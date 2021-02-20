Важные новости 20 февраля

фото: © Дмитрий Рогулин/ТАСС

"Не вижу проблемы": власти Карелии просят не волноваться родителей, чьи дети в детсадах остались без ужина

По новым нормам СанПиНа детей в детских садах, работающих с 7.30 до 18.00, переводят на 4-разовое питание – родители бьют тревогу, так как дети остались без ужина.

Суть проблемы сводится к тому, что ранее детей в детском саду кормили пять раз, включая горячий ужин. У детских садов есть сокращенный режим работы, когда дети находятся в дошкольном заведении 10 часов, и полный режим работы – воспитанники пребывают в саду 11-12 часов.

По информации властей республики, 80% дошкольных учреждений Карелии работают с 7.30 до 18.00 – то есть 10,5 часов. Роспотребнадзор отнес дошкольные учреждения, которые работают 10,5 часов, к детсадам с сокращенным режимом функционирования.

А новые правила СанПина, которые должны вступить в силу 1 марта 2021 года, предполагают, что детские сады, работающие по сокращенному режиму, должны кормить детей не пять раз, а четыре.

Таким образом, у детей пропал горячий ужин, а с ним и 20-25% витаминов и калорий, которые обязан получать ребенок в детском саду.

Несмотря на то, что до вступления в силу новых правил еще есть время, некоторые руководители дошкольных учреждений уже стали менять режим питания детей, а заодно и объем порций.

В результате социальные сети взорвались от сообщений родителей детсадовцев, которые пишут, что из-за новых требований СанПиНа воспитанников дошкольных учреждений перестали кормить ужином – "дети ходят голодные".

"По новому СанПиНу в детских садах Петрозаводска снимают ужины или уплотненные полдники с 1 марта 2021, а детский сад №8 уже с 12 января 2021 на новый режим питания детей перешел. Теперь малыши получают последнее горячие питание в 11.30-12.00. После сна - чай с булочкой или салат 60 гр. с чаем. Такой режим питания по новому СанПиНу предусмотрен для садов, работающих по сокращенному режиму работы 8-10 часов. Сады Петрозаводска работают 10.5 часов, по полному режиму работы, что указано в уставах детских садов. Для детских садов с полным режимом работы 11-12 часов, все осталось, как прежде. Но наш Роспотребнадзор разъяснил, что 10.5 часов - это сокращенный режим, а не полный. Дети голодные в саду. Это издевательство над ними. Оплата за сад не изменилась, кстати".

"С 1 марта 2021 года в детских садах сокращается количество приёмов пищи! Раньше ребёнок после сна попил кефир, а позже поужинал, то теперь он только попьет кефир и всё! И ВСЁ! До 18.00 ребёнок будет голодным! При этом плата за услуги садика останется в том же размере! Работникам кухни сообщают о сокращении рабочего дня и снижении зарплаты!".

Сегодня на заседании правительства заместитель премьер-министра правительства Карелии по социальным вопросам Лариса Подсадник обратилась к родителям с просьбой не волноваться.

"Сейчас в эфире всех родителей уверяем, что дети как принимали пищу 5 раз, так и будут принимать. Последний прием у нас сейчас происходит в 16.30-17.00, так и будет. Все сейчас отрегулируем. Прошу руководителей детсадов не принимать необдуманных решений и не выдавать в эфир то, что не согласовано с Министерством образования и другими ведомствами".

На комментарий Подсадник глава Карелии Артур Парфенчиков отреагировал замечанием, что нормы, установленные СанПиНом, надо соблюдать и не нарушать закон.

Но Лариса Подсадник ответила, что 30 минут можно двигать как в одну сторону, так и в другую (то есть считать садик, работающий 10.5 часов как учреждение не с сокращенным режимом, а с полным - 11 часов).

"Будем делать не в 17.30, а в 17.00. Не вижу проблемы. В полдник давать яблоко, кефир, а в 17.00 ужин".

Чтобы у руководителей дошкольных учреждений не возникло путаницы, как соблюдать новые требования СанПиН, Артур Парфенчиков предложил создать совместно с Роспотребнадзором письмо, где будет прописано количество приемов пищи и объемы порций.

В мэрии Петрозаводска также попросили родителей детсадовцев не волноваться: "дети не пострадают".

"Сейчас руководители детских садов работают над тем, чтобы установить оптимальный режим питания и привести меню в соответствие с СанПиН, - написали в администрации Петрозаводска. - Дети не пострадают: объёмы и калорийность существенно не изменятся. Полдник будет усиленным, то есть это полноценный приём пищи, а не традиционное сочетание из напитка и фрукта или напитка и выпечки. Стоимость оплаты не изменится".

фото: скриншот трансляции/паблик Вконтакте "Республика Карелия"

Глава Карелии отменил большую часть ограничений, введенных из-за коронавируса

В связи со стабильным снижением заболеваемости коронавирусом Артур Парфенчиков объявил об отмене большей части ограничений.

"Стабильное снижение заболеваемости коронавирусом в целом в республике и сокращение количества вновь выявляемых случаев в Петрозаводске позволяют откорректировать ограничительные меры", написал Артур Парфенчиков на своекй странице в соцсети.

- Так, отменяются ограничения на поездки людей старше 65 лет в общественном транспорте. При этом, поскольку пожилые люди все равно остаются в группе риска, пока сохраняются ограничения по посещению продовольственных магазинов и торговых точек, в которых одновременно представлен ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров. Совершать покупки в таких магазинах люди старше 65 по-прежнему могут только с понедельника по пятницу с 10.00 до 13.00. Это касается городов и районных центров республики.

- При этом работающие жители республики старше 65 лет имеют право продлить больничные на срок с 20 февраля по 5 марта.

- Смягчаем требования и к работодателям: количество сотрудников, которые могут находиться в одном помещении, больше не ограничено, в том числе во время очных планерок и совещаний. При этом работники должны соблюдать социальную дистанцию и использовать маски.

- Ограничения по численности покупателей, которые могут одновременно находиться в магазинах, теперь касаются только торговых точек площадью менее 200 кв.м. В них может находиться не более одного посетителя на 10 кв.м.

- В парикмахерских и салонах красоты больше не обязательно вести предварительную запись клиентов, а также журналы учета посетителей с указанием личных данных. Это касается и других организаций и предпринимателей, оказывающих услуги.

- Отменено ограничение по количеству участников обрядовых церемоний в сфере ритуальных услуг.

- В очной форме теперь можно проводить общие собрания собственников в многоквартирных домах.

- При проведении театрально-концертных мероприятий вновь разрешается продажа продуктов питания.

- Общее количество участников церемонии бракосочетания в торжественной обстановке увеличено с 20 до 30 человек, включая молодоженов.

- Также торговые центры вновь могут предоставлять посетителям доступ к Интернету через Wi-Fi.

Глава отметил, что во всех общественных местах, включая транспорт, а также во время массовых мероприятий, в том числе на улице, масочный режим, а также соблюдение социальной дистанции обязательны.

фото: ДТП Петрозаводска и Карелии

Страшное ДТП произошло на трассе в Карелии – один человек погиб, двое госпитализированы (ФОТО)

Сегодня днем в Пряжинском районе произошло смертельное ДТП, сообщили в ГИБДД Карелии.

Сегодня в 14.20 в Пряжинском районе, в районе села Святозеро, лоб в лоб столкнулись Mitsubishi Outlander и внедорожник UAZ Patriot.

От лобового столкновения автомобили раскидало по проезжей части. Транспортные средства получили механические повреждения.

По данным ГИБДД, в ДТП погиб водитель (мужчина) автомобиля Mitsubishi. Госпитализированы два человека - пассажир Mitsubishi и водитель UAZ.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. На месте аварии работают сотрудники ДПС.

Фото сайта "ДТП Петрозаводска и Карелии".

фото: Группа "Полиция Прионежского района" Вконтакте

Полиция сообщила подробности, как пьяный водитель после ДТП с фурой бегал по лесу в Карелии

Полиция Прионежского района Карелии сообщила об обстоятельствах ДТП с участием легковушки и фуры возле поселка Новая Вилга.

Авария произошла в четверг напротив АЗС в районе пересечения трассы "Кола" с автодорогой в сторону Петрозаводска.

По сообщению районной полиции, большегруз пропускал транспортный поток, идущий по главной дороге. Водитель ехавшей сзади "Лады Х-рэй" не учёл дистанцию до впереди стоящей фуры и допустил столкновение.

"После столкновения водитель грузовика направился к водителю "Лады". Но управлявший легковым автомобилем мужчина свое транспортное средство оставил и побежал в лес. Через несколько часов скитаний, беглец все таки вернулся на место происшествия, где его уже ожидал прибывший наряд ДПС. Сотрудники полиции зафиксировали состояние опьянения у сбежавшего водителя", - рассказали в полиции.

Автомобиль нарушителя помещён на штрафстоянку. Водителю грозит наказание в виде штрафа 30 тысяч рублей и лишения прав на срок до двух лет.

фото: © паблик Леонид Агутин и Анжелика Варум|official group/vk.com/agutinvarum

Концертное агентство "Interfest" не вернуло деньги за сорванные концерты жителям Карелии

Роспотребнадзор судится с концертным агентством "Interfest" после того, как компания не вернула деньги за билеты на концерты, которые были перенесены из-за пандемии.

Управление Роспотребнадзора по Карелии подало в суд иск на организатора сорванных концертов, который не вернул зрителям деньги за билеты. По информации источников "Столицы на Онего", речь идет о концертном агентстве "Interfest". Предметом судебной тяжбы стали концерты Леонида Агутина и Анжелики Варум, а также группы "Пикник", которые не состоялись в обозначенный срок из-за пандемии коронавируса.

На сегодняшний день мировой судья отказал в удовлетворении требований Роспотребнадзора. Суд сослался на постановление правительства, которое регламентирует порядок возврата средств в период с 16 марта минувшего года. Этот документ, в частности, регламентирует процедуру возврата денег зрителям за сорванные из-за пандемии коронавируса мероприятия. Согласно постановлению, деньги за билеты следует возвращать покупателям после отмены режима повышенной готовности, который до сих пор в силе. Однако, по оценке истца, данный документ не мог распространяться на оспариваемую в суде ситуацию, поскольку концерты Агутина, Варум и "Пикника" были назначены на конец марта - соответственно, билеты на них приобретались заранее, до наступления 16 марта. По имеющейся информации, Роспотребнадзор будет обжаловать решение мирового суда.

Согласно данным соцсетей концертного агентства, концерт Леонида Агутина и Анжелики Варум перенесён на осень 2021 года. Концерт группы "Пикник" состоялся в сентябре минувшего года.

"Наша компания много лет успешно проводит концерты в 3 странах и 50 городах. У нас прекрасная репутация и среди зрителей, и среди артистов. Нам доверяют. В марте 2020 года Глава Карелии Артур Парфенчиков на основании рекомендаций карельского РПН запретил проведение всех мероприятий. Не организаторы или артисты отказались что-то делать, а власть на всех надела намордники и заперла по домам. В июне федеральные власти, понимая, что по стране были запрещены тысячи мероприятий с миллионами билетов на миллиарды рублей, вынесли постановление о невозврате средств за перенесённые из-за "пандемии" мероприятия. Карельский Роспотребнадзор почему-то ополчился именно на нашу компанию и дважды призывал людей подать против нас коллективный иск. Ситуация абсурдна: Роспотребнадзор запретил мероприятия, а потом упрашивает людей подать в суд на организаторов за невозврат билетов. А невозврат происходит из-за постановления правительства России от 6 июня. Конечно же, они проиграли суд, даже не могли пояснить свою такую избирательную позицию", - прокомментировала ситуацию директор концертного агентства "Interfest" Елена Шаглина.

Ранее сообщалось, что управление Роспотребнадзора направило в суд исковое заявление о защите прав и законных интересов потребителей в связи с переносом ответчиком концертов и отказом в возврате денег, уплаченных за билеты на концерты. К иску присоединились 24 потребителя.

фото: © "Столица на Онего"

МЧС предупреждает: в Карелию идут снегопады

Сильный снег ожидается в четырех районах Карелии, предупредили в МЧС республики.

По информации карельского Гидрометцентра, со второй половины ночи и утром 21 февраля местами по юго-западным районам Карелии ожидается сильный снег.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Лахденпохский, Олонецкий, Питкярантский и Сортавальский районы.

Глав муниципальных районов просят принять режим повышенной готовности.

фото: "Лахденпохья - навседа!" Вконтакте

Легковушка "влетела" под фуру на трассе в Карелии (ФОТО)

ДТП с участием фуры и легкового автомобиля произошло в пятницу в поселке Хелюля в Карелии.

Об этом сообщили "Столице на Онего" в пресс-службе ГИБДД.

По предварительным данным, пострадали водитель и пассажирка легкового автомобиля. Информации об обстоятельствах аварии у ГИБДД пока нет.

Сообщение о ДТП также появилось в группе "Лахденпохья - навседа!" Вконтакте со ссылкой на очевидцев происшествия.

Один из них прислал запись с видеорегистратора, сделанную после аварии.

"Легковушка влетела в фуру и разбилась в буквальном смысле всмятку", - говорится в комментарии к видео.

Судя по кадрам видеозаписи, легковой автомобиль врезался в заднюю часть фуры.

фото: ЛахденпохьЯ - НАВСЕГДА! / ВК

Трасса в формате "жесть": водитель "паркетника" вылетел в кювет на дороге в Карелии (ФОТО)

В паблике "Лахденпохья-Навсегда!" опубликованы снимки ДТП, произошедшего на трассе "Сортавала".

На трассе "Сортавала" произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль вылетел с дороги и оказался в кювете. Фото с места происшествия размещены в паблике "Лахденпохья-Навсегда!".

"Сегодняшний лёгкий снежок вновь отправил состояние федеральной трассы "Сортавала" в формат "Жесть"", - сообщает автор поста.

"Очевидно, что г...вно-химия, которую тоннами продолжают сыпать на федеральную трассу, не только не способствует безопасности движения, а наоборот. Получающуюся грязную жижу убирать не спешат, а езда по ней куда опасней, чем по накатанному снегу. Идут года, но ничего не меняется, кроме количества разбитых машин", - предполагает автор.

Ранее в Карелии автомобиль вылетел в кювет на дороге в Сортавалу.

фото: pixabay

Деньги за сорванные концерты в Петрозаводске зрителям поможет вернуть Роспотребнадзор

Управление Роспотребнадзора по Карелии подало в суд иск на организатора сорванных концертов, который не вернул зрителям деньги за билеты.

Об этом говорится в отчете Управления о его работе по защите прав потребителей.

"Управлением подготовлено и направлено в суд исковое заявление о защите прав и законных интересов группы лиц (потребителей) в связи с переносом ответчиком концертов и отказом в возврате денежных средств, уплаченных за билеты на концерты. К иску присоединились 24 потребителя", - говорится в сообщении.

В прошлом году все судебные иски, которые Управление подавало в защиту прав потребителей, были удовлетворены. В пользу граждан суды взыскали 782,2 тыс. рублей.

Еще более крупная сумма была взыскана по искам, которые подавали сами потребители, а Управление готовило заключения, необходимые для разбирательства. По таким делам истцам удалось отсудить 2,5 млн рублей.

фото: © ИТАР-ТАСС/Руслан Шамуков

Отказ населения Карелии от строительства АЭС плохо повлиял на экономику, считает Парфенчиков

Принятое в 1990-х годах решение отказаться от строительства АЭС в Карелии, негативно повлияло на развитие экономики, считает глава республики Артур Парфенчиков.

Такое мнение он высказал сегодня на заседании правительства Карелии.

Эту тему он затронул при обсуждении вопроса об учете мнения населения при разработке проектов в промышленности и других сферах. В 1990-х года власти Карелии отказались от планов строительства АЭС из-за протестов местных жителей. "Много лет назад большинство населения республики высказалось против строительства АЭС на территории Муезерского района. Ну, так получилось, высказалось против. По разным причинам… Вот прошло 20 лет, мы не построили АЭС, вот это Муезерский район. Вот с такой экономикой, с такими дорогами, с такой жизнью", - сказал Парфенчиков. По его словам, строительство новой АЭС, которое планируется в соседней Финляндии, получило поддержку большинства населения. Что еще об этом думает губернатор, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Валерий Поташов/"Столица на Онего"

В Карелии прокуратура снова предостерегает жителей Карелии от участия в акциях протеста

Карельская прокуратура выступила с очередным обращением к жителям республики накануне общероссийской акции протеста 23 февраля.

Прокуратура отрегировала на информацию о протестных акциях, запланированных на 23 февраля.

В сети Интернет, в том числе в соцсетях, распространяются сообщения, призывающие к участию 23 февраля в публичных мероприятиях, говорится на сайте прокуратуры.

По информации надзорного органа, мэрия Петрозаводска в одном случае направила организатору акции предложения о проведении мероприятия в специально отведенном месте. Он якобы оставил их без ответа. В другом случае организатору предложили устранить нарушения, допущенные при подаче уведомления о проведении публичного мероприятия.

"Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, призывы к участию в несанкционированном публичном мероприятии, участие в нем, а также вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, влекут за собой ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации", - заявили в прокуратуре.

Напомним, 23 февраля в Петрозаводске состоится встреча с депутатом Заксобрания Карелии, лидером КПРФ Евгением Ульяновым, на которую он пригласил руководство республики и города.

фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

В Карелии 56-летний мужчина заболел пневмонией и умер

Начиная с 1 апреля в Карелии умерли 118 человек, больных пневмонией, сообщили в оперштабе республики.

За минувшие сутки в Карелии с внебольничной пневмонией госпитализированы 12 человек, зарегистрирован один летальный исход: скончался 56-летний мужчина с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией, тест на COVID-19 отрицательный.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 4939 пациентов, 118 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

За сутки в ковид-центрах Карелии зарегистрировано еще две смерти больных с коронавирусом

От коронавируса скончалась одна жительница Пудожа и одна петрозаводчанка, сообщили в оперштабе Карелии.

В Карелии подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Пудожской ЦРБ скончалась 65-летняя жительница Пудожа, в Республиканской инфекционной больнице умерла 56-летняя жительница Петрозаводска. Обе пациентки имели сопутствующие хронические заболевания.

Общее число умерших от коронавируса в Карелии на сегодняшний день составляет 284 человека.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 161 человека. Из этого числа заболевших – 152 человека, из них 41 имеют симптомы средней тяжести.

Всего в Карелии на 20 февраля зарегистрировано 39864 инфицированных COVID-19.

Выздоровели 35378 человек, за сутки выписан по выздоровлению 201 пациент.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 6439,6 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2820,5 случая, по Северо-Западу – 4976,4.

фото: РКС - ПЕТРОЗАВОДСК / ВК

Энергетики отключили более трех десятков частных домов от электричества за долги

Сотрудники компании "Энергокомфорт. Карелия" возобновили рейды по должникам и занялись отключением построек от электричества.

На данный момент от услуг электроснабжения отключены 33 частных дома, в том числе таунхаусы и блок-секции неплательщиков. Об этом информирует "РКС - Петрозаводск" в соцсети.

Хозяева построек задолжали от 50 до 250 тысяч рублей. В феврале отключения продолжатся, обещают энергетики.

"Для того чтобы вернуть электричество в дом, неплательщикам потребуется полностью оплатить долг и услуги по отключению и возобновлению электроснабжения в размере до трех тысяч рублей", - заявили в "РКС - Петрозаводск".

В этом месяце в очереди на отключение стоят 202 жилых помещения.

Энергетики заявили, что часто должниками, проживающими в частном секторе, оказываются состоятельные граждане.

"Должниками, проживающими в частных домах, чаще всего оказываются вполне состоятельные люди, живущие за высокими заборами и с камерами наблюдения по периметру дома. Быть может, такие люди не обращают внимания на "мелочи" вроде оплаты коммунальных услуг, но все же стоит помнить, что без света может оказаться каждый неплательщик", - заявили в "РКС - Петрозаводск".

Ранее сообщалось, что распродается по дешевке очередная партия арестованных приставами автомобилей в Карелии.

фото: © depositphotos.com

Пьяный мужчина в Карелии шел по улице и от нечего делать разбил подростку голову

В Сегеже подросток пострадал на улице от побоев неизвестного мужчины, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную полиции Сегежского района поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что туда доставлен 16-летний пациент с поверхностной травмой головы. При установлении обстоятельств выяснилось, что юноше нанёс травмы незнакомый ему молодой человек.

Участковый уполномоченный полиции по Сегежскому району выехал на место происшествия. Во дворе, где всё произошло, имелась камера видеонаблюдения.

Благодаря видеозаписи личность подозреваемого была установлена - 24-летний местный житель. Он признал свою вину и рассказал, что совершил противоправное деяние, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не отдавая отчёт своим действиям.

По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье "Побои". Её максимальная санкция – 2 года лишения свободы.

фото: © Администрация Петрозаводска

Троллейбус №5 в Петрозаводске снова пойдет через мост на улице Кирова

Маршрут троллейбуса №5 будет продлён после 24 февраля, сообщили в администрации Петрозаводска.

В связи с открытием движения через мост на улице Кирова ПМУП "Городской транспорт" продлевает путь следования действующего маршрута №5 от к/ст ДСК через наб. Варкауса – ул. Кирова – пр. Ленина – пл. Гагарина – Комсомольский пр-кт – ул. Ровио – ул. Лыжная – к/ст. Лыжная. Изменения вводятся с 24 февраля в целях решения вопроса транспортного обслуживания и соединения микрорайона Октябрьский с центром города и микрорайоном Кукковка.

Полный путь следования маршрута №5 "Лыжная – ДСК" будет проходить следующим образом: к/ст Лыжная – ул. Лыжная – ул. Ровио – Комсомольский пр-кт – ул. Красноармейская – пл. Гагарина – пр. Ленина – ул. Антикайнена – пр. Первомайский – ул. Заводская – к/ст ДСК – ул. Зайцева – наб. Варкауса - ул. Кирова – пр. Ленина – пл. Гагарина – Комсомольский пр-кт – ул. Ровио – ул. Лыжная – к/ст. Лыжная.

Таким образом, будет частично восстановлено движение по ранее приостановленному маршруту №2 "Лыжная – ДСК".

Напомним, что мост на улице Кирова ремонтировали 7 месяцев, движение транспорта по нему было закрыто. 23 января мост открыли, движение возобновили, а вот троллейбусы возвращаются на прежний маршрут только сейчас.

"Хеллоу!": глава администрации района Карелии рассказал, почему любит здороваться с незнакомцами

Глава администрации Кемского района Дмитрий Петров сообщил, как воспитал в себе в европейскую привычку здороваться с незнакомыми гражданами.

Дмитрий Петров рассказал в соцсети, что старая поездка в Европу изменила его отношение к приветствиям. Местные жители, окружавшие там Петрова, часто с ним здоровались. В итоге глава администрации Кемского района решил стать приветливым, вернувшись на родину.

"Году этак в 2007 был я в служебной командировке в Европе, в маленьком городке Эдам (как сыр). Семинар, в котором я участвовал, начинался через несколько часов и у меня было время, чтобы просто побродить по городу, посмотреть архитектуру, каналы, полюбоваться пейзажами. Так вот, самое большое впечатление на меня произвели местные жители. Они со мной здоровались. Просто говорили "Hello!". Я им тоже отвечал "Hello". Это было необычно, и сначала я подумал, что это участники семинара, но потом среди здоровавшихся со мной стали попадаться миловидные старушки и семейные пары, которые уж точно не стали бы участвовать в семинарах по бумажным мешкам. Впечатления мои были настолько яркими, что они свежи в моей памяти и по сегодняшний день. С той поры я всегда стараюсь здороваться даже с незнакомыми людьми и желать им доброго утра", рассказал Дмитрий Петров.

Ранее глава администрации Кемского района Дмитрий Петров заявлял, что планировал искупаться в районе аварии на Белопорожских ГЭС, однако сотрудники МЧС пообещали его не спасать.

фото: © "Столица на Онего"

В Карелии автомобилист попал в яму длиной 34 метра и отсудил деньги за разбитую машину

Кондопожский суд частично удовлетворил требования по иску о взыскании ущерба, причинённого в результате ДТП по вине дорожной службы.

Кондопожский суд взыскал с компании "Кондопожское ДРСУ" в пользу истца, разбившего автомобиль, причинённый ущерб, расходы на оценку ущерба, судебные расходы по оплате экспертизы, уплате госпошлины, расходы на оплату услуг представителя. Суд отказал во взыскании расходов на услуги по эвакуации автомобиля.

Как сообщает сайт Кондопожского суда, истец заявлял, что двигался на машине в направлении Кондопоги. Автомобилист попал в выбоину дороги, после чего наехал на дорожный баннер. В результате ДТП он повредил автомобиль.

Выяснилось, что на дорожном покрытии имелась выбоина длиной 34 метра, глубиной 11 сантиметров, шириной 40 сантиметров. Содержанием дорог и обеспечением там безопасности занималось ООО "Кондопожское дорожное ремонтно-строительное управление".

Сообщается, что была проведена судебная экспертиза. Она выявила, что ДТП произошло из-за имевшегося на дороге дефекта, скрытого снегом. Выбоина была заполнена снегом, сливалась с дорожным покрытием. Водитель не мог предвидеть опасность.

"Кондопожское ДРСУ" не представило суду доказательств надлежащего содержания данного участка дороги.

Ранее сообщалось, что сотрудники ГИБДД выйдут на дороги Карелии в День защитника Отечества.

фото: pixabay

Власти Карелии готовятся массово изымать у частных владельцев заброшенные сельхозугодья

Министерство имущественных и земельных отношений Карелии будет добиваться принудительного изъятия заброшенных земель сельхозназначения на площади более 23 тыс. гектаров у частных владельцев.

Об этом сообщила сегодня на заседании правительства руководитель министерства Янина Свидская.

"В течение трех лет нужно проводить проверочные мероприятия, устанавливать факты неиспользования, либо использования не по целевому назначению данного земельного участка. После этого, соответственно, выходим в суд...Мы работаем над 23 тысячами 831 гектаром. По факту видно, что они не используются, но у них есть правообладатели", - пояснила Свидская. По ее словам, сейчас готовятся поправки к административному кодексу, которые позволят упростить процедуру изъятия. Глава Карелии Артур Парфенчиков объяснил, почему следует изымать заброшенные сельхозугодья. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © кадр из видео/МВД Карелии

Полиция в Карелии ищет мужчину, который взял в магазине газировку и алкоголь (ВИДЕО)

Мужчину подозревают в краже, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска полиции Петрозаводска устанавливают личность мужчины, подозреваемого в совершении кражи.

Всех, кому что-либо известно о разыскиваемом, полиция просит сообщать по телефонам: +7-921-455-28-85 или +7-911-422-56-57. Конфиденциальность гарантируется.

Камера наблюдения запечатлела мужчину, которого объявили в розыск по подозрению кражи.

фото: © Анастасия Осипова

Средняя сумма взятки в Карелии превысила полмиллиона рублей

По размеру средней взятки республика заняла второе место на Северо-Западе страны после Санкт-Петербурга.

Средняя сумма взятки в Карелии по выявленным в 2020 году коррупционным преступлениям составила более 506 тысяч рублей. Об этом говорится в информационно-аналитической записке, которую направило руководство республиканского министерства внутренних направило депутатам карельского парламента. Как отмечается в записке, по размеру средней взятки республика вышла на второе место в Северо-Западном федеральном округе, уступив только Санкт-Петербургу и Ленинградской области, где этот размер достиг почти 856 тысяч.

По данным МВД Карелии, в минувшем году в республике было выявлено 48 коррупционных преступлений, в том числе – 23 факта взяточничества. А самыми громкими фигурантами уголовных дел по ним стали бывший министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики Алексей Кайдалов, экс-председатель городского совета Петрозаводска Геннадий Боднарчук и его заместитель Валерий Матвеев.

фото: © Александр Гнетнев / "Столица на Онего"

Сегодня в ковид-центрах Карелии врачи спасают жизни 568 коронавирусных больных, 9 из которых не могут дышать самостоятельно

В ковид-центрах республики к аппаратам ИВЛ подключены 9 пациентов, сообщил глава Минздрава Карелии.

По данным на 20 февраля, в стационарах находятся 568 жителей республики, заболевших COVID-19. Из них 481 - в состоянии средней тяжести, 78 тяжелобольных и 9 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ, кроме того, 4 человека из них находятся на инвазивной ИВЛ - это означает, что аппарат полностью взял на себя функцию дыхания.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от коронавируса скончались два человека и заразился COVID-19 161. Всего в республике за время пандемии инфицировано 39864 человека. Выздоровели – 35378. Умерли 284 пациента.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

В Карелии ждут десятикратного увеличения туристического потока на беломорские петроглифы

Древние наскальные изображения на побережье Белого моря номинированы на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Развитие туристической инфраструктуры вокруг беломорских петроглифов позволит увеличить поток их посетителей с 10 тысяч до 100 тысяч человек в год. Об этом заявила руководитель республиканского управления по охране объектов культурного наследия Юлия Алипова, выступая 20 февраля на заседании правительства Карелии, где обсуждался вопрос о включении древних наскальных изображений на побережье Белого моря в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

По словам Алиповой, сейчас поток организованных туристов на беломорские петроглифы невелик. Однако федеральными властями принята программа развития Карелии до 2024 года, в которой заложены более 600 миллионов рублей на обустройство территории древних наскальных изображений. Эта программа предусматривает строительство визит-центра, гостиницы, кафе и дороги к петроглифам.

В нынешнем году ЮНЕСКО примет решение о включении или невключении древних наскальных изображений на побережье Белого моря в список Всемирного наследия. Как сообщила руководитель республиканского управления по охране объектов культурного наследия, в прошлом году в Карелии побывала экспертно-оценочная миссия ЮНЕСКО, которая изучала готовность беломорских петроглифов к включению в список. Выводы этой миссии и лягут в основу решения, которое, как считает Алипова, может быть принято уже в конце марта.

фото: © ИТАР-ТАСС/Антон Новодережкин

Пандемия коронавируса перекрыла поток мигрантов в Карелию

Количество иностранцев, приехавших в республику, сократилось в прошлом году на 80%.

Ограничения на въезд в Россию, введенные в 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции, привели к резкому сокращению потока иностранных граждан в Карелию. Как следует из информационно-аналитической записки, направленной республиканским министерством внутренних дел депутатам карельского парламента, этот поток уменьшился на 80% – с 360 038 до 70 194 человек. А число иностранцев, поставленных на миграционный учет, уменьшилось в республике на 68% – с 38 719 до 12 390 человек.

По данным МВД Карелии, сейчас в республике пребывают в основном иностранные граждане, которые въехали в Россию до начала пандемии. Среди них 19% составляют граждане Узбекистана, 18% – Таджикистана, 8% – Беларуси, 7% – Украины, 6% – Азребайджана. Иностранцам оформлено более 1,3 тысячи патентов для осуществления трудовой деятельности. В итоге в бюджет Карелии перечислено почти 60 миллионов рублей в качестве фиксированного авансового платежа налога на доходы физических лиц.

фото: © АО "ПСК"

В последние дни календарной зимы АО "ПСК" продолжит неотложные ремонты в электрических сетях

Прионежская сетевая компания приносит извинения потребителям за доставленные неудобства, связанные с кратковременными отключениями во время проведения ремонтных работ.

АО "ПСК" информирует, что в зоне ответственности компании запрещены все плановые ремонты на энергообъектах с 16 часов 20 февраля до 8 утра 24 февраля в связи с празднованием Дня защитника Отечества. Оперативно-выездные бригады находятся в повышенной готовности.

С 24 по 26 февраля временные отключения возможны.

Калевальский национальный район:

- С 24 по 26 февраля с 16.30 до 17.30. Поселок Боровой.

- С 24 по 26 февраля с 10.00 до 14.00. Поселок Новое Юшкозеро: улица Студенческая.





Кемский муниципальный район:

- 24 февраля с 9.00 до 11.00 и с 13.30 до 15.30. Город Кемь (частично).

- 25 февраля с 9.00 до 11.00. Город Кемь: Пролетарский проспект (дома 40-50).

- 25 февраля с 13.30 до 15.30. Город Кемь: садово-огородное товарищество "Локомотив".

- 26 февраля с 9.00 до 11.00. Город Кемь: радиорелейный узел, вышки связи.

- 26 февраля с 13.30 до 15.30. Город Кемь: Пролетарский проспект (дом 42).

Кондопожский муниципальный район:

- 25 февраля с 9.00 до 16.00. Город Кондопога: площадь Ленина (дом 5), улица Бумажников (дом 12); поселок Гирвас: улица Кондопожская; поселок Сосновый: улица 34 километр.

- 26 февраля с 10.00 до 15.00. Деревня Лижма (частично).

Лоухский муниципальный район:

- 24 февраля с 11.00 до 14.00. Поселок Пяозерский: улица Молодежная (дома 1, 2), первый район хозяйственных построек.

- 25 февраля с 10.00 до 17.00. Поселок Амбарный (здания котельной, школы, ФАПа, РТПЦ, водозабора).

- 26 февраля с 11.30 до 14.00. Поселок Лоухи: улицы Юбилейная, Совхозная, Набережная, Первомайская, переулок Дачный, здания пожарной части, поликлиники, водозабора.

Медвежьегорский муниципальный район:

- С 24 по 26 февраля с 9.00. до 17.00. Деревня Уница (потребители будут обеспечены электроэнергией от передвижной дизельэлектростанции).

Прионежский муниципальный район:

- 24 февраля с 10.00 до 16.00. Деревня Нижние Виданы: улица Новая (частично); поселок Чална: улицы Новореченская, Заречная, переулки Зеленый, Юбилейный; деревня Ужесельга: ИП Мамедов Сергей Игоревич.

- С 24 по 26 февраля с 10.00 до 16.00. Село Деревянное: улицы Онежская (частично), Яблочная, Савкины Поля; поселок Пай: улицы Ладвинская, Станционная, Некрасова.

- 25 февраля с 10.00 до 15.00. Деревня Ужесельга: улицы Центральная (частично), Интернациональная, переулки Садовый, Еловый, Черноморский, Балтийский.

- 26 февраля с 10.00 до 15.00. Село Деревянное: улицы Пионерская, Ветеранов, Совхозная, переулок Ивовый (здания детского сада, котельной, амбулатории, отряда пожарной службы).

Сегежский муниципальный район:

- с 24 по 26 февраля с 9.00 до 17.00. Поселок Кяргозеро.

Сортавальский муниципальный район:

- 25 февраля с 13.00 до 15.00. Город Сортавала: улица Бондарева (дом 3).

фото: © Донат Сорокин/ТАСС

Сломанный лифт в городе Карелии починили после вмешательства прокуратуры

Работа лифта в одном из жилых домов Кондопоги была восстановлена после вмешательства прокуратуры.

Лифт в доме № 75 по Октябрьскому шоссе в Кондопоге был отремонтирован и введен в эксплуатацию после представления, внесённого прокуратурой района в адрес исполнительного директора местной управляющей организациии. Об этом сообщает сайт прокуратуры.

В процессе эксплуатации лифта в период гарантийного срока управляющая организация "Кондопожское муниципальные многоотраслевое предприятие жилищно-коммунального хозяйства" выявила недостатки выполненного капремонта, остановила лифт, но не производила ремонт.

Жители дома на протяжении длительного периода времени не могли воспользоваться лифтом.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске 27-летний рецидивист испортил лифт в торговом центре.

В Карелии состоялась премьера фильма, созданного при поддержке Segezha Group

В Петрозаводске состоялась премьера художественного короткометражного фильма для школьников "Там, где мечтают медведи".

Картина создана в рамках общероссийского образовательного проекта "Киноуроки в школах России" и рассказывает детям о любви к малой Родине, морали и нравственности, экологической ответственности. Информационную и финансовую поддержку проекту оказал лесопромышленный холдинг Segezha Group (входит в АФК "Система").

Средства для съемки фильма планировалось получить от сбора макулатуры по всей Карелии. Весной 2020 г. в Сегеже сбор был организован Сегежским целлюлозно-бумажным комбинатом совместно с отделом образования Сегежского муниципального района. Предприятие сдало несколько тонн старой бумаги, к акции также подключились четыре сегежские школы, детские учреждения и простые горожане. Поскольку собранной макулатуры оказалось недостаточно, руководители федерального проекта получили дополнительную финансовую помощь от Segezha Group.

"Такое сотрудничество – это не просто благотворительная помощь. Это поддержка интереса молодежи к своей малой Родине и образовательной системы", – говорит директор автономной НКО "Карельский центр опережающего образования СМАРТ" Ольга Мурзина.

"Для учащихся разных возрастов снимаются фильмы, наглядно разъясняющие важность нравственных ценностей, уважительного отношения к природным и культурным богатствам регионов", – отметила сценарист и режиссер проекта "Киноуроки в школах России" Елена Дубровская. Она уверена, что после просмотра фильмов о красотах российской природы дети начнут более бережно относиться к окружающей среде.

"Это не только добрая воля компании, но и наш гражданский долг. Важно помочь молодому поколению в воспитании чувства ответственности за окружающий мир, его состояние и его будущее. Школьники должны различать зло и добро, делать осознанный выбор в пользу последнего", – подчеркивает управляющий директор по производству бумаги Сегежского ЦБК Григорий Иванов.

За благотворительную помощь проекту "Киноуроки в школах России" коллектив Segezha Group награжден благодарственным письмом главы Республики Карелия.

фото: © Сергей Карпухин/ТАСС

За сутки в России от коронавируса скончались 480 человек

Общее число летальных исходов от коронавируса в России составило 82 876, сообщили в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлено 12 953 случая COVID-19.

Общее количество инфицированных коронавирусом в Российской Федерации на сегодняшний день составляет 4 151 984 человека.

Выздоровели 3 697 433 ковидных больных, за сутки выписаны по выздоровлению 17 484 человека.

Летальных случаев за все время: 82 396, за минувшие сутки зарегистрировано 480 летальных исходов с коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 108,7 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за минувшие сутки - 365 тысячи тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 20 февраля остаются 597 442 человека.

фото: © Кирилл Кухмарь/ТАСС

Частный сектор в производстве молока в Карелии сдает позиции перед государственным

Все государственные сельхозпредприятия по производству молока в Карелии в 2020 году увеличили выпуск продукции на фоне спада, который переживает частный сектор.

Об этом сообщил сегодня на заседании правительства министр сельского хозяйства республики Владимир Лабинов.

По его словам, общий объем производства молока в Карелии сократился на 0,5% по сравнению с 2019 годом, но это произошло из-за проблем у частных сельхозпредприятий. "Это снижение было обусловлено прекращением деятельности ООО "Маяк", снижением объем производства на трех частных предприятиях – "Эссойла", "Янишполе", "Ладожское". Но при этом прирост производства молока на наших четырех государственных и других частных предприятиях – прежде всего, "Аграрный" и "Искра" - позволил компенсировать не в полном объеме, но в существенном объеме выпадение объемов производства, связанное с ликвидацией либо прекращением деятельности", - сказал Лабинов. Ранее о роли государственного сектора в сельском хозяйстве говорил глава Карелии Артур Парфенчиков. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

За время пандемии у 3764 детей выявлен коронавирус

О ситуации с детской заболеваемость коронавирусом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

По данным на 20 февраля, в Карелии зарегистрировано 39864 инфицированный коронавирусом, из общего числа 3764 – это дети. За сутки COVID-19 заболели 17 детей, 19 февраля число заразившихся несовершеннолетних составляло 14 человек.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от коронавируса скончались два человека и заразился COVID-19 161. Всего в республике за время пандемии инфицировано 39864 человека. Выздоровели – 35378. Умерли 284 пациента.