Чем запомнился этот день

фото: © Юрий Смитюк/ТАСС

Еще у трех школьников в Карелии выявили коронавирус

Новые случаи заболевания COVID-19 обнаружены в школах Петрозаводска и поселка Мелиоративный.

Как сообщил глава Карелии на своей странице "ВКонтакте" коронавирус подтвержден еще у трех школьников.

"В Петрозаводске в лицее №40 заболел 1 ученик, весь класс (28 человек) переведен на время карантина на дистанционное обучение, в петрозаводской школе №3 также заболел 1 ученик, его одноклассники (24 человека), а также 1 педагог переведены на дистант. Еще один ученик заболел в школе поселка Мелиоративный Прионежского района, 13 школьников из этого класса, а также 1 педагог во время карантина будут учиться дистанционно", – написал Артур Парфенчиков.

Ранее ковид обнаружили в школе поселка Элисенваара, Академическом лицее, Финно-угорской школе, автотранспортном техникуме и в медицинском колледже Петрозаводска.

фото: © Станислав Красильников/ТАСС

В Карелии на сегодняшний день от COVID-19 не излечились еще 718 человек

Число инфицированных в республике возросло до 3413, сообщили в оперштабе Карелии по борьбе с COVID-19.

В Карелии подтверждено 28 новых случаев коронавируса: в Петрозаводске – 20, в Сортавале – 1, в Пряжинском районе – 3 (поселок Матросы), в Кондопоге – 2, в Питкяранте – 1, в Беломорске – 1.

Выздоровели еще 35 человек: в Петрозаводске – 17, в Лоухском районе – 11, в Питкярантском районе – 1, в Сортавальском районе – 1, в Кемском районе – 3, в Прионежском районе – 1, в Кондопожском районе – 1.

Всего выздоровели 2695 человек.

На данный момент еще 718 человек не излечились от COVID-19.

На самокарантине находятся 939 человек (-5 за сутки).

В обсерваторе пребывают 12 человек.

Проведено 155091 исследований (+1607 за сутки).

За последние 24 часа летальных случаев не зафиксировано. Всего в республике умерли 32 пациента с ковидной инфекцией. 9 сентября стало известно о смерти 88-летней петрозаводчанки.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 555,8 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,3 раза выше и составляет 709,4 случая, по Северо-Западу – 714,7.

фото: © ГИБДД Карелии

Опубликованы кадры с места страшной аварии в Карелии, где погибли два человека (ФОТО)

Смертельная авария произошла сегодня днем в Сегежском районе.

Напомним, по предварительным данным, около 13.30 на 726 км автодороги "Кола" произошло столкновение двух встречных автомобилей – грузовиков Volvo и Peugeot Boxer. Водители погибли.

ГИБДД Карелии опубликовали фото с места ДТП.

фото: © Столица на Онего

Два водителя погибли при столкновении грузовиков на трассе в Карелии

Смертельное ДТП произошло в Сегежском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

По предварительным данным, около 13.30 на 726 км автодороги "Кола" произошло столкновение двух встречных автомобилей – грузовиков Volvo и Peugeot Boxer.

На месте ДТП от смертельных травм скончался 56-летний водитель Volvo. 23-летний водитель микроавтобуса скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства ДТП выясняются.

фото: © Столица на Онего

Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту гибели 14-летнего школьника

Стали известны подробности трагедии в Кондопоге.

Напомним, в городе бумажников скончался школьник, который отравился неизвестным веществом.

По версии следствия, 8 сентября несовершеннолетний скончался в Кондопоге. Его тело без признаков насильственной смерти обнаружил на улице прохожий и сообщил в правоохранительные органы, рассказали в Следкоме Карелии.

"По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, для определения причины смерти несовершеннолетнего назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается", - уточнили в ведомстве.

фото: © Михаил Терещенко/ТАСС

В Карелии школьник отравился неизвестным веществом

В Кондопоге 14-летний школьник погиб от токсичного вещества.

В городе бумажников скончался школьник, который отравился неизвестным веществом.

"Причиной смерти подростка стал не наркотик, а неизвестное отравляющее вещество. Что именно привело к трагедии, сейчас выясняется. Более подробную информацию мы дадим позже", - сообщили "Столице на Онего" в Министерстве образования Карелии.

Ранее в Карелии школьник напоролся на арматуру – прокуратура начала проверку.

фото: Яндекс. Карты

Участок под частными гаражами в Петрозаводске продадут под коммерческую застройку

Администрация Петрозаводска приступила к демонтажу частных гаражей на улице Правды и готовит земельный участок к продаже в интересах предпринимателей.

"Администрация ликвидирует незаконно (самовольно) установленные гаражи в районе дома № 25 на улице Правды. Одну из конструкций демонтировали в июле, оставшиеся девять снесут до начала ноября", - сообщили в мэрии.

В администрации также пояснили, что этот земельный участок в районе автозаправки давно интересовал инвесторов, и теперь он будет продан для коммерческой застройки. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: mysku.ru

В Карелии приставы арестовали элитный автомобиль Jaguar за долг в 14 млн рублей

Карельским приставам удалось арестовать автомобиль Jaguar, принадлежащий должнику, несмотря на его попытки избавиться от имущества.

В межрайонном отделении судебных приставов по особым исполнительным производствам УФССП России по Карелии на исполнении находится сводное исполнительное производство на сумму более 14 млн рублей в отношении должника Я. Речь идет о материальном ущербе в пользу министерства природных ресурсов и экологии республики, сообщает сайт судебных приставов.

Должник имел в собственности несколько автомобилей. Но у приставов не было информации, где находилась машина Jaguar S-ТУРЕ.

Судебный пристав-исполнитель ввел запрет на совершение регистрационных действий с указанным автомобилем. Однако после возбуждения исполнительного производства гражданин Я. продал Jaguar гражданину З. в Санкт-Петербург без снятия с регистрационного учета. Гражданин З. в судебном порядке пытался признать право собственности на транспортное средство, однако суд не признал его добросовестным приобретателем, и автомобиль остался на правах собственности за должником. Тогда покупатель избавился от проблемного авто и продал его гражданину К.

Судебный пристав-исполнитель объявил машину в розыск. С марта собиралась информация о возможном местонахождении автомашины. Jaguar неоднократно фиксировали камеры наружного наблюдения в Петрозаводске. При этом чаще всего автомобиль попадал на камеру видеонаблюдения на Лососинском шоссе.

Должник Я., владелец "Jaguar", в своих пояснениях утверждал, что продал машину лицам, которых не знает и не помнит.

В марте за управление "Jaguar" без страхового полиса ОСАГО к административной ответственности был привлечен житель Петрозаводска. С этого момента внимание разыскников было перенаправлено на него. Скоро стало понятно, что именно он был последним покупателем.

Судебными приставами отрабатывалось множество адресов по которым могла быть спрятана машина. Открыто потребовать выдачи автомобиля они не могли, так как была опасность, что гражданин ее окончательно спрячет.

"Судебными приставами была разработана комбинация на основе оперативной информации, полученной от агента. А именно, машина в позднее время суток приезжает в район проживания должника, но с другими государственными регистрационными номерами. Было выставлено наблюдение и ожидания оправдались. 8 сентября, в районе восьми часов утра, гражданин – новый владелец Ягуара, при подходе к машине был перехвачен разыскниками. В багажнике были обнаружены "родные" номера автотранспортного средства. Ягуар был арестован, изъят и помещен на хранение на автостоянку с целью последующей реализации в счет погашения долга. Примечательно то, что государственные регистрационные номера, которые были на машине, фактически принадлежат Volkswagen и находятся в розыске", - рассказали в службе судебных приставов.

Ранее сообщалось, что судебные приставы получат запрос от мэрии о сносе пристройки к универсаму "Ритм".

фото: Кадр из видео МЧС Карелии

Сотрудники МЧС Карелии стали участниками туфля-челлендж (ВИДЕО)

МЧС Карелии присоединилось к популярному в Сети челленджа с переодеванием .

В паблике ведомства появилось видео с переодеванием сотрудницы министерства.

"Знаете ли вы, что у сотрудников МЧС помимо повседневной формы одежды, также имеется парадная форма. Личный состав министерства носит парадную форменную одежду в дни годовых праздников подразделений, при получении государственных наград, на официальных мероприятиях. Мы тоже приняли участие в #туфлячеллендж", - прокомментировали видео в паблике МЧС.

Ранее сотрудники наркоконтроля в Карелии запустили спортивный челлендж, чтобы начинать день с позитива.

фото: pixabay

Увеличен прожиточный минимум для жителей Карелии

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения Карелии за второй квартал 2020 года установлена в размере 14 391 рублей в месяц.

Соответствующее постановление подписал глава республики Артур Парфенчиков.

Это больше, чем в первом квартале, когда прожиточный минимум составлял 13611 рублей на душу населения. Увеличена сумма для трудоспособного населения, детей и пенсионеров. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Столица на Онего

В Карелии почтили память шестилетнего Святослава, который обгорел, спасая дедушку

В Карелии прошли мероприятия, посвященные памяти шестилетнего мальчика, который пытался спасти дедушку во время пожара, сообщили в Следкоме РК.

Напомним, трагедия произошла 30 августа в 19.08 в садоводческом товариществе "Театр", расположенном в 30 км от Петрозаводска в Прионежском районе. По информации республиканского МЧС, на пожаре было обнаружено тело 80-летнего мужчины, а также спасен шестилетний мальчик с ожогом 3-4 степени на 90% тела с поражением верхних дыхательных путей на 15%-20%. Десять дней доктора боролись за жизнь ребенка, но спасти малыша не удалось. 9 сентября он скончался.

За самоотверженность и мужество Святослава посмертно наградили медалью СК России "Доблесть и отвага".

В годовщину смерти мальчика сотрудники следственного управления возложили цветы на его могилу и почтили память ребенка минутой молчания, а также организовали проведение урока мужества в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

Общественники обратились в правоохранительные органы в связи с передачей в безвозмездное пользование объекта культурного наследия Карелии

Общественники обратились в прокуратуру и Следственный комитет Карелии с просьбой дать оценку передаче в безвозмездное пользование частной организации знаменитой лютеранской Кирхи в Лахденпохья.

Есть в Лахденпохье знаменитые руины – останки лютеранской Кирхи, построенной в 1851 году по проекту известного архитектора Карла Людвига Энгеля. Размеры объекта религиозного культа впечатляли – одновременно там могли общаться со Всевышним до трех тысяч человек. Кирха благополучно пережила революции и войны, но в разгар эпохи советского застоя, в 1973 году, в ней случился пожар, уничтоживший деревянные конструкции – крышу и колокольню. Остались голые кирпичные стены, возведенные, однако, в статус Объекта культурного наследия Карелии.

25 мая 2019 года депутаты городского Совета Лахденпохья решают передать здание Кирхи в безвозмездное пользование частной организации "Центр защиты прав населения Северного Приладожья "ПравДа".

Как стало известно нашему изданию, бывший председатель совета депутатов Лахденпохского городского поселения Юрий Филимонов обратился с заявлением в Следственный комитет Карелии, поскольку считает, что депутатов ввели в заблуждение.

- Я думаю, что большинство депутатов были не в курсе, что в марте состоялся аукцион по передаче Кирхи в аренду, - говорит бывший председатель совета депутатов Лахденпохского городского поселения Юрий Филимонов, - И вместо того, чтобы понудить победителя аукциона подписать договор аренды, администрация города выходит на сессию с инициативой о передаче Кирхи в безвозмездное пользование сроком аж на 49 лет! При этом до депутатов не доводят информацию о состоявшемся аукционе. Если бы мы знали, результат голосования мог быть иным.

Житель Санкт- Петербурга, общественник Сергей Сухачев обратился с аналогичной жалобой в прокуратуру Карелии, поскольку предполагает, что передача Кирхи в безвозмездное пользование стала возможной в результате лоббирования интересов конкретной организации.

Историю передачи знаменитой лютеранской Кирхи в Лахденпохья частной организации и событий, которые этому предшествовали, - читайте здесь.

фото: © Юрий Машков/ТАСС, архив

Новый судебный участок появится в Петрозаводске

На сайте Петрозаводского городского суда появилась информация о создании нового судебного участка и должности мирового судьи.

С 1 октября 2020 в Петрозаводске создадут судебный участок № 15, также появится должность мирового судьи этого судебного участка.

Особое внимание жителей Карелии обращают на изменение границ судебных участков в Петрозаводске. С ними можно ознакомиться здесь.

Напомним, карельские суды опубликовали вакансии.

Вице-премьер Карелии объяснил, почему профессионалы сидят без работы, а предприятия - без кадров

Численность официально зарегистрированных безработных в Карелии в период пандемии выросла в три раза, в том числе, за счет высококвалифицированных специалистов.

Об этом сообщил сегодня вице-премьер правительства России Дмитрий Родионов на заседании Регионального совета Карельского регионального отделения Союза машиностроителей России.

"В следствие ограничений, пандемии, в три раза увеличилось количество тех, кто встал (на учет – прим. ред.) в службу занятости. Достаточно высококвалифицированные есть кадры, которые сегодня там стоят", - сказал Родионов. По его словам, в то время, когда специалисты высокой квалификации не могут найти работу, многие предприятия в Карелии испытывают кадровый голод. Как предлагается решить эту проблему, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

На здании Музыкального театра в Петрозаводске обваливается плитка (ФОТО)

Рядом с объектом культурного наследия регионального значения три года идут раскопки перед строительством часовни.

На здании Музыкального театра в Петрозаводске обваливается гранитная плитка. Напомним, это здание, построенное в 1955 году в стиле позднего советского неоклассицизма, внесено в список объектов культурного наследия регионального значения.



Раскоп на площади Кирова рядом с театральным зданием



Так выглядит осыпающийся подиум театра. Фото: Валерий Поташов

Три года назад городские власти отдали природно-рекреационную зону на площади Кирова под строительство часовни Фаддея Петрозаводского, хотя известные карельские архитекторы предупреждали чиновников, что она разрушит сложившийся на площади ансамбль. За три года часовня на месте уничтоженного в советские времена православного храма так и не появилась, а вот с подиума театрального здания, которое является объектом культурного наследия регионального значения, стала обваливаться плитка, причем как раз с той стороны, где идут раскопки.



Фото Валерия Поташова

фото: © pixabay.com

Петрозаводчанка потребовала от детсада 200 тысяч рублей за травмирование дочки

Ребенок сломал руку в марте этого года во время прогулки в детском саду, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что четырехлетняя девочка во время прогулки в детском саду Петрозаводска в ходе игры побежала и упала. При этом воспитатель не поставила в известность о случившемся руководство садика.



О произошедшем стало известно после того, как родители обратились в больницу. У ребенка зафиксировали перелом руки.



Мама пострадавшей потребовала от детсада 200 тысяч рублей компенсации морального вреда.



Суд удовлетворил требования частично – руководство дошкольного учреждения обязали выплатить родителям 90 тысяч рублей.



Решение суда не вступило в законную силу.

Ранее другой детсад в Петрозаводске подверг детей опасности.

фото: АО "АЭМ-технологии"

"Не хотелось бы со всей страны собирать людей": нехватку квалифицированных кадров испытывает "Петрозаводскмаш"

Петрозаводский филиал АО "АЭМ-технологии" - завод "Петрозаводскмаш" - испытывает нехватку специалистов, но рассчитывает на местные кадры, а не на "привозные".

Об этом сообщил сегодня во время визита на предприятие генеральный директор АО "Атомэнергомаш" Андрей Никипелов. Он принял участие в заседании Регионального совета Карельского регионального отделения Союза машиностроителей России.

«Нам из других мест, честно скажу, людей возить не очень хочется. Потому что, если мы не сможем их вырастить здесь, это так или иначе будут временные кадры. Кто-то останется, кто-то не останется. Нам уже однажды приходилось со всей страны собирать людей, когда мы только-только запускали здесь атомное производство. Но повторения, сказать откровенно, не хотелось бы. Поэтому, конечно, мы заинтересованы, чтобы здесь кадры растились, чтобы для них это было родное предприятие, чтобы они могли все делать…, - сказал Никипелов. Сколько рабочих мест пустует на "Петрозаводсмаше" и других машиностроительных предприятиях республики, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © pixabay.com

Штормовой ветер обрушится завтра на Карелию

Неблагоприятные явления ожидаются 11 сентября, сообщили в МЧС Карелии.

Завтра синоптики обещают сильный ветер с порывами до 15-20 м/с, ночью и утром на акваториях крупных водоемов до 23 м/с.

Под действие неблагоприятного явления могут попастьБеломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сегежский, Сортавальский, Пудожский, Суоярвский районы, а также Петрозаводск и Костомукша.



Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач, в т.ч. в результате падения деревьев, аварий на трансформаторных подстанциях; вероятность гибели и травматизма людей при падении деревьев и слабо укреплённых конструкций; нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП, происшествиями на водных объектах.

фото: © МВД Карелии

Полиция продолжает разыскивать пропавшего в Карелии пенсионера

О местонахождении мужчины ничего не известно с 6 августа, сообщили в МВД Карелии.

Полиция Пряжинского района продолжает розыск 67-летнего Александра Б., жителя Петрозаводска.

6 августаон ушел в лес за грибами в районе СНТ "Койдо" (поселок Матросы), предположительно, на территорию между озерами Черное и Угольное.

Был одет в черный флисовый джемпер, синие брюки, резиновые сапоги и серую кепку.

Полиция просит всех, кто располагает сведениями, которые могут помочь в розыске гражданина, сообщить их по номерам телефонов: 8(814-56) 3-29-60, 3-29-68, +7-906-207-75-88.

фото: ©Николай Смирнов/Столица на Онего

"Выкорчеванное" Дерево Дружбы – это не разбитая чашка, которую можно склеить"

В Петрозаводске откроют стелу воинской славы на Аллее городов-побратимов, а Дерево Дружбы установят в Парке Победы.

Администрация Петрозаводска объявила о проведении аукциона на выполнение работ по установке на набережной Онежского озера памятного знака "Дерево Дружбы", который был демонтирован минувшей весной с Аллеи городов-побратимов, несмотря на протесты архитектурной общественности и многих горожан. Напомним, городские власти решили "выкорчевать" Дерево Дружбы с главной площади карельской столицы, чтобы на его месте возвести типовую стелу, положенную Петрозаводску как городу воинской славы. А чтобы успокоить возмущенных общественников, глава городского округа Ирина Мирошник пообещала им отреставрировать снесенный памятник побратимским связям и найти ему новую площадку на набережной Онежского озера. Госпожа Мирошник даже увидела в этом некий смысл, поскольку на городской набережной установлены скульптуры, подаренные Петрозаводску его зарубежными побратимами.

С этой точки зрения, объявленный аукцион выглядит как выполнение мэром своих обещаний: Дереву Дружбы отыскали уголок в Парке Победы в районе улицы Пушкинской, и на монтаж памятного знака с благоустройством прилегающей территории городские власти готовы выделить 14,5 миллиона рублей, сэкономленные на подготовке к празднованию 100-летия создания Республики Карелия. Однако "выкорчеванное" Дерево Дружбы – это не разбитая чашка, которую можно склеить, считает журналист Валерий Поташов, это – часть городской истории, которую нынешняя администрация Петрозаводска решила переписать по своему усмотрению.

Читайте полностью в рубрике "Личное мнение".

фото: © Михаил Почуев/ТАСС

Продукты питания в Карелии подешевели впервые с начала года

Потребительские цены на продовольственные товары в Карелии в августе снизились по сравнению с июнем – это произошло впервые в текущем году.

По данным Карелиястата, цены на продукты питания снизились на 1%

Непродовольственные товары и услуги подорожали в августе на 0,4% по сравнению с июнем. На сколько выросли цены с начала года, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Минтранс Карелии

Карелия получит новый транш на ремонт дорог

Кабмин выделит пятый транш в 4,5 млрд рублей на автодороги в регионах.

Правительство России выделит в четверг пятый транш на развитие сети автомобильных дорог в регионах на общую сумму 4,5 миллиарда рублей, пишет издание "РИА Новости" со ссылкой на главу кабмина Михаила Мишустина.

Он отметил, что более 4 миллиардов из этой суммы пойдёт на улучшение дорожной сети в городах и населенных пунктах в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".



"За счёт федеральной поддержки планируется ускорить строительство автомобильных дорог в республике Марий Эл и Владимирской области, а также мостового перехода "Фрунзенский" в Самаре, привести в нормативное состояние почти 160 километров трасс в Карелии, Краснодарском крае и Пензенской области, продолжить реконструкцию участков в республиках Коми, Ингушетия", – уточнил премьер.

Сколько конкретно денег получит Карелия, пока не известно.

Ранее на заседании Госкомиссии по подготовке к 100-летию республики министр транспорта России Евгений Дитрих сообщил, что общий объем финансирования в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Карелии с 2019 по 2024 годы составит более 16 миллиардов рублей.

фото: Республика Карелия / ВК

Кинозал на полтысячи мест откроется в одном из городов Карелии

Власти Карелии проанонсировали открытие кинозала в Доме культуры Питкяранты, где для зрителей будет оборудовано более 400 мест.

Первый киносеанс в Питкярантском доме культуры планируется организовать до конца года, об этом сообщает паблик карельского правительства в соцсети.

Сейчас в доме культуры завершается ремонт. Полностью отремонтированы коридоры первого и второго этажей: положена плитка на втором этаже, покрашены стены, потолки, двери, заменена электропроводка, обновлены туалетные комнаты. Ремонт предполагается закончить до конца сентября.

В августе дом культуры в Питкяранте стал победителем конкурса Фонда кино. На средства субсидии оборудуют кинозал: приобретут современное оборудование, установят экран, заменят кресла. После ремонта в зрительном зале будет 429 мест, заявляют в правительстве.

Ранее сообщалось, что ветераны локальных войн из Сортавалы просят Парфенчикова отдать здание бывшего кинотеатра "Заря" под музей.

фото: © "Государственное училище олимпийского резерва в г. Кондопоге"

Олимпийское училище в Карелии открывается после вспышки коронавируса

В федеральном училище олимпийского резерва в Кондопоге возобновляется тренировочный процесс хоккеистов.

Как сообщается в паблике училища, основная команда приступит к полноценному тренировочному процессу с 14 сентября, студенческая команда - с 15 сентября.

В следующий понедельник студенты смогут заехать и заселиться в общежитие. При этом они должны иметь себе иметь результаты анализа на коронавирус. Без тестов на COVID-19 заселение в общежитие осуществляться не будет.

Напомним, вспышка коронавируса была зафиксирована в училище олимпийского резерва в Карелии 24 августа. Из очага ковидной инфекции в Республиканскую инфекционную больницу было доставлено 23 человека - воспитанники, тренеры и врач.

фото: © Segezha Group

Автомобильный парк Сегежского ЦБК пополнился новой спецтехникой

Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат в Карелии приобрел пять новых автомобилей спецпетехники.

В рамках инвестиционной программы по обновлению автотранспортного парка Сегежского ЦБК (Segezha Group, АФК "Система") приобретены пять новых автомобилей спецтехники: два автобетоносмесителя "КамАЗ", автокран "Ивановец", тягач и полуприцеп. Они будут задействованы на строительных и ремонтных работах по реконструкции предприятия.

"Комбинат на постоянной основе обновляет парк вспомогательной техники. От работы автотранспортного цеха и его технических возможностей во многом зависит качество ремонтных и строительных работ по созданию новой инфраструктуры предприятия. Это неотъемлемая часть комплексной программы модернизации, повышения производственной эффективности и технологического переоснащения базового актива компании в Карелии", - отмечает директор по инвестициям Сегежского ЦБК Татьяна Балехова.

Начальник автомобильного цеха Сегежского ЦБК Руслан Асапов высоко оценивает возможности новой техники, в том числе при использовании ее в непростых климатических и ландшафтных условиях Карелии. Поскольку водители проводят за рулем более восьми часов в день, важна и оснащенность автомашин системами кондиционирования. Закупка позволила обеспечить должный уровень комфорта, безопасности и качества выполняемых работ.

В автотранспортном цехе Сегежского ЦБК работает 57 водителей категорий B, C, D, E, F, механиков и автослесарей. На балансе цеха - 42 единицы техники, в том числе автокраны, автолестницы, автоцистерны для противопожарной службы предприятия, грузовая и легковая автотехника.

фото: © Столица на Онего

Уникальный чат-бот займется рекламой Карелии среди туристов

Facebook при поддержке Ростуризма запустила чат-бота, который поможет пользователям выбрать туристическое направление в России, основываясь на рекомендациях путешественников, фотографов и инфлюенсеров.

"Чат-бот представляет собой digital-проводника по 10 уголкам России, который предлагает пользователю ответить на несколько вопросов о его предпочтениях и на основе ответов рекомендует ему направление. Среди них Байкал, Кавказ, Алтай, Камчатка, Татарстан, Карелия, Петербург, Москва и Подмосковье и Черноморское побережье. С помощью чат-бота каждый сможет открыть для себя разнообразие страны - любители природы, городской динамики и романтики русской глубинки, фанаты подвижного и спокойного отдыха, ценители культуры и необычного досуга", – пояснили в Facebook.

Чат-бот запущен в рамках проекта Facebook "Россия из дома", который направлен на поддержку внутреннего туризма и местного малого и среднего бизнеса, пострадавших от пандемии коронавируса, пишет ТАСС.



Вместе с тем, несмотря на пандемию, путешествия остаются одним из актуальных для россиян вопросов – по данным компании, этим летом пользователи опубликовали более 100 тыс. комментариев и постов в Facebook на эту тему.

В рекомендациях чата пользователь получит ссылки на публикации путешественников в Instagram, которые помогут ему вдохновиться опытом путешествий по России. Тем, кто планирует реальное путешествие по России, чат-бот предлагает ссылку на "Центр информации Facebook по Covid-19", где собраны рекомендации органов здравоохранения о том, как снизить риски во время поездок.

По словам руководителя по связям компании с государственными организациями в России Ульяны Зининой, этим летом россияне активно изучали российские локации. В десятку самых популярных в России по числу указанных меток геолокации в Instagram вошли, в том числе Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Сочи и Казань.



"Основная цель проекта с компанией Facebook "Россия из дома" – вдохновить людей на путешествия по своей стране. Благодаря проекту в режиме онлайн можно будет быстро и удобно найти необходимую информацию", – добавила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Напомним, топовый российский блогер Илья Варламов посетил Карелию в рамках пресс-тура.

фото: © Гавриил Григоров/ТАСС

Восемь новых пациентов с пневмонией поступили в больницы Карелии

За последние сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии в Карелии не зарегистрировано, сообщили в оперштабе РК по борьбе с COVID-19.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1235 пациентов, 74 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За сутки в Карелии в больницы поступили восемь человек с внебольничной пневмонией.

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на коронавирус.

фото: © Станислав Красильников/ТАСС

В России за сутки выявили 5363 новых случая COVID-19

Общее количество заразившихся коронавирусной инфекцией в России на 10 сентября составило 1046370 человек, сообщили в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлено 5363 человек, заболевших COVID-19. При этом более 24% болеют без симптомов.

Новые случаи зафиксировали в 84 регионах – прироста нет только в Ненецком автономном округе.

Выздоровели за время пандемии 862373 человека, за сутки выписаны по выздоровлению 5915 пациента.

Летальных случаев за все время: 18263, за последние сутки подтверждено 128 летальных исхода от коронавируса.

фото: Адмнистрация Петрозаводска

Новые спортзалы откроют в пустующем здании в центре Петрозаводска

Двухэтажное здание на проспекте Ленина, 1 А перепрофилируют под залы для занятий спортом.

В пустующих помещениях, переданных в хозяйственное ведение муниципальному предприятию "Агентство городского развития", началась реконструкция, сообщили в администрации города.

Как отметила глава Петрозаводска Ирина Мирошник, проинспектировавшая ход реконструкции на проспекте Ленина, 1 А, здание находится в плачевном состоянии и нуждается в хорошем косметическом ремонте.

"Капитальное его состояние соответствует норме. После ремонта объект станет востребованным спортивным комплексом в центре города", - считает Ирина Мирошник.

Общая площадь для размещения двух спортивных залов, раздевалок, душевых, сауны с бассейном составляет 600 кв. м. Многое уже имеется в наличие и лишь нуждается в ремонте. В здание есть и раздевалки, и сауна, и два бассейна на разных этажах. Пространство под будущие залы расширят.

"Я уверена в положительном результате, потому что у нас уже есть замечательный опыт перепрофилирования помещений под спортивные нужды, – отметила Ирина Мирошник. – Деятельность Агентства городского развития уже принесла ощутимые плоды. Ещё три года назад и представить было сложно, что "Карелия-Маркет" получит второе дыхание в виде объекта преимущественно социально-спортивной инфраструктуры. Сейчас же в нём с удовольствием занимаются и взрослые, и дети. Причём бюджет не потратил на это ни копейки. Как мы и предполагали, площадка сама зарабатывала деньги от аренды торговых залов. На них и отремонтировали внутренние помещения. Здание на проспекте Ленина предприятие также намерено обновить за счёт собственных доходов. Соответственно нагрузки на бюджет не будет".

Ремонт на Ленина, 1 А выполняют за счёт средств, заработанных от аренды торговых площадей в Универмаге "Карелия". "Агентство городского развития" планирует завершить большую часть работ уже в 2021 году.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске обновят стадион "Юность".

Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 10 сентября



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