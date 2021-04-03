Чем запомнился этот день

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Число жертв пандемии коронавируса в Карелии приблизилось к четырем сотням

В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб регионального правительства по борьбе с COVID-19.

В Медвежьегорской ЦРБ скончалась жительница поселка Сергиево 1954 года рождения, в Госпитале для ветеранов войн скончались жительница Петрозаводска 1937 года рождения и житель Кондопоги 1955 года рождения. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания, заявляют в оперштабе.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 71 человека. Из этого числа заболевших – 69 человек, из них 12 имеют симптомы средней тяжести, четыре человека в тяжелом состоянии.

Выздоровели еще 116 человек.

С начала пандемии в Карелии скончались от коронавируса 399 человек. Выздоровели - 41859 человек. Об этом сообщается в таблице, опубликованной на странице главы республиканского Минздрава Михаила Охлопокова.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7182,6 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3115,6 случая, по Северо-Западу – 5505,9, сообщают в оперативном штабе.

фото: "ДТП Петрозаводска и Карелии" Вконтакте

Наркотики обнаружены у одного из участников массовой аварии под Петрозаводском

У одного из участников группового ДТП, произошедшего накануне на трассе "Кола", обнаружены наркотические вещества.

Наркотики были обнаружены у автомобилиста, находившегося за рулем машины "Geely".

Вещество, найденное у молодого человека, имеет незначительный вес. По факту обнаружения наркотика проводится проверка. Эту информацию "Столице на Онего" подтвердили в полиции.

По имеющейся у "Столицы на Онего" информации, у пострадавшего в ДТП водителя был найден пакетик с остатками, предположительно, кокаина. Второе вещество, которое также было у него обнаружено, является, вероятно, амфетамином. Поскольку вес наркотиков незначителен, скорее всего, будет возбуждено административное производство.

Напомним, массовая авария произошла вечером третьего апреля на трассе "Кола" в Прионежском районе.

32-летний водитель автомобиля "Ford Focus", двигаясь со стороны Кондопоги к Петрозаводску, при совершении обгона автомобиля "Renault Logan" совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем "Geely".

В результате столкновения машины отбросило на автомобиль "Renault Logan". После этого "Ford Focus" и "Geely" остановились на середине проезжей части. В момент ДТП с автомобилем "Geely" совершил столкновение автомобиль "Volkswagen Transporter".

Травмированные в результате ДТП водитель автомобиля "Ford Focus" и 23-летний водитель "Geely" доставлены в БСМП Петрозаводска. 40-летний водитель автомобиля "Volkswagen Transporter" был осмотрен на месте ДТП бригадой медиков карельской столицы, водитель автомобиля "Renault" не пострадал.

фото: Дмитрий Петров / ВК

Похитители ноутбука парализовали процесс строительства школы в Карелии

Глава администрации Кемского района Дмитрий Петров потребовал немедленно вернуть украденный ноутбук, поскольку из-за похищения техники пришлось заморозить работы на объекте.

Дмитрий Петров рассказал в соцсети о приостановке работ по строительству местной школы из-за похищения ноутбука, с помощью котрого регулировалась работа части оборудования.

"В ночь с пятницы на субботу неизвестные (пока ещё неизвестные) проникли в помещение бетонно-растворного узла (БРУ) и украли ноутбук с программным обеспечением. Теперь оборудование не может работать. Бетонные работы приостановлены", - сообщил Петров.

Глава администрации Кемского района обратился к похитителям с требованием вернуть технику.

"Предлагаю бегом (именно бегом) вернуть незаметно этот ноут. Например, принести к зданию администрации. Там есть места, где камер нет. Либо иным быстрым и незаметным способом вернуть оборудование. В любом случае работы будут возобновлены в среду. Но даже три дня простоя - это перемещение сроков "вправо" и это ущерб 1200 школьникам и непоправимый репутационный урон для 11000 горожан. Ноутбук не на русском языке и операционную систему не поменять. Он для европейского рынка. Его никто никогда не купит. Даже на запчасти. Потому что риски слишком велики. Потому что первый же выход в интернет позволит вычислить пользователя с точностью до 1 метра. Поэтому верните: чем раньше, тем лучше. Зачтётся", - заявил Дмитрий Петров.

Он также сообщил, что расследованием "позорного инцидента" занимаются правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, как глава администрации Кемского Дмитрий Петров был оштрафован за отказ убирать свалки.

фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК

Госавтоинспекция сообщила обстоятельства массового ДТП на трассе в Карелии

После группового столкновения под Петрозаводском были госпитализированы водители двух иномарок, сообщили в ГИБДД.

Авария произошла третьего апреля в 20 часов 50 минут на 439 километре автодороги "Кола" в Прионежском районе, сообщают в Госавтоинспекции.

32-летний водитель автомобиля "Ford Focus", двигаясь со стороны Кондопоги к Петрозаводску, при совершении обгона автомобиля "Renault Logan" совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем "Geely".

В результате столкновения машины отбросило на автомобиль "Renault Logan". После этого "Ford Focus" и "Geely" остановились на середине проезжей части. В момент ДТП с автомобилем "Geely" совершил столкновение автомобиль "Volkswagen Transporter".

Травмированные в результате ДТП водитель автомобиля "Ford Focus" и 23-летний водитель "Geely" доставлены в БСМП Петрозаводска. 40-летний водитель автомобиля "Volkswagen Transporter" был осмотрен на месте ДТП бригадой медиков карельской столицы, водитель автомобиля "Renault" не пострадал.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. По факту ДТП проводится проверка, сообщили в Госавтоинспекции.

Напомним, накануне четыре автомобиля попали в ДТП вечером на трассе "Кола" в пригороде Петрозаводска.

фото: ДТП Петрозаводска и Карелии / ВК

Групповое ДТП произошло в центре Петрозаводска (ФОТО и ВИДЕО)

На главном проспекте карельской столицы произошла авария с участием трех легковых автомобилей.

Авария с участием трех легковых автомобилей произошла на пересечении проспекта Ленина и улицы Герцена в Петрозаводске вечером третьего апреля. Об этом информирует сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Машины столкнулись на нерегулируемом перекрёстке неравнозначных дорог, когда один из участников ДТП пересекал перекрёсток, двигаясь по улице Герцена прямо. В это же время второй участник ДТП ехал по проспекту Ленина в прямом направлении, находясь на главной дороге.

От столкновения легковые автомобили отбросило на третьего участника ДТП, выезжающего с улицы Герцена.

Видеокамеры компаний "Ситилинк" и "Сампо.ру" запечатлели момент ДТП.

Ранее сообщалось, как легковушку выбросило на встречную полосу после столкновения с "Камазом" в Петрозаводске.

фото: ДТП Петрозаводска и Карелии / ВК

"Что за люди?": "мастера парковки" продолжают провоцировать жителей Петрозаводска (ФОТО)

Автомобилисты игнорируют интересы пешеходов и паркуются так, как им захочется.

Автолюбители паркуются на тротуарах и газонах, игнорируя интересы пешеходов. Об этом сообщают читатели паблика "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Так, хозяин машины "Hyundai" припарковался на пешеходной дорожке на Лососинском шоссе.

"Паркуюсь где хочу и как хочу! Не стыдно!?", - возмущается автор поста.

Владелец автомобиля "УАЗ Патриот" с прицепом выбрал для стоянки территорию газона.

"Что ж за люди-то? На газоне, чуть ли не в единственной детской песочнице", - заявил автор поста.

Ранее сообщалось, как на севере Карелии сквер, созданный в честь медицинских работников, превратился в парковку с лужами.

фото: © "Столица на Онего"

В Петрозаводске подорожал проезд в "грязных развалюхах"

Жителей Петрозаводска поставили перед фактом: стоимость проезда в маршрутках повысится до 37 рублей.

Маршрутки уведомили администрацию города о повышении стоимости проезда сразу на 5 рублей. С 10 апреля одна поездка на автобусах №№ 1, 2, 5, 8, 10, 12, 14, 15, 19, 21, 22 будет обходиться в 37 рублей. При этом никаких обсуждений планов транспортных компаний по повышению тарифа нигде не было. Как и в 2019 году, когда маршрутки разом повысили стоимость проезда с 28 до 32 рублей, горожан, зарплаты которых отнюдь не растут, поставили перед фактом – платите или ходите пешком.

"Ну, наконец-то, а почему не до 40 рублей за проезд в грязной развалюхе?" – задается вопросом читатель нашего издания.

Подробности читайте далее.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

"В Карелии к ковиду уже привыкли"

Как Карелию пугали коронавирусом, и она к нему привыкла.

Год назад глава Карелии Артур Парфенчиков отправил жителей республики на карантин по коронавирусу. Это не было губернаторским решением – республиканские власти приняли его вслед за Путиным, объявившим на всей территории страны "карантинные каникулы" с 28 марта по 5 апреля 2020 года. "Это делается для того, чтобы обезопасить граждан и снизить число тех, кто может заразиться, – пояснил российский президент. – Самое безопасное сейчас – побыть дома". Однако, полагаю, всем было очевидно, что недели выходных для снижения риска заражения недостаточно.

Так и получилось: объявленные президентом "карантинные каникулы" длились около полутора месяцев, но и после их завершения далеко не все отрасли экономики и социальной сферы смогли сразу возобновить свою деятельность, а эпидемия коронавирусной инфекции в Карелии к тому моменту только началась. Первого апреля прошлого года республиканские власти подтвердили факт первого контактного заражения коронавирусом на территории региона, и к 12 мая, когда страна формально вышла из череды "нерабочих дней", количество заболевших ковидом в Карелии достигло 171 человека. По иронии судьбы именно в этот день карельский Минздрав сообщил о первом случае смерти от коронавируса.

Текст Валерия Поташова читайте далее.

фото: Артур Парфенчиков / ВК

Парфенчиков рассказал, как музыкантов в Карелии одели в новые костюмы за бюджетный счет

Глава республики Артур Парфенчиков сообщил, что оркестр народных инструментов "Онего" получил новые инструменты и костюмы.

Артур Парфенчиков рассказал в соцсети, что музыканты оркестра народных инструментов "Онего" получили новые костюмы для сцены, а также обзавелись новыми инструментами. По словам главы региона, на эти цели были выделены бюджетные средства.

"Оценить в очередной раз мастерство музыкантов и солистов поклонники смогли во время большого концерта, посвященного юбилею нашего знаменитого коллектива. Многие, наверное, обратили внимание на новые сценические костюмы артистов. Средства на них мы выделили из бюджета республики, также помогли коллективу обновить к юбилею и музыкальные инструменты", - написал Парфенчиков.

Ранее прессе стало известно, сколько может стоить охотничий костюм, как у Путина.

фото: Живой Петрозаводск / ВК

Жители Петрозаводска увидели опасность на детской площадке вблизи Онего (ФОТО)

Дети могут порезаться острой проволокой, которая вылезла из поврежденных конструкций, установленных на набережной Онежского озера.

На детской площадке, находящейся на набережной Онего в Петрозаводске, повреждены конструкции. Острая проволока вылезла из деформированных канатов. Жители Петрозаводска предполагают, что дети во время игры могут порезать об нее руки. Об этом сообщает паблик "Живой Петрозаводск".

"Всё для здоровья детей, в том числе торчащая во все стороны стальная проволока на тренажёрах на набережной. Будьте осторожны", - заявил автор поста.

Ранее сообщалось, что уникальный для Карелии IT-тренажёр для подготовки хоккеистов установлен в Петрозаводске.

фото: © Заксобрание Карелии

В Карелии депутаты-"единороссы" хотят пресечь критику в соцсетях

Накануне выборов в парламент Карелии депутаты-"единороссы" решили пресекать незаконную агитацию в Интернете.

Депутаты-"единороссы" предложили наделить республиканский Центризбирком правом обращаться в Роскомнадзор с "представлением о пресечении распространения в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет, агитационных материалов, изготовленных и распространяемых с нарушением требований законодательства РФ о выборах".

Прежде предвыборная агитация в Интернете, и, в частности, в социальных сетях никак не регулировалась российским законодательством. Однако накануне выборов в Государственную думу, которые также должны пройти в сентябре, партия власти решила взять под контроль социальные медиа, остававшиеся, по сути, последним островком политической свободы.

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фото: © Подари мне жизнь КРООЗЖ

Как на севере Карелии решают проблему с бездомными животными

Власти северного города вместе с зоозащитниками решили кардинально разобраться с проблемой бездомных животных: у зверей появится свой дом.

Жители Беломорска в течение многих лет жалуются на "собачий террор". Животные сбиваются в стаи и пугают взрослых и детей. Были случаи, когда собаки нападали на беломорчан. "Без палки на улицу лучше не выходить!" – нередко возмущаются горожане. Отлов бездомных животных, на который местная администрация заключает договоры с подрядчиками, серьезных результатов не дает. Но два года назад власти Беломорского района и города приняли решение выделить деньги на создание приюта для животных. И уже этим летом зоозащитники перевезут своих подопечных в новый дом.

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фото: © Михаил Джапаридзе/ТАСС

Сильный порывистый ветер движется в Карелию

МЧС по Карелии предупредило жителей республики о приближающейся непогоде.

Усиление южного, юго-западного ветра с порывами до 15-17 м/с ожидается в Карелии. Ветер усилится ранним утром в понедельник, непогода сохранится в течение дня.

Под действие неблагоприятного погодного явления могут попасть Петрозаводск и Костомукша, Беломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сегежский, Сортавальский, Пудожский, Суоярвский районы.

МЧС рекомендует не приближаться к проводам, провисшим низко над землей; не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередач; не оставлять транспорт, не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором ветра; ограничить поездки на личном автотранспорте; ограничить нахождение детей на улице; ограничить движение по пешеходным подвесным мостам.

фото: Николай Смирнов / Столица на Онего

Пасхальная месса прошла в Петрозаводске (ФОТО)

Месса Навечерия Пасхи состоялась в приходе Римско-католической церкви в столице Карелии.

Верующие отметили Светлое Христово Воскресенье.

Евангелическо-лютеранская и Римско-католическая церкви встречают 4 апреля Воскресение Христово, или Пасху. Праздник установлен в честь главного для христиан события — воскресения Иисуса Христа.

В этом году все присутствующие на мессе в петрозавдском храме были в медицинских масках. Люди соблюдали дистанцию, передает корреспондент "Столицы на Онего". В прошлом году храм на Пасху был закрыт для прихожан, проводилась онлайн-трансляция службы. С тех пор подобные трансляции стали традицией.

фото: БОЛЬНИЧНЫЕ КЛОУНЫ КАРЕЛИИ / ВК

В Карелии больничные клоуны развеселили обитателей дома-интерната для ветеранов (ФОТО)

Волонтеры-клоуны провели развлекательное мероприятие в Петрозаводском доме-интернате для ветеранов.

Первого апреля больничные клоуны посетили Петрозаводский дом-интернат для ветеранов. В течение двух часов волонтеры развлекали постояльцев заведения, в котором содержатся пожилые люди. Об этом информирует паблик "Больничные клоуны Карелии".

"В этот день было много смеха, шуток, веселья, песен, танцев. Ух! Навесилились", - говорится в сообщении паблика.

"Приятно было видеть искренние улыбки и радость в глазах подопечных! Некоторые проживающие дома интерната для ветеранов в ответ читали великолепные поэмы и стихотворения, пели частушки, удивляли и восхищали нас своими талантами и глубокой мудростью", - рассказали больничные клоуны.

Ранее сообщалось, что постояльцев домов-интернатов в Карелии стали прививать от коронавируса.

фото: © ТАСС / Александр Щербак

Мокрый снег и дождь пройдут в Карелии в понедельник: на дорогах будет скользко

Гидрометцентр Карелии составил прогноз погоды на понедельник, пятое апреля.

В понедельник, пятого апреля, в Карелии будет облачно с прояснениями. Ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный, утром и днем местами с порывами до сильного. Температура ночью +1, -4°С, днем +4, +9°С.

В Петрозаводске будет также облачно с прояснениями. Ночью ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный, утром и днем с порывами до сильного. Температура воздуха ночью -1, +1°С, днем +6, +8°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: 37 РУБЛЕЙ ЗА ПОЕЗДКУ В МАРШРУТКЕ, ОЧЕРЕДИ У ШКОЛ И ВСЕЛЕНСКИЙ ПОТОП В ПЕТРОЗАВОДСКЕ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

Стоимость проезда в маршрутках Петрозаводска поднимется до 37 рублей

Повышение стоимости проезда в маршрутных автобусах Петрозаводска произойдет 10 апреля, об этом сообщается на портале общественного транспорта города.

Глава столицы Карелии Ирина Мирошник направила в Управление федеральной антимонопольной службы обращение с просьбой провести проверку обоснованности планируемого повышения стоимости проезда в автобусах до 37 рублей.

Тем временем, пассажиры негодуют: "Ездят как хотят и когда хотят, а мы должны им платить все больше и больше!".

Что вы будете делать, когда проезд в маршрутке поднимется до 37 рублей? На вопрос можно ответить здесь.

Пока власти Петрозаводска спят, родители будущих первоклассников дежурят в очереди у школ (ФОТО)

Несмотря на новые правила приема и электронную запись, в Петрозаводске родители будущих первоклассников заступили на ночное дежурство, чтобы записать своих детей в школу, так как никому и ни во что не верят.

Вселенский потоп: мэрия Петрозаводска обнародовала список затопленных улиц города

Многие улицы Петрозаводска оказались затоплены талыми водами, их откачивали спецтехникой.

Лужи скрывают ямы неведомой глубины. На улице Машезерская в провал на дороге упал внедорожник.

Правительство Карелии присоединилось к уборке луж в Петрозаводске (ВИДЕО).

Дела судебные

Сотрудник Следкома Карелии подозревается в мошенничестве

В отношении сотрудника Следственного комитета Карелии возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество".

Экс-глава Карелии Андрей Нелидов 30 марта вышел на свободу

По имеющейся информации, он намерен возвратиться в родной Санкт-Петербург, где проживает его гражданская супруга Арина и 9-летний сын Андрей Нелидов-младший.

В Петрозаводске суд оправдал фигурантов дела о гибели детей на Сямозере: оглашение приговора заняло 11 часов

В первом часу ночи судья Петрозаводского городского суда Марина Носова огласила оправдательный приговор экс-руководителю управления Роспотребнадзора Карелии Анатолию Коваленко и нынешней главе ведомства Людмиле Котович.

Скандал

Жители Нюхчи достучались до небес и все-таки привлекли внимание властей к проблеме села

В поморском селе в Карелии полгода не могут завершить возведение временного моста

Жители села опасаются, что с началом ледохода строительный мусор окажется в реке Нюхча, впадающей в Белое море.

Главу Карелии просят вмешаться в ситуацию с ремонтом моста в поморском селе Нюхча.

"Это – не Крымский мост, но для нашего села он важен!"

фото: © Администрация Петрозаводска

Жители Петрозаводска рассказали, что их не устраивает в благоустройстве города

Администрация столицы Карелии подвела итоги опроса о благоустройстве Петрозаводска.

Жители Петрозаводска недовольны плохим освещением улиц столицы Карелии. Горожан не устраивает качество пешеходной инфраструктуры и озеленения. Таковы результаты опроса, посвященного благоустройству Петрозаводска. Об этом информирует пресс-центр мэрии.

В опросе, который проводил комитет ЖКХ городской администрации, приняли участие 1178 человек. Анкетирование завершилось 30 марта.

"Респонденты удовлетворительно оценили выполненные работы по благоустройству, однако подчеркнули необходимость улучшения освещенности улиц, ремонта пешеходной инфраструктуры, озеленения", - сообщили в мэрии Петрозаводска.

Ранее сообщалось, что парк 50-летия Пионерской организации в Петрозаводске восстанавливали волонтеры "пионерского возраста".

фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК

Пьяный водитель перевернулся в Петрозаводске: травмирован пассажир

Госавтоинспекция Карелии сообщила, как пьяный водитель устроил ДТП на своей иномарке.

Авария произошла третьего апреля в Петрозаводске на улице Ригачина, информирует ГИБДД.

Пьяный 28-летний водитель на автомобиле "Opel" не справился с управлением, выехал за пределы дороги и опрокинулся.

В результате ДТП 29-летний пассажир получил травмы и был госпитализирован в БСМП Петрозаводска.

Обстоятельства аварии устанавливаются. По факту происшествия проводится проверка, пояснили в инспекции.

Ранее Госавтоинспекция сообщила обстоятельства массового ДТП на трассе в Карелии.

фото: © Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

Жители Карелии продолжают сдавать стволы сотрудникам Росгвардии

Жители Карелии добровольно сдали 20 единиц оружия сотрудникам Росгвардии.

В период с 26 марта по 1 апреля сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы территориального управления Росгвардии проведели 82 проверки обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан.

Как сообщают в Росгвардии, из оборота была изъята одна единица оружия. Составлено 20 протоколов об административных правонарушениях. Граждане добровольно сдали 20 единиц оружия.

Ранее сообщалось, что росгвардейцы продолжают разоружать жителей Карелии.

Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 4 апреля



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Пасмурно, -1 …+3 3 м/с ЮЗ 742 мм.рт.ст. 78% день Небольшой снег, +2 …+4 6 м/с ЮЗ 740 мм.рт.ст. 72% вечер Небольшой снег, +2 …+3 5 м/с ЮЗ 736 мм.рт.ст. 88% ночь Пасмурно, +2 …+3 5 м/с ЮЗ 734 мм.рт.ст. 85%

фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК

Пьяный водитель иномарки попался в руки инспекторов в Карелии

Сотрудники Госавтоинспекции обнаружили очередного автомобилиста, который сел за руль в пьяном виде.

Третьего апреля в посёлке Хелюля Сортавальского района сотрудники ДПС остановили автомобиль "Ford" под управлением 43-летнего водителя, который находился за рулем с признаками состояния опьянения. Об этом сообщает Госавтоинспекция Карелии.

"В отношении водителя составлены административные материалы по статье 12.8 КоАП РФ. Водитель по решению суда заплатит штраф в размере 30 тысяч рублей и будет лишен права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет", - заявили в ГИБДД.

Ранее сообщалось, что пьяный водитель перевернулся в Петрозаводске: травмирован пассажир

фото: ©Столица на Онего

Финская журналистка сообщила, что ее поразило в русских

Финско-шведская журналистка рассказала об особенностях жителей России.

Финско-шведская журналистка Анна-Лена Лаурен поделилась с читателями Göteborgs-Posten впечатлениями от жизни в России и общения с ее жителями. Об этом сообщает РИА Новости.

Репортер работает в России уже 15 лет. Сначала она жила в Москве, позднее перебралась в Петербург. Лаурен свободно владеет русским языком и дружит с носителями, однако она призналась, что не хочет слишком сильно интегрироваться в чужую среду.

Журналистка отметила, что россияне склонны отмахиваться от проблем в стране или бессильно пожимать плечами.

"Мне важно сохранять остроту чувств. <…> Очень важно реагировать на все, что неправильно", — считает она.

При этом Лаурен отметила, что русские люди очень тесно связаны с родной историей и культурой.

"Они читают своих классиков, в обществе ценятся поэзия и художественная литература", — говорится в статье.

Это напомнило Лаурен о детстве. Она родилась в семье учителей, в доме у них было много книг, а дедушка с бабушкой также соблюдали традиции.

Журналистка отметила, что в России легко вести социальную жизнь.

"Нет ничего лучше, чем сесть с русскими за стол, открыть бутылку вина и разговаривать", — рассказала она.

Лаурен подчеркнула, что такие беседы никогда не бывают скучными, наоборот, разговор быстро переходит на важные, масштабные темы.

"Темы вроде погоды почти не обсуждаются. Зато очень часто говорят о смерти, любви и прочих философских, экзистенциальных вещах", — заключила репортер.

фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК

В Карелии инспекторы высадили из машины пьяного водителя "Нивы"

В Питкяранте инспекторы обнаружили нетрезвого водителя, который к тому же забыл пристегнуться ремнем безопасности и взять с собой документы.

Третьего апреля в Питкяранте 52-летний водитель управлял автомобилем "Нива" в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Госавтоинспекция Карелии.

У водителя не оказалось при себе документов на автомобиль. Во время движения он также забыл пристегнуться ремнем безопасности.

"Транспортное средство нарушителя задержано, перемещено на стоянку, а сам нарушитель ожидает решения суда. По ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ ему грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение водительских прав", - сообщили в ГИБДД.

Ранее сообщалось, что пьяный водитель перевернулся в Петрозаводске: травмирован пассажир.

фото: © Fotolia/ olgavolodina

Мошенники стали использовать новую схему обмана россиян

Мошенники начали под видом сотрудников кредитных организаций предлагать россиянам оформить вклад под высокий процент.

Заинтересовавшимся присылают ссылку якобы на страницу онлайн-банка, где нужно ввести настоящие логин и пароль, выяснило РИА Новости.

Корреспондент агентства получил письмо от Сбербанка, в котором говорилось: "Внимание, так говорят только мошенники: переоформите вклад под более выгодный процент, вот ссылка".

Руководитель группы отдела аналитики информационной безопасности Positive Technologies Екатерина Килюшева пояснила РИА Новости, что эта универсальная схема используется для получения доступа к онлайн-банку. При этом мошенники могут как звонить своим жертвам, так и присылать им письма на электронную почту.

"Злоумышленники сообщают о якобы проводимой акции, которой нет на сайте, и предлагают оформить вклад под более высокий процент. Затем они присылают ссылку на поддельную страницу аутентификации, где требуется ввести логин и пароль от онлайн-банка", — отметила она.

Переход обманщиков к теме вкладов эксперт объяснила тем, что многие россияне уже знают: нельзя никому сообщать по телефону коды подтверждения из смс и push-уведомлений. Однако клиенты могут не увидеть ничего подозрительного в заманчивом предложении от банка и не понять, что вводят учетные данные на фейковой странице, а не на сайте кредитной организации.

Банку России известно о такой мошеннической легенде, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.

"С прошлого года интерес мошенников сместился с банковских карт граждан на их счета и депозиты. Причина этого в том, что на счетах и депозитах у людей, как правило, гораздо больше денег, чем непосредственно на карте", — пояснила пресс-служба ЦБ.

Смысл всех схем сводится к тому, чтобы либо узнать у потенциальной жертвы данные карты или пароли из СМС, либо заставить человека самостоятельно перевести деньги на некий счет, напоминает регулятор. ЦБ советует россиянам не забывать, что ни в коем случае нельзя сообщать незнакомым людям данные своей банковской карты или переводить деньги по их указанию, даже если эти люди представляются сотрудниками кредитных организаций или правоохранительных органов.