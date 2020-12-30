Главные новости сегодняшнего дня

фото: официальная страница правительства РК Вконтакте

Парфенчиков объявил о смягчении "антивирусных" запретов в Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал новое распоряжение и снятии ряда ограничительных мер, введенных ранее из-за пандемии коронавируса.

Об этом он рассказал на своей странице Вконтакте.

"Друзья, мы смягчаем некоторые ограничительные меры.

Во-первых, в последнее время мы можем говорить о том, что ситуация с распространением коронавируса в республике стабилизировалась... Во- вторых, получил много обращений по поводу работы кинотеатров, концертных и выставочных залов, театров и музеев республики в праздничные дни. Понимаю, что для многих жителей Карелии предстоящие выходные – это возможность разнообразить досуг", - написал Парфенчиков.



По его словам, он принял следующие решения.



Театры, концертные, выставочные залы и музеи откроются со 2 января. Кинотеатры с 29 декабря продолжают работу в обычном режиме и могут принимать посетителей все праздники. Ограничения по количеству посетителей сохраняются так же, как и остальные требования санэпидбезопасности.



"При этом еще раз обращаю внимание, что 31 декабря, в период наибольшего ажиотажа, жителям республики старше 65 лет запрещается посещение торговых центров и магазинов. Поэтому убедительно прошу представителей старшего поколения сделать все необходимые покупки завтра, 30 декабря. Либо воспользоваться услугами торговых точек на открытом воздухе – на них ограничение не распространяется.

При этом граждане других возрастов в последний день года смогут посетить торговые центры и магазины без ограничения по времени. Пожалуйста, в предпраздничной суете не забудьте о масках и социальной дистанции", - добавил глава Карелии.

Чем запомнился 2020 год

По традиции подводим итоги и вспоминаем все самое важное, что случилось в уходящем году.

Очевидно, что 2020 год для всего мира стал годом коронавируса. Пришедшая из Китая новая коронавирусная инфекция кардинально изменила нашу жизнь. Сюжет страшных фильмов об эпидемиях стал реальностью. В апреле глава Карелии надел форму спасателя и подписал распоряжение, которым ввел жесткие ограничения. И с тех пор Артур Парфенчиков постоянно вносит в этот документ изменения, от которых у жителей республики порой волосы становятся дыбом.

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фото: © ИА "Республика"

Аркадий Рутгайзер покинул пост главврача поликлиники №2 Петрозаводска

Сегодня был последний рабочий день Аркадия Рутгайзера в качестве главного врача Городской поликлиники №2, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Известный реабилитолог Аркадий Рутгайзер передал сегодня, 30 декабря, полномочия главврача своему заместителю по медчасти Ларисе Гореловой. Он написал заявление об уходе с поста руководителя поликлиники.

Как отметил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков, почти 40 лет Аркадий Леонидович работает в здравоохранении и большую часть этого времени руководит поликлиникой, которая во многом – пример для других медицинских организаций.

"Аркадий Леонидович – врач-невролог, кандидат медицинских наук, манульный терапевт, рефлексотерапевт, врач высшей категории, заслуженный врач Российской Федерации, заслуженный врач Республики Карелия. Человек, искренне переживающий за здравоохранение республики, хороший организатор, врач, сделавший много для развития неврологической службы и реабилитации пациентов. С уважением и благодарностью вручил Аркадию Леонидовичу, одному из первых, новую награду, учрежденную Минздравом Карелии в этом году, – нагрудный знак "Отличник здравоохранения Республики Карелия"", – сообщил министр здравоохранения республики на своей странице в "ВКонтакте".

Аркадий Рутгайзер признался "Столице на Онего", что остается главным внештатным реабилитологом Карелии и будет помогать своей поликлинике.

"Мне грустно, 40 лет жизни отдано медицине. Но ухожу по состоянию здоровья, решил, что нужно передохнуть. Тем более что у меня в поликлинике подготовлена достойная смена. И зам, и заведующие отделений прекрасно справляются со своей работой. Ни сотрудникам поликлиники, ни пациентам сегодня не о чем беспокоиться. Приемы я свои тоже не прекращу. Я всегда буду рядом", –сказал Аркадий Леонидович.

фото: Госкомитет Карелии по ОЖ и БН / ВК

"Надежда есть всегда": отряд "ЛизаАлерт" рассказал о поисках пропавшего мальчика в Карелии

Представитель добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" сообщил подробности поисков исчезнувшего шестилетнего мальчика в поселке Хелюля в Сортавальском районе.

На данный момент на месте поисков пропавшего ребенка в Сортавальском районе работают оперативные службы республики, а также представители отряда "ЛизаАлерт" и добровольцы из числа местных жителей.

Исчезнувшего шестилетнего Филиппа М. ищут в городской и природной среде. На момент публикации он не найден.

Специфика территории, на которой ведется поиск, а также зимняя погода усложняет работу оперативных служб и добровольцев.

"Достаточно посмотреть на карту, чтобы понять, что рядом находится большое количество небольших населенных пунктов. Это, конечно, осложняет ход поисков. Осложняет, конечно же, погода. Все-таки зима, все-таки идет снег", - сообщил руководитель пресс-службы добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" в Санкт-Петербурге Антон Паулин в беседе со "Столицей на Онего".

На данный момент добровольцам из отряда "ЛизаАлерт" нужны батарейки и скотч, пояснил Антон Паулин. Их можно принести в штаб "ЛизаАлерт" на месте поисков.

Как пояснил представитель добровольцев, они не теряют надежду найти исчезнувшего мальчика живым.

"Надежда есть всегда. У нас один из основных принципов – человек считается живым до тех пор, пока он не найден, и до тех пор, пока не доказано обратное. Поэтому не единожды случались ситуации, когда мы находили человека живым, когда все обстоятельства были против, когда человек выживал вопреки всему", - заключил Антон Паулин.

Госкомитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения сообщил, что к поискам ребенка подключены водолазы и специализированное оборудование.

"После сигнала о происшествии в тот же день на место пропажи мальчика оперативно выехали 9 спасателей, опытных поисковиков из сортавальского отряда Карельской республиканской поисково-спасательной службы. Специалисты занимались поисками до 4 утра совместно со всеми неравнодушными людьми, общественностью и правоохранительными органами. В общей сложности ребенка искали около двухсот человек. На следующий день поиски также не прекращались. Спасатели в том же составе из 9 человек подключились к операции с 10 до 19 часов. Однако ребенка найти не удалось. Поиски мальчика сортавальскими спасателями продолжаются", - говорится в сообщении Госкомитета.

Сегодня в поселок выехали 3 спасателя из петрозаводского отряда, из них двое - это водолазы. Они будут исследовать водоёмы, находящиеся в районе поиска. Также на месте будет использован дрон с тепловизором, которым можно исследовать больше территории с воздуха и отметить нахождение ребёнка в случае его обнаружения по цвето-тепловым показателям.

В Госкомитете сообщают, что к масштабным поисковым мероприятиям привлечены около 200 человек и более 20 единиц техники. В поселке Хелюля в здании Дома Культуры на улице Фабричной, д.8 организован штаб по поискам ребенка.

Напомним, ранее Следком возбудил уголовное дело по факту исчезновения мальчика в поселке Карелии.

По версии следствия, днем 28 декабря мальчик вышел из дома в поселке Хелюля и пропал. Мать попыталась самостоятельно отыскать сына, после чего обратилась в правоохранительные органы. Домой мальчик не вернулся, его местонахождение до настоящего времени не известно.

Филиппу М. на вид 6 лет. Ребенок худощавого телосложения. Его рост 116 см. Был одет в синюю куртку, синие штаны, шапку с полосками, шарф бежевого цвета.

Ребенок имеет особенности в развитии: он боится людей и машин, может прятаться, не разговаривает. Отец пропавшего ребенка сообщал, что мальчик крайне активен и, вероятно, будет прятаться от людей.

фото: © читатель "Столицы на Онего"

Петрозаводск встал в предпраздничных пробках (ФОТО)

В последний рабочий день года центральные улицы столицы Карелии загружены транспортом.

Как сообщают читатели "Столицы на Онего", в настоящее время ситуация на городских магистралях сложная – автомобилисты стоят в пробках. Из-за несоблюдения дистанции происходят аварии. Так, на перекрестке проспекта Невского и улицы Калинина столкнулись две иномарки.

ГИБДД Петрозаводска предупреждает об ухудшении дорожных условия из-за гололеда.

"Госавтоинспекция Петрозаводска рекомендует водителям быть предельно внимательными и осторожными - избегать совершения резких маневров, соблюдать безопасную дистанцию, отказаться от выполнения резких маневров. выбирайте скоростной режим в соответствии с реальной дорожной обстановкой и метеорологическими условиями. Заблаговременно снижайте скорость перед пешеходным переходом", – говорится в сообщении ведомства.

Ранее фуры застряли на заснеженной дороге в Петрозаводске – образовалась "пробка".

фото: © Минприроды Карелии

В Карелии отправлен в отставку глава Минприроды республики

Алексей Щепин руководил карельским министерством природных ресурсов и экологии три с половиной года.

Накануне Нового года глава Карелии Артур Парфенчиков подписал указ об отставке министра природных ресурсов и экологии республики Алексея Щепина. Напомним, он занимал пост руководителя карельского Минприроды с мая 2017 года. О причинах отставки не сообщается.

Как ожидается, новым министром природных ресурсов и экологии Карелии будет назначен 57-летний Андрей Карпилович, который учился с нынешним главой республики в одной школе. С марта 2014 года господин Карпилович является директором филиала "Сименс" в Северо-западном федеральном округе. Незадолго до отставки Алексея Щепина руководство республики повысило статус главы Минприроды до вице-премьера.

Андрей Карпилович в 1985 году окончил Петрозаводский госуниверситет, а в 1989 году – Ленинградскую лесотехническую академию. Карпилович – кандидат технических наук и, кроме того, магистр делового администрирования. Это звание он получил в 2004 году, после учебы в Стокгольмской школе экономики. В 2010-2011 годах Андрей Карпилович руководил Департаментом лесного хозяйства Приволжского федерального округа, а в 2012-2013 годах возглавлял аналогичный департамент СЗФО, после чего стал директором филиала "Сименс".

фото: © РИА Новости / Виталий Аньков

Мужчина замерз на рыбалке в Карелии

Спасатели достали тело рыбака из Онежского озера у поселка Повенец.

По информации Карельской республиканской поисково-спасательной службы, 69-летний мужчина замерз на рыбалке в акватории Онежского озера в районе поселка Повенец, в 3-х километрах от шлюза №1. На вызов выехал Медвежьегорский поисково-спасательный отряд. Спасатели достали тело мужчины из воды, транспортировали на берег и передали полиции.

Ранее рыбак со сломанной ногой дошел до деревни в Карелии.

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Пандемия коронавируса унесла жизни еще трех человек в Карелии

В республике скончались еще три пациента, у которых был обнаружен COVID-19.

В Карелии подтверждены еще три смерти от коронавирусной инфекции, информирует оперативный штаб карельского правительства по борьбе с COVID-19.

В Республиканской больнице им. В.А. Баранова скончался петрозаводчанин 1935 года рождения, в Республиканской инфекционной больнице скончалась жительница поселка Устье Видлицы Олонецкого района 1956 года рождения, в Республиканском наркологическом диспансере скончался житель Петрозаводска 1935 года рождения. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Согласно официальной информации, с начала пандемии от коронавируса умерли 158 человек.

По данным на 30 декабря, в Карелии COVID-19 выявлен у 366 человек за сутки. С начала пандемии COVID-19 был обнаружен у 27545 человек в Карелии.

фото: © читатель "Столицы на Онего"

Фуры застряли на заснеженной дороге в Петрозаводске – образовалась пробка (ФОТО)

Сегодня утром застрявшие в "снежной каше" на дороге в центре Петрозаводска фуры затруднили движение.

В редакцию "Столицы на Онего" водитель прислал фото и в комментарии сообщил, что сегодня утром на улице Лыжной образовалась "пробка". Водители не могли проехать беспрепятственно по дороге, потому что сразу три фуры буксовали в "снежной каше".









"На Лыжной мылят фуры, - написал водитель. – Сразу за мостом горочка небольшая, но из-за снежной каши, под которой лед, фуры не могут подняться. Сразу три машины застряли, не объехать".

фото: © РИА/Александр Кряжев

Трупы мужчины и женщины найдены сегодня в одном из гаражей Петрозаводска

В городе Петрозаводске проводится проверка по факту смерти мужчины и женщины, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, 30 декабря в гараже одного из гаражных кооперативов на территории Петрозаводска в автомашине обнаружены тела мужчины и женщины. Причины смерти потерпевших устанавливаются.

В настоящее время проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение.

фото: © кадр из видео

Водитель в Карелии спровоцировал ДТП и уехал (ВИДЕО)

В Суоярви водитель на перекрестке устроил ДТП и скрылся с места происшествия.

Камера наружного наблюдения компании "Ситилинк" 29 декабря в 20.04 зафиксировала, как в Суоярви на пересечении ул.Ленина, ул.Победа и Суоярвского шоссе произошло столкновение двух легковых автомобилей.

ДТП произошло в тот момент, когда один из участников дорожного движения поворачивал налево, а второй ехал в прямом направлении.

После столкновения водитель, совершавший левый поворот и спровоцировавший столкновение, скрылся с места происшествия.

фото: © Столица на Онего

МЧС предупреждает о гололеде

Гололед ожидается в семи районах Карелии, сообщили в МЧС республики.

По информации карельского Гидрометцентра, днем 30 декабря местами по Карелии ожидается гололед.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть: Костомукша, Калевальский, Лахденпохский, Муезерский, Питкярантский, Сортавальский, Суоярвский районы.

фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК

Мост через Неглинку в Петрозаводске откроют в январе после затянувшегося ремонта

Власти столицы Карелии обещают открыть мост в центре Петрозаводска в январе 2021 года.

Строительные работы на объекте завершены. В январе власти намерены открыть мост. Об этом сообщила мэр Петрозаводска Ирина Мирошник, передает пресс-центр городской администрации.

"С середины января мост будет полноценно запущен. Сейчас идут согласования по вводу объекта в эксплуатацию. Но пешеходы уже пользуются тротуарами", - сказала Мирошник.

В мэрии напоминают, что в 2020 году был проведен демонтаж существовавшего моста через Неглинку из-за его аварийного состояния. На его месте построили новый мост. С 18 до 19,5 метров увеличена ширина моста, ширина проезжей части - с 11,8 до 13,5 метров, при этом длина сократилась с 26,8 до 22,1 метра.

Сейчас Госкомитет Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору совместно с КУ РК "Управтодор РК" ведет подготовку документов для выдачи заключения о соответствии реконструируемого объекта капстроительства проектной документации. После этого мэрия Петрозаводска выдаст разрешение на ввод объекта в эксплуатацию и по мосту будет открыто движение, сообщают в администрации.

Мост через Неглинку был закрыт на реконструкцию в июне.

Напомним, ранее из-за затягивания проведения работ Минтранс Карелии расторг контракт с компанией "ПроектКомСтрой", выполнявшей ремонт моста на улице Кирова в Петрозаводске. Затем власти нашли нового подрядчика для ремонта моста через Неглинку в Петрозаводске. В итоге реконструкцией объекта на улице Кирова занялась компания "Технострой".

Ранее сообщалось, что власти планировали завершить ремонт моста в декабре.

фото: © Подслушано в Сортавала / ВК

Местных жителей Сортавальского района Карелии просят поискать у себя в подъездах домов и на чердаках потерявшегося 6-летнего ребенка

Жителей поселка Хелюля и Сортавалы просят выйти в подъезд и посмотреть, не прячется ли там потерявшийся 6-летний мальчик.

В паблике "Подслушано в Сортавала" опубликовано обращение к жителям поселка Хелюля и Сортавалы, их просят выйти посмотреть в подъезде своего дома, заглянуть в подвал и на чердак, обойти свой дом снаружи заглянуть в каждый закуток своего дома и двора - нет ли мальчика.

"Всех неравнодушных просим оказать помощь в поиске. В случаи обнаружения ребенка просим сообщить в полицию г. Сортавала по телефону 88143044150 или 02, с мобильного 102", - написано в обращении.

Напомним, ранее Следком возбудил уголовное дело по факту исчезновения мальчика в поселке Карелии.

По версии следствия, днем 28 декабря мальчик вышел из дома в поселке Хелюля и пропал. Мать попыталась самостоятельно отыскать сына, после чего обратилась в правоохранительные органы. Домой мальчик не вернулся, его местонахождение до настоящего времени не известно.

Филиппу М. на вид 6 лет. Ребенок худощавого телосложения. Его рост 116 см. Был одет в синюю куртку, синие штаны, шапку с полосками, шарф бежевого цвета.

Ребенок имеет особенности в развитии: он боится людей и машин, может прятаться, не разговаривает. Отец пропавшего ребенка сообщал, что мальчик крайне активен и, вероятно, будет прятаться от людей.

фото: © Антон Вергун/ТАСС

Поставлена точка в дискуссиях о повышении взносов на капремонт в Карелии

Правительство Карелии приняло постановление об увеличении взносов на капремонт для собственников жилья до 9 рублей 55 копеек за кв. метр.

Документ подписал 29 декабря глава республики Артур Парфенчиков.

"Установить минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на 2021 год – 9,55 рубля на один квадратный метр общей площади помещения в месяц", - говорится в постановлении. В 2020 году размер взноса составлял 8 рублей 90 копеек. Ранее в правительстве и парламенте обсуждали возможность отказаться от повышения взносов. Почему эта идея не нашла поддержки, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © ГУ МЧС России по Архангельской области

Ассоциация рыбопромышленников подтвердила принадлежность судна, затонувшего в Баренцевом море

Судно "Онега", затонувшее 28 декабря в Баренцевом море, принадлежало сельскохозяйственному производственному кооперативу "Рыболовецкий колхоз им. М. И. Калинина", зарегистрированному в Архангельске.

Это следует из сообщении Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ).

"Владелец судна "Онега" - сельскохозяйственный производственный кооператив "Рыболовецкий колхоз им. М.И. Калинина" - является участником Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров… Порт приписки Мурманск", - говорится в сообщении.

На официальном сайте рыболовецкого колхоза указано, что он зарегистрирован в Архангельске.

По предварительным данным ВАРПЭ, причиной происшествия стали плохие погодные условия: в районе пропажи судна наблюдались штормовые явления. Несмотря на проведенные экипажем работы по предотвращению обледенения корпуса, судно могло получить обледенение и в условиях сильного шторма - крен, что могло привести к затоплению.

"Как сообщил директор кооператива "Рыболовецкий колхоз им. М. И. Калинина" Андрей Заика, судно было полностью исправно, работы по техническому обслуживанию проводились вовремя и в полном объеме. Все необходимые процедуры и согласования перед выходом на промысел были соблюдены", - отмечается в сообщении.

На официальном сайте правительства Мурманской области также сообщается, что владельцем "Онеги" был рыболовецкий колхоз им. М.И. Калинина.

По факту происшествия будет проведена комплексная проверка. Компания-судовладелец окажет поддержку родственникам членов экипажа судна, добавили в ВАРПЭ.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Число тяжелых больных коронавирусом за сутки в Карелии сократилось вдвое

В минувший вторник, 29 декабря, в стационарах Карелии находилось 130 тяжелых больных коронавирусом, а 30 декабря их число резко сократилось до 67, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

По данным на 30 декабря, в стационарах находятся 725 жителей республики, заболевших COVID-19. Из них 571 – в состоянии средней тяжести, 67 тяжелобольных и 2 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсетях.

Доля свободных коек для лечения больных COVID-19 в специализированных стационарах Карелии опустилась ниже критической отметки – до 19.9 Сутками ранее этот показатель составлял 20,2%.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии умерли три пациента, 366 человек заразились COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицированы 27545 человек. Выздоровели – 20747. Умерли 158 пациентов.

фото: © "Столица на Онего"

Глава Карелии разрешил кинотеатрам работать в новогодние праздники

Кинотеатры с 29 декабря продолжают работу в обычном режиме и могут принимать посетителей все праздники.

Артур Парфенчиков внес новые изменения в распоряжение, касающиеся ограничений в связи с эпидобстановкой по коронавирусу. Закрытые 28 декабря кинотеатры вновь могут работать. С 29 декабря они открыты для зрителей. При этом ограничения по количеству посетителей сохраняются так же, как и остальные требования санэпидбезопасности.

Напомним, театры, концертные, выставочные залы и музеи откроются со 2 января.

фото: © www.maxpixel.net

На востоке и севере Финляндии ждут спада в туристической отрасли из-за отсутствия россиян

Российские туристы не смогут приехать на финские горнолыжные курорты и в спа-центры из-за коронавирусных ограничений.

В начале следующего года гостиничные номера, горнолыжные склоны и спа-центры на востоке и севере Финляндии опустеют из-за отсутствия российских туристов, значительная часть которых традиционно отправлялась на новогодние каникулы в соседнюю страну. Такой печальный прогноз дала финская деловая газета Maaseudun Tulevaisuus, а в качестве главной причины этого издание назвало закрытые из-за коронавируса границы.

По словам генерального директора Ассоциации туризма и ресторанного обслуживания Финляндии Тимо Лаппи, россияне позволяли финскому туристическому бизнесу продлить зимний сезон почти до лыжных каникул. А в прошлом году граждане России оказались самой большой группой иностранных туристов в Финляндии.

Maaseudun Tulevaisuus приводит данные Пограничной службы Финляндии, согласно которым количество пересечений российско-финляндской границы в рождественскую неделю сократилось на 92% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Причем, даже в условиях коронавирусных ограничений около 79% тех, кто пересек границу, составили граждане России – водители грузового транспорта и имеющие вид на жительство в Финляндии.

фото: © Столица на Онего

Экс-чиновник мэрии Петрозаводска, осужденный за взятку, обжаловал приговор

Адвокаты экс-начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации Петрозаводска Виталия Рохманюка, получившего за взятки девять лет колонии строгого режима и три миллиона рублей штрафа, обжаловали приговор.

В апелляционной жалобе защитники просят отменить приговор Рохманюку и освободить бывшего чиновника из-под стражи.

Об этом "Столице на Онего" сообщила один из троих адвокатов Виталия Рохманюка – Наталья Союнен.

"Я и мой петрозаводский коллега Дмитрий Кушнир подали апелляционную жалобу в Верховный суд Карелии, - рассказала Наталья Союнен. – В ней мы считаем приговор незаконным и подлежащим отмене, с освобождением Рохманюка из-под стражи".

Апелляционную жалобу, по информации Натальи Павловны, будет подавать и третий защитник Рохманюка Александр Кулеба из Санкт-Петербурга.

Напомним, что приехавшего в Карелию из Санкт-Петербурга теперь уже бывшего начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации Петрозаводска Виталия Рохманюка оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Карелии задержали в мае 2019 года. Расследовавший это коррупционное уголовное дело карельский Следком обвинил Рохманюка в получении двух взяток в сумме 500 и 410 тысяч рублей от жителей карельской столицы. Последние захотели построить малоэтажные жилые дома на улицах Академической и Фонтанном проезде. За получение разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию этих домов, по версии следствия, им пришлось заплатить Рохманюку немалые деньги. Но сам он вину не признал.

16 декабря судья петрозаводского суда Екатерина Хомякова признала Виталия Рохманюка виновным в получении взяток и приговорила к 9 годам колонии строгого режима и 3 миллионам рублей штрафа. Этот приговор и обжаловали адвокаты осужденного. Понятно, что рассмотрение апелляционных жалоб защитников Рохманюка состоится уже в следующем году.

Подробнее о деле Рохманюка читайте здесь.

фото: © РИА Новости Крым. Илья Питалев

В Карелии полицейский поехал разнимать скандал экс-супругов и там же оказался побит

В Беломорском районе перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в применении насилия в отношении сотрудника внутренних дел.

Беломорские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 46-летнего мужчины, обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Об этом сообщают в республиканском Следкоме.

По версии следствия, в ночь на 22 ноября этого года сотрудники полиции прибыли в одну из квартир в Беломорске, где мужчина в состоянии алкогольного опьянения учинил скандал бывшей жене.

Полицейские потребовали от мужчины прекратить конфликт. Однако обвиняемый повел себя агрессивно и ударил одного из полицейских, причинив ему телесные повреждения.

Уголовное дело направлено в суд. Наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.

Ранее сообщалось, что пьяный житель Беломорска забил женщину до смерти.

фото: pixabay

Автомобили одного из самых известных брендов перестанут продавать в России

Российская "дочка" японского автопроизводителя Honda объявила о прекращении поставок автомобилей на российский рынок в 2022 году.

Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"Хонда Мотор Рус" — дочерняя компания Honda Motor Co., объявляет о прекращении поставок новых автомобилей официальным дилерам на территории Российской Федерации в течение 2022 г.", — говорится в сообщении компании. Это решение в компании объяснили новой стратегией развития, "направленной на реструктуризацию операций в условиях продолжающихся изменений в мировой автомобильной промышленности". Honda сохранит своё присутствие на российском рынке мотоциклетной и силовой техники, а также продолжит послепродажное обслуживание уже реализованных автомобилей. Что будет с российскими дилерами Honda, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © сайт аэропорта Храброво (Калининград)/kgd.aero

Летевший в Петрозаводск самолет вернули в Калининград из-за неполадок

В калининградском аэропорту Храброво совершил аварийную посадку самолет компании "РусЛайн".

Рейс "Калинингад-Петрозаводск" был задержан сегодня на 2,5 часа. Самолет должен был вылететь в 8:00, но отправился только в 10:40. Однако в воздухе выяснилось, что у судна имеются технические неполадки, пишет "Российская газета".

Самолет развернулся в сторону пункта отправления и кружил неподалеку от Храброво, вырабатывая топливо. В аэропорту подготовились к аварийной посадке, которую воздушное судно благополучно совершило в 12.05 по местному времени (13.05 по московскому времени). В результате инцидента никто не пострадал. На борту находились 48 пассажиров и 3 члена экипажа, уточнило издание.

Как пишет Интерфакт, самолет Бомбардье-100 "Калининград - Петрозаводск" штатно сел в аэропорту "Храброво" в Калининграде после проблем с неубранным шасси.

В аэропорту Петрозаводска подтвердили информацию об инциденте. Решение о дальнейшей отправке пассажиров в Карелиюк будут принимать представители авиакомпании "Руслайн". Это был завершающий в этом году рейс компании из Калининграда в Петрозаводск.

фото: © Юрий Смитюк/ТАСС

Цены на бензин и дизтопливо в Петрозаводске выросли "под елочку"

Цены на дизельное топливо, бензин АИ-92 и АИ-98 выросли за неделю в Петрозаводске.

Это следует из данных проведенного Карелиястатом мониторинга потребительских цен за период с 22 по 28 декабря 2020 года.

Бензин АИ-92 подорожал на 0,2% - средняя цена за литр составила 43 рубля 42 копейки. Стоимость бензина АИ-98 выросла на 0,6% - до 54 рублей 23 копеек. Дизельное топливо подорожало на 0,7% - до 50 рублей 40 копеек. Снизилась цена только на бензин АИ-95. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Администрация Петрозаводск

Власти Петрозаводска не приняли у подрядчиков недоделанные лестницы и скверы

Благоустройство нескольких объектов, запланированное на 2020 год, продолжится во время праздников, сообщили в администрации города.

Работы по установке ограждений на улице Чапаева и других магистралях, которые выполняло ООО "Тор", администрацией не приняты и не оплачены. Серьезные замечания связаны с нарушением подрядчиком сроков ремонта и несоответствием выполненных работ техническому заданию.

Также пока не завершено благоустройство лестничных спусков в районе Петрозаводского шоссе и Комсомольского проспекта. В соответствии с заключенным контрактом подрядчик – ООО "СМС" должен был закончить работы до конца октября. Между тем, объекты до сих пор не готовы к эксплуатации. В числе недоработок - отсутствие ограждений, которые должны обеспечивать безопасность лестниц, не выполненная до конца укладка брусчатки. Подрядчик планирует завершить работы на данных объектах в 2021 году.

В настоящее время не закончено благоустройство сквера Горсовета. В отношении подрядчика - ООО "ДСК "Зодчий" - неоднократно применялись штрафные санкции. Сейчас часть выполненных работ принята и оплачена. Организация обязуется полностью завершить благоустройство территории в начале следующего года.

Как отметили в мэрии, благоустройство всех остальных объектов, запланированное в этом году в рамках подготовки к 100-летию республики, завершено.

О ремонте в Петрозаводске и недоделках, которые ушли под снег, читайте здесь.

фото: © 2 пожарно-спасательный отряд МЧС Карелии

Дом сгорел в дачном поселке на севере Карелии (ФОТО)

Пожарные Костомукши спасали дачный дом в СНТ "Северянин".

В минувший вторник, 29 декабря, в 16:41 пожарные Костомукшского пожарно-спасательного гарнизона (8 человек, 2 единицы техники) привлекались для ликвидации пожара в дачном доме СНТ "Северянин", сообщается в паблике 2 пожарно-спасательного отряда МЧС Карелии.

В результате пожара строение получило значительные повреждения.

Ранее пожарные тушили частный дом и баню, загоревшиеся в Карелии.

фото: © РИА Новости / Илья Питалев

В Карелии COVID-19 выявлен у 366 человек за сутки

Оперативный штаб правительства Карелии сообщил о новых случаях заражения коронавирусом.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 366 человек. Из этого числа заболевших – 353 человека, из них 67 имеют симптомы средней тяжести, 16 – в тяжелом, 2 – в крайне тяжелом состоянии. Об этом информирует оперштаб.

За сутки скончались три пациента с коронавирусом. Выздоровели еще 493 человека.

С начала пандемии COVID-19 был обнаружен у 27545 человек в Карелии.

фото: pixabay

Власти Карелии хотят взимать до 100 рублей в сутки с каждого приезжающего туриста

Власти Карелии добиваются включения республики в число российских регионов, где туристы должны оплачивать дополнительно курортный сбор за пользование туристской инфраструктурой.

Это следует из проекта изменений в федеральном законодательстве, который внес в парламент Карелии глава республики Артур Парфенчиков.

Согласно законопроекту, предлагается внести изменения в федеральный закон "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае". Такой эксперимент предлагается начать и в Карелии. Введение курортного сбора предполагает, что власти отдельных муниципальных образований получат право взимать с каждого туриста дополнительную фиксированную плату за пользование туристской инфраструктурой. Размер платы не может превышать 100 рублей в сутки с каждого туриста. В большинстве регионов, участвующих в эксперименте, установлена плата не более 50 рублей. Чем власти республики мотивируют необходимость введения курортного сбора, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Столица на Онего

Суд по делу владельца фирмы, отвечавшей за содержание дорог в Карелии, вновь отложен

Петрозаводский городской суд перенес назначенное на конец декабря рассмотрения уголовного дела владельца петербургской фирмы "Ремстройкомплект" Игоря Чичина.

Заседание назначено на 15 января.

Карельский Следком обвиняет Игоря Чичина в неоднократном получении взяток в особо крупном размере в составе организованной группы. В деле фигурирует сумма около 12 миллионов рублей. "Ремстройкомплект" отвечал за содержание автодорог в Карелии. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Николай Смирнов / Столица на Онего

Лучшие фото 2020 года по версии "Столицы на Онего": люди, факты, события, настроения

Мы собрали лучшие кадры, рассказывающие о важных событиях 2020 года.

На кадрах – факты, люди, тренды и просто настроения. Что-то мы снимали сами – журналисты и фотограф "Столицы на Онего" Николай Смирнов всегда были там, где интересно. Что-то подсмотрели на страницах героев фото в соцсетях.

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