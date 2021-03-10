Самые значимые события среды

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Не спасли: молодая роженица умерла от коронавируса в больнице Карелии

Минздрав Карелии начал комплексную проверку по факту смерти 25-летней роженицы, которая скончалась 8 марта в Республиканской больнице имени Баранова.

Как стало известно "Столице на Онего", 14 февраля в ковид-стационар для беременных на улице Луначарского поступила 25-летняя жительница поселка Карелии. Молодая девушка находилась на седьмом месяце беременности, заразилась коронавирусом и с 25-процентным поражением легких была госпитализирована в Петрозаводск.

Состояние беременной не улучшалось и 23 февраля достигло апогея. Об ухудшении здоровья девушки стало известно министру здравоохранения Михаилу Охлопкову, который взял ситуацию под контроль.

Так, 23 февраля в связи с ухудшением состояния девушки было принято решение о родоразрешении на 28 неделе беременности путем кесарева сечения. На свет появилась девочка, которую сразу же перевели в палату интенсивной терапии – ИТАР.

Роженицу в тяжелом состоянии доставили в Республиканскую больницу имени Баранова, где в течение двух недель врачи боролись за ее жизнь, но спасти так и не смогли.

В результате 8 марта молодая мама скончалась, оставив мужу новорожденную дочь, которая на сегодняшний день, по словам врачей, восстанавливается и набирает вес.

Главный внештатный акушер-гинеколог Карелии, главный врач Республиканского перинатального центра Евгений Тучин, комментируя смерть пациентки, отметил, что 25-летняя беременная женщина "получала лечение в полном объеме".

"На следующий день после родоразрешения молодая женщина была переведена в Республиканскую больницу имени В.А. Баранова для дальнейшего интенсивного лечения осложнений ковидной инфекции. Пациентка неоднократно консультирована специалистами НИМЦ им. Кулакова. В течение двух недель врачи боролись за ее жизнь, используя для этого все возможности, в том числе ИВЛ и "искусственные легкие" (ЭКМО). К сожалению, тяжесть состояния и коварство инфекции не позволили спасти женщину", - сказал Тучин.

По уточнению Минздрава Карелии, о каждом случае материнской смертности сообщается в Москву, в институт Кулакова, где проводится проверка.

В Карелии, по словам министра здравоохранения республики Михаила Охлопкова, также будет проведена комплексная проверка по факту смерти молодой женщины.

Информация о смерти роженицы поступила и в Следком Карелии. Ведомство проведет доследственную проверку.

Мы будем следить за развитием ситуации и обязательно сообщим о результатах проверки.

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В Петрозаводске мужчина напал с ножом на улице на 15-летнюю девочку

Мужчина пытался отобрать на улице у девочки-подростка мобильный телефон, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, днем 4 марта 38-летний обвиняемый, угрожая ножом 15-летней девушке, потребовал у нее мобильный телефон. Девушке удалось убежать от нападавшего, который скрылся в места происшествия. Впоследствии мужчина был задержан.

Следком возбудил уголовное дело. По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.

За разбой с применением оружия мужчине грозит 10 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Карелии пенсионерка отбилась от грабителя, пытавшегося отобрать у нее рюкзак.

фото: © Артем Геодакян/ТАСС

Предприниматели, державшие в опасности стариков в пансионате, увезли их из Петрозаводска после решения суда

Из-за нарушений пожарной безопасности Петрозаводский городской суд закрыл два пансионата для пожилых людей в столице Карелии.

С декабря 2020 года по январь 2021 года прокуратура Карелии провела проверки соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, оказывающими на территории Петрозаводска услуги по уходу за пожилыми людьми и инвалидами.

В ходе проверок в деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей выявлены нарушения требований пожарной безопасности и противопожарного режима.

Так, были выявлены многочисленные факты ненадлежащего состояния электропроводки, отсутствия в помещениях пожарных извещателей, захламления путей эвакуации, не был обеспечен беспрепятственный выход из зданий через эвакуационные выходы вследствие запирания дверей на ключ.

По фактам выявленных нарушений в адрес руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей внесены представления, которые рассмотрены и удовлетворены, по итогам рассмотрения приняты меры к устранению нарушений.

Кроме того, по результатам проверки прокуратурой города в отношении должностных лиц, ответственных за организацию работы по соблюдению требований пожарной безопасности в помещениях пансионатов, возбуждено 5 дел об административном правонарушении.

Постановлениями госинспектора Карелии по пожарному надзору указанные должностные лица привлечены к административной ответственности, с учетом характера допущенных нарушений им назначены наказания в виде предупреждения или административного штрафа.

Помимо прочего, проверкой установлено, что одним из индивидуальных предпринимателей при осуществлении указанной деятельности на двух объектах с круглосуточным пребыванием людей допущены грубые нарушения требований пожарной безопасности, а именно: не было обеспечено наличие системы пожарной сигнализации на объектах защиты, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, первичных средств пожаротушения (огнетушителей), носилок для лиц, не способных передвигаться самостоятельно.

В связи с изложенным прокурор города обратился в Петрозаводский городской суд с исковым заявлением с требованием о запрете индивидуальному предпринимателю осуществлять деятельность по эксплуатации помещений обоих пансионатов до полного устранения выявленных нарушений.

Решением Петрозаводского городского суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Как стало известно "Столице на Онего", закрытыми пансионатами являются два помещения частного дома ухода "Надежда", ранее располагавшиеся на улице Фрунзе, 14-а и на улице Загородная, 15-а.

По сообщениям руководства дома ухода "Надежда", они свернули свою деятельность в Петрозаводске и переехали в Кондопогу.

"Мы переехали в Кондопогу, потому что пожарная охрана у нас нашла много недочетов и нам их не переделать: здание не позволяет сделать выходы и входы широкими. Мы нашли в Кондопоге помещение больше 200 кв.м, решили сделать дом ухода тут. Переехали недавно. Забрали всех подопечных - 9 стариков с Фрунзе и Загородной".

фото: © МВД Карелии

Девочка-подросток пропала без вести в столице Карелии (ФОТО)

Сотрудники полиции разыскивают 16-летнюю девочку со светлыми волосами и в синей куртке, сообщили в МВД Карелии.

Полицией Петрозаводска разыскивается Яна С. 2005 года рождения, местонахождение которой неизвестно с 9 марта.

Приметы: на вид 15-18 лет, рост 170 см, среднего телосложения, волосы светлые, средней длины. Была одета в синюю куртку, светлый свитер, черные джинсы, обута в серые ботинки.

Всех, кому известна значимая информация о местонахождении разыскиваемой, полиция просит незамедлительно сообщать сведения по номеру телефона: 89814020614.

фото: © Яндекс Карты

В Петрозаводске нашли директора в школу, которая почти полгода была без руководителя

Стали известны результаты конкурса на должность директора средней школы №25 Петрозаводска, сообщает городская администрация.

В конце февраля состоялся конкурс на замещение вакантной должности директора средней школы № 25 Петрозаводска. Комиссией были рассмотрены пять кандидатов. Среди претендентов наибольшее число баллов набрала Эльвира Тихонова. Победитель конкурса возглавит муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение.

Эльвира Тихонова в 1986 году окончила Карельский государственный педагогический институт, имеет квалификацию "Учитель начальных классов" и "Учитель-сурдопедагог". В 2012 году получила звание "Почетный работник общего образования Российской Федерации". Трудовой стаж по основной специальности составляет более 27 лет, 15 из них - преподавательская деятельность в средней школе № 25. С 2013 по 2019 годы в этом же муниципальном учреждении Эльвира Тихонова занимала должность заместителя директора.

Напомним, что директора в школу №25 ищут уже с ноября 2020 года.

фото: © пресс-служба Карельской таможни

На границе Карелии остановили микроавтобус, набитый сыром и вкусностями из Финляндии (ФОТО)

В пункте пропуска Вяртсиля задержали микроавтобус с 20 килограммами сыра под сиденьем, сообщили в пресс-службе Карельской таможни.

Гражданин Финляндии на микроавтобусе попытался ввезти в Россию через пункт пропуска Вяртсиля более 41 килограмма продуктов. Кроме сыра, которого оказалось почти 20 килограммов, среди ввозимых товаров также были шоколад, конфеты, джем, варенье и кофе. Товары мужчина спрятал под водительским сиденьем.

Днем ранее в том же пункте пропуска произошел аналогичный случай. У гражданки Финляндии были обнаружены незадекларированные сыр, маргарин и масло общим весом более 11 килограммов.

"В соответствии с действующим законодательством норма ввоза физическими лицами продукции животного происхождения (мясо, рыба, сыр, молочные продукты) для личного пользования составляет не более 5 килограммов на одного человека и только в фабричной упаковке", - комментирует Алексей Белов, начальник таможенного поста МАПП Вяртсиля.

В обоих случаях в отношении физических лиц были возбуждены дела об административных правонарушениях.

фото: © кадр из видео

Чиновник в Карелии встретил в командировке волка (ВИДЕО)

Заместитель главы администрации Калевальского района Алексей Головинкин рассказал о встрече с диким зверем.

Алексей Головинкин на своей странице в соцсети рассказал, что поехал в командировку и ночью на дороге встретил волка.

"Неожиданная встреча в ночной командировке", - написал чиновник в комментарии к видео, на котором он запечатлел бегущего в свете фар автомобиля серого хищника.

фото: pixabay

Глава Минэка назвал сроки строительства нового горнолыжного курорта в Карелии

ООО "НордПарк" планирует завершить строительство туристического комплекса с горнолыжным курортом в Сортавальском районе Карелии до 2025 года.

Об этом сообщил на совещании правительства министр экономического развития республики Олег Ермолаев.

"ООО "НордПарк" первый этап проекта реализовало. Построен мотель "Точка на карте"… Предполагается на втором этапе строительство и эксплуатация туристического комплекса, в который будут входить взаимосвязанные объекты – не только мотель, но и горнолыжный курорт. В настоящее время идет проектирование…Я думаю, что в этом году будет завершено проектирование и будут определены сроки начала строительства этого объекта. Проект должен быть реализован до 2025 года", - сказал Ермолаев. Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © кадр из видео

Автобус въехал в легковушку на проспекте в Петрозаводске (ВИДЕО)

Сразу два ДТП произошли в "час пик" на Лесном проспекте.

Как пишет ДТП ПТЗ, 10 марта две аварии с интервалом в двадцать минут произошли на Древлянке, на Лесном проспекте, у дома №41.

Первое происшествие с участием "маршрутки" и легкового автомобиля зафиксировано в 8:23. Автобус заканчивал маневр разворота, а "легковушка" двигалась по Лесному проспекту в сторону Древлянского кольца в прямом направлении. "Маршрутка" въехала в автомобиль.

Второе ДТП с участием легкового автомобиля и самосвала произошло в 8:40, когда транспортных средства двигались по Лесному проспекту в сторону Чапаевского кольца. Судя по видео, автомобили притерлись бортами.

К счастью, обошлось без жертв.

Дорожного-транспортные происшествия произошли в утренний "час пик" и привели к образованию пробок на Лесном проспекте.

Момент ДТП попал в объектив камеры компании "Ситилинк".

Ранее сообщалось, что пенсионерка получила серьезные травмы, попав под иномарку на пешеходном переходе в Петрозаводске.

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Число жертв коронавируса в Карелии увеличилось до 331

Еще одна женщина скончалась от коронавирусной инфекции в Карелии.

По данным регионального штаба по борьбе с коронавирусом, в Карелии подтвержден еще один летальный исход от коронавирусной инфекции: в Госпитале для ветеранов войн скончалась 63-летняя петрозаводчанка. Пациентка имела сопутствующие хронические заболевания.

Всего с начала пандемии умер от COVID-19 331 житель республики.

За сутки коронавирусная инфекция в Карелии выявлена у 103 человек. Из этого числа заболевших – 101 человек, из них 17 имеют симптомы средней тяжести, четыре человека в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.

Число инфицированных выросло до 41956 человек.

За сутки выздоровели еще 136 человек. Всего выписанных по выздоровлению 38078 пациентов.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 6798,6 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2959,1 случая, по Северо-Западу – 5229,4.

Накануне в Карелии еще три человека умерли от COVID-19.

фото: Наталья Захарчук / Столица на Онего

"Минимум 5 самолетов в сутки": Парфенчиков объяснил, как загрузить аэропорт "Петрозаводск"

Авиасообщение между Москвой и Петрозаводском начнет приносить пользу экономике Карелии при условии, что на этом направлении будет не менее пяти ежедневных рейсов.

Такое мнение высказал на совещании правительства глава Карелии Артур Парфенчиков.

"Аэропорт будет максимально работать на экономику Карелии, когда минимум 5 самолетов в сутки из Москвы будут приземляться и вылетать в обратном направлении. Уже по-другому будет республика восприниматься и бизнесом и нашими гражданами…", - сказал губернатор. Он объяснил, как заинтересовать авиакомпании летать в Петрозаводск - об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © ГИБДД Петрозаводска

Пенсионерка получила серьезные травмы, попав под иномарку на пешеходном переходе в Петрозаводске

Водитель иномарки сбил женщину на пешеходном переходе на Лесном проспекте.

По сообщению Госавтоинспекции Петрозаводска, ДТП произошло в минувший вторник, 9 марта, в 15.42 в районе дома № 57/1 по Лесному проспекту. Двадцатичетырехлетний водитель автомобиля Renault Logan не уступил дорогу и совершил наезд на пешехода. Женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП 68-летняя пешеход с многочисленными травмами была госпитализирована в БСМП.

Ранее в Карелии два пешехода попали под колеса автомобилей.

фото: Столица на Онего

Сотрудники МЧС спасли от смерти одинокого жителя Петрозаводска

В квартире дома на Кукковке мужчина перестал выходить на связь, и соседи позвали на помощь спасателей, сообщили в МЧС Карелии.

Накануне 8 марта, в воскресенье, в 21.44 на пульт дежурной службы МЧС поступил звонок от петрозаводчанина, который сообщил, что его сосед уже долгое время не выходит из квартиры и на телефонные звонки не отвечает.

Спасатели выехали на место вызова, в дом на Карельский проспект, и по автолестнице поднялись на третий этаж в квартиру, где проживал мужчина, который не выходил на связь.

В результате в квартире был обнаружен мужчина, которому требовалась помощь врачей.

Благодаря неравнодушным соседям мужчину удалось спасти.

фото: © Николай Смирнов / ИА "Республика"

Владельцы построек, незаконно появившихся в лесной зоне Петрозаводска, могут не бояться

Легализация жилых домов и коммерческих объектов, незаконно построенных в лесном фонде Петрозаводска, близится к завершению – власти почти закончили первый этап согласования изменений в Генплане города.

Об этом сообщил сегодня на заседании парламентского комитета заместитель главы Петрозаводска Евгений Перов.

Он рассказал о работе по внесению изменений в Генеральный план Петрозаводска, в котором Верховный суд России нашел множество нарушений. В 2016 году судебная коллегия по административным делам Верховного суда РФ признала, что 59 кварталов лесного фонда были незаконно включены в границы Петрозаводска. К этому времени в указанных кварталах власти Петрозаводска выделили около 1,5 тыс. земельных участков физическим лицам, и еще около 350 участков – юридическим. Там было возведено несколько районов многоэтажной и индивидуальной жилой застройки, построены торговые и промышленные объекты. Чтобы узаконить это строительство, власти Петрозаводска решили внести изменения в Генеральный план, согласно которым все 59 кварталов будут выведены из состава лесного фонда. "Правильно ли я понимаю из той информации, которую вы нам предоставили, что проблемы застройки в землях лесного фонда больше нет – она из области судов перешла в процесс решения вопроса?.. То есть теперь люди могут не беспокоиться – которые имеют квартиры: малообеспеченные семьи, дети-сироты (получившие жилье в домах, построенных на спорных участках – прим. ред.), то есть этой проблемы больше нет?", - задал вопрос представитель главы Карелии в парламенте Юрий Шабанов. Что ему ответил заммэра Петрозаводска, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Обладатель гранта "Агростартап" в Карелии продал 14 тонн мясо-молочной продукции без ветеринарных документов

Фермер из Карелии продавал молоко и мясо без ветеринарно-санитарной экспертизы, сообщили в управлении Россельхознадзора республики.

В декабре 2020 года на официальном сайте Минсельхоза Карелии была размещена информация о деятельности крестьянского фермерского хозяйства из Сортавальского района, получившего грант "Агростартап".

В информации содержались сведения об объемах произведенной крестьянским фермерским хозяйством животноводческой продукции в 2020 году.

Управлением был проведен анализ информационных систем Россельхознадзора. Было установлено, что индивидуальный предприниматель – глава КФХ зарегистрирован в государственном реестре поднадзорных объектов Россельхознадзора ФГИС "Цербер". При этом в системе электронной ветеринарной сертификации "Меркурий" в 2020 году предприниматель не оформлял ветеринарные сопроводительные документы на произведенную продукцию.

Управление Россельхознадзора по Карелии провело административное расследование в отношении главы крестьянско-фермерского хозяйства.

В ходе расследования было установлено, что индивидуальный предприниматель реализовал в 2020 году 8,35 тонны молока и 6,1 тонны мяса. При этом продукция не была подвергнута ветеринарно-санитарной экспертизе, а молочное стадо не проверялось на скрытые маститы.

Ветеринарные сопроводительные документы (производственные и исходящие), подтверждающие ветеринарно-санитарное состояние продукции и эпизоотическое благополучие территории ее происхождения, предпринимателем на эту продукцию оформлены также не были.

Справка о ветеринарно-санитарном благополучии на молочной ферме была оформлена единожды, в сентябре 2020 года, на молоко объемом 450 литров.

За нарушения требований технических регламентов, создавшие угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, глава КФХ был привлечен Управлением к административной ответственности с назначением штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Главе КФХ выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

Кроме того, ему внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, согласно которому предпринимателю необходимо принять меры к соблюдению требований действующего ветеринарного законодательства и технических регламентов Таможенного союза путем изучения нормативно-правовых актов.

фото: © кадр из видео

Экс-депутат парламента Карелии Сергей Пирожников первый раз прыгнул с парашютом и не испугался (ВИДЕО)

Бывший депутат Заксобрания Карелии Сергей Пирожников, переехавший в Арабские Эмираты, первый раз прыгнул с парашютом и поделился с подписчиками впечатлениями от прыжка.

"Сегодня мы вместе с инструктором (@zgreek) первый раз прыгнули с парашютом. Страшно совершенно не было. Когда я прыгал с моста на водопадах Виктория в Зимбабве, было куда волнительней", - написал на своей странице в Instagram Сергей Пирожников.

Напомним, Сергей Пирожников не только экс-депутат карельского парламента, но и основатель одного из крупнейших российских сервисов по покупке авиабилетов "Купибилет". В конце 2020 года он принял решение переехать в Арабские Эмираты. Сегодня он проживает в Дубае и уже точно решил для себя, что лучше места для жизни нет.

фото: © Сергей Карпухин/ТАСС

В Карелии врачи продолжают спасать 8 крайне тяжелых пациентов с коронавирусом

В ковид-центрах республики к аппаратам ИВЛ подключены 8 пациентов, сообщил глава Минздрава Карелии.

По данным на 10 марта, в стационарах находятся 539 жителей республики, заболевших COVID-19. Из них 468 - в состоянии средней тяжести, 63 тяжелобольной и 8 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ, кроме того, 3 человека из них находятся на инвазивной ИВЛ, когда аппарат полностью взял на себя функцию дыхания. Об этом сообщает министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Доля свободных коек для лечения коронавирусной инфекции и пневмоний составляет 15,1 процентов. Сутками ранее этот показатель был на уровне 13,9 процентов.

Напомним, за сутки коронавирусная инфекция в Карелии выявлена у 103 человек, одна женщина с ковидом умерла. Всего с начала пандемии в Карелии инфицировано 41956 человек, скончался 331 пациент.

Карельские студенты теперь будут жить комфортно (ФОТО)

Программа модернизации общежитий колледжей и техникумов работает в Карелии, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

По словам Парфенчикова, два общежития сортавальского колледжа, в Сортавале и в Олонце, отремонтированы благодаря программе модернизации, запущенной в Карелии в прошлом году,

"Так, в сортавальском общежитии сделали ремонт в душевых, умывальных и туалетных комнатах, а также кухнях. На фото хорошо видно, что было раньше. Здесь, как и во многих учреждениях республики, ремонт не проводили годами. В общежитии в Олонце, где находится отделение Сортавальского колледжа, заменили систему канализации и провели электромонтажные работы", – рассказал Артур Парфенчиков.

Напомним, ранее сообщалось о ремонте, проведенном в общежитиях Петрозаводского автотранспортного техникума в рамках программы модернизации.

фото: pixabay

На лесопилке в Карелии руку рабочего затянуло в транспортерную ленту

ЧП произошло на лесопилке в поселке Мелиоративный Приоенжског района, сообщили в МЧС Карелии.

По информации спасательной службы, ночью с 8 на 9 марта в 1.36 в дежурную службу ведомства поступил звонок с просьбой о помощи населению: у рабочего на лесопилке в Мелиоративном рука застряла в транспортерной ленте.

Прибывшие на место вызова спасатели помогли мужчине освободить зажатую механизмом руку.

В результате происшествия мужчина получил травму, спасатели МЧС оказали первую помощь и отвезли пострадавшего в лечебное учреждение.

фото: ЛахденпохьЯ - НАВСЕГДА! / ВК

Жителям города в Карелии почистили путь на кладбище (ФОТО)

Тракторист убрал снег с дороги, которая ведет на кладбище в Лахденпохье.

В паблике "Лахденпохья - Навсегда!" сообщается, что попасть на местное кладбище стало проще. Тракторист убрал снег с дороги, ведущей в сторону погоста.

"Дорогу на городское кладбище сегодня после обеда почистили", - заявил автор поста.

Ранее жительница Петрозаводска рассказала о доброй встрече с сотрудниками ГИБДД у кладбища.

фото: министерство сельского и рыбного хозяйства Карелии

Почти половина рыбоводных участков в Карелии не имеет согласования хозяйственной деятельности

В республиканском Минсельхозе прошло совещание с руководителями предприятий аквакультуры.

По состоянию на 24 февраля 2021 года согласование хозяйственной деятельности отсутствует на 99 из 212 рыбоводных участках, предоставленных в Карелии для осуществления индустриальной аквакультуры. Такие данные привел исполняющий обязанности заместителя руководителя Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству Семен Русанов, выступая на совещании с руководителями и специалистами предприятий аквакультуры по вопросам соблюдения норм природоохранного и ветеринарного законодательства, которое состоялось в республиканском министерстве сельского и рыбного хозяйства.

Читайте подробнее в статье "Форель "в законе".

фото: © РИА Новости / Максим Блинов

Стало известно, когда начнет ходить поезд между Петрозаводском и Сортавалой

Поезда между Петрозаводском и Сортавалой планируется запустить летом этого года - их расписание будет стыковаться с рейсами "Ласточки" из Петербурга.

Об этом сообщил на совещании правительства Карелии глава республики Артур Парфенчиков.

По его словам, также летом будет открыт железнодорожный маршрут из Петербурга до Сортавалы через Лодейное поле и Питкяранту. "Лодейное поле-Олонец-Питкяранта-Сортавала и Петрозаводск-Сортавала с состыковкой с "Ласточкой" на Петербург на летний сезон мы должны отработать", - сказал губернатор. Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Егор Алеев/ТАСС

Недобросовестный поставщик продуктов привез военнослужащим в Карелии плохое молоко

Недобросовестный поставщик продуктов питания для военнослужащих привлечен к административной ответственности, сообщили в военной прокуратуре Петрозаводского гарнизона.

Военная прокуратура Петрозаводского гарнизона провела проверку соблюдения требований законодательства о продовольственном обеспечении военнослужащих.

Установлено, что общество с ограниченной ответственностью "Биолайн" в нарушение контрактных обязательств поставило для организации питания военнослужащих не соответствующее требованиям ГОСТу питьевое молоко.

В связи с выявленными нарушениями закона военным прокурором Петрозаводского гарнизона возбуждено дело об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которого Арбитражным судом Республики Карелия поставщик привлечен к ответственности в виде штрафа в размере 350 тыс. руб.

Произведена замена некачественной продукции.

фото: © Национальный парк "Водлозерский"

Фотографы засняли пернатых обитателей нацпарка в Карелии (ФОТО)

Фотографы приняли участие в инспекторском рейде по территории Водлозерского национального парка.

Члены фотоклуба друзей парка – фотографы Михаил Калинин и Даниил Комов – вместе с инспекторами провели патруль на территории "Водлозерского", сообщили в пресс-службе нацпарка.

"Патрулируя территорию, работая с местными жителями, проводя маршрутные учеты, инспектора Парка видят все богатство и разнообразие флоры и фауны Парка, а вот запечатлеть эту красоту и поделиться с ней удается не всегда. Фотографы-профессионалы, участвуя в рейде, смогли сделать уникальные снимки", – говорится в сообщении пресс-службы национального парка "Водлозерский".

В объектив камер фотографов попали пернатые обитатели нацпарка.

Ранее сообщалось, что в нацпарке Карелии, где гнездится орлан-белохвост, появится новый визит-центр.

фото: © freepik.com

Более 120 тысяч пачек сигарет изъято из незаконного оборота в Карелии

Факты противоправной деятельности выявлены на территории Петрозаводска, Олонецкого, Сегежского и Пряжинского районов республики, сообщили в МВД Карелии.

В 2020 году в Карелии сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции выявили факты приобретения, хранения и перевозки в целях сбыта немаркированных табачных изделий.

По результатам этой деятельности в том числе возбуждено 4 уголовных дела. Из незаконного оборота изъято свыше 120 тысяч пачек сигарет различных производителей на общую сумму не менее 6 миллионов рублей. Факты противоправной деятельности выявлены на территории Петрозаводска, Олонецкого, Сегежского и Пряжинского районов республики.

Помимо этого, в декабре минувшего года зарегистрирован факт сбыта табачной продукции без специальных (акцизных) марок. В ходе осмотра места происшествия обнаружена и изъята табачная продукция различных марок в количестве 211 пачек. Материалы по выявленному административному правонарушению переданы в органы Роспотребнадзора Республики Карелия.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

В Карелии смягчаются ограничения, касающиеся спорта

Теперь будет проще попадать на спортивные мероприятия.

Паблик "Петрозаводск спортивный" информирует об изменении в ограничениях, касающихся физкультуры и спорта. Количество участников спортивных мероприятий в закрытых помещениях, равно как и количество зрителей в помещениях, где проходят соревнования, больше не ограничено!

При этом важно не забывать, что, несмотря на существенное смягчение мер, масочный режим и социальная дистанция во время массовых мероприятий, а также в местах большого скопления людей по-прежнему обязательны.

фото: © Зураб Джавахадзе/ТАСС, архив

Мертвого жителя Карелии нашли за закрытой дверью квартиры в Лахденпохье

В одной из квартир в Лахденпохье спасатели нашли тело мужчины, сообщили в МЧС Карелии.

В минувшее воскресенье, 7 марта, в 18.00 на пульт дежурной службы МЧС поступил звонок с просьбой о помощи полиции: одинокий мужчина, проживавший в доме на улице Первомайской, долго не выходил на связь.

Прибывшие на место вызова спасатели МЧС с помощью шанцевого инструмента вскрыли дверь квартиры и обнаружили мертвого мужчину без признаков насильственной смерти.

фото: © кадр из видео/МВД Карелии

Полиция разыскивает жителя Карелии на белой "пятнашке", подозреваемого в кражах (ВИДЕО)

Житель Олонца, передвигающийся на белой "пятнашке", может быть причастен к кражам в нескольких магазинах, сообщают в МВД Карелии.

Сотрудниками уголовного розыска Олонецкого района устанавливается личность мужчины, запечатленного на видеозаписи. Он может быть причастен к хищениям товара из сетевых магазинов Олонца. Может передвигаться на автомобиле "ВАЗ-2115" белого цвета.

Всех, кому известна значимая информация о разыскиваемом, полиция просят сообщать ее по номерам телефона: +7911-661-93-58, 8(8142) 4-14-18.

Конфиденциальность гарантируется.

фото: © Офтальмологический центр Карелии

Как подготовиться к глазной операции с комфортом и без риска заразиться коронавирусом

Главный врач Офтальмологического центра Карелии Павел Завадский рассказал, как подготовиться к глазной операции, проверить организм, чтобы исключить послеоперационные осложнения.

В Офтальмологическом центре Карелии ежегодно выполняются тысячи глазных операций. Среди них большую часть составляют те, которые требуют достаточно детальной проверки организма с целью исключить любые интра- и послеоперационные осложнения. Задали уточняющие вопросы главному врачу центра, кандидату медицинских наук Завадскому Павлу Чеславовичу.

- Доктор, какие основные этапы проходит пациент, которому требуется операция на глазах?



- Все зависит от планируемого объема оперативного вмешательства. Любые глазные операции, выполняемые на внутренних структурах глаза, а также любые пластические операция на придаточном аппарате глаза требуют тщательной подготовки. Это особенно важно, если требуется внутривенная анестезия или наркоз.

Подготовка к плановой операции включает обязательное исследование состояния и функционирования внутренних органов. Кроме лабораторных анализов, пациенты обязаны предоставить результаты флюорографии, ЭКГ, консультативные заключения ЛОРа, стоматолога и терапевта с указанием на отсутствие противопоказаний к выполнению операции.

Как правило, за день до операции, а в некоторых случаях в день операции каждого пациента осматривает врач-анестезиолог нашей клиники. На основании совокупности предоперационных данных о состоянии организма пациента он определяет возможные интраоперационные и послеоперационые риски и их профилактику.

На сегодняшний день пациенты могут сдать все лабораторные анализы в офтальмологическом центре, не рискуя подхватить вирус, собирая справки в различных инстанциях.

Как можно сдать анализы в глазной клинике, рассказал в интервью главврач Офтальмологического центра Павел Завадский. Подробности читайте здесь.

Лицензия на медицинскую деятельность ЛО-10-01-001-292 выдана Министерством здравоохранения Республики Карелия 10.10.2019

фото: pixabay

Почти половина строительных компаний Карелии собирается увеличить число рабочих мест

Каждая вторая строительная компания Карелии ожидает, что во втором квартале 2021 года объемы работ вырастут по сравнению с первым кварталом.

Рост объемов строительства будет сопровождаться и увеличением численности работников – это собираются сделать 44% предприятий Карелии.

Такие результаты были получены в результате опроса руководителей предприятий, проведенного Карелиястатом.

Еще 43% компаний прогнозируют сохранение достигнутых показателей и только 7% предполагает сокращение объемов строительства. О прогнозах в отрасли читайте в интернет-газете "Вести Карелии".