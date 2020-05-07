Самые читаемые новости за 7 мая

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

За сутки в Карелии коронавирус выявлен еще у 15 человек

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Карелии стремительно растет и составляет на сегодняшний день уже 125 человек.

Как сообщает оперштаб в Карелии, на 7 мая в республике зарегистрировано 125 случаев заражения коронавирусной инфекцией, у 15 человек диагноз подтвержден в минувшие сутки.

Заболевшие - 8 человек в Петрозаводске, 2 человека - в Прионежье (село Деревянное), 1 человек - в Сегеже, 1 человек - Питкярантском районе (поселок Салми), 3 человека - в Беломорске.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии - 20,3 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 5,6 раз выше и составляет 113,1 случаев, по Северо-Западу - 87,5.

Всего проведено исследований - 19477

Находятся на самокарантине - 5977

Пребывают в местах обсервации - 23

Выздоровели - 22

фото: © Столица на Онего

Фельдшер и водитель "скорой" в Карелии заразились коронавирусом на вызове

Глава Карелии рассказал подробности о новых случаях коронавируса в республике.

Напомним, по информации оперштаба в Карелии, на 7 мая в республике зарегистрировано 125 случаев заражения коронавирусной инфекцией, у 15 человек диагноз подтвержден в минувшие сутки. Восемь из них – в Петрозаводске.

"В числе заболевших четверо сотрудников фельдъегерской службы и два человека из круга их контактов. Два случая зарегистрированы в селе Деревянное Прионежского района – это фельдшер и водитель скорой помощи. Они также контактировали с работником фельдъегерской службы, заболевшим ранее: оказывали ему медицинскую помощь, прибыв по вызову в СНТ", – написал Артур Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте".

Еще один случай выявлен в поселке Салми Питкярантского района, один – в Сегеже, и три человека заболели в Беломорске.

фото: © pixabay.com

В России выявлено более 11 тысяч новых случаев коронавируса

На 7 мая в России зарегистрировано 177160 случаев коронавирусной инфекции.

Число зараженных коронавирусом за сутки увеличилось на 11231, сообщается на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Вчера было выявлено 10559 новых случаев Covid-19.

За последние сутки от вируса скончались 88 человек. Всего умерли 1625 зараженных.

Всего выздоровели – 23803 человека (+2476 за сутки).

Суточный рост составил 6,8%, как и днем ранее. Отмечается, что у 5 471 нового пациента (48,7%) не было симптомов.

Россия остается на пятом месте в мире по числу заразившихся коронавирусом.

фото: © скриншот из трансляции/паблик "Республика Карелия"

Парфенчиков назвал сроки открытия парикмахерских и косметологических салонов в Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал, когда начнут работу салоны услуг на территории всей республики.

В ходе прямой линии в "ВКонтакте" руководитель региона сегодня предположил, когда будут ослаблены ограничительные меры, связанные с закрытием салонов услуг из-за угрозы распостранения коронавируса.

"Предполагаем с 15 мая открыть различные салоны услуг: парикмахерские, косметологические салоны. Но будем смотреть, как 11, 12, 13, 14 мая люди будут вести себя в продовольственных магазинах, аптеках. Если мы увидим, что в целом общество реагирует, понимает важность новых условий жизни, мы готовы при очень жестких условиях открыть парикмахерские, салоны во всех районах республики", - сказал Артур Парфенчиков.

Глава Карелии отметил, что в последствии будет рассмотрен вопрос и начала работы непродовольственных магазинов.

"При соблюдении жестких мер, при реакции населения на те предложения, которые озвучены к исполнению с 10 мая (ношение масок), откроем салоны услуг, а потом и непродовольственные магазины", - сказал глава Карелии.

Напомним, жителей 10 городов в Карелии обязали носить маски в общественных местах.

фото: © shutterstock.com

В Карелии от пневмонии скончалась молодая женщина

За последние сутки в Карелии число госпитализированных внебольничной пневмонией выросло на восемь человек.

Начиная с 1 апреля, с диагнозом внебольничная пневмония госпитализированы уже 313 пациентов, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

С начала апреля 40 жителей Карелии умерли от внебольничной пневмонии.



За минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход – умерла 39-летняя женщина со специфической бронхолегочной патологией, тест на коронавирус отрицательный.

Коронавирус обнаружен еще в одном "чистом" районе Карелии

Власти Костомукши подтвердили, что у жителя города получен положительный результат теста на коронавирусную инфекцию.

Как сообщается в официальной группе администрации Костомукшского городского округа, сегодня был получен положительный результат анализа на новую коронавирусную инфекцию у жителя города.

По информации Межрайонной больницы №1, заболевание у костомукшанина протекает бессимптомно. Пациент помещен в инфекционное отделение под наблюдение медицинских работников. Граждане из семейного и профессионального контактов размещены в обсерваторе.

Отметим, что это первый случай заражения коронавирусом в Костомукше. До сегодняшнего дня этот район Карелии был "чистым".

Напомним, что по состоянию на утро 7 мая в республике зафиксировано 125 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

фото: © кадр из видео

Сотрудники ГИБДД попали в ДТП в Петрозаводске (ВИДЕО)

Автомобиль ДПС с включенными маячками попал в аварию на перекрестке в Петрозаводске.

Камера компании "Сампо.ру" запечатлела, как сегодня, 7 мая, в 14.06 на перекрестке пр. Октябрьский – ул. Мелентьевой столкнулись два автомобиля.

Одним из участников ДТП был автомобиль ГИБДД, который выехал на перекресток с включенным маячковым сигналом под запрещающий сигнал светофора.

Столкновение со вторым транспортным средством произошло по касательной.

В аварии никто не пострадал, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

фото: © ИА "Республика"

Детские сады откроются в Карелии не раньше июня

Глава Карелии Артур Парфенчиков считает пока невозможным открытие дошкольных учреждений из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Руководитель региона в ходе прямой линии в соцсетях ответил на вопрос о начале работы детских садов в республике.

"У нас болеют дети 2-4 лет, маленькие совсем. Поэтому в такой ситуации идти на открытие детских садов очень сложно. Пока это невозможно. Это мое ответственное решение, как и по общественному транспорту. Мы просто получим очень серьезное распространение инфекции. Но с 1 июня мы предлагаем органам местного самоуправления уже в летнем режиме определить создание дежурных групп и дежурных детских садов. Посмотрим, что будет 29 мая", - завил глава Карелии.

Ранее Артур Парфенчиков рассказал, когда откроются парикмахерские и косметические салоны.

фото: © Александр Уткин/ТАСС

Глава Карелии назвал возможные сроки открытия ресторанов и кафе

Кафе, рестораны и другие заведения общественного питания не откроются в Карелии раньше июня-июля, но даже этот срок пока под вопросом.

Такой вывод следует из заявления главы Карелии Артура Парфенчикова в ходе "Прямой линии" на официальной странице правительства Вконтакте.

"Никогда не говори: "Никогда". Возможно, действуя поэтапно… Какие-то послабления, формы работы общепита будут найдены, но, я думаю, что это не решение мая месяца. Наверное, все-таки будем смотреть на ситуацию, июнь-июль - будем к этому двигаться", - сказал губернатор. Ранее Роспотребнадзор подготовил рекомендации при соблюдении которых возможно возобновление работы общепита. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © ГИБДД Карелии

Приставы заставили виновника смертельного ДТП в Карелии выплатить отцу погибшего 1 млн рублей

Судебные приставы взыскали моральный вред с виновника ДТП в пользу отца погибшего, сообщили в УФССП по Карелии.

В июне 2019 на трассе Кола в Кондопожском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель автомобиля Toyota уснул за рулем, не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем ВАЗ. В результате водитель ВАЗ получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте происшествия.



Напомним, в 14 июня В Кондопожском районе при лобовом столкновении Toyota Avensis и "ВАЗ-2115" погиб 23-летний мужчина.

По решению суда, виновника аварии обязали выплатить отцу погибшего компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей.

Мужчина деньги не выплатил. 16 апреля судебным приставом было возбуждено исполнительное производство.

На деньги должника, находящиеся на расчетных счетах в кредитном учреждении, был наложен арест. В отношении автомобиля Toyota Avensis был вынесен запрет на регистрационные действия.

В целях сохранения имущества должник погасил задолженность в полном объеме.

фото: © скриншот из трансляции/паблик "Республика Карелия"

Артур Парфенчиков: "Я от имени всех жителей Карелии преклоню колено"

Глава республики призвал население региона воздержаться в День Победы от посещения Вечного Огня.

Глава Карелии Артур Парфенчиков призвал жителей республики воздержаться в День Победы от посещения Вечного Огня в Петрозаводске. По словам губернатора, это может повлечь заражение коронавирусом.

Выступая 7 мая во время очередной прямой линии в социальной сети ВКонтакте, Артур Парфенчиков подчеркнул необходимость соблюдения в Карелии режима всеобщей самоизоляции. Вместе с тем, глава республики заметил, что не видит проблемы в том, чтобы в День Победы люди посетили могилы своих близких и навестили ветеранов.

"Я все-таки утром от имени всех жителей Карелии возложу цветы и преклоню колено", - пообещал губернатор.

фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Промтоварные магазины в Карелии разрешат открыть с ограничениями

Магазины непродовольственных товаров, закрытые в Карелии из-за карантинных мероприятий, могут открыться не раньше июня с определенными ограничениями по расположению торговых точек.

Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков сегодня в ходе "Прямой линии" на официальной странице правительства республики Вконтакте.

"Пока весь мир идет по пути помещений на первом этаже, которые имеют отдельный вход, не больше 200 "квадратов", где-то - 400. Мы этот вопрос будем рассматривать…", - сказал губернатор. От чего будут зависеть сроки открытия, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Столица на Онего

Двое граждан, прибывших в Петрозаводск из других регионов, нарушили режим самоизоляции

Прибывших в Карелию из других регионов регистрируют и обязуют выполнять требования, введенные в связи с распространением коронавируса, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Полиция вместе с сотрудниками городской администрации проверили по адресам, указанным в анкетах, соблюдение приезжими установленного режима.



Так, в течение последних суток было опрошено 470 человек, в том числе – 269 прибывших из других регионов и 201 проживающий совместно.



Было составлено два протокола о нарушении режима самоизоляции.

Ранее сообщалось, что на ж/д вокзале Петрозаводска проверяют пассажиров, прибывших из регионов с неблагополучной обстановкой по Covid-19.

Чайки свили гнезда прямо в тумбах для цветов у магазина в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

На парковке у гипермаркета в центре Петрозаводска чайки начали гнездиться прямо в цветочных тумбах.

В паблике "Живой Петрозаводск" опубликовано видео Игоря Подгорного, на котором запечатлено, как в центре Петрозаводска у сетевого гипермаркета чайки начали вить гнезда прямо в цветочных клумбах.

Птицы активно таскают в тумбы ветки и тряпки, устраивают гнезда, и, по словам автора видео, на самом деле собираются выводить здесь потомство.

фото: страница правительства РК Вконтакте

Глава Карелии анонсировал "точечные шаги" по выходу экономики из "антивирусного" режима

Выход Карелии из режима самоизоляции для граждан и ограничительных мер для предприятий будет более легким, чем для ряда других регионов, считает глава республики.

Об этом Артур Парфенчиков сообщил сегодня в ходе "Прямой линии" на официальной странице правительства Карелии Вконтакте.

"Есть регионы, где даже сельхозработы приостановлены, поэтому там, конечно, достаточно сложный выход из ограничительных мер", - сказал Парфенчиков. По его словам, в Карелии ситуация более благоприятная. "Нам здесь очень многое не придется делать, потому что, в принципе, большая часть экономики Карелии работает…Поэтому у нас по большому счету предполагаются какие-то точечные шаги с учетом оценки эпидемиологической ситуации", - сообщил губернатор. О каких "точечных шагах" идет речь, каким предприятиям разрешат работать, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © страница вконтакте Роман Гольцев/vk.com/rgoltsev

Предприниматель из Петрозаводска предложил провести День Победы в тишине

Бизнесмен считает, что вместо патриотических песен на балконах лучше прибраться на могилах и молча вспомнить погибших на войне.

Известный петрозаводский предприниматель Роман Гольцев предложил провести День Победы в тишине, а вместо патриотических песен на балконах молча вспомнить всех погибших в Великой Отечественной войне.

"Если кто-то серьезно в контексте праздника задумался о патриотизме, то, пожалуйста, сделайте что-нибудь полезное. Уберите двор, подъезд, могилу родных. Позвоните старикам хотя бы. От власти во имя патриотизма мы уже устали ждать хороших дорог и хорошего отношения к людям, но люди для начала должны начать уважать сами себя. Я предлагаю вместо песен с балконов почтить молчанием всех погибших на этой ужасной войне. Давайте сделаем вечер тишины. Это несложно и патриотично ", - написал Роман Гольцев на своей странице в социальной сети Facebook.

Как сообщил предприниматель, он сам с друзьями вытащил из карельского леса пять мешков мусора.

фото: Дмитрий Ананьин

Руководство всей страны помогало переправить маленькую девочку, застрявшую в Карелии из-за коронавируса, к маме в Финляндию

Как в Финляндию переправили "застрявшего" в Карелии ребенка.

Российская пресса немало писала о злоключениях людей с двойным гражданством, которым закрытие границ не позволяло выехать из России в страну постоянного проживания. Но в Карелии события приобрели наиболее драматическую окраску: к родителям в Финляндию не могла выехать маленькая девочка. Пока ей не помогли все, кто мог помочь.

...Екатерина Родионова уехала в Суоми в прошлом году – учиться. Сделать это может любой, кто выучит язык, сдаст экзамен и сможет обеспечить свое проживание в стране.

Со временем Екатерина с мужем получили вид на жительство, но у маленькой дочки Кристины пока была лишь истекающая туристическая виза. Ввозить в Финляндию ее было уже нельзя и, пока готовилось разрешение, девочка жила у бабушки в Сортавала. Так и получилось, что к моменту, когда грохнула пандемия, родители уже месяц жили по одну сторону границы, а ребенок – по другую. Самое обидное, что разрешение для малышки пришло через неделю после того, как 18 марта в ноль часов Финляндия опустила пограничные шлагбаумы…

Екатерина буквально не находила себе места, очень переживала. Естественно, было сделано все, чтобы забрать маленькую Кристину. В начале апреля родители из-за границы обратились к карельскому Уполномоченному по правам ребенка Геннадию Сараеву.

Что было дальше, как и кто помог воссоединиться маме с дочкой, читайте в материале газеты "Московский комсомолец в Карелии".

фото: администрация Петрозаводска

Подрядчик срочно переделывает входную зону к Вечному огню в Петрозаводске (ФОТО)

Подрядчики устраняют дефекты на объектах благоустройства 2019 года, сообщили в администрации Петрозаводска.

Специалисты администрации Петрозаводска провели весеннюю проверку качества работ на объектах благоустройства, ремонт которых выполнялся в 2019 году. Подрядчикам выставили требования для устранения обнаруженных дефектов.

В настоящее время ООО "Караван" исправляет замечания по устройству газонов в парке Мира. В прошлом году подрядчик отремонтировал здесь лестничный спуск, уложил тротуарную плитку на расширенной площадке, а также организовали подъезд и парковку.

ООО "СМС" устраняет дефекты асфальтобетонного покрытия входной зоны мемориального комплекса "Вечный огонь Славы и Могила Неизвестного солдата". Общественную территорию в прошлом году реконструировали в рамках республиканской программы "Развитие культуры".

На спуске к Онежской набережной в створе улицы Германа Титова ООО "Свой Дом" исправляет дефекты, допущенные при устройстве газона и укладке брусчатки. В ближайшее время здесь стартует озеленение.

Работы контролируют специалисты управления благоустройства и экологии карельской столицы. Устранение замечаний подрядчики должны завершить до 30 мая.

фото: © Столица на Онего

Жителям крупных населенных пунктов Карелии могут разрешить гулять в парках

Глава Карелии во время прямой линии "ВКонтакте" 7 мая сообщил о возможных послаблениях режима самоизоляции.

"С 12 мая мы планируем разрешить всем гражданам, в том числе проживающим в крупных населенных пунктах, в Петрозаводск, совершать прогулки в придомовых территориях, парках, скверах, в тех городских лесах, которые определит местное самоуправление", – отметил Артур Парфенчиков во время прямой линии.

Глава Карелии призывает гулять в одиночку или семьями, а не собираться большими компаниями.



"Не надо собраний пенсионеров с палками. Надо учиться жить в новых условиях. Сегодня группа пенсионеров прошла с палками, а завтра десять мест в госпитале занято, врачи заняты", – сказал губернатор.

Напомним, глава Карелии разрешил загородные прогулки.

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Стелу воинской славы привезли в Петрозаводск (ФОТО)

На площадь Кирова в Петрозаводске привезли стелу "Город воинской славы".

Фотограф "Столицы на Онего" Николай Смирнов запечатлел, как на Аллею городов побратимов, где ранее снесли памятный знак Дерево дружбы, привезли стелу "Город воинской славы", а также гранитные плиты и другие строительные элементы.



© Николай Смирнов / Столица на Онего

Ранее сообщалось, что работы по строительству мемориального комплекса в карельской столице планируется завершить к концу августа.



© Николай Смирнов / Столица на Онего

Напомним, заказчиком работ по изготовлению памятника, его установке и благоустройству прилегающей территории выступило муниципальное казенное учреждение Петрозаводского городского округа "Петроснаб". Начальная стоимость контракта составляет 82,8 миллиона рублей. Гарантия на стелу составит 5 лет.

Отметим, власти устанавливают стелу воинской славы на Аллее городов побратимов, на месте, где ранее демонтировали "Дерево дружбы", несмотря на то, что представители архитектурного сообщества и многие жители Петрозаводска назвали недопустимым размещение одного памятника на месте другого.

В свою очередь, власти обещали, что Дерево дружбы будет отреставрировано и в дальнейшем установлено на набережной Петрозаводска.



© Николай Смирнов / Столица на Онего

фото: © Артем Геодакян/ТАСС

Цены на бензин в Карелии растут медленнее инфляции

Стоимость бензина в Карелии за январь-март 2020 года выросла на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Это следует из доклада Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия".

"Увеличение цен зарегистрировано на бензин автомобильный марки АИ-92 (на 0,9%), газовое моторное топливо, дизельное топливо (0,5%), бензин автомобильный марки АИ-98 (0,4%), марки АИ-95 (на 0,3%)", - говорится в документе. Уровень инфляции в Карелии за первые 3 месяца 2020 года составил 1,7%. О прогнозах на ближайшее будущее читайте в интернет-газете "Вести Карелии"

Брошенные в Карелии медведицей детеныши перезимовали в центре спасения (ВИДЕО)

Медвежата Кузя и Карел, которых в Карелии бросила мать, напуганная лесозаготовительной техникой, выжили и вышли на свою первую прогулку.

Как сообщается в паблике "Центр спасения медвежат-сирот", в январе к ним, в Тверскую область, попали два медвежонка из Карелии, которых бросила мать: медведица, потревоженная звуками лесозаготовительной техники, покинула берлогу и оставила детенышей.

При поступлении малышам было всего около 7-9 дней. Им дали имена Карел и Кузя. Состояние Кузи стало стремительно ухудшаться из-за пневмонии.

Но специалисты центра вылечили детенышей и оставили у себя на зимовку. И вот сегодня пятеро медвежат, среди которых Кузя с Карелычем, сделали свои первые шаги из домика-берлоги.

"Первое время, пока ночи не станут теплыми, медвежата в течение дня будут самостоятельно выходить на прогулки, во время которых они смогут пробовать те же корма, что и их дикие сородичи в природе, изучать окружающий мир и прятаться от непогоды в домике-берлоге либо возвращаться в нее на время "тихого часа" после питательного обеда, - сообщается в паблике. - А на ночь двери домика-берлоги мы будем закрывать, но со временем, когда косолапые подрастут, а ночи станут теплыми, двери будут постоянно открыты, и наши подопечные смогут самостоятельно решать где проводить время".

Как прошел первый выход Кузи, Карела, Моисея, Даши и Блэка – смотрите на видео.

"Прямая линия" Артура Парфенчикова: Как Карелия отметит День Победы

Глава Карелии Артур Парфенчиков сегодня в ходе "прямой линии" расскажет, как в республике в период пандемии коронавируса пройдет празднование 75-летия Победы.

Традиционная "прямая линия" главы республики Артура Парфенчикова пройдет сегодня, 7 мая, в 13.00.

Она будет посвящена предстоящему празднованию 75-летия Победы: в каком формате торжества 9 мая пройдут в этом году.

Онлайн-трансляцию смотрите в паблике "Республика Карелия".

фото: © Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Общественный транспорт в Карелии снижал цены на услуги до введения карантинных мер

Стоимость услуг пассажирского транспорта в Карелии в январе-марте 2020 года снизилась на 10,4%.

Это следует из доклада Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия".

"Существенное влияние оказало снижение тарифов на полёт в салоне экономического класса самолёта на 46,9%, на проезд в поездах дальнего следования – 9,9%, проезд в такси – на 3,0%", - говорится в документе. Вместе с тем, за тот же период произошло повышение платы за проезд на некоторых видах транспорта. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © eparhia.karelia.ru

В Петрозаводске появится монумент, посвященный подвигу советского народа в Великой Отечественной войне

В Петрозаводске появится монументальная композиция, представляющая собой фигуру женщины-матери с детьми, которые держат в руках портреты родственников – участников Великой Отечественной войны.

Монумент появится в Год памяти и славы по инициативе Государственной комиссии по подготовке к 100-летию Карелии, которую возглавляет Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев.

Скульптура олицетворяет память о трудной военной судьбе женщин- матерей и всего нашего народа. Скульптурная композиция будет установлена на камень с описанием элементов монумента вблизи воссозданного православного храма Святого Ильи Пророка.



Автором памятника является народный художник, академик российской академии художеств, член союза художников России Салават Щербаков. Под его руководством и при его непосредственном участии были созданы более 200 монументальных произведений, установленных в Москве, различных регионах России и в зарубежных странах.



Открытие памятника запланировано на 2 августа 2020 года в День Воздушно-десантных войск.



Реализация этого и других проектов в рамках военно-патриотического воспитания и сохранения памяти о героическом подвиге народа в Великой Отечественной войне находятся в сфере деятельности рабочей группы по развитию моногородов Госкомиссии по подготовке к 100-летию Карелии. Возглавляет рабочую группу заместитель Секретаря Совета Безопасности России Рашид Нургалиев.



Ряд социально значимых проектов в Карелии, в том числе направленных на повышение эффективности патриотического воспитания населения, уже реализован ранее.



При содействии рабочей группы по развитию моногородов Госкомиссии в центре Петрозаводска возле мемориального комплекса "Черный тюльпан" была сформирована территория воинской памяти. Были изготовлены и установлены памятник-обелиск участникам локальных конфликтов и Соловецкий поклонный крест, памятные бюсты командующему Воздушно-десантными войсками СССР Герою Советского Союза В. Маргелову, Герою России А. Калинину, памятник боевой машине-десанта. На станции Раменцы Октябрьской железной дороги на территории Поповпорожского сельского поселения Сегежского района Республики Карелия был создан воинский мемориал на месте братского захоронения защитников Кировской железной дороги, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.



В Беломорске у здания штаба Карельского фронта и создаваемого музея за счет привлеченных внебюджетных средств установлен памятник "Воину-освободителю".



По просьбе ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации было оказано содействие в установке на территории Петрозаводского президентского кадетского училища в рамках всероссийского проекта "Аллеи Российской Славы" бюстов выдающихся военачальников и полководцев (Петру I, Александру Невскому, Суворову А.В., Кутузову М.И., Скобелеву М.Д., Жукову Г.К., Василевскому А.М., Рокоссовскому К.К.).



За счет привлеченных средств из внебюджетных источников был изготовлен и установлен памятник "Защитнику Отечества" в Петрозаводске, а в Сегеже – памятник, посвященный подвигу медицинских работников военных госпиталей в годы Великой Отечественной войны.

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

За одну минуту украсили к 9 мая площадь Кирова в Петрозаводске (ВИДЕО)

Фотограф "Столицы на Онего" создал минутный видеоролик о том, как площадь Кирова украшают к 9 мая.

Подрядчик продолжает украшать карельскую столицу к 9 мая. В год 75-летия Великой Победы и пятилетия присвоения Петрозаводску почётного звания "Города воинской славы" на улицах и общественных территориях устанавливаются консоли с праздничной символикой, флаги и декоративные конструкции, развешиваются гирлянды.

Монтаж украшений идет в разных районах города. Всего на улицах Петрозаводска появится более 150 декоративных консолей, более сотни флагов, флажковые гирлянды и прочие конструкции, сообщили в администрации Петтрозаводска.

Фотограф "Столицы на Онего" смонтировал минутный видеоролик, как площадь Кирова украшают к 9 мая.

фото: © Столица на Онего

Верховный суд Карелии оставил Юрия Дмитриева под стражей

Известный исследователь сталинских репрессий находится под арестом в следственном изоляторе Петрозаводска, где выявлены заболевшие коронавирусом.

Судья Верховного суда Карелии Олег Гудков отклонил 7 мая апелляционную жалобу адвоката Виктора Ануфриева на решение городского суда Петрозаводска, который в конце марта продлил срок содержания под стражей Юрия Дмитриева. Таким образом, известный исследователь сталинских репрессий останется под арестом, как минимум, до 25 июня, несмотря на многочисленные выступления российских общественников в его поддержку.

Напомним, Юрий Дмитриев был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в изготовлении детской порнографии с участием несовершеннолетней приемной дочери в декабре 2016 года. Поводом для этого послужили снимки обнаженной девочки, содержавшиеся в домашнем компьютере исследователя сталинских репрессий. Сам Дмитриев отказался признать себя виновным, а его адвокат Виктор Ануфриев объяснил фото необходимостью контроля за здоровьем ребенка.

В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска полностью оправдал Дмитриева по выдвинутым против него обвинениям в изготовлении детской порнографии и предоставил ему право на реабилитацию. Однако в июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении его приемной дочери. Судебный процесс по этому делу продолжается в городском суде Петрозаводска почти два года.

Отметим, что Юрий Дмитриев находится под стражей в следственном изоляторе Петрозаводска. В конце апреля в СИЗО были выявлены заболевшие коронавирусом, которые были этапированы в Карелию из соседней Ленинградской области.

Накануне рассмотрения адвокатской жалобы на решение городского суда Петрозаводска о продлении Дмитриеву срока ареста свыше 150 деятелей российской науки и культуры направили обращение председателю Верховного суда республики Анатолию Наквасу с просьбой выпустить пожилого исследователя сталинских репрессий на свободу. Среди тех, кто подписал это обращение, - Борис Гребенщиков, Андрей Звягинцев, Людмила Улицкая, Владимир Познер, Наталья Солженицына, Олег Басилашвили, Инна Чурикова и другие.

фото: "Баренц Групп"

Новые дома на Кукковке-3: стройка идет ударными темпами

В ЖК "Свиристель" заканчивается строительство очередного многоэтажного дома.

Район Кукковка-3 появился на карте Петрозаводска недавно. Жилые кварталы выросли в конце Комсомольского проспекта, за транспортным кольцом, там, где когда-то стоял лес. Сейчас в этом микрорайоне есть практически все для комфортной жизни, да и до центра недалеко.

Комплексное строительство здесь ведется очень активно. Наглядный пример – жилой квартал "Свиристель", который возводит компания "Баренц Групп".

Как и на всех стройках "Баренца", в этом жилом квартале работы не прекращаются ни на один день.

Побывав на строительной площадке в ЖК "Свиристель", мы увидели, что строительство дома 18.1 практически завершено. Срок сдачи этого объекта в эксплуатацию – второй квартал 2020 года. Это значит – новоселы скоро получат ключи от своих квартир и смогут въехать в новое жилье.

Еще один дом – 18.2 сдается следующим летом, во втором квартале 2021 года.

В настоящее время здесь завершаются монолитные работы, идет установка окон и утепление фасада на четвертом этаже здания. Также ведутся работы по прокладке электрики в квартирах.

Отметим, что в жилом квартале "Свиристель" наряду с современными жилыми зданиями, уютными дворами, удобными парковками, - обустроены прогулочные скверы с соснами, детские площадки, спортивные уличные тренажеры. В "Свиристели", кроме расположенных рядом гипермаркета и фитнес-центра, есть свои магазины, салоны, аптеки. С тех пор, как сюда пустили городские автобусы, до центра Петрозаводска стало рукой подать.

В конце 2020 года на Кукковке-3 планируется открыть сразу два новых детских сада, которые обеспечат местами всех малышей этого района. Детские садики (на 150 мест каждый) строят на улицах Энтузиастов и Генерала Судакова.

Напомним, что строительная компания "Баренц Групп" включена в реестр организаций, которые имеют право работать в режиме повышенной готовности, поэтому строительство ведется на всех площадках без остановок. Не прекращается и работа с клиентами, которая ведется в режиме "безопасного офиса".

Всю информацию можно узнать, обратившись в отдел продаж по телефону: 331-331.

Подробную информацию можно получить на сайте компании, а также страницах "Баренц Групп" в социальных сетях https://vk.com/barenzgroup и на сайте https://barenz.group/.

Застройщик ЖК "Свиристель" - ООО "ОНЕГОСТРОЙСЕРВИС", проектная документация по ссылке https://sviristel.barenz.group/documents/

фото: © скриншот из трансляции/паблик "Республика Карелия"

Парфенчиков: "Вакцина должна пройти исследования вначале на животных, потом на добровольцах"

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о создании вакцины от коронавируса.

Сегодня в ходе "прямой линии" Артур Парфенчиков рассказал, что недавно кто-то из комментаторов в соцсетях написал о позднем создании вакцины.

"Вакцину создать непросто, - объяснил Парфенчиков. - Вакцина должна быть не только эффективной, она должна быть безопасной. И пройти очень серьезные рандомизированные исследования, вначале на животных, потом на добровольцах… И конечно, не так просто запустить вакцину, которую потом будем использовать. Надеемся, что в условиях мировой пандемии, обмена международным опытом вакцина будет создана быстрее. Сейчас уже заблаговременно решаются вопросы производственной мощности, где будет массово создаваться вакцина после ее разработки. Ну нам надо продержаться несколько месяцев, чтобы понимать перспективы массовой вакцинации населения".

фото: Агентство городских новостей "Москва"

Депутаты готовятся усложнить жизнь хозяев "наливаек" в Карелии

В парламенте Карелии готовятся предъявить новые требования к владельцам точек, торгующих алкоголем в многоквартирных домах.

Депутаты карельского парламента намерены заставить предпринимателей, которые торгуют спиртным в так называемых "наливайках", увеличить торговую площадь своих заведений.

Ранее федеральный закон запретил владельцам мини-баров, расположенных в жилых домах и на прилегающих территориях, розничную продажу алкоголя при оказании услуг общественного питания, если площадь зала обслуживания клиентов меньше 20 квадратных метров.

При этом закон предполагает, что регионы могут проявить собственную инициативу, установив для местных предпринимателей свой норматив по площади торгующих на розлив заведений. Более того, власти субъектов обрели право и вовсе запретить торговлю спиртным в жилых объектах.

Депутат Заксобрания Карелии Лариса Жданова предложила обязать хозяев республиканских мини-баров увеличить размер площади зала обслуживания посетителей до 30 квадратных метров.

Подробности - в тексте "Вестей Карелии".