Важные новости 3 февраля

фото: © "Столица на Онего"

Сильные морозы возвращаются в Карелию

Синоптики карельского Гидрометцентра дали прогноз на февраль.

Как рассказали "Столице на Онего" в карельском Гидрометцентре, на следующей неделе в Карелию вновь придут сильные морозы. Температура воздуха будет ниже 20 градусов.

"За счет осадков сейчас теплее. В Петрозаводске температура воздуха чуть выше нормы. Но уже на следующей неделе похолодает, столбик термометра опустится до 20 градусов и ниже. И первая половина февраля будет холодной", - сообщили синоптики.

Если на этой неделе погода будет облачной, то на следующей ожидается солнце. При этом синоптики прогнозируют снег и ветер северных направлений.

"Нас ждет нормальная зима", - констатировали в Гидрометцентре.

Напомним, жители райцентра в Карелии, где произошла авария на сетях из-за сильных морозов, снова пожаловались на перебои с водой.

фото: © Гавриил Григоров/ТАСС

Четыре жительницы Петрозаводска скончались от COVID-19 за сутки

Пандемия коронавируса унесла еще четыре жизни в Карелии, сообщают в оперативном штабе республиканского правительства по борьбе с COVID-19.

В Карелии подтверждены еще четыре смерти от коронавирусной инфекции, информирует оперштаб.

В Республиканской инфекционной больнице скончались жительницы Петрозаводска 1926, 1935, 1946, 1954 годов рождения. У всех четверых пациенток имелись сопутствующие хронические заболевания.

По официальным данным на третье февраля, с начала пандемии в Карелии скончались 237 человек. Каждому из них первоначальной причиной смерти был поставлен COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Карелии коронавирус обнаружен у 234 человек за сутки.

фото: Столица на Онего

Петрозаводск встал в одной большой пробке из-за снегопада (ФОТО)

Снегопад ухудшил дорожную обстановку на улицах столицы Карелии.

Как сообщают читатели "Столицы на Онего", в настоящее время ситуация на городских магистралях сложная – автомобилисты стоят в огромных пробках. Улицы завалены снегом.

В Госавтоинспекции Петрозаводска предупреждают автомобилистов о том, что из-за снегопада видимость ограничена.

"Выбирайте скорость с учетом погодных условий! Пешеходов просим убеждаться в безопасности перехода! Будьте внимательны!" – говорится в сообщении ГИБДД города.

Ранее сообщалось, сильные морозы возвращаются в Карелию.

фото: © Архитектурная мастерская Юсупова/yusarch.ru

В Петрозаводске построят новое семиэтажное здание для налоговой инспекции (ФОТО)

Проектно-сметная документация на строительство здания для инспекции федеральной налоговой службы России по Петрозаводску прошла госэкспертизу.

Документация на строительство семиэтажное здание общей площадью 8884,46 кв.м для налоговой службы получила положительное заключение. Проектную документацию подготовило ООО "Архитектурная мастерская Юсупова". Об этом сегодня сообщили в Главгосэкспертизе России.

Новое здание для ФНС возведут на Перевалке, вверху на улице Чапаева. Здесь обустроят операционный зал, офисные помещения сотрудников, отделение филиала федерального казенного учреждения "Налог-Сервис" Федеральной налоговой службы России, архивы, медпункт, ремонтные мастерские, конференц-зал и зал совещаний. В подвальном этаже оборудуют столовую на 100 мест.

На прилегающей территории планируется обустроить автомобильную стоянку, а также погрузочно-разгрузочную площадку и прогулочную зону с цветником и рокарием - каменным садом, в котором высажены разные сорта многолетних растений.

Построить здание для налоговой службы рассчитывают за счет средств федерального бюджета. Застройщик – "Объединенная дирекция единого заказчика Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации".

Ранее сообщалось, что свободные земельные участки под строительство магазинов и офисов появились в Петрозаводске.

фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК

Власти Петрозаводска разогнали торговцев с трусами и орехами (ФОТО)

Работники мэрии совершили очередную облаву на палатки с орехами и трусами, после чего рассказали об этом горожанам.

Специалисты мэрии выявили факты незаконной торговли на улице Древлянка, 18 в Петрозаводске в ходе внепланового рейда.

"Прилавки с товарами располагались за пределами схемы размещения нестационарных объектов, разрешение на ведение предпринимательской деятельности в данном месте продавцам не выдавалось, представленная на прилавках продукция не имела сопроводительных документов. На улице горожанам предлагали непродовольственные товары, сухофрукты, орехи, мясную продукцию и хлебобулочные изделия", - говорится в заявлении пресс-центра мэрии.

Сообщается, что на основании выявленных фактов составлены протоколы об административных правонарушениях.

Напомним, Древлянка давно славится масштабами незаконной уличной торговли.

фото: © кадр из видео

Внедорожник вылетел на тротуар после ДТП на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

Жесткое ДТП произошло на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Мелентьевой.

Как пишет ДТП ПТЗ, авария произошла 2 февраля в 10:38 на регулируемом перекрёстке, когда один из участников ДТП совершал левый поворот на улицу Мелентьевой, в это же время второй автомобиль двигался в прямом направлении по Октябрьскому проспекту.

После столкновения внедорожник, совершавший поворот, отбросило на угол перекрестка и тротуар.

К счастью, обошлось без жертв.

Автомобили получили механические повреждения.

Момент ДТП попал в объектив видеокамеры компьютерной сети Сампо.ру.

Ранее под Петрозаводском ВАЗ не пропустил иномарку и устроил ДТП с пострадавшими.

фото: pixabay

Карельской семге помогут покинуть Россию и уплыть в Финляндию

Семга, обитающая в Ладожском озере на территории Карелии, получит возможность уходить по реке через границу в Финляндию.

Это произойдет благодаря международному проекту "Развитие территории вдоль реки Хийтола для местных жителей и туристов".

Детали проекта раскрыло министерство экономического развития республики.

Основные мероприятия проекта будут реализованы на территории Южной Карелии (Финляндия), в Ленинградской области и Лахденпохском районе Карелии.

В Финляндии планируется демонтировать старую плотину в Кангаскоски, тем самым восстановив естественные свободные пути для ладожской сёмги вверх по реке на финскую территорию.

Также предполагается создание инфраструктуры для посещения здания бывшей гидроэлектростанции туристами.

На территории Лахденпохского района планируется создание и благоустройство трёх кемпинговых зон с организованными местами отдыха и установка информационных щитов и указателей. Кроме того, будет разработан новый трансграничный маршрут Южная Финляндия – Лахденпохский район – Ленинградская область, организованы промо-туры для СМИ и туроператоров, мероприятия по взаимодействию туристического бизнеса по обе стороны границы.

Эта работа запланирована в рамках программы приграничного сотрудничества "Россия – Юго-Восточная Финляндия" на 2014-2020 годы.

"Цель проекта: развитие новых привлекательных туристических направлений в районе реки Хийтоланйоки и её окрестностях", - пояснили в Минэкономразвития Карелии.



В 2019 году о похожем проекте рассказала финскому изданию Yle координатор Фонда зон отдыха Южной Карелии Ханна Олликайнен.

По ее словам, планировалось снести три плотины на реке Хиитоланйоки в финской Южной Карелии, стоящие на пути нереста лосося.

"Здесь будет три свободных порога, которые уже сами по себе станут достопримечательностью. Ну и, конечно, это сделает возможным рыбалку для местных и для туристов. А ладожский лосось сможет подняться выше по реке, и это уникально в масштабе всей страны", - сообщила Олликайнен.

По словам руководителя проектов Всемирного фонда дикой природы Сампса Вилхунена, "находящийся под угрозой вымирания" ладожский лосось вернется в число финских видов рыб.

фото: © кадр из видео/МВД Карелии

Подозреваемая в краже жительница Петрозаводска попала в объектив камеры наблюдения (ВИДЕО)

Оперативные сотрудники разыскивают женщину, запечатленную на видеозаписи, сообщили в МВД Карелии.

Оперативники полиции Петрозаводска устанавливают личность женщины, запечатленной на видеозаписи. Ее подозревают в совершении кражи в одном из сетевых магазинов Сулажгоры.

Всех, обладающих значимой информацией о разыскиваемой, полиция просит сообщать по телефонам: 8 (921) 455-28-85, 8 (911) 422-56-57. Конфиденциальность гарантируется.

фото: monuments.karelia.ru

"Миллиардов рублей у нас просто нет": Парфенчиков оценил перспективы "Онежских петроглифов"

Планы Минэкономразвития Карелии получить федеральное финансирование на инфраструктуру для доступа туристов к скоплениям петроглифов на берегу Онежского озера вызвали сомнения о главы республики.

Об этом губернатор заявил на совещании правительства, посвященном социально-экономическому развитию Пудожского района, где расположен памятник археологии "Онежские петроглифы". Он находятся в труднодоступном районе, куда туристы добираются пешком или на лодках местных жителей.

"Мы должны реально оценивать свои возможности. Понятно, что сейчас миллиардов рублей на вложение в инфраструктуру "Онежских петроглифов" ни у нас, ни у Федерации просто нет… Только одна дорога – даже самая дешевая, это полмиллиарда, и она не федеральная. В любом случае средства нужно будет искать в нашем с вами бюджете. У нас сегодня такая очередь из важнейших региональный объектов, что я боюсь, что в ближайшие 10 лет очередь до этой дороги не дойдет…", - сказал Парфенчиков.

Но у него есть другое предложение, как увеличить турпоток к "Онежским петроглифам". Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: пресс-служба правительства Карелии

Государственному c/х предприятию в Карелии дали полмиллиарда, а теперь хотят обанкротить

АО "Совхоз "Ведлозерский", которое принадлежит правительству Карелии, оказалось под угрозой банкротства, хотя в прошлом году получило из бюджета более полумиллиарда рублей на модернизацию и отчиталось о росте производства.

Заявление о признании предприятия банкротом 2 февраля поступило в Арбитражный суд Карелии. Как следует из картотеки арбитражных дел, исковое заявление в суд подала налоговая служба. Размер финансовых претензий ФНС составляет 4,7 млн рублей.

В прошлом году власти Карелии выделили АО "Совхоз "Ведлозерский" более 500 млн рублей на увеличение его уставного капитала. В конце января глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что у совхоза "есть все шансы стать крепким предприятием". Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Сергей Карпухин/ТАСС

В Карелии растет число крайне тяжелых пациентов, заболевших коронавирусом

В ковид-центрах республики к аппаратам ИВЛ подключены 11 пациентов, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

По данным на 3 февраля, в стационарах находятся 611 жителей республики, заболевших COVID-19. Из них 536 - в состоянии средней тяжести, 64 тяжелобольных и 11 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ. Сутками ранее крайне тяжелых было 10 человек.

В ковид-центрах Карелии осталось 33,6% свободных коек для лечения больных коронавирусом. Накануне этот показатель составлял 29,6%.

Напомним, за сутки в Карелии коронавирус обнаружен у 234 человек, умерли 4 пациента. Всего с начала пандемии инфицированы 36824 жителя республики, жертвами коронавируса стали 237 человек.

фото: © Кирилл Кухмарь/ТАСС

Что выгоднее - взять ипотеку или снять квартиру: эксперты сделали расчеты

Благодаря снижению ставок по ипотеке и рекордным объемам рефинансирования жилищных займов в 2020 года россиянам стало выгоднее брать недвижимость в кредит, а не арендовать ее у сторонних лиц.

Как сообщают "Ведомости", это выяснили эксперты компании "Метр квадратный", входящей в группу ВТБ.

"Безусловно, при оформлении кредита стоит учитывать расходы на первый взнос, страховку, регистрацию объекта и т.д., которые в целом оказываются выше расходов на аренду. Однако погашение основного долга - это уже инвестиции в свое будущее", - отметил в ходе пресс-конференции заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников. Подробнее об этом исследовании читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: "Республиканский центр по государственной охране объектов культурного наследия"

Парфенчиков обосновал развитие экономики в Заонежье учением Карла Маркса

Экономика Медвежьегорского района и всего Заонежья получит новое развитие благодаря туризму, потому что бизнесу станет выгодно инвестировать в развитие сопутствующей инфраструктуры.

Такое мнение на совещании правительства Карелии высказал глава республики Артур Парфенчиков.

По его словам, строительство автодороги, которая позволит добираться до острова Кижи на автотранспорте, увеличит поток туристов, что повысит привлекательность всего района для бизнеса. "Все прекрасно понимают, что создан маршрут до Кижей. Туда уже приходят инвесторы для строительства автокемпингов, гостиниц. И понятно, что никого не надо упрашивать. Совершенно очевидно, что там появится где-то в районе Оятевщины, Великой губы автозаправка. Естественно, этой автозаправкой смогут пользоваться и жители Великой губы, Шуньги, Толвуи. Вот, собственно, экономика. Ничего другого. Для, как говорится, сторонников марксисткой теории – это Карл Маркс. По-другому никак", - сказал Парфенчиков. Почему он затронул эту тему, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Николай Смирнов / Столица на Онего

Бог северного ветра Борей прочитал рэп на открытии "Гипербореи" в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО)

В Петрозаводске состоялось торжественное открытие Международного фестиваля "Гиперборея - 2021".

Церемония открытия фестиваля состоялась в отеле "Cosmos Petrozavodsk".

Как передает корреспондент "Столицы на Онего", из-за связанных с пандемией ограничений церемония была короче, чем в прошлом году, а в мероприятии участвовало меньшее количество людей.

Гостей по традиции встретил главный персонаж зимнего праздника – Бог северного ветра Борей, сообщили в пресс-центре мэрии. На мероприятии он исполнил рэп "Долго будет Карелия сниться". Сопровождала Борея красавица Марьяне.

В ходе жеребьевки участники конкурса снежных и ледовых скульптур выбрали номера своих кубов.

"Уже сегодня участники команд приступят к созданию ледовых и снежных скульптур. На Онежской набережной будут работать мастера из Петрозаводска, Кондопоги, Санкт-Петербурга, Рязани, Ошты, Красноярска, Мурманска, Омска, Королева, Архангельска, Екатеринбурга, Саратова и Белграда (Сербия). Композиции конкурсантов будут готовы к 6 февраля – финальному дню праздника", - сообщили в мэрии.

Наблюдать за работой мастеров можно онлайн. На месте установлены несколько камер компании "Сампо.ру".

фото: ©ПетрГУ

Студенты ПетрГУ будут совмещать дистанционное и очное обучение в аудиториях

Администрация Петрозаводского госуниверситета решила частично перевести студентов с дистанционного обучения на очное – с 8 февраля они смогут вернуться к учебе в аудиториях.

Об этом говорится в объявлении на официальном сайте ПетрГУ.

"Учебные занятия будут проводиться в 4 смены во всех учебных корпусах с продолжительностью учебной пары 1 ч. 20 мин. и перерывом между парами 15 мин.", - говорится в сообщении.

Согласно графику занятий, в аудиториях каждая группа студентов будет находиться не более чем по две учебных пары в день.

На сайте ПетрГУ также опубликовано обращение ректора Анатолия Воронина к студентам.

"Первый семестр нового − 2020/2021 учебного года − потребует от всего коллектива нашего университета соблюдения целого ряда требований, вызванных сложившейся эпидемиологической ситуацией. Все нововведения направлены исключительно на обеспечение вашей безопасности как в ходе учебного процесса, так и при нахождении в общежитиях. Убедительно прошу соблюдать новые правила и заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих", - говорится в обращении руководителя вуза.

фото: "Нетипичная Питкяранта" Вконтакте

Жители райцентра в Карелии после ликвидации аварии на водопроводе снова пожаловались на перебои с водой

В Питкяранте после заявления властей о ликвидации аварии на водопроводе, жители снова пожаловались на перебои водоснабжения.

Об этом во вторник вечером сообщила группа "Нетипичная Питкяранта" Вконтакте.

"Жители из разных домов в городе, в основном на ул. Победы и Парковая сообщают нам, что у них в кранах около часа назад кончилась вода. Некоторые из них звонили в свои управляющий компании, там сказали - авария. У кого все еще идет тонкая струйка, спешно набирают воду…", - говорится в сообщении.

Ранее в правительстве Карелии заявили, что водоснабжение города полностью восстановлено. Исключение составляют два двухквартирных дома по улице Комсомольской. Причиной неполадки стало промерзание внутреннего оборудования. Там требуется замена труб.

Напомним, 14 января, когда в Карелии стояли сильные морозы, в Питкяранте произошло аварийное отключение холодного водоснабжения. Причина аварии – замерзание участка центрального трубопровода. Водоснабжение было восстановлено 19 января.

Следком возбудил по ситуации с аварией в Питкяранте уголовное дело по УК по статье "Халатность". Прокуратурой района в Питкярантский городской суд направлено административное исковое заявление о возложении на администрацию района обязанности провести мероприятия по замене ветхих участков водопроводных сетей.

фото: © pixabay.com

Коляска напрокат: В Петрозаводске открылся пункт проката вещей первой необходимости для детей до трех лет

Пункт проката оснащен вещами первой необходимости: кроватка детская, коляска детская 3 в 1, столик пеленальный, стульчик для кормления, автокресло.

В январе 2021 года в рамках реализации проекта, направленного на сокращение бедности семей с детьми и улучшение условий жизни детей в таких семьях, в Центре помощи детям "Надежда" начал работать пункт проката вещей первой необходимости для детей от 0 до 3-х лет. Пункт проката оснащен вещами первой необходимости: кроватка детская, коляска детская 3 в 1, столик пеленальный, стульчик для кормления, автокресло.

Специалисты отделения социальной реабилитации в полустационарной форме Петрозаводского городского округа в декабре 2020 провели предварительную работу по информированию населения Петрозаводска о порядке и условиях предоставления услуги пункта проката. В настоящее время осуществляется сотрудничество со специалистами детских поликлиник и образовательных учреждений Петрозаводска с целью распространения информации среди посетителей данных организаций.

На сегодняшний момент услугой пункта проката воспользовалось 6 семей.

Желающим получить во временное пользование вещи первой необходимости необходимо заранее позвонить по телефону 8 (911) 400-11-59, 8 (911) 400-05-23, 8 (911) 400-07-49, 8 (911) 400-14-84. Специалисты проконсультируют о наличии вещей, помогут собрать необходимый пакет документов и направят в пункт проката, расположенный по адресу: г. Петрозаводск, ул. Судостроительная, д. 24а.

фото: © РИА Новости / Кирилл Брага

В Карелии коронавирус обнаружен у 234 человек за сутки

Оперативный штаб карельского правительства по борьбе с коронавирусом сообщил о 234 новых случаях заражения.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 234 человек. Из этого числа заболевших – 215 человек, из них 39 имеют симптомы средней тяжести, 5 – в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщает оперштаб.

Подтверждены еще четыре летальных исхода от коронавирусной инфекции. Выздоровели еще 256 человек.

фото: © Архив ИТАР-ТАСС/Александр Рюмин

Сотрудники ГИБДД в райцентре Карелии помогли потушить горящую квартиру

В Сортавале сотрудники полиции первыми пришли на помощь в экстренной ситуации, сообщили в МВД Карелии.

Поздним вечером 13 января от перегрева печи загорелась одна из квартир жилого дома на улице Кайманова в Сортавале.

Получив сигнал, первым на место происшествия прибыл экипаж ДПС полиции Сортавальского района. В этот вечер, неся службу, именно они оказались рядом с местом присшествия. Полицейские оперативно освободили подход к дому и регулировали подъезд спецмашин. Благодаря грамотным и слаженным действиям сотрудников ППС удалось предотвратить распространение пожара.

В дальнейшем на имя министра внутренних дел Карелии поступило благодарственное письмо от главы администрации Сортавальского района. В нем он просит поощрить сотрудников ГИБДД за профессиональные и слаженные действия при пожаре.

Сами полицейские отметили сплоченность всех экстренных служб при оказании помощи гражданам в этой ситуации.

фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Каждый день в России от коронавируса умирают больше 500 человек

За минувшие сутки в России подтверждено 526 летальных исходов жителей с COVID-19, сообщает портал "Стопкоронавирус.РФ".

За последние сутки в России выявлено 16 474 случая COVID-19 в 85 регионах. В итоге за время эпидемии зарегистрировано 3 901 204 случая коронавирусной инфекции.

За время пандемии в России выздоровели 3 365 367 человек, за прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 24 822 пациента.

За минувшие сутки в России подтверждено 526 летальных исходов жителей с коронавирусом, при этом за все время в стране зарегистрировано 74 684 смерти пациентов с COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 102,8 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за последние сутки сделано 287 тыс. тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России на 3 февраля остаются 626 388 человек.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

В парламенте Карелии считают необходимым разработать федеральную программу модернизации школьных столовых

Пятая часть пищеблоков общеобразовательных организаций республики не соответствует санитарным требованиям.

Группа депутатов Законодательного собрания Карелии из фракций "Единая Россия", ЛДПР и "Яблоко" внесли на рассмотрение республиканского парламента проект обращения к министру просвещения России Сергею Кравцову с просьбой разработать федеральную программу модернизации пищеблоков в образовательных организациях. Как отмечается в тексте обращения, с 1 сентября прошлого года все обучающиеся начальных классов государственных и муниципальных общеобразовательных организаций обеспечены республики бесплатным горячим питанием, однако 20 % пищеблоков этих организаций не соответствуют санитарным требованиям.

В 2020 году из бюджета Карелии было выделено свыше 96 миллионов рублей в виде субсидий муниципальным районам и городским округам на приведение школьных столовых в надлежащее состояние – для исполнения предписаний регионального управления Роспотребнадзора. Однако, по словам депутатов, для устранения всех выявленных нарушений санитарных требований собственных средств республике недостаточно, и такая картина наблюдается во многих регионах страны.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Регистрация случаев заражения детей COVID-19 в Карелии продолжается

За сутки в Карелии 41 ребенок заразился коронавирусом, сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков сообщил, что на 2 февраля по статистике в Карелии было 36590 инфицированных коронавирусом, из общего числа 3419 – это дети.

По состоянию на сегодняшний день, 3 февраля, – уже 36824 ковидных больных, из них 3460 – это дети, то есть за сутки в Карелии 41 ребенок заразился коронавирусом, сутками ранее заболевших детей было 43 человека.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии скончались четверо больных коронавирусом и заразились COVID-19 234 человека. Всего в республике за время пандемии инфицирован 36824 человека. Выздоровели – 31587. Умерли 23 пациентов.

фото: Артур Парфенчиков / ВК

В Карелии два школьника получили медали за спасение тонущего ветерана

Школьники из села Ведлозеро награждены памятными медалями МЧС России "За спасение погибающих на водах" и Совета Федерации "За проявленное мужество".

Дмитрий Сухнин и Тимофей Кириллов получили награды за спасение ветерана Великой Отечественной войны, который тонул на озере.

Об этом сообщил на своей странице глава Карелии Артур Парфенчиков.

"В мае прошлого года ученики девятого и седьмого классов Дима и Тимофей возвращались домой и услышали крики о помощи. Ребята увидели на озере лодку и человека в воде. По голосу узнали своего соседа, ветерана Великой Отечественной войны Ивана Николаевича Трифонова. Юноши не растерялись: Тимофей побежал домой за веслами, а Дима – к берегу. И уже через несколько минут вместе с одним из рыбаков помогли ветерану выбраться из воды", - рассказал Парфенчиков.

В прошлом году в Карелии поощрили полицейских, которые помогли спасти школьника, оказавшегося на льдине посреди реки.

фото: Марина Лысцева/ТАСC

Как отличается уровень конкуренции за рабочие места в Карелии: исследование

Эксперты онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников HeadHunter проанализировали резюме, размещенные жителями Карелии в 2020 году, и выяснили уровень конкуренции в разных сферах бизнеса.

Выше всего конкуренция среди начинающих специалистов - 7,2 резюме на вакансию, при норме 5-6.

Повышенный уровень конкуренции также есть среди административного персонала (7,1 резюме на вакансию), активны в поисках работы представители финансового сектора (6,8), представители спортивной сферы и салонов красоты, а также высшего менеджмента (по 6,6 резюме).

Кто чаще всего искал работу в 2020 году, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Минэкономразвития Карелии

Объявлены первые достижения завода по сборке автотранспорта для взрывчатки в Карелии

ООО "НС Инжиниринг", получившее статус резидента ТОСЭР "Костомукша", выпустило в 2020 году первые 10 единиц автотранспорта по перевозке взрывчатых веществ для горно-промышленного комплекса.

Об этом говорится в отчете Минэкономразвития Карелии об итогах работы промышленности республики в 2020 году.

НС "Инжиниринг" специализируется на сборке специального автотранспорта, предназначенного для безопасной транспортировки и автоматической закладки в скважины взрывчатки, применяемой при разработке карьеров. Читайте об этом в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © ИТАР-ТАСС/Дмитрий Рогулин

Выяснилось, куда жители Карелии чаще всего тратили средства маткапитала в 2020 году

Карельское отделение пенсионного фонда страны сообщило, каким образом жители республики предпочитали распоряжаться средствами материнского капитала в 2020 году.

В прошлом году 4489 жителей Карелии получили сертификаты на материнский капитал, информирует ПФР. За первого ребенка они получили сертификаты в размере 466 617 рублей; за второго ребенка - 616 617 рублей.

Граждане в основном использовали средства маткапитала в прошлом году на улучшение жилищных условий: 1564 распоряжения на 734 млн руб. в погашение целевых кредитов (займов), в том числе ипотечных; 1067 распоряжений на оплату 422 млн рублей расходов по покупке или индивидуальному строительству жилья.

По 1189 распоряжениям владельцев сертификатов перечислено 43,7 млн рублей на оплату образования детей. Речь идет в том числе об оплате обучения в учреждениях дополнительного образования (музыкальные, художественные, автошколы и другие), услуг по присмотру и уходу за детьми в дошкольных учреждениях, на оплату проживания студентов в общежитиях.

2251 семья воспользовалась правом на ежемесячную денежную выплату из средств материнского капитала в размере 13167 рублей на второго ребенка. Всего на эти цели перечислено 157,8 млн рублей.

фото: © ТАСС/Валерий Шарифулин

За время пандемии в Карелии от пневмонии умерли 112 человек

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано, сообщили в оперштабе Карелии.

За сутки 19 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 4634 пациента, 112 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Погода в Петрозаводске сегодня, 3 февраля



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Небольшой снег, -10 …-8 5 м/с В 746 мм.рт.ст. 91% день Снег, -8 …-7 5 м/с В 743 мм.рт.ст. 92% вечер Снег, -8 …-7 3 м/с В 740 мм.рт.ст. 92% ночь Снег, -10 …-8 2 м/с С 740 мм.рт.ст. 91%

фото: © "Столица на Онего"

В Финляндии из-за коронавируса скупают медные маски

Финские исследователи считают их более эффективным средством защиты, чем обычные хирургические маски.

В последние недели в Финляндии наблюдается спрос на маски, содержащие ионы меди. Как отмечает Yle, во многих аптеках страны их полностью раскупили.

Финские исследователи считают, что медные хирургические маски могут самоочищаться, а используемые в них ионы меди также предотвращает прилипание вируса к новой поверхности. Медики Финляндии предполагают, что специальные защитные средства, такие как медные маски, позволят более эффективно препятствовать распространению вирусов, чем обычные хирургические маски.

фото: Валентина Певцова/ТАСС

Адвокат предупредил, как вас могут лишить жилья без вашего ведома

Имея в собственности квартиру, мало кому придет в голову, что профессиональные аферисты способны в любой момент переоформить ее на себя без вашего ведома и согласия.

Таких случаев практика последних десятилетий знает предостаточно, рассказал агентству "Прайм" адвокат Олег Сухов.

Так, подделав паспорт хозяина квартиры, мошенники могут подать заявление в Росреестр и подписать договор купли-продажи, по которому недвижимость переходит новому собственнику. В этом случае суд может признать сделку недействительной после проведения почерковедческой экспертизы и предоставления ряда других документов.

Лишиться квартиры можно, предоставив другому лицу нотариальную доверенность с расширенными полномочиями.

Покупая квартиру в новостройке и не оформляя ее в течение длительного времени, вы рискуете обнаружить чужую входную дверь вместо своей.

"А в суде выяснится, что у вашей недвижимости, по данным Росреестра, появился новый собственник. При этом в суд аферисты представляют липовые документы о якобы покупке и оплате квартиры", — отметил эксперт.

Достаточно распространен также вид мошенничества, в результате которого люди могут лишиться недвижимости "по своей безалаберности" при оформлении договоров займов под залог своей квартиры. Вместо договора займа и залога граждане по ошибке подписывают договор купли-продажи, по которому могут остаться без жилья.

Подобных споров только в Москве ежегодно рассматривается несколько десятков, иногда их количество доходит и до сотни в год. Мошенники, как правило, никогда не несут наказание, а обманутым жертвам далеко не всегда удается вернуть потерянную недвижимость, даже если она была их единственным жильем.

Адвокат советует каждому хотя бы раз в год, а возможно и чаще заказывать в МФЦ выписку из ЕГРН на свою собственность и убеждаться, что она оформлена и принадлежит именно вам. "И если, к вашему удивлению, информация не подтвердится, то не отчаиваться и не медлить, а сразу обращаться к адвокату", — резюмирует эксперт.