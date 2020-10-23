Чем запомнился этот день

фото: © страница Вконтакте Артура Парфенчикова/vk.com/id419407976

Глава Карелии ввел новые ограничения из-за осложнившейся ситуации с COVID-19 в республике

Из-за увеличения числа инфицированных коронавирусом в Карелии за последние дни Артур Парфенчиков ввел дополнительные ограничения.

На своей странице в соцсети глава Карелии сообщил, что в республике вторую неделю отмечается увеличение числа инфицированных коронавирусом. В связи с осложнившейся ситуацией по коронавирусу в республике ужесточен контроль за соблюдением противоэпидемических мер: проводятся проверки на транспорте, в торговых центрах, других общественных местах.

Глава Карелии уточнил, что повторно прибегать к жестким ограничениям, как это было весной, не планируется, так как это может крайне негативно сказаться на экономике республики и уровне жизни граждан.

"Однако введение некоторых дополнительных мер для предотвращения распространения коронавируса считаю необходимым, - заявил Парфенчиков. - Соответствующее распоряжение подписал сегодня".

- В ресторанах, кафе и иных предприятиях общепита запрещено проводить развлекательные и танцевальные мероприятия. Выступления музыкантов и певцов – исключение, поскольку их возможно организовать, учитывая социальную дистанцию.

- При соблюдении определенных условий разрешается проводить в помещениях массовые, в том числе спортивные, мероприятия численностью 50 человек и более. Для этого необходимо, чтобы участники предоставили отрицательные результаты ПЦР-тестов на коронавирус, полученные не ранее чем за 3 дня до начала мероприятия.

- В кинотеатрах, театрах, на концертах зрители должны быть в масках и перчатках. Есть и другие уточнения. Потоки посетителей необходимо разделять, поэтому зоны входа и выхода должны быть разграничены. Если численность мероприятия превышает 50 человек, вход и выход посетителей должен быть поэтапным, чтобы избежать очереди и обеспечить социальную дистанцию в 1,5 метра. При проведении театрально-концертных мероприятий продажа продуктов питания не допускается.

- Еще один важный момент. Срок действия региональных социальных выплат и пособий автоматически продлевается до 31 декабря 2020 года. То есть предоставлять документы, подтверждающие право на такие выплаты, не надо.

- Во время осенних каникул детям в возрасте до 16 лет разрешается посещать торговые центры только в сопровождении взрослых (родителей или иных законных представителей).

Также Парфенчиков добавил, что будет усилен контроль за соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности гражданами, у которых есть признаки ОРВИ, а также прибывшими в Карелию из-за ее пределов.

фото: © "Столица на Онего"

Вспышка COVID-19 произошла в Президентском кадетском училище в Петрозаводске

Сразу 40 воспитанников Петрозаводского кадетского училища заразились коронавирусной инфекцией, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Ситуация в училище была рассмотрена сегодня на заседании оперативного штаба правительства Карелии по борьбе с коронавирусом, которое провел зампредседателя оперштаба, министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Первый заболевший, воспитатель, выявлен в прошлую пятницу, 16 октября, с симптомами респираторной инфекции он поступил в Республиканскую инфекционную больницу. Затем в результате тестирования на COVID-19 были выявлены еще 7 воспитанников, которые также госпитализированы в РИБ. Вчера выявлено еще 33 положительных результата на коронавирус.

На 23 октября в училище выявлен уже 41 случай коронавируса. Помимо кадетов заболел один воспитатель.

Как стало известно "Столице на Онего", сначала заболели кадеты в 7-х классах, затем в 9-х и 10-х классах, а затем коронавирусом заразились и в 5-х классах.

Как сообщил на заседании начальник училища Андрей Макаревич, все инфицированные находятся под пристальным медицинским наблюдением.

"Из 40 кадетов, у которых получен положительный результат теста на коронавирус, только у 6 человек наблюдаются легкие симптомы заболевания: температура чуть выше 37 градусов, потеря обоняния. У остальных течение бессимптомное", - сообщил он.

Принято решение о переносе срока осенних каникул, также приняты меры по изоляции инфицированных, проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия, дезинфекция. По информации Андрея Макаревича, в ближайшее время в училище прибудет главный педиатр Вооруженных Сил РФ, который даст необходимые рекомендации.

Всех кадетов и сотрудников училища протестируют на COVID-19 в ближайшее время.

Ранее глава Карелии ввел новые ограничения из-за осложнившейся ситуации с COVID-19 в республике.

фото: источник: страница Виктора Росыпнова в ВК/https://vk.com/id498739439

Обманутым дольщикам в Петрозаводске пообещали достроить их дома

С мертвой точки сдвинулось решение вопроса восстановления прав обманутых дольщиков домов №№ 1, 9 и 10 ЖК "Университетский", сообщил глава Минстроя Карелии Виктор Россыпнов.

Как рассказал Виктор Россыпнов на своей странице в соцсети, эти дома должны были быть введены в эксплуатацию в 4 квартале 2019 года 1 и 2 квартале 2020 года. Многие покупатели квартир в этих домах , не получив в назначенный срок свои квартиры, были вынуждены продолжать арендовать съемное жилье и одновременно оплачивать взятые ипотечные кредиты.

Причиной, не позволявшей ввести в эксплуатацию дом № 1, было невыполненное благоустройство, строительство домов №9 и №10 остановилось на стадии первого этажа.

По обращениям дольщиков совместно с органами прокуратуры Республики Карелия была проведена работа, в результате которой инвестор строительства – костромская компания КФК взяла на себя обязательства по достройке домов. С предыдущим застройщиком – компанией "Консоль С" - был заключен соответствующий договор.

В результате строительные работы возобновились. По дому № 1 в полном объеме выполнены работы по благоустройству, в домах №№ 9 и 10 производятся работы по возведению стен и монтажу межэтажных перекрытий.

20 октября дом № 1 получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Дома № 9 и 10 планируется достроить и ввести в эксплуатацию в мае – июне будущего года.

"Ситуацию будем контролировать вплоть до момента получения ключей от квартиры всеми дольщиками" , - сказал Россыпнов.

фото: © Администрация Петрозаводска

Стало известно состояние заболевшей коронавирусом главы Петрозаводска

Мэр столицы Карелии Ирина Мирошник сделала КТ и лечится дома.

Как рассказала "Столице на Онего" Ирина Мирошник, температура у нее держалась в течение трех дней.

"Сейчас типичные признаки ковида: утрата обоняния, кашель и утомляемость. Врачами назначено лечение, лечусь дома. Ощущения непривычные и незнакомые, по сравнению с обычными ОРВИ. Это все серьезнее. Берегите себя!" – сказала глава Петрозаводска.

Ранее Мирошник сообщила в соцсети, что заразилась новой коронавирусной инфекцией. Тест на COVID-19 петрозаводского мэра оказался положительным.

"К сожалению, мой тест на COVID-19 дал положительный результат. Нахожусь дома, на связи с коллегами. Желаю всем здоровья, берегите себя!", - написала Ирина Мирошник.

фото: © кадр из видео/страница Вконтакте Максима Мазуровского

Максим Мазуровский: "Вы всё валите на вирус, ничем не занимаетесь, кроме как кричите о нём ежедневно" (ВИДЕО)

Предприниматель, музыкант и шоумен Петрозаводска Максим Мазуровский обратился к местным властям с просьбой завершить ремонт территории у детского сада, начатый 3 месяца назад.

На своей странице в соцсети Максим Мазуровский разместил видеообращение к местным властям, где возмущается грязью и бардаком, который устроили рабочие, начавшие ремонт территории у детского сада три месяца назад.

"У садика №99, в который я вожу двоих из троих своих детей, в августе затеяли ремонт дворовой дороги и парковки. Всё перекопали, развели бардак и грязь. Закончить должны были к 1 сентября. Уже конец октября, воз и ныне там, - возмущен Мазуровский-младший. - Почему родители третий месяц должны водить детей в садик по этому, простите, говну?! Почему вы не можете сделать за три месяца то, что в принципе должно делаться за неделю?!

Понимаю, что у вас там "пандемия", и вы всё валите на вирус, как на мёртвого, и уже, кажется, ничем не занимаетесь, кроме как кричите о нём ежедневно. Закончите уже, наконец, эту вакханалию! Доделайте, пожалуйста, эту работу!

Раз вы организовать процесс не можете за те баснословные деньги, наши и мои деньги, которые вы на всё это тратите, уже давно можно было просто взять в руки лопату и убрать эту грязь за собой!"

Напомним, в Петрозаводске в рамках программы Комфортная городская среда" запланировано благоустроить 71 дворовую территорию многоквартирных домов. На эти цели выделено порядка 140 млн рублей.

фото: © паблик Вконтакте "Карелия интересная инфо-гид по Карелии"/https://vk.com/wall-75701199

Потерявший зрение известный в Карелии ученый нуждается в срочной помощи

Коллеги заслуженного работника культуры Республики Карелия Игоря Тюрикова сообщают, что утративший зрение филолог госпитализирован и нуждается в срочной помощи.

Филолог Игорь Тюриков находится в Кондопожской больнице. В конце прошлого года ученый лишился супруги. Известный преподаватель испытывает проблемы со зрением, он оказался без средств к существованию. Игорь Тюриков в течение длительного времени перемещается по различным социальным учреждениям и больницам. Об этом в фейсбуке сообщил его коллега, бывший доцент кафедры русского языка Карельской государственной педагогической академии Владимир Чернышев.

"Когда же наблюдаешь за тем, как бывший коллега, известный человек в республике и в России, слепой и немощный, погибает буквально на глазах, становится горько и обидно. Игорь Петрович Тюриков в декабре прошлого года потерял жену и, оставшись без средств к существованию и лишившись своей квартиры, оказался в приюте для пожилых людей. Сегодня он в Кондопожской инфекционной больнице. За прошедшие 10 месяцев его перемещали неоднократно: частный пансионат "Как дома" на ул. Пограничной, Отделение временного проживания граждан пожилого возраста на ул. Володарского, инфекционная больница г. Петрозаводска (3 раза), Госпиталь для ветеранов на ул. Кирова, санаторий Марциальные воды (там он пробыл всего 3 дня) и, наконец, его последнее пристанище - инфекционное отделение больницы г. Кондопоги", - сообщил Чернышев.

По оценке Владимира Чернышева, Игорь Тюриков находится в беде и нуждается в поддержке.

"Когда он находился в Петрозаводске, его можно было навещать и приносить передачи, сейчас - только телефонный звонок. "Я не могу есть больничной пищи. Мне бы варёное яичко и кусочек чёрного хлеба!" Я подумал, что нынче это не проблема и попросил дежурную медсестру исполнить просьбу больного и немощного человека. В ответ я услышал: "Это больница, а не пансионат для престарелых, и благотворительностью мы не занимаемся!" Невольно вспомнился гоголевский персонаж Земляника: "Человек простой: если умрет, так и умрет; если выздоровеет, то и так выздоровеет". Как помочь человеку, я не знаю", - написал он.

Друзья, коллеги и ученики Игоря Тюрикова организовали в фейсбуке сообщество, с помощью которого намерены найти пути для оказания поддержки ученому, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации.

Игорь Петрович Тюриков - кандидат педагогических наук, заслуженный работник культуры Республики Карелия, председатель общества "Русская культура".

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Еще одна смерть и 128 случаев заражения COVID-19 зарегистрировано в Карелии

Рекорд по заболеваемости коронавирусом поставлен в Карелии 23 октября, сообщили в оперштабе республики.

В Карелии подтвержден еще один летальный исход от коронавирусной инфекции: в монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн скончался 70-летний житель Кондопоги, имевший сопутствующие хронические заболевания.

Коронавирусная инфекция за минувшие сутки выявлена у 128 человек. Из этого числа заболевших – 103 человека, из них 19 имеют симптомы средней тяжести, один человек в тяжелом состоянии.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 69 человек, в Пудоже – 5 человек, в Беломорске – 3 человека, в Сортавальском районе – 6 человек (Сортавала – 4, поселок Хаапалампи – 1, поселок Хелюля – 1), в Лахденпохском районе – 3 человека (поселок Куркиеки), в Прионежском районе – 4 человека (село Деревянное – 2, деревня Вилга – 1, поселок Чална-1 – 1), в Пряжинском районе – 10 человек (Пряжа – 4, поселок Матросы – 3, поселок Чална – 2, село Ведлозеро – 1), в Медвежьегорском районе – 3 человека (Медвежьегорск – 2, село Паданы – 1), в Питкяранте – 1 человек, в Сегеже – 3 человека, в Кондопожском районе – 9 человек (Кондопога – 6, поселок Березовка – 1, деревня Пялозеро – 1, поселок Нелгомозеро – 1), в Суоярвском районе – 12 человек (Суоярви – 8, поселок Поросозеро – 2, поселок Райконкоски – 1, поселок Лахколампи – 1).

Выздоровели за сутки 48 человек: в Петрозаводске – 31, в Лахденпохском районе – 2, в Пряжинском районе – 3, в Кондопожском районе – 3, в Прионежском районе – 2, в Медвежьегорском районе – 1, в Сегежском районе – 5, в Лоухском районе – 1.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 931,6 на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 997,2 случая, по Северо-Западу – 1237,3.

Общее число заболевших коронавирусом в Карелии на 23 октября составляет 5720, выздоровели 4166, умерли за время пандемии 47 человек.

фото: © Сергей Савостьянов/ТАСС, архив

За сутки 11 классов в школах Карелии переведены на дистант из-за коронавируса

Новые случаи коронавируса выявлены в школах, колледжах и детских садах республики.

Как сообщается на официальной странице правительства Карелии в "ВКонтакте", за минувшие сутки на дистанционное обучение из-за коронавируса перешли один класс в школе села Заозерье, один класс в петрозаводской школе № 8, пять классов в петрозаводской школе № 26, один класс в беломорской школе № 1, один класс в петрозаводской школе № 48, один класс в Ломоносовской гимназии, один класс в Петровской школе.

Кроме того, на дистанте с пятницы одна группа в техникуме городского хозяйства и четыре группы в медколледже в Петрозаводске.

Также на карантине из-за коронавируса теперь одна группа в детском саду поселка Салми, три группы в пудожском детском саду № 1, одна группа в детском саду поселка Водла, одна группа детского сада № 14 в Сегеже.

Вернулись к очному обучению все классы школы в поселке Элисенваара.

Ранее два детских сада в Карелии были закрыли на карантин из-за коронавируса.

фото: © covidmap10.ru

Правительство Карелии решило больше не обновлять онлайн-карту распространения COVID-19

Актуальность онлайн-карты, где отмечались очаги коронавируса в республике, себя исчерпала, сообщили в оперштабе правительства Карелии.

В оперштабе отметили, что карта распространения COVID-19 в Республике Карелия была запущена в начале пандемии, когда в регионе регистрировались первые случаи заражения новой коронавирусной инфекцией. На первоначальном этапе данный информационный ресурс имел большую актуальность, помог призвать граждан быть бдительными, по возможности избегать посещения мест, где отмечались очаги заражения. Подобное информирование сыграло свою роль в сдерживании распространения коронавирусной инфекции, что, в свою очередь, позволило системе здравоохранения подготовиться к выявлению и лечению больных COVID-19.

Сейчас в медорганизациях республики создан резервный коечный фонд, имеется постоянно обновляемый запас лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты, отработаны маршрутизация и протоколы лечения больных.

Одновременно в республике по сравнению с начальным периодом пандемии в разы нарастили объемы тестирования на COVID-19: с нескольких десятков до полутора тысяч исследований за сутки в среднем. Это позволяет значительно эффективнее выявлять инфицированных коронавирусом. Результаты обследования в том числе контактных лиц показывают, в частности, что немалая доля заражений сегодня связана с контактами в сформировавшихся после отпусков трудовых коллективах.

В сложившейся ситуации актуальность онлайн-карты себя исчерпала. Со значительным суточным приростом выявляемых случаев инфицирования COVID-19 на первый план вышло неукоснительное соблюдение мер индивидуальной защиты во всех без исключения общественных местах, к которым относятся и подъезды жилых домов, и магазины, торговые центры, и различные учреждения, и общественный транспорт.

Сегодня каждому из нас важно осознать, что не существует мест, полностью безопасных с точки зрения распространения инфекции, которая у определенной части людей протекает бессимптомно.

Напомним, впервые онлайн-карта была опубликована 30 апреля, и на ней еще помещались все очаги коронавируса в Карелии, которых было всего 74, а не 5720, как сегодня.

фото: © кадр из видео/паблик Вконтакте "Вести Приладожья".

Бывшего замглавы Лахденпохского района поймали пьяным за рулем

Лахденпохский районный суд лишил прав и оштрафовал бывшего замглавы Лахденпохского района Рамиза Казымова за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Как стало известно "Столице на Онего", 11 сентября в 23.05 на улице Ладожской флотилии сотрудники ДПС остановили автомобиль Renault Duster, которым управлял тогда еще замглавы Лахденпохского района Рамиз Казымов. При проверке выяснилось, что Казымов находится в состоянии алкогольного опьянения. Алкотестер показал 0.77 промилле.

Так, 23 сентября судья Лахденпохского районного суда Александр Шиляев вынес постановление о назначении административного наказания Рамизу Казымову за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, назначив подсудимому штраф в размере 30 тысяч рублей и лишив его права управления на 1,5 года.

Позже в соцсети Рамиз Казымов разместил прощальный пост, сообщив всем, что уходит с должности.



"9 октября завершился период моей работы в должности заместителя главы Лахденпохского муниципального района по инфраструктуре и жилищно-коммунальному хозяйству. В дальнейшем планирую заняться реализацией давно уже назревших в нашем городе проектов в области предпринимательства. Они будут направлены на развитие нашего района в лучшую сторону", - написал Казымов, поблагодарив всех коллег за совместную работу.

Сегодня глава Лахденпохского района Олег Болгов подтвердил "Столице на Онего", что Рамиз Казымов, имевший бессрочный трудовой договор, ушел с должности по собственному желанию две недели назад.

Напомним, ранее Рамиз Казымов занимал должность главы города Лахденпохья, 1 октября 2019 года он сложил с себя полномочия в связи с объединением городской администрации и районной. В результате Казымов занял пост заместителя главы Лахденпохского района.

фото: © Петр Ковалев/ТАСС

Пенсионерка в Карелии напилась пива прямо в магазине

В Сортавале задержали 60-летнюю женщину, которая выпила пиво прямо в магазине, сообщили в управлении Росгвардии в Карелии.

Днём 22 октября сработала тревожная сигнализация охраняемого сетевого магазина на Суоярвском шоссе в Сортавале.

Росгвардейцы прибыли на место и выяснили, что пенсионерка прямо в магазине открыла и выпила банку пива. Ещё одну она взяла с собой и пронесла мимо кассы, не оплатив.

Женщине удалось уйти из магазина, но сотрудники, выяснив приметы, задержали её.

Пенсионерке предстоит ответить за мелкое хулиганство.

фото: © 14 школа г. Петрозаводска/school14.karelia.pro

Ученики петрозаводской школы остались без спортзала

В школе №14, которая ранее славилась в Петрозаводске спортивным уклоном и программами углубленной физподготовки, уже пять лет закрыт спортзал.

Депутат Законодательного собрания Карелии Эмилия Слабунова сообщила на своей странице в "ВКонтакте", что к ней обратились родители петрозаводской школы №14. С 2015 года образовательное учреждение осталась без спортзала. Он закрыт в связи с аварийным состоянием пристройки, в которой расположен.

Парламентарий отметила, что ремонту пристройка не подлежит, ее необходимо сносить. На это потребуется 3 млн рублей. Строительство нового зала обойдется в сумму не менее 60 млн рублей. По словам Слабуновой, администрация Петрозаводска обратилась в Минобразования Карелии о включении этого объекта в существующие программы. Но никто не знает, когда будут выделены деньги на эти цели.

Депутат, выступая на заседании парламентского Комитета по образованию, культуре спорту и делам молодежи, сказала, что демонтаж аварийной пристройки и строительство спортзала в школе №14 должны быть произведены в кратчайшие сроки.

"Это вопрос условий для реализации государственных образовательных стандартов, которых просто нет! И если этого не понимают правительство и мэрия, то куда смотрят надзорные органы?!" – отметила Эмилия Слабунова.

фото: Донат Сорокин/ТАСС

Нашлось объяснение, почему растут цены на жилье в Карелии

Увеличение спроса населения Карелии на новые квартиры отчасти влияет на стоимость жилья.

Об этом сообщил "Вестям Карелии" президент Карельского Союза Строительных компаний Александр Ефимов.

"Раз стимулируется спрос, значит идет небольшой рост стоимости квадратного метра, потому что если у населения есть деньги, есть желание у строителей поднять стоимость квадратного метра", - пояснил Ефимов. Второй причиной подорожания жилья он назвал инфляцию. "В связи с инфляцией растет стоимость строительных материалов. Рост стоимости квадратного метра экономически обоснован, рынок ее диктует", - добавил президент Союза. На сколько подорожало жилье в республике, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © "Столица на Онего"

Аэропорт "Петрозаводск" в Карелии заказал 5 миллионов литров питьевой воды

Сумма контракта составила более 2 миллионов рублей.

Республиканское бюджетное учреждение "Аэропорт "Петрозаводск" провело аукцион на поставку более 5 тысяч кубометров или свыше 5 миллионов литров питьевой воды. По данным сайта госзакупок, в торгах приняли участие два индивидуальных предпринимателя.

Начальная цена аукциона составляла около 4 миллиона рублей. Однако победителем торгов была признана индивидуальный предприниматель Арина Маркова, которая предложила цену контракта в 2,2 миллиона рублей.

фото: © ТАСС / Станислав Красильников

Мошенники гоняли 90-летнюю бабушку по городу, заставляя переводить им деньги

В Петрозаводске мошенники выманили у 90-летней старушки почти 300 тысяч рублей, подсказав, что надо говорить в банке при снятии денег, чтобы никто ничего не заподозрил, сообщили в МВД Карелии.

В полиции Петрозаводска проводится проверка по факту мошенничества в отношении 90-летней пенсионерки. Пожилая женщина указала, что ответила на телефонный звонок с незнакомого номера. Сначала ей сообщили, что в банковском отделении выявлена мошенница и необходимо заблокировать открытый там счет.

Следом за этим с петрозаводчанкой связался другой лже-сотрудник банка, который озвучил схему действий и просил при этом сохранять конфиденциальность. Злоумышленник не прекращал разговор всё время, пока пенсионерка находилась в отделении своего банка и закрывала счета, а потом ходила по городу в поисках подходящего банкомата для перевода сбережений.

Примечательно, что в отделении, куда обратилась заявительница, настоящая работница банка уточнила, зачем именно сейчас пенсионерка спешно закрывает счет. Но проинструктированная по телефону пожилая женщина ответила, что деньги ей нужны по семейным обстоятельствам.

Совершая переводы на продиктованный мошенниками счет, женщина не смогла отправить лишь две купюры. Однако 285 тысяч рублей были направлены якобы на резервный счет.

Псевдобанкир успокоил пожилую гражданку и сказал, что на следующий день к ней на дом придет сотрудник, заберет непринятые в терминале купюры и отдаст некие документы. Только дома, закончив разговор и придя в себя, пенсионерка поняла, что действовать таким образом настоящие сотрудники банка не могут и обратилась в полицию.

В настоящее время по указанным фактам проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Полиция Карелии напоминает! Никогда не совершайте финансовых операций по наущению неизвестных вам лиц. В случае предложения перевести средства на "безопасный", "резервный", "специальный" счет, полученного по телефону, прекратите разговор и обратитесь самостоятельно в свой банк.

фото: sainavolok.nethouse.ru

Арестовано имущество учредителя компании, причастной к истории с обманутыми дольщиками в Петрозаводске

Арбитражный суд Карелии наложил арест на денежные средства и запретил сделки с имуществом учредителя фирмы "Стройком", которая фигурирует в скандальной истории с дольщиками жилищного строительства в Петрозаводске.

Как следует из материалов дела, ходатайство в суд направил конкурсный управляющий этой фирмы – она признана банкротом и находится в стадии конкурсного производства.

Размер требований кредиторов к "Стройкому" составляет 11,8 млн рублей. Суд наложил арест на денежные средства учредителя в размере этой суммы. Кроме того, судебным решением запрещены регистрационные действия в отношении объектов недвижимости, долей в уставных капиталах фирм и транспортных средств, принадлежащих учредителю. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © кадр из видео/УФСИН России по Республике Карелия

Спецназовцы УФСИН Карелии сварили лохикейтто (ВИДЕО)

Сотрудники УФСИН решили создать кулинарную книгу любимых блюд бойцов, сообщили в карельском ведомстве.

Сотрудники УФСИН Карелии присоединились к всероссийской акции по созданию электронной кулинарной книги любимых блюд бойцов спецназа, организованной в рамках празднования 30-летия со дня образования органов ФСИН.

"Проще и вкуснее супа вы просто не найдете! Суп "Лохикейтто", это палочка -выручалочка в повседневные дни. Готовится он всего лишь из нескольких ингредиентов, но получается очень вкусным и питательным. Ингредиенты: форель (лосось), картофель, лук, сливочное масло, сливки, соль и специи. Для книги любимых блюд бойцов спецназа этот суп мы приготовили на костре в полевых условиях", - отметил начальник отдела специального назначения "Гранит" УФСИН по Карелии Олег Смирнов.

Пошаговый процесс приготовления национального блюда сняли на видео и направили для размещения в электронную книгу любимых рецептов бойцов спецназа.



Напомним, что лохикейтто относится к кухне русского севера. Lohikeitto - карельское и финское блюдо. Это наваристый сливочно-рыбный суп, совсем не похож на традиционную русскую уху. Он нежный, совсем не пахнет рыбой и буквально тает во рту.

фото: © "Столица на Онего"

Спасатели Карелии достали застрявшую на скале 11-летнюю девочку

В Сортавале 11-летняя девочка застряла на скале, потребовалась помощь спасателей, сообщили в карельской поисково-спасательной службе.

В минувшие выходные, 17 октября, в Сортавале спасателям поступило сообщение, что на улице Зеленой в городском парке 11-летняя девочка забралась на скалу высотой 15 метров, зацепилась за выступ и не может спуститься.

Спасатели прибыли на место происшествия и достали ребенка со скалы живой и невредимой.

фото: © Илья Тимин

Мест для больных коронавирусом в ковид-центрах Карелии становится все меньше

В ковид-центрах Карелии осталось всего 23,5% свободных коек для лечения больных коронавирусом.

Доля свободных коек для лечения больных COVID-19 в специализированных стационарах Карелии сократилась 23 октября до 23,5%, сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Отметим, что на 22 октября этот показатель равнялся 24,7%.

Как пояснил Михаил Охлопков, нормой считается 20% свободных коек.

По данным на 23 октября в стационарах находятся 328 жителей республики, заболевших COVID-19. Из них 314 - в состоянии средней тяжести, 9 тяжелобольных и пять человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Ранее оперштаб республики сообщал, что общее число заболевших коронавирусом в Карелии на 23 октября составляет 5720, выздоровели 4166, умерли за время пандемии 47 человек.

фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Падение рубля привело к росту спроса населения Карелии на жилье, считает эксперт

Восстановление роста жилищного строительства в Карелии вызвано увеличением спроса населения, на который влияет программа льготной ипотеки и ослабление рубля.

Такое мнение высказал президент Карельского Союза Строительных компаний Александр Ефимов.

"Продажи квартир идут достаточно неплохо, потому что, учитывая общую ситуацию у нас в стране, курс евро к рублю, все это стимулирует людей вкладывать накопления в недвижимость. Плюс, связанная с коронавирусом поддержка строительного комплекса в части льготной ипотеки…стимулирует спрос", - сказал Ефимов. Об условиях программы льготной ипотеки читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © ИТАР-ТАСС/ Марина Лысцева

Петрозаводчанка получила срок за ложный донос на знакомого, разбившего ее автомобиль

Жительница Петрозаводска сделала ложный донос в полицию на своего знакомого, поругавшись с ним после ДТП, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Прионежского района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 25-летней жительницы Петрозаводска. Приговором суда она признана виновной в совершении ложного доноса.

Установлено, что в июле знакомый петрозаводчанки, управляя принадлежащим ей автомобилем в Лососинном, не справился с управлением, съехал в кювет и повредил автомобиль.

Вследствие инцидента между ним и девушкой, также находившейся в автомобиле, произошел словесный конфликт, в результате которого молодой человек оставил ее одну на месте ДТП и пошел пешком в направлении Петрозаводска.

Рассердившись на своего знакомого, девушка сообщила в полицию Прионежского района об угоне принадлежащего ей автомобиля и совершении ДТП. При этом убедила свою подругу подтвердить ее слова.

Следственно-оперативная группа, предупредив девушку об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, получила ее письменное заявление о совершенном молодым человеком угоне, зарегистрировав его в установленном законом порядке.

По результатам проведенной проверки было установлено, что сведения, указанные в заявлении, не соответствуют действительности. В отношении мужчины принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления.

Осужденной, учитывая наличие у нее на иждивении двоих малолетних детей, назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

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В Сортавале появится сквер памяти создателя "Рускеалы" Александра Артемьева

Администрация Сортавальского городского поселения поддерживает идею увековечения памяти Артемьева Александра Борисовича о создании в его честь сквера.

Сквер памяти создателя горного парка "Рускеала" появится в Сортавале недалеко от дома №22 по ул. Октябрьской, с правой стороны перед железнодорожным переездом, сообщается в паблике администрации Сортавальского района.

В настоящее время силами ООО "Колмас Карелия" заканчивается разработка проекта, которая предусматривает благоустройство пешеходной зоны, замену тротуарного покрытия, озеленение и установка светильников. Работы будут произведены ООО "Колмас Карелия" при содействии администрации Сортавальского городского поселения.

Напомним, основатель и бессменный руководитель Горного парка "Рускеала" Александр Артемьев умер от коронавируса 12 октября. Он проходил лечение от коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге.

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У талантливых футболистов Карелии появилась возможность попасть в сборную России

Спортивная школа № 7 заключила соглашение о сотрудничестве на 4 года с петербургским "Зенитом", сообщили в администрации Петрозаводска.

Взаимодействие нацелено на совершенствование мастерства юных футболистов, обеспечение подготовки спортивного резерва для сборных команд по футболу как на Северо-Западе, так и в России в целом.

В рамках соглашения ФК "Зенит" сможет оказывать методическую помощь, проводить семинары для тренеров и совместные тренировки. Кроме того, СШ-7 будет передавать "Зениту" информацию о перспективных воспитанниках, которые могут быть зачислены для подготовки в академии клуба. Для этого школа сможет проводить отбор и просмотр юных футболистов с участием представителей ФК "Зенит".

Аналогичное соглашение было подписано в прошлом году с СШОР "Чертаново". В настоящее время там уже тренируются несколько воспитанников СШ-7. Кроме того, школа как обладатель статуса Детского футбольного центра, присвоенного РФС в 2019 году, принимает на обучение талантливых спортсменов из районов республики. Такая возможность есть благодаря поддержке Специализированной школы искусств. На условиях отбора ребята могут поступить в Школу искусств, разместиться в интернате и параллельно заниматься футболом в СШ-7.

фото: © Архив ИТАР-ТАСС/Артем Геодакян

Несовершеннолетней жительнице Карелии грозит 6 лет лишения свободы за кражу 3,5 тыс. рублей

В Кондопоге 17-летняя девушка перевела с чужого телефона себе 3,5 тысячи рублей и стала фигуранткой уголовного дела, сообщил в Следкоме Карелии.

Следком в Кондопоге возбудил уголовное дело в отношении 17-летней девушки, подозреваемой в совершении кража с банковского счета.

По версии следствия, несовершеннолетняя, находясь в Кондопоге, воспользовалась чужим мобильным телефоном и с его помощью перевела с банковского счета его владельца на другой банковский счет более 3,5 тыс. рублей, которые похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, причинив потерпевшему материальный ущерб.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

фото: © Российская телевизионная и радиовещательная сеть

В селе Реболы на севере Карелии отменили публичные слушания из-за коронавируса

На слушаниях предполагалось обсудить объединение поселений Муезерского района в муниципальный округ.

22 октября в доме культуры карельского села Реболы должны были состояться публичные слушания, на которых планировалось обсудить вопрос об объединении поселений Муезерского района в муниципальный округ. Однако перед проведением слушаний глава Ребольского сельского поселения Марина Седлецкая оповестила местных жителей о переносе встречи.

"В целях снижения риска распространения второй волны коронавирусной инфекции проведение публичных слушаний переносится на неопределенный срок", – говорится в сообщении главы поселения.

Напомним, с инициативой объединения всех муниципальных образований Муезерского района в один округ выступила районная администрация. Но эта инициатива не нашла особой поддержки у местного населения. Против объединения уже высказалось большинство участников слушаний в поселках Ледмозеро, Ругозеро и Волома.

Поддержали объединение муниципальных образований в поселках Суккозеро и Пенинга. Правда, как утверждают жители Пенинги, многие из них узнали о том, что в поселке проводятся слушания, после того, как они состоялись.

По замыслу районных чиновников, в единый Муезерский муниципальный округ должны войти все местные поселения, которые утратят после этого статус самостоятельных административно-территориальных единиц. В упраздненных муниципальных образованиях появятся территориальные отделы районной администрации, которой полностью перейдет управление поселениями, а жители Ребол, Лендер или Ругозера лишаться права выбирать своих глав и депутатские советы.

фото: © пресс-службе транспортной полиции Петрозаводска

Начальник строительного участка в Карелии требовал у вора-неудачника деньги за молчание

В Карелии стражи порядка пресекли хищение имущества строительной организации и выявили факт коммерческого подкупа, сообщили в пресс-службе транспортной полиции Петрозаводска.

В ходе патрулирования вокзала на станции в Кеми полицейские услышали шум, доносившийся со стороны перрона. Они поспешили к месту, откуда доносился скрежет, и увидели подозрительного мужчину, который нес за собой оборудование для уплотнения грунта.

При виде полицейских злоумышленник побежал и попытался скрыться, но был задержан правоохранителями.

Установлено, что 29-летний житель Кемского района распивал с приятелем спиртные напитки. Находясь в изрядном подпитии, мужчина вновь отправился в магазин за алкоголем. Проходя по перрону, он увидел виброплиту и решил ее украсть.

Дознавателем транспортной полиции в отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело за покушение на кражу. В настоящее время решается вопрос о направлении уголовного дела в суд.

Но на этом история не закончилась.

После того, как транспортные полицейские сообщили начальнику строительного участка, о попытке хищении виброплиты, он стал требовать с вора-неудачника вознаграждение. Деньги он планировал получить за отказ написать заявление в полицию.

Впоследствии, при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отделения экономической безопасности транспортной полиции задокументировали факт передачи денег в размере 26 тысяч рублей. Это была лишь часть требуемой суммы. Всего свое "молчание" начальник стройучастка оценил в 100 тысяч рублей.

В результате следственными органами в отношении должностного лица возбуждено уголовное дело за коммерческий подкуп, совершенный в значительном размере.

В настоящее время состоялось судебное заседание. Суд учел, что обвиняемый загладил свою вину перед директором предприятия, а именно приобрел и установил систему видеонаблюдения в целях предотвращения фактов хищения со складов предприятия, и назначил виновному судебного штрафа в размере 62 тыс. рублей.

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Строительная отрасль меньше других пострадала от коронавируса в Карелии

Вызванный пандемией коронавируса спад в экономике Карелии ударил по строительной отрасли меньше, чем по другим сферам.

Такое мнение высказал президент Карельского Союза Строительных компаний Александр Ефимов.

"Понятно, что людей подсократили, зарплата упала… Но строительный комплекс сейчас не такая пострадавшая отрасль, как остальные", - считает президент Союза.

По мнению Ефимова, одним из факторов стало то, что карантин, под который попали в апреле и мае предприятия Карелии, почти не затронул строительные компании. Большинству из них разрешили работать.

Вместе с тем, объём работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" за 9 месяцев 2020 года в Карелии сократился на 27,5%. Упала и зарплата в отрасли. В Карелиястате есть данные за август – средняя зарплата в строительстве составила 34,9 тыс. рублей - это почти на 10% меньше, чем в августе 2019 года.

О ситуации в отрасли читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Объединить ж/д вокзалы с автостанциями задумали в Кеми и Беломорске

Власти Карелии и РЖД планируют объединение железнодорожных вокзалов и автостанций в Беломорске и Кеми в единые транспортно-пересадочные комплексы.

Такое решение было принято на совещании главы Карелии Артура Парфенчиков с заместителем генерального директора ОАО "РЖД" по вопросам пассажирского комплекса Дмитрием Пеговым и гендиректором Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага Александром Ходосом.

"Важное решение, которое было принято на совещании – это объединение в одном комплексе железнодорожных вокзалов и автостанций в Беломорске и Кеми. Таким образом, в этих поморских городах будут созданы транспортно-пересадочные логистические узлы", - сообщили в пресс-службе правительства Карелии. Зачем понадобилось такое объединение, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Выросла задолженность по зарплате в сфере соцуслуг и здравоохранения Карелии

Задолженность по зарплате в сфере здравоохранения и социальных услуг в Карелии за сентябрь выросла на 9,2%.

Это следует из доклада Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия". В документе содержатся данные о долгах на предприятиях и в других организациях республики по состоянию на 1 октября.

Общая сумма задолженности в области здравоохранения и социальных услуг составила 6,2 млн рублей. Во всех остальных сферах в сентябре долги или сократились или остались на прежнем уровне. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Уровень безработицы "взлетел" в сентябре Карелии

Количество зарегистрированных в службах занятости безработных в Карелии в конце сентября достигло 16,7 тыс. человек.

Это в 3,1 раза больше по сравнению с сентябрем 2020 года.

Такая статистика приведена в докладе Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия" за январь-сентябрь 2020 года. За 9 месяцев официальная безработица выросла в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чем это объясняют власти, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".