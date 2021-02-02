Все, что случилось сегодня

фото: © Петросовет

Ханцевич: "Осужденный депутат не может быть дальше депутатом"

Городской совет Петрозаводска досрочно прекратил полномочия депутата Валерия Матвеева, ранее осужденного за взятку.

Депутаты проголосовали за досрочное прекращение полномочий парламентария Валерия Матвеева на сессии Петросовета, состоявшейся во вторник, 2 февраля, в Петрозаводске. Об этом сообщает корреспондент "Столицы на Онего" из зала городского совета.

"Осужденный депутат не может быть дальше депутатом", - сказал исполняющий обязанности персдседателя Петросовета Александр Ханцевич.

Основанием для депутатского решения стал обвинительный приговор Петрозаводского городского суда, вынесенный в отношении Валерия Матвеева - зампредседателя горсовета был признан виновным в получении взятки.

"12 января 2021 года вступил в законную силу приговор Петрозаводского городского суда от 23 декабря 2020 года в отношении Матвеева Валерия Леонидовича 25.05.1969 года рождения, осужденного по ч.6 ст.290 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок 03 (три) года 06 месяцев со штрафом в размере пятикратной суммы взятки, то есть в сумме 20 000 000 рублей, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на государственной службе, в органах местного самоуправления, в государственных и муниципальных учреждениях на срок 15 лет", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Депутаты также лишили Матвеева должности заместителя председателя городского совета в связи с досрочным прекращением его депутатских полномочий.

Напомним, Валерий Матвеев ранее занимал пост заместителя председателя Петрозаводского городского совета. В декабре 2020 года Матвеев был приговорен к 3,5 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 20 млн рублей. Экс-депутат привлечен к ответственности за получение взятки в размере 4 млн рублей.

В настоящее время под арестом находится также председатель Петрозаводского городского совета Геннадий Боднарчук. Предварительное следствие обвиняет его в получении взятки в особо крупном размере. Деньги в сумме 1,5 млн рублей Боднарчуку, по версии следствия, передал его бывший заместитель в Петросовете и близкий друг Валерий Матвеев.

фото: Минздрав Карелии

Жители Петрозаводска стали реже обращаться к врачам по поводу ОРВИ и коронавируса

В столице Карелии уменьшилось количество вызовов врача на дом по поводу ОРВИ, включая ковид, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

По словам Охлопкова, об этом свидетельствуют данные из городских поликлиник.

По информации министра, в ноябре прошлого года в городскую поликлинику № 1 было в среднем 480 вызовов в день, а в январе текущего года - 100 вызовов; в городской поликлинике № 2 в ноябре поступало ежедневно 200 обращений по поводу вызова врача на дом, а в январе – 80; в городской поликлинике № 3 – 170 и 80, а в городской поликлинике № 4 – 669 и 90 соответственно.

Уменьшилось и количество вызовов скорой медицинской помощи к пациентам с симптомами ОРВИ: в ноябре прошлого года таких вызовов было в среднем 90 в сутки, а сейчас около 60.

фото: © www.instagram.com/dorozhko

"Я рыдала и билась головой об стену": Модель из Карелии рассказала о предательстве мужа-футболиста в Бразилии

Уроженка Карелии Екатерина Дорожко рассказала, как узнала об измене мужа.

Российская модель Екатерина Дорожко рассказала телеканалу "Sport24", как бразильянка увела у нее мужа — экс-нападающего московского "Спартака" и сборной Бразилии Луиса Адриано, который в настоящее время играет на родине за "Палмейрас".

- Как я узнала, что у него другая? Она мне скинула фотку, как он лежит у нее в кровати. Вот такие бразильские женщины. Я рыдала, была в шоке, билась головой об стенку. Они начали встречаться, когда я была у родителей в Москве, – рассказала Екатерина. - Какой я вынесла урок? Я не знаю. Не верить так, как верила я. Вот и все.

Я мечтаю о полноценной семье. Хочу адекватного мужа. И детей очень хочу. Хотелось бы остаться в Бразилии, но ничего не исключаю. Год назад думала, что все будет по-другому.

А чего рыдать? Я прорыдала свое. И что дальше? Все проходит, и это пройдет. Нужно с головой подходить к жизни. Из-за мужиков точно рыдать не надо. Они не стоят наших слез совершенно.

В СМИ пишут, что я не хочу покидать дом Луиса? А откуда у них такая информация?! Разве они живут со мной или с ним?

Вместе с Луисом мы были почти 2 года. Мы с ним видимся. Остались в очень хороших отношениях, как друзья. Я ни на кого не обижаюсь. Оставила в памяти только приятные воспоминания. Врагами не хотелось бы оставаться. У нас были хорошие романтические отношения. Я не из тех, кто может долго злиться. Начинаю новую жизнь. А с ним мы всегда будем приятелями.

Почему до сих пор не развелись официально? Лень заниматься документами, если честно. Но займемся, конечно.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Как фотокорреспондент в Карелии делал прививку от COVID-19: "Вкололи вакцину и сказали подождать полчаса"

Корреспондент "Столицы на Онего" записался и сделал прививку от коронавируса – как это было.

Фотокорреспондент "Столицы на Онего" Николай Смирнов рассказал, как прошел первый этап вакцинации от COVID-19 в поликлинике Петрозаводска.

"Решил записаться и сходить, посмотреть, как от вируса прививают. Заодно и попробовать, - рассказал Николай. - Самым долгим было отстоять очередь в регистратуру – и выяснить, что не надо никуда стоять, можно просто идти в прививочный кабинет по указателю".

После того как нашему корреспонденту Николаю вкололи вакцину, его попросили подождать полчаса в коридоре, на случай аллергий и осложнений.

Легко ли записаться на прививку в Петрозаводске, что ждет уколовшихся, какие ощущения испытал сам Николай, читайте здесь.

фото: © "Столица на Онего"

Мошенников, которые "развели" депутата Заксобрания Карелии Мазуровского почти на 700 тысяч рублей, будет сложно установить

По факту хищения проводится проверка, после чего будет возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД Карелии.

Напомним, что 19 января главному редактору ООО "Телестанция НКМ", депутату Заксобрания Карелии Андрею Мазуровскому позвонили с четырех номеров московского региона. Неизвестные представились сотрудниками службы безопасности одного из банков и сообщили: для того, чтобы какие-то жулики не оформили несанкционированный кредит на его имя, депутату нужно обналичить все имеющиеся на его счете в банке деньги (692 тысячи рублей – прим. ред.). После чего перевести их на расчетные счета банка, привязанные к 22 номерам сотовых телефонов.

Бизнесмен и депутат карельского парламента Мазуровский так и поступил, и понятно, что все его почти 700 тысяч рублей, как и мошенников, едва ли найдут.

Как сообщили нашему изданию в пресс-службе МВД Карелии, по факту хищения мошенниками 692 тысяч у жителя Петрозаводска проводится проверка, после чего будет возбуждено уголовное дело.

Всего же, отметили в МВД, по фактам подобных дистанционных хищений денежных средств в минувшем январе возбуждено 121 уголовное дело, нанесенный потерпевшим ущерб составил более 3 миллионов рублей.

Понятно, что раскрывать такие преступления крайне сложно, если не сказать, невозможно. В этой связи МВД Карелии в очередной раз просит жителей республики быть бдительными при проведении любых финансовых операций.

фото: Яндекс. Панорама

Названы сроки начала строительства новой автодороги в Петрозаводске

Власти Петрозаводска планируют начало строительства в 2021 году автодороги, которая свяжет новые микрорайоны на Древлянке.

Об этом сообщила пресс-служба Петросовета.

"Строительство…позволит объединить новые микрорайоны Древлянка-5, Древлянка-6 и Древлянка-7 с Лососсинским шоссе и улицей Хейкконена и увеличит транспортную доступность строящихся объектов социальной сферы жилого района Древлянка II", - говорится в сообщении. Финансирование строительства планируется в рамках федеральной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации". Через какие улицы пройдет автодорога, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © РИА Новости / Илья Питалев

И снова за сутки в Карелии зарегистрировано три смерти больных коронавирусом

Общее число умерших в Карелии от коронавируса на сегодняшний день составляет 233 человека, сообщили в оперштабе республики.

За минувшие сутки в Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Республиканской инфекционной больнице скончалась 82-летняя жительница Петрозаводска, в Госпитале для ветеранов войн умер 74-летний петрозаводчанин, в Пудожской ЦРБ скончался 83-летний местный житель. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Общее число умерших в Карелии от коронавируса на сегодняшний день составляет 233 человека.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 219 человек. Из этого числа заболевших – 207 человек, из них 35 имеют симптомы средней тяжести, 6 – в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.

Всего за время пандемии в Карелии инфицировано коронавирусом 36590 человек.

Выздоровел 31331человек, за сутки выписаны по выздоровлению 298 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 5885,4 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2635,9 случая, по Северо-Западу – 4622,4.

фото: Минприроды Карелии

Кадровая замена на должности главы Минприроды Карелии может не состояться – Щепин пока останется министром

Замена главы Минприроды Карелии Алексея Щепина на директора филиала ООО "Siemens" по СЗФО Андрея Карпиловича остается под вопросом – кандидатуру последнего не согласовали компетентные органы.

В конце прошлого года мы рассказывали о возможной отставке руководителя Министерства природных ресурсов и экологии РК Алексея Щепина, приехавшего в Петрозаводск из Бурятии, на уроженца Карелии, директора филиала ООО "Siemens" по Северо-западному федеральному округу Андрея Карпиловича. По данным источников в карельском правительстве, такую замену готовил глава республики Артур Парфенчиков.

Между тем, возможное кадровое решение вызвало удивление многих "лесных" чиновников и представителей этого бизнеса, которые хорошо отзываются о Щепине как о человеке и профессионале, находящемся на своем месте.

Напомним, что с 30 декабря прошлого года Алексей Щепин, согласно указу главы республики № 124, является исполняющим обязанности члена правительства РК – заместителя премьер-министра, министра природных ресурсов и экологии. Однако, по неофициальной информации, эту более высокую двойную должность без приставки "и.о." Артур Парфенчиков ввел именно для Андрея Карпиловича, не предполагая, что его кандидатуру могут не согласовать. Но, по нашим данным, именно так и произошло: представители компетентных органов посчитали, что представителю одной из мощнейших в мире бизнес-корпораций - немецкой фирмы "Siemens", выпускнику Стокгольмской школы экономики Андрею Карпиловичу нецелесообразно оформлять требующийся для главы Минприроды и заместителя премьер-министра допуск к работе со сведениями, составляющими государственную тайну.

Чтобы прояснить эту деликатную кадровую ситуацию, мы позвонили Андрею Карпиловичу и Алексею Щепину и напрямую спросили, кто из них может возглавить Министерство природных ресурсов и экологии без приставки "и.о.".

- Не готов говорить на эту тему, извините, - ответил Андрей Карпилович, после этих слов прервавший разговор.

- Я не мониторю эту ситуацию, - сказал Алексей Щепин. – Как будет, так и будет. Я просто работаю, и все.

При этом, как отмечают эксперты, выпускник Ленинградской лесотехнической Академии, кандидат технических наук Андрей Карпилович является хорошим специалистом лесной сферы. Ранее он работал в Рослесхозе, руководил Департаментом лесного хозяйства Приволжского федерального округа, возглавлял аналогичное ведомство СЗФО. Однако, считают наши эксперты, с марта 2014 года являющийся директором филиала ООО "Siemens" Андрей Карпилович, за прошедшие почти семь лет, в отличие от Алексея Щепина, "в лесном хозяйстве выпал из повестки дня, поэтому оставить последнего в нынешней должности главы Минприроды было бы разумнее".

Как нам стало известно, ставший запутанным кадровый вопрос, очевидно, разрешится в феврале.

фото: pixabay

Ремни безопасности и шины: готовятся новые запреты для водителей

МВД РФ с 1 июня планирует ввести новый перечень нарушений, при которых запрещается использовать транспортное средство.

Об этом говорится в соответствующем проекте постановления правительства, с которым ознакомился ТАСС.

Одно из главных новшеств - это запрет на использование летней резины зимой и зимней летом. Отдельно прописан пункт про ремни безопасности: на машине нельзя будет ездить, если замок не фиксирует язычок лямки или не выбрасывает его после нажатия на кнопку замыкающего устройства, а также если лямка не вытягивается или не втягивается в катушку. О других запретах читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: ДТП ПТЗ

Три автомобиля столкнулись в Петрозаводске и создали пробку в "час пик" (ВИДЕО)

ДТП с участием трёх легковых автомобилей произошло накануне вечером на пересечении улицы Торнева и Карельского проспекта.

Как сообщает портал ДТП Петрозаводска и Карелии, легковые автомобили выезжали с улицы Торнева на Карельский проспект.

Судя по видео, один из участников ДТП наехал сзади на остановившийся впереди автомобиль, который после столкновения начал движение и, в свою очередь, наехал на стоящий впереди автомобиль, вытолкнув его на перекрёсток.

Транспортные средства получили механические повреждения.

ДТП произошло в 17.47, в вечерний "час пик". При движении по Карельскому проспекту и улице Торнева образовалась пробка.

Видеокамера компании "Ситилинк" запечатлела момент ДТП.

фото: © Stanislav Krasilnikov/TASS

Пенсионный фонд в Карелии назвал сумму ежемесячной выплаты льготниками после повышения

С 1 февраля на 4,9% увеличился размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую получают граждане, имеющие право на федеральные льготы.

Сумму подсчитали в карельском Отделении Пенсионного фонда России, которое предоставляет такие выплаты жителям Карелии.

Выплаты можно получать деньгами или в виде набора социальных услуг. Стоимость набора с 1 февраля выросла до 1 211 рублей 66 копейки в месяц. Какие услуги входят в эту сумму, и какой у них денежный эквивалент, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © МВД Карелии

В Карелии ищут скрывшегося от полиции 19-летнего юношу, подозреваемого в преступлении (ФОТО)

Уголовный розыск объявил в розыск молодого человека, подозреваемого в краже, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска разыскивают 19-летнего юношу, скрывшегося от полиции. Он является подозреваемым по уголовному делу о краже.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщать по телефонам: 8 (921) 455-28-85, 8 (911) 422-56-57.

Конфиденциальность гарантируется.

фото: © Юрий Смитюк/ТАСС

В Карелии предприниматель торговал опасной рыбой

Россельхознадзор оштрафовал индивидуального предпринимателя в Беломорске за торговлю рыбой неизвестного происхождения без документов.

Инспекторы Управления Россельхознадора провели рейд в Беломорске. В несанкционированной торговой точке, расположенной на одной из улиц города, была обнаружена в продаже рыба, принадлежащая индивидуальному предпринимателю, сообщили в ведомстве.

Свежемороженая рыба весом 160,5 кг (навага, налим, судак, щука, камбала, треска, окунь и др.) хранилась в лежащих на земле ящиках. На товаре не было маркировки, содержащей сведения о дате вылова, производителе, сроках годности и условиях хранения. Ветеринарные сопроводительные документы также отсутствовали, хотя только они подтверждают проведение необходимых ветеринарно-санитарных экспертиз, а значит, безопасность товара.

За нарушение требований ветеринарного законодательства и технических регламентов предприниматель был оштрафован на 23 тысячи рублей. Управление вынесло постановление предпринимателю уничтожить рыбопродукцию неизвестного происхождения.

Ранее оштрафовали жительницу Беломорска, которая продавала рыбу без ветеринарных документов через социальную сеть.

фото: МВД Карелии

Полиция объявила о пропаже несовершеннолетней девушки в Карелии

Сотрудники правоохранительных органов Карелии обратились за помощью в розыске несовершеннолетней девушки, ушедшей из дома и пропавшей без вести.

Об этом сообщила пресс-служба МВД Карелии.

"Сотрудниками ОМВД России по Олонецкому району разыскивается без вести пропавшая Головина Виктория Антоновна 2004 года рождения. Покинула 1 февраля 2021 года место жительства в Олонце и до настоящего момента её местонахождение неизвестно", - говорится в сообщении.



Приметы девушки: на вид около 20 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы рыжие. Была одета в черную куртку с капюшоном, черные джинсы (джоггеры), серые кроссовки с белой подошвой. При себе имела разноцветный рюкзак.





Всех, имеющих информацию о местонахождении разыскиваемой или видевших её 1 февраля и позднее, полиция просит сообщить по телефонам: +7-911-661-93-58, +7(81436) 4-14-18.

фото: © ИТАР-ТАСС/Валерий Матыцин

В Карелии обнаружили подпольных оружейников

Карелия вошла в число 19 регионов, где сотрудники ФСБ вместе с МВД и Росгвардией накрыли 28 мастерских подпольных оружейников.

В январе этого года силовики обнаружили нелегальных оружейников в Москве, Карелии, Коми, Мордовии, Хабаровском и Краснодарском краях, Белгородской, Вологодской, Воронежской, Калужской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Иркутской, Ростовской, Самарской, Смоленской, Свердловской и Томской областях. Были задержаны 43 человека, причастные к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту. Об этом сегодня сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

В результате были изъяты 50-мм пехотный миномет и 45-мм пушка, 3 пулемета ("Максим", "РПК"), 18 автоматов, 8 пистолетов-пулеметов, 48 винтовок и карабинов, 113 пистолетов и револьверов, а также 27 минометных мин различного калибра, 45 ручных гранат, свыше 26 тысяч патронов, 34,5 кг пороха и тротила.

Прекращена деятельность 28 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов в 19 регионах.

Ранее жители Карелии добровольно сдали 29 единиц оружия.

фото: © Столица на Онего

Бывшего замгендиректора аэропорта "Петрозаводск" Игоря Волчека приговорили к 4 годам колонии строгого режима за взятку

Сегодня Петрозаводский городской суд вынес приговор бывшему замгендиректора аэропорта "Петрозаводск" Игорю Волчеку, обвиняемому в получении взяток.

Судья петрозаводского городского суда Наталья Федичева приговорила бывшего замгендиректора аэропорта "Петрозаводск" Игоря Волчека к 4 годам колонии строгого режима и штрафу в 7 млн рублей, с лишение права заниматься административно-хозяйственной деятельностью в течение 6 лет после отбытия срока наказания, сообщили в пресс-службе горсуда Петрозаводска.

Как рассказали в республиканской прокуратуре, в последнем слове Волчек раскаялся в содеянном, осознав противоправность своих действий.

Отметим, что гособвинитель, прокурор отдела по надзору за соблюдением антикоррупционного законодательства прокуратуры РК Максим Геньба просил для Игоря Волчека в качестве наказания 4 года 6 месяцев колонии строгого режима и 14 миллионов рублей штрафа.

По версии карельского Следкома – и это подтвердилось в суде, в конце 2019 года бывший тогда министром транспорта РК Алексей Кайдалов и замгендиректора аэропорта "Петрозаводск" по строительству Игорь Волчек получили от двоих питерских подрядчиков по реконструкции аэропорта взятки в сумме не менее 800 тысяч рублей и миллион. При этом, во втором случае подрядчик в сделанной им явке с повинной подтвердил, что из планируемых к передаче Кайдалову и Волчеку трех миллионов рублей он отдал замгендиректора аэропорта миллион. Деньги, по имеющейся у "Столицы на Онего" информации, подельники поделили поровну.

Поскольку, в отличие от не признающего вину Кайдалова, Волчек заключил выгодное ему досудебное соглашение со следствием, рассмотрение его уголовного дела проходит в так называемом особом порядке. А именно, без вызова свидетелей и некоторых других судебных процедур, требующихся при рассмотрении дела в общем порядке, которое ожидает Кайдалова, в настоящее время вместе с адвокатами продолжающего ознакомление со своим уголовным делом.

фото: @Ильи Тимина

В Карелии задержали компанию москвичей, решивших порыбачить в пограничной зоне

В поселке Пяозерский Лоухского района пограничники задержали жителей московского региона, решивших порыбачить в пограничной зоне без разрешительных документов.

Пограничники совместно с членами добровольной народной дружины в поселке Пяозерский Лоухского района повстречали четверых жителей Москвы и Московской области, которые приехали порыбачить в труднодоступных местах.

Как рассказали в Пограничном Управлении Карелии, рыбакам разъяснили правила пребывания граждан в пограничной зоне, но несмотря на это, туристы выдвинулись на запретную территорию без разрешительных документов, где были задержаны нарядом.

За нарушение правил въезда в пограничную зону, временного пребывания, передвижения лиц и транспортных средств в пограничной зоне рыбаки были привлечены к административной ответственности и наказаны штрафами.

фото: © МВД Карелии

Молодой житель Карелии во всем черном выехал из поселка и пропал (ФОТО)

Полиция Пряжинского района разыскивает без вести пропавшего мужчину, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники полиции Пряжинского района разыскивают пропавшего без вести 33-летнего Ивана А. Он 17 января уехал из Пряжи в деревню Кескозеро Олонецкого района. С 21 января на связь не выходил.

Приметы: рост 175-180 см, телосложение среднее. Был одет в черную куртку, черные утепленные болоньевые брюки, черную шапку, обут в коричневые ботинки. При себе имел черную спортивную сумку с красным кантом.

Всех, имеющих какую-либо информацию о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщать по номерам телефонов в поселке Пряжа: 8 (906) 207-75-88; 8 (81456) 3-29-60, 3-29-68.

фото: © "Столица на Онего"

Сельхозземлям предложат другое применение, заявил Мишустин в Карелии

Правительство РФ рассмотрит возможность изменения законодательства, которое позволит использовать земли сельхозназначения для организации агротуризма.

Как сообщает ТАСС, об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в пятницу на совещании по развитию малого и среднего предпринимательства во время рабочей поездки в Карелию.

"Есть такой запрет (на использование земель сельхозназначения в целях туризма - прим. ред.), категории земель и виды разрешенного использования. Это достаточно сложный инструментарий. Я по возвращении поставлю этот вопрос в правительстве для того, чтобы подумали, как и что с этим сделать. Это потребует внесения определенных изменений в законодательство", - сказал Мишустин. Подробнее читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © кадр из видео

Лосиха с лосятами гуляют по заповеднику в Карелии (ВИДЕО)

Лосиха с потомством попала в объектив видеоловушки в заповеднике "Костомукшский".

Видео опубликовали в паблике заповедника "Костомукшский". Лосята медленно идут за матерью, ступая след в след.

"Если посмотреть на этот след через день, когда его немного припорошит снегом, можно подумать, что здесь прошло всего одно животное", - пишут в паблике.

Ранее медведь прошел по лестнице в 129 ступеней в заповеднике "Костомукшский". Косолапый пользуется инфраструктурой маршрута на Царь-порог.

фото: © кадр из видео

Жителей Петрозаводска приглашают станцевать на стадионе в честь победы в Сталинградской битве

Сегодня команда "Молодежки ОНФ" предлагает петрозаводчанам закружиться в вальсе в честь победы в Сталинградской битве.

"Во вторник, 2 февраля, мы отмечаем 78-ю годовщину Победы в Сталинградской битве, - сообщается в паблике "Молодежка ОНФ". - В этот день активисты в рамках Всероссийской акции "Случайный вальс" проведёт танцевальный флэшмоб на территории стадиона на проспекте Ленина, 29, в 15.00".

На танец приглашаются все желающие. Кружится в танце участники акции будут под знаменитую мелодию Марка Фрадкина.

фото: © правительство Карелии

Мишустин утвердил перечень крупных инвестпроектов в Арктике, которые получат поддержку государства

В утвержденном перечне не оказалось ни одного проекта из Карелии.

Первого февраля российский премьер Михаил Мишустин утвердил перечень крупных инвестиционных проектов в Арктической зоне страны, которые получат государственную поддержку. В него попали строительство горно-металлургического комбината в Мурманской области, освоение Сырадасайского каменноугольного месторождения на Таймыре, добыча и переработка свинцово-цинковых руд на архипелаге Новая Земля, создание специализированного глубоководного терминала для перевалки минеральных удобрений в порту Мурманска и завода на Кольском полуострове для разведения лосося и форели, а также техническое перевооружение порта Витино и Беломорской нефтебазы. Однако в этом перечне не оказалось ни одного проекта из Карелии, почти все северные районы которой входят в Арктическую зону.

Читайте подробнее в статье "Ни нефтяного завода, ни морского порта".

фото: © pixabay.com

Житель Петрозаводска порезал своего соседа

Правоохранители задержали жителя Петрозаводска, напавшего на соседа с ножом, сообщили в Росгвардии Карелии.

В ночь на 31 января группа задержания петрозаводского отдела вневедомственной охраны выехала в район Октябрьского проспекта. По информации, поступившей из дежурной части полиции Петрозаводска, там в ходе конфликта был ранен мужчина.

На месте сотрудники застали бригаду скорой помощи. Как стало известно, конфликт произошел между 40-летним мужчиной и его 27-летним соседом. Молодой участник спора напал на оппонента с ножом и нанес три удара.

По прибытии росгвардейцев нападавший юноша не стал отрицать свою вину, и был задержан.

Росгвардейцы охраняли место преступления до прибытия оперативной группы полиции.

Возбуждено уголовное дело.

фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

За сутки число детей, заболевших коронавирусом, в Карелии увеличилось на 12 человек и достигло 43

О ситуации с детской заболеваемостью коронавирусом рассказал глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков сообщил, что на 1 февраля по статистике в Карелии было 36371 инфицированных коронавирусом, из общего числа 3376 – это дети.

По состоянию на сегодняшний день, 2 февраля, – уже 36590 ковидный больной, из них 3419 – это дети, то есть за сутки в Карелии 43 ребенка заразились коронавирусом, сутками ранее заболевших несовершеннолетних был 31 человек.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии скончались трое больных колронавирусом и заразились COVID-19 219 человек. Всего в республике за время пандемии инфицирован 36590 человек. Выздоровели – 31331. Умерли 233 пациента.

фото: © Илья Тимин

Число свободных коек для больных COVID-19 в Карелии стало расти

В ковид-центрах Карелии доля свободных мест составляет 29,6 процентов.

Доля свободных коек для лечения коронавирусной инфекции увеличилась за сутки на 2,5 процента. На 1 февраля этот показатель составляет 29,6 процента. Сутками ранее доля свободных коек была на уровне 27,1 процентов. Об этом сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

По данным на 2 февраля в стационарах находятся 635 жителей республики, заболевших COVID-19. Из них 555 - в состоянии средней тяжести, 70 тяжелобольных и 10 подключены к аппаратам ИВЛ.

Напомним, коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 219 человек, подтверждены еще три летальных исхода. Всего за время пандемии в Карелии инфицировано коронавирусом 36590 человек. Общее число умерших от COVID-19 составляет 233 человека.

Ледяную карусель смастерили в городе горняков в Карелии (ВИДЕО)

В Костомукше местные жители сделали ледяную карусель на озере.

В социальной сети житель Костомукши опубликовал видео, на котором запечатлел, как местные жители сделали ледяную карусель, вырубив огромный круг на льду озера.

Организаторы небезопасной зимней забавы установили на крутящемся ледовом круге бортики изо льда, музыкальную аппаратуру, а также поставили освещение вокруг площадки.

Теперь взрослые и дети катаются там на коньках.

фото: ИА "Республика"/Сергей Юдин

Мишустин в Карелии пообещал бизнесу упростить получение статуса "социального предпринимателя"

Правительство России рассматривает возможность расширения видов экономической деятельности, которые смогут получить статус субъектов "социального предпринимательства".

Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с представителями бизнеса в Петрозаводске. Стенограмму встречи опубликовало информационное агентство Advis.ru

"Сейчас мы прорабатываем возможности расширения видов экономической деятельности, которые смогут получать статус социального предприятия. Думаю, что мы расширим эти возможности для малого и среднего бизнеса... Здесь очень много нюансов в трактовании, поэтому нужно к этому внимательно относиться… Мы попробуем в законодательстве это всё учесть", - сказал Мишустин. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Yuri Smityuk/ITAR-TASS

Мишустин в Карелии пообещал упростить выдачу разрешений на разработку месторождений

Компаниям, претендующим на разработку месторождений, будет проще получить разрешение после изменений в законодательстве, заявил во время визита в Карелию премьер-министр России Михаил Мишустин.

На встрече с представителями бизнеса он ответил на вопрос руководителя Ассоциации камнеобрабатывающих производственных организаций Карелии Дмитрия Фабрикантова о механизме проведения аукционов на право пользования недрами.

Стенограмму встречи опубликовало информационное агентство Advis.ru "Сейчас при проведении аукционов на право пользования недрами необходимо два участника. Если менее двух участников, то аукцион признаётся недействительным. Соответственно, реальный инвестор не получает права пользования, а перспективный участок недр остаётся в нераспределённом фонде", - пояснил руководитель Ассоциации. Мишустин ответил, что правила проведения аукционов станут проще. Что он сказал по этому поводу, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © МВД Карелии

Служебная собака помогла найти грабителя в поселке Карелии

По горячим следам полицейские Медвежьегорска раскрыли грабеж, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Медвежьегорского района поступило заявление от продавцов сетевого магазина в Повенце. Оперативникам они рассказали, что днем из торгового зала мужчина открыто похитил бутылку крепкого алкоголя стоимостью 683 рубля.

В результате розыскных мероприятий стражи порядка установили и задержали подозреваемого в грабеже, им оказался житель соседнего поселка. Его местонахождение указала служебная собака.

В полиции нарушитель пояснил, что похитил алкоголь, потому что не имел денег на выпивку.

Полиция оставила 43-летнего мужчину под подпиской о невыезде, возбуждено уголовное дело.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Число выявляемых случаев коронавируса в России продолжает снижаться

За последние сутки в России выявлено 16 643 случая заражения коронавирусом, сообщает портал "Стопкоронавирус.РФ".

За последние сутки в России выявлено 16 643 случая COVID-19 в 85 регионах. В итоге за время эпидемии зарегистрировано 3 884 730 случаев коронавирусной инфекции.

За время пандемии в России выздоровели 3 340 545 человек, за прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 22 372 пациента.

За минувшие сутки в России подтверждено 539 летальных исходов жителей с коронавирусом, при этом за все время в стране зарегистрировано 74 158 смертей пациентов с COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 102,5 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за последние сутки сделано 201 тыс. тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России на 2 февраля остаются 630 190 человек.