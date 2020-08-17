Что случилось в Петрозаводске и Карелии 17 августа

фото: © Сергей Карпухин/ТАСС

Рекордно низкое число заболевших COVID-19 выявлено в Карелии за последние сутки

Общее число заболевших COVID-19 в республике на 17 августа составило 2724, сообщили в оперштабе РК.

В республике зафиксировано четыре новых случая коронавируса: в Петрозаводске – 2, в Лахденпохье – 1, в Беломорском районе – 1(поселок Сосновец).

Ранее такие низкие показатели были только в начале эпидемии.

Выздоровели еще 9 человек: в Петрозаводске – 4, в Медвежьегорском районе – 1, в Олонецком районе – 1, в Питкярантском районе – 1, в Кондопожском районе – 1. Также выписан еще один работник подрядной организации, которая строит распределительную подстанцию 330 кВ "Ондский".

С начала эпидемии в Карелии зарегистрировано 24 летальных исхода.

Проведено 130721 исследований.



Всего выздоровели 1974 человек.

На самокарантине находятся 896 человек (-12 за сутки).

В обсерваторе никто не пребывает.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 443,6 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,4 раза выше и составляет 628,9 случая, по Северо-Западу – 659,3.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Сэкономленные на праздновании юбилея Карелии деньги направят на "Дерево дружбы"

Власти сэкономили 167 млн рублей за счет отказа от массовых мероприятий в честь 100-летия Карелии, намеченных на сентябрь 2020 года.

Освободившиеся деньги направили на поддержку бизнеса в период пандемии, социальную помощь и реализацию национальных проектов, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Карелии.

Напомним, в апреле глава региона Артур Парфенчиков отменил запланированное на 5 сентября празднование юбилея Карелии из-за пандемии COVID-19.

Также на празднование Дня республики Петрозаводску было выделено более 60 млн рублей. Но поскольку все торжественные мероприятия отменились, эти деньги были перераспределены. Теперь их направят на благоустройство городских территорий, в том числе вокруг знака "Дерево дружбы", укладку искусственного поля на стадионе "Юность", установление санитарно-защитной зоны кладбища "Пески" и ремонт тротуаров и газонов вдоль улицы Московской.

А республиканские власти направили сэкономленные деньги на дополнительные санитарно-эпидемиологические мероприятия для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции, а также на поддержку малого и среднего бизнеса, оказавшегося в зоне риска из-за пандемии. Часть средств пошла на единовременные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны в честь 75-летия Победы, трем многодетным семьям для улучшения жилищных условий, а также на региональную часть ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет.

Власти организовали доставку пожилых жителей сел старше 65 лет на диспансеризацию и скрининги в больницы, а также предоставили единовременные выплаты врачам в ходе проекта по обеспечению медучреждений квалифицированными кадрами. В правительстве республики также отметили, что помимо средств от отмененных массовых праздников на эти цели также направили деньги от сокращения расходов государственной власти и подведомственных учреждений на командировки и оплату проезда к месту отдыха, прием иностранных делегаций и по итогам конкурсных процедур.

фото: Николай Смирнов

Горный парк в Карелии работает на пределе возможностей

В горном парке "Рускеала" признались, что не могут предоставить некоторые услуги всем гостям в моменты пиковой нагрузки.

В официальном паблике парка в "ВКонтакте" опубликовали обращение к туристам, которых просят учитывать ограничения по некоторым услугам.

"Отрадно, что многие жители нашей необъятной страны этим летом выбирают для путешествий Карелию! Объекты туристического показа республики, в том числе и Горный парк, работают на пределе возможностей.⠀

Забота о технике безопасности определяет различную пропускную способность наших маршрутов. Предоставить некоторые услуги всем гостям парка в моменты пиковой нагрузки невозможно. При этом, мы не ограничиваем количество входных билетов и рады всем!

К сожалению, количество билетов на подземную экскурсию и водные прогулки ограничено", - пишут в паблике.

Ранее глава Карелии оценил фестиваль Ruskeala Symphony, который прошел в горном парке в минувшие выходные.

фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

Коронавирус обнаружен в Карелии у двух младенцев

У четырёх жителей Костомукши подтвердили сегодня коронавирусную инфекцию, среди заразившихся двое маленьких детей.

По информации межрайонной больницы №1, сегодня результаты анализов подтвердили коронавирусную инфекцию ещё у четырёх жителей Костомукши, в том числе у двоих детей, 2019 и 2020 года рождения.

Пациенты были обследованы по поводу симптомов ОРВИ.

В настоящий момент проводится выявление и обследование контактных лиц.

Специалисты ещё раз напоминают о необходимости соблюдения мер профилактики коронавирусной инфекции:

- использование средств индивидуальной защиты в общественных местах и в такси

- соблюдение социального дистанцирования

- дезинфекция рук.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии зарегистрировано рекордно низкое число заболеваний коронавирусом.

фото: © instagram.com/reginatodorenko

Регина Тодоренко побывала в Карелии (ФОТО)

Телеведущая побывала в горном парке "Рускеала".

Известную телеведущую шоу "Орел и решка" Регину Тодоренко заметили на днях в горном парке "Рускеала".



Регина выложила в Instagram фото на фоне "Рускеальского экспресса".





© instagram.com/reginatodorenko

Карельский спортсмен и поэт Александр Каширин увидел Тодоренко в горном парке и сделал с ней фото.



© instagram.com/vegasaleksandres



Ранее в Карелии побывал Тимур Родригез. По нашей информации, шоумен приехал в республику для съемок "Орла и решки". Тимур с семьей покатался на ретромобиле. И у Регины появилось фото в похожем авто.





© instagram.com/trodriguezzz







© instagram.com/reginatodorenko

Интересно, что и Родригез, и Тодоренко этим летом были замечены на Ямале и в Астрахани.

Ямальские СМИ сообщают, что их приезд был связан с новым проектом, подробности которого не раскрываются.

Снимают ли звезды новый сезон телепрограммы о путешествиях – официально пока не известно. Возможно, они удивят телезрителей новым шоу.

фото: © Столица на Онего

Сведения о доходах главы Карелии не опубликованы в установленный срок

Согласно закону, крайний срок публикации информации о доходах истек 15 августа.

В субботу, 15 августа, на официальных сайтах органов власти были опубликованы сведения о доходах чиновников: отчитались депутаты Госдумы, члены Совфеда, президент России и премьер-министр.

Также о доходах за 2019 год отчитались и региональные чиновники.



А декларация главы Карелии Артура Парфенчикова все еще не опубликована. Как сообщили в пресс-службе правительства, в ближайшее время информация появится на сайте.

Напомним, Владимир Путин подписал указ о переносе до 1 августа сроков представления сведений о доходах российских чиновников. Это было связано с переходом многих сотрудников на удаленную работу в режиме самоизоляции из-за угрозы коронавируса. Согласно действующему законодательству, чиновники федерального уровня и члены парламента обязаны отчитываться о доходах, расходах и имуществе ежегодно. После проверки деклараций эти сведения публикуются на официальных сайтах органов власти в течение двух недель.

фото: © кадр из видео

В Петрозаводске пассажиры толкали вставший на перекрестке троллейбус (ВИДЕО)

Ржавый троллейбус сломался на пересечении проспекта Ленина и улицы Кирова.

Забавное видео под названием "Уставший троллейбус Петрозаводска" выложили в паблике "Живой Петрозаводск". Рогатый транспорт в минувшую пятницу остановился на оживленном перекрестке в центре города. Пассажирам пришлось выйти из салона, чтобы подтолкнуть троллейбус.

Внешний вид транспорта оставляет желать лучшего. Ржавый и грязный троллейбус комментаторы в паблике назвали "ретро-троллейбусом".

Инцидент попал в объектив камеры компьютерной сети "Ситилинк".

Ранее в Петрозаводске от троллейбуса отвалилось колесо и разбило витрину.

фото: © shutterstock.com

В Петрозаводске пенсионер после тяжелой операции оказался запертым в квартире без помощи специалистов

Инвалид, перенесший операцию на ногах в Республиканской больнице, третью неделю не может дождаться помощи от хирурга.

71-летний петрозаводчанин был выписан из отделения сердечно-сосудистой хирургии Республиканской больницы им. Баранова в конце июля. Он перенес серьезную операцию по реконструкции сосудов на ногах. Врачи дали четкие рекомендации пациенту с инвалидностью второй группы, но выполнить пенсионер их не смог. Участковый терапевт, который приходит из городской поликлиники №1 на дом, не смог обеспечить ни своевременного снятия швов, ни консультации хирурга. После многократных обращений в учреждение здравоохранения к инвалиду пришла не хирургическая, а обычная медсестра. Швы с горем пополам сняли, но они воспалились. У мужчины поднялась температура. Хирург до пациента так и не дошел. По словам терапевта, этот специалист сможет посетить больного только во второй половине августа.

"Нам пришлось вызывать скорую. Медики предложили госпитализацию в БСМП, но сразу предупредили: должного ухода лежачему больному там никто обеспечить не сможет. А у нас проблемы не только со швами и температурой, но и с низким давлением, с кишечником после антибиотиков. И самое страшное – мы не можем встать на ноги. После перелома позвоночника муж ходил на костылях, а сейчас лежит", - рассказала "Столице на Онего" супруга пенсионера.

Семья пенсионеров готова оплатить прием хирурга. Но из-за пандемии коронавируса на дом специалисты сейчас не выходят. Сам пациент не может попасть на прием, потому не в состоянии покинуть квартиру.

"Инвалидная коляска не влезает в лифт. С шестого этажа нам не выбраться. На руках мужа вынести некому. Полная безысходность. В Республиканской больнице сосудистые хирурги сделали сложнейшую операцию, которая должна была улучшить качество жизни мужа. А в результате все их труды сейчас идут прахом. Муж прикован к кровати и чувствует себя очень плохо. Он чахнет у меня на глазах, а квалифицированной помощи медиков получить не может. Советы от терапевта мазать швы зеленкой – разве это помощь? Это издевательство над беспомощным больным. И что делать, мы просто не знаем", - говорит супруга инвалида.

фото: © УФСИН по Карелии

Нового руководителя назначили в "скандальную" колонию Карелии

Сотрудникам исправительной колонии №9 представили нового руководителя – полковника внутренней службы 51-летнего Кирилла Бондаровича, сообщили в УФСИН по Карелии.

Кирилл Бондарович с 2014 по 2020 годы возглавлял лечебное исправительное учреждение №4 в Сегежском районе.

На протяжении 30 лет он проходил службу в учреждениях уголовно-исполнительной системы региона.

Напомним, ИК-9 "прославилась" уголовным скандалом, участниками которого стали экс-начальник колонии Иван Савельев и его бывший заместитель Иван Ковалев. Осенью 2019 года в СМИ появилась видеозапись, на которой предположительно Савельев и Ковалев избивают осужденного.

По данному факту карельский Следком в октябре 2019 возбудил уголовное дело. В результате 10 апреля 2020 задержанным Савельеву и Ковалеву предъявили обвинение в превышении должностных полномочий, с применением насилия (ст 286. ч3 п "а" УК РФ). В тот же день городской суд работавшего до этого времени начальником ЛИУ № 2 в Медвежьегорске Савельева взял под стражу до 8 июня.

А ставшему заместителем начальника ИК-7 Ковалеву суд назначил домашний арест до 8 июня, который он обжаловать не стал. Апелляционную жалобу в Верховный суд Карелии не подала и республиканская прокуратура.

По информации Михаила Шогина, на допросах Савельев и Ковалев утверждали, что видеозапись – это фейк, и настаивали на своей невиновности.

Ранее сообщалось, что 9 апреля Савельев и Ковалев были задержаны на своих рабочих местах.

После появления в интернете видеозаписи с избиением и начавшейся проверки Савельев покинул пост начальника ИК-9 и был назначен начальником ЛИУ № 2 в Медвежьегорске, так называемой тюремной больницы, а Ковалев стал замначальника ИК № 7 в Сегеже.

Верховный суд запретил Ивану Савельеву заниматься определенными действиями (это новая мера для обвиняемых, так называемая ЗОД – запрет определенных действий, появилась в Уголовно-процессуальном Кодексе весной 2018 года). Ему запрещено посещать ИК-9, общаться со свидетелями по делу, получать письменную корреспонденцию. При этом Иван Савельев может продолжить работу в должности начальника лечебного исправительного учреждения №2 в Медвежьегорске.

фото: © Донат Сорокин/ТАСС

Всплеск ОРВИ зафиксирован в Карелии – норма превышена почти на 34%

В управлении Роспотребнадзора по Карелии опубликовали статистику заболеваемости ОРВИ в республике.

За прошедшую неделю по республике зарегистрировано 1788 случаев заболевания ОРВИ.

Уровень заболеваемости превысил эпидпорог на 33,9 %.

На прошлой неделе заболело на 377 человек больше, чем на позапрошлой – больше на 26,9%.

При обследовании больных выделено шесть прочих респираторных вирусов (риновирус – 5 случая, коронавирус – 1 случай).

фото: © МВД Карелии

Девочка-подросток пропала в Петрозаводске

В Петрозаводске разыскивают 12-летнюю девочку, которая ушла из дома 16 августа и не вернулась, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №2 в Петрозаводске устанавливают местонахождение 12-летней девочки, которая 16 августа в 15.00 ушла из дома на ул. Маршала Мерецкова и до настоящего момента ее местонахождение не известно.

Приметы: на вид 12 лет, рост около 175 см., среднего телосложения, волосы темные длинные.

Была одета: олимпийка серого цвета в клетку, водолазка белая, штаны темные, кроссовки черные. При себе имела скейтборд синего цвета.

Всех обладающих информацией о местонахождении разыскиваемой просят сообщать по телефонам: +7953-534-25-72, 715-327, 739-240 или 02.

фото: © Пресс-служба МВД по Республике Крым

"Следопыты" из Карелии лишили жителя курортного городка более 700 тысяч рублей (ФОТО, ВИДЕО)

В полицию Евпатории обратился местный житель с заявлением о краже 723 тысячи рублей из багажника автомобиля, сообщили в МВД Крыма.

Автомобиль был вскрыт при помощи специального устройства, позволяющего считывать код сигнализации.

Преступники, 41-летний и 46-летний жители Карелии, выбрали потерпевшего неслучайно. Крупная сумма денег находилась в автомобиле в связи с тем, что заявитель в тот день снимал выручку с банковских терминалов. За мужчиной следили.

Злоумышленники покинули Крым и въехали в Анапу.



Евпаторийские оперативники отправились в командировку и в течение нескольких дней искали подозреваемых.





Жителей Карелии задержали. Происходящее засняли на видео.

В их автомобиле нашли устройство считывания кода сигнализации, так называемый "код-граббер". Сейчас мужчины заключены под стражу. Им грозит лишение свободы на срок до шести лет со штрафом.

Часть похищенных денег обнаружена на банковской карте одного из подозреваемых.

фото: © Артем Геодакян/ТАСС,архив

После обращения в СМИ к инвалиду в Петрозаводске пришла на дом хирургическая помощь

Пенсионер, который около трех недель назад выписался после тяжелой операции из Республиканской больницы, дождался хирурга из поликлиники.

Напомним, сегодня в редакцию "Столицы на Онего" обратилась супруга 71-летнего петрозаводчанина, выписанного из отделения сердечно-сосудистой хирургии Республиканской больницы им. Баранова в конце июля. Он перенес серьезную операцию по реконструкции сосудов на ногах. Врачи дали четкие рекомендации пациенту с инвалидностью второй группы, но выполнить пенсионер их не смог. Участковый терапевт, который приходит из городской поликлиники №1 на дом, не обеспечил ни своевременного снятия швов, ни консультации хирурга.

После публикации обращения пенсионеров в СМИ инвалида, который прикован к кровати, посетил хирург из поликлиники. Об этом рассказала супруга пенсионера. Врач обработал швы, который до этого пыталась снять присланная участковым терапевтом обычная медсестра. Как выяснилось, последняя сделала работу некачественно – часть ниток была оставлена. Возможно, это стало причиной воспаления швов.

Как пообещали нашему изданию в Минздраве Карелии, ситуация взята на контроль. Госпитализация пациенту в данный момент не требуется.

фото: Столица на Онего

Повышение цен на проезд в "маршрутках" Петрозаводска стало поводом для судебных тяжб

Решение УФАС Карелии о незаконности действий пассажирских автоперевозчиков, одновременно повысивших цену на проезд в Петрозаводске в 2019 году, стало поводом для судебных разбирательств.

Иск к УФАС предъявило ООО ТК "Паллада". Истец просил суд признать неправомерным решение антимонопольной службы привлечь к административной ответственности все фирмы, участвовавшие в сговоре.

Представитель автоперевозчика в суде изложил свои аргументы, почему компания повысила цену на проезд. По его словам, повышение стоимости проезда с 28 до 32 рублей также было связано "с постоянным ростом цен на топливо и запасные части, необходимостью несения общепроизводственных издержек, ростом налогообложения фонда оплаты труда на 10 %, а также необходимостью вложений для оборудования автобусов контрольно-кассовой техникой". Почему суд отклонил все эти доводы, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: официальный сайт ООО "ЭФЭР"

Рост производства и числа рабочих мест запланирован на заводе "ЭФЭР" в Петрозаводске

Завод пожарной робототехники ООО "ЭФЭР" планирует расширение производства, поэтому ему требуются дополнительные рабочие руки.

Об этом сообщил исполнительный директор предприятия Владимир Мусийчук на ярмарке вакансий, организованной Управлением труда и занятости Карелии.

"Задача мероприятия - подобрать потенциальных кандидатов для пополнения коллектива. Нам нужны как рабочие, так и инженеры: у завода есть на ближайшие два года планы по увеличению объемов производства", - сказал Мусийчук. Какие вакансии открыты на заводе, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Михаил Терещенко/ТАСС

Пожилая жительница Карелии умерла в больнице от пневмонии

За минувшие сутки в республике зарегистрирована еще одна смерть от внебольничной пневмонии.

По данным регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за сутки зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии: умерла 80-летняя женщина с тяжелой сопутствующей патологией сердечно-сосудистой и центральной нервной систем. Тест на COVID -19 отрицательный.



Три человека за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1095 пациентов, 71 человек умер (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на коронавирус.

фото: © Гавриил Григоров/ТАСС

Число заболевших коронавирусом в России за сутки пошло на спад

За последние сутки в России выявлено 4 892 человека, заболевших коронавирусной инфекцией, сообщили в оперштабе РФ.

Общее число заразившихся COVID-19 в России составило 927 745 человек.

Всего в России за время пандемии выздоровел 736 101 человек, за сутки выписаны по выздоровлению 3 133 пациента.

Летальных случаев за все время: 15 740, за минувшие 24 часа подтверждено 55 летальных случаев с коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 32,7 млн тестов на коронавирус, за сутки - 230 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 17 августа остаются 228 306 человек.

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Родителям первоклассников предлагают давать выходной 1 сентября

Родители первоклассников должны получить право на дополнительный оплачиваемый выходной 1 сентября, чтобы дети испытывали меньший стресс.

Об этом говорится в обращении руководителя Института прогрессивного образования Анны Маркс вице-премьеру правительства РФ Татьяне Голиковой.

Содержание письма приводит РИА Новости.

По данным опроса института, 56% родителей намерены проводить ребенка на первый урок. Опрос проводился с 1 по 10 августа среди 1,6 тысяч родителей из 75 регионов, Большинство (83%) заявили, что им нужно брать для этого отгул или отпуск за свой счет. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: pixabay

Выявлены нарушения в работе мэрии Петрозаводска по ликвидации долгостроев

Контрольно-счетная палата Петрозаводска выявила нарушения в работе администрации города по сокращению количества объектов незавершенного строительства.

Об этом говорится в докладе Палаты о результатах экспертно-аналитических мероприятий, проведенных в первом полугодии 2020 года.

Ревизоры проанализировали меры, которые принимала администрация Петрозаводска для сокращения объема и количества объектов незавершенного строительства за 2018-2019 годы. Какие нарушения законодательства были обнаружены, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: wiki-karelia.ru / скриншот

Сайт "карельской википедии" наполнят контентом за 800 тысяч рублей

Власти республики готовы потратить более 800 тысяч рублей на создание текстов для "карельской википедии": поставщика статей выберут без проведения конкурса.

Центр народного творчества и культурных инициатив республики выступил заказчиком услуги по предоставлению информации для наполнения сайта сетевой энциклопедии про Карелию.

Цена договора составляет 830 тыс. рублей, а закупка будет произведена у единственного поставщика, минуя конкурентные процедуры. Деньги для расчетов с исполнителем поступят заказчику из карельской казны.

Исполнитель обязан написать в общей сложности не менее 90 статей. Если сумма договора заявлена в размере 830 тысяч рублей, то можно предположить, что стоимость подготовки одного текста для "карельской википедии" превысит 9 тысяч рублей.

Подробности - в тексте на сайте "Вестей Карелии".

фото: © читатель "Столицы на Онего"

Ремонт дороги в Олонецком районе Карелии продлится 1,5 года

Начавшийся весной этого года ремонт дороги "Олонец – Питкяранта — Леппясилта" должен завершиться к осени 2021 года.

В минувшие выходные, 16 августа, в "Столицу на Онего" водитель прислал фото дороги в Олонецком районе Карелии, сообщив, что верхний слой асфальта срезан на протяжении нескольких километров, а дорожных рабочих, которые выполняют какие-либо работы, нигде не видно.



читатель Столицы на Онего

Обеспокоенный положением дел автор фото предположил, что из-за вспышки коронавируса, которая была зафиксирована в поселке Ильинский 19 мая, и после введения ограничительных мер, в том числе запрета въезда на "зараженную" территории, рабочие могли покинуть объект, не доделав его.

Сегодня руководители дорожно-строительной компании "ВАД" опровергли данную информацию и сообщили, что все рабочие находятся на объекте, непосредственно в Олонецком районе, и выполняют ремонт в рамках заключенного контракта.

"Ремонт 60 километров трассы "Олонец – Питкяранта — Леппясилта", начатый в апреле этого года, согласно контракту, должен быть завершен 31 октября 2021 года, - сообщили в дорожно-строительной компании "ВАД". – Но окончание работ ожидается раньше срока. Работы ведутся ежедневно".

Такие длительные временные рамки контракта дорожники объяснили большим объемом работ, а также отметили, что на 60 км трассы проводится капитальный ремонт.

фото: ТАСС/Станислав Красильников

Ревизоры выяснили причины затягивания приватизации имущества в Петрозаводске

Приватизация муниципального имущества Петрозаводска могла бы принести больше доходов городской казне, если бы власти боле эффективно использовали инструменты продажи.

Такой вывод следует из доклада Контрольно-счетной палаты Петрозаводска о результатах экспертно-аналитических мероприятий за первое полугодие 2020 года. Палата провела анализ исполнения программы приватизации муниципального имущества на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Ревизоры предъявили целый ряд претензий городской администрации. "В ходе реализации мероприятий программы приватизации применяются не все способы продажи муниципального имущества, предусмотренные законодательством, тем самым процесс отчуждения имущества затягивается, создавая потребность в дополнительных расходах на актуализацию отчета об оценке, а также расходы на содержание имущества", - говорится в документе. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: pixabay

Стартовала льготная программа кредитования бизнеса на арктических территориях Карелии

Минэкономразвития Карелии и региональный Фонд по содействию кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства объявили о старте программы "Арктика" по поддержке резидентов карельских территорий в Арктической зоне России.

Программа рассчитана на компании, реализующие новые инвестпроекты в Костомукшском городском округе, Лоухском, Кемском, Беломорском, Сегежском и Калевальском районах.

Они могут получить кредиты на льготных условиях. Один из вариантов позволяет получить сумму от 100 тыс. до 5 млн. рублей под процентную ставку равную ½ размера ключевой ставки Банка России при предоставлении залога. О других вариантах читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: pixabay

Карелия вошла в число лидеров по мягкости "коронавирусных" ограничений для бизнеса

Рейтинг регионов по уровню ограничений для бизнеса в период пандемии коронавируса показал, что в Карелии одна их самых благополучных ситуаций в стране.

Исследование проводили эксперты аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Содержание документа приводит РБК.

Уровень открытости бизнеса в регионах рассчитывался на основе статуса ограничений по 18 направлениям ведения предпринимательской деятельности. Максимально открытые сферы деятельности получали 1 или 1,5 балла, частично открытые — 0,5 балла, минимально открытые — 0 баллов. Есть не мало регионов, где власти открывают меньше сфер бизнеса, чем допускают требования Роспотребнадзора. В Карелии это не так. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Сергей Фадеичев/ТАСС

Власти Петрозаводска пожаловались на управляющие компании в прокуратуру за медленную подготовку к зиме

Готовность жилфонда Петрозаводска к предстоящему отопительному периоду составляет 84 процента, сообщили в администрации Петрозаводска.

Сегодня в администрации города состоялось заседание штаба по подготовке и проведению отопительного периода.

Директор муниципального учреждения "Служба заказчика" Вячеслав Пухач доложил, что на сегодняшний день жилой фонд готов к отопительному сезону на 84 %. Большинство управляющих организаций мероприятия по подготовке к предстоящей зиме ведут в графике. Некоторые из них уже завершили все работы.

Однако есть и компании, которые значительно отстают от графика, среди них ООО "Проспект-Сервис", ООО "УК-Проспект", ООО "МКС-Петрозаводск" и другие.

Управляющим организациям, выполняющим профилактические мероприятия с отставанием, направлены уведомления о необходимости ускорить работы по подготовке к предстоящему отопительному периоду. Кроме того, в прокуратуру направлено информационное письмо со списком указанных компаний для принятия мер.

Завершить подготовку жилфонда необходимо до 1 сентября.

фото: © страница Вконтакте Артура Парфенчикова

Правительство Карелии обсудит бюджет и готовность школ к новому учебному году

Заседание правительства Карелии пройдет по видеосвязи.

Как сообщил на своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков, во вторник, 18 августа, в режиме видеоконференцсвязи состоится заседание правительства республики.

"Обсудим готовность школ к началу учебного года, а также исполнение бюджета Карелии", - уточнил Артур Парфенчиков.

Онлайн-трансляция начнется в 10.00 в паблике правительства Карелии.

фото: pixabay

Стало известно, какие шансы у бизнеса в Карелии получить субсидии из бюджета

Министерство экономического развития Карелии приняло положительные решения в отношении 83% заявок на субсидии, поступивших от предпринимателей республики в 2020 году.

Заявки принимались в рамках состоявшихся конкурсных отборов на предоставление субсидий для компенсации части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства.

Всего поступило 943 заявки, из них была удовлетворена 781. На какие цели выдавались субсидии, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © АО "ПСК"

АО "ПСК" продолжает неотложные ремонты энергообъектов

Энергетики готовят к работе в зимних условиях линии электропередачи и подстанции.

Проводимые ремонты позволят значительно повысить надежность энергоснабжения жителей Карелии.

При производстве ремонтов возможны кратковременные отключения электроэнергии. Прионежская сетевая компания приносит извинения потребителям за доставленные неудобства.

Кратковременные отключения с 17 по 23 августа возможны:

Калевальский национальный район:

- 17 и 18 августа с 8.30 до 17.00. Деревня Юшкозеро; поселок Новое Юшкозеро;

- 18 и 19 августа с 8.30 до 17.00. Поселок Калевала: здание ЦРБ;

- 18 августа с 10.30 до 16.00. Поселок Новое Юшкозеро: кроме улицы Энергетиков (дома 1-4).

Кемский муниципальный район:

- 17 августа с 9.00 до 10.00. Город Кемь: улица Гидростроителей (дома 60-64), здания котельной и магазина;

- 18 августа с 9.00 до 17.00. Город Кемь: Пролетарский проспект (дома 37-49 и 63-77), улицы Мосорина (дома 3, 5), Лесная, Пуэтная (дома 1-5 и 10-15), здания детского сада № 2, РГЦ "Недвижимость", "Госстрах", Центра социального обслуживания, аптеки, водонапорной башни, котельной;

- 18 августа с 10.00 до 12.00. Город Кемь: Шоссе 1 Мая (дома 18-95), дорожный переулок (дома 1-11);

- 19 августа с 9.00 до 12.00. Город Кемь: улицы Фрунзе, Береговая, здание гостиницы "Кузова", гаражные промышленные строения;

- 20 августа с 9.00 до 12.00. Город Кемь: комплекс зданий Кемской ЦРБ, детская поликлиника, стоматология, котельная № 7;

- 20 и 21 августа с 9.00 до 17.00. Город Кемь: улица Вейлуда;

- 21 августа с 10.00 до 12.00. Город Кемь: улицы Мосорина (дома 2-6), Каменева, здания почты, спортивной школы.

Кондопожский муниципальный район:

- 17 и 18 августа с 9.00 до 17.00. Поселок Нелгомозеро;

- 17 августа с 10.00 до 15.00. Поселок Янишполе: улица Центральная, здания гаражей по улице Центральной;

- 18 августа с 10.00 до 14.00. Город Кондопога: улицы Ветлечебная, Загородная;

- 19 августа с 9.00 до 12.00. Город Кондопога: улица Надежды, переулок Радужный;

- 19 августа с 10.00 до 15.00. Поселок Эльмус: улица Центральная;

- 20 августа с 9.00 до 11.00. Город Кондопога: улица Кондопожская; деревни Новинка, Красная Горка, Кулмукса, Гангозеро;

- 20 августа с 10.00 до 15.00. Деревня Святнаволок (частично).

Костомукшский городской округ:

- 19 и 20 августа с 9.00 до 12.00. Город Костомукша: улицы Надежды (дома 4, 6, 8-А, 10-А, 12), Северная (дом 4), автостоянка, здание магазина "Остров";

- 21 августа с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00. Город Костомукша: футбольный стадион ДЮСШ № 2, аквапарк "Синерантта".

Лоухский муниципальный район:

- 17 августа с 10.00 до 15.00. Поселок Лоухи: улица Железнодорожная;

- 18 августа с 10.00 до 15.00. Поселок Лоухи: улицы Платонова, Коргуева (дом 14);

- 19 августа с 10.00 до 16.00. Поселок Лоухи: улицы Набережная, Восточная, Дорожная, Советская, Ручьевая, Шоссейная, здание АЗС;

- 20 августа с 11.00 до 17.00. Поселок Лоухи: улицы Совхозная, Набережная; поселок Кестеньга: переулок Новый.

Медвежьегорский муниципальный район:

- С 17 по 23 августа с 8.30 до 17.00. Деревни Возрицы, Тихвин Бор;

- С 17 по 19 августа с 9.00 до 10.00 и с 16.00 до 17.00. Поселок Волозеро (на время отключений потребители будут получать электроэнергию с передвижной дизельэлектростанции);

- 17 августа с 10.00 до 16.00. Поселки Паданы, Падун, Чебино, Сеесярви, Шалговаара; деревни Евгора, Погост, Сельги, Ахвеламби, Юккогуба, Сандалы, Сяргозеро, Венгигора, Маслозеро.

Муезерский муниципальный район:

- 17 августа с 13.00 до 17.00. Поселок Муезерский: улица Антикайнена;

- 20 августа с 9.00 до 12.00. Поселок Муезерский: улица Гагарина, здание пекарни;

- 21 августа с 9.00 до 12.00. Поселок Муезерский: улица Молодежная.

Олонецкий муниципальный район:

- 17 и 18 августа с 9.00 до 16.00. Город Олонец: улицы Мичурина (дома 8-27), Егорова (дома 17-45), Солнечная (дома 1, 3, 5);

- С 17 по 21 августа с 10.00 до 17.00. Поселки Верхний Олонец, Черная Речка (потребителей планируется запитать электроэнергией передвижной дизельэлектростанцией);

- 18 августа с 9.00 до 12.00. Город Олонец: улицы Буденного, Луначарского (дома 13-А, 20, 22, 24), переулок Буденного;

- 18 августа с 13.30 до 16.00. Город Олонец: улица Луговая;

- 19 августа с 9.00 до 12.00. Город Олонец: улицы Чкалова, Звездиной, Володарского (дома 15-19), Свободы (дома 11-43), Карла Либкнехта (36-56), переулки Егорова, Кирпичный, Больничный), будут отключены светофоры;

- 19 августа с 13.30 до 14.30. Город Олонец: улицы Буденного (дома 14-35), Интернациональная;

- 20 августа с 9.00 до 11.30. Поселки Устье Видлицы (улица Ладожская, переулок Пионерский); село Видлица: улица Новая;

- 21 августа с 10.00 до 16.00. Деревня Коткозеро: улица Степаннаволок.

Лахденпохский муниципальный район:

- С 17 по 21 августа с 9.00 до 16.00. Город Лахденпохья: улицы Ладожской Флотилии, Бусалова, здания школы искусств, детского дома, детской библиотеки.

Прионежский муниципальный район:

- 17 августа с 9.00 до 12.00. Поселок Ладва: улицы Комсомольская (дома 1-38), Советская (дома 1-38); поселок Чална: улицы Титова, Гусева;

- 17 августа с 13.00 до 14.00. Поселок Заозерье: улицы Родниковая, Новолокская;

- 18 августа с 10.00 до 16.00. Поселок Пай: улица Диспетчерская; деревни Косалма, Царевичи;

- 19 августа с 10.00 до 16.00. Поселок Пай: улицы Советская, Диспетчерская, Кировская, Школьная, Болотная, Гористая, Строителей, Молодежная, Лесная, здания котельной и школы № 8; поселок Мелиоративный; местечки Зимник, Бараний Берег, Лазурный Берег;

- 20 августа с 8.00 до 20.00. Поселок Чална; деревни Нижние Виданы, Верхние Виданы, местечки Кузьминки, Падозеро, Намоево, Сургуба, гарнизон Бесовец; деревня Орзега (частично);

- 20 августа с 10.00 до 16.00. Поселок Пай: улицы Ладвинская, Станционная; поселок Мелиоративный;

- 21 августа с 10.00 до 15.00. Деревня Косалма: улица Линевского.

Сегежский муниципальный район:

- С 17 по 23 августа с 8.00 до 9.00, с 16.00 до 17.00, с 18.00 до 19.00. Поселки Олений, Черный Порог, Вача, Пертозеро;

- С 17 по 21 августа с 11.00 до 18.00. Поселки Табой Порог, Попов Порог, Кяргозеро;

- 18 августа с 9.00 до 16.00. Город Сегежа: улица Рыбацкая, садовое товарищество "Труд".

Погода в Петрозаводске сегодня, 17 августа



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Полиция Карелии назвала пять признаков телефонных мошенников

Список примет, по которым можно распознать телефонных мошенников, создавался с учетом опыта жителей Карелии, сообщили в МВД республики.

В паблике МВД Карелии опубликован список признаков телефонных мошенников.

1. Вам не дают времени на раздумья, психологически давят

2. Мошенники начинают путаться или повторяться, если вы задаете необычные вопросы, отклоняетесь от их сценария

3. Менеджер говорит с акцентом не характерным для Северо-Запада. Вы постоянно слышите интершум – атмосферу колл-центра

4. У вас спрашивают, сколько вы имеете счетов и в каких еще банках При этом могут знать часть номера вашей карты, имя и данные паспорта

5. Заставляют скачивать мобильное приложение/программу, отправляться к банкомату, оформлять онлайн-кредит