежащих фирме гипермаркетов будут работать в обычном режиме. В Леруа Мерлен дополнительно напомнили горожанам о том, что выходить из дома следует "только в случае крайней необходимости" и опубликовали расписание работы. До этого дня представители двух крупнейших сетей не вели торговлю в магазинах из-за угрозы распространения COVID-19.

Подробности - в тексте "Вестей Карелии".

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Депутат парламента Карелии потребовала отставки уполномоченного по правам человека в республике

Карельский парламентарий обнаружила многочисленные совпадения в докладе республиканского омбудсмена с докладами ее федеральных коллег.

Депутат Законодательного собрания Карелии Эмилия Слабунова считает, что уполномоченная по правам человека в республике Лариса Бойченко должна сложить свои полномочия. Причиной этого, по мнению Слабуновой, является доклад карельского омбудсмена за 2019 год, разосланный накануне для ознакомления республиканским парламентариям.

Как рассказала депутат на своей странице в социальной сети Facebook, во время изучения присланного ей текста она обратила внимание на обилие в нем общих формулировок, не связанных с ситуацией в Карелии, и решила отправить фрагменты доклада в поисковую систему в Интернете. По словам Эмилии Слабуновой, эти фрагменты оказались идентичны фрагментам из соответствуюших разделов доклада уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой за 2018 год. Более того, в одном из разделов доклада госпожи Бойченко депутат Слабунова обнаружила целые куски текста из доклада российского омбудсмена за 2013 год.

Вот лишь один пример такого совпадения из раздела "Право на охрану здоровья и медицинскую помощь, право на социальное обеспечение":

"Столь же трудно решается и проблема оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Исчерпывающий перечень видов такой помощи содержится в приложении к Приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10.12.2013 N 916н. Все прочие виды медицинской помощи высокотехнологичными не признаются. Дело, однако, в том, что указанный перечень составлен без учета специфики некоторых отдаленных регионов, не имеющих возможности предоставить своим жителям и куда менее технологичную медицинскую помощь."

Как отметила Эмилия Слабунова, карельский омбудсмен даже не удосужилась проверить, что указанный ей приказ Минздрава РФ фактически не применяется с 1 января 2015 года и в настоящее время является недействующим.

"Столица на Онего" получила подверждение того, что текст доклада уполномоченного по правам человека в Карелии был разослан и другим депутатам Законодательного собрания республики. Кроме того, редакция нашла те совпадения в текстах докладов, о которых сообщила Эмилия Слабунова.

фото: © Илья Питалев/РИА

Карелия вошла в число самых безопасных регионов Северо-Запада по коронавирусу

В Карелии зарегистрировано меньше всего зараженных коронавирусной инфекцией по сравнению с другими субъектами СЗФО.

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом привел относительные показатели заболеваемости COVID-19 в субъектах СЗФО. В лидерах оказались Мурманская область (130,9 заболевших на 100 тысяч человек), Республика Коми (69,8) и Санкт-Петербург (60,9), пишет "Росбалт".

В Ленобласти показатель составил 41,2, а в Новогородской области – 40. В Калиниградской области выявлено 26,7 заболевших на 100 тысяч, а в Ненецком АО – 25 на 100 тысяч человек. Меньше всего зараженных в Вологодской области (13,1) и Карелии (9 человек на 100 тысяч населения).

Напомним, число заболевших коронавирусной инфекцией в Карелии за сутки выросло на 6 человек и на 27 апреля составило 62. Все заболевшие из того же самого круга контактов, что и 10 человек, о которых сообщалось ранее.

фото: © Столица на Онего

Пожилой мужчина скончался в БСМП Петрозаводска после автонаезда

ДТП произошло 27 апреля на улице Балтийской, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 9.23 на ул. Балтийской, 13 39-летний водитель Ford Focus, не имея права управления, сбил 76-летнего мужчину, пересекавшего проезжую часть в неустановленном для этого месте, в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода.







Пешеход пострадал. Пенсионера доставили в БСМП, где позже, от полученных травм, скончался.

Ранее в Карелии мужчину насмерть сбил "КАМАЗ", который двигался задним ходом.

фото: Яндекс. Карты

Новостройки на месте "деревяшек" должны преобразить расширенный центр Петрозаводска

Администрация столицы Карелии планирует расселение аварийных домов в районе Старая Кукковка и застройку освободившихся участков современным жильем.

Об этом рассказала телеканалу "Ника Плюс" глава Петрозаводска Ирина Мирошник.

"Первый такой дом появится на улице Белинского. Мы большинство новоселов перевезем из соседних "деревяшек" по улице Белинского, и на месте снесенных старых построек появятся потом и новые дома",- рассказала Мирошник. По ее словам, Старая Кукковка обретет современный облик. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Виталий Хрулев / газета "Новая Кондопога

Главврач Кондопожской ЦРБ: "К нам будут отправлять пациентов с пневмониями на долечивание"

Главный врач Кондопожской ЦРБ в Карелии Людмила Егорова рассказала о работе больницы и помощи от Кондопожского ЦБК в период пандемии коронавируса.

Новая коронавирусная инфекция не обошла стороной Кондопогу. У трех жителей города бумажников был выявлен COVID-19. И сотрудникам Кондопожской ЦРБ пришлось немало потрудиться, проводя обследование горожан, контактировавших с заболевшими. С 10 марта в Кондопоге взято 296 тестов, из которых 235 – отрицательные, остальные пока еще находятся в работе. Только за последние сутки мы взяли 35 анализов.

"Кондопожская ЦРБ не попала в число учреждений, где развернуты основные перепрофилированные койки под лечение COVID-19. К нам будут отправлять пациентов на долечивание. В идеальном варианте у нас должны быть обследованные больные без коронавируса. Долечивать будем пациентов с внебольничными пневмониями. Сегодня у нас в отделении развернуты 18 инфекционных коек. Дополнительно при необходимости мы откроем еще 15 коек", - рассказала Главный врач Кондопожской ЦРБ в Карелии Людмила Егорова.

По словам руководителя учреждения, персонал больницы сегодня обеспечен средствами защиты, дезсредствами. Серьезную поддержку ЦРБ оказывает Кондопожский ЦБК.

"Я благодарна генеральному директору ООО "Карелия Палп" Юрию Айвазову и руководству Кондопожского ЦБК, их усилиями больница получила тысячу пар перчаток, тысячу бахил, двадцать очков, две тысячи масок, три бесконтактных термометра, 100 литров дезсредств и антибактериальные гели. Решается вопрос покупки аппарата ИВЛ", - отметила Людмила Егорова.

Подробнее о работе районной больницы в Кондопоге во время пандемии короновируса читайте в интервью главного врача ЦРБ.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Суд в Санкт-Петербурге отменил решения карельских судов, послужившие основанием для роспуска горсовета Сортавалы

Судебная коллегия по административным делам Третьего кассационного суда общей юрисдикции огласила свое постановление после того, как в Сортавале прошли выборы в новый состав городского совета.

Судебная коллегия по административным делам Третьего кассационного суда общей юрисдикции в Санкт-Петербурге отменила решение Сортавальского городского суда от 24 июля 2019 года и апелляционное определение судебной коллегии по административным делам Верховного суда Карелии от 21 октября 2019 года, которые признали незаконным бездействие горсовета Сортавалы, выразившееся в непроведении правомочного заседания представительного органа местного самоуправления в течение трех месяцев подряд. Напомним, эти решения карельских судов послужили формальным поводом для принятия республиканским парламентом в ноябре прошлого года закона о роспуске Сортавальского горсовета. Законопроект был инициирован главой Карелии Артуром Парфенчиковым.

1 марта нынешнего года в Сортавале прошли выборы депутатов нового состава городского совета. По итогам голосования 12 из 15 депутатских мандатов достались кандидатам от партии "Единой России", один получила кандидат от КПРФ, а еще два – самовыдвиженцы. Однако главный конкурент "единороссов" на этих выборах – партия "Справедливая Россия" – объявила о том, что она не признает результаты состоявшегося голосования из-за "многочисленных жалоб кандидатов на нарушения, которые не получили должного рассмотрения".

17 марта в Сортавале прошла первая сессия нового состава городского совета, который единогласно высказался за объединение двух соседних поселений – Сортавальского и Хелюльского. "Теперь наше решение будет отправлено в Законодательное собрание Карелии, и осенью в Сортавале пройдут новые выборы – в городской совет объединенного поселения", – заявила после сессии "Столице на Онего" вновь избранная депутат Людмила Афанасьева.

Однако после того, как Третий кассационный суд общей юрисдикции отменил решения карельских судов, признавших незаконным бездействие прежнего горсовета Сортавалы, перед республиканскими властями встал вопрос о законности его роспуска и проведения мартовских выборов.

фото: © ГИБДД Карелии

Внедорожник опрокинулся на трассе в Карелии – трое человек пострадали

ДТП произошло 28 апреля на 419 км федеральной автодороги "Кола", сообщили в ГИБДД Карелии.

В 2.10 36-летний водитель Mitsubishi, лишенный водительских прав, съехал в кювет с последующим опрокидыванием автомобиля.



В результате ДТП травмы получили три человека – водитель и два его пассажира – мужчины 33 лет.



Все пострадавшие доставлены в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи.



Обстоятельства устанавливаются.

Ранее пожилой мужчина скончался в БСМП Петрозаводска после автонаезда.

фото: © кадр из видео

Жители Панозера: "Как нам здесь жить?" (ВИДЕО)

Население карельского поселка, отрезанного от большой земли, возмущено бездействием чиновников.

Жительница карельского поселка Панозеро Ирина Болтромюк разметила на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" видео-интервью с несколькими односельчанами, которые рассказали ей о жизни в самоизоляции. В таком режиме поселок на реке Кеми оказался не из-за карантинных мер, а из-за отсутствия транспортного сообщения с остальной территорией Карелии. Ни районные, ни республиканские власти не в состоянии обеспечить поселку нормальную переправу.



"В город не выехать, врач не приезжает, в аптеку не съездить, медикаментов не купить, – рассказали жительницы Панозера. – Никаких мер нет. Начинаешь звонить по этим чиновникам, а все: "Что мы сделаем? ". А как нам здесь жить? Мы бьемся, колотимся к этим чиновникам, но им, видно, хорошо там сидеть".

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

В Финляндии вышла книга об истории Сортавалы

В основу совместного исследования финских и карельских ученых легли архивные материалы двух стран.

Финское литературное общество выпустило книгу об истории карельского города Сортавала, который по итогам Второй мировой войны отошел Советскому Союзу. Как сообщила газета Karjala, новое исследование "Сортавала. Город перемен и воспоминаний" стало результатом совместного проекта финских и карельских ученых, в основу которого легли архивные материалы Финляндии и России. Проект получил финансовую поддержку нескольких культурных фондов соседней страны.

Большую часть статей книги написали известные финские историки Тапио Хямюнен и Ханну Итконен. Кроме того, ее авторами стали доценты Университета Восточной Финляндии Арто Невала и Юрий Шикалов, профессоры Петрозаводского университета Александр Пашков и Сергей Веригин, а также директор Института языка, истории и литературы Карельского научного центра Российской академии наук Ольга Илюха. Свои исследования карельские историки посвятили, в частности, описаниям Сортавалы российскими путешественниками на рубеже XIX и XX веков, а также заселению города и его окрестностей в послевоенные годы.

фото: © Евгений Курсков/ТАСС

Участники опроса в Петрозаводске как работали, так и работают, несмотря на введение "карантина"

Более 900 человек ответили на вопрос: Как на вашем благополучии отразилось введение "карантина"?

В Карелии введен режим всеобщей самоизоляции до 30 апреля. Все жители республики должны оставаться дома.

Работать разрешено только организациям, обеспечивающим население продуктами питания и товарами первой необходимости, системообразующим предприятиям, организациям, осуществляющим неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы, предоставляющим финансовые услуги, осуществляющим жизнеобеспечивающую деятельность, деятельность в сфере сельскохозяйственной отрасли, а также средствам массовой информации.

В связи с этим "Столица на Онего" интересовалась: Как на вашем благополучии отразилось введение "карантина"?

В опросе приняли участие 920 человек, большинство из которых – 450 (48%) ответили, что на их благополучии "карантин" никак не сказался – они как работали, так и работают.

При этом, 1/5 участников опроса – 193 (20%) все же признались, что они из-за "карантина" потеряли работу и доход.

Примерно одинаковому количеству респондентов – 105 (11%) и 101 (10%) - сократили зарплату и отправили в неоплачиваемый отпуск соответственно.

И лишь 7% (71 человек) порадовались "карантину", так как у них появилась наконец-то возможность отдохнуть дома, аденьги для них не проблема.

фото: © Антон Новодережкин/ТАСС

Россияне назвали самые важные поправки в Конституцию

ВЦИОМ накануне опубликовал данные опроса о том, какие поправки в Конституцию жители России считают самыми важными.

Самой важной социальной поправкой в Конституцию большинство россиян считают обеспечение государством доступности и качества медицинского обслуживания, такое мнение высказали 95% граждан, следует из данных опроса ВЦИОМа, которые приводит РБК.

Также 94% россиян посчитали важной поправку о признании детей важнейшим приоритетом государственной политики России.

Следом идут поправка о защите природы и сохранении уникального природного многообразия страны (93%), а также обязательная ежегодная индексация пенсий (92%). В пятерку важнейших поправок в социальной сфере также вошел пункт об установлении МРОТ не менее прожиточного минимума (92%).

О том, какие наиболее значимые поправки в Конституцию участники опроса выделили в сфере защиты суверенитета государства, в политической сфере и среди поправок, относящихся к убеждениям граждан, читайте здесь.

Напомним, "Столица на Онего" совместно с Центральной избирательной комиссией Карелии реализует специальный информационный проект, посвященный предстоящему Общероссийскому голосованию по одобрению изменений в Конституцию России.

Для этого мы подготовили специальную площадку, где рассказываем о сути поправок, которые предлагается внести в Основной закон страны, а также о том, как будет проходить процедура голосования.

Напомним, что Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию должно было состояться 22 апреля, однако из-за пандемии коронавируса его перенесли. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, новые сроки определят по мере развития ситуации.

Ожидается, что голосование может быть проведено в конце июня – начале июля.

фото: Национальный парк "Водлозерский"/vk.com/wall-25556227_1348

Браконьеров задержали на территории заказника в Карелии (ФОТО)

Троих нарушителей с рыболовными сетями и ружьем поймали на территории государственного природного заказника федерального значения "Кижский".

Два петрозаводчанина и житель Ленинградской области были задержаны сотрудниками Петрозаводского линейного отдела МВД России на транспорте и национального парка «Водлозерский». Участники природоохранного рейда на территории заказника «Кижский» поймали мужчин за проверкой рыболовных сетей, установка которых в настоящее время запрещена. Кроме того, у браконьеров оказалось заряженное охотничье ружье 12го калибра, сообщается в паблике "Национальный парк "Водлозерский".

"У нарушителей изъята одна единица огнестрельного оружия, 2 единицы патронов, 30 м сетей. Наложен арест на моторную лодку. В отношении указанных лиц составлен административный протокол за нарушение правил рыболовства Северного рыбохозяйственного бассейна, проводится проверка", - пишут в паблике нацпарка.

В результате совместного рейда было изъято также 5 сетей общей протяженностью 670 метров, принадлежащих неустановленным лицам. Вынесены определения о возбуждении административных дел.

Напомним, глава Карелии запретил весеннюю охоту из-за коронавируса.

фото: Столица на Онего

УФАС предписало пересмотреть решение, кто будет ремонтировать дороги Петрозаводска

Карельское УФАС признало незаконным решение признать победителем аукциона на право ремонта дорог в Петрозаводске фирму из Санкт-Петербурга.

Выяснилось что у ООО "ДСК "Зодчий" нет ни соответствующего опыта по ремонту дорог ни собственной материально-технической базы.

УФАС выдало предписание муниципальному учреждению "Петроснаб" отменить решение и признать победителем другого участника аукциона.

Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © shutterstock.com

Как в период самоизоляции изменились ваши отношения в семье? (ОПРОС)

В Карелии введен режим всеобщей самоизоляции до 30 апреля, большинство жителей республики уже почти месяц остаются дома.

Глава Карелии Артур Парфенчиков ввел режим всеобщей самоизоляции в республике с 1 по 30 апреля.

По его словам, из дома можно выходить в строго определенных случаях: если необходима экстренная медицинская помощь; чтобы купить продукты и лекарства, вынести мусор; чтобы добраться до места работы; при необходимости ухода за инвалидами и лицами пожилого возраста; выгула домашних животных, причем не далее 100 метров от дома.

В результате большое количество людей сидят дома уже почти месяц. "Столица на Онего" интересуется: Как в период самоизоляции изменились ваши отношения в семье?

Ответить на вопрос можно здесь.

фото: © Александр Рюмин/ТАСС

Гнетова сообщила о поддержке торговцев алкоголем в период пандемии

Уполномоченный по защите права предпринимателей в Карелии Елена Гнетова сообщила, что торговцы подакцизными товарами не имеют ограничений в получении мер поддержки, разработанных для спасения бизнеса от последствий пандемии.

Елена Гнетова заявила, что власти не отказываются поддерживать предприятия, которые реализуют подакцизный товар. Ранее бизнесмены, владеющие закрытыми на карантин компаниями, заявляли, что из-за имеющейся у них лицензии на алкоголь, они не могут добиться господдержки.

"На основании анализа нормативных актов, принятых на федеральном и региональном уровне для поддержки субъектов бизнеса, включённых в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, можно сделать определенный вывод об отсутствии ограничений в предоставлении такой поддержки в связи с реализацией предпринимателями подакцизных товаров. Предприятия общественного питания могут воспользоваться специальными мерами поддержки, принятыми для пострадавших отраслей, независимо от наличия или отсутствия лицензии на реализацию алкогольной продукции", - рассказала Елена Гнетова.

Подробности читайте на сайте "Вести Карелии".

фото: © ИТАР-ТАСС/Вадим Жернов

План отмены ограничений в работе предприятий разрабатывается в правительстве

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору, Минздраву подготовить предложения о поэтапной отмене ограничений для предпринимателей из-за коронавирусной инфекции.

Об этом говорится в поручениях, опубликованных на сайте правительства.

"Подготовить и представить в правительство РФ согласованные предложения по поэтапной отмене введённых в связи с распространением новой коронавирусной инфекции ограничений деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей. Срок – 30 апреля 2020 года", — говорится в документе. Ранее глава Карелии Артур Пафенчиков сообщил, что число юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, приостановивших деятельность из-за эпидемии, в Карелии составляет около 5% от общей численности хозяйствующих субъектов. Подоробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Петрозаводск украшают к 9 Мая (ФОТО и ВИДЕО)

Флаги и праздничные растяжки развешивают рабочие по Петрозаводску к Дню Победы.

Фотокорреспондент "Столицы на Онего" запечатлел на видео и фото, как столицу Карелии украшают к 75-й годовщине Победы.

Тематические консоли и праздничные флажки в виде растяжек повесили рабочие на улицах Петрозаводска, несмотря на то, что в связи с коронавирусом проведение всех праздничных мероприятий находятся под большим вопросом.

Напомним, на совещании с членами Совета безопасности президент России Владимир Путин заявил, что Парад Победы и шествие "Бессмертного полка" 9 мая не состоятся из-за пандемии коронавируса.

фото: © Владимир Смирнов/ТАСС, архив

Всех призывников в Карелии проверят на коронавирус

Работа призывных комиссий в Карелии начнется с 6 мая, сообщили в правительстве Карелии.

Весенний призыв граждан на военную службу проводится с 1 апреля по 15 июля. Призывная кампания пройдет с учетом эпидемиологической ситуацией, сложившейся с возникновением и распространением коронавирусной инфекции.

В связи с введением на территории Карелии ограничительных мер в военных комиссариатах ограничен прием граждан. Сотрудниками военных комиссариатов проводится изучение граждан, подлежащих призыву, удаленно. Сами призывники в военные комиссариаты не вызываются. Беседы с ними проводятся по телефону. В таких беседах призывники информируются о переносе сроков явки в военные комиссариаты.

Работа призывных комиссий в республике начнется с 6 мая.

Каждого новобранца на путь следования от военного комиссариата до сборного пункта и от сборного пункта к месту прохождения военной службы обеспечат медицинскими масками и дезинфицирующим средством для обработки рук.

Если у призывника будет выявлена повышенная температура, он будет изолирован и направлен в медицинское учреждение.

Для исключения проникновения и распространения коронавирусной инфекции в войсках из числа молодого пополнения в военных комиссариатах, на сборном пункте Карелии организуется забор анализов на COVID-19. Призывать будут только лиц с отрицательными результатами теста. По прибытии в воинскую часть новобранцы будут находиться в обязательной двухнедельной изоляции от остальных военнослужащих.

Отправка граждан, призванных на военную службу, со сборного пункта в Карелии к месту прохождения военной службы запланирована с 20 мая.

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Началась выдача заключений предприятиям Карелии о форс-мажоре из-за эпидемии

Торгово-промышленная палата Республики Карелия приняла к рассмотрению 54 заявки на выдачу заключений о форс-мажорных обстоятельствах, поступивших от предприятий, которые пострадали от пандемии коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба министерства экономического развития республики.

"На сегодняшний момент 25 заявок рассмотрено, по 4 из них выданы заключения о форс-мажоре, отправлен 21 ответ на предприятия с разъяснениями и запросами на дополнительные документы", - говорится в сообщении.



Что дает предпринимателям заключение о форс-мажоре, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Илья Питалев

В России более восьми тысяч человек вылечили от коронавируса

На сегодняшний день в России зарегистрировано 93558 случаев коронавируса.

Число зараженных коронавирусом за сутки увеличилось на 6411, сообщается на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Вчера было выявлено 6198 новых случаев Covid-19.

За последние сутки от вируса скончались 72 человека. Всего умерли 867 зараженных.

Всего выздоровели – 8456 человек (+1110 за сутки).

Напомним, число заболевших коронавирусной инфекцией в Карелии за сутки выросло на одного человека и составило 63.