Важные новости 28 декабря

фото: ©Столица на Онего

Работы по сносу "Невского пассажа" в Петрозаводске прекращены

Рабочие демонтировали козырек пристройки и остановили дальнейшие работы по сносу.

Начавшиеся на прошлой неделе работы по демонтажу незаконной торговой пристройки к жилому дому №30 по проспекту Александра Невского, которая более известна в городе как "Невский пассаж", прекращены. Более того, как убедилась "Столица на Онего", демонтирован только козырек, а элементы обшивки здания возвращены на прежнее место.



©Столица на Онего

Напомним, городской суд Петрозаводска постановил снести наземную часть торговой пристройки еще в сентябре 2013 года, а в апреле 2014 года Верховный суд Карелии оставил это решение в силе. Тем не менее, к демонтажу "Невского пассажа" до конца нынешнего года никто не приступал, хотя жильцы дома не раз устраивали в Петрозаводске акции протеста против бездействия властей, а два ветерана Великой Отечественной войны Николай Бакинов и Владимир Дмецов даже сдали в губернаторскую администрацию свои юбилейные медали к 70-летию Победы.

В ноябре уходящего года Арбитражный суд Карелии обязал коммерсантов, занимающих нежилые помещения на первом этаже дома номер 30 по проспекту Александра Невского в Петрозаводске, освободить эти помещения по иску судебных приставов. После этого у дома начались работы по сносу незаконной пристройки, но они продолжались всего несколько дней, и скандальный "Невский пассаж" остался на прежнем месте.

фото: © Игорь Онучин/ТАСС

Число проводимых тестов на коронавирус резко сократилось в Карелии

За минувшие сутки в Карелии проведено всего 1101 исследование на коронавирус, это в два раза меньше, чем до выходных.

По информации министра здравоохранения Карелии Михаила Охлопкова, за минувшие сутки в республике проведено 1101 исследование на коронавирусную инфекцию, тогда как днем ранее было сделано 1682 теста, а 26 декабря и вовсе было сделано 2720 исследований.

Таким образом, за два дня количество проводимых в Карелии тестирований на коронавирус сократилось вдвое.

В Минздраве пока не комментируют данный факт.

Напомним, что за минувшие сутки в Карелии не зарегистрировано летальных исходов от коронавируса, всего за время пандемии умерло 152 человека, выздоровели – 19750 пациентов, инфицированы 26810 человек, за последние 24 часа зарегистрировано 367 заражений коронавирусной инфекцией.

От пневмонии за последние сутки в Карелии скончался один человек, коронавируса у умершей не выявлено. Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 3584 пациента, 102 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода). По информации оперштаба, всем больным пневмонией проводится тест на коронавирус.

фото: © Игорь Онучин/ТАСС

Минздрав Карелии объяснил, почему в республике стали делать в два раза меньше тестов на коронавирус

Количество проводимых исследований на коронавирус за два дня сократилось в Карелии вдвое.

Как объяснили в Минздраве Карелии, с 26 декабря вступили в силу поправки к Приказу Минздрава Российской Федерации № 198н о порядке оказания "ковидной" медпомощи.

Изменения, внесенные поправками, касаются в том числе и лабораторных тестов на наличие коронавируса.

Так, теперь у контактных по COVID лиц мазки не берутся, пока у них не появились симптомы ОРВИ. При отсутствии симптомов контактного выписывают без проведения теста.

Заболевших коронавирусом выписывают при выздоровлении без проведения лабораторного исследования на COVID-19.

Напомним, за минувшие сутки в республике проведено 1101 исследование на коронавирусную инфекцию, днем ранее было сделано 1682 теста, а 26 декабря и вовсе провели 2720 исследований.

фото: © АО "Вариант РПФ"

Судно "Онега" с рыбаками затонуло в Баренцевом море

Российское судно "Онега" с рыбаками затонуло в Баренцевом море, на борту находились 19 человек, спасены двое.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на МЧС.

Информация о происшествии в акватории Баренцева моря вблизи Новой Земли Архангельской области поступила утром в понедельник.

По предварительным данным, "Онега" затонула из-за обледенения.

Как рассказали в МЧС Карелии "Столице на Онего", судно не карельское.

фото: © Валерий Поташов/"Столица на Онего"

Известный бизнесмен Карелии Николай Макаров потребовал наказать блогера Степанова за оскорбления в соцсети

Прокуратура Карелии проводит проверку по заявлению бизнесмена и экс-депутата Заксобрания Николая Макарова, который требует привлечь к ответственности блогера и также бывшего депутата Александра Степанова за оскорбления в соцсети.

Об этом сообщил Александр Степанов, которого вызвали для дачи пояснений в прокуратуру.

"Довыступался товарищ Степанов... Сейчас получил повестку в прокуратуру, которая "проводит проверку по обращению Макарова Николая Ивановича о привлечении Вас к административной ответственности по ч.1 ст.5.61 КоАП РФ за высказывание оскорблений в его адрес в социальной сети "ВКонтакте", - написал Степанов на своих страницах.





Как пояснил Степанов, он рад, что его бывший коллега по ЗС РК и один из самых богатых людей в Карелии читает его страницу.

В частности, Степанов рассказывает, что упоминал Макарова и его строительную фирму в двух публикациях. По словам блогера, первая касалась того, что на строительстве Белопорожской ГЭС весной произошло массовое заражение рабочих, во второй говорилось, что возведение детсада в Ильинском обойдется бюджету в полтора раза дороже первоначальной стоимости.



Фото: строительная компания КСМ

По словам Степанова, он вызван в прокуратуру 31 декабря, где будет давать пояснения.

В прошлом созыве Законодательного собрания Карелии Николай Макаров представлял фракцию "Единая Россия", а Александр Степанов избирался от КПРФ, но позднее был исключен из партии.

фото: кадр с видео / Северсталь, Карельский окатыш

Работник Костомукшского ГОКа спасся от волка в кабине самосвала (ВИДЕО)

В Карелии на промплощадке "Карельского окатыша" были замечены волки, сообщили на предприятии.

Серые хищники появились вечером 28 декабря на территории Корпангского месторождения (находится в 24 км севернее Костомукши - прим. ред.) и возле станции технического обслуживания большегрузных самосвалов, рассказали в паблике компании в соцсети.



Волки гнались за бездомной собакой и пробежали в нескольких метрах от водителя автосамосвала Komatsu, который в это время подкачивал колеса. Ни громкий звук работающей машины, ни свет фар не отпугнули хищников. Они изменили свои планы только когда пес забежал на территорию станции. Работник обернулся на шум и, увидев волков, поднялся по лестнице в кабину.



Информацию об этом факте компания передала в управление охотничьего хозяйства Министерства сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Карелии. Были вызваны охотники, которые специализируются на отлове волков.



Как сообщили в компании, в этом году волков уже видели на территории предприятия. Тогда охотоведы вышли на следы, но обнаружить самих животных не удалось.

В этот раз хищников зафиксировала камера видеонаблюдения.

фото: © АО "Вариант РПФ"

В МЧС назвали предварительную причину, по которой затонуло судном "Онега" с рыбаками

Причиной затопления траулера "Онега" в Баренцевом море, предположительно, стал крен при вытягивании рыболовного трала, сообщил первый замначальника управления МЧС по Архангельской области Александр Бахтин.

"Изначально была версия обледенения судна, но, пообщавшись с нашими специалистами, все-таки более вероятно – это опрокидывание судна в результате вытягивания рыболовного трала. Скорее всего, судно накренилось, зачерпнуло воды и ушло ко дну. Эта версия на данный момент наиболее вероятная, но опять же все причины и условия нужно будет оценивать специалистам", – цитирует РИА Новости слова Александра Бахтина.

По его словам, шансов добраться до берега у членов экипажа не было: расстояние составляет порядка 40 километров. Бахтин также отметил, что поисково-спасательная операция может продлиться как минимум сутки.

"Онега" затонула сегодня утром у Новой Земли. На борту находились 19 человек. Двоих из них спасли коллеги с другого судна, пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии. Один человек погиб, еще 16 числятся пропавшими без вести.

По информации МЧС, 16 членов экипажа – жители Мурманской области, еще трое – из Архангельска, Курской и Ростовской областей. При этом ранее знакомый с ситуацией источник РИА Новости отмечал, что на траулере были уроженцы Мурманской, Ивановской и Курской областей, а также Житомирской, Днепропетровской, Брестской, Минской и один рыбак из Сьерра-Леоне.

В районе поисков плохие погодные условия и нет связи. Высота волн достигает четырех метров, температура воздуха – минус 20 градусов. Из-за непогоды не получается задействовать авиацию.

"Онегу" построили в Норвегии в 1979 году, портом приписки судна был Мурманск, ходило оно под флагом России. Согласно данным Marine Traffic, "Онега" вышла из норвежского Киркенеса 14 декабря, а в Мурманск последний раз заходила 11-го числа.

Судовладелец заявил, что траулер перед выходом на промысел был полностью исправен. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при эксплуатации морского и водного транспорта.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Синоптики дали точный прогноз на новогоднюю ночь в Карелии

Специалисты карельского Гидрометцентра рассказали о погоде в январе.

По прогнозу синоптиков, в новогоднюю ночь в Карелии ожидается около 0 градусов. Выпадут небольшие осадки в виде мокрого снега.

"Под ногами в ночь с 31 декабря на 1 января будет сыро, не очень приятно. Самый теплый день с плюсовой температурой ожидается 1 января. А затем начнется постепенное понижение температуры. Плюсовых значений не будет. Похолодает до -10,- 15 градусов", – рассказали "Столице на Онего" в Карельском Гидрометцентре.

По данным специалистов, в январе в Карелии температура будет выше климатической нормы. Периоды похолоданий будут чередоваться с периодами потепления.

"В январе нас ждет неустойчивая погода", – отметили синоптики.

фото: кадр с видео

Неадекватный водитель протаранил такси в Петрозаводске и скрылся с места ДТП (ВИДЕО)

Камера наружного наблюдения зафиксировала жесткое ДТП на Ключевой, после которого водитель скрылся с места ДТП.

Камера наружного наблюдения компьютерной сети Sampo.ru зафиксировала жесткое ДТП, которое произошло накануне вечером на перекрестке улиц Репникова и Антонова в Петрозаводске.

Судя по записи с камеры, опубликованной в группе ДТП Петрозаводска и Карелии, водитель автомобиля на большой скорости протаранил машину такси и уехал с места ДТП.

фото: © читатель "Столицы на Онего"

Улицу в Петрозаводске затопило из-за аварии на водопроводе

На улице Древлянка прорвало водопровод – затоплена улица.

В редакцию "Столицы на Онего" читатели прислали фото затопленной улицы Древлянка, у домов №11 и 13.

"У дома № 13 по улице Древлянка течет вода прямо во двор, пешеходная дорожка тоже залита. Скоро будет каток прямо у подъезда", - написали обеспокоенные горожане.

Подобное сообщение появилось и в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии": "На улице Древлянка, 11 пробило трубу, вода затекает с тротуара к дому и топит колеса машин. Смотрите, примерзните. Заметил в 2 часа ночи".

Как сообщили редакции в Водоканале, сообщение об аварии на водопроводе у дома №11 по улице Древлянка поступило на пульт дежурной службы еще в воскресенье, 27 декабря, в 15.00.

По информации аварийной службы, в связи с тем, что прорыв был незначительный, воду было решено не перекрывать, так как под отключение попадали сразу несколько многоэтажных домов.

"На данный момент на месте прорыва работает аварийная бригада, повреждения устраняются", - сообщили в аварийной службе Водоканала, выразив надежду, что ремонт все-таки не потребует отключений, чтобы не оставлять людей без воды во время подготовки к новогодним праздникам.

фото: © Михаил Солунин/ТАСС

Британский штамм коронавируса обнаружен в соседней с Карелией Финляндии

Первый случай британского штамма коронавируса выявлен в Финляндии в приграничном с российским Выборгом районе Кюменлааксо.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на газету Kouvolan Sanomat.

"В Кюменлааксо первый носитель серьезной мутации коронавируса, обнаруженного в Великобритании, был подтвержден во время рождественских праздников (24-25 декабря). В Кюменлааксо носитель британского варианта прибыл из Великобритании", - говорится в сообщении.

Медицинский округ Кюменлааксо уже начал отслеживание цепочек заражения, чтобы остановить распространение нового типа вируса.

Ранее ведомство здравоохранения и социального благополучия Финляндии THL призвало всех, кто приехал в Финляндию 7 декабря и позднее, пройти тест на коронавирус. Это касается даже тех, кто уже сдавал тест после возвращения в страну.

По данным на 28 декабря, в Финляндии зарегистрировано 35137 случаев COVID-19, около 26 тысяч человек выздоровели, 546 человек умерли.

фото: pixabay

Опрос показал, на каких предприятиях в Карелии работники получают премии под Новый год

Рекрутинговое агентство HeadHunter Северо-Запада провело опрос среди 13 тыс. работников, в том числе, из Петрозаводска, и выяснило, кто из них получит годовую премию по итогам года.

По результатам опроса, только 9% работников в Карелии получат годовую премию в полном размере. Еще 6% получат в 2020 году выплату частично. Столько же опрошенных рассказали, что в этом году они остались без премии, хотя обычно ее получают.

Каждый третий респондент на момент проведения опроса еще не знал, будет ли у него годовая премия. Обычно никогда предновогоднюю премию не получают и в 2020 также останутся без выплаты 50% из числа опрошенных в Карелии. Выше всего доля тех, кто получит полную годовую премию в этом году— в сфере добычи сырья (27%) и госсекторе (18%). Где еще выплачивают премии, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Столица на Онего

Стало известно, почему затягивается начало ремонта аварийного моста в Петрозаводске

Антимонопольная служба Карелии отменила итоги аукциона по выбору строительной компании для ремонта автомобильного моста на ул. Маршала Мерецкова из-за нарушений в конкурсной документации.

Об этом сообщает официальный сайт УФАС по Карелии.

По итогам торгов победителем была признана компания "СК Гарант", предложившая цену контракта в размере 309,8 млн рублей. Другая фирма обжаловали результаты аукциона, указав на нарушения градостроительного законодательства. Антимонопольная служба выдала администрации города предписание об аннулировании закупки, в результате итоги аукциона были отменены. Комментируя решение УФАС, заместитель руководителя ведомства Михаил Петров обратил внимание на необходимость не допустить ошибок при корректировке проектно-сметной документации. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Совет Федерации

В Карелии мама ждет сына-капитана, исполняющего свой долг в Сирии

Сенаторы от Карелии поздравили российских военных в Сирии с Новым годом. Среди военнослужащих оказался костомукшанин.

Накануне Нового года сенаторы Игорь Зубарев и Александр Ракитин были направлены в командировку в Сирию, чтобы от имени Совета Федерации вручить военнослужащим пять живых новогодних елей в кадрах с землей из Карелии, грамоты и подарки от регионов. Парламентарии побывали на российской базе Хмеймим и пункте базирования флота в Тартусе, пишут "Аргументы и факты в Карелии".

В Тартусе сенаторов от Карелии ждала неожиданная встреча – капитаном флагмана группировки "Адмирал Эссен" оказался костомукшанин. Александр Смирнов, капитан 2 ранга, родился в Мурманске, но с пяти лет жил в Костомукше. В карельском городе горняков он ходил в садик и школу №4, после окончания которой поступил в Санкт-Петербургский военно-морской институт Петра Великого.

"Александр очень обрадовался, встретив нас. Он 8 лет не был в Костомукше, о которой всегда помнит. В изголовье его кровати висит фотография, подаренная одноклассниками. Вид вечерней, скованной снегами Костомукши с высоты птичьего полета греет душу военному, которому выпала нелегкая служба в Сирии", – рассказал Игорь Зубарев.



© из архива Игоря Зубарева

Сенатор разыскал маму капитана Смирнова и позвонил ей в Костомукшу, чтобы поблагодарить за ее воспитание сына. Для Валентины Борисовой весточка от Александра накануне Нового года и Рождества стала дорогим подарком. Костомукша был и остается родным городом для военного моряка. Александр Смирнов очень скучает по Карелии. Здесь у него осталось много друзей, которые ездят к нему в Севастополь, где базируется "Адмирал Эссен". Он любит лес, рыбалку, охоту. Всего этого военнослужащему, находящемуся на боевом посту, очень не хватает. Поэтому неудивительно, что, когда рядом со стоянкой корабля капитан из Костомукши находит лес, он ищет грибы. И матросов своих на тихую охоту снаряжает. Как бы потом корабельный врач не сопротивлялся, в меню команды появляются грибные блюда. "Мама, а у нас сегодня картошка с грибами!" – делится потом капитан своей радостью с Валентиной Борисовой.

"Сын всегда заботится о своей команде. Когда заходили в Калининград, пошел в увольнительную и нашел заброшенные с советских времен яблочные сады. Так матросы запаслись яблоками на полрейса. А выбор профессии был за сыном. Он в 17 лет уехал из Костомукши в Санкт-Петербург. Спустя два года учебы в институте он был абсолютно уверен, что воинская служба – это его судьба. И вот уже много лет он служит Отечеству, иногда по 8 месяцев находясь в плавании. Его дочь потом спрашивает: "Папа, а ты где живешь? Почему не с нами? Сын и дочь, не говоря уже обо мне, видят Александра не часто. Но такая у него работа", – призналась мама капитана сенатору.

По мнению Игоря Зубарева, когда такие профессионалы, как Александр Смирнов, несут свою службу, то рубежи нашей родины под надежной защитой.



© Совет Федерации

"Карельский парень выполняет свой воинский долг в Сирии. Он и другие наши ребята нуждаются в поддержке. Особенно, в преддверии новогодних праздников, которые все стараются провести в кругу близких. Елки, которые мы привезли, напомнят им о доме. И я желаю Александру, чтобы в следующем году он вместе с семьей приехал в Костомукшу, навестил маму и друзей и зарядился энергией от карельской природы", – отметил Игорь Зубарев.

фото: Виктор Клюшкин/ ТАСС

Сколько стоит дом построить в карельской деревне: Минсельхоз сделал расчет на 2021 год

Министерство сельского хозяйства Карелии установило стоимость квадратного метра жилой площади для выплат сельским жителям на строительство или приобретение жилья.

Расчеты приведены в приказе главы Минсельхоза Владимира Лабинова. В настоящее время сельские жители получают социальные выплаты на строительство или приобретение жилья исходя из стоимости 32992 рубля за квадратный метр. С 1 января эта сумма составит 34312 рублей.

От чего зависят расчеты, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © pixabay.com

Жительница Карелии поблагодарила врачей "ковидного" роддома за спасение своей доченьки

Врачи роддома на улице Луначарского приняли роды у "ковидной" роженицы и спасли младенца.

В Минздрав Карелии обратилась жительница Карелии и поблагодарила врачей родильного дома на улице Луначарского за спасение своей доченьки.

"В четверг, 24 декабря, я рожала в родильном доме на ул. Луначарского (с положительным тестом на Ковид). Роддом старенький, но персонал замечательный. Хочу выразить благодарность врачам, работающим в такой непростой период. Особенно бригаде, которая принимала роды. Быстрота решений спасла мне доченьку. Отношение к роженицам самое чуткое. Условия их работы я понимаю, что самые сложные костюмы круглосуточно, маски, очки. Это действительно специалисты высокого уровня и высокого человеческого отношения", – написала счастливая мама.

фото: ООО "Карельское лето"

Три новых резидента ТОСЭР "Кондопога" появились в Карелии

Департамент регионального развития Минэкономразвития России внес в реестр территории опережающего развития "Кондопога" еще три компании-резидента.

Кондопожская ТОСЭР в Карелии на сегодня является самой масштабной. В её состав входит 9 предприятий. Напомним, что в ТОР "Костомукша" реализуют свои проекты семь резидентов, в ТОР "Надвоицы" - пять.

"Территория опережающего социально-экономического развития - это часть региона с особым правовым и налоговым режимом для компаний. Резиденты ТОСЭР получают широкий набор преференций. ТОСЭР предлагает своим резидентам значительные льготы, прежде всего, в налогообложении. В частности, налог на имущество и земельный налог для предприятий ТОСЭР равны нулю, налог на прибыль − 5% вместо 20%. Значительно снижены отчисления по заработной плате. Несомненно, для Кондопоги появление новых резидентов – это большой шаг вперед для развития экономики", - отметил заместитель премьер-министра Карелии по вопросам экономики Дмитрий Родионов.





Глава администрации района Виталий Садовников рассказал, что ТОСЭР в Кондопожском городском поселении была создана в декабре 2017 года. Сегодня резиденты ТОСЭР в промышленных масштабах производят экологическую продукцию из дикоросов, реализуют инвестиционные проекты по глубокой переработке древесины, развиваются в сфере туризма. В ближайшее время начнут работу два перерабатывающих рыбозавода. Благодаря ТОСЭР в район пришли миллиардные инвестиции. Такая территория стала мощным стимулом для развития, как бизнеса, так и в целом Кондопожского района.

В данный момент в администрации кондопожского района рассматривается еще ряд заявок на получение статуса резидента ТОР "Кондопога". Работа по ним продолжится в 2021 году.

Генеральный директор ООО 'Группа "Баренц" Илья Раковский представляет Главе Карелии Артуру Парфенчикову проект строительства рыбоперерабатывающего завода в Янишполе. Фото: Сергей Юдин, ИА "Республика".

фото: © Валерий Матыцин/ТАСC

Пенсионерам могут предложить выплаты в цифровых рублях: прогноз Центробанка

Россияне смогут получать пенсии и в цифровых рублях, если в стране будет введено такое платежное средство.

Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в предновогоднем эфире с Сергеем Шнуровым на канале RTVI.

"Пенсии - как люди захотят. Они и сейчас если хотят, получают наличными, на почту, на счет в банк, на карточку, если к этому счету привязана карточка, точно так же смогут выбирать, люди смогут выбирать", — сказала она в ответ на вопрос, будут ли пенсии тоже цифровые при выпуске цифрового рубля. Председатель ЦБ объяснила, что цифровой рубль — это дополнительная форма национальной валюты, которая сочетает в себе свойства наличных и безналичных рублей. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Александр Гнетнев / "Столица на Онего"

В Карелии врачи борются за жизнь шестерых крайне тяжелых пациентов с коронавирусом

К аппаратам ИВЛ в ковид-центрах республики подключены 6 пациентов, которые находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщил глава Минздрава Карелии.

По данным на 28 декабря, в стационарах находятся 717 жителей республики, заболевших COVID-19. Из них 580 – в состоянии средней тяжести, 131 тяжелобольных и 6 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсетях.

Доля свободных коек для лечения больных COVID-19 в специализированных стационарах Карелии сократилась до 20,6%. Сутками ранее этот показатель составлял 21,1%.

Напомним, коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 367 человек.

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

В Карелии коронавирус обнаружен у 367 человек за сутки

Оперативный штаб карельского правительства по борьбе с коронавирусом сообщил последние данные о ситуации с пандемией в республике.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 367 человек, сообщили в оперштабе. Из этого числа заболевших – 349 человек, из них 41 имеет симптомы средней тяжести, 9 – в тяжелом состоянии.



Выздоровели еще 405 человек. Погибших от коронавируса в этот день нет.





Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 4246,3 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2078,6 случая, по Северо-Западу – 3297,9.

фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Каким для вас был ковидный 2020 год? (ОПРОС)

Подходит к концу 2020 год, который был охвачен пандемией коронавируса, – каким он был для вас?

За время эпидемии в России зарегистрировано 3 078 035 случаев коронавирусной инфекции. Общее число выздоровевших составляет 2 471 309 человек, умерших от COVID-19 – 55 265. Под медицинским наблюдением в целом по России на 28 декабря остаются 660 009 человек.

В Карелии за время эпидемии зарегистрировано 26810 человек, инфицированных COVID-19. Выздоровели – 19750. Умерли от коронавируса с начала пандемии 152 человека.

Коронавирус внес изменения в жизнь каждого из нас.

Каким для вас был ковидный 2020 год?

Ответить на вопрос можно здесь.

фото: © shutterstock.com

В Карелии ранее судимый пьяный мужчина зарезал женщину

В Сегеже мужчина обвиняется в убийстве женщины, сообщает карельский Следком.

Сегежские следователи расследуют уголовное дело в отношении 40-летнего мужчины, обвиняемого в совершении убийства. Об этом информирует карельское управление Следкома.

По версии следствия, в Сегеже в декабре этого года обвиняемый, будучи пьяным, поссорился со знакомой женщиной и напал на нее с ножом. Он причинил ей раны, от которых жертва скончалась на месте происшествия.

Суд избрал в отношении обвиняемого, ранее судимого за совершение преступления против личности, меру пресечения в виде заключения под стражу.

По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Фигуранту дела грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что мужчина, совершивший зверское убийство в Карелии, 7 лет скрывался в Грузии.

фото: pixabay

Жители поселка в Карелии, пострадавшего из-за отключения электричества, добились наказания для РЖД

Антимонопольная служба Карелии привлекла к ответственности АО "РЖД" за задержку восстановления электроснабжения одного из поселков в Карелии из-за обрыва ЛЭП.

Это следует из решения УФАС по жалобе жителей поселка Костамоярви Лахденпохского района. Поселок остался без электроснабжения в период с 30 июня по 2 июля 2020 года из обрыва линий электропередачи, вызванного сильным ветром.

В ходе рассмотрения дела выяснилось, что за этот участок отвечает Октябрьская дирекция по энергообеспечению – структурное подразделение компании "Трансэнерго" (филиала "РЖД"). В "РЖД" пояснили, что стихия привела к падению 27 деревьев на ЛЭП и множественным обрывам линии на участке Элисенваара - Сортавала, протяженностью 83 километра. Учитывая масштабность повреждений ремонтно-восстановительные работы, по мнению "РЖД", были проведены в максимально короткие сроки. Чем закончилось дело, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Гавриил Григоров/ТАСС

Еще одна пожилая женщина скончалась от пневмонии в Карелии

Число смертей от внебольничной пневмонии в республике увеличилось до 102.

За минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии: умерла 82-летняя женщина, с сопутствующей соматической патологией, тест на COVID-19 отрицательный. Об этом сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

За сутки 17 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 3584 пациента, 102 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Накануне в Карелии были госпитализированы 42 больных пневмонией.

фото: © ФСБ Карелии

В Карелии задержан подозреваемый в терроризме гражданин Узбекистана

Сотрудники ФСБ Карелии возбудили уголовное дело в отношении гражданина Узбекистана, находящегося на территории Карелии, его подозревают в содействии террористам.

По информации пресс-службы ФСБ Карелии, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий получены данные о причастности указанного лица к содействию террористической деятельности в форме финансирования терроризма, а именно международной террористической организации "ИГ" (Исламское государство). Данная организация признана террористической и ее деятельность запрещена на территории Российской Федерации.

Судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

фото: © Нина Дорофеева/паблик Вконтакте "Кинелахта" (vk.com/club37574166)

В Карелии почти два года не могут нормализовать автобусное сообщение Петрозаводска с Кинелахтой

Жители карельских деревень Ведлозерского сельского поселения жалуются на сорванные рейсы, но ситуация не меняется.

В Карелии существует достаточное количество министерств и контрольных служб, а теперь еще и появился центр управления регионом. Но никто из них оказался не в состоянии обеспечить нормальное автобусное сообщение республиканской столицы с поселком Кинелахтой и деревней Савиново, которого фактически нет уже два года.

Для тех, кто не очень хорошо знает географию Карелии, поясним, что от Петрозаводска до Кинелахты, которая относится к Ведлозерскому сельскому поселению, 133 километра. По дороге автобус должен еще заехать в Савиново, которое находится в 10 километрах от трассы. Сама же Кинелахта располагается от трассы в 32 километрах, т. е. пешком до этих населенных пунктов от оживленных трасс с вещами так просто не добраться. Маршрут стоит в расписании, и автобус должен ходить всего два раза в неделю. Но несмотря на расписание, автобус выпал из него на два года и, несмотря на жалобы, движение не так и не было восстановлено.

Читайте подробнее в статье "В Кинелахте и Савиново тоже живут люди".

фото: © ГИБДД Карелии

В Карелии число пьяных женщин за рулем выросло на 40 процентов

В этом году автоинспекторы поймали 98 пьяных автолюбительниц, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Так, минувшей ночью, с воскресенья на понедельник 28 декабря, инспекторы ДПС отстранили от управления 38-летнюю жительницу Кондопоги, которая управляла автомобилем, с признаками алкогольного опьянения. Медосвидетельствование показало, что женщина пьяна.

В этом году пьяными попались уже 98 автоледи. Они впервые сели за руль навеселе. В прошлом году таких водителей было 57. Рост составил – 41 процент.

По данным Госавтоинспекции Карелии, 26 нетрезвых женщин управляли автотранспортом, не имея водительских прав. В прошлом году таких нарушений было 17.

34 женщины, имеющие очевидные признаки алкогольного опьянения, отказались от прохождения медицинского освидетельствования (22 в прошлом году).

Против 7 представительниц слабого пола возбуждены уголовные дела за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения (2 - в прошлом году).

Ранее сообщалось, что число погибших в ДТП по вине пьяных водителей в Карелии уменьшилось втрое.

Каток на площади Кирова в Петрозаводске начал работать в тестовом режиме

Покататься можно совершенно бесплатно, сообщили в паблике Республики Карелия.

Пункт проката коньков откроется 29 декабря, поэтому желающих просят приходить пока со своим инвентарем.

Обратите внимание, в целях безопасности на катке могут одновременно находиться не более 20 человек.

Напомним, что спортивный объект появился благодаря федеральному проекту "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография".

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Число смертей от коронавируса в России превысило 55 тысяч

За последние сутки в России зарегистрировано 487 летальных случаев от COVID-19, сообщает портал "Стопкоронавирус.РФ".

За последние сутки в России выявлено 27 787 случаев COVID-19 в 84 регионах. В итоге за время эпидемии зарегистрировано 3 078 035 случаев коронавирусной инфекции.

За время пандемии в России выздоровели 2 471 309 человек, за прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 20 480 пациентов.

За минувшие сутки в России подтверждено 487 летальных исходов пациентов с коронавирусом, при этом за все время в стране зарегистрировано 55 265 смертей пациентов с COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 89,5 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за последние сутки сделано- 416 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 28 декабря остаются 660 009 человек.

Напомним, в Карелии коронавирус обнаружен у 367 человек за сутки. Всего в республике зарегистрировано 26810 инфицированных COVID-19. Умерли от коронавируса с начала пандемии 152 человека.

фото: © Официальный сайт администрации Кемского района/kemrk.ru

Глава администрации района Карелии сообщил об отсутствии нефти в воде после аварии на Белопорожских ГЭС

Глава администрации Кемского района Дмитрий Петров сообщил, что на месте аварии в районе Белопорожских ГЭС взяты анализы, которые показывают отсутствие превышения концентрации нефтепродуктов в воде.

Об этом Дмитрий Петров рассказал у себя на странице в соцсети.

"Повторные заборы проб в районе Белопорожских ГЭС на реке Кемь показали отсутствие превышения концентрации нефтепродуктов в воде", - сообщил глава администрации Кемского района и прикрепил к посту фото протоколов исследования воды.

Напомним, в марте этого года произошел прорыв дамбы в районе строящейся ГЭС №2 на берегу реки Кемь. В результате образовалась промоина примерно 10 метров шириной. Вода затопила саму гидроэлектростанцию, отводящий канал и подтопила башенный кран.

Повторный прорыв дамбы произошел в октябре. Чрезвычайная ситуация случилась на ГЭС-2. Длина прорыва составила около 20 метров. Вода затопила нижние этажи, где находятся электрокабельные линии и вспомогательное оборудование. Пострадало и элекрооборудование, которое располагалось по гребню плотины.

Затем местные жители сообщили, что на месте прорыва дамбы на ГЭС-2 в Кемском районе появились масляные пятна. Комиссия подтвердила загрязнение нефтепродуктами реки Чиркка-Кемь после аварии на Белопорожских ГЭС.

Белопорожские гидроэлектростанции являются самым большим строящимся объектом в Карелии. Этот проект стал первым в России, профинансированным Новым банком развития, созданным странами – участницами БРИКС. Общая сумма инвестиций – почти 12 млрд рублей.

Строительством ГЭС занимается компания АО "Специализированный застройщик "КСМ". Планируемая суммарная мощность гидроэлектростанций составляет 49,8 МВт.

Объект должны были сдать в сентябре этого года. Теперь сроки его запуска перенесены.