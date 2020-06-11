Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

фото: © СУ АО "ВАД" по Республике Карелия

Новый очаг COVID-19 выявлен в вахтовом городке в Карелии

Коронавирусной инфекцией заразились дорожные рабочие компании АО "ВАД".

Как сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте", новый очаг ковидной инфекции выявлен в вахтовом городке вблизи поселка Пуйккола Сортавальского района.

"В нем проживают рабочие, привлеченные для строительства дорог компанией АО "ВАД". Ранее там были выявлены четверо заболевших: двое непосредственно в городке, двое – в Петрозаводске, ранее они также работали в Пуйкколе. Все заболевшие изолированы. Не исключаем, что эта цифра может увеличиться", – написал губернатор.

Накануне на место выехала бригада медиков: лаборанты, биолог, фельдшер и заведующий поликлиникой Сортавальской ЦРБ. Специалисты взяли 187 тестов на COVID-19, а также провели медицинский осмотр всех работников.

В самом городке проведена дезинфекция, рабочие не покидают территорию, контакты внутри коллектива минимизированы.

Напомним, общее число заболевших за время пандемии в Карелии составило 702 человека – плюс 17 за последние сутки.

фото: © Авиапредприятие "Северсталь"

Улететь на юг из Петрозаводска можно за полцены

Уже с июня можно улететь отдыхать в Симферополь, Сочи и Анапу, сообщили на сайте аэропорта "Петрозаводск".

Перелеты осуществляет компания "Северсталь".

С 10 июня самолеты начали летать до Симферополя. С 15 июня можно улететь в Сочи, с 16 июня – в Анапу.

В паблике "Авиапредприятие "Северсталь" сообщается, что улететь туда можно за полцены, если купить билеты с 10 по 15 июня.

"Взрослый билет 7 тысяч рублей, а для детей с 2 до 12 лет – 6,2 тысячи рублей в одну сторону. Акция действует при покупке билетов на даты вылета с 14.06 по 15.07.2020 года", – отметили в авиакомпании.

фото: © Михаил Охлопков, vk.com/mihailohlopkov

Очаг коронавирусной инфекции в Муезерском районе Карелии разрастается (СРОЧНО)

В поселке Реболы, где ранее зарегистрированы 4 случая заболевания, сегодня подтверждены еще 7 случаев, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Противоэпидемические мероприятия проводятся в очаге коронавирусной инфекции, выявленном в Муезерском районе.

В поселке Реболы, где ранее зарегистрированы 4 случая заболевания, сегодня подтверждены еще 7 случаев. Еще 5 случаев ранее зарегистрированы в поселке Лендеры. Все 16 ковид-положительные граждан, выявленных с 3 июня, госпитализированы в ковид-центр Межрайонной больницы №1 (г. Костомукша).

Сегодня в поселке Реболы специалисты Муезерской районной больницы обследовали лиц из ближнего круга контактов по вновь выявленным случаям. Завтра медики начнут проводить в обоих поселках, где проживают более 1500 человек, подворовые обходы и брать по показаниям мазки для исследования на ковид.

Жители поселков должны быть на самоизоляции в течение двух недель. При походе в магазин необходимо соблюдать меры профилактики. В сельском магазине при совершении покупок, кроме продавца, может находиться только один человек. Местная администрация организует подвоз продуктов пожилым одиноким гражданам на дом.

Важно исключить контакты и без крайней нужды не выходить из дома.

Напомним, новый очаг COVID-19 выявлен в вахтовом городке в Сортавальском районе.

фото: © pixabay.com

За 24 часа в Карелии выявили 17 заражений коронавирусом

Общее число заболевших за время пандемии в Карелии составило 702 человека, сообщили в оперштабе.

Так, 17 новых случаев коронавируса подтверждено в Карелии за сутки: в Петрозаводске – 11 человек, в Суоярви – 2 человека, в Сегеже – 2 человека, в Беломорске – 1 человек, в Муезерском районе (село Реболы) – 1 человек.

Всего заболело 702, выздоровело 272 - 12 человек выписались за сутки: в Петрозаводске - 5, в Олонце - 3, в Пряжинском районе - 1, в Суоярви - 1, в Сегеже – 2.

Всего проведено 52989 исследований (+1157 за сутки).

Находятся на самокарантине 3289 человек (-163 за сутки).

В местах обсервации пребывает 201 человек (+9 за сутки).

Напомним, ранее в Петрозаводске с коронавирусом был был госпитализирован сотрудник Минтранса Карелии, связи, все, с кем он контактировал, изолированы.

фото: © Дмитрий Серебряков/ТАСС

Фитнес-инструктора обвиняют в сексуальном насилии над женщиной в Петрозаводске

Выходец из Армении в Петрозаводске обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса - насильственные действия сексуального характера, хранение наркотиков и кража.

Как стало известно "Столице на Онего", 10 июня следователь петрозаводского отдела Следкома Карелии предъявил обвинение 29-летнему жителю республики, выходцу из Армении, имеющему гражданство РФ.

Неофициально подрабатывающему фитнес-инструктором молодому мужчине вменяется в вину целый букет уголовных преступлений - насильственные действия сексуального характера, хранение наркотиков растительного и синтетического происхождения, а также кража.

Как удалось узнать в правоохранительных органах, молодой мужчина периодически посещал ночной клуб в центре города, где однажды познакомился с 25-летней жительницей карельской столицы и напросился к ней домой "в гости".

По версии следствия, оказавшись в квартире своей "ночной" избранницы, мужчина начал склонять ее к сексу, однако она отказалась и стала сопротивляться. После этого разгневанный ухажер несколько раз ударил девушку и, говоря официальным языком следствия, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, о чем она сообщила в правоохранительные органы. По информации правоохранительных органов, произошедшее может оказаться не единственным случаем в любовных похождениях обвиняемого.

Во время обыска в карманах одежды фитнес-инструктора были обнаружены наркотики. Кроме того, он обвиняется в краже двух тысяч рублей с мобильного телефона своего знакомого.

Судья петрозаводского суда Роман Парамонов 8 июня арестовал фитнес-инструктора на два месяца. В настоящее время свою вину он не признает.

фото: © Столица на Онего

Узнали, кому в Петрозаводске помогает доктор с необычными трубочками

Заведующий ангиографическим отделением Республиканской больницы им. В.А. Баранова в Петрозаводске Михаил Сергеев рассказал о современной специальности, вредных рентгеновских лучах и волшебных трубочках, открывающих и закрывающих сосуды.

Название специальности этого доктора сложно произнести с первого раза. Немногие из нас осознают, что им нужно попасть именно к этому врачу.

- Михаил Андреевич, выговорить название вашей специальности действительно не просто. Раньше таких специалистов называли рентгенологами. Вы рентгенолог?

- Не совсем. Специальность со сложным названием рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение была введена только в 2010 году. До этого все, кто занимался рентгенохирургией, обязаны были иметь сертификаты рентгенолога. Доктора моего возраста и старше получали сертификат по рентгенологии для того, чтобы работать в ангиографическом отделении. А специалисты, которых пришли в профессию после 2010 года, учились уже на рентгенэндоваскулярную диагностику.

- Вы себя считаете больше хирургом или специалистом по диагностике?

- Наверное, наша специальность ближе к хирургии. Мы не делаем большие разрезы, полосные операции, но это все-таки операционная, стерильные руки, контакт с кровью, хирургическое вмешательство. И если до операции человеку было плохо, то после нее ему часто сразу становится хорошо или лучше.

Кто попадает к врачу рентгенэндоваскулярной диагностики и как коронавирус осложнил их работу, читайте здесь.

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Водитель выиграл суд против МВД Карелии

Автомобилист обратился в суд с административным иском к МВД Карелии и выиграл дело, сообщается на сайте Прионежского районного суда.

Житель Прионежского района обратился в суд с административным иском к МВД Карелии об оспаривании решения об отказе в регистрации автомашины.

Исковые требования были мотивированы тем, что еще два года назад он приобрел на основании договора купли-продажи у гражданина поддержанный автомобиль, однако до настоящего времени он не может произвести регистрацию транспортного средства на свое имя, поскольку маркировка номера рамы и маркировочная табличка были изменены кустарным способом.

По данному факту органами МВД проводилась проверка, в том числе назначались экспертизы, в ходе которых было установлено, что, действительно, идентификационный номер на раме автомобиля частично утрачен в результате воздействия коррозии металла, а часть знаков нанесена методом клеймения, царапанием острым предметом. Последующей экспертизой также было установлено, что крепление заводской таблички с маркировочным обозначением идентификационного номера транспортного средства и номера кузова на автомобиле произведено при помощи саморезов, что не соответствует требованиям изготовителя, поскольку на предприятии-изготовителе указанная табличка закрепляется при помощи пластиковых клипс.

В ходе проведения проверки сотрудниками полиции неоднократно выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 326 УК РФ (подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства), в последующем материал проверки неоднократно передавался для дополнительного изучения. В окончательном варианте в отношении жителя Прионежского района вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Вместе с тем, несмотря на вышеуказанные обстоятельства, Министерство внутренних дел по Республике Карелия отказало в регистрации транспортного средства на имя административного истца.

В ходе рассмотрения дела в суде проводилась судебная экспертиза, по результатам проведения которой эксперт пришел к выводу о возможности идентификации транспортного средства.

Учитывая наличие решения об отказе в возбуждении уголовного дела, принимая во внимание, что маркировка на раме автомобиля частично утрачена в результате воздействия коррозии металла, а также, что имеющаяся маркировка автомобиля позволят идентифицировать транспортное средство, исходя из того, что в розыске автомобиль не значится, ранее транспортное средство уже состояло на регистрационном учете, отсутствуют факты незаконности приобретения истцом автомобиля и осуществления незаконных действий по уничтожению, подделке, удалению маркировки автомобиля, а обратного стороной административного ответчика не доказано, также как и не представлено административным органом доказательств несоответствия транспортного средства установленным требованиям безопасности дорожного движения, суд пришел к выводу о законности и обоснованности заявленных требований, и признал незаконным решение. Также суд возложил обязанность на Министерство внутренних дел по Карелии осуществить регистрацию спорного автомобиля на имя истца.

Решение суда не вступило в законную силу.

фото: © pixabay.com

В Карелии убили медведя, зараженного опасной болезнью

Косолапого добыли в охотничьих угодьях Войницкого лесничества.

Как сообщили в паблике администрации района, 25 мая в Калевальском районе был убит медведь, зараженный трихинеллезом.

Трихинеллез – особо опасное паразитарное заболевание. Человек заражается при употреблении в пищу сырого и недостаточно термически обработанного мяса или сала животных.

Минсельхоз установил ограничительные мероприятия на территории охотничьих угодий Войницкого лесничества. В период действия ограничительных мероприятий запрещается:

- охота на восприимчивых животных;

- вывоз туш диких животных за пределы охотничьего угодья.



Ранее кадры с медведем, жующим булку, возмутили Минприроды Карелии.

фото: © Илья Владимирович/паблик "ДТП Петрозаводска и Карелии"

Групповое ДТП произошло на мосту в Карелии (ФОТО)

Авария произошла 10 июня в Кемском районе.

В 13.05 групповое ДТП с участием кроссоверов Peugeot, Hyundai Creta и грузового автомобиля MAN произошло на 921-м километре автодороги Р-21 "Кола", в районе мостового перехода через речку Черная, сообщается на сайте DtpPtz.





Обошлось без жертв.

Транспортные средства получили механические повреждения.

Ранее пьяный мотоциклист без прав устроил ДТП с пострадавшими на трассе в Карелии.

фото: © EPA/Dominic Favre

Медведица с тремя медвежатами устроила ночную прогулку по комбинату в Карелии

Сегодня в 3.00 на западном борту Центрального карьера "Карельского окатыша" замечена медведица с тремя медвежатами.

Как сообщили в паблике "Карельский окатыш|Северсталь" медвежат увидел сотрудник комбината, проезжая на служебном автомобиле.

"Это уже не первый случай встречи с диким зверем на промплощадке. В конце мая два медведя появлялись сразу в нескольких местах – в карьере Северный-2, на территории хвостохранилища и на площадке пересменки в Центральном карьере", – сообщили в ГОКе.

Сотрудникам комбината выдадут горны, которые отпугивают зверей даже на большом расстоянии.

Напомним, два медведя держали в страхе работников комбината в Костомукше.

фото: САМПО ТВ 360°

Главе Минстроя Карелии напомнили о его прошлой профессии следователя из-за сорванного контракта

Нарушения, допущенные застройщиком при возведении детского сада в Карелии, подпадают под уголовную статью, и в этой связи главе Минстроя напомнили, что еще недавно он возглавлял петрозаводский отдел Следственного комитета.

О его прошлой профессии на заседании парламентского комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике вспомнил депутат Андрей Мазуровский.

По его словам, он часто бывает в поселке Ляскеля, где строительство детского сада был сорвано по вине подрядчика. При закладке фундамента не были соблюдены требования проектной документации. В результате, его придется строить заново. "Я бы хотел вернуться к вашей прошлой профессии - я полагаю, что мы должны найти виновных, почему так получилось. Это реальная растрата государственных средств", - сказал Мазуровский. Что ответил министр, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Столица на Онего

Водоемы Петрозаводска проверили на наличие паразитов

Пробы взяли из Онежского озера и реки Лососинка, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии.

Специалисты взяли три пробы воды из Онежского озера в местечке Пески и на улице Московской, а также из Лососинки на набережной Гюллинга. по микробиологическим, санитарно-химическим и паразитологическим показателям.

Экспертиза показала, что проба воды из Лососинки не соответствует нормативам по микробиологическим показателям – обнаружены бактерии колифаги.

Ранее жители Петрозаводска открыли купальный сезон.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

"В общепите все давно уже не очень хорошо"

Предприниматель из Петрозаводска считает, что ресторанный бизнес давно находится в "плавном кризисе".

По мнению известного карельского ресторатора Романа Ли, бизнес в сфере общественного питания не скоро сможет восстановиться после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. В интервью "Столице на Онего" предприниматель заметил, что в общепите "все давно уже не очень хорошо".

"Когда ввели санкции в 2014 году – упал выбор поставщиков продукции, естественно, выросли закупочные цены. Когда происходили резкие скачки курса рубля – то же самое. Любой человек, приходя в магазин, видит, что цены на товары все время растут. Соответственно, у нас растет себестоимость. До сих пор просто не было острой фазы, однако в плавном кризисе, который постоянно съедает прибыль, мы находимся уже несколько лет", – сказал Роман Ли.

Читайте полностью интервью в рубрике "Капитал".

фото: © кадр из видео/DtpPtz

Десятки человек собрались около авто, снесшего ограждение в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Инцидент произошел 11 июня около набережной.

В 1.09 на улице Пушкинской в районе пересечения с проспектом Ленина произошло ДТП с участием легкового автомобиля Opel Astra, сообщается на сайте DtpPtz.

Иномарка выехала за пределы проезжей части на газон и снесла ограждение.



По информации ГИБДД, 30-летний водитель не справился с управлением. Мужчина был пьян.

Нарушителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав.

На месте аварии собрались десятки человек.

Камеры наружного видеонаблюдения "Ситилинк" и "Сампо" запечатлели момент произошедшего.

Ранее групповое ДТП произошло на мосту в Кемском районе.

фото: © shutterstock.com

В Карелии состоится суд над сутенершей

В Петрозаводске девушка предстанет перед судом за организацию занятия проституцией, сообщили в прокуратуре Карелии.

В 2019 году 32-летняя петрозаводчанка создала агентство для оказания услуг сексуального характера. Затем, подобрав девушек для занятия проституцией, она через соцсеть "Вконтакте" находила клиентов и организовывала встречи интимного характера.

Уголовное дело направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

фото: pixabay.com / Free-Photos

В Карелии известный завод по производству мороженого объяснил причину судебных разбирательств

Петербургский поставщик сырья намерен добиться банкротства карельского производителя мороженого - ЗАО "Холод Славмо", но его менеджмент не собирается закрывать завод.

Компания из Петербурга "Калевала" намерена отсудить у карельского завода, производящего популярное мороженое, более 11 млн рублей. Между двумя компаньонами разгорелась судебная тяжба. Питерский поставщик заявил в суде, что петрозаводская фабрика не расплатилась за полученный товар – сливочное масло.

В конце ноября 2019 года арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти принял решение взыскать с ЗАО "Холод Славмо" в пользу ООО "Калевала" более 11 млн рублей, где 4 747 500 рублей являются задолженностью по оплате товара, а 6 740 825 рублей – суммой неустойки. Также компанию обязали выплатить расходы по уплате госпошлины: 80 442 рубля.

Как указано в материалах суда, питерская фирма летом 2018 года отпустила карельской фабрике мороженного товар - сливочное масло, задолженность по оплате которого и стала предметом иска. Далее с 21 августа 2018 года по 10 июня 2019 года по этой сделке накапливались пени. Их общая сумма в итоге оказалась даже больше непосредственно долга по самой поставке.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

фото: © ИА "Республика" / Леонид Николаев

Минстрой Карелии нашел способы не подпускать к госзаказам недобросовестных застройщиков

Министерство строительства Карелии нашло способы решения проблемы участия в госзакупках компаний, которые выигрывают аукционы за счет снижения цены, а потом не могут справиться со взятыми обязательствами.

Об этом рассказал глава Минстроя Виктор Россыпнов на заседании парламентского комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике.

При обсуждении вопроса о строительстве детских садов депутаты подняли давнюю тему недобросовестности подрядчиков. Федеральное законодательство о госзакупках позволяет выигрывать аукционы компаниям, не имеющим необходимого оборудования и опыта, но предложившим самую низкую цену контракта.

Какие способы нашел Минстрой, чтобы поставить заслон таким подрядчикам, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Администрация Петрозаводска

Парфенчиков похвалил Мирошник за грамотно выбранное место для установки стелы воинской славы в Петрозаводске

Глава Карелии и мэр Петрозаводска проинспектировали ход работ по установке стелы "Город воинской славы", сообщили в администрации города.

Ирина Мирошник и Артур Парфенчиков побывали на площадке, где устанавливается стела "Город воинской славы" и идет масштабное благоустройство территории.

На сегодняшний день подрядной организацией ООО "Управляющая Компания Возрождение Торговый Дом" выполнены работы по защите кабельных линий, прокладке трубопроводов ливневой канализации, бетонированию подпорных стенок. Сейчас ведется устройство жесткого основания вокруг стелы, в ближайшее время планируется начать мощение.

Эскизный проект разработан архитектором Александром Савельевым в соответствии с типовым решением памятной стелы "Город воинской славы". На площадке размерами 4,92х4,92 м уже установлена гранитная колонна высотой 11,8 м. Скоро ее увенчает двуглавый бронзовый орел. На лицевой стороне пьедестала колонны в бронзовом картуше будет размещен текст Указа президента РФ о присвоении Петрозаводску почетного звания "Город воинской славы", на обратной стороне пьедестала – герб Петрозаводского городского округа.

"Само это место очень привлекательное, сейчас оно получит вторую жизнь, будет приведено в порядок", - отметила Ирина Мирошник.

Благоустройство территории предполагает мощение гранитными плитами площадки вокруг самой стелы и устройство пешеходных подходов со стороны площади Кирова с максимальным сохранением существующего озеленения и высадкой новых растений. Также предусмотрено устройство архитектурной подсветки стелы и подходов к ней, восстановление благоустройства прилегающей территории, в том числе лестничного спуска к реке Лососинке, и установка гранитных стен с тематическими бронзовыми барельефами.

"Хорошо, что это центральная площадь, открытое пространство, стела гармонично вписывается. А самое главное, мы соблюдаем определенные юридические каноны. Стела должна находиться там, где возможно прохождение воинских подразделений с отданием чести. А здесь все хорошо получается: здесь мы проводим парады и справа по флангу, как положено, находится стела. Колонны на марше будут выходить и отдавать честь. Все очень грамотно сделано. Мне нравится", - резюмировал Артур Парфенчиков.

Все работы должны быть выполнены к 20 августа.

Памятный знак "Дерево дружбы", располагавшийся прежде на этом месте, демонтирован и передан на ответственное хранение в ООО "Петрозаводскмаш-Сервис". В настоящее время проводится подготовка конкурсной документации на проведение ремонтно-восстановительных работ с сохранением первоначальных архитектурно-скульптурных решений. Также разрабатываются проектные решения по установке памятного знака "Дерево дружбы" на набережной Онежского озера в Парке Победы в районе улицы Пушкинской с благоустройством прилегающей территории.

фото: © Администрация Петрозаводска

Власти Петрозаводска выявили много недостатков на месте реконструкции "Вечного огня" (ФОТО)

Специалисты администрации Петрозаводска проинспектировали объекты благоустройства в районе мемориала "Вечный огонь".

Как сообщили в мэрии Петрозаводска, качество работы подрядчика на отдельных участках вызвало ряд нареканий.





В рамках муниципального контракта ООО "СМС" отремонтировал асфальтовое покрытие на подходе к мемориалу, выложил брусчатку и обустроил газоны.



Так, при укладке асфальта появились просадки, брусчатку необходимо очистить от бетонной смеси, уложенный слой рулонного газона требует замены.

Замечания по качеству проведённых работ подрядная организация устранит в рамках гарантийных обязательств.

Напомним, работы по реконструкции мемориального комплекса завершились с опозданием на месяц, в декабре. Общая стоимость реконструкции – около 5,5 млн рублей.

фото: администрация Петрозаводска

Самую большую в Карелии школу строят в Петрозаводске (ФОТО)

Строительство новой школы на Древлянке идет в соответствии с графиком, сообщили в мэрии Петрозаводска.

На Древлянке полным ходом идет строительство будущей школы на 1350 мест. Масштабные работы в районе Скандинавского переулка проинспектировал накануне заммэра Евгений Перов. С представителем компании "КСМ" обсуждались организационные и технические этапы строительства. Сейчас возведение здания идет в соответствии с установленным контрактом графиком.



- Новая школа станет для Карелии самой большой по площади помещений и численности учащихся. Уникальный проект был разработан в 2019 году. Пять спортивных залов, стадион со зрительными местами, уличные площадки и зоны отдыха, два корпуса, предназначенные для разделения учебного процесса в младших и старших классах, огромная столовая, актовый зал на 870 мест, конференц-зал, оборудование для маломобильных граждан - все это спроектировано в соответствии с современными требованиями к образовательному учреждению, - рассказал Евгений Перов.



Добавим, что будущая школа возводится на средства федерального бюджета в рамках национального проекта "Образование". Общая площадь всех помещений учреждения составит 32 тысячи кв. м. Новую школу на Древлянке планируют открыть осенью 2021 года.

фото: © ГИБДД Петрозаводска

Появились кадры с места ДТП в Петрозаводске, где пьяный водитель снес ограждение (ФОТО)

Авария произошла ночью 11 июня около набережной, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Напомним, в 1.09 на улице Пушкинской в районе пересечения с проспектом Ленина произошло ДТП с участием легкового автомобиля Opel Astra.

В ГИБДД сообщили, что пьяный мужчина не справился с управлением и наехал на пешеходное ограждение.

Мужчине грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишения прав на полтора-два года.

фото: © Пресс служба Таганского суда/ТАСС

Должен ли актер Ефремов ответить за смертельное ДТП по всей строгости закона? (ОПРОС)

Актер Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП, в котором погиб человек.

Напомним, 8 июня вечером у дома № 3 на Смоленской площади Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль ВАЗ. Полиция задержала актера, экспертиза показала, что он был пьян. Утром стало известно, что пострадавший в ДТП водитель фургона ВАЗ скончался в больнице.

Таганский суд поместил под домашний арест актера Михаила Ефремова в рамках дела о смертельной аварии в Москве.

Ефремов обвиняется в нарушении ПДД, совершенном лицом в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Ему грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет лишения свободы.

"Столица на Онего" интересуется у своих читателей: Должен ли актер Ефремов ответить за смертельное ДТП по всей строгости закона?

Отвечать можно здесь.

фото: © Pixabay/Wolk9

Территория около стадиона "Спартак" в Петрозаводске заросла борщевиком (ФОТО)

Специалисты обследовали подведомственную администрации общественную территорию в районе стадиона "Спартак".

Как сообщили в мэрии Петрозаводска, данный участок находится на обслуживании у Городского комбината благоустройства.







© Администрация Петрозаводска



В связи с обращениями горожан здесь будет проведён покос травы и борщевика на площади 20 тысяч кв м.

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Родители убитых "петрозаводским маньяком" девушек обжаловали оправдательный приговор полицейским

Родственники пострадавшей стороны по делу Ипатова подали апелляционное представление на оправдательный приговор, который был ранее вынесен сотрудникам полиции Петрозаводска, обвиняемым в халатности при розыске Ипатова.

Для качественного выполнения работ планируется снос аварийных деревьев и расчистка территории от мелколиственной поросли. Смотреть подробнее

Напомним, что 28 мая судья петрозаводского суда Александр Смирнов вынес оправдательный приговор троим городским полицейским, обвиняемым в халатности, повлекшей смерть двух лиц.

По версии Следкома Карелии, сотрудники полиции: участковый Ринат Гратий, следователь Екатерина Хорина и замначальника следственного управления Иван Воронов не предприняли надлежащих мер в поимке "петрозаводского маньяка" Антона Ипатова после того, как тот причинил тяжкий вред здоровью своего приятеля в ходе их совместного застолья. В результате, долгое время оставаясь безнаказанным, ранее неоднократно судимый Ипатов в состоянии алкогольного опьянения ножом убил двоих молодых петрозаводчанок и нанес ножевые ранения своей несовершеннолетней знакомой, мать которой также обжаловала оправдательный приговор полицейским. Факт подачи ею, а также родителями погибших девушек апелляционной жалобы в Верховный суд республики "Столице на Онего" подтвердили в петрозаводском суде.

Как сообщалось ранее, с апелляционным представлением в Верховный суд обратилась и городская прокуратура, аналогично не согласная с оправдательным приговором полицейским.

Напомним, что Верховный суд РК приговорил Ипатова к пожизненному лишению свободы.

фото: © Администрация Петрозаводска

Мирошник пообещала Парфенчикову преобразить Петрозаводск на выделенные 1,4 млрд рублей

Глава Карелии и глава Петрозаводска обсудили перспективы развития Онежской набережной, сообщили в администрации города.

Артур Парфенчиков и Ирина Мирошник побывали на Онежской набережной, где осмотрели уже установленные арт-объекты и обсудили планы по развитию этой части города.

"Начинаются ремонтные работы на Онежской набережной. Это сердце нашего города, излюбленное петрозаводчанами и гостями место. А впереди еще ремонт и восстановление очень многих парков и скверов в городе Петрозаводске. В ближайшее время мы увидим, как город преобразился, - отметила Ирина Мирошник. - Мы благодарны Правительству Карелии за то, что выделили нам 1,4 млрд рублей – это беспрецедентная сумма. На такие объемы финансирования изменения в городе Петрозаводске будут очень заметны".

Реконструкция Онежской набережной разделена на два этапа. В 2020 году идет ремонт декоративного участка верхней части набережной от эспланады до пешеходного тротуара, Ротонды и подходов ко Дворцу торжественных церемоний. Частично будут отремонтированы провалы в теле набережной. В настоящее время подрядная организация ООО "ОнегоСтрой" уже приступила к выполнению работ. В последующем, в рамках второго этапа, будет разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт подпорной стенки.

Кроме того, на набережной уже установлены три арт-объекта. В рамках подготовки к юбилею Республики Карелия появилась фоторамка, в которой можно сделать снимок на фоне Ротонды и Онежской набережной. По задумке автора Александра Савельева, объект посвящён туристической привлекательности региона.

В основе арт-объекта "100 лет Карелии" лежит Октаграмма — восьмилучевая звезда, иногда её также называют "карельской звездой" либо "финской звездой", так как она используется в народных орнаментах у северных народов как знак возрождения, символ славы и света. Используется в геральдике, в частности, в гербе Республики Карелия. Автор – Владимир Зорин. Еще один арт-объект этого художника - "Ряпушка" - установлен в районе дома № 15 по улице Пушкинской. По словам автора, рыбалка является одной из главных составляющих жизненного уклада жителей Карелии, арт-объект подчёркивает значение национальных промыслов.

Всего в ближайшее время будут установлены восемь арт-объектов, приуроченных к юбилею республики.

В ходе осмотра фигур глава Карелии предложил разбить в Петрозаводске аллею, посвященную 100-летию республики.

фото: © Администрация Петрозаводска

Одну из главных улиц Петрозаводска начали ремонтировать (ФОТО)

Начался ремонт улицы Чапаева в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщили в мэрии Петрозаводска.

"АБЗ-Дорстрой" продолжает ремонт городских магистралей. Сегодня подрядная организация ведёт масштабные работы в районе Перевалка: на улице Чапаева фрезеруют старое дорожное покрытие, на улице Островского началась укладка нового асфальта, идёт устройство выравнивающего слоя.

Ремонт в рамках реализации нацпроекта уже завершён на Вытегорском и Соломенском шоссе, Гвардейской и Муезерской улицах. Работы продолжаются на улице Ватутина, Лесном проспекте и набережной Варкауса. В скором времени подрядчик приступит к ремонту улицы Калинина и Первомайского проспекта.

Со всеми планами по ремонту в Петрозаводске в 2020 году можно ознакомиться на сайте администрации карельской столицы. Каждый этап работ контролируют специалисты городского комитета жилищно-коммунального хозяйства.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

В Карелии проводят учения с пусками ракет

Экипажи Су-35С Ленинградской армии ЗВО выполнят пуски ракет по воздушным целям на учении в Карелии, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

На аэродроме Петрозаводск началось лётно-тактическое учение с экипажами многоцелевых истребителей.

"На авиационном полигоне Ладога пилоты проведут пуски ракет класса "воздух-воздух" по воздушным целям, имитирующим самолёты и ракеты. Также лётчики отработают парный и групповой пилотаж в дневное и ночное время на минимальных и максимальных высотах", – сообщается на сайте Минобороны РФ.

Проведение полётов отслеживают боевые расчеты зенитных ракетных систем С-400 "Триумф", имитирующие противника. Зенитчики отрабатывают перехват целей и электронные пуски ракет.

В лётно-тактическом учении принимают участие более 500 военнослужащих.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Участники опроса считают, что главный подарок к 100-летию Карелии еще не сделан

Более 600 человек приняли участие в опросе и рассказали, какой "подарок" считают наиболее значимым в 100-летию Карелии.

Карелия 8 июня отметила 100-летний юбилей. Глава Карелии Артур Парфенчиков при встрече с президентом страны Владимиром Путиным рассказал, каких достижений добилась республика к 100-летию.

"Столица на Онего", в свою очередь, поинтересовалась у читателей: Какой "подарок" они считают наиболее значимым к 100-летию Карелии?

В опросе приняли участие 626 человек, большинство из которых – 257 (41%) считают, что главный подарок Карелии еще не сделан.

Чуть меньшее количество респондентов – 206 (32%) сказали, что самым значимым подарком для республики стали отремонтированные дороги.

Одинаковое количество голос получили такие объекты, как Гоголевский мост и аэропорт "Петрозаводск" – 68 (105) и 69 (10%) соответственно.

И замыкают список – Белопорожская ГЭС и Музей Карельского фронта, за которые проголосовали по 13 человек (2%).

фото: сайт Segezha Group

Готовность приобрести оказавшийся в кризисе завод "Карелия ДСП" выразили две компании

Менеджмент находящегося в кризисе предприятия "Карелия ДСП" заявил о появлении двух компаний, заинтересованных в приобретении завода.

Исполнительный директор "Карелия ДСП" Николай Богатырев сообщил о появлении заинтересованных лиц, желающих приобрести завод в Медвежьегорском районе.

"У нас есть три заинтересованные компании, которые на сегодняшний день я не готов озвучивать. Но я могу сказать, что две из них активно заинтересованы. Третья компания вчера подтвердила отсутствие интереса к данному предприятию на данный момент", - сказал Николай Богатырев.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

фото: pixabay

Власти района Карелии ответили за крышу в суде

В Прионежском районе Карелии местная жительница через суд потребовала от властей компенсировать ей расходы на ремонт крыши, сообщается на сайте районной судебной инстанции.

Жительница Прионежского района обратилась в суд с иском о взыскании с администрации Прионежского района денежных средств, затраченных на приобретение строительных материалов, использованных ею для ремонта кровли.

Исковые требования были мотивированы тем, что женщина на основании договора социального найма проживает в квартире, расположенной в одноэтажном многоквартирном доме.

Специалистами администрации Прионежского района еще в 2019 году была установлена необходимость капитального ремонта крыши, однако ремонтные работы так и не были проведены, в связи с чем истица была вынуждена самостоятельно за свой счет произвести ремонт кровли.

В ходе рассмотрения гражданского дела было установлено, что истица проживает в многоквартирном брусчатом жилом доме 1950 года постройки. Первая приватизация жилого помещения в указанном доме была произведена в 1999 года, при этом сведений о проведении когда-либо капитального ремонта дома стороной ответчика не представлено.

Поскольку капитальный ремонт в доме истицы не производился, а предельный срок эксплуатации кровли дома истек еще до первой приватизации жилого помещения, суд пришел к выводу, что обязанность по производству капитального ремонта должна быть возложена на наймодателя, правопреемником обязательств которого является администрация Прионежского района Карелии.

Учитывая изложенное и принимая во внимание факт сохранения за ответчиком обязанности по осуществлению капитального ремонта многоквартирного дома, исходя из того, что истцом понесены убытки, в связи с ненадлежащим исполнением наймодателем обязанностей по договору социального найма, суд пришел к выводу, что заявленные жительницей района требования являются законными, обоснованными и подлежат удовлетворению.

Решение суда не вступило в законную силу.