Чем запомнился этот день

фото: Столица на Онего

Метеоновости: Больше всего осадков досталось Карелии

В Карелии выпало рекордное количество осадков, сообщили синоптики.

Атлантический циклон и серия атмосферных фронтов в минувшие пару дней отметились осадками разной интенсивности и продолжительности. Основной удар циклона пришелся на северо-запад Европейской России. Так, 26 февраля, сильные осадки в виде дождя и снега количеством до 17 мм прошли в Ленинградской области.

Но больше всего осадков досталось Карелии, пишет ИА "Метеоновости". В Петрозаводске сильные осадки шли в течение двух дней подряд. 25 февраля в городе выпало рекордное значение 6 мм, предыдущий 5.5 мм зафиксированы в 1988 году. 26 февраля тоже отметился рекордным количеством осадков, выпало 11 мм прежний 10.6 мм, продержался с 1937 года.

В последний рабочий день уходящей недели свою долю осадков получил город Сортавала, насыпало 8 мм, предыдущий рекорд 6.2 мм наблюдался в 1991 году.

фото: управление Росгвардии Карелии

Синяк под глазом и сбитые костяшки рук: в храме Петрозаводска задержали преступника

Мужчина, обвиняемый в уголовном преступлении, заснул в храме и попался полиции, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

Днем 25 февраля на пульт Петрозаводского отдела вневедомственной охраны поступил сигнал из Крестовоздвиженского собора. Причиной тревоги стал гражданин, уснувший в храме.

Группа задержания выяснила, что задержанного, нетрезвого 30-летнего мужчину с синяком под глазом и сбитыми костяшками рук, ищет полиция в связи с причастностью к уголовному преступлению, а именно – мошенничеству с причинением значительного ущерба.

На место прибыл руководитель следственного подразделения районного отдела полиции, где расследовалось уголовное дело, и вручил гражданину обвинительное заключение.

За нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения тоже придется ответить по административной статье.

фото: pixabay

Учитель, которого в Карелии отстранили от работы за нанесение побоев ученикам, прошел детектор лжи на Первом канале

Учитель истории и по совместительству социальный педагог школы в поселке Ладва, который был отстранен от работы за нанесение побоев двум ученикам, принял участие в передаче на Первом канале.

В пятницу, 26 февраля, в Москве прошли съемки передачи "На самом деле" на Первом канале. Участником съемок стал учитель истории и по совместительству социальный педагог школы в поселке Ладва.

Ранее его отстранили от работы за нанесение побоев двум ученикам. Он поехал на передачу, чтобы пройти детектор ли и доказать всем, что он не виновен.

"Передача чётко выявила, как дети умело лгут своим родителям в угоду бардака. С меня сняты все обвинения», - написал Попов в паблике поселка Ладва, после того как прошел детектор лжи.

Также он поблагодарил всех за поддержку и остался ожидать окончания служебной проверки. Надеюсь на восстановление в должности", - написал учитель в паблике поселка Ладва.

Напомним, уполномоченного по правам ребенка Геннадия Сараева рассказал что, что инциденты с учениками произошли в феврале с разницей в две недели.

"Сначала он схватил мальчика за шею, остались следы. Объяснил это тем, что ученик вел себя неподобающим образом. Потом толкнул девочку, что она ударилась лбом о парту" , - сказал омбудсмен.

Родители пострадавших учеников обратились в полицию. Была проведена проверка. Учитель отстранен от работы.

фото: источник страница мамы Артема Федотова/https://vk.com/id67476995

Мама пропавшего месяц назад жителя Карелии верит, что сын живой, просто был избит и потерял память

В Питкяранте 23 января пропал 23-летний Артем Федотов, может находиться в больницах в коме.

Полиция по Питкярантскому району разыскивает жителя Питкяранты Федотова Артёма 1998 г.р., местонахождение которого неизвестно с 23.01.2021 г.

• Был одет : Синяя куртка, серые брюки, белые кроссовки.

• Приметы: рост 170 см, спортивного телосложения, волосы русые короткие.

• Всех, имеющих информацию о местонахождении разыскиваемого или видевших его после 23 января, просят сообщать по телефону: +7-999-094-52-35, 8(81433) 4-01-61 или 02, с мобильного 102.

На странице мамы Артема в соцсети появилась запись – обращение в жителям городов: Сортавала, Суоярви, Олонец, Лахденпохья и прилегающих посёлков.

"Осмотрите, пожалуйста, подвалы, сараи, недостройки, развалины и места, где живут люди без определённого места жительства. Ясновидящие говорят, что Артём жив, сильно избили, били по голове ногами, потеряна память, он не знает, кто он и где", - пишет отчаявшаяся женщина.

По предположениям родственников, Артема могут подкармливать бомжи, но они не позвонят в полицию.

"Люди, помогите, пожалуйста!" - умоляет мама пропавшего Артема.

фото: Паблик "Живой Петрозваодск"

Ужас матери: ребенка в Петрозаводске зажало в дверях троллейбуса

В соцсети петрозаводчанка рассказала историю, как водитель троллейбуса не заметил ребенка, выходившего из салона, и зажал дверьми.

В паблике "Живой Петрозаводск" горожанка опубликовала историю, которая произошла с ней и ее дочкой 28 февраля днем. Она ищет очевидцев.

"Никогда не думала, что буду писать подобный пост. Ищу очевидцев произошедшего с нами ужаса, потому что просто так я не готова это оставлять! Мы ехали с дочерью в школу 28 февраля в 13.48, выходили на остановке "Университет" (Ленина). Всегда спускаемся вместе за руку. Не знаю, что руководило водителем, но дверь закрылась спустя буквально секунды после открытия! Естественно, мы не успели даже спуститься!

В итоге мою дочь попросту зажало в дверях! И троллейбус продолжал двигаться! Такого ужаса я давно не испытывала! Я бежала и держала за руку ребёнка! Слава Богу, что люди, которые находились в салоне, закричали, и он остановился! Потому что буквально через пару метров я бы бежать не смогла из-за перекрёстка! И она бы упала под колёса!

Конечно, на эмоциях я влетела в салон и кричала! Ну представьте шок матери! Мозг в тот момент отключился, и я даже не запомнила фамилию водителя! Конечно же, в воскресенье троллейбусное управление не работает, и дозвониться я не смогла! Водитель женщина лет 50-60 сказала, что она не видела. Как так? Не видела, что люди выходят из салона? Все намного проще! Она торопилась проехать перекрёсток, пока горит зелёный свет! Слава богу, что моя дочь осталась жива!", - написала петрозаводчанка.

После инцидента петрозаводчанка поехала с дочкой в травмпункт.

Она очень просит очевидцев, кто видел и слышал, что происходило с ними, откликнуться.

Жители Петрозаводска сами расчищают себе дорогу от снега (ВИДЕО)

В центре Петрозаводска мужчины сами расчистили выезд со двора, чтобы машины не застревали в "снежной каше".

В редакцию "Столицы на Онего" петрозаводчанка прислал видео, на котором запечатлела, как мужчины чистят лопатами снег на дороге.

"Проехал трактор, все завалил – и проезд, и тротуар. – Машины буксуют в "снежной каше". Во дворе у нас детский сад, завтра будут коллапс. Мужчины чистили дорогу вчера и сегодня. Когда же чиновники очнутся от зимней спячки. Обидно и больно за город".

фото: источник - Марина Романова/https://vk.com/marina_silni_dyxom

Онкобольным женщинам в Карелии нужна помощь рукодельниц

Ищут тех, кто дружит со швейной машинкой, умеет кроить и работать с трикотажем.

В группе взаимопощи "Сильные духом" опубликован пост с просьбой о помощи онкобольным женщинам.

"Суть вот в чем. Женщины во время агрессивного лечения от онкологии теряют волосы. Это явление временное, но пока голова совсем голая, очень хочется спрятать ее в тепло и защитить. Ну и при этом выглядеть достойно и уверенно. Головных уборов множество, но особенно популярны тонкие трикотажные шапочки. Простые и удобные. В них и в больничной палате комфортно, и дома, и в гостях. Магазины продают теплые и тяжелые шапки по сезону, а легкие и тонкие найти сейчас трудно. А у кого-то во время лечения нет ни сил на поиски, ни средств на покупку. Есть отличный способ помочь!" - написано в паблике.

Волонтеры ищут тех, кто дружит со швейной машинкой, умеет кроить и работать с трикотажем: нужна универсальная выкройка и материал, из которых можно нашить шапочек.

Все, что получиться сшить, передадум женщинам – пациенткам онкодиспансера.

"Они будут очень рады! Тем более что совсем скоро 8 марта»", - уверяют благотворители.

По всем вопросам и предложениям можно писать Марине Романовой, руководителю группы взаимопомощи "Сильные духом".

фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Ковидом в Карелии заболевают все меньше, а число смертей от COVID-19 стабильно держится в количестве трех за сутки

За последние сутки в Карелии зарегистрировано трое умерших от коронавируса и 95 заразившихся COVID-19, сообщили в оперштабе республики.

В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Госпитале для ветеранов войн скончался 62-летний петрозаводчанин, в Республиканской инфекционной больнице умер 70-летний житель Поросозера, в Кондопожской ЦРБ скончалась 83-летняя местная жительница. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего в Карелии за время пандемии в Карелии от коронавируса умерли 306 человек.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 95 человек. Из этого числа заболевших – 87 человек, из них 24 имеют симптомы средней тяжести.

Общее число инфицированных составляет 40928 человек.

Выздоровели 36741, за минувшие сутки выписаны по выздоровлению 125 пациентов.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 6634,7 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2885,8 случая, по Северо-Западу – 5096,8.

фото: © iStock

Пока закрыты границы: Эксперты назвали 5 курортных направлений, где можно восстановиться после ковида

Эксперты назвали лучшие курортные направления России для оздоровительного отдыха, сообщает паблик "СтопКоронавирус.РФ".

Границы ещё закрыты, а сил сидеть взаперти уже нет? Эксперты назвали лучшие курортные направления России для оздоровительного отдыха. Выбирайте, какое направление вам нравится больше!

Минеральные Воды

На кавказский курорт приезжают не только по назначению врача, но и для профилактики заболеваний. Здесь можно насладиться свежим горным воздухом, пройтись по терренкурам и, конечно, выпить лечебной воды из знаменитых минеральных источников.

Крым

Ялта — выбор тех, кто хочет заняться лечением острых и хронических заболеваний органов дыхания. Воздух здесь насыщен йодом, кальцием, фитонцидами и эфирными маслами, выделяемыми можжевельником, сосной и елью. В Феодосию туристы едут за профилактикой и лечением болезней опорно-двигательного аппарата, а также для психологической и эмоциональной перезагрузки. Для успокоения нервной системы выбирают Евпаторию.

Краснодарский край

Для лечения органов дыхания и ускорения выздоровления после пневмонии и бронхита приезжают в Краснодарский край. Богатая местная флора насыщает воздух полезными веществами, подавляющими вредные бактерии и микроорганизмы.

Сочи

Это идеальное место для психоэмоциональной перезагрузки. Сюда едут за солнечными и воздушными ваннами, а также за грязелечением. Морской воздух благоприятно воздействует на состояние организма благодаря повышенному содержанию йода и соли.

Сибирь

Для полноценной перезагрузки всего организма жители больших городов едут на Алтай. Особенно полезен местный воздух для астматиков. В регионе расположены азотно-кремнистые термальные источники и есть возможность пройти множество грязевых процедур.

фото: центр "Попечение"

Нужна помощь: в социальном центре Петрозаводска закончились продукты для бездомных

Запасы еды для бездомных почти исчерпаны, сообщили волонтеры.

В паблике центра "Попечение" сообщается, что каждое воскресенье волонтеры кормят бездомных горячими обедами, и помощь в этом направлении не ограничивается одним разом в неделю.

"Бездомные приходят ежедневно в центр с просьбой покормить их, а в морозные дни обращений было в два, иногда в три раза больше. Запасы еды для бездомных почти исчерпаны", - сообщили в центре.

Волонтеры просят о помощи.

Что можно принести:

- Вермишель и пюре быстрого приготовления

- Консервы рыбные и мясные

- Чай в пакетиках

- Печенье

Адрес прежний: Вольная, 1, деревянный домик напротив храма великомученицы Екатерины. С 10 до 13 ежедневно.

Подпишите, пожалуйста, ваш пакетик "для бездомных".

фото: © РИА Новости / Илья Питалев

С коронавирусом в Карелии госпитализированы 532 человека, 83 из них в тяжелом состоянии

В ковид-центрах республики к аппаратам ИВЛ подключены 7 пациентов, сообщил глава Минздрава Карелии.

По данным на 28 февраля, в стационарах находятся 532 жителя республики, заболевших COVID-19. Из них 442 - в состоянии средней тяжести, 83 тяжелобольных и 7 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ, кроме того, 3 человека из них находятся на инвазивной ИВЛ - это означает, что аппарат полностью взял на себя функцию дыхания.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от COVID-19 скончались три человека и заразились коронавирусом 95. Всего в республике за время пандемии инфицировано 40928 человек. Выздоровели – 36741. Умерли 306 пациентов.

фото: Подслушано в Петрозаводске

Скорая застряла в "снежной каше" в Петрозаводске

На Ключевой автомобиль скорой помощи не смог проехать к дому из-за неубранной дороги.

В паблике "Подслушано в Петрозаводске" горожане сообщили, что на улице Антонова на неубранной дороге застрял автомобиль скорой помощи.

"Просто ужас. За всю зиму на данном участке ни разу не была замечена снегоуборочная техника. И сегодня виден результат - машина скорой помощи не смогла проехать. Потеряно драгоценное для кого-то время".

Автор фото обратился к ответственным за уборку данного участка с просьбой принять меры.

фото: © Николай Смирнов / Столица на Онего

Жителю Карелии потребовалась помощь хирурга после встречи с друзьями

В Питкяранте мужчине знакомый сильно разбил лицо за нецензурную брань, сообщил в МВД Карелии.

В полицию Питкярантского района поступило сообщение от работников медицинского учреждения карельской столицы. Туда за помощью обратился 47-летний горожанин. У мужчины диагностировали множественные переломы костей лица.

Пострадавший пояснил, что получил травмы во время отдыха в компании знакомых в Питкяранте. Сотрудниками уголовного розыска Питкярансткого района подозреваемый – 25-летний местный житель - был задержан. Молодой человек признал свою вину.

Он рассказал стражам правопорядка, что петрозаводчанин, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, начал нецензурно выражаться, в том числе в его адрес. В ответ житель Приладожья нанёс своему обидчику несколько ударов в область лица.

Возбуждено и расследуется уголовное дело.

фото: источник - паблик "Подслушано в Петрозаводске"

"Смертельный номер": Лед на ступеньках и сосульки над головой угрожают посетителям магазина в центре Петрозаводска

Вход в магазин на проспекте Ленина небезопасен для покупателей.

В паблике "Подслушано в Петрозаводске" сообщается, что "на пр.Ленина, 11, после того как мэрия заставила снять козырьки над входами в магазин, теперь для посетителей вход в здание - смертельный номер. Ступени во льду, а сверху сосульки серьезного размера».

Ранее жителей Петрозаводска предупредили об ответственности за сосульки на балконах.

фото: Столица на Онего

Чиновники мэрии Петрозаводска готовы обсудить с горожанами вопросы ЖКХ

В администрации Петрозаводска состоится серия горячих линий по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, сообщили в мэрии города.

Специалисты комитета ЖКХ проведут приемы граждан в дистанционном формате.

В начале марта в рамках Недели приемов граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства запланирована серия горячих линий:

1 марта, 14.00-15.00, начальник управления жилищного хозяйства комитета жилищно-коммунального хозяйства Ольга Олеговна Морозова, телефон: 8(8142) 713-314;

2 марта, 14.00-15.00, начальник управления благоустройства и экологии комитета жилищно-коммунального хозяйства Анна Владимировна Дудырина, телефон: 8(8142) 713-572;

3 марта, 14.14-15.15, начальник управления дорожного хозяйства и транспорта комитета жилищно-коммунального хозяйства Андрей Сергеевич Масляков, телефон: 8(8142) 713-645.

Также жители карельской столицы могут обратиться за консультацией к специалистам администрации в любое другое время одним из указанных по ссылке способов.

фото: © ИТАР-ТАСС/ Александр Колбасов

За последние 24 часа в России зарегистрировано 379 смертей больных коронавирусом

Общее число летальных исходов от коронавируса в России составило 86 122, сообщили в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлено 11 359 случаев COVID-19.

Общее количество инфицированных коронавирусом в Российской Федерации на сегодняшний день составляет 4 246 079человек.

Выздоровели 3 811 797 ковидных больных, за сутки выписаны по выздоровлению 12 391 человек.

Летальных случаев за все время: 86 122, за минувшие сутки зарегистрировано 379 летальных исходов с коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 111 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за минувшие сутки - 397 тысячи тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 28 февраля остаются 565 001 человек.

фото: страница Виктора Россыпнова Вконтакте

В Карелии восстановили поврежденную грузовиком теплотрассу – тепло вернулось

Теплоснабжение Лоухи восстановлено, сообщил министр строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Виктор Россыпнов.

Сегодня ночью Виктор Россыпнов на своей странице в "ВКонтакте" написал: "Теплоснабжение Лоухи восстановлено в полном объеме в 23.50 по временной схеме".

Ранее сообщалось, что поселок Лоухи 27 февраля полностью остался без теплоснабжения из-за грузовика, повалившего опоры наземной теплотрассы.

фото: © ИТАР-ТАСС/ Денис Русинов

За время пандемии в Карелии 3888 детей заразились коронавирусом

О ситуации с детской заболеваемость коронавирусом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

По данным на 28 февраля, в Карелии зарегистрировано 40928 инфицированный коронавирусом, из общего числа 3888 – это дети. За сутки COVID-19 заболели 10 детей.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от COVID-19 скончались три человека и заразились коронавирусом 95. Всего в республике за время пандемии инфицировано 40928 человек. Выздоровели – 36741. Умерли 306 пациентов.

фото: Столица на Онего

В больницы Карелии привезли еще 12 человек с пневмонией

За 11 месяцев в Карелии госпитализированы 5067 больных пневмонией, сообщили в оперштабе.

За минувшие сутки 12 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии, летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 5067 пациентов, 119 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ВОЗВРАЩЕНИЕ "ЛАСТОЧКИ", ОТЪЕЗД ПРОКУРОРА И ШТРАФ ДЛЯ ДЕПУТАТА ЗС ОТ КПРФ КАРЕЛИИ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

"Ласточки" Санкт-Петербург - Петрозаводск возобновят работу по прежнему расписанию

Приостановленные в прошлом году рейсы поездов "Ласточка" Санкт-Петербург – Петрозаводск, возобновятся с 1 марта.

"К сожалению, придется проститься с Карелией"

Прокурор Карелии Карен Габриелян может возглавить надзорное ведомство в Челябинской области.

Депутата Заксобрания Карелии от КПРФ оштрафовали на 10 тысяч рублей за встречу с избирателями

Петрозаводский городской суд назначил депутату парламента Карелии от КПРФ Евгению Ульянову штраф в размере 10 тысяч рублей за нарушение закона о митингах.

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Фермер в Карелии вырастила 100 тысяч тюльпанов (ФОТО)

Фермер Юлия Шелемех из Пряжинского района рассказала Артуру Парфенчикову о проблемах, с которыми сталкивается, продавая цветы.

Спортсмен из Петрозаводска в мороз добежал до Кижей по Онежскому озеру и выжил

Ледовый ультрамарафон по маршруту "Петрозаводск - Кижи" состоялся, сообщил петрозаводский спортсмен Влад Арбатов.

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Сотрудники МВД задержали шестерых участников группы, которых подозревают в мошенничестве под видом оказания жилищно-коммунальных услуг.

Погода в Петрозаводске сегодня, 28 февраля



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Пасмурно, -3 …-1 1 м/с ЮЗ 748 мм.рт.ст. 92% день Пасмурно, -1 …+1 1 м/с ЮЗ 749 мм.рт.ст. 82% вечер Пасмурно, -1 …0 2 м/с ЮЗ 751 мм.рт.ст. 92% ночь Пасмурно, -1 …0 4 м/с ЮЗ 751 мм.рт.ст. 92%

Сегодня в Финляндии и Карелии отмечают день народного эпоса "Калевала"

В Финляндии и Карелии 28 февраля отмечают день народного эпоса "Калевала", сюжеты и образы которого стали символами финской культуры, сообщается в паблике Финского консульства.

Именно в этот день, 28 февраля, в 1835 году финский языковед и врач Элиас Лённрот выпустил первое издание Калевалы и написал к нему предисловие. Материал собирался в ходе 11 этнографических экспедиций по финской и русской Карелии.

Вторая, более полная версия эпоса была издана в 1849 году. В дальнейшем эпос был переведён на 61 язык мира и стал самым известным литературным произведением на финском языке.

фото: Стоянов Юрий Николаевич. © Сергей Бобылев/ТАСС

"Сливать чужие доходы некрасиво": Стоянов раскритиковал звезду "Ворониных", раскрывшую зарплаты актеров

Актер театра и кино Юрий Стоянов в беседе с iReactor выступил с критикой актрисы Екатерины Волковой, известной по сериалу "Воронины", за рассказ о заработках артистов.

Ранее артистка пояснила, что начинающий киноактер за день получает три-семь тысяч рублей, узнаваемый — 15-25 тысяч рублей и выше, звезда — 50-100 тысяч рублей, мегазвезда — примерно 150-250 тысяч рублей.

Актер считает, что комментировать чужие доходы и "сливать" их как минимум некрасиво, пишет РИА Новости.

"Миллиона никто не получает. Я не продюсер и не эксперт, я просто востребованный артист и могу сказать, что действительно четыре категории есть. Первая категория — хорошие актеры, вторая категория — плохие, третья категория — востребованные, а четвертые — невостребованные", — заявил Стоянов.

Он призвал россиян не удивляться гонорарам знаменитых актеров, поскольку, по его мнению, одно их имя может собрать кинотеатр.

"Слава богу, уравниловка закончилась", — отметил артист.

фото: © ИТАР-ТАСС/Зураб Джавахадзе/Архив

Росгвардейцы разоружили жителей Карелии – 23 ствола

В Карелии 22 человека добровольно сложили оружие, сообщает управление Росгвардии по Республике Карелия.

С 18 по 25 февраля сотрудники Росгвардии провели 73 проверки обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан.

Из оборота изъяли одну единицу оружия. Составлено 12 протоколов об административных правонарушениях. Граждане добровольно сдали 22 единицы оружия.

В Росгвардии напомнили, что подразделениями лицензионно-разрешительной работы ведомства предоставляется 24 вида государственных услуг – это выдача гражданам и организациям разрешительных документов (лицензий и разрешений) на приобретение, хранение, ношение и использование различных видов гражданского и служебного оружия и патронов к нему; выдача удостоверений частного охранника, лицензирование деятельности организаций по торговле оружием и патронами к нему, лицензирование деятельности по хранению оружия, лицензирование частной охранной деятельности.

Также инспекторский состав подразделений ЛРР Росгвардии проводит дактилоскопическую регистрацию всех граждан, претендующих на статус частного охранника, работника ведомственной охраны, предприятия с особыми уставными задачами.

фото: ГИБДД Карелии

Пьяную женщину достали из-за руля автомобиля в городе горняков в Карелии

Также в Костомукше был остановлен нетрезвый 32-летний мужчина, который управлял автомобилем, - обоих ждет наказание, сообщили в ГИБДД Карелии.

Водители с признаками алкогольного опьянения отстранены инспекторами ДПС от управления транспортом.

В 8 утра 28 февраля на автодороге Костомукша - ГОК остановлена 35-летняя женщина, управлявшая автомобиля ВАЗ девятой модели с признаками состояния опьянения.

Женщина отстранена от управления автомобилем. В отношении водителя инспекторами составлены административные материалы. По решению суда нарушительницу ждет штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем на срок до двух лет.

В этот же день на улице Мира в Костомукше дорожными полицейскими остановлен водитель автомобиля ВАЗ, за рулем находился 32-летний мужчина так же с признаками опьянения. Как выяснилось, ранее водитель уже был лишен права управления транспортом за аналогичное нарушение.

За повторное управление транспортом в состоянии опьянения водителя ждет ответственность. Составлены соответствующие материалы. Решение примет суд.

фото: Минобразования и спорта Карелии

Спортсменка из Карелии вошла в десятку лучших на Чемпионате мира по спортивному ориентированию

Мастер спорта России Александра Русакова выступала в составе сборной команды России на Чемпионате мира по спортивному ориентированию, который проходит с 24 по 28 февраля в Эстонии.

Александра заняла девятое место в дисциплине «мидл» среди сильнейших спортсменок мира. На данный момент это лучший результат в ее спортивной карьере.

Александра и ее тренеры - Анну Трегубову и Андрея Кульбачко принимают поздравления за высокие достижения, сообщили Минобразования и спорта Карелии.

фото: Столица на Онего

Первый день весны встретит жителей Карелии моросью и теплом

О погоде на 1 марта рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 1 марта будет облачно с прояснениями. Ночь пройдет без существенных осадков, днем будет небольшой мокрый снег, морось. На дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный, утром и днем порывистый.

Температура воздуха ночью составит 0, -2°С, днем потеплеет до +1, +3°С. Атмосферное давление будет падать.

В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем в большинстве районов пройдут небольшие, на востоке местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега с моросью. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный, утром и днем порывистый.

Температура воздуха ночью +1, -4°С, местами похолодает до -8°С, днем воздух прогреется до +2, -3°С.

фото: Столица на Онего

В марте россиян вновь ожидает 4-дневная рабочая неделя

Роструд рассказал, как отдыхаем на 8 Марта.

Международный женский день 8 марта сократит рабочую неделю до 4 дней - с 9 по 12 марта. А отдыхать будем с 6 по 8 марта.

В мае первые две рабочие недели также будут четырехдневными. Рабочими будут дни с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая. Нерабочими - с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая.

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Эксперты назвали самую высокооплачиваемую вакансию для пенсионеров

Специалисты составили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий для пенсионеров – людей, которые вышли на заслуженный отдых.

Одну из самых высоких зарплат для пенсионеров - до 180 тыс. рублей в месяц - предлагают менеджеру по телефонным продажам. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", сообщает ТАСС.

"Все больше работодателей отказываются от выбора сотрудников по возрасту. Сервис "Работа.ру" изучил базу вакансий, на которых работодатели будут рады видеть соискателей разных возрастов, в том числе предпенсионных и пенсионных лет, и составил рейтинг самых высокооплачиваемых предложений", - говорится в тексте исследования.

Так, медицинская сестра в многопрофильном медцентре в Москве может получать до 100 тыс. рублей. От соискателя требуется владение всеми сестринскими манипуляциями, высшее или среднее профессиональное образование и действующий сертификат "сестринское дело". Работать предстоит по сменному графику.

Столько же предлагают инженеру-геодезисту в строительной компании в столице. Среди обязанностей сотрудника - выполнение геодезических работ и исполнительной съемки, составление исполнительных схем и контроль состояния оборудования.

Традиционно высокие зарплаты предлагаются в сфере продаж. Менеджер по телефонным продажам может зарабатывать до 180 тыс. рублей. Сотруднику предстоит звонить по готовой базе автовладельцев и приглашать их на бесплатную диагностику автомобиля. Звонки можно делать на дому из любой точки России и ближайшего зарубежья. Опыт работы не имеет значения, работодатель готов обучать новичков.

По данным исследования, для возрастных соискателей с навыками ремонта автотранспорта доступна вакансия автослесаря-автомеханика в Москве. Этот специалист может зарабатывать до 100 тыс. рублей.

Столько же может получать швея на фабрике, которая занимается изготовлением трикотажных изделий. Специалисту предстоит шить флаги, фартуки, накидки и платки. Работать нужно будет на прямострочной машине, а также на оверлоке и распошивальной машине. От соискателей ожидают опыт работы на фабриках, знание спецмашин и умение работать с высокой скоростью.

Кроме того, до 120 тыс. рублей в месяц может получать семейная пара, помогая по хозяйству в загородном доме. В их обязанности будут входить уборка, стирка, работа в огороде и бане, уход за газоном, садом и домашними животными, а также подготовка транспорта (квадроцикла и снегохода). Работодатель рассматривает семейные пары с аналогичным опытом работы и водительскими правами.