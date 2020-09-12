Самые значимые события субботы

фото: © Гавриил Григоров/ТАСС

В Карелии за сутки COVID-19 заразились семь детей

Число инфицированных в республике возросло до 3461, сообщили в оперштабе Карелии по борьбе с коронавирусом.

В Карелии подтверждено 20 новых случаев коронавируса: в Петрозаводске – 9, в Костомукше – 3, в Прионежском районе – 2 (СНТ "Верховье-2" и деревня Вилга), в Кондопоге – 4, в Суоярвском районе – (поселок Поросозеро), в Олонецком районе – 1 (деревня Алексала). Серди заболевших 7 детей.

Выздоровели еще 50 человек: в Петрозаводске – 21, в Кемском районе – 10, в Медвежьегорском районе – 1, в Суоярвском районе – 1, в Питкярантском районе – 1, в Пряжинском районе – 1, в Пудожском районе – 1, в Сортавальском районе – 1, в Кондопожском районе – 4, в Сегежском районе – 1, в Костомукше – 1, в Лоухском районе – 6, в Прионежском районе – 1.

Заболелили в 2,5 раза меньше человек, чем выздоровели.

Всего выздоровели 2777 человек.

На самокарантине находятся 945 человек (+2 за сутки).

В обсерваторе пребывают два человек.

Проведено 157659 исследований (+1122 за сутки).

За последние 24 часа летальных случаев не зафиксировано. Всего в республике умерли 32 пациента с ковидной инфекцией.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 563,6 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,3 раза выше и составляет 716,8 случая, по Северо-Западу – 723,5.

фото: pixabay.com

Непогода обрушится на Карелию

Сильные дожди и ветер прогнозируют на завтра, сообщили в МЧС Карелии.

Ночью и днем 13 сентября преимущественно по центральным и северным районам республики ожидается сильный дождь.



Ожидается и усиление ночью юго-западного, южного ветра, днем в большинстве районов республики – западного, северо-западного ветра порывами до 15-20 м/с.



Ночью 14 сентября по восточным и центральным районам республики сохранится порывистый западный, северо-западный ветер.



Под действие неблагоприятного явления могут попасть Беломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сегежский, Сортавальский, Пудожский, Суоярвский районы, а также Петрозаводск и Костомукша.

фото: © Паблик "Дорожный инспектор"

Житель Карелии устроил ДТП под Выборгом и бросил мертвого пассажира

Полицейские нашли молодого жителя Карелии, который, предположительно, ночью скрылся с места ДТП в Выборгском районе.

После аварии на 44 километре трассы "Высокое – Синицыно" 11 сентября был задержан 26-летний житель Карелии. Решается вопрос об избрании меры пресечения. По всей видимости, привлекать его к ответственности будут по статье 264 УК – "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека", пишет 47 news.

В паблике "Дорожный инспектор" сообщается, что ночью 11 сентября в 2.00 неустановленный водитель, управляя автомобилем Renault, съехал в кювет.

В результате ДТП пассажир, 28-летний мужчина, скончался на месте от полученных травм. Водитель с места аварии скрылся.

фото: © Минкультуры РК

Более 50 студентов перевели на дистанционное обучение из-за COVID-19

О переводе студентов на дистант сообщил глава Карелии в соцсети.

В Петрозаводске 51 студент с понедельника переведен на дистанционное обучение из-за случаев коронавируса.



"Это одна группа Лесотехнического техникума (29 человек, один заболевший) и одна группа Музыкального колледжа им. К.Э. Раутио (22 человека, один заболевший). После окончания двухнедельного карантина все студенты вернутся к очной форме обучения", – написал глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в Instagram.

Ранее коронавирус выявили в школе поселка Элисенваара, Академическом лицее, Финно-угорской школе, автотранспортном техникуме и в медицинском колледже Петрозаводска, в лицее №40, петрозаводской школе №3, в школе поселка Мелиоративный и в двух школах Кондопоги.

фото: © Кадр из видео/ Николай Смирнов/ Столица на Онего

Петрозаводчане встретили гуляющих по городу кроликов (ВИДЕО)

Трех кроликов заметили на Кукковке.

Наш фотокорреспондент Николай Смирнов запечатлел на камеру кроликов, бегающих по Кукковке около строящегося храма.

"Вышел из парка "Беличий остров" и возле строящегося храма на Кукковке увидел кролика, который убежал от меня под машину. Решил снять его на телефон, и тут вместо одного из-под машины вбежало целое семейство", – рассказал Николай.

Прохожие также обратили внимание на кроликов и пытались их погладить.

фото: © Столица на Онего

Директор школы №43 в Петрозаводске назвал причины закрытия тира

Чтобы устранить все недочеты, которые были обнаружены надзорными органами, необходима приличная сумма денег.

Директор школы №43 Александр Ханцевич рассказал, что есть несколько причин, почему тир площадью 350 кв м, находящийся на территории образовательного учреждения, закрыт.

"В июне-августе 2018 года была проверка контрольно-счетной палаты финансово-экономической деятельности школы за 2017-2018 учебный год, и все те денежные средства, которые отправлялись на тир бывшей администрацией школы, были признаны неэффективными и нецелевыми... Когда мы собирались проводить на базе тира школы Кубок Памяти ЗМС В.И. Постоянова, правоохранительные органы нам запретили, так как помещение не соответствует требованиям безопасности... Требования к помещениям меняются регулярно, и на сегодняшний день, чтобы устранить все недочеты, которые были обнаружены надзорными органами, необходима приличная сумма денег. Только на установку одной пожарной сигнализации требуется порядка 150 тысяч рублей. У школы таких денег на тир нет", – сказал директор.

Подробнее читайте в материале "Мы стали никому не нужны".

фото: © Сергей Карпухин/ ТАСС

"От коронавируса, который проходит в легкой форме, лекарств нет"

Главный редактор "Столицы на Онего" Наталья Захарчук рассказала, как переболела COVID-19 и как ее лечили.

"Все мои знакомые врачи, среди которых есть терапевты, работающие с COVID-19, в один голос сказали, что обычные противовирусные, типа арбидола, от коронавируса не помогают. От слова совсем. И что его раздают ковидным больным только потому, что лекарство попало в список федерального Миздрава, хотя совершенно бесполезно. Как позднее я прочитала в российских СМИ, это не помешало потратить на закупку арбидола для учреждений здравоохранения по всей стране 270 миллионов рублей... Главное мое открытие такое: от коронавируса, который проходит в легкой форме, лекарств нет. Все, что может делать больной в такой ситуации – бороться с симптомами и усиливать сопротивляемость организма. Орошать горло, чтобы снять боль, повышать иммунитет иммуностимулирующими средствами, если есть насморк – капли закапывать, при температуре выше 38 градусов – пить жаропонижающее", – рассказала Наталья.

Подробнее читайте в материале "Как я болела коронавирусом".

фото: © Столица на Онего

Создание нового памятника природы в Карелии вызвало недоумение экологов

Власти Карелии объявили леса на юге Заонежского полуострова памятником природы, однако о планах создания в Заонежье природного парка в республиканском правительстве предпочитают не вспоминать.

В последние дни лета глава Карелии Артур Парфенчиков подписал постановление республиканского правительства, которое объявило южную часть Заонежского полуострова в Медвежьегорском районе ботаническим памятником природы регионального значения.

"Создание особо охраняемой природной территории с таким названием было запланировано в Заонежье в этом году, однако в другом месте – в массиве малонарушенных лесов, который несколько лет назад обследовался международной экспедицией и где был обнаружен целый "букет" редких растений и животных, – пояснила руководитель "СПОК" Ольга Ильина. – Тот массив является одним из последних более-менее крупных участков малонарушенных лесов в Заонежье и, несомненно, нуждается в срочных мерах охраны из-за угрозы вырубки. В только что созданном памятнике природы также есть природные ценности, поскольку такое уж Заонежье – куда ни ткни, обязательно что-нибудь интересное найдется. Однако доля ценных лесов здесь значительно меньше, да и угрозы вырубки нет – участок не арендован для заготовки древесины. Еще более странным выглядит создание данного памятника потому, что он не был запланирован согласно Схеме территориального планирования Карелии, утвержденной республиканским правительством в 2007 году. Хотя до сих пор это было обязательным требованием для всех новых ООПТ".

Подробнее читайте в материале "Экологическая "одноходовочка".

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

На здании Музтеатра в Петрозаводске обваливается плитка

Рядом с объектом культурного наследия регионального значения три года идут раскопки перед строительством часовни.

Зеленый газон возле здания Музыкального театра оказался превращен в котлован. Городские власти отдали природно-рекреационную зону на площади Кирова под строительство часовни Фаддея Петрозаводского, хотя известные карельские архитекторы и в этом случае предупреждали чиновников, что она разрушит сложившийся на площади ансамбль. За три года часовня на месте уничтоженного в советские времена православного храма так и не появилась, а вот с театрального здания, которое является объектом культурного наследия регионального значения, стала обваливаться гранитная плитка, причем как раз с той стороны, где идут раскопки.

Подробнее читайте в материале "Пазлы из разных наборов".

фото: © Ragnar Singsaas/Getty Images

Финляндия смягчила ограничительные меры, но не для россиян

Правительство на пресс-конференции подробно рассказало о новых ограничениях на поездки за границу. Смягчения не касаются России.

После 19 сентября туристические поездки будут разрешены между Финляндией и странами, в которых число заражений коронавирусом за последние две недели не превысило 25 случаев на 100 тысяч жителей, пишет Yle.

Это означает, что со следующей недели в Финляндию можно будет приехать, например, из Швеции, Эстонии, Норвегии, Исландии, Латвии, Литвы, Германии, Польши, Болгарии, Словакии, Кипра, Сербии и Лихтенштейна. Также Финляндию могут посещать люди, прибывающие, в частности, из Грузии, Новой Зеландии, Австралии, Японии, Канады и Таиланда.

Снятие ограничений не касается России.



С 23 ноября ограничения на поездки внутри Евросоюза будут сняты, но, несмотря на это, от туристов, приезжающих из стран с трудной эпидемиологической ситуацией, будут требовать справки об отрицательном тесте на коронавирус. Справка должна быть сделана максимум за 72 часа до прибытия в Финляндию. После приезда в Финляндию человек должен оставаться на карантине, но если он в течение 72 часов сделает новый тест на коронавирус, то от карантина можно отказаться. Если прибытие длится до трех дней, второго теста делать не надо. Тест не требуется от граждан Финляндии и обладателей ПМЖ.

Как отметил министр транспорта и связи Тимо Харакка, речь идет только о странах Евросоюза и странах, состоящих в "зеленом списке" ЕС. Например, России в этом списке нет, но есть Китай.

В интервью Новостям Yle начальник канцелярии МВД Кирси Пимия заявила, что въезд из России в Финляндию по-прежнему разрешен только в случае крайней необходимости, и пока нет информации о том, когда граница откроется.

фото: © Управление пресс-службы главы Карелии

Полпред президента Александр Гуцан посетил Карелию (ФОТО)

Александр Гуцан совместно с главой Карелии Артуром Парфенчиковым и ректором Госуниверситета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова Сергеем Барышниковым посетили Беломорско-Онежский филиал учреждения в Петрозаводске.

С 2015 по 2020 год университет вложил в развитие филиала 50 млн рублей. Программой модернизации предусмотрено обновление еще более чем на 100 млн рублей.

Как сообщили в управлении пресс-службы главы Карелии, Александру Гуцану показали отремонтированные классы, комнаты общежития, в которых ремонт сделан частично, столовую, а также учебно- тренажёрный центр с уникальным оборудованием. Здесь занимаются не только студенты, но и проходят переподготовку капитаны судов.

Между тем филиалу требуется дальнейший ремонт и реконструкция, в том числе здания общежития, необходимо продолжить обустройство учебных аудиторий, актового зала, столовой, благоустроить прилегающую территорию.

В ходе осмотра Беломорско-Онежского филиала Госуниверситета морского и речного флота обсуждались вопросы дальнейшей модернизации учебного заведения.

Напомним, Гуцан предложил главе Карелии создать региональный орган, который будет следить за исполнением ФЦП.

фото: © ИТАР-ТАСС/Владимир Смирнов

Шесть жителей Карелии госпитализировали из-за пневмонии

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, за сутки еще шесть человек попали в больницы Карелии с пневмонией.

С 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы уже 1246 пациентов, 75 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За сутки от этого диагноза никто не умер.

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на коронавирус.

фото: © РФПИ и Центр имени Гамалеи/ТАСС

Первые партии вакцины от COVID-19 поступят в регионы

Первые партии российской вакцины от новой коронавирусной инфекции отгружены во все регионы страны, доставка ожидается до понедельника

Мурашко сообщил, что первые партии вакцины от COVID-19 доставят в регионы до 14 сентября, пишет ТАСС.



"Первые партии вакцины для тестирования логистической цепочки уже отгружены, сейчас мы проверяем систему доставки, чтобы персонал познакомился. Первые небольшие партии уже отгружены во все регионы, Ленинградская область тоже получит [вакцину] в числе первых сейчас. Фактически до понедельника будут доставлены первые образцы вакцины", –сказал он во время поездки в Ленинградскую область.

Глава Минздрава также добавил, что использование вакцины "должно быть выверено на каждом этапе", поэтому каждый этап проходит тестирование.

"В Москве стартовали в том числе клинические исследования пострегистрационные, используются элементы телемедицины по наблюдению за пациентом, сделано впервые в мире мобильное приложение, которое позволяет пациенту участвовать в клинических исследованиях, репортировать о своем состоянии", – отметил Мурашко.

Он также сказал, что сейчас завершаются клинические исследования второй отечественной вакцины от коронавируса и, по словам министра, испытания идут штатно.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название "Спутник V". Препарат был разработан Центром им. Гамалеи. Он основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин. Как отметили в Минздраве, опыт применения подобных препаратов показывает, что они способны давать длительный иммунитет – до двух лет.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Несколько десятков человек на слушаниях обсудили схему теплоснабжения Петрозаводска

Проект актуализированной схемы теплоснабжения городского округа до 2032 года получил поддержку участников публичных слушаний с перевесом в шесть голосов.

В администрации Петрозаводска 7 сентября прошли публичные слушания по проекту актуализированной схемы теплоснабжения городского округа до 2032 года. По сути, жителям карельской столицы было предложено обсудить инвестиционную программу в области теплоэнергетики самого крупного муниципального образования республики, за реализацию которой им придется платить, в том числе, из своего кармана. Однако эта тема заинтересовала лишь три десятка горожан, причем едва ли не половину участников слушаний составили представители энергетических и коммунальных компаний, которые непосредственно связаны с реализацией схемы теплоснабжения.

У многих участников слушаний возникли вопросы не только к разработчику проекта актуализированной схемы теплоснабжения, но и городским властям. В частности, жителей карельской столицы интересовало, почему уровень оплаты тепловой энергии в Петрозаводске различается в разы – в зависимости от ее поставщика. Однако заместитель главы городского округа Андрей Бекелев, который проводил слушания, настолько не хотел их затягивать, что даже не дал времени на выступления в прениях и, прервав вопросы собравшихся, сразу перешел к голосованию.

Подробнее читайте в материале "Тарифу на тепло в Петрозаводске обещан рост с "опережающим темпом".

фото: © Минспорта Карелии

Министр спорта Карелии опробовал на себе сельскую площадку ГТО (ФОТО)

Появление уличного спортивного комплекса стало возможным благодаря нацпроекту "Демография", сообщили в Минспорта Карелии.

В селе Деревянное Прионежского района открылась площадка ГТО. Первыми уличные тренажеры опробовали школьники, для которых провели открытый урок физкультуры. Спортивные возможности комплекса оценили вице-премьер правительства Карелии по социальным вопросам Лариса Подсадник и министр спорта республики Алексей Ермашов.





Все тренажеры спортивного комплекса сертифицированы, часть из них – карельского производства.

На многофункциональной спортивной площадке ГТО местные жители смогут самостоятельно проводить тренировки по силовой гимнастике, готовиться к сдаче нормативов, а также заниматься общей физической подготовкой.

фото: © РИА Новости/ Илья Питалев

Свыше 5 тысяч россиян за сутки заразились коронавирусом

Общее количество заразившихся коронавирусной инфекцией в России на 12 сентября составило 1057362 человек, сообщили в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлено 5488 человек, заболевших COVID-19. Из них 1229 (22,4%) – без клинических проявлений.

Выздоровели за время пандемии 873535 человек, за сутки выписаны по выздоровлению 5428 пациентов.

Летальных случаев за все время: 18484, за последние сутки умерли 119 человек.

фото: © Владимир Смирнов/ТАСС

Жителя Карелии уволили из-за нежелания надевать маску на рабочем месте

Уволенный работник обратился в суд с иском.

Как сообщается на сайте Костомукшского городского суда, в июле в суд обратился мужчина с иском о восстановлении его на работе в одном из предприятий.

Работодатель уволил мужчину из-за того, что тот нарушил приказ "О мерах по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции" – отказался надевать защитные очки, перчатки и маски.

Ранее он уже дважды был привлечен к дисциплинарной ответственности.

Суд встал на сторону работника предприятия и посчитал, что увольнение произведено с нарушениями.

В Петрозаводске мужчина "убил" Jeep и попал в больницу

ДТП произошло вечером 11 сентября на проезде Автолюбителей, 18, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 22.56 пьяный 43-летний водитель автомобиля Jeep Cherokee, не имея права на управление авто, не справился с управлением и наехал на припаркованный прицеп "Эвер".



Водителя доставили в БСМП. Его 30-летнему пассажиру оказана медицинская помощь на месте ДТП.

фото: © Руслан Шамуков/ТАСС, архив

Опасный скотомогильник обнаружили в Карелии

В Прионежском районе проверили скотомогильник, сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора.

В ходе обследования были установлены следующие нарушения: скотомогильник не огорожен сплошным забором, не выкопана траншея с обустройством вала из вынутого грунта, не установлен навес над биотермической ямой, на биотермической яме отсутствует крышка с замком и вентилируемой трубой.



Правообладателем земельного участка, на котором расположен скотомогильник, является госучреждение, которое в настоящее время деятельность в сфере животноводства.



Учреждение обязали устранить нарушения до 13 ноября.

Напомним, во время проверки 7 сибиреязвенных скотомогильников в районе Сулажгоры в Петрозаводске не соответствовали требованиям ветеринарно-санитарных правил.

Прогноз погоды на субботу



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Пасмурно, +7 ° …+11 ° 4 м/с ЮЗ 749 мм.рт.ст. 87% день Небольшой дождь, +11 ° …+13 ° 5 м/с ЮЗ 749 мм.рт.ст. 84% вечер Небольшой дождь, +11 ° …+12 ° 5 м/с ЮЗ 748 мм.рт.ст. 90% ночь Небольшой дождь, +11 ° 5 м/с Ю 745 мм.рт.ст. 93%

фото: © Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

Редкие грызуны прилетели в Карелию

В Карелии на самолете доставили 15 грызунов из аэропорта Пулково, сообщили в управлении Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

В грузовом терминале аэропорта Пулково сотрудники Россельхознадзора провели ветеринарный контроль 10 песчанок и 5 дегу.

Грызуны были отправлены жителем Краснодарского края и направлялись индивидуальному предпринимателю из Карелии.

В ходе ветеринарного контроля нарушений выявлено не было.

фото: © Мэрия Петрозаводска

Мирошник заявила о низких темпах работ при благоустройстве сквера у мэрии Петрозаводска

Глава города Ирина Мирошник проверила, как ремонтируют сквер Горсовета, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Сквер Горсовета ремонтирует ООО "ДСК "Зодчий". Организация обновляет пешеходные дорожки, ремонтирует систему освещения, подпорные стенки и лестницы. Спуски вдоль проспекта Ленина залиты и ожидают облицовки.



Ирина Мирошник указала на низкие темпы работ на объекте. Представители подрядчика обязались вывести дополнительные бригады на мощение пешеходной инфраструктуры сквера.



Демонтированная здесь брусчатка будет использована вновь, в том числе, для благоустройства других общественных территорий города.

Напомним, власти Петрозаводска в 2021 году планируют потратить более 130 млн рублей на благоустройство дворов и общественных территорий.

фото: © Мэрия Петрозаводска

Ремонт лестницы у Екатерининской церкви все еще не завершили

Ремонт лестницы, которую власти обязали переделать после неудачных работ, выполняет ООО "Свой дом".

Ирина Мирошник проверила объекты на Вольной улице и Карельском проспекте. На первом завершаются основные работы по восстановлению самой лестницы, идёт подготовка к установке металлических поручней. Уже на следующей неделе подрядчик начнёт благоустройство прилегающей территории. Работы на Карельском проспекте продолжаются.

Всем подрядным организациям указано на неукоснительное соблюдение технологии проведения работ и их качественное исполнение.

Ранее сообщалось, что подрядная организация не только затянула сроки реконструкции лестницы у Екатерининской церкви, но и выполнила работы некачественно.

фото: © Антон Новодережкин/ТАСC

Житель Карелии за неделю съел около 60 банок краденых консервов

В полицию Пудожского района поступило заявление о краже с территории детского лагеря, сообщили в МВД Карелии.

Неизвестный похитил около 60 банок консервов, садовую тачку, раздвижную лестницу, три молотка, две лопаты и один лом. Ущерб составил около восьми тысяч рублей.

Оперативники установили, что к происшествию причастен 21-летний местный житель. По его словам, в один из августовских вечеров, он проезжал мимо пустующего лагеря на велосипеде. Заметив, что внутри никого нет, он вернулся к себе домой и захватил топор. Потом вернулся обратно, взломал дверь одного из вагончиков и похитил находящееся внутри имущество. После этого забрал с участка садовую тачку и вывез незаконно добытые вещи к себе домой. Там он спрятал их в сарае, а консервами питался на протяжении недели.

Возбуждено уголовное дело.

фото: © ГИБДД Карелии

В Карелии ослепленная фарами пьяная женщина устроила ДТП с пострадавшими

Авария произошла 11 сентября в Питкярантском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

На подъезде к дачному кооперативу "Дружинник" в 20.00 пьяная 52-летняя водитель-женщина автомобиля Mitsubishi Outlander при ослеплении от света фар встречного автомобиля выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем "ВАЗ-2107".

В результате ДТП травмы получили 82-летний водитель ВАЗ и его 80-летняя пассажирка. Им оказана медицинская помощь.

фото: © ИТАР-ТАСС/ Донат Сорокин

Петрозаводчанин почтой выслал свой гаджет мошеннику

В полицию обратился 38-летний горожанин, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина рассказал новую историю обмана в сети.

Он искал запасную часть для своего мобильного телефона на интернет-площадке объявлений. Найдя необходимую вещь, петрозаводчанин связался с продавцом. По телефону они обсудили детали сделки, покупатель решил приобрести и другие запчасти. А автор объявления предложил отремонтировать его телефон. Тогда житель карельской столицы перевел мужчине около 10 тысяч рублей за материалы и работу, а также отправил почтой свой телефон в Санкт-Петербург. Через некоторое время он связался с получателем. Тот пояснил, что вскоре вышлет телефон и заказанные запчасти. Но посылку так и не отправил, и перестал выходить на связь.

Полиция Карелии предупреждает: не верьте на слово незнакомцам. Не передавайте свои средства и имущество посторонним. Помните, что нет никаких гарантий, что вам их вернут.

фото: © pixabay.com

В Карелии оштрафовали пенсионера, по вине которого под обломками дома умер мужчина

Трагедия произошла в Суоярвском районе, сообщили на сайте районного суда.

Мужчина решил выпилить часть бруса из полуразрушенного дома, чтобы использовать его для строительства. На помощь он позвал приятеля.

Когда житель района начал пилить, несущая стена и потолок обрушились на его друга. Мужчина скончался на месте.

Уголовное дело было прекращено, так как пенсионер признал вину, активно способствовал расследованию преступления, в содеянном раскаялся, ранее не был судим, характеризуется положительно, возместил материальный ущерб и моральный вред, принес извинения потерпевшей.

Ему назначили штраф.

фото: © ГИБДД Петрозаводска

Водителей Петрозаводска ожидают проверки на трезвость

Рейды пройдут сегодня и завтра, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Госавтоинспекция Петрозаводска 12 и 13 сентября проведет профилактические мероприятия по массовой проверке водителей "Контроль трезвости".



За 8 месяцев в Петрозаводске зарегистрировано 9 ДТП c участием нетрезвых водителей, в которых 1 человек погиб и 10 получили травмы.



Сотрудники ГИБДД призывают водителей быть внимательнее на дороге, строго соблюдать правила дорожного движения, не допускать управления транспортом в состоянии опьянения.

фото: © ГИБДД Карелии

Ребенок пострадал в ДТП в Петрозаводске

ДТП произошло вечером 11 сентября на улице Чапаева, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 19.54 47-летний водитель автомобиля "ЛАВ" неправильно выбрал дистанцию и столкнулся с автомобилем Kia Ceed.

В результате ДТП травмы получила 9-летняя пассажирка автомобиля. Ей назначено амбулаторное лечение.

Ранее женщина с малышом выпали из автобуса в Петрозаводске.

фото: pixabay.com

В воскресенье жителей Карелии ждет ветреная и дождливая погода

О погоде на 13 сентября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в воскресенье будет облачно. Пройдет дождь.



Ветер ночью юго-западный, южный, днем – западный порывистый.

Ночью будет +8, +10 градусов, днем потеплеет до +14.



В Карелии также будет облачно. Ожидаются дожди по центральным и северным районам, местами сильные.

Ветер ночью юго-западный, южный, днем – западный, северо-западный порывистый.



Температура воздуха ночью задержится на показателях +6, +11. Днем потеплеет до +15 градусов.