Чем запомнился этот день

фото: Артур Парфенчиков / ВК

Вспышка кишечной инфекции произошла в одной из школ Карелии

Глава республики Артур Парфенчиков взял под контроль ситуацию в школе № 1 в Олонце, где произошла вспышка острой кишечной инфекции.

За медицинской помощью в связи с отравлением обратились 22 ученика младших классов и сотрудник школьного пищеблока. Об этом сообщил Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

По информации губернатора, госпитализация никому из заболевших не потребовалась. Начальная школа закрыта, проводится обследование персонала и учеников, взяты пробы продуктов.

"В причинах случившегося необходимо разобраться. По моему поручению в Олонце создан оперштаб, на месте совместно со специалистами Роспотребнадзора работает комиссия Минобразования республики", - сообщил глава Карелии.

Парфенчиков заявил, что в Олонце школьное питание поставляет единая организация, но из других образовательных учреждений жалоб пока не поступало.

фото: Артур Парфенчиков / ВК

В Карелии число школьников, заразившихся кишечной инфекцией, возросло

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков сообщил, что в Олонце в клинику обратились 58 отравившихся пациентов.

В Олонецкую центральную районную больницу с признаками кишечной инфекции обратились 58 человек, сообщил министр Михаил Охлопков в соцсети. Напомним, сегодня в полдень была информация только о 23 случаях заражения.

Вспышка кишечной инфекции произошла в олонецкой школе №1.

"В течение суток, 7 и 8 апреля, в Олонцекую ЦРБ по уточнённым данным обратились за медицинской помощью 58 человек с признаками кишечной инфекции. Из них – 57 детей, учеников начальных классов МКУ "Средняя общеобразовательная школа №1" и 1 - работник пищеблока учреждения. У всех обратившихся за медицинской помощью имелись клинические проявления пищевой токсикоинфекции: тошнота, рвота, жидкий стул, боли в животе. Состояние больных оценивается как лёгкой степени, они находятся на амбулаторном лечении", - сообщил глава карельского Минздрава Михаил Охлопков.

Для организации консультативной и медицинской помощи пострадавшим в Олонец выехали главный внештатный педиатр и главный внештатный инфекционист Республики Карелия.

Ранее сообщалось, что Следком Карелии организовал проведение доследственной проверки по факту заболевания школьников в городе Олонец.

Также проверку по факту вспышки острой кишечной инфекции среди учащихся олонецкой школы №1 проводит прокуратура.

Ситуацию с отравлением в олонецкой школе также взял под контроль глава республики Артур Парфенчиков.

ДАВАЙТЕ ВЫБИРАТЬ: Кто должен стать кандидатом на должность главы Петрозаводска от КПРФ? (ОПРОС)

Десять человек выразили желание участвовать в конкурсе на должность главы Петрозаводска при поддержке КПРФ – давайте выберем одного кандидата от всех жителей.

Карельское отделение КПРФ выдвинет на конкурс по отбору кандидатов на должность главы Петрозаводска того, кого жители определят голосованием.

До 7 апреля принимались анкеты тех, кто готов пойти на конкурс при поддержке горожан и КПРФ.

Свои анкеты в партию прислали 10 человек. Теперь нам предстоит выбрать, кто из них станет народным кандидатом.

- Давайте вместе выберем достойного человека, который будет отстаивать интересы петрозаводчан, и выдвинем его на конкурс, - призывает КПРФ. - Пусть это будет тот, кого поддержит большинство жителей. Главная наша цель – заставить власть услышать мнение горожан.

Итак, на конкурс готовы пойти:

Игорь Амосов – управляющий филиал-трестом «Петрозаводскгоргаз»

Сергей Гоноболев – специалист в области муниципальной службы, СМИ, комплексной безопасности

Андрей Гущин – ветеран МВД Карелии

Илья Косенков – лидер профсоюзов Карелии

Светлана Логинова – бывшая глава Суоярвского района, депутат Заксобрания Карелии 5 созыва

Семен Павилонис – сотрудник охранного предприятия

Инесса Петкевич – экономист, юрисконсульт

Николай Тараканов – предприниматель

Артем Тимошенко – директор компании по продаже техники

Александр Флеганов – юрист, адвокат

Проголосовать можно здесь.

Коротко расскажем о каждом кандидате.

Игорь Амосов – управляющий филиал-трестом «Петрозаводскгоргаз»







56 лет, окончил энергетический факультет Военно-космической академии имени Можайского по специальности инженер-знергетик, Санкт-Петербургский университет МВД по специальности юрист.

Основная трудовая деятельность связана со сферой энергетики, обеспечения безопасности. Большой стаж службы в правоохранительных органах и работы в Управлении федеральной службы судебных приставов. Подполковник милиции, заместитель командира ОМОН, замначальника отдела обеспечения общественного порядка МВД Карелии. Старший судебный пристав, государственный советник юстиции РФ I класса.

С июня 2020 года по настоящее время - управляющий филиал-трестом «Петрозаводскгоргаз газораспределительной компании АО Карелгаз» (реализация газа и обслуживание газовых сетей районов).

Проголосовать можно здесь.

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Сергей Гоноболев – специалист в области муниципальной службы, в сфере СМИ, комплексной безопасности и охраны труда









57 лет. Окончил Петрозаводский государственный университет по специальности преподаватель физики. Имеет сертификаты по политическому менеджменту, правовым основам самоуправления, охране труда, ГО ЧС и пожарной безопасности.

Основная трудовая деятельность связана с работой на муниципальной службе (администрация Прионежского муниципального района, специалист по работе с депутатским корпусом), средствами массовой информации (заведующий отдела рекламно-коммерческого вещания на ТВ и Радио ГТРК «Карелия», руководитель проекта «Комсомольская правда в Карелии»). специалист в области комплексной безопасности (охрана труда, вопросы ГО ЧС, пожарной безопасности и т.д.). Успешно работал руководителем предприятия.

Имеет большой опыт проведения и управления организацией массовых мероприятий.

Сейчас находится на пенсии, но в настоящее время занимается общественной и творческой деятельностью. Имеет награды и поощрения.

Проголосовать можно здесь.

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Андрей Гущин – ветеран МВД Карелии









58 лет, окончил Московский государственный открытый университет по специальности геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых; Санкт-Петербургский университет МВД России.

В органах внутренних дел прошел путь от участкового инспектора до начальника отдела собственной безопасности и начальника оперативно-поискового бюро МВД по Республике Карелия.

Награжден медалью за службу на Северном Кавказе и медалью участника боевых действий на Северном Кавказе. Награжден медалью МВД России за отличие в службе 3, 2 и 1 степени.

Награжден медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени.

Проголосовать можно здесь.

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Илья Косенков – лидер профсоюзов Карелии







45 лет, окончил математический факультет Петрозаводского госуниверситета по специальности инженер-программист, Академию народного хозяйства при Правительстве РФ по программе «Социальный менеджмент и социальная работа», Карельский региональный институт управления, экономики и права Петрозаводского государственного университета по программе «Менеджмент» в рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ.

Основная трудовая деятельность была связана с Петрозаводским государственным университетом, где работал сначала методистом отдела инноваций и менеджмента, затем стал председателем студенческой профсоюзной организации.

С 2010 года по настоящее время – председатель Общественной организации «Объединение организаций профсоюзов в Республике Карелия».

Проголосовать можно здесь.

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Светлана Логинова – бывшая глава Суоярвского района Республики Карелия, депутат Законодательного собрания Карелии 5 созыва

62 года, окончила Северо-Западную академию государственной службы при Президенте РФ по специальности муниципальное управление.

В 2006 году была избрана главой Вешкельского сельского поселения, позднее - председателем совета и главой Суоярвского района. С 2011-го по 2016 год – депутат Законодательного собрания Республики Карелия 5 созыва.

Заслуженный работник органов местного самоуправления в Республике Карелия.

Проголосовать можно здесь.

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Семен Павилонис – сотрудник охранного предприятия







34 года, окончил Петрозаводский техникум городского хозяйства по специальности техник, теплотехник.

Трудовая деятельность была связана со сферой ЖКХ.

В настоящее время - дежурный пульта управления частной охранной организации «ПАТРИОТ» (охрана объектов повышенной важности, территорий объектов повышенного контроля, имущества и ценностей).

Проголосовать можно здесь.

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Инесса Петкевич – экономист, юрисконсульт

53 года, окончила Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуникаций по специальности «Экономика и управление на предприятии», Петрозаводский государственный университет по специальности юрист.

Работала инспектором-экономистом в Карельском ресурсном центре Национального банка России, старшим бухгалтером в структурах МВД, ведущим бухгалтером в централизованной бухгалтерии Министерства здравоохранения Карелии, заместителем руководителя по экономическим вопросам Госпиталя ветеранов войн.

В настоящее время является председателем совета и юрисконсультом потребительского кооператива, председателем правления ТСЖ.

Проголосовать можно здесь.

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Николай Тараканов – предприниматель

43 года, окончил лесоинженерный факультет Петрозаводского государственного университета.

Был индивидуальным предпринимателем, директором транспортной компании. Руководил учреждением социального обслуживания населения по Пряжинскому району Карелии.

В настоящее время - заместитель директора ООО «АК 1126».

Проголосовать можно здесь.

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Артем Тимошенко – директор компании по продаже техники

40 лет, окончил лесоинженерный факультет Петрозаводского государственного университета по специальности

«машины и оборудование лесного комплекса», инженер-механик; Северо-Западный государственный заочный технический университет,

автотранспортный факультет по специальности «организация перевозок и управление на транспорте», инженер-менеджер.

С 2013 года – директор ООО "КИТ" - компании, занимающейся торговлей техникой (экскаваторы, погрузчики, башенные краны), запасными частями и др. Опыт в создании и ведении бизнес-проектов, поставок коммерческой и строительной техники, запасных частей к ней из Китая и Европы.

Проголосовать можно здесь.

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Александр Флеганов – юрист, адвокат

61 год, окончил Всесоюзный юридический заочный институт по специальности юрист.

Более 32 лет отдал работе в сфере права, адвокатской деятельности. С августа 2019 года по настоящее время является членом экспертного общественного совета при Уполномоченном по правам человека в Республике Карелия.

В настоящее время - председатель коллегии адвокатов Республики Карелия «Флеганов и партнёры».

Заслуженный юрист Республики Карелия, награжден медалью «За заслуги в защите прав и свобод граждан» I степени.

Проголосовать можно здесь.

Голосование продлится до 16.04. (подведение итогов в 18.00).

На первом этапе можно будет проголосовать за любого из 10 претендентов, таким образом, определится тройка лидеров. Итоги первого этапа мы подведем 12.04 (подведение итогов в 18.00) – определим тройку лидеров. На втором этапе 16.04. будет выбран победитель народного голосования.

фото: Камера компании "Ситилинк" / скриншот видео

Водитель-наркоман застрял на железнодорожных путях в Петрозаводске (ВИДЕО)

Водитель с признаками наркотического опьянения застрял на железнодорожных путях и выбежал из машины.

Инцидент произошел восьмого апреля в два часа ночи в Петрозаводске на Первомайском проспекте, у дома № 74, сообщает сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Легковой автомобиль двигался по Первомайскому проспекту в сторону центра. В районе пересечения с улицей Новосулажгорская водитель выехал на заснеженный газон, затем направился к железнодорожным путям. Там он остановился. Из машины вышел пассажир. Автомобиль продолжил движение и выехал на железнодорожные пути, застряв на них.

После этого из автомобиля вышел человек, предположительно, водитель, и побежал по железнодорожным путям в сторону Товарной станции.

"ДТП Петрозаводска и Карелии" со ссылкой на полицию сообщает, что в МВД о происшествии сообщил очевидец. Затем на место был отправлен патруль.

Водитель был задержан. По видимым признакам, он находился в состоянии наркотического опьянения. Автомобилист направлен на медицинское освидетельствование. Автомобиль эвакуирован на штрафстоянку. Проводится проверка.

Видеокамера компании "Ситилинк" запечатлела происшествие.

Ранее сообщалось, как автомобиль сбил пожилую пару в центре Петрозаводска.

фото: © "Столица на Онего"

Дознаватель полиции Петрозаводска, подозреваемая в фальсификации доказательств, пойдет под суд

Сегодня Петрозаводский городской суд рассмотрит ходатайство карельского Следкома о домашнем аресте женщины-дознавателя полиции Петрозаводска, которой вменяется в вину фальсификация доказательств по уголовному делу.

Сегодня 8 апреля судья Петрозаводского городского суда Эдуард Новоселов в 15.30 начнет рассмотрение ходатайства карельского Следкома о домашнем аресте сроком на 2 месяца дознавателя городской полиции В.

По полученной нами в правоохранительных органах информации, задержанной два дня назад женщине-дознавателю 1980 года рождения вменяется в вину ст.303 ч.2 УК РФ: фальсификация доказательств по уголовному делу.

По данным "Столицы на Онего", этот факт обнаружила прокуратура в ходе проверки соблюдения закона сотрудниками органов внутренних дел. Материалы проверки надзорное ведомство передало в Следком для дальнейшего разбирательства.

Защищает сотрудницу полиции адвокат Константин Кибизов, на данный момент отказавшийся от каких-либо комментариев по уголовному делу своей доверительницы.

Если вина сотрудницы полиции Петрозаводска будет доказана судом, за это преступление средней тяжести ей может грозить до 5 лет лишения свободы.

фото: Камера компании "Сампо.ру" / скриншот видео

Водитель иномарки спровоцировал опасное лобовое столкновение в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

На улице Гоголя в центре столицы Карелии столкнулись две иномарки.

Авария произошла утром восьмого апреля в районе пересечения улицы Гоголя с улицей Герцена в Петрозаводске. Об этом сообщает сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии".

На перекрестке столкнулись "Renault Duster" и "Toyota".

"Renault" двигался по улице Гоголя вверх. Уходя от столкновения с выезжающим на перекрёсток с улицы Герцена автомобилем "Ford Focus", водитель предпринял небезопасный маневр влево, после чего выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с машиной "Toyota".

Сообщается, что в ДТП обошлось без жертв.

Видеокамера компании "Сампо.ру" запечатлела момент аварии.

Ранее сообщалось, что петрозаводчанин, рискуя потерять права, прокатил ребенка по "встречке"

фото: © кадр из видео

Петрозаводчанин, рискуя потерять права, прокатил ребенка по "встречке" (ВИДЕО)

В центре Петрозаводска сотрудники ГИБДД остановили водителя-нарушителя, подвергшего ребенка опасности, сообщили в Госавтоинспекции города.

В минувшую среду, 7 апреля, в 17.23 на перекрестке улиц Анохина и Горького автоинспекторы пресекли грубое нарушение правил дорожного движения водителем автомобиля Mini Cooper, который совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения.

В отношении 40-летнего нарушителя составлен протокол.

За выезд на "встречку" предусмотрен административный штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.

Кроме этого, водитель нарушил требования к перевозке детей - перевозил 8 - летнего ребенка на переднем сиденье автомобиля, без использования детского удерживающего устройства.

В отношении водителя вынесено постановление об административном правонарушении. За данное нарушение предусмотрен штраф в размере 3 тысяч рублей.

фото: ДТП Петрозаводска и Карелии

Автомобилист сбил ребенка в Петрозаводске (ВИДЕО)

На пешеходном переходе иномарка сбила ребенка, он госпитализирован.

Восьмого апреля, в четверг, в 18-03 автомобилист сбил ребенка на пешеходном переходе на Кукковке. Об этом информирует сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии".

ДТП с участием пешехода и легкового автомобиля "Nissan Almera" произошло на Карельском проспекте, на нерегулируемом пешеходном переходе в районе пересечения с улицей Сортавальская.

Автомобиль двигался по Карельскому проспекту в сторону улицы Лыжная. Женщина и ребенок переходили проезжую часть Карельского проспекта по нерегулируемому пешеходному переходу. Затем водитель совершил наезд.

Сообщается, что в момент ДТП светофор на пешеходном переходе не работал.

По предварительной информации, в результате наезда травмирован ребенок 2015 года рождения. Он госпитализирован.

Камера компании "Ситилинк" запечатлела момент происшествия.

Ранее сообщалось, как автомобиль сбил пожилую пару в центре Петрозаводска.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

В Карелии резко увеличилось число крайне тяжелых ковидных больных, которые не могут дышать

В ковид-центрах республики на лечении от коронавируса находятся 378 человек, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

По данным на 8 апреля, в стационарах находятся 378 жителей республики, заболевших COVID-19. Из них 337 - в состоянии средней тяжести, 36 тяжелобольных и 5 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ, 1 человек из них находятся на инвазивной ИВЛ, когда аппарат полностью взял на себя функцию дыхания. Об этом сообщает министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Отметим, что 7 апреля было только двое крайне тяжелых больных коронавирусом, которые подключены к аппаратам ИВЛ, а за сутки их число достигло пяти.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от COVID-19 скончались два человека и заразились коронавирусом 66. Всего в республике за время пандемии инфицировано 44517 человек. Выздоровели – 42236. Умер 409 пациент.

фото: © shutterstock.com

В Карелии окровавленная жертва убежала от преступника, когда у него сломался нож

В Сегеже мужчина сломал нож, когда пытался зарезать знакомую, и его осудили на 7 лет колонии, сообщили в Следком Карелии.

Установлено, что в сентябре 2019 года 32-летний житель Сегежи, находясь в городе у своей знакомой, в ходе ссоры напал на нее с ножом и попытался зарезать. Когда он наносил удары, нож сломался, и он пошел искать новый. В это время окровавленная жертва сбежала.

Женщина на улице попросила помощи у прохожих, которые вызвали "скорую". Пострадавшую доставили в больницу, где ей была оказана медицинская помощь, и она осталась жива.

По ходатайству следователя судом в отношении подсудимого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 7 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Как стало известно, в результате кровавой разборки женщин осталась инвалидом. У нее на воспитание двое маленьких детей. Также знакомые пострадавшей сообщили, что пара никогда не злоупотребляла спиртным. Оба работают, мужчина - вахтовым методом.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Две женщины стали очередными жертвами пандемии коронавируса в Карелии

Оперативный штаб карельского правительства по борьбе с коронавирусом сообщил о смерти двух пациенток.

В Карелии подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции, информирует оперштаб. В Республиканской инфекционной больнице скончались жительница Петрозаводска 1929 года рождения и жительница деревни Авдеево Пудожского района 1950 года рождения. Обе пациентки имели сопутствующие хронические заболевания.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 66 человек. Из этого числа заболевших – 63 человека, из них 14 имеют симптомы средней тяжести, три человека в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.

Выздоровели еще 85 человек.

По официальным данным, с начала пандемии от коронавируса в Карелии скончались 409 человек. Выздоровели за весь период 42236 человек. Эта информация содержится на странице в соцсети главы карельского Минздрава Михаила Охлопкова.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7228,6 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3138,8 случая, по Северо-Западу – 5543,6, сообщает оперштаб.

фото: администрация Петрозаводска

Движение транспорта ограничат на центральной площади Петрозаводска

Администрация Петрозаводска предупредила об изменении схемы движения транспорта на площади Кирова в День космонавтики.

12 апреля с 8 до 20 часов будет запрещён въезд на площадь с улицы Правды.

Временные ограничения установят в связи с проведением выставки пожарной техники.



"Схема движения изменится в целях повышения безопасности и предупреждения дорожно-транспортных происшествий на время проведения выставки специализированной техники в преддверии Дня пожарной охраны Республики Карелия", - сообщили в пресс-службе мэрии.







фото: пресс-служба правительства Карелии

Глава Минэка ответил, как в Карелии будут выполнять поручение Путина о росте доходов населения

Власти Карелии прогнозируют рост заработной платы в республике в 2021 году, что позволит выполнить поручение президента РФ Владимира Путина увеличить доходы населения в отстающих регионах страны.

Об этом сообщил на брифинге в правительстве министр экономического развития республики Олег Ермолаев.

Он ответил на вопрос о том, как можно добиться выполнения поручения президента, которое было дано по итогам совещания с членами правительства России 10 марта 2021 года. "Правительству Российской Федерации совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации обеспечить реализацию индивидуальных программ социально-экономического развития регионов с уровнем социально-экономического развития ниже среднероссийского и достижение конкретных целевых результатов в виде опережающего роста реальных денежных доходов населения…", - говорится в перечне поручений главы государства. По словам Ермолаева, в Карелии прогнозируется рост заработной платы. "В первую очередь, конечно, мы достигаем этих показателей благодаря росту заработной платы…Мы идем более опережающими темпами и прогноз по росту у нас достаточно оптимистичный… Мы сейчас проанализировали два месяца 2021 года – рост заработной платы продолжается, и он хороший. Поэтому в этом направлении будем думать…", - сказал министр. Что он еще думает по этому поводу, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: ИА "Республика"/Любовь Козлова

Второй завод пожарных роботов строят в Петрозаводске

Компания "ЭФЭР", которая занимается высокотехнологичным производством пожарной робототехники, строит второй завод в Петрозаводске.

Об этом сообщил на брифинге в правительстве министр экономического развития Карелии Олег Ермолаев.

"Они сегодня реализуют уже проект - там идет большая стройка - проект на 324 млн рублей, который позволит увеличить почти в 2 раза объем выпускаемой продукции и создать 28 дополнительных рабочих мест. По сути это второй завод по цифровому производству пожарных роботов", - сказал Ермолаев. Чем помогали власти республики, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © паблик Вконтакте «Подслушано в ПТЗ|Петрозаводск»

«Выброшенный универсам» нашли под кустами в Петрозаводске (ФОТО)

Возле одной из торговых точек карельской столицы больше года валяется неубранная вывеска от прежнего магазина.

В паблике «Подслушано в ПТЗ|Петрозаводск» один из подписчиков опубликовал фотографии, сделанные возле одной из торговых точек города, на улице Зеленой.

«Когда будут местные власти обязывать к порядку торговые точки, или только в центре города должен быть порядок», — задается вопросом автор фото.

На фото видно старую вывеску, попросту выброшенную рядом с магазином в кусты. Прежнего магазина уже давно не существует, но убрать прилегающую территорию новые хозяева за это время так и не удосужились.

Всю зиму мусор пролежал под снегом, а весной все растаяло, и открылась нелицеприятная картина.

фото: Камера наблюдения "Сампо.ру" / скриншот видео

Инспекторы нашли водителя маршрутки, который спровоцировал происшествие со "скорой" в Петрозаводске

Водитель петрозаводской маршрутки №25, из-за действий которого с дороги вылетела машина скорой помощи, оштрафован.

Водителю маршрутки, из-за которого машина скорой помощи едва не врезалась в столб на обочине, придется заплатить три тысячи рублей. Об этом сообщает Госавтоинспекция Петрозаводска.

Маршрутчик не предоставил преимущество автомобилю с включенными специальными сигналами.

"В отношении нарушителя, 1966 года рождения, вынесено постановление об административном правонарушении по ч. 2. ст. 12.17 КоАП РФ. Водителю предстоит заплатить штраф в размере 3000 рублей", - сообщили в ГИБДД.

Напомним, 19 марта в 16.12 на пересечении набережной Варкауса и улицы Ленинградская водитель маршрутного автобуса № 25 не предоставил преимущества в движении машине скорой помощи с одновременно включенными маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом. "Скорая" вылетела с дороги. После этого сотрудники Госавтоинспекции провели проверку и установили личность нарушителя.

Напомним, момент происшествия с участием маршрутки и "скорой" запечатлела камера наружного наблюдения.

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Минстрой России включил Петрозаводск в топ-20 крупных городов по комфортности городской среды

Министерство строительства России вычислило индекс качества городской среды в России - Петрозаводск занял 20 место среди крупных городов.

Результаты исследования опубликованы на официальном сайте министерства.

Индекс рассчитывался по нескольким показателям: количеству сервисов и услуг, реализованным проектам благоустройства, участии граждан в принятие решений по вопросам городского развития, климатическим условиям и ряду других критериев.

В администрации Петрозаводска сообщили, что индекс карельской столицы вырос по сравнению с прошлым годом на 5 %.

"На результаты влияют итоги проведенной в предыдущие годы работы по улучшению городской среды, созданию комфортных и безопасных условий проживания граждан. Это доступность спортивной инфраструктуры, объектов культуры, безопасность дорожного движения, качество дорог, доступность общественного транспорта, развитость сферы услуг, состояние жилищного фонда, обеспеченность коммунальной инфраструктурой и многое другое", - пояснили в пресс-службе мэрии.







фото: Тотальный диктант 2021. Петрозаводск / ВК

Глава союза журналистов Карелии стал диктатором

Председатель Союза журналистов Карелии Георгий Чентемиров объявлен диктатором в рамках образовательной акции "Тотальный диктант".

Журналист Георгий Чентемиров прочитает участникам акции текст тотального диктанта в этом году.

"Георгий - диктатор Тотального диктанта в ПетрГУ", - говорится на странице акции в соцсети.

"Суть акции — добровольный бесплатный диктант для всех желающих, который проходит в один день по всему миру (с поправкой на часовые пояса). Каждый желающий может прийти, написать диктант и проверить уровень своей грамотности", - так описывают образовательную акцию ее организаторы

"Тотальный диктант" состоится 10 апреля. Акция в Петрозаводске пройдет на нескольких городских площадках.

Ранее сообщалось, как Парфенчиков написал "Диктант Победы": задания показались ему легкими

фото: Минсельхоз Карелии

Тысячи мальков краснокнижного лосося выпустили в реку Шуя в Карелии (ФОТО и ВИДЕО)

Специалисты Главрыбвода запустили в реку Шуя в Прионежском районе 36 тысяч штук двухгодовиков молоди озерного лосося.

Как сообщили в Министерстве сельского и рыбного хозяйства республики, в минувшую среду, 7 апреля, специалисты Минсельхоза приняли участие в выпуске 36 тысяч штук двухгодовиков мальсков озерного лосося в реку Шуя.

Выпуском занимались специалисты Карельского филиала Главрыбвода в рамках госзадания на проведение работ по искусственному воспроизводству занесенного в Красную книгу РФ озерного лосося Онежского озера. Молодь выращена на Кемском рыбоводном заводе Главрыбвода.

Следующий выпуск 27 тысяч штук мальков запланирован на 9 апреля.

Ранее сообщалось, что почти половина рыбоводных участков в Карелии не имеет согласования хозяйственной деятельности.

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

В Карелии омбудсмен Лариса Бойченко отмечает день памяти мученицы Ларисы

Омбудсмен по защите прав человека в Карелии Лариса Бойченко рассказала в соцсети о великомученице, которая удостоилась вечной жизни.

Лариса Бойченко разместила на своей странице в соцсети фотографию рабочего стола своего компьютера с информацией о "Дне именин у Ларисы".

"8 апреля - один раз в году православная церковь отмечает день памяти великомученицы Ларисы, которая своим мужеством удостоилась вечной жизни", - написала Лариса Бойченко.

Лариса Бойченко на своей странице в соцсети регулярно размещает фотографии страниц бумажных календарей с различными датами, снимки экрана монитора с заинтересовавшей ее информацией, фото вырезок из газет. На странице уполномоченного по защите прав человека в Карелии также можно ознакомиться с содержанием детской притчи про белку и волка, а также прочитать заповеди мудреца для долгой и радостной жизни.

Ранее сообщалось, как омбудсмен Лариса Бойченко провела встречу с медведем.

фото: © РИА Новости / Макс Ветров

Штормовой ветер вновь обрушится на Карелию

МЧС Карелии предупреждает об усилении ветра в пятницу до 18 м/с.

По информации Карельского Гидрометцентра, во второй половине дня 9 апреля местами по республике ожидается усиление юго-западного, южного ветра порывами до 15-18 м/с.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть все городские округа и районы республики.

В МЧС Карелии рекомендуют жителям республики:

• не приближаться к проводам, провисшим низко над землей;

• не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередач;

• при выезде на личном автотранспорте убедиться в достаточности топлива на транспортном средстве, наличия инструмента (снеговая лопата, трос, буксировочное устройство), достаточности зарядки аккумуляторов сотовых телефонов, наличия номеров экстренных служб, источников дополнительного освещения (фонарик) и их исправность;

• ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых;

• ограничить движение по пешеходным подвесным мостам.

фото: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев

В Карелии следователи выясняют обстоятельства заражения детей кишечной инфекцией

Следком Карелии организовал проведение доследственной проверки по факту заболевания школьников в городе Олонец.

Как сообщает Следком республики, 22 учащихся и один работник средней общеобразовательной школы в Олонце обратились за медицинской помощью в лечебное учреждение с признаками отравления и температурой.

Все дети проходят амбулаторное лечение, госпитализированных нет.

"Следователи опрашивают должностных лиц, истребована необходимая документация. Проводится комплекс проверочных мероприятий, по результатам которых будет принято процессуальное решение", - говорится в заявлении Следкома.

Ранее сообщалось, что глава республики Артур Парфенчиков взял под контроль ситуацию в школе № 1 в Олонце, где произошла вспышка острой кишечной инфекции.

фото: Дмитрий Рогулин/ ТАСС

Как жители Карелии смогут легализовать незаконные гаражи: разработана инструкция

Управление Росреестра по Карелии подготовило разъяснения, как будет на практике действовать закон о "гаражной амнистии", позволяющий легализовать гаражи, оказавшиеся вне закона.

С 1 сентября 2021 года вступит в силу закон, регламентирующий оформление прав собственности на гаражи, построенные до 30 декабря 2004 года, когда начал действовать Градостроительный кодекс РФ. Владельцам таких гаражей больше не придется доказывать свое право на имущество через суд.

Карельское управление Росреестра разработало пошаговую инструкцию, как должны будут действовать владельцы гаражей. "Чтобы оформить такой гараж в собственность граждане должны обратиться в орган местного самоуправления или орган государственной власти субъекта с целью предоставления земельного участка из неразграниченной государственной собственности, с заявлением о предоставлении земельного участка под существующим гаражом с приложением документа, который подтверждает факт владения гаражом. Заявление об осуществлении государственного кадастрового учета и государственной регистрации права собственности на земельный участок и гараж должен будет подать соответствующий орган власти", - сообщили в Росреестре. Закон устанавливает перечень документов, подтверждающих владение гражданином объектом гаражного назначения. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © "Столица на Онего"

Получит ли вторую жизнь здание бывшей школы на Волховской в Петрозаводске?

Власти столицы Карелии вместе со специалистами и общественниками решают судьбу здания бывшей школы на Зареке.

Здание школы на Волховской около 20 лет не видело учеников. Закрытое на ремонт в 2004-м году, оно так и пустует. Но активные петрозаводчане считают, что историческое здание 1938 года постройки должно быть восстановлено. В администрации Петрозаводска по инициативе Главы города Ирины Мирошник создана специальная рабочая группа, цель которой определить дальнейшую судьбу здания на Волховской. Свою вторую встречу участники группы – представители мэрии, Петросовета, специалисты и общественники – провели непосредственно в стенах бывшей школы.

«Уважаемые члены рабочей группы, прошу прослушать инструктаж по технике безопасности. Во время посещения здания вы должны быть предельно внимательны: перил у лестниц нет, деревянные полы есть только на первом этаже, из стен может торчать арматура, с потолков нависать отвалившиеся конструкции», – обратилась к участникам выездного совещания директор средней школы № 8 имени Н. Г. Варламова, депутат Петросовета Екатерина Реутова.

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фото: pixabay

Зарплата медиков в Карелии меньше, а дефицит кадров больше, чем по России

Работодатели в Карелии больше, чем в других регионах, испытывают дефицит медицинских кадров, но предлагают претендентам на вакансии зарплату ниже, чем, в среднем, по России.

Об этом говорят результаты исследования, проведенного аналитиками онлайн-платформы по поиску работы и персонала HeadHunter.

С начала года работодатели в Карелии разместили более 400 вакансий для медиков. Уровень конкуренции за рабочие места в республике ниже, чем по России – в среднем, одно резюме на вакансию, что намного меньше нормы и говорит о дефиците кадров. При этом предлагаемая зарплата в республике ниже среднероссийской и составляет порядка 41 тыс. рублей. Какие специалисты нужны медучреждениям республики, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Ярослав Чингаев / Ведомости

Автодилеры в Карелии второй раз с начала года переписали ценники

Стоимость новых автомобилей иностранных брендов в Карелии в начале апреля выросла на 0,7%.

Это следует из проведенного Карелиястатом мониторинга потребительских цен за период с 30 марта по 5 апреля.

Средняя цена на иномарку превысила 1 млн 270 тыс. рублей. Неделей ранее эта сумма составляла 1 млн 260 тыс. рублей. В марте автодилеры уже повышали цены на иномарки. Тогда они выросли на 0,8%. А на сколько выросла их стоимость за прошлый год, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Валерий Поташов/Столица на Онего

Прокуратура Карелии взяла на контроль ситуацию со вспышкой кишечной инфекции в школе Олонца

Прокуратура проводит проверку по факту вспышки острой кишечной инфекции среди учащихся олонецкой школы №1, сообщили в ведомстве.

Надзорные мероприятия в школе, где 22 учащихся и один работник учреждения обратились за медицинской помощью в лечебное учреждение с признаками отравления и температурой, проводятся с участием представителей Роспотребнадзора.

"По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ситуация находится на контроле прокуратуры республики", - говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее Следком Карелии организовал проведение доследственной проверки по факту заболевания школьников в Олонце.

Напомним, о вспышке острой кишечной инфекции в школе №1 в Олонце первым сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков. По его информации, госпитализация никому из заболевших не потребовалась. Начальная школа закрыта, проводится обследование персонала и учеников, взяты пробы продуктов.

фото: © REUTERS/David Mdzinarishvili

Карелия вошла в тройку регионов России с самыми шумными соседями

На плохую звукоизоляцию пожаловались 27% жителей Карелии.

Специалисты международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza провели исследование, в рамках которого назвали регионы России с самыми шумными соседями. Больше всех на плохую звукоизоляцию пожаловались жители Магаданской области. Об этом говорится в материале, поступившем в распоряжение "Ленты.ру".

Магаданская область заняла первую строчку рейтинга с показателем в 37 процентов. В ТОП-3 списка также оказались Хабаровский край и Республика Карелия, где на шум соседей пожаловались почти 31 и 27 процентов респондентов, соответственно.

Ниже в рейтинге расположились Чукотский автономный округ (более 26 процентов) и Астраханская область (около 22 процентов). Около 19 процентов недовольных шумоизоляцией насчитали в Камчатском крае, Санкт-Петербурге и Москве. Меньше всего от шумных соседей страдают в Кабардино-Балкарии, Калмыкии и Чечне.

Аналитики также определили регионы, жители которых чаще всего жалуются на нарушение общественного порядка вблизи дома или в подъезде. Первые три строчки рейтинга заняли Карелия (16 процентов недовольных), Орловская область и Северная Осетия — по 13 процентов. Ниже в списке оказались Чукотский автономный округ (11 процентов), Новосибирская (11 процентов) и Саратовская области (10 процентов), а также Республика Коми (10 процентов), Забайкальский край (9 процентов), Омская область и Хабаровский край — 8 процентов.

В январе 2021 года адвокат назвала россиянам способы борьбы с шумными соседями. В подобных случаях жителям посоветовали узнать, какие в определенном регионе установлены нормы тишины, регулирующие уровень допустимого шума. В случае нарушения правил недовольные могут вызывать полицию.

фото: © Артем Геодакян/ТАСС

Цены на бензин в Петрозаводске после передышки снова поползли вверх

Стоимость бензина и дизельного топлива в Петрозаводске после короткой стабилизации в конце марта снова начала расти в первые дни апреля.

Это следует из проведенного Карелиястатом мониторинга потребительских цен за период с 30 марта по 5 апреля.

Бензин автомобильный марок АИ-92 стал дороже на 0,4% - литр этого топлива стоит 45 рублей 55 копеек. На сколько выросли цены на другие марки топлива, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: pixabay

Глава Минэка объяснил причины роста оптимизма в прогнозе развития Карелии на 2021 год

Оживление экономики и рост цен на экспортные товары предприятий Карелии позволил министерству экономического развития Карелии скорректировать прогноз по доходам бюджета республики на 2021 год.

Об этом сообщил на брифинге в правительстве глава Минэка Олег Ермолаев.

По его словам, согласно новому прогнозу, в региональную казну поступит на 2,5 млрд рублей больше, чем планировалось при принятии закона о бюджете. "Наметился определенный оптимизм и рост деловой активности", - объяснил министр. Что питает рост оптимизма правительства, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".