Самое важное за сегодня

фото: Столица на Онего

Парфенчиков отправил пожилых жителей Карелии на самоизоляцию

Глава Карелии ввел новые ограничительные меры из-за распространения коронавируса: с 16 по 27 ноября для жителей старше 65 лет вводится режим самоизоляции.

На самоизоляцию с 16 по 27 ноября отправлены жители старше 65 лет, проживающие в Петрозаводске, Беломорске, Кеми, Кондопоге, Лахденпохье, Медвежьегорске, Олонце, Питкяранте, Пудоже, Сегеже, Сортавале и Костомукше.

На период самоизоляции, по словам Артура Парфенчикова, пожилые люди могут оформить больничный.

"Покидать свои дома можно для обращения за экстренной медицинской помощью, похода в магазины, выгула домашних животных, выноса мусора, ухода за лицами пожилого возраста, людьми с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, а также для прогулок и занятий спортом во дворе, в ближайших к дому парках или лесных массивах, в том числе выезжая на автомобиле", - уточнил глава Карелии.

Всем остальным разрешается ходить на работу. Но работодателям предписано перевести сотрудников старше 65 лет на дистанционный режим.

"Очный формат возможен при наличии у этого сотрудника изолированного рабочего места или при отсутствии контактов с другими работниками. В медицинских и образовательных учреждениях таким сотрудникам необходимо обеспечить оптимальный график", - пояснил Парфенчиков.

Также, по словам губернатора, работодатели должны предоставить сотрудникам старше 65 лет возможность для выхода в магазины и другие места с учетом нового времени их посещения.

Также представителям старшего поколения запрещается посещать фитнес-клубы, физкультурно-оздоровительные комплексы, плавательные бассейны и другие закрытые спортивные учреждения. Под запретом и заведения общепита, за исключением столовых предприятий, на которых они работают.

Работа кружков и клубов, в которых занимаются жители старше 65 лет, должна быть организована с применением дистанционного формата.

Ранее глава Карелии сообщил, что пожилые граждане в карельских городах смогут посещать торговые точки с 10 до 13 часов и только по будням.

фото: источник страница ВК Александа Лукьянова/https://vk.com/id315938498

Знаменитый в Петрозаводске ресторан "Санчес" закрылся

Ресторан "Салун Санчес" решил закончить отогревать от вечной спячки карелов и радовать настоящим мясом и атмосферой.

На своей странице в соцсети владелец известного ресторана "Салун Санчес" Александр Лукьянов сообщил о закрытии любимого многими заведения.

"Пятница 13. 2020 год! Сегодня произошло историческое событие! Ресторан "Салун Санчес" решил закончить отогревать от вечной спячки карелов и радовать настоящим мясом и атмосферой. 17.03. 2000 года мы открыли двери нашего заведения и закончили работать 24.03.2020 года. За это время ни один мэр не снял нашей весёлой вывески и не смог с нами ничего сделать! Тонны мяса и море позитива прошло через "Санчес" за эти 20 лет. Мало кто из старых перестроечных лет заведений прожил столько", - написал экс-владелец заведения Лукьянов.

Александр Лукьянов рассказал, что продано только помещение.

"Санчес" - зарегистрированный бренд, и, возможно, когда у карелов появятся деньги и желание поесть что-то кроме шавермы, мои дети возродят "Салун Санчес" в новом месте для новых людей!" - заявил Лукьянов.

Мужчина умер на улице в Петрозаводске (ВИДЕО)

Трагедия произошла на проспекте Ленина в Петрозаводске.

Камера наружного наблюдения компании "Сампо.ру" запечатлела момент, как мужчина 13 ноября в 12.30 шел по проспекту Ленина, в районе пересечения с улицей Антикайнена, и внезапно упал.

Прохожие вызвали скорую помощь, которая приехала через три минуты.

Как сообщили в Минздраве Карелии, к сожалению, мужчина скончался до приезда врачей.

Медики зарегистрировали внезапную смерть.

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Карелия вошла в топ-5 в России по числу заболеваемости коронавирусом за сутки

Республика Карелия заняла четвертую строчку в российском списке суточной заболеваемости COVID-19.

В паблике "СтопКоронавирусРФ" опубликована российская статистика суточной заболеваемости коронавирусом.

Лидер списка – Москва, где зарегистрировано 6427 случаев заражения COVID-19 за сутки, на второй строчке Санкт-Петербург с 1852 заболевшими, тройку замыкает Московская область – 786 инфицированных, а на четвертой строчке находится Карелия – 386 (данные за 13 ноября) случаев заражения коронавирусной инфекцией, пятое место - Архангельская область: 345 заболеваний.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии один человек скончался от коронавируса и 358 заразились COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицировано 9988 человек. Выздоровели – 5057. Умерли 67 пациентов.

фото: © REUTERS / Andrew Kelly

В Карелии за сутки 358 человек заразились коронавирусом и одна пожилая женщина умерла

О ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Карелии рассказали в оперштабе.

Так, за минувшие сутки в Республиканской инфекционной больнице от коронавируса умерла 82-летняя жительница Пряжи, которая имела сопутствующие хронические заболевания.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие 24 часа выявлена у 358 человек. Из этого числа заболевших – 278 человек, из них 23 имеют симптомы средней тяжести, один человек в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.

Общее число заразившихся коронавирусом в Карелии на 14 ноября составляет 9988 человек.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 234 человека, в Питкярантском районе – 1 человек (деревня Рауталахти), в Сортавальском районе – 14 человек (Сортавала – 11, поселок Вяртсиля – 1, поселок Хелюля – 1, поселок Хотинлахти – 1), в Лахденпохском районе – 6 человек (Лахденпохья – 3, поселок Куркиеки – 1, поселок Куликово – 1, поселок Лумиваара – 1), в Пудожском районе – 7 человек (Пудож – 4, поселок Пяльма – 1, поселок Пудожгорский – 2), в Сегежском районе – 9 человек (Сегежа – 8, поселок Надвоицы – 1), в Кеми – 20 человек, в Лоухи – 6 человек, в Костомукше – 13 человек, в Муезерском районе – 4 человека (Муезерский – 1, село Ругозеро – 3), в Кондопожском районе – 19 человек (Кондопога – 17, село Кончезеро – 1, поселок Кяппесельга – 1), в Олонецком районе – 2 человека (деревни Тукса и Коткозеро), в Медвежьегорском районе – 23 человека (Медвежьегорск – 7, поселок Пиндуши – 3, деревня Падмозеро – 1, поселок Повенец – 1, деревня Толвуя – 11).

Выздоровели за время пандемии в Карелии 5057 человек, за сутки выписан по выздоровлению 61 пациент: в Петрозаводске – 29, в Медвежьегорском районе – 5, в Кондопожском районе – 2, в Костомукше – 2, в Лахденпохском районе – 2, в Питкярантском районе – 1, в Прионежском районе – 6, в Пряжинском районе – 2, в Пудожском районе – 9, в Сегежском районе – 2, в Сортавальском районе – 1.

Всего умерли – 67 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 1505,4 на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1281,5 случая, по Северо-Западу – 1619,4.

фото: © Дмитрий Серебряков/ТАСС

Умер народный артист Армен Джигарханян

Народный артист СССР Армен Джигарханян умер на 86-м году жизни.

Об этом сообщил РИА Новости представитель его театра.

"Сегодня ночью пришла печальная новость. Скончался Армен Борисович Джигарханян, выдающийся артист и лидер, руководитель театра, который носит его имя", — сказал собеседник агентства.

Минздрав Карелии разработал памятку, где рассказал, что делать, если вы заболели

Если вы не знаете, как действовать в случае недомогание, то читайте памятку от Минздрава Карелии.

На своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что многие сейчас находятся в некоторой растерянности, не знают, как действовать в случае, если почувствовали недомогание.

"Симптомы коронавируса зачастую очень схожи с признаками ОРВИ и гриппа, поэтому по моему поручению Минздрав разработал памятку, в которой подробно рассказываем, что делать, если вы или кто-то из членов вашей семьи заболел".

"Сейчас не время для раздора": Сотрудники инфекционной больницы Карелии сняли ролик о своей работе (ВИДЕО)

В тяжелое время пандемии коронавируса сотрудники инфекционной больницы Карелии попросили не нагнетать ситуацию, а поддержать врачей, которые трудятся 24 часа, спасая жизни больных.

На странице в соцсети одна из сотрудниц инфекционной больницы Карелии выложила видеоролик, где показана работа медперсонала.

"Много домыслов сейчас вокруг нашей больницы! Но мы честно продолжаем работать и спасать людей! И нам кажется, что сейчас не время для раздора! Поддержите врачей!", - написала девушка в комментарии к видео.

Напомним, скандал, о котором упоминается, связан с увольнением главного врача инфекционной больницы Ивана Белкина, за которым ушли еще 11 сотрудников больницы.

Но, по словам нового руководителя лечебного учреждения Юлии Кононенко, никакого кадрового дефицита нет. В больницу пришли новые врачи и медсестры.

"Все пациенты получают профессиональную помощь и лечение. На сегодняшний день телефон просто разрывается от звонков желающих устроиться на работу в Республиканскую инфекционную больницу. Многие сотрудники, кто работал по срочному договору, написали заявление о переводе на постоянную работу", - сказала Юлия Сергеевна Кононенко.

фото: © ИТАР-ТАСС/ Денис Русинов

За сутки в Карелии зарегистрировано 36 случаев заражения коронавирусом у детей

О детской заболеваемости коронавирусной инфекцией рассказал глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков сообщил, что на 13 ноября по статистике в Карелии было 9630 инфицированных коронавирусом, среди которых 1017 ребенка.

По состоянию на сегодняшний день, 14 ноября, – уже 9988 ковидных больных, из которых 1053 – это дети, то есть за сутки в Карелии заразились коронавирусом 36 детей.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии один человек скончался от коронавируса и 358 заразились COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицировано 9988 человек. Выздоровели – 5057. Умерли 67 пациентов.

фото: Столица на Онего

Карелия ввела запрет на торговлю предпринимателей из других стран и регионов России

Глава Карелии ввел еще одно новое ограничение из-за распространения коронавируса: оно касается торговли.

Из-за роста числа заболевших корнавирусом в Карелии Артур Парфенчиков ввел новые ограничения, которые касаются торговли.

"Дополнительно мы вводим запрет на выездную, развозную и разносную торговлю для организаций и индивидуальных предпринимателей из других стран и регионов России", - сообщил глава Карелии и подчеркнул, что то, как будет развиваться ситуация дальше, зависит от каждого из нас.

"Никакие ограничительные меры не будут эффективными без нашего с вами сознательного отношения", - отметил Парфенчиков.

Ранее глава Карелии ввел ограничения для пенсионеров старше 65 лет, разрешив им посещать магазины только по будням с 10.00 до 13.00, а также отправил пожилых жителей республики на самоизоляцию.

фото: читатель Столицы на Онего

Петрозаводчане интересуются, когда "сотворенное убожество" в Пятом поселке приведут в порядок (ФОТО)

Жители Петрозаводска ждут, когда благоустроят территорию на улице Пограничной.

В редакцию "Столицы на Онего" петрозаводчанин прислал фото, на которых запечатлел перекопанную территорию у магазина на улице Пограничной.

"Когда, наконец, приведут в порядок всё это "благоустройство", ведущее к единственному сетевому магазину в районе ул. Пограничной,19, - спрашивает петрозаводчанин. - Это ж как надо не уважать жителей, чтоб такое сотворить и оставить? Кто из чиновников администрации Петрозаводска принял эти работы на земельном участке, принадлежащем городу, и подписал соответствующий акт? Куда смотрит управление благоустройства и экологии администрации города и местные депутаты?"

Горожанин представляет, какая грязь и жижа будет здесь весной.

"Без хороших резиновых сапог точно не пройдешь, - возмущен петрозаводчанин. - Неужели администрации непосильно установить на имеющиеся опоры пару дополнительных консолей со светильниками и развернуть их всех к пешеходной дорожке, найти грунтовый каток и трактор, чтобы разровнять грунт, песок и утрамбовать всё это сотворенное убожество".

фото: © REUTERS/ТАСС

В крайне тяжелом состоянии в Карелии находятся 14 больных коронавирусом – врачи борются за их жизни

Четырнадцать пациентов подключены к аппаратам ИВЛ, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Всего на 14 ноября госпитализированы 634 человека, заболевших COVID-19, 601 из госпитализированных находится в состоянии средней тяжести, 19 – в тяжелом и 14 человек – в крайне тяжелом.

Доля свободных коек на 14 ноября увеличилась с 24,2 до 27,7.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии один человек скончался от коронавируса и 358 заразились COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицировано 9988 человек. Выздоровели – 5057. Умерли 67 пациентов.

фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

За сутки ученики девяти классов школ Карелии и воспитанники десяти групп детсадов ушли на карантин

О ситуации с заболеваемостью коронавирусом детей в образовательных и дошкольных учреждениях Карелии рассказал Артур Парфенчиков.

Как написал на своей странице в соцсети Артур Парфенчиков, за минувшую неделю из-за случаев коронавируса на дистанционное обучение выведены:

1 класс петрозаводской школы № 3

1 класс петрозаводской школы№ 39

2 класса Лицея № 13

1 класс Державинского лицея

1 класс Гимназии № 30

1 класс Ломоносовской гимназии

1 класс Спасогубской школы и 1 класс Шокшинской школы выведены на дистанционное обучение из-за ОРВИ.

Также из-за случаев коронавируса на карантин выведены:

1 группа детского сада № 20 Кондопоги

4 группы детского сада "Березка" Костомукши

1 группа детского сада "Сказка" Костомукши

2 группы детского сада "Кораблик" в Костомукше и 2 группы сортавальского детского сада № 23 выведены на карантин из-за ОРВИ.

Напомним, что Артур Парфенчиков ввел новые ограничительные меры из-за распространения коронавируса: с 16 ноября на дистанционный формат обучения переходят ученики 4-х классов.

фото: © Юрий Смитюк/ТАСС

Глава Карелии отправил всех 4-классников республики на "дистант" из-за пандемии коронавируса

Артур Парфенчиков ввел новые ограничительные меры из-за распространения коронавируса: с 16 ноября на дистанционный формат обучения переходят ученики 4-х классов.

Как отметил на своей странице в соцсети Артур Парфенчиков, необходимо минимизировать случаи заболевания в образовательных учреждениях.

"Дети болеют не так тяжело, как взрослые, но могут заразить всю семью, в том числе и пожилых родственников, - сказал Парфенчиков. - Поэтому с 16 ноября на дистанционный формат обучения переходят ученики 4-х классов".

Глава напомнил, что сейчас в таком режиме уже учатся ребята 5-8-х и 10 классов. Однако, понимая, что данные меры могут быть излишними в небольших населенных пунктах, разрешается очное обучение в школах с численностью менее 300 учеников, если в районе складывается благоприятная эпидобстановка.

"Также с 16 ноября по 11 декабря дистанционно будут учиться студенты профессиональных учебных заведений. Они могут остаться в общежитиях и заниматься там. Образовательные организации должны предоставить им доступ к компьютерам. Практические занятия можно проводить в аудиториях, где будет находиться не более 10 студентов с учетом площади помещения и при соблюдении социальной дистанции", - отмечается в сообщении главы.

фото: Столица на Онего

В борьбе за мужчину жительница поселка Карелии воткнула нож в ногу сопернице

Мужчина, из-за которого началась борьба с поножовщиной, вмешиваться в конфликт не стал, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Пряжинского района поступило заявление 43-летней жительницы посёлка Чална. Женщина указала, что получила ножевое ранение в ногу в квартире своего сожителя.

Участковый установил обстоятельства конфликта. В день обращения заявительница без предупреждения пришла в квартиру к сожителю, где застала мужчину с его близкой знакомой. Словесный конфликт между двумя женщинами быстро перерос в драку. Затем одна из них схватила нож и нанесла удар оппонентке. Мужчина, из-за которого началась ссора, в конфликт вмешиваться не стал.

Потерпевшая обратилась за медицинской помощью. Установлено, что ей причинен легкий вред здоровью. Подозреваемая – 40-летняя жительница поселка Эссойла признала вину. В настоящее время в отношении нее возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

фото: сайт ПетрГУ

Петрозаводский государственный университет переходит на "дистант"

Приказ о переводе студентов и сотрудников ПетрГУ уже подписан, сообщили в пресс-службе вуза.

С 16 ноября на дистанционное обучение переходят на дистанционный формат обучения Институт истории, политических и социальных наук, Институт филологии, Институт иностранных языков, Институт экономики и права, Институт математики и информационных технологий.

Остальные институты, кроме Медицинского, в течение недели завершат циклы практических и лабораторных работ, выполнение которых не возможно на удалении, и перейдут на дистанционное освоение образовательных программ с 23 ноября 2020 года.

Студенты Медицинского института продолжат обучение в очном формате с соблюдением всех мер предосторожности в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, реализуя комплекс профилактических мер: все обучающиеся и сотрудники снабжены масками, все учебные аудитории, входные зоны и санитарные комнаты снабжены антисептическими средствами, организована регулярная уборка контактных поверхностей, проводятся проветривание помещений и обеззараживание воздуха, заключительная дезинфекция в местах общего пользования, расписание учебных занятий предусматривает минимальное нахождение обучающихся в корпусах университета, на входе и выходе проводится термометрия.

Дистанционное обучение продлится до 6 февраля 2021 года.

Ранее сообщалось, что студенты ПетрГУ могут уйти на дистанционное обучение, но приказ еще не был подписан.

Группа The Hatters представила атмосферный клип, снятый в Карелии, на песню "Я делаю шаг" (ВИДЕО)

Питерская фолк-панк-группа The Hatters представила на всех цифровых площадках новый альбом "Shoot me".

Об этом сообщают РИА Новости.

"Подводя промежуточные итоги в начале года, мы изменили подход к созданию песен, — приводят слова музыкантов в Apple Music. — Для этого нам пришлось поменяться самим и изменить мир вокруг себя. Первым делом мы построили штаб-студию своими руками и сделали ее вторым домом. Теперь весь материал мы не только создаем, но и записываем от начала и до конца сами. В новой атмосфере мы написали большое количество треков, которыми будем вас радовать, выпуская порционно".

В трек-листе четыре песни: "Only you", которая открывает альбом, за ней следуют ритмичная и дерзкая "Shoot me", лирическая баллада "Только позови" и "Я делаю шаг". Последнюю участники The Hatters гордо называют "гимном искателей приключений".

В конце октября музыканты представили на нее атмосферный клип, снятый в Карелии и Ленобласти. За несколько первых дней он набрал более миллиона просмотров.

фото: © Илья Тимин

Коек для больных коронавирусом станет больше, заверили в Минздраве Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков 13 ноября провел заседание республиканского оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекций, сообщили в пресс-службе правительства.

Как сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков, на базе 14 медицинских организаций республики фактически развернуто877 больничных коек для оказания помощи больным с Covid-19. Из них с подводкой кислорода – 360 единиц, в том числе с аппаратами искусственной вентиляции легких – 94.

Дополнительно открываются 35 коек в БеломорскойЦРБ (всего 60 коек), и 25 коек в Республиканской больнице им. В.А.Баранова. Проводится работа по развертыванию дополнительного коечного фонда для лечения пациентов на базе Пряжинской, Сегежской, Сортавальской ЦРБ, будут открыты ковидные отделения на базе Лоухской и Олонецкой ЦРБ. В случае ухудшения ситуации есть возможность развернуть коечный фонд до 1026 единиц.

В республику продолжает поступать и новая техника: в республиканскую инфекционную больницу поставлен аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации, ожидается поставка двух аппаратов ИВЛ в Беломорскую больницу.

За счет средств регионального бюджета закуплено и поставлено 6 компьютерных томографов, есть 112 прикроватных мониторов для наблюдения за пациентами, закуплены и функционируют 2 транспортировочных бокса. На оснащение и переоснащениекоечного фонда из федерального бюджета выделено 245,6 млн руб., которые полностью освоены. Кроме того, в ноябре на борьбу с ковидом из федерального бюджета будет дополнительно доведено 89,7 млн руб.

Для создания резерва лекарственных препаратов за счет средств резервного фонда правительства Республики Карелия закуплено противовирусных препаратов на сумму 14 444тыс. руб., лекарственных препаратов для терапии – на сумму 13 617тыс. руб.

фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

В Карелии 84-летняя женщина скончалась от внебольничной пневмонии

Число умерших от внебольничной пневмонии в Карелии за 7,5 месяцев составило 87 человек, сообщили в оперштабе.

За сутки 26 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 2134 пациента, 87 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие 24 часа зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии: скончалась 84-летняя женщина с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией, тест на COVID -19 отрицательный.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: КОРОНАВИРУС БЬЕТ РЕКОРДЫ, НОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ИЗ-ЗА COVID-19 И ЕЩЕ ОДНА ВЗЯТКА БЫВШЕМУ МИНИСТРУ КАЙДАЛОВУ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

Общее число инфицированных коронавирусом в Карелии стремительно приближается к 10 тысячам

За минувшие сутки, 12 ноября, в Карелии зарегистрировано 386 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число зараженных COVID-19 на 13 ноября в Карелии составляет 9630 человек. Выздоровели за время пандемии 4996 человек. Всего умерли в Карелии 66 человек, зараженных коронавирусом.

Также в Карелии 1017 детей заразились коронавирусом.

Новые ограничения: глава Карелии запретил поездки в переполненном транспорте в период пандемии

Глава Карелии Артур Парфенчиков потребовал ограничить число пассажиров в общественном транспорте из-за угрозы распространения COVID-19.

Экс-министр транспорта Карелии Кайдалов и бывший замгендиректора аэропорта "Петрозаводск" Волчек обвиняются в получении еще одной взятки

По версии следствия, в конце 2019 года тогда еще министр транспорта Карелии Алексей Кайдалов и замгендиректора аэропорта "Петрозаводск" Игорь Волчек получили от одного из питерских подрядчиков по реконструкции аэропорта миллион рублей.

Другая тема

Власти нашли нового подрядчика для ремонта моста через Неглинку в Петрозаводске

Определена компания, которой предстоит завершить реконструкцию моста через реку Неглинка в столице Карелии.

"Никакого кадрового дефицита нет": главврач инфекционной больницы Карелии прокомментировала увольнение сотрудников

Главный врач инфекционной больницы Карелии Юлия Кононенко рассказала о причинах увольнения 12 сотрудников лечебного учреждения.

Вандалы испортили барельеф у стелы "Город воинской славы" в Петрозаводске (ФОТО)

Неизвестные вандалы повредили барельеф, установленный рядом со стелой "Город воинской славы" в столице Карелии.

Испорченный вандалами барельеф у стелы воинской славы в Петрозаводске отремонтируют только через месяц

Администрация Петрозаводска обратилась с заявлением в полицию, чтобы найти вандалов, сломавших часть барельефа у стелы "Город воинской славы" в Петрозаводске.

В отделении Пенсионного фонда Карелии назначен новый руководитель

Спустя два года после смерти прежнего управляющего Николая Левина отделение Пенсионного фонда Карелии возглавила Юлия Ермакова.

фото: Столица на Онего

Впервые в России за сутки зарегистрировано более 22 тысяч случаев заболевания коронавирусом

За последние сутки в России 22 702 человека заразились COVID-19, сообщили в опештабе РФ.

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 22 702.

За все время пандемии в стране зарегистрирован 1 903 253 случая COVID-19.

Число летальных исходов из-за коронавируса в стране за сутки возросло на 391. Всего с начала пандемии зарегистрировано 32 834 смерти от коронавируса.

Число выздоровевших за сутки пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, составило 18 626. Всего от инфекции вылечились 1 425 529 пациентов.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 67,9 млн тестов на коронавирус, за последние сутки - 601 тысяча тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 14 ноября остаются 452 680 человек.

фото: © Министерство спорта Республики Карелия

Спортсменов допустят на соревнования в Карелию только с отрицательным результатом теста на COVID-19

Новые ограничения, которые ввел глава Карелии в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, коснулись и спорта.

На своей странице в соцсети Артур Парфенчиков написал, что еще одно изменения касается спорта.

"В республике по согласованию с Министерством спорта можно проводить всероссийские соревнования, если их участники имеют справки об отрицательном анализе на COVID-19 (ПЦР-тест). Их необходимо получить не ранее, чем за 3 дня до начала состязаний", - отмечается в сообщении главы.

Ранее глава Карелии ввел ограничения для пенсионеров старше 65 лет, разрешив им посещать магазины только по будням с 10.00 до 13.00, а также отправил пожилых жителей республики на самоизоляцию.

Также введен запрет на выездную, развозную и разносную торговлю для организаций и индивидуальных предпринимателей из других стран и регионов России

фото: © pixabay.com

В Петрозаводске временно отключат телерадиовещание

Приостановка вызвана плановыми работами по техническому обслуживанию антенн, сообщили в администрации Петрозаводска.

Так, в период с 16 по 18 ноября в Петрозаводске вещание на объектах телерадиосети может быть приостановлено с 9.00 до 14.00. Работы будут проводиться в один из указанных дней в зависимости от погодных условий.

Жителям напоминают, что узнать о плановых отключениях трансляции можно на сайте филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети и в "Кабинете телезрителя".

Также для информирования о работе ближайших цифровых объектов разработано бесплатное приложение "Телегид" для смартфонов.

Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 14 ноября



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Пасмурно, +1 ° …+2 ° 2 м/с Ю 757 мм.рт.ст. 93% день Пасмурно, +1 ° …+2 ° 2 м/с Ю 757 мм.рт.ст. 92% вечер Пасмурно, +1 ° 2 м/с Ю 757 мм.рт.ст. 93% ночь Пасмурно, +1 ° 2 м/с Ю 758 мм.рт.ст. 92%

фото: ГИБДД Карелии

Пьяный юноша, не имеющий водительских прав, катался по федеральной трассе в Карелии

В Медвежьегорском районе инспекторы ДПС остановили 23-летнего водителя, управлявшего авто без прав и в состоянии опьянения, сообщили в ГИБДД Карелии.

В субботу, 14 ноября, в 6.30 на 632 км федеральной автодороги "Вологда - Медвежьегорск" инспекторы ДПС Медвежьегорского района пресекли нарушение пьяным водителем, который, к тому же, управлял автомобилем, не имея водительских прав.

23-летний нарушитель ожидает решения суда. Ему грозит административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток.

"Если вы стали очевидцем нарушения пьяным водителем, незамедлительно сообщите всю имеющуюся информацию в полицию - 102 или 112", - напоминают в ГИБДД.

фото: Столица на Онего

"Сбормобиль" и "Металлмобиль" проедут по Петрозаводску в воскресенье

Рейсы организованы с учётом противоэпидемиологических требований, сообщили в администрации Петрозаводска.

В воскресенье, 15 ноября, традиционные рейсы по улицам карельской столицы совершат "Сбормобиль" и "Металлмобиль".

Волонтёры примут у петрозаводчан на переработку вторсырье: макулатуру, определенные виды пластика, стеклотару. Сдать чёрные и цветные металлы, в том числе жестяные банки и баллончики, неисправную электронику и бытовую технику можно в период объезда "Металлмобиля".

Полный список того, что принимается на переработку, а также правила сдачи вторсырья опубликованы на странице организаторов проекта в социальной сети.

В расписании экомобилей – 23 остановки в разных районах города.

В условиях сложной эпидемиологической обстановки петрозаводчан призывают строго соблюдать действующие санитарные требования: носить маски и держать социальную дистанцию (не менее 1,5 м), не посещать пункты приема вторсырья в случае появления симптомов простуды или контактирования с больными.

Напомним, 80 % вырученных средств волонтеры направляют на поддержку бездомных животных, 20 % - на экорекламу. Организаторы предупреждают, что помощь обитателям зооприютов (ветошь, продукты питания и т.д.) напрямую не принимается. Отзывчивые горожане могут оставить подарки бездомным животным в специально организованных для этого пунктах приема помощи.

фото: АО "ПКС-Водоканал"

Диспетчерская служба АО "ПКС-Водоканал" временно принимает звонки по другому номеру

В связи с ремонтными работами на телефонной линии диспетчерская служба АО "ПКС-Водоканал" временно не принимает звонки по номеру 76-64-04.

Если у вас возникли вопросы по услугам водоснабжения и водоотведения, с диспетчерской службой можно связаться по номеру "Водного сигнала" +79114300547.

Также вы можете позвонить в ЕДДС города Петрозаводска по номеру 051.

Ремонт телефонной линии в диспетчерской службе АО "ПКС-Водоканал" планируют завершить к понедельнику.

фото: скрин видео/телеканал "САМПО ТВ 360º"

На Онежской набережной Петрозаводска открылась фотовыставка "Герои России, какими их не видел никто"

Проект приурочен к 75-летию Великой Победы и открывает страницы истории через личный опыт ветеранов и героев нашего времени.

В рамках ежегодного фотопроекта благотворительного фонда "Память поколений" в Петрозаводске открылась выставка "Герои России, какими их не видел никто". Экспозиция рассказывает о подвиге ветеранов Великой Отечественной войны и героев нашего времени. Участники проекта сражались с фашистами, штурмовали Грозный, воевали в Афганистане, покоряли космос. Попав в объективы профессиональных фотографов, они рассказали свои истории всему миру.

Выставка приурочена к 75-летию Великой Победы и продолжает серию мероприятий в рамках Года памяти и славы в России.

Экспозиция представлена на Советской площади и будет работать до 11 января.

фото: МЧС Карелии

МЧС запретило жителям поселка Муезерский в Карелии выходить на лед

У водоемов в Муезерском районе сотрудники ГИМС установили таблички с предупреждением, что выход на лед запрещен.

Как сообщает МЧС Карелии, в связи с началом периода активного ледостава и в связи с закрытием навигации на водоёмах Муезерского района, в местах возможного выхода населения на лед сотрудники ГИМС установили информационные аншлаги "Выход на лед запрещен".

Информационные аншлаги размещены в местах, где возможен выход людей на неокрепший лед, ламбы на территории поселка Муезерский, набережная реки Муезерка.

Также инспекторы ГИМС обращаются к взрослым с убедительной просьбой не оставлять детей без присмотра у водоёмов. Провести с ними беседы об опасности первого льда.

фото: Администрация Петрозаводского городского округа

Знаки с подсветкой заработали на 15 пешеходных переходах Петрозаводска

Принятые меры призваны повысить безопасность дорожного движения в тёмное время суток, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Компания "Петрозаводские электрические сети" подключила к электроснабжению знаки с внутренней подсветкой на пешеходных переходах карельской столицы. Объекты оборудовали в разных районах города. 30 специальных знаков появились на 15 пешеходных переходах. Среди них – объекты на проспекте Ленина, набережной Варкауса, улицах Ригачина, Чапаева, Луначарского, Пограничной. Знаки загораются одновременно с наружным освещением с наступление сумерек.

Конструкции в рамках работ по дооборудованию переходов недостающими элементами установило ООО "Онего-Дорзнак". В рамках этого же контракта 160 знаков заменены на более яркие – они дополнены щитами желто-зеленого цвета. Кроме того, на улицах города над проезжими частями добавлены 43 дублирующих знака на новых опорах.

Принятые меры призваны повысить безопасность дорожного движения на оживлённых магистралях Петрозаводска, в том числе, в тёмное время суток. Работа в данном направлении будет продолжена.