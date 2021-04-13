Что случилось в Петрозаводске и Карелии сегодня

фото: © "Столица на Онего"

Обвиняемый во взяточничестве экс-глава Минтранса Карелии госпитализирован из суда

Алексей Кайдалов отправлен в клинику из здания Петрозаводского городского суда для медицинского обследования.

Об этом прессе сообщили защитники экс-министра Зограб Габриелян и Светлана Радзевичус.

Алексея Кайдалова должен осмотреть кардиолог.

Адвокаты утверждают, что состояние их подзащитного ухудшилось, у бывшего министра имеется предписание к операции.

Заболевание Алексея Кайдалова может быть несовместимо с возможностью участвовать в процессе, считает защита.

Ранее Следком республики предъявил экс-главе Минтранса Карелии Алексею Кайдалову и бывшему замгендиректора аэропорта "Петрозаводск" по строительству Игорю Волчеку обвинение по ст.290 ч.6 Уголовного кодекса: "Получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере".

По версии следствия, в конце 2019 года Алексей Кайдалов и Игорь Волчек получили от одного из питерских подрядчиков по реконструкции аэропорта взятку в размере 800 тысяч рублей. Сообщалось, что это была первая часть от оговоренной суммы в размере 1,5 миллиона рублей. Почти 300 тысяч из них во время обыска обнаружили в кармане дубленки Кайдалова.

Помимо этого, считает следствие, практически в то же время другой подрядчик из Санкт-Петербурга передал Кайдалову и Волчеку миллион рублей. В явке с повинной этот подрядчик рассказал, что из планируемых к передаче Кайдалову и Волчеку трех миллионов рублей, он отдал последнему миллион. Деньги, по имеющейся информации, они поделили пополам. По данным следствия, взятки Кайдалов и Волчек получили за оказание подрядчикам содействия в заключении договора подряда на выполнение работ по реконструкции аэропорта и беспрепятственную их приемку.

В феврале судья петрозаводского суда Наталья Федичева приговорила заключившего досудебное соглашение со следствием и признавшего свою вину Волчека к 4 годам колонии строгого режима и штрафу в 7 миллионов рублей. Приговор вступил в законную силу.

По имеющейся информации, Алексей Кайдалов не признает вину. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

фото: pixabay

Очередная партия арестованных приставами автомобилей в Карелии выставлена на продажу

Региональное Управление Федеральной службы судебных приставов обновило перечень автотранспорта, арестованного за долги и выставленного на продажу.

В список на официальном сайте УФССП включены 9 единиц легковых и грузовых автомобилей.

Самый дорогой из них – Lexus RX350 2012 года выпуска продается за 2,3 млн рублей. Самый дешевый из списка - Skoda Octavia, 2014 года выпуска за 186 тыс. рублей. Подробнее читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © pixabay.com

В Петрозаводске изнасиловали женщину в подъезде

Двое мужчин напали на женщину на улице в Петрозаводске и затащили в подъезд дома, где ее изнасиловали, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в ночь на 19 апреля прошлого года обвиняемые на улице напали на женщину, силой завели ее в подъезд дома, где совершили в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера. Один из мужчин изнасиловал жертву. С места происшествия обвиняемые скрылись, но в течение суток были задержаны.

В настоящее время Следком закончило расследование уголовного дела в отношении мужчин, обвиняемых в половых преступлениях. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Насильникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Карелии будут судить мужчину за насилие, кражу и наркотики.

фото: © БК «Олимп»

Команда Святослава Нефедова одержала победу на Чемпионате Карелии по баскетболу (ФОТО)

В одиннадцатый раз кубок Чемпионата Карелии по баскетболу среди мужчин достается команде «Олимп» из Петрозаводска.

В Петрозаводске в спортивном комплексе «Акватика» с 9 по 11 апреля прошел Чемпионат Карелии по баскетболу среди мужских команд. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Петрозаводска, Сортавалы, Кондопоги и Костомукши.





Победу в Чемпионате одержала команда «Олимп» из Петрозаводска, капитаном которой является директор торгового дома «Ритм» Святослав Нефедов. Со счетом 99/94 «Олимп» обыграл команду «Стелла» (Петрозаводск) и поднялся на высшую ступень пьедестала.

«Бронза» досталась также спортсменам из Петрозаводска — команде «Карелия».

«Чемпионат Карелии по баскетболу среди мужчин ежегодно проходит в Петрозаводске, — рассказал Святослав Нефедов. — Соревнуются восемь команд — две группы по четыре. На площадке играют спортсмены-любители от 18 до 60 лет — это студенты, бизнесмены, инженеры, менеджеры… Всех объединяет одно — это любовь к баскетболу».

Как отметил бессменный капитан команды-победителя «Олимп» Святослав Нефедов, чтобы показать хороший уровень игры, побороться за место на пьедестале, спортсмены тренируются по два часа три раза в неделю, выкраивая время в общем графике рабочих и семейных дел.

«В нашей команде играют 12 человек: Я, Сергей Ганев, Александр Гунько, Дмитирий Кустов, Илья Везиков, Григорий Клопот, Сергей Шехин, Антон Шевченко, Анатолий Фирсов, Никита Адасенко, Александр Козырев и Сергей Жабчук. Что касается финального матча, который состоялся 11 апреля, то особенно хочется отметить Сергея Ганева, выпускника детско-юношеской спортивной школы Петрозаводска, который показал игру высокого уровня. Это была одна из самых результативных игр за последние, наверное, 5 лет. Победный счет: 99/94! И „Олимп“ вновь поднялся на олимп. Мы в 11 раз стали победителями, — сказал Святослав Нефедов. - Судейская бригада во главе с Евгением Угаровым высококвалифицированно отработала весь Чемпионат".

Поддержать спортсменов-любителей пришли родные, близкие и друзья. Как сказал Нефедов, все были в масках и соблюдали социальную дистанцию.

В следующем году команды вновь встретятся на баскетбольной площадке и поборются за кубок Чемпионата Карелии.

фото: © "Столица на Онего"

Еще два кандидата вступили в борьбу за должность сити-менеджера Петрозаводска

Директор общества "Партнер" и главный специалист молодежного центра "Смена" предложили себя вместо Ирины Мирошник.

В конкурсную комиссию по отбору кандидатов на пост главы Петрозаводска подали документы директор ООО "Партнер" Виктор Талбонен 1985 года рождения и главный специалист молодежного центра "Смена" Алексей Белянинов 1968 года рождения.







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© ИА Республика

Напомним, что руководитель аппарата КРОО "Ассоциация юристов России" Михаил Бокша, ранее включившийся в гонку за пост городского главы, снял свою кандидатуру. Об этом рассказала "Столице на Онего" член конкурсной комиссии для назначения нового сити-менеджера, депутат Петросовета от КПРФ Галина Васильева.

На сегодняшний день в списке лиц, подавших документы на участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы Петрозаводского городского округа, также находятся учитель английского языка из МОУ Сунское, представитель партии Социальной защиты 35-летняя Екатерина Ганюченко, президента ООО "Святые Карелии" 41-летний Алексей Таранов, депутат Лендерского сельского поселения от "Единой России" 29-летняя Екатерина Кочакова и руководитель исполкома общероссийской общественной организации "Офицеры России" в Карелии Валерий Таборов, начальник аварийно-диспетчерской службы компании "ПКС-Водоканал" Яков Прокопчик и представитель организации "Евро Модуль" Павел Стальцов.

Напомним, полномочия Ирины Мирошник в должности главы Петрозаводска истекают 20 апреля. Затем депутаты Петросовета должны будут утвердить в должности нового сити-менеджера.

С 29 марта по 20 апреля включительно проходит прием документов от кандидатов, желающих занять кресло сити-менеджера карельской столицы. Затем 30 апреля состоится конкурс по отбору кандидатур на должность главы Петрозаводского городского округа. Очередной сити-менеджер столицы Карелии будет выбран методом тайного голосования на сессии Петросовета 12 мая.

В Петрозаводске нашли новую площадку для строительства школы-интерната для инвалидов

Чиновники вместе с родителями детей-инвалидов вернулись к обсуждению вопроса по строительству коррекционной школы-интерната на 300 мест в столице Карелии.

Министр образования и спорта Роман Голубев рассказал на своей странице в соцсети о встрече с представителями родителей детей-инвалидов и органов власти Петрозаводска и Карелии по вопросу строительства коррекционной школы-интерната в Петрозаводске.

"Напомню, в прошлом году мы приостановили работу по созданию этого объекта, так как единственный подходящий участок площадью более четырёх гектаров в районе Соломенского шоссе вызвал негативную оценку со стороны родителей. После этого родительская общественность определила оптимальное место для возведения школы – район «Кукковка»", - пишет министр.

Власти Петрозаводска предложили место для строительства за новой "Лентой", где сегодня возводятся новые жилые комплексы. Представители родителей детей-инвалидов одобрили этот участок. Но конкретные решения по началу строительства власти смогут озвучить после принятия нового генплана Петрозаводска, который должен быть готов в третьем квартале этого года, уточнил глава Минобразования республики.





Следующая встреча чиновников с родителями состоится в середине мая 2021 года. На неё также пригласят директоров республиканских коррекционных школ-интернатов.

"В повестку следующей встречи включили вопрос о специалистах, работающих с детьми с особыми образовательными потребностями", - отметил Роман Голубев.

Ранее интернат планировали построить на Древлянке, в экологически чистом районе, у парка "Лягушка". Но активисты при обсуждении строительства школы для особых детей высказали опасения, что при реализации проекта в жизнь может быть нанесен ущерб парку и роднику "Лягушка". Строительство коррекционной школы-интерната перенесли в Соломенное. Но родители детей-инвалидов выступили против.

фото: © ИА "Республика" / Сергей Юдин

Экс-главе Минтранса Кайдалову вызвали скорую в зал суда в Петрозаводске

Бывший глава карельского Минтранса, проходящий фигурантом по делу о взятках, пожаловался на плохое самочувствие.

Алексей Кайдалов не вышел из конвойной комнаты в здании городского суда, куда был доставлен из СИЗО. К нему приехали медики.

Судебный процесс начался, и в нем сразу был объявлен перерыв. Судья Александр Мерков покинул зал.

Сегодня, 14 апреля, судья Петрозаводского городского суда Александр Мерков приступил к рассмотрению дела бывшего чиновника карельского правительства Алексея Кайдалова.

Ранее Следком республики предъявил экс-главе Минтранса Карелии Алексею Кайдалову и бывшему замгендиректора аэропорта "Петрозаводск" по строительству Игорю Волчеку обвинение по ст.290 ч.6 Уголовного кодекса: "Получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере".

По версии следствия, в конце 2019 года Алексей Кайдалов и Игорь Волчек получили от одного из питерских подрядчиков по реконструкции аэропорта взятку в размере 800 тысяч рублей. Сообщалось, что это была первая часть от оговоренной суммы в размере 1,5 миллиона рублей. Почти 300 тысяч из них во время обыска обнаружили в кармане дубленки Кайдалова.

Помимо этого, считает следствие, практически в то же время другой подрядчик из Санкт-Петербурга передал Кайдалову и Волчеку миллион рублей. В явке с повинной этот подрядчик рассказал, что из планируемых к передаче Кайдалову и Волчеку трех миллионов рублей, он отдал последнему миллион. Деньги, по имеющейся информации, они поделили пополам. По данным следствия, взятки Кайдалов и Волчек получили за оказание подрядчикам содействия в заключении договора подряда на выполнение работ по реконструкции аэропорта и беспрепятственную их приемку.

В феврале судья петрозаводского суда Наталья Федичева приговорила заключившего досудебное соглашение со следствием и признавшего свою вину Волчека к 4 годам колонии строгого режима и штрафу в 7 миллионов рублей. Приговор вступил в законную силу.

По имеющейся информации, Алексей Кайдалов не признает вину. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

фото: Официальный сайт УФО/uralfo.gov.ru

Бывшего федерального инспектора по Карелии осудили за госизмену

Экс-помощнику полпреда президента в УФО Александру Воробьеву дали 12,5 лет за госизмену

Мосгорсуд назначил 12,5 лет колонии строгого режима бывшему помощнику полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Александру Воробьеву за государственную измену. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-служба Мосгорсуда во вторник.

Воробьев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ. Процесс в отношении Воробьева прошел в закрытом режиме, материалы уголовного дела засекречены.

По приговору Воробьев также лишен классного чина "действительный государственный советник РФ 3 класса".

В ходе прений сторон, уточнили в Мосгорсуде, гособвинение просило назначить Воробьеву 13 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на два года и штрафом.

39-летний Воробьев был арестован 5 июля 2019 года. О его задержании сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, однако фабулу дела следствие не комментировало.

В период с 2000 по 2005 годы Воробьев работал в управлении федеральной регистрационной службы по Калининградской области. В 2006-2008 годы занимал должности в органах местного самоуправления, с 2010 по 2017 год находился на руководящих должностях в правительстве Калининградской области. В 2017 году Воробьев был назначен федеральным инспектором по Карелии. С января 2018 года работал в должности руководителя аппарата помощника президента РФ Николая Цуканова. На должность помощника полпреда президента в УрФО Воробьев был назначен в июле 2018 года.

9 ноября Цуканов был освобожден от должности, его сменил бывший глава Минстроя Владимир Якушев. 17 ноября "Ростелеком" сообщил, что Цуканов стал старшим вице-президентом компании по цифровизации промышленности и лесного хозяйства.

фото: © Depositphotos / Lucidwaters

Водитель в Карелии выпил и зарезал автомастера за якобы некачественный ремонт машины

В селе Кончезеро Кондопожского района пьяный пенсионер заподозрил автомастера в подмене деталей и зарезал его, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Кондопожского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 64-летнего жителя села Кончезера, который был признан виновным в убийстве.

Суд установил, что в декабре 2020 года подсудимый, будучи пьяным, внезапно заподозрил ремонтировавшего его автомобиль односельчанина в подмене деталей. Он напал на потерпевшего и нанес ему несколько ударов ножом в грудь и в голову. Односельчанин погиб от ранений и обильной кровопотери.

Мужчина полностью признал свою вину и активно сотрудничал со следствием. Учитывая, что ранее он никогда не привлекался к ответственности, суд назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. В колонии мужчина также должен будет принудительно лечиться у врача-психиатра.

Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск супруги погибшего, взыскав с подсудимого в счет компенсации морального вреда 970 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Число умерших от коронавируса в Карелии вновь увеличилось на три человека и достигло 426

О ситуации с коронавирусом в Карелии рассказали в оперштабе республики.

За минувшие сутки, 13 апреля, в Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Республиканской инфекционной больнице скончались 67-летний житель поселка Эссойла и 59-летняя петрозаводчанка, в госпитале для ветеранов войн умерла 71-летняя жительница Суоярви. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

В результате число умерших от коронавируса в Карелии за время пандемии достигло 426 человек.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 62 человек. Из этого числа заболевших – 59 человек, из них 12 имеют симптомы средней тяжести, два человека в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.

Всего в Карелии зарегистрировано 44888 случаев инфицирования коронавирусом.

Выздоровели 42726 человек, за минувшие сутки выписаны по выздоровлению 87 пациентов.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7310 случаев на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3174,1 случая, по Северо-Западу – 5598,4.

фото: © кадр из видео

Водитель устроил дрифт на оживленном перекрестке Петрозаводска (ВИДЕО)

Любитель дрифта решил покрасоваться на оживленном перекрестке карельской столицы, создавая угрозу другим участникам движения.

Камера наружного видеонаблюдения компании «Сампо» 13 апреля зафиксировала странные маневры владельца легковушки в микрорайоне Ключевая.

Видно, как легковой автомобиль выезжает на перекресток улиц Антонова и Корабелов, пропускает другие машины и неожиданно начинает совершать серию разворотов прямо посреди перекрестка, используя технику управляемого заноса. Покрутившись так и подняв клубы пыли, автомобиль уезжает с перекрестка. К счастью, в этот момент на пересечении дорог не оказалось других машин.

Ролик выложен в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

фото: © Антон Новодережкин/ТАСC

Петрозаводск закрепил свое лидерство в России по отказу населения от наличных денег

Безналичные платежи по банковским картам Сбербанка в Петрозаводске составили 68,8% от общего объема всех операций, совершенных жителями города в 2021 году.

По этому показателю столица Карелии, как и в прошлом году, заняла первое место в России.

Такой вывод следует из рейтинга "безналичных" городов и регионов России за первый квартал 2021 года, составленного Сбербанком. Доля безналичного оборота продолжает расти почти по всем категориям платежей. Наиболее охотно на использование банковских карт переходили посетители кафе и ресторанов. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © "Столица на Онего"

Медики не обнаружили нарушений здоровья у госпитализированного экс-главы Минтранса Карелии Кайдалова

Врачи осмотрели госпитализированного из суда бывшего главу Минтранса Карелии Алексея Кайдалова и не нашли существенных нарушений здоровья.

Судья Петрозаводского горсуда Александр Мерков заявил, что кардиолог освидетельствовал доставленного в больницу Алексея Кайдалова и не выявил у него нарушений здоровья.

Врач пришел к выводу, что ухудшения в состоянии здоровья у подсудимого было ситуационным.

По оценке медика, Кайдалову потребуется 1-2 дня на реабилитацию.

Разбирательство по делу отложено на 19 апреля.

Ранее Следком республики предъявил экс-главе Минтранса Карелии Алексею Кайдалову и бывшему замгендиректора аэропорта "Петрозаводск" по строительству Игорю Волчеку обвинение по ст.290 ч.6 Уголовного кодекса: "Получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере".

По версии следствия, в конце 2019 года Алексей Кайдалов и Игорь Волчек получили от одного из питерских подрядчиков по реконструкции аэропорта взятку в размере 800 тысяч рублей. Сообщалось, что это была первая часть от оговоренной суммы в размере 1,5 миллиона рублей. Почти 300 тысяч из них во время обыска обнаружили в кармане дубленки Кайдалова.

Помимо этого, считает следствие, практически в то же время другой подрядчик из Санкт-Петербурга передал Кайдалову и Волчеку миллион рублей. В явке с повинной этот подрядчик рассказал, что из планируемых к передаче Кайдалову и Волчеку трех миллионов рублей, он отдал последнему миллион. Деньги, по имеющейся информации, они поделили пополам. По данным следствия, взятки Кайдалов и Волчек получили за оказание подрядчикам содействия в заключении договора подряда на выполнение работ по реконструкции аэропорта и беспрепятственную их приемку.

В феврале судья петрозаводского суда Наталья Федичева приговорила заключившего досудебное соглашение со следствием и признавшего свою вину Волчека к 4 годам колонии строгого режима и штрафу в 7 миллионов рублей. Приговор вступил в законную силу.

По имеющейся информации, Алексей Кайдалов не признает вину. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

фото: © Оперштаб по борьбе с коронавирусом

Оперштаб по борьбе с коронавирусом призывает жителей Карелии планировать отпуск с учетом эпидситуации

В оперштабе рекомендуют воздержаться от отдыха в зарубежных странах, прежде всего в тех, где фиксируется высокая заболеваемость COVID-19 и распространение новых мутировавших штаммов коронавируса.

Ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекции обсудили на заседании республиканского оперштаба по борьбе с коронавирусом под председательством вице-премьера по вопросам здравоохранения Игоря Корсакова. Как было отмечено, в Карелии фиксируется устойчивая тенденция стабилизации эпидситуации и снижения заболеваемости при сохранении высокого охвата тестированием.

«Вместе с тем тревожат риски, связанные с предстоящими майскими праздниками и периодом летних отпусков. Жители республики сейчас планируют туристические поездки, в том числе за рубеж. Мы видим, как неблагоприятно складывается эпидемиологическая обстановка в популярной у наших граждан Турции. Крайне непростой остается и ситуация во многих европейских странах. Карелия — приграничный регион, и нас это не может не беспокоить», — сказал Игорь Корсаков.

Кроме роста заболеваемости, во многих зарубежных странах отмечается распространение новых мутировавших штаммов коронавируса. Как сообщалось ранее на сайте правительства РФ, в Турции британский вариант вируса зарегистрирован во всех без исключения провинциях страны, обнаружены также южноафриканский, бразильский и другие штаммы.

Кроме того, у вернувшихся в Россию из-за рубежа туристов начали фиксировать еще неуточненные мутации вируса.

«Хочу обратиться к жителям Карелии. Для каждого из нас очень важно сохранить не только свое здоровье, но и здоровье своих близких. Угроза, вызванная пандемией коронавируса, сохраняется, беспечно относиться к ней нельзя. На федеральном уровне уже приняты абсолютно необходимые в данной ситуации меры, в том числе в виде приостановки или ограничения авиасообщения со странами с высокими эпидемиологическими рисками. Но очень многое зависит от ответственного подхода граждан при планировании отдыха, в том числе поездок в сопредельные страны», — добавил Игорь Корсаков.

В свою очередь главный санитарный врач Карелии Людмила Котович напомнила о требованиях, которые действуют по отношении к возвращающимся из-за рубежа воздушным транспортом гражданам России. Они по-прежнему должны в течение трех дней после прибытия сдать ПЦР-тест и загрузить его результаты на сайт «Госуслуги».

«Все эти сведения отслеживаются, запрашиваются данные миграционной службы», — отметила Людмила Котович.

За невыполнение требований предусмотрена серьезная административная ответственность — штраф до 15 000 рублей. К настоящему моменту составлено уже более 260 протоколов, наложен 141 штраф на общую сумму более миллиона рублей. Управление Роспотребнадзора по республике продолжит эту работу совместно с правоохранительными органами.

фото: пресс-служба правительства Карелии

Парфенчиков анонсировал появление крупного мебельного производства в Петрозаводске

Компания "Русский лесной альянс" приступила к модернизации мебельного производства, которая позволит увеличить объемы и ассортимент выпускаемой продукции.

Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков после визита на предприятие.

"В Карелии нет ни одного крупного промышленного предприятия по производству мебели, и очень надеемся, что в ближайшее время, благодаря компании "Русский Лесной Альянс", такое предприятие у нас появится", – сказал глава республики. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © кадр из видео

Полиция Петрозаводска разыскивает любителя туалетной воды (ВИДЕО)

Камера видеонаблюдения запечатлела, как мужчина крадет парфюм в магазине, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска устанавливают личность гражданина, подозреваемого в совершении кражи трёх товаров.

Всех, кому что-либо известно о разыскиваемом, полицейские просят сообщать значимые сведения по номеру телефона: +7953-545-37-48.

Конфиденциальность гарантируется.

фото: ТАСС / Владимир Смирнов

Суд в Карелии оценил бросок банкой в лающую собаку в 100 тысяч рублей

Житель Пудожа пытался прогнать лающую собаку, закидав её с балкона яйцами и стеклянными банками, но в результате повредил чужой автомобиль, сообщили на сайте местного суда.

Иск в Пудожский районный суд был заявлен на том основании, что местный житель, пытаясь прогнать лающую собаку, бросил с балкона своей квартиры стеклянную банку и попал в припаркованный внизу автомобиль. В результате меткого попадания машина получила повреждения, и владельцу автомобиля была выплачена страховка в размере более 100 тысяч рублей.

Виновник происшествия в судебном заседании не отрицал факт причинения ущерба, однако не согласился с его размером.

Суд по ходатайству ответчика провел экспертизу с целью установления размера ущерба, а по ходатайству истца — трасологическую экспертизу с целью определения механизма повреждений.

В результате проведенных исследований суд решил, что все повреждения автомобилю причинил ответчик. Было установлено, что мужчина бросил на автомобиль не одну стеклянную банку, более того, со слов очевидца — соседа следует, что ответчик из окна своей квартиры бросил вниз яйцо, которое попало в припаркованный внизу автомобиль, а также еще какой — то предмет, который упал возле автомобиля.

В итоге суд взыскал с ответчика полную стоимость выплаченной страховки.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

В 2020 году Карелия не освоила более миллиарда рублей, выделенных на нацпроекты

В Контрольно-счетной палате республики отметили неравномерный характер расходования бюджетных средств, направленных на эти цели.

В 2020 году Карелия не освоила более миллиарда рублей, выделенных на национальные проекты. К такому выводу пришли аудиторы Контрольно-счетной палаты республики по результатам проверки использования бюджетных средств, направленных на реализацию нацпроектов в 2019 и 2020 годах.

Как отметили в КСП, в республике сохраняются тенденции неравномерного освоения выделенных ассигнований – основное расходование бюджетных средств произведено в последних кварталах 2019 и 2020 годов. А перенос дат окончания строительства школьных и дошкольных учреждений негативно отразился на реализации национальных проектов «Образование» и «Демография». Кроме того, в Контрольно-счетной палате обратили внимание органов исполнительной власти республики на значительные средства, остающиеся на конец года в распоряжении подведомственных бюджетных и автономных учреждений, что, по мнению аудиторов КСП, свидетельствует о возможном неэффективном использовании этих средств.

По итогам 2020 года общая сумма расходов консолидированного бюджета Карелии на реализацию национальных проектов составила более 10 миллиардов рублей.

фото: © Столица на Онего

Адвокаты обвиняемого во взяточничестве экс-главы Минтранса Карелии требуют направить дело в Верховный суд России

Защита бывшего руководителя карельского Минтранса Алексея Кайдалова считает, что в Карелии из-за общественного давления процесс может быть необъективно рассмотрен.

Адвокаты Зограб Габриелян и Светлана Радзевичус подготовили ходатайство в Верховный суд России для решения вопроса об изменении территориальной подсудности по делу их подзащитного. Согласно законодательству, данный документ направляется в Верховный суд страны через нижестоящую инстанцию, пояснили защитники. По их словам, в настоящее время ходатайство находится в Петрозаводском горсуде. Решение по документу не принято, пояснили адвокаты



Защита экс-министра мотивирует свое решение наличием обстоятельств, которые могут поставить под сомнение объективность и беспристрастность суда при принятии решения.



Адвокаты указывают, в частности, на отсутствие беспристрастности суда, предвзятость материалов в СМИ и статус своего подзащитного, который являлся членом регионального правительства.



В частности, защитники сообщили в беседе корреспонденту "Столицы на Онего", что опубликованная ранее информация о том, что купюры, найденные у Кайдалова, были помечены словом "взятка", не соответствует действительности. Они поясняют, что на некоторых банкнотах был обнаружен порошок , которым могли быть ранее помечены дверные ручки номера гостиницы предполагаемого взяткодателя.

фото: © кадр из видео

Троллейбус в Петрозаводске протаранил фургон (ВИДЕО)

Очередная авария произошла на кольце в Петрозаводске.

Днем 14 апреля в 12.44 произошла авария с участием троллейбуса на верхнем чапаевском кольце.

Видеокамера наружного наблюдения компании "Ситилинк" зафиксировала, как троллейбус при въезде на кольцо начинает разгоняться и таранит фургон, идущий впереди.

Видео выложено в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

фото: © Государственный комитет Карелии по ОЖ и БН

Улица превратилась в реку в поселке Карелии (ФОТО)

Жителям поселка Новая Вилга Прионежского района понадобилась помощь пожарных, чтобы осушить улицу.

Улица Полевая в поселке Новая Вилга ушла под воду. Глава поселения обратилась за помощью к пожарным, сообщили в Госкомитетк Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

Специалисты пожарной части N 47 откачали воду, затопившую улицу.

Фото «операции» выложили в паблике Госкомитета.

Ранее правительство Карелии присоединилось к уборке луж в Петрозаводске.

фото: © Администрация Петрозаводска

На стадионе в Петрозаводске свернули футбольное поле

На стадионе «Юность» демонтируют старое футбольное поле и беговые дорожки, сообщили в администрации Петрозаводска.

На стадионе «Юность» в Петрозаводске начались работы по благоустройству. Сейчас на любимом горожанами спортивном объекте демонтируют старое покрытие легкоатлетической дорожки. Его в этом году заменят на новое. На стометровой дистанции обустроят шесть дорожек, четыре на протяжении полного круга. Обновят на стадионе искусственный газон футбольного поля и секцию для прыжков в длину. Покрытия закупила Спортивная школа № 7 в прошлом году в рамках нацпроекта «Демография» (федеральный проект «Спорт – норма жизни»). Обновления позволят проводить на стадионе соревнования высокого, в том числе, всероссийского уровня.

Работы выполняет ООО «Спорт Инжиниринг». Помимо перечисленного подрядчику предстоит установить металлический забор, калитки, новые мячеулавливающие ограждения. Также в перечне работ – замена ливневой канализации, ремонт подземных коммуникаций. Заказчиком выступает Спортивная школа № 7. Средства на проведение необходимых работ перенесли с прошлого года: они выделены в рамках мероприятий 100-летия Республики Карелия.

В мэрии напомнили, что площадные спортивные сооружения, расположенные в пойме реки Лососинка ведут свою историю с 1930 года. В настоящее время это одно из любимых мест занятий спортом у жителей Петрозаводска. На территории проводятся тренировки и соревнования по футболу, легкой атлетике, скейтборду и т.д. Также на стадионе принимают нормы ГТО. В 2020 году на площадке состоялось почти 100 городских физкультурных и спортивных мероприятий.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Петрозаводский городской округ остается крупнейшим должником среди муниципальных образований Карелии

Муниципальный долг в республике отсутствует лишь у двух районов.

К началу апреля общая сумма муниципального долга в Карелии составила 3 миллиарда 454 миллиона рублей и в сравнении с началом года сократилась на 347 миллионов рублей, или на 9%. По прежнему самым крупнейшим должником среди муниципальных образований республики остается Петрозаводский городской округ. Сумма его задолженности на 1 апреля составила 1 миллиард 888 миллионов, но за три первых месяца года она уменьшилась на 280 миллионов рублей.

По данным республиканского министерства финансов, в Карелии сейчас только у двух муниципальных образований вообще нет никаких долгов – у Лоухского и Калевальского национального районов. А минимальная сумма муниципальной задолженности – у Лахденпохского района: она составляет около 25,5 миллиона рублей.

фото: pixabay

Объявлена сумма, которую получит на жилье сельское население Карелии в 2021 году

В Минсельхозе оценили результаты программы "Комплексное развитие сельских территорий", согласно которой, сельские семьи в Карелии получают выплаты на строительство или приобретение жилья.

За время действия программы с 2013 по 2020 год общий объем выплат составил более 170 млн. рублей. На 2021 год заложена сумма в размере 3,5 млн рублей.

"Средства, которые направляются на улучшение жилищных условий жителей сельской местности, в конечном итоге должны послужить повышению уровня и качества жизни на селе", - добавили в министерстве.

Сколько жителей республики смогли получить деньги, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © управление Росгвардии Карелии

Подростка с другом задержали в магазине Петрозаводска за мат и непослушание

Росгвардейцы задержали мелких хулиганов в одном из гипермаркетов, сообщили в ведомстве.

Вечером 12 апреля сработала тревожная сигнализация одного из гипермаркетов Петрозаводска. За мелкое хулиганство сотрудниками Петрозаводского отдела вневедомственной охраны задержаны двое юношей, один из которых несовершеннолетний.

Общественный порядок они нарушали тем, что не реагировали на замечания и использовали нецензурную лексику. Задержанные переданы в полицию для дальнейшего разбирательства.

фото: паблик Театра кукол Карелии в Facebook

Игорь Костолевский оценил постановку Театра кукол Карелии: «Умно, талантливо, стильно!»

Труппа из Петрозаводска показала в Москве спектакль «О рыбаке и рыбке» в рамках Высшей национальной театральной премии «Золотая маска».

Театр кукол Карелии выступил в российской столице с показами спектакля «О рыбаке и рыбке», который выдвинут на соискание Высшей национальной театральной премии «Золотая маска». Новая постановка труппы из Петрозаводска получила высокую оценку профессионалов кукольного жанра и московских зрителей. После первого спектакля президент «Золотой маски», народный артист РФ Игорь Костолевский сказал о работе из Карелии: «Умно, талантливо, стильно!».

Эту сказку для детей и взрослых Театр кукол Карелии впервые представил публике в конце 2019 года. Спектакль поставила режиссер Яна Тумина, главные роли – Старика и Старухи – исполнили молодые актеры Марина Збуржинская и Олег Романов, художником постановки стала Кира Камалидинова.

фото: © Минобразования и спорта Карелии

В Петрозаводске подвели итоги Фестиваля лыжного туризма «Нетающая лыжня» (ФОТО)

Он объединил более 2 тысяч любителей активного отдыха со всей республики, сообщили в Минобразования и спорта Карелии.

В минувший вторник, 13 апреля, в Петрозаводске состоялась встреча организаторов и участников первого регионального Фестиваля лыжного туризма «Нетающая лыжня». В режиме открытого диалога участники, а также члены правительства Карелии, представители Министерства образования и спорта республики обсудили итоги прошедшего зимнего сезона, а также планы на будущее.

Напомним, Фестиваль был организован по инициативе главы Карелии Артура Пафенчикова, и проходит в несколько этапов: гонка-поход по «Лыжне Антикайнена», конкурс для образовательных учреждений и состязание для всех жителей Карелии.

«Мы впервые проводим такой массовый региональный фестиваль лыжного туризма. Он уже объединил более 2000 любителей активного отдыха и сторонников здорового образа жизни со всей республики, и количество участников растет, ведь копить 550 км прогулок на лыжах можно вплоть до 27 февраля 2022 года, — отметила заместитель премьер-министра по социальным вопросам Лариса Подсадник. — Очень рада, что к Фестивалю активно присоединились наши образовательные учреждения — в конкурсе приняли участие более 800 школьников. Отдельно хочу поблагодарить тех, кто решился испытать свои силы в многодневной гонке-походе по историческому маршруту. Уверена, что Фестиваль лишь набирает обороты, и в следующем году в нем примут участие гости из других регионов и, возможно, стран».

В рамках гонки-похода 11 подготовленных спортсменов преодолели дистанции от 250 км до 420 км. В марте они стартовали в Медвежьегорском районе. Лыжники поделились своими впечатлениями от многодневного путешествия, рассказали о препятствиях, с которыми столкнулись, к примеру, трудностями стали «сюрпризы» природы — суровые морозы и штормовой ветер.

Все участники лыжного похода награждены благодарственными письмами главы Республики Карелия, также были отмечены участники группы сопровождения, которые корректировали маршрут в соответствии с ледовой и снежной обстановкой.

Главный организатор Фестиваля Сергей Мелехов подчеркнул: «У нас уже есть идеи, как усовершенствовать маршрут, сделать его более интересным. Также планируем привлечь для участия в конкурсе Фестиваля больше учащихся».

По итогам конкурсного этапа для образовательных учреждений первое место заняла команда Медвежьегорской средней общеобразовательной школы имени Александра Фанягина. На втором месте — команда Кончезерской средней общеобразовательной школы, бронза у средней общеобразовательной школы № 1 Питкяранты.

фото: © пресс-служба Карельской таможни

Таможенники с полицейскими обнаружили в магазинах Карелии поддельные игрушки

Торговые точки реализовывали контрафактную и немаркированную продукцию, сообщили в таможне Карелии.

Должностные лица Карельской таможни совместно с сотрудниками МВД с начала года провели четыре проверочных мероприятия, направленных на пресечение незаконного оборота табачной продукции немаркированной, либо маркированной недействительными (поддельными) акцизными марками, а также немаркированной средствами идентификации Data Matrix.

В результате проведенных проверок из оборота изъято 3567 пачек табачной продукции немаркированной либо маркированной недействительными (поддельными) акцизными марками Российской Федерации, немаркированной средствами идентификации.

Возбуждено два дела об административных правонарушениях, когда вели торговлю в обход учетно-кассовой техники, кассовый аппарат был не зарегистрирован.

В ходе проведения проверочных мероприятий была выявлена контрафактная спортивная одежда, обувь, на которых размещены товарные знаки известных брендов, а также детские игровые конструкторы, на которых размещены изображения товарных знаков, схожих до степени смешения с товарным знаком «LEGO».

В результате проведенного проверочного мероприятия контролирующими органами изъято из оборота 1168 единиц контрафактной продукции. Возбуждено дело об административном правонарушении за реализацию товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака.

фото: © "Столица на Онего"

Адвокат прокомментировал первый день суда над обвиненным во взяточничестве экс-главой Минтранса Карелии Кайдаловым

Защита бывшего руководителя регионального Минтранса Алексея Кайдалова добивается передачи уголовного дела в Верховный суд страны, опасаясь необъективности при его рассмотрении в Карелии.

Адвокаты считают, что Петрозаводский суд не сможет гарантировать беспристрастность при рассмотрении дела бывшего чиновника карельского правительства Алексея Кайдалова, которого обвиняют в получении взяток.

Рассмотрение дела сегодня было отложено после госпитализации подсудимого. Судья Александр Мерков заявил, что кардиолог не нашел серьезных нарушений в состоянии здоровья Кайдалова. Медик отметил, что изменение самочувствия экс-министра было ситуационным.

Врачи предложили предоставить Кайдалову один-два дня на реабилитацию.

"С учетом состояния здоровья Кайдалова сегодня дело было отложено по слушаниям, потому что врачи не рекомендовали подсудимому участвовать в судебном заседании. Соответственно, дело отложено на понедельник, 19 апреля. У защиты появляются определенные надежды, что суд все-таки правильно оценит все обстоятельства по делу и рассмотрит нашу просьбу о передаче уголовного дела в Верховный суд Российской Федерации для решения вопроса об изменении территориальной подсудности по делу. Мы очень на это рассчитываем и надеемся, что суд правильно оценит необходимость создания гарантий для беспристрастного и объективного рассмотрения дела", - заявил корреспонденту "Столицы на Онего" адвокат Зограб Габриелян, представляющий в суде интересы экс-министра Алексея Кайдалова.

Ранее адвокаты Алексея Кайдалова подготовили ходатайство в Верховный суд России для решения вопроса об изменении территориальной подсудности по делу их подзащитного. Согласно законодательству, документ направляется в Верховный суд страны через нижестоящую инстанцию. В настоящее время ходатайство находится в Петрозаводском горсуде, пояснили защитники Кайдалова. Решение по нему не принято.

Если решение примет суд, резонансное дело о предполагаемых взятках в Минтрансе Карелии будут рассматривать в другом регионе.

Ранее Следком республики предъявил экс-главе Минтранса Карелии Алексею Кайдалову и бывшему замгендиректора аэропорта "Петрозаводск" по строительству Игорю Волчеку обвинение по ст.290 ч.6 Уголовного кодекса: "Получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере".

По версии следствия, в конце 2019 года Алексей Кайдалов и Игорь Волчек получили от одного из питерских подрядчиков по реконструкции аэропорта взятку в размере 800 тысяч рублей. Сообщалось, что это была первая часть от оговоренной суммы в размере 1,5 миллиона рублей. Почти 300 тысяч из них во время обыска обнаружили в кармане дубленки Кайдалова.

Помимо этого, считает следствие, практически в то же время другой подрядчик из Санкт-Петербурга передал Кайдалову и Волчеку миллион рублей. В явке с повинной этот подрядчик рассказал, что из планируемых к передаче Кайдалову и Волчеку трех миллионов рублей, он отдал последнему миллион. Деньги, по имеющейся информации, они поделили пополам. По данным следствия, взятки Кайдалов и Волчек получили за оказание подрядчикам содействия в заключении договора подряда на выполнение работ по реконструкции аэропорта и беспрепятственную их приемку.

В феврале судья петрозаводского суда Наталья Федичева приговорила заключившего досудебное соглашение со следствием и признавшего свою вину Волчека к 4 годам колонии строгого режима и штрафу в 7 миллионов рублей. Приговор вступил в законную силу.

По имеющейся информации, Алексей Кайдалов не признает вину. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

фото: страница Артура Парфенчикова Вконтакте

Парфенчиков пообещал «Петрозаводскмашу» помочь с налогами и кадрами

Власти Карелии готовы помочь заводу "Петрозаводскмаш" в решении вопросов о продлении льготы по налогу на имущество и снижении дефицита кадров.

Об этом сообщил на своей странице Вконтакте глава Карелии Артур Парфенчиков.

"Сейчас на заводе открыты 78 вакансий. С развитием производства потребность в специалистах будет увеличиваться. Дал поручение министерству образования совместно с Управлением труда и занятости усилить профориентационную работу в школах, активнее работать с техникумами", - пояснил глава Карелии. Также он пообещал помочь заводу с налоговыми льготами - об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".