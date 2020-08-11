Самое важное за сегодня

фото: Беломорское лесничество/https://vk.com/id509206451

Лесничие с полицией в Карелии будут ловить сборщиков неспелых ягод

Любителей лесных даров, нарушивших сроки сбора ягод, ждет штраф, сообщили в Минприроды Карелии.

В паблике Беломорского лесничества сообщается об установлении сроков заготовки ягод.

Жителям Беломорского района сообщил, что Минприроды установил сроки заготовки ягод в 2020 году:

- брусника с 29 августа

- клюква с 20 сентября

Работниками лесничества совместно с сотрудниками полиции регулярно будут проводиться рейды с целью пресечения и обнаружения нарушений установленных сроков, сообщается в паблике.

По закону за нарушение сроков сбора ягод предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 100 до 500 рублей.

фото: ОНФ Карелии

В одном из городов Карелии введен режим повышенной готовности из-за остановки очистных сооружений

В Суоярви сегодня введен режим повышенной готовности из-за остановки очистных сооружений, сообщается на сайте городской администрации.

Как отмечается на сайте Суоярвской администрации, сегодня на территории Суоярви введен режим повышенной готовности с 9.00 до особого распоряжения во избежание нарушения эксплуатации комплекса очистных сооружений, возникновения чрезвычайной ситуации, техногенной и (или) экологической катастрофы связанной с остановкой очистных сооружений в Суоярви либо гибели людей, учитывая что канализированных многоквартирных жилых домов на территории Суоярви – 99, административных зданий, подключенных к централизованной системе канализации – 67, в том числе из них социальные объекты – Суоярвская спортивная школа, Суоярвская средняя школа, Кайпинская основная школа, детские сады – 4.

Всем службам дана команда незамедлительно приступить к исправлению ситуации.



фото ОНФ Карелия

Отметим, что проблемы с канализацией в Суоярви существуют давно: зловонные ручьи часто текут по городу из-за аварий на том или ином участке канализационной системы.

Ранее сообщалось, что правительство Карелии проводит работу по ситуации с выкупом очистных сооружений в Суоярви, которые находятся в частных руках. Власти республики обратились в правоохранительные органы. Но решить вопрос кардинально с сетями в городе поможет Фонд реформирования ЖКХ.

фото: © Столица на Онего

Число фекалий в Онежском озере в Петрозаводске превысило норму в сотни раз

В месте купания петрозаводчан на улице Московской обнаружили переизбыток бактерий и фекалий, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии.

В конце июля сотрудники управления взяли пробы воды из Онежского озера в излюбленном месте массового отдыха на набережной.



В воде обнаружили переизбыток железа.

Также результаты анализов показали, что в воде величина общих колиформных бактерий (бактерии группы кишечных палочек) превысила норму в 48 раз, а термотолерантных колиформных бактерий (фекалии) – в 240 раз.

Ранее кишечная палочка и фекалии обнаружены в заливе Ладожского озера в Карелии.

Жесткое ДТП произошло на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

На пересечении пр.Карла Маркса и ул.Пушкинской столкнулись кроссовер и легковой автомобиль.

Камера наружного наблюдения компании "Сампо.ру" запечатлела момент, как 11 августа в 9.36 на пересечении пр.К.Маркса и ул.Пушкинской водитель кроссовера Volkswagen не уступил дорогу легковому автомобилю Renault, и произошло столкновение.

В результате аварии Renault отбросило на фонарный столб, где от удара в автомобиле вылетело заднее стекло.

В ДТП автомобили получили механические повреждения. В аварии пострадавших нет.

фото: ИА «Республика»/Любовь Козлова

Стало известно, какую зарплату предлагают на вакансиях в центре производства роботов в Карелии

Инженерный центр пожарной робототехники "ЭФЭР" в Петрозаводске объявил о наборе специалистов на ряд вакансий.

Центр нуждается в операторах станков с программным управлением, токарях-универсалах, фрезеровщиках, а также в работниках инженерных специальностей: конструктор, программист, схемотехник.

Работодатель готов предложить заработную плату в размере от 30 до 45 тыс. рублей. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Столица на Онего

"Минздрав Карелии не преследовал цели увольнять руководителей"

Главные врачи четырех медучреждений Карелии прокомментировали ситуацию со своим увольнением.

Напомним, на прошлой неделе главные врачи сразу нескольких учреждений Карелии получили уведомления об увольнении с 30 сентября. Их возраст 65+, и по федеральному законодательству они не могут продолжать занимать посты руководителей медорганизаций.

По словам главного врача Городской детской больницы Петрозаводска Елены Аксентьевой, в соответствии с законом Минздравом республики сделано все верно.

"И какие претензии могут быть к министру и министерству, если нужно выполнять федеральный закон?! Я не была удивлена. Со мной разговоры были. Но в законе написано, что по желанию коллектива и по согласованию с министерством главный врач может работать до 70 лет. Мне исполнилось уже более 70 лет. Поэтому меня не могут оставить в этой должности. Правда, глава региона и министр здравоохранения при личной встрече мне предложили другую руководящую работу. Я приняла это предложение. На днях перейду туда работать. А у всех остальных главных врачей есть запас, еще несколько лет, чтобы работать до 70-ти", - отметила Елена Аксентьева.

Как рассказала главный врач Кондопожской ЦРБ Людмила Егорова, министр здравоохранения приглашал ее к себе, объяснил ситуацию с учетом того, что есть федеральный закон, который предполагает, что главный врач может осуществлять свою трудовую деятельность до 65 лет. Дальше продление трудовых отношений возможно только по решению трудового коллектива.

"Соответственно, мы должны были провести эту процедуру. Мы ее провели. Подавляющее число представителей коллектива выразило мне доверие, чтобы я продолжила руководить больницей. Мы составили протокол, отправили его в министерство здравоохранения. Понимаю, что Минздрав и не преследовал цели увольнять руководителей, тем более, если их поддерживает коллектив. Со мной будут продлевать договор. Я как работала, так и работаю", - пояснила Людмила Егорова.

Подробнее читайте здесь.

фото: © Владимир Гердо/ТАСС

В Карелии выявлено 18 новых случаев ковидной инфекции

Общее число заболевших COVID-19 в республике на 11 августа составило 2602, сообщили в оперштабе РК.

В республике зафиксировано 18 новых случаев коронавируса: в Петрозаводске – 12, в Кондопожском районе – 1 (СНТ "Ландыш" в Лучевом-1), в Олонце – 1, в Костомукше – 3, в Кеми – 1.

Выздоровели еще 17 человек: в Петрозаводске – 6, в Олонецком районе – 3, в Питкярантском районе – 1, в Муезерском районе – 2, в Пряжинском районе – 1, в Костомукше – 1, в Лоухском районе – 2. Также выписан еще 1 работник подрядной организации, которая строит распределительную подстанцию 330 кВ "Ондский".

С начала эпидемии в Карелии зарегистрирован 21-й летальный исход.

Всего выздоровели 1805 человек.

На самокарантине находятся 847 человек (-36 за сутки).

В обсерваторе никто не пребывает.



Проведено 124786 исследований (+759 за сутки).

фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Водитель микроавтобуса погиб на трассе в Карелии

Смертельная авария произошла 11 августа в Лоухском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

По предварительным данным, в 7.20 утра на 1046 км автодороги "Кола" в результате столкновения тягача DAF в составе с полуприцепом и грузового микроавтобуса Fiat Ducato погиб 51-летний водитель микроавтобуса.

Водитель большегруза доставлен в лечебное учреждение.

Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Напомним, 3 августа на 423 км автодороги "Кола" С.-Петербург - Мурманск произошло смертельное ДТП.

"Москвич" попал под Камаз в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

На перекрестке в Петрозаводске неосторожный поворот руля водителя легкового автомобиля привел к ДТП.

Камера наружного наблюдения компании "Ситилинк" запечатлела момент, как 10 августа в 15.55 автомобиль на пересечении ул. Красноармейской и ул. Горького "Москвич-412"столкнулся с Камазом.

Как отмечается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии" столкновение произошло на регулируемом перекрёстке, когда легковой автомобиль, находясь в левой полосе движения, начал маневр перестроения вправо. В это же время самосвал двигался в правой полосе движения.

В ходе ДТП транспортные средства получили механические повреждения.

К счастью, обошлось без жертв.

Пьяный рецидивист устроил гонки по Петрозаводску, пытаясь скрыться от полиции (ВИДЕО)

Сотрудники ГИБДД Петрозаводска остановили пьяного водителя, который вначале устроил гонки по городу, а позже пытался скрыться в лесу.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД Петрозаводска, 8 августа рано утром в дежурную группу Госавтоинспекции города поступило сообщение от петрозаводчанина о нетрезвом водителе на Skoda, который ездит по городу.

Немедленно были ориентированы все наряды. Обозначенный автомобиль был замечен на ул. Черняховского спустя несколько минут. На неоднократные законные требования инспекторов остановиться водитель не реагировал, продолжил движение по городу. На 5 км Лососинского шоссе, в районе гаражей, водитель оставил свое транспортное средство и пытался скрыться в лесу. Инспекторы уже в пешем порядке настигли его.

Водителем оказался 37-летний мужчина, ранее судимый за управление транспортным средством в состоянии опьянения. В отношении водителя составлены протоколы за неповиновение законному требованию сотрудника полиции за управление автомобилем без прав. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264.1 УК РФ, в рамках расследования которого будет дана правовая оценка и другим нарушениям Правил дорожного движения, допущенным в процессе преследования.

"Уважаемые жители города! Не оставайтесь равнодушными и вы. Видите водителя в состоянии опьянения - сообщайте в дежурную группу ГИБДД Петрозаводска по телефонам: 715-900, 78-44-44", - обращаются сотрудники ГИБДД.

фото: © Паблик "ГКУ РК "ОПС по Олонецкому району"

Двухэтажное здание сгорело утром в Карелии (ФОТО)

Пожар произошел сегодня утром в Олонецком районе, сообщили в МЧС Карелии.

В 4.25 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании двухэтажного неэксплуатируемого строения в поселке Ильинский на ул. Заводской, 3.

На место выехали 10 пожарных.

Спасти здание не удалось. Огонь уничтожил все.

Погибших и пострадавших нет.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.

Ранее грозовые разряды "подожгли" дом в Карелии.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Верховный суд Карелии признал незаконным "удаление в отставку" главы Сортавалы

В ближайшее время в городском суде Сортавалы будет рассмотрен вопрос о восстановлении избранного руководителя муниципалитета в должности.

Верховный суд Карелии признал незаконным решение городского совета Сортавалы об "удалении в отставку" главы муниципального образования Сергея Крупина. Об этом "Столице на Онего" только что сообщил сам Крупин, который оспорил свою отставку в суде.

По его словам, решение горсовета было рассмотрено Верховным судом Карелии повторно. 16 июля городской суд Сортавалы уже отменил это решение, но Верховный суд республики, в свою очередь, отменил вердикт городского суда и, заново изучив обстоятельства дела, признал "удаление в отставку" Сергея Крупина незаконным.

"В ближайшее время в городском суде будет рассмотрен вопрос о восстановлении меня в должности главы Сортавальского поселения", - добавил Крупин.

Напомним, городской совет Сортавалы принял решение об "удалении в отставку" избранного главы муниципального образования Сергея Крупина 2 июля. Временно исполняющим обязанности главы муниципалитета внеочередная сессия горсовета назначила депутата Олега Белова.

С инициативой "удаления в отставку" главы Сортавалы выступила группа депутатов городского совета, которые считают, что Сергей Крупин не исполнял свои обязанности по решению вопросов местного значения в течение более чем трех месяцев. Однако глава Сортавалы Сергей Крупин с этими претензиями депутатов не согласен. По его мнению, инициатива об "удалении" избранного главы муниципального образования в отставку связана с неподписанием им решения сессии горсовета от 17 марта об объединении Сортавальского и Хелюльского поселений.

фото: © МВД Карелии

Пожилого грибника, заблудившегося в Карелии, не могут найти уже пятые сутки

Полиция Пряжинского района разыскивает пропавшего в лесу грибника, сообщили в МВД Карелии.

Утанавливают местонахождение 67-летнего Александра Б., который 6 августа из СНТ "Койдо" ушел за грибами между озерами Черное и Угольное.



Приметы: рост 175-180 см, среднего телосложения, был одет в черный джемпер, синие брюки, имел серую кепку, был обут в черные сапоги.



Полиция просит всех, кто располагает сведениями, которые могут помочь в розыске гражданина, незамедлительно сообщать сведения по номерам телефонов: +7911-435-24-91, в дежурную часть ОМВД России в Пряжинском районе 8-814-56-32960.

Напомним, за полторы недели в Карелии заблудились 20 грибников.

фото: © Кадр из видео / Sampo.ru

Полиция начала проверку по факту вандализма в Губернаторском парке Петрозаводска

Причастных к крушению фонаря уже разыскивают, сообщили в МВД Карелии.

Напомним, 8 августа группа вандалов уронила фонарь, установленный на входе в Губернаторский парк в центре столицы Карелии. Камера компании "Sampo.ru" зафиксировала действия нарушителей.

По факту инцидента полиция Петрозаводска инициировала проверку. Устанавливаются личности причастных к совершению противоправного деяния.

Всех, обладающих информацией о разыскиваемых, просят обращаться по телефону: +7913-510-05-55

Конфиденциальность гарантируется.

фото: © Александр Щербак/ТАСС

Полиция Карелии разыскивает мужчину, пропавшего более двух недель назад

Мужчина ушел из дома 26 июля и до сих пор не вернулся, сообщили в МВД Карелии.

Полиция Петрозаводска устанавливает местонахождение 46-летнего Алексея Я., который 26 июля ушел из дома.

© МВД Карелии



Приметы: рост 160 сантиметров, полного телосложения, европейский тип лица, глаза голубые, волосы светло-русые.

Был одет в футболку, темные спортивные штаны и кроссовки.



Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят сообщать по телефонам: +7-953-534-25-72,(88142) 73-92-40 или 02 (102).

фото: © Рустам Загидуллин/Интерпресс/ТАСС

Подготовлен законопроект против отмены самой популярной системы налогообложения

В Госдуму внесли законопроект о продлении Единого налога на вмененный доход (ЕНВД) до 2024 года.

Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента, уже с отрицательным заключением правительства.

Действие ЕНВД, согласно закону, прекращается с 2021 года. Авторы законопроекта предлагают продлить его еще на 3 года в целях поддержки малого и среднего бизнеса в условиях коронавируса. По словам авторов документа, отмена ЕНВД негативно повлияет на развитие экономики и состояние региональных бюджетов. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Игорь Онучин/ТАСС

Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса

Владимир Путин, открывая совещание с членами правительства, сообщил о регистрации первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции в России.

"Насколько мне известно, сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции", – сказал президент.

Путин попросил главу Минздрава Михаила Мурашко подробно проинформировать об этом, пишет ТАСС.



"Я знаю, что она работает достаточно эффективно, формирует иммунитет устойчивый и, повторяю, прошла все необходимые проверки", – добавил российский лидер.

Ранее Мурашко заявил, что клинические испытания вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ, завершились.

Массовый выпуск зарегистрированной в России вакцины от коронавируса нужно начать в ближайшее время, при этом вакцинация будет добровольной, заявил президент РФ.



"Надеюсь, что мы сможем в ближайшее время начать массовый выпуск – вот что важно – массовый выпуск этого препарата", –сказал Путин.

При этом Путин подчеркнул, что "это, конечно, должно быть сделано исключительно добровольно".

фото: Профиль в VK.COM

На восстановление сожженной Успенской церкви потребуется 80 млн рублей, заявил глава Карелии

Артур Парфенчиков рассказал о восстановлении в Кондопоге Успенской церкви, которую два года назад поджег подросток, уничтожив памятник деревянного зодчества почти полностью.

"Два года назад мы потеряли Успенскую церковь в Кондопоге - один из самых знаковых храмов в Карелии, уникальный памятник деревянного зодчества. Пожар произошел 10 августа 2018-го. Он практически полностью уничтожил деревянную постройку, осталось не более 10 процентов сруба. Несмотря на это, было принято решение восстановить храм", - написал глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

Глава отметил, что восстановление церкви - сложная эта задача и дорогостоящая.

"Только на разработку научно-проектной документации для реставрации потребовалось 8 млн рублей, -уточнил Артур Парфенчиков. - Эти средства выделило Минкультуры России. Сами же работы обойдутся, по предварительным подсчетам специалистов, как минимум в 80 млн рублей. Их тоже необходимо изыскать в федеральном бюджете. Нужно не просто воссоздать архитектурный облик Успенки - важно сделать это с применением традиционных технологий и инструментов, иначе получится просто новодел".

По словам Артура Парфенчикова, надежду на восстановление дает поддержка и вера людей: добровольные пожертвования на восстановление Успенской церкви продолжают поступать. Сбором средств занимается благотворительный фонд "Северный духовный путь", который сразу после пожара выступил с инициативой возродить храм.

"За два года поступило уже около 9 млн рублей. Эти средства будут направлены на те работы, которые остаются за рамками федерального финансирования, например, восстановление внутреннего убранства или написание икон. На средства фонда уже возведена защитная конструкция над сгоревшим срубом, - объяснил глава. - Окончательный вариант проекта восстановления Успенской церкви будет готов к концу этого года. Сами же работы могут начаться уже в 2021 году".

фото: pixabay

Предприятиям в Карелии в 2021 году потребуется больше рабочих рук

Работодатели в Карелии в 2021 году будут нуждаться в пополнении кадрового состава в количестве 6,3 тыс. человек.

Такие расчеты приведены в прогнозе потребности в кадрах на 2021-2025 годы, составленном Управлением труда и занятости Карелии на основании данных, предоставленных самими работодателями.

По сравнению с 2020 годом потребность в кадрах вырастет на 189 человек.

Основной запрос приходится на следующие отрасли. "Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг" – 910 человек, "Обрабатывающие производства" – 827 человек, "Образование" – 772 человека, "Торговля оптовая и розничная" – 769 человек, "Транспортировка и хранение" – 667 человек. В каких еще отраслях будут нужны специалисты и с какими профессиями, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © ТАСС/Валерий Шарифулин

Еще один человек с внебольничной пневмонией умер в Карелии

За минувшие сутки в республике зарегистрирована еще одна смерть от внебольничной пневмонии.

По данным регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за сутки зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии: умерла женщина 1923 года рождения с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы, тест на COVID -19 отрицательный.

За минувшие сутки еще один человек попал в больницу Карелии с пневмонией.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1069 пациентов, 70 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Накануне 3 человека были госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

фото: © Управление пресс-службы главы Карелии

В Чалне началось строительство детского сада на 300 мест

Малышей новый садик сможет принять в 2021 году, сообщили в Управлении пресс-службы главы Карелии.

Сегодня в Чалне под руководством заместителя премьер-министра правительства Карелии по социальным вопросам Ларисы Подсадник прошло выездное совещание, на котором обсудили вопросы строительства в поселке детского сада.

По результатам аукциона возведением объекта в рамках национального проекта "Демография" занимается компания "Карелстроймеханизация". Строительство ведется на месте детского сада "Лесовичок". Старые здания уже снесены, сейчас выполняются работы нулевого цикла. На время строительства дошкольные группы организованы в подготовленных помещениях местной школы.





В поселении активно строятся коттеджи, а также жилье по программе переселения ветхого фонда, становится больше детей. Предполагается, что новый детский сад будут посещать не только ребята из Чалны, но и живущие в ближайших населенных пунктах – Виданах, Виллагоре, Кутижме, гарнизоне Бесовец.



"Главой республики было принято решение строить детский сад в Чалне именно на 300 мест, потому что поселок нуждается в дополнительных местах. Это совместный бюджет: федеральный, из которого выделено порядка 190 миллионов рублей, и региональный – тоже серьезная сумма – 67 миллионов", − сказала Лариса Подсадник.





Новое учреждение рассчитано на 300 мест, в том числе 80 − для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. В современном трехэтажном здании разместятся 12 групп, игровые и учебные комнаты, столовая, спортивный и музыкальный залы, технические помещения, кабинеты специалистов: психолога, медицинского работника, логопеда, педагогов.





Фирма-подрядчик благоустроит территорию, рядом с детским садом установят игровые площадки и ограждение. По периметру и внутри здания будет организовано видеонаблюдение с выводом сигнала на пост охраны. На первом этаже проведут теплые полы. Учреждение будет отвечать всем нормам пожарной безопасности.





"Этот детский сад строится по нашему проекту, который мы уже трижды реализовали в Петрозаводске. До конца декабря здание будет построено и введено в эксплуатацию", − сообщил исполнительный директор компании "Карелстроймеханизация" Борис Жадановский.



После этого начнется лицензирование нового объекта, оснащение оборудованием и подбор кадров.



Открытие детского сада в Чалне запланировано на 2021 год.

фото: © Александр Погожев/ТАСС

Кишечная палочка и фекалии обнаружены в заливе Ладожского озера в Карелии

В излюбленных местах купания жителей Лахденпохского района обнаружены бактерии группы кишечных палочек и свежие фекальные загрязнения, сообщили в управлении Роспотребнадзора Карелии.

Сотрудники управления Роспотребнадзора Карелии в июле провели мониторинг воды и почвы в излюбленных местах массового отдыха жителей Лахденпохского района.

Пробы воды и почвы были отобраны из мест отдыха у воды: озеро Пайкъярви (город Лахденпохья, ул. Трубачева), в заливе Ладожского озера (Лахденпохский район, поселок Куркиеки) по микробиологическим и санитарно-химическим показателям.

По результатам проведенного мониторинга установлено, что из четырех проб воды и почвы не соответствуют требованиям гигиенических нормативов по санитарно-химическим показателям (железо) две пробы воды из залива Ладожского озера в поселке Куркиеки и из озера Пайкъярви.

По микробиологическим показателям (ОКБ и ТКБ) не соответствует 1 проба – из залива Ладожского озера.

В аббревиатурах "ОКБ" и "ТКБ" зашифрованы названия тех бактерий, которые были обнаружены в заливе Ладожского озера.

ОКБ - содержание в воде общих колиформных бактерий индикатор качества питьевой воды, входят в большую группу БГКП (бактерии группы кишечных палочек), ТКБ - Термотолерантные Колиформные Бактерии (показатели свежего фекального загрязнения).

фото: Михаил Шкрыкин/Руна

Глава Карелии планирует пересмотреть стоимость строительства в Арктической зоне республики

Глава республики Артур Парфенчиков заявил о намерении изменить строительные индексы для арктических территорий региона с целью привлечения туда крупных застройщиков.

"В прошлом году нам уже удалось добиться повышения строительных индексов для республики. Благодаря такому решению, сметная стоимость возведения капитальных объектов стала реальной, поскольку в основе теперь лежат экономически обоснованные суммы. Естественно, это должно привлечь к аукционам и конкурсам на строительство серьезные компании, которые ранее отказывались от участия, понимая риски невыполнения договоров из-за разницы между расчетной стоимостью и реальной", - пояснил губернатор.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

фото: ЛахденпохьЯ - Навсегда!/vk.com/lahden

Универсальная спортплощадка в поселке Карелии оказалась пригодной только для пляжного футбола (ФОТО)

Жители поселка Элисенваара Лахденпохского района разочарованы качеством долгожданной спортивной площадки.

"Много шума и торжественных речей было сказано о строительстве в этом году спортивной площадки в Элисенваарском сельском поселении. Достижение века - в поселке построили площадку! Но тут же пришли в комментарии от жителей, которые задали неудобные вопросы", - пишут в паблике "ЛахденпохьЯ – Навсегда!"

Так, люди не понимают, как на площадке, оборудованной кольцами, играть в баскетбол, если покрытие здесь – песок. Проблемы возникают и с игрой в футбол. Как играть футболистам, если за воротами нет сеток. Первый же мяч, улетевший чуть выше ворот, заставит его искать в приплощадочных кустах и лесном массиве. Отсутсвует на площадке и разметка.

"Согласно утвержденной смете, площадка называется "универсальной", но кроме пляжного футбола-волейбола ни во что на ней не поиграешь - не даст песок в виде покрытия", - пишут в паблике. - Стоимость такой площадки в результате торгов составила 610 тысяч 238 рублей, из них НДС более 100 тысяч рублей. Экономия 9 тысяч 293 рубля от начальной цены. На эти деньги можно хотя бы сетку за воротами прикрутить, чтобы мячик не улетал далеко".

Ранее сообщалось, что разбитую спортивную площадку на Ключевой в Петрозаводске планируют восстановить за счет программы местных инициатив.

фото: © Александр Рюмин/ТАСС

Снижен размер первого взноса по ипотеке для семей с детьми в банке ВТБ

ВТБ снизил размер первоначального взноса по льготной программе ипотеки для семей с детьми с 20% до 15%.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

"ВТБ меняет требования к первоначальному взносу с 20% до 15% в рамках программы “Ипотека для семей с детьми”, по которой можно оформить кредит по ставке 5% годовых. Снижение размера первого взноса коснулось также “Дальневосточной ипотеки”, ставка по которой была снижена до 1% на прошлой неделе", — сказано в сообщении. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © ИТАР-ТАСС/ Михаил Джапаридзе

Интернет-сайт, продававший водительские удостоверения в Карелии, внесен в черный список

В Лахденпохском районе прокуратура обнаружила в Интернете сайт, где предлагалось приобрести водительские удостоверения без экзаменов, и подала иск в суд, сообщается на сайте районной судебной инстанции.

Прокуратура Лахденпохского района обнаружила на одном из сетевых адресов в Интернете, что владельцем сайта предлагается оказание услуг по приобретению водительских удостоверений любой категории без прохождения обучения и экзаменов, предусмотренных действующим законодательством РФ. Данное обстоятельство послужило основанием для обращения в суд.

Суд признал, что указанная информация запрещена к распространению, и административный иск прокурора Лахденпохского района был удовлетворен. Информация, размещенная в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, признана информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено.

Решение является основанием для внесения сетевого адреса, содержащего информацию, запрещенную к распространению, в "Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети Интернет".

фото: © Артем Геодакян/ТАСС

В России за минувшие сутки выявили менее пяти тысяч новых случаев COVID-19

Общее число заболевших COVID-19 в России составило 897599 человек, сообщили в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлено 4945 человек, заболевших коронавирусной инфекцией.

Выздоровел за время пандемии 703175 человек, за прошедшие сутки выписано по выздоровлению 6494 пациентов.

Летальных случаев за все время: 15131, за последние сутки подтверждено 130 летальных случаев с коронавирусом.

Напомним, общее число заболевших COVID-19 в Карелии на 11 августа составило 2602.

фото: © Столица на Онего

За полторы недели в Карелии заблудились 20 грибников

Сейчас в республике ведутся поиски четырех потерявшихся людей, сообщили в Госкомитете Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

С 1 по 11 августа в лесах Карелии потерялись 20 грибников, трое из которых – дети, а восемь – пенсионеры.

Для жителей Карелии сейчас в самом разгаре сезон сбора ягод и грибов, а для спасателей это время поиска пропавших.

Сейчас в республике ведутся поиски четырех потерявшихся людей. Родственники и службы спасения не теряют надежды и продолжают поиски.



За 2020 год в лесах республики потерялись 50 человек, и только 11 благополучно вернулись домой самостоятельно.

Напомним, потерявшуюся в лесу в Суоярви пенсионерку нашли спящей и измотанной спустя несколько дней.

Напоминаем, отправляясь в лес, надевайте яркую одежду, берите с собой запас питьевой воды, компас, свисток, спички или зажигалку и обязательно полностью заряженный мобильный телефон. Не будьте слишком самонадеянны – не пренебрегайте простыми правилами.

фото: страница главы Карелии Артура Парфенчикова в "ВКонтакте/vk.com/id419407976

Выборы нового состава Сортавальского горсовета пройдут 8 ноября

Сегодня, 11 августа, Территориальная избирательная комиссия Сортавалы назначила на 8 ноября выборы депутатов Сортавальского горсовета.

Напомним, Законодательное собрание Карелии 3 июля приняло республиканский закон об объединении Сортавальского и Хелюльского городских поселений. С такой инициативой к депутатам карельского парламента обратился горсовет Сортавалы.

По словам депутата от Приладожья Марины Лебедевой, Хелюльское городское поселение и Сортавала территориально практически срослись. Хелюля трудно в полном объеме реализовывать полномочия из-за слабой доходной части бюджета. Это связано с тем, что крупных предприятий в поселении нет, а многие местные жители работают в районном центре, куда и идут налоговые отчисления. В результате объединение будет хорошим подспорьем для развития данной территории, уверена парламентарий.

Председатель ЦИК Карелии Алексей Бахилин пояснил "Столице на Онего, что согласно требованиям законодательства структура органов местного самоуправления вновь образованного муниципального образования определяется или на местном референдуме, или непосредственно самим законом. При этом инициатива проведения местного референдума должна быть проявлена инициативными гражданами в течение месяца со дня вступления закона об образовании нового муниципального образования в силу.

"В нашем случае инициативная группа подала документы о регистрации группы для проведения местного референдума 28 июля 2020 года в территориальную избирательную комиссию города Сортавала, - рассказал Алексей Бахилин. - Однако в соответствии с законом избирательная комиссия вновь образованного муниципального образования осуществляет полномочия по проведению местного референдума только после представления инициативной группой подписных листов в избирательную комиссию субъекта Российской Федерации. Таким образом, документы инициативной группой были поданы в орган, который не уполномочен их рассматривать.

Учитывая, что выборы в органы местного самоуправления вновь образованного муниципального образования должны быть проведены не позднее чем через один год со дня его создания, территориальной избирательной комиссией Сортавала выборы депутатов Совета вновь образованного Сортавальского городского поселения первого созыва назначены на 8 ноября".

В Сортавальский горсовет избираться будут 17 депутатов. Схема одномандатных избирательных округов для проведения выборов должна быть утверждена избирательной комиссией не позднее чем через пять дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов, отметили в ЦИК Карелии.

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Муниципальным предприятиям ЖКХ в Карелии не хватает денег на выплату зарплаты

Задолженность муниципальных предприятий ЖКХ в районах Карелии сократилась на 6,4 млн рублей благодаря субсидиям из республиканского бюджета.

Это следует из материалов Управления труда и занятости Карелии к заседанию комиссии по вопросам соблюдения трудового законодательства, снижения неформальной занятости, уплаты страховых взносов и налоговых платежей.

В начале 2020 года задолженность по зарплате имели 8 муниципальных предприятий ЖКХ. К концу июля их число сократилось до трех. В каких районах у МУПов нет денег на зарплату, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".