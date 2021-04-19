Главные новости сегодняшнего дня

фото: Николай Смирнов / Столица на Онего

Доход депутата Госдумы от Карелии Валентины Пивненко увеличился почти на миллион рублей

Официальный портал Государственной думы опубликовал декларации о доходах депутатов за 2020 год.

Согласно декларации, депутат и первый заместитель председателя комитета Государственной думы Валентина Пивненко заработала за 2020 год 8 935 680,52 рублей. По сравнению с 2019 годом ее доход увеличился почти на миллион рублей (было 8014401,94 рублей).

При этом, в собственности у Пивненко по-прежнему земельный участок площадью 2,5 тысячи кв м, квартира площадью 137,3 кв м, дом 103,5 кв. м, баня 45 кв м, два гаража по 40,6 и 24 кв м.

В Москве у народной избранницы квартира, предоставленная на срок депутатских полномочий, площадью 84,8 кв. м.

Напомним, что в этом году полномочия Валентины Пивненко в Государственной думе заканчиваются.

фото: © КРО Партия РОСТА

Известный автоюрист выдвинулся на должность мэра Петрозаводска

Выдвижение Льва Тимошина поддержала Партия РОСТА.

Сегодня в конкурсную комиссию подал документы известный автоюрист Лев Тимошин. 39-летний житель Петрозаводска идет в сити-менеджеры при поддержке Карельского регионального отделения Партии РОСТА.

– Я заявился на конкурс, прекрасно понимая, что не смогу победить в этот раз. Но точно знаю, что смогу обратить внимание будущего мэра на проблемы автомобилистов города. А это, на самом деле, проблемы, касающиеся очень многих. Ведь практически каждый второй петрозаводчанин изрядную часть жизни проводит за рулем автомобиля. Он вынужден ездить по отвратительным дорогам, налетать на ямы, терпеть хамство на дорогах и ежедневно сталкиваться с неумелой организацией дорожного движения в городе. Совместно с Партией РОСТА мы разрабатываем программу, реализация которой позволит привести в порядок городские дороги и облегчит жизнь людям за рулем.

Руководитель регионального отделения Партии РОСТА в Карелии, председатель Ассоциации камнеобрабатывающих предприятий республики Дмитрий Фабрикантов прокомментировал выдвижение Льва Тимошина:





– Известна поговорка про дураков и дороги. Если с первыми мы обречены бороться всю жизнь, то с дорогами надо разбираться сейчас. Партия РОСТА поддерживает выдвижение известного в городе юриста – автозащитника, члена нашей партии Льва Тимошина. Он на протяжении ряда лет в судах отстаивает интересы автовладельцев и водителей, по чужой вине попавших в трудную жизненную ситуацию. И зачастую, к сожалению, причиной этих происшествий является головотяпство муниципальных властей, а иногда и банальная коррупция. Партия РОСТА – партия деловых ответственных людей. И мы готовы взять на себя ответственность и добиться принятия мер, улучшающих состояние дорог и дорожного движения в Петрозаводске и других городах Карелии.

На сегодняшний день в списке лиц, подавших документы на участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы Петрозаводского городского округа, также находятся директор ООО «Партнер» Виктор Талбонен, главный специалист молодежного центра «Смена» Алексей Белянинов, учитель английского языка из МОУ Сунское, представитель партии Социальной защиты 35-летняя Екатерина Ганюченко, президента ООО «Святые Карелии» 41-летний Алексей Таранов, депутат Лендерского сельского поселения от «Единой России» 29-летняя Екатерина Кочакова и руководитель исполкома общероссийской общественной организации «Офицеры России» в Карелии Валерий Таборов, начальник аварийно-диспетчерской службы компании «ПКС-Водоканал» Яков Прокопчик и представитель организации «Евро Модуль» Павел Стальцов. Кроме этого, документы на конкурс подали Владимир Любарский, который занимает пост заместителя главы Карелии по внутренней политике, и Игорь Корсаков – заместитель премьер-министра по вопросам здравоохранения и социальной защиты Карелии.

фото: Мария ЛЕНЦ / Комсомольская правда

Пессимистичный прогноз владельцев магазинов в Карелии оправдался в 2021 году

Результаты розничной торговли в Карелии в первом квартале, в целом, подтвердили пессимистичные прогнозы, которые ритейлеры давали в конце 2020 года.

По данным Карелиястата, оборот в отрасли за первые 3 месяца 2021 года вырос всего на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. После январского подъема в феврале и марте показатели розничной торговли падали.

Это соответствует результатам опроса руководителей торговых организаций, который Карелиястат проводил в четвертом квартале 2020 года. Подробнее читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Гавриил Григоров/ТАСС

Еще два человека скончались от коронавируса в Карелии

Оперативный штаб карельского правительства подтвердил еще два случая смерти от COVID-19.

В Карелии подтверждены еще две смерти от коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб. В Сегежской ЦРБ скончалась жительница Сегежи 1968 года рождения, в Республиканской инфекционной больнице скончался житель Петрозаводска 1952 года рождения. Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания.



Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 64 человек. Из этого числа заболевших – 62 человека, из них 8 имеют симптомы средней тяжести.



Выздоровели еще 76 человек.

С начала пандемии в Карелии от коронавируса скончались 439 человек. Выздоровели от COVID-19 за весь период 43160 человек. Эта информация приведена на странице министра здравоохранения республики Михаила Охлопкова.



Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7363,6 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3204,3 случая, по Северо-Западу – 5643,5.

Предпринимателя, занимавшегося благоустройством парка «Ямка» в Петрозаводске, будут судить за мошенничество

Предприниматель обвиняется в мошенничестве при выполнении работ по благоустройству парка «Ямка» и лыжной трассы «Фонтаны», обвинительное заключение направлено в суд, сообщили в прокуратуре Карелии.

По версии следствия, в декабре 2017 года и июле 2018 года администрация Петрозаводска заключила муниципальные контракты на выполнение работ по благоустройству парка «Ямка» и лыжной трассы «Фонтаны» с организациями, возглавляемыми обвиняемым.

После выполнения определенного объема работ на объектах обвиняемый составил акты о приемке, указав заведомо ложные сведения об использованных материалах.

Администрацией Петрозаводска указанные работы были оплачены, в результате чего бюджету был причинен ущерб на общую сумму более 2,2 млн рублей.

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Петрозаводский городской суд.

фото: © Станислав Красильников/ТАСС

Расходы бюджета на сельское хозяйство в Карелии упали более чем на 80%

Расходы бюджета Карелии на решение вопросов экономического развития в первом квартале 2021 года сократились на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - больше всего пострадало сельское хозяйство.

Это следует из отчета министерства финансов об исполнении консолидированного бюджета за январь-март.

Общая сумма расходов по статье "Национальная экономика" за 3 месяца составила 1,2 млрд рублей – на 186,8 млн меньше, чем в прошлом году. Больше всего сократились расходы на сельское хозяйство и рыболовство – на 81% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Что происходит с финансированием других отраслей, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Нетипичная Питкяранта / ВК

Жители Карелии сняли ролик про ужасы жизни в Питкяранте (ВИДЕО)

Жители Питкяранты сняли короткое видео о том, как зловеще выглядит один из районов города.

Четырехминутное видео о жизни города опубликовано в сообществе «Нетипичная Питкяранта».

«Заброшки, помойки, горелые сараи — весь ужас Питкяранстких фавел на одном коротеньком видео без монтажа. Оператор просто делает несколько шагов и поворачивает камеру и рассказывает вам про прелестные перспективы для проведения детства и отрочества в этих заповедных местах», — говорится в описании к ролику.

Автор видео фиксирует полуразрушенные деревянные постройки и разбросанный мусор в одном из районов Питкяранты.

Ранее сообщалось, что улицы Питкяранты завалены отходами, а контейнерные площадки «лопаются» от набитого в них мусора.

Верховный суд Карелии оставил за решеткой хозяина торгового центра "Ягуар"

В апелляционной жалобе в Верховный суд Карелии обвиняемый в даче взятки предприниматель Гусейн Мамедов просил назначить ему домашний арест.

Как ранее сообщала "Столица на Онего", 54-летний предприниматель Гусейн Мамедов обжаловал решение петрозаводского суда, 12 марта арестовавшего его до 9 мая. В апелляционной жалобе в Верховный суд республики Гусейн Мамедов, ссылаясь на проблемы со здоровьем, просил заменить ему содержание под стражей на домашний арест.

Однако на заседании апелляционной инстанции Верховного суда РК было решено оставить решение петрозаводского суда в силе. Таким образом, Гусейн Мамедов остался под стражей.

В настоящее время он содержится в ПФРСИ (помещении, функционирующем в режиме следственного изолятора) исправительной колонии № 9 Петрозаводска. По имеющейся у нашего издания информации, в начале мая карельский Следком намерен ходатайствовать перед судом о продлении ареста Гусейна Мамедова еще на два месяца. Расследует это уголовное дело следователь по особо важным делам Следкома Дмитрий Комиссаров.

Напомним, что являющегося одним из совладельцев торговых центров "Ягуар" и "Главный" в Петрозаводске Гусейна Мамедова республиканский Следком обвиняет в даче взятки 200 тысяч рублей наличными (ст.291 ч.4 УК РФ) заместителю мэра карельской столицы, председателю комитета градостроительства и землепользования городской администрации Евгению Перову, который эти деньги не взял. Это произошло 20 октября прошлого года, незадолго до открытия торгового центра "Ягуар", который начинали строить как физкультурно-оздоровительный комплекс. По имеющейся информации, на допросе написавший явку с повинной Гусейн Мамедов сообщил, что, давая деньги Перову, он хотел отблагодарить его за открытие "Ягуара".

Оперативное сопровождение этого уголовного дела ведут сотрудники УФСБ Карелии, организовавшие видеозапись передачи Мамедовым денег Перову.

Ранее сообщалось, что на месте бывшего мини-рынка "Ягуар" на улице Древлянка, вместо физкультурно-оздоровительного центра появился одноименный торговый комплекс, где торгуют одеждой, бытовой химией, товарами на каждый день и т.д. И только в одном небольшом помещении открыта фитнес-студия. Между тем, власти неоднократно заверяли жителей Петрозаводска, что на улице Древлянка будет построен не торговый, а физкультурно-оздоровительный объект. Однако ФОК так и остался на бумаге.

фото: Николай Смирнов / Столица на Онего

В уголовном деле председателя Петросовета Геннадия Боднарчука о командировках появилась потерпевшая сторона

Администрация Петрозаводска признана потерпевшей стороной в уголовном деле по обвинению председателя Петросовета Геннадия Боднарчука в злоупотреблении должностными полномочиями.

Информация об этом была озвучена в ходе заседания в Петрозаводском городском суде при рассмотрении ходатайства следствия о продлении Геннадию Боднарчуку срока содержания под стражей.

Как пояснил адвокат председателя Петросовета Михаил Ямчитский, речь идет об обвинении в злоупотреблении должностными полномочиями. По словам защитника, администрация Петрозаводска признана потерпевшей стороной в «деле о командировках».

Напомним, 25 марта арестованному председателю Петросовета Боднарчуку было предъявлено окончательное обвинение в совершении четырех преступлений. Один из эпизодов связан с командировками Боднарчука. По данным следствия, в 2017-2018 годах председатель Петросовета лично подписал распоряжения о своих поездках в командировки, не связанные с осуществлением им депутатских полномочий. А по возвращении в Петрозаводск предъявил к уплате авансовые отчеты для компенсации понесенных денежных расходов в сумме более 150 тысяч рублей. По указанным фактам ему предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст.285 УК РФ).

Кроме того, выяснилось, что решением Петросовета, в утвержденном им соответствующем Положении о командировках, предельные величины таких расходов почему-то не определены. В результате бюджетные деньги за командировки председателю Петросовета, его заместителям и остальным депутатам выплачивались за фактические затраты, подтвержденные соответствующими документами. Поскольку к разработке и утверждению названного документа о командировках непосредственное отношение имел сам Боднарчук, в итоге ему было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (ст.286, ч.1 УК РФ).

Отметим, что еще в одном случае идет речь, по версии следствия, о получении Боднарчуком взятки в особо крупном размере (ст. 290 ч.6 УК РФ) от "неустановленных лиц ООО "Тонус". История связана с жилым комплексом "Свой берег" в Петрозаводске. Также ему было предъявлено обвинение в получении 1,5-миллионной взятки от своего заместителя Валерия Матвеева, которого за получение 4-миллионной взятки от строителей в декабре суд приговорил к 3,5 года колонии строгого режима и штрафу в 20 миллионов рублей.

Петрозаводский городской суд продлил арест Геннадия Боднарчука до 16 июня. В общей сложности он провел в СИЗО уже 9 месяцев.

В ходе рассмотрения ходатайства в судебном заседании прозвучала информация о том, что предварительное следствие по делу Геннадия Боднарчука завершено, - доказательства собраны, свидетели допрошены. Председателю Петросовета предъявлено окончательное обвинение в четырех преступлениях, и в настоящее время обвиняемый вместе с защитниками знакомится с материалами уголовного дела.

фото: Кадр из видео

Автомобиль сбил подростка на самокате на пешеходном переходе в Петрозаводске (ВИДЕО)

Ребенок попал в больницу после ДТП на перекрестке улиц Ровио и Парфенова, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

ДТП произошло сегодня, 19 апреля, в 15.04 на перекрестке улиц Ровио и Парфенова. Водитель автомобиля Nissan Almera сбил ребенка, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на самокате.

Четырнадцатилетний ребенок был отправлен на осмотр в Детскую республиканскую больницу.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

"Госавтоинспекция Петрозаводска призывает родителей ежедневно напоминать детям о правилах безопасности на дороге", - говорится в сообщении ведомства.

Момент ДТП попал в объектив камеры компании "Ситилинк".

Ранее восемнадцатилетний водитель сбил пешехода в городе бумажников в Карелии.

фото: ГИБДД Карелии

Вдова погибшего в ДТП водителя грузовика просит взыскать 5 млн рублей за моральный вред

В Карелии рассматривается уголовное дело по факту ДТП со смертельным исходом, произошедшего в 2019 году в Кондопоге.

Судья Кондопожского городского суда Александр Иванов рассматривает уголовное дело по факту ДТП со смертельным исходом, произошедшего 31 октября 2019 года в Кондопоге. Тогда, напомним, около 16 часов на Октябрьском шоссе произошло столкновение двух большегрузов – КамАЗа и Volvo. В результате ДТП КамАЗ загорелся, и его 58-летний водитель погиб на месте аварии.

Расследовавшая это уголовное дело полиция в случившемся обвиняет водителя автомобиля Volvo, выехавшего на полосу встречного движения, где произошло столкновение с КаМАзом. Однако подсудимый, которого защищают адвокаты Павел Гравченков и Виктор Обруч, вину не признает.

Он утверждает, что выехал на "встречку", чтобы избежать столкновения с другим двигавшимся впереди автомобилем, водитель которого был установлен и допрошен судом. Между тем, результаты проведенной по делу автотехнической экспертизы оказались не в пользу обвиняемого.

В рамках уголовного дела вдова погибшего в ДТП пенсионера просит взыскать с водителя Volvo 5 миллионов рублей за моральный вред.

фото: © "Столица на Онего"

За время своего правления Ирина Мирошник уволила руководителей в 150 учреждениях Петрозаводска

Администрация столицы Карелии обнародовала статистику сменяемости руководителей за последние 5 лет.

Получен ответ кадровой службы мэрии Петрозаводска о сменяемости за последние пять лет руководителей более чем в 150 муниципальных учреждениях города. Из восьми учреждений и предприятий, подведомственных комитету ЖКХ, в семи сменилось 20 руководителей.

По три руководителя сменили в ПМУП "Авоспецтранс" и МКУ "Служба заказчика". Отметим, что это те службы ЖКХ, которые отвечают за жизнедеятельность столицы республики.

Всего за 5 лет в Петрозаводске уволили 90 директоров муниципальных структур.

Какой сфере деятельности не повезло больше всего, читайте в материале "Московского комсомольца в Карелии".

фото: © pixabay.com / Pexels

Жители районов Карелии останутся без света из-за ремонта сетей

На этой неделе из-за ремонтных работ будет кратковременно отключено электричество в ряде населенных пунктов республики.

С 19 по 25 апреля ожидаются кратковременные отключения электричества в ряде населенных пунктов Карелии, об этом сообщает правительственный паблик в соцсети.

Отключения связаны с неотложными ремонтными работами, которые планируют проводить энергетики.

Расписание возможных отключений света и адреса проведения работ можно увидеть здесь.

фото: © Управление судебных приставов по Карелии

Главный пристав Карелии посоветовал жителям узнать о своих долгах

Руководитель Управления судебных приставов по Карелии Олег Гончаров рассказал о проведении в регионе Всероссийской акции «Узнай о своих долгах».

Акция «Узнай о своих долгах» состоится в Карелии. Участники мероприятия смогут узнать, есть ли у них долги, а также оплатить их. Об этом сообщил руководитель Управления судебных приставов по Карелии Олег Гончаров.

«Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия активно включилось в подготовку к Всероссийской акции „Узнай о своих долгах“. Акция будет проходить по всей республике в очном формате, спустя год после начала карантинных мер, связанных с пандемией коронавируса. Мы вновь разворачиваем 23 апреля мобильные пункты в местах массового скопления людей - в местных администрациях, налоговой инспекции, торговых центрах, в супермаркетах», — заявил Гончаров.

На сайте судебных приставов сообщается, какими электронными сервисами могут воспользоваться горожане, чтобы упростить контакт с приставами.

фото: © "Столица на Онего"

В Петрозаводске подросток на скейте травмировал концертмейстера Музыкального театра

Сотрудница Музыкального театра Карелии обратилась в полицию, получив травму по дороге на работу.

Как рассказали «Столице на Онего» в театре, концертмейстер шла на работу в субботу, 17 апреля, вечером, когда отлетевший после неудачного прыжка подростка тяжелый скейт угодил ей в ногу. Девушка получила травму и обратилась в полицию. Но когда приехали стражи порядка, скейтбордисты убежали.

Каждый день у ступеней театра можно наблюдать иногда более десятка велосипедистов и осваивающих скейтборд подростков. Они катаются на входной площадке, прыгают со ступенек, разгоняясь по асфальту, врезаются в облицовку здания. Эту проблему администрация театра пытается решить давно, но ни призывы работников к совести подростков, ни полицейское вмешательство пока не могут повлиять на ситуацию. С наступлением тепла любители покататься вновь оказываются у входа в театр, угрожая безопасности зрителей и нанося ущерб зданию.

В учреждении напомнили, что здание Музыкального театра является объектом культурного наследия, и порча его внешнего вида вполне может быть признана актом вандализма. Нынешней зимой был сделан дорогостоящий ремонт облицовки нижней части здания, но теперь ее состояние опять под угрозой. Недовольны и зрители, вынужденные порой с риском для здоровья лавировать между юными экстремалами, чтобы попасть на спектакль.

«Мы уже не один год ведем переписку с МВД, — рассказали в Музыкальном театре. — Пишем и про скейтбордистов, и про оставленные на здании театра надписи. Но, к сожалению, проблема не решается. Полиция включила театр в маршрут патрулирования, иногда они подъезжают и просят подростков покинуть территорию, но с отъездом полицейской машины любители экстремальных видов спорта вновь возвращаются на ступени театра. Недавняя ситуация, когда скейт одного из подростков врезался в ведущего концертмейстера театра, направляющегося вечером на работу, в очередной раз обострила проблему. Девушка получила серьезный ушиб ноги, она сильно хромает, заявление о происшествии зарегистрировано в полиции».

фото: © Николай Смирнов / Столица на онего

Горсовет Петрозаводска объяснил, почему Ирина Мирошник не уйдет с работы после 20 апреля

Полномочия Ирины Мирошник в должности главы Петрозаводска заканчиваются 19 апреля, но, несмотря на это, она продолжит исполнять свои обязанности, сообщили в Петросовете.

В связи с многочисленными сообщениями в социальных сетях, содержащих недостоверную информацию, Петрозаводский городской Совет дал разъяснение о сроках окончания полномочий действующего главы Петрозаводска Ирины Мирошник.

Петросовет напомнил, что на сессии 19 апреля 2016 года Ирина Мирошник была избрана на должность главы Петрозаводского городского округа депутатами Петрозаводского городского Совета 27 созыва, а 20 апреля того же года приступила к исполнению своих обязанностей.

"Согласно Уставу Петрозаводского городского округа (статья 31), «срок полномочий главы Петрозаводского городского округа 5 (пять) лет» и начинается он «со дня вступления его в должность». При этом, в соответствии с той же 31 статьей Устава, прекращаются полномочия действующего главы только «в день вступления в должность вновь избранного главы Петрозаводского городского Совета», что обеспечивает преемственность муниципальной власти", - объяснили в Петросовете.

Иными словами, Ирина Мирошник продолжит исполнять свои обязанности даже после 19 апреля, вплоть до момента вступления в должность ее приемника.

В горсовете напомнили, что сессия Петросовета, на которой состоится избрание нового руководителя карельской столицы, запланирована на 12 мая.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

В Петрозаводске судят блогера за участие в Форуме независимых муниципальных депутатов

Известного в столице Карелии общественника-урбаниста обвиняют в сотрудничестве с нежелательной организацией.

В мировом суде Петрозаводска днем 19 апреля началось рассмотрение административного дела в отношении известного в карельской столице общественника-урбаниста и блогера Кирилла Прохорова, который обвиняется в сотрудничестве с нежелательной организацией. Напомним, в середине марта Кирилл был задержан в Москве сотрудниками полиции вместе с другими участниками Форума независимых муниципальных депутатов. Блогер из Карелии почти 6 часов провел в автозаке, после чего ему еще несколько часов пришлось дожидаться, пока в отделении полиции на него составят протокол об административном правонарушении по статье 20.33 КоАП РФ (участие в деятельности организации, в отношении которой принято решение о признании ее нежелательной на территории РФ).

Кирилл Прохоров ходатайствовал о переносе рассмотрения дела в Петрозаводск. Однако перед началом процесса он заявил в интервью «Столице на Онего», что не считает себя виновным.



Кирилл Прохоров у мирового суда. Фото: Валерий Поташов

«Это первый в моей жизни судебный процесс, – признался блогер. – Мне интересно, как он пройдет, будет ли оказано давление из Москвы на местный суд, или будет вынесено правомерное решение. Я буду рад, если меня признают невиновным, потому я себя таковым и считаю. Но если решение будет иным, я буду его обжаловать в Верховном суде и далее в Европейском суде по правам человека».

Форум независимых муниципальных депутатов проходил 13 марта в московской гостинице «Измайлово», однако спустя полчаса после его открытия все участники встречи были задержаны полицией. Среди них оказались известные оппозиционные политики Илья Яшин, Евгений Ройзман, Владимир Кара-Мурза и другие. Как считают в правоохранительных органах, к проведению форума имела отношения нежелательная организация. Если суд признает вину Кирилла Прохорова, ему грозит от 5 до 15 тысяч рублей штрафа.

фото: Камера наблюдения компании "Сампо.ру" / скриншот видео

Опубликованы кадры наезда на пешехода в городе Карелии (ВИДЕО)

Камеры наружного наблюдения зафиксировали, как автомобилист сбил пешехода в Кондопоге.

В минувшее воскресенье, 18 апреля, в Кондопоге автомобилист на машине «ВАЗ» сбил человека, перебегавшего дорогу в неположенном месте.

Момент происшествия зафиксировали камеры наблюдения компаний «Ситилинк» и «Сампо.ру». Видео размещено в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Ранее сообщалось, что за рулем автомобиля в момент ДТП находился 18-летний водитель. Сбитому мужчине 45 лет, он госпитализирован с травмами.

фото: © "Столица на Онего"

Дело Кайдалова может уйти из Карелии

Судья Петрозаводского городского суда Александр Мерков удовлетворил ходатайство стороны Кайдалова об изменении территориальной подсудности уголовного дела.

Суд счел, что ходатайство соответствует закону. Уголовное дело Кайдалова будет направлено в Верховный суд страны для определения подсудности.

Ранее авторы ходатайства указали на то, что некоторые участники процесса проживают вне территории, на которую распространяется юрисдикция Петрозаводского горсуда. Защитники также заявляли, что есть вероятность нарушения принципа беспристрастности суда.

Верховный суд страны в праве отказать в удовлетворении ходатайства и вернуть дело в Петрозаводск.

Напомним, что судья Александр Мерков открыл процесс и выслушал ходатайство стороны Кайдалова об изменении территориальной подсудности уголовного дела. Адвокаты экс-министра и сам подсудимый поддержали свое ходатайство. Гособвинитель попросила отказать в его удовлетворении.

Ранее Следком республики предъявил экс-главе Минтранса Карелии Алексею Кайдалову и бывшему замгендиректора аэропорта "Петрозаводск" по строительству Игорю Волчеку обвинение по ст.290 ч.6 Уголовного кодекса: "Получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере".

По версии следствия, в конце 2019 года Алексей Кайдалов и Игорь Волчек получили от одного из питерских подрядчиков по реконструкции аэропорта взятку в размере 800 тысяч рублей. Сообщалось, что это была первая часть от оговоренной суммы в размере 1,5 миллиона рублей. Почти 300 тысяч из них во время обыска обнаружили в кармане дубленки Кайдалова.

Помимо этого, считает следствие, практически в то же время другой подрядчик из Санкт-Петербурга передал Кайдалову и Волчеку миллион рублей. В явке с повинной этот подрядчик рассказал, что из планируемых к передаче Кайдалову и Волчеку трех миллионов рублей, он отдал последнему миллион. Деньги, по имеющейся информации, они поделили пополам. По данным следствия, взятки Кайдалов и Волчек получили за оказание подрядчикам содействия в заключении договора подряда на выполнение работ по реконструкции аэропорта и беспрепятственную их приемку.

В феврале судья петрозаводского суда Наталья Федичева приговорила заключившего досудебное соглашение со следствием и признавшего свою вину Волчека к 4 годам колонии строгого режима и штрафу в 7 миллионов рублей. Приговор вступил в законную силу.

По имеющейся информации, Алексей Кайдалов не признает вину. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Блогер из Петрозаводска оштрафован на 5 тысяч за участие в Форуме независимых муниципальных депутатов

Общественника из Карелии признали виновным в сотрудничестве с нежелательной организацией, но он намерен обжаловать решение мирового суда.

Мировой суд Петрозаводска признал 19 апреля блогера Кирилла Прохорова виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.33 КоАП РФ (участие в деятельности организации, в отношении которой принято решение о признании ее нежелательной на территории РФ). Судья Анна Смирнова назначила Кириллу минимальный размер штрафа, предусмотренный этой статьей – 5 тысяч рублей. Однако известный в столице Карелии общественник-урбанист заявил «Столице на Онего», что не считает себя виновным и обжалует это решение.

Напомним, в середине марта Кирилл Прохоров был задержан в Москве сотрудниками полиции за участие в Форуме независимых муниципальных депутатов, который проходил в столичной гостинице «Измайлово». Как считают в правоохранительных органах, к проведению форума имела отношения нежелательная организация. Вместе с блогером из Карелии полиция задержала таких известных оппозиционных политиков, как Илья Яшин, Евгений Ройзман и Владимир Кара-Мурза. Кирилл Прохоров почти 6 часов провел в автозаке, после чего ему еще несколько часов пришлось дожидаться, пока в отделении полиции на него составят протокол об административном правонарушении. Карельский общественник ходатайствовал о рассмотрении дела в Петрозаводске.

фото: © Столица на Онего

Власти района Карелии предупредили людей о возможном обвале дороги

В Питкярантском районе решили перекрыть движение по дороге из-за риска ее обвала.

Об этом информирует паблик "Питкярантский район".

"Уважаемые жители города. В связи с опасностью размытия грунта и частичного обвала автомобильной дороги будет перекрыто движение от перекрестка - ул. Победы- ул. Гоголя (Сбербанк) до перекрестка ул. Гоголя- ул. Ленина (городская площадь). Просим автомобилистов заранее планировать свой маршрут", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на этой неделе из-за ремонтных работ будет кратковременно отключено электричество в ряде населенных пунктов республики.

фото: © pixabay.com

Через официальный интернет-портал правительства Карелии можно выйти на сайт знакомств

Необычная ссылка была обнаружена на официальном сайте правительства Карелии.

В ходе поиска информации на официальном интернет-портале правительства Карелии, в разделе, где перечислены государственные СМИ, была обнаружена ссылка http://carelia-lehti.ru, при нажатии на которую открывается страница с фотографиями девушек, приглашающих к знакомству.

В заголовке сайта высвечивается надпись "SEX XXX 18".

Отметим, что учредителем издания, где была обнаружена занятная ссылка, выступает Министерство Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными и религиозными объединениями, КРОО «Ингерманландский союз финнов Карелии», РОО «Союз карельского народа», КРОО «Общество вепсской культуры», АУ РК «Издательство «Периодика», коллектив редакции журнала «Carelia».

фото: © Столица на Онего

В Петрозаводске начался суд над экс-главой Минтранса Карелии Алексеем Кайдаловым

Кайдалов был доставлен в суд в наручниках - он находится в клетке.

Защитники Алексея Кайдалова активно запрещают съемку подсудимого. В частности, адвокаты потребовали от оператора местной телекомпании остановить работу.

Кайдалов, отвечая на вопрос судьи, заявил, что его состояние здоровья позволяет участвовать в суде. Напомним, что с предыдущего заседания Кайдалова увезли на "скорой" после жалоб на плохое самочувствие.

Судья Александр Мерков открыл процесс и выслушал ходатайство стороны Кайдалова об изменении территориальной подсудности уголовного дела. Адвокаты экс-министра и сам подсудимый поддержали свое ходатайство. Гособвинитель попросила отказать в его удовлетворении.

Судья Александр Мерков удалился в совещательную комнату.

Ранее Следком республики предъявил экс-главе Минтранса Карелии Алексею Кайдалову и бывшему замгендиректора аэропорта "Петрозаводск" по строительству Игорю Волчеку обвинение по ст.290 ч.6 Уголовного кодекса: "Получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере".

По версии следствия, в конце 2019 года Алексей Кайдалов и Игорь Волчек получили от одного из питерских подрядчиков по реконструкции аэропорта взятку в размере 800 тысяч рублей. Сообщалось, что это была первая часть от оговоренной суммы в размере 1,5 миллиона рублей. Почти 300 тысяч из них во время обыска обнаружили в кармане дубленки Кайдалова.

Помимо этого, считает следствие, практически в то же время другой подрядчик из Санкт-Петербурга передал Кайдалову и Волчеку миллион рублей. В явке с повинной этот подрядчик рассказал, что из планируемых к передаче Кайдалову и Волчеку трех миллионов рублей, он отдал последнему миллион. Деньги, по имеющейся информации, они поделили пополам. По данным следствия, взятки Кайдалов и Волчек получили за оказание подрядчикам содействия в заключении договора подряда на выполнение работ по реконструкции аэропорта и беспрепятственную их приемку.

В феврале судья петрозаводского суда Наталья Федичева приговорила заключившего досудебное соглашение со следствием и признавшего свою вину Волчека к 4 годам колонии строгого режима и штрафу в 7 миллионов рублей. Приговор вступил в законную силу.

По имеющейся информации, Алексей Кайдалов не признает вину. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

фото: © Светлана Павлова/ТАСС

Первый лесной пожар вспыхнул в Карелии из-за весеннего пала травы

Недалеко от поселка Хюмпеля в Сортавальском районе произошел первый в 2021 году лесной пожар, сообщили в Минприроды Карелии.

Пожар зарегистрирован сегодня, 19 апреля недалеко от поселка Хюмпеля. Огонь перешел на земли лесного фонда в результате бесконтрольного выжигания сухой травы. Площадь пожара составила 0,8 га. Пожар локализован.

Министр природных ресурсов и экологии Алексей Щепин внес изменения в приказ Минприроды «О начале пожароопасного сезона». Таким образом, с 19 апреля официально пожароопасный сезон открыт на территории Сортавальского и Лахденпохского районов.

С 1 мая пожароопасный сезон открывается в Лоухском, Калевальском, Кемском, Беломорском районах и в Костомукшском городском округе.

С 24 апреля пожароопасный сезон открывается в остальных районах Карелии.

Это означает, что в зависимости от класса пожарной опасности начинается ежедневное авиа и наземное патрулирование.

Разрешается разведение костров строго с соблюдением мер пожарной безопасности. В хвойных молодняках и под кронами деревьев разведение костров запрещено.

Также запрещено выжигание сухой травы вблизи леса.

С 17 апреля особый противопожарный режим введен на территории Петрозаводска. В условиях действия этого режима запрещается разведение костров и выжигание сухой растительности.

Сообщить о возгорании в лесу можно по круглосуточному номеру прямой линии лесной охраны Карелии (8−814−2) 55−55−80.

Ранее сообщалось, Минприроды Карелии закупит лесопожарную технику на 62 млн рублей.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Официальная статистика показала расходы бюджета на содержание властей Карелии

Расходы бюджета Карелии в первом квартале 2021 года сократились на содержание главы республики и правительства, но выросли – на нужды парламента.

Это следует из официального отчета министерства финансов республики об исполнении консолидированного бюджета Карелии за январь-март 2021 года.

На "функционирование высшего должностного лица" из казны было потрачено 17 млн рублей – на 3% или на 450 тыс. меньше, чем за тот же период прошлого года. В целом, в 2021 году на эту статью расходов предусмотрена сумма в размере 82 млн рублей. Как изменились затраты на правительство и парламент, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © freepik.com

Экс-начальника горнодобывающего предприятия в Карелии будут судить за коммерческий подкуп

Бывший начальник АО "Карельский окатыш" обвиняется в коммерческом подкупе, дело отправлено в суд, сообщили в прокуратуре Костомукши.

Прокурор Костомукши утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника управления железнодорожного транспорта АО «Карельский окатыш». Он обвиняется в совершении коммерческого подкупа.

По версии следствия, в июле 2020 года бывший начальник АО "Карельский окатыш" получил от представителя подрядной организации 1,5 млн рублей в качестве вознаграждения за оказание содействия в заключении контракта на выполнение работ по ремонту железнодорожной техники на сумму более 19 млн рублей.

Факт совершения преступления был выявлен сотрудниками органов внутренних дел в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

В ходе предварительного следствия избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а также наложен арест на автомобиль обвиняемого стоимостью свыше 6 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Костомукшский городской суд для рассмотрения по существу.

Ранее гендиректор "Карельского окатыша" Максим Воробьев прокомментировал коррупционный скандал на предприятии.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Предприниматель из Карелии: «Государству нет никакого дела до защиты частного инвестора»

Бизнесмен из Суоярви около года пытается добиться от правоохранительных и надзорных органов Карелии расследования «двойного» строительства участка теплотрассы.

«У меня такое ощущение, что государству нет никакого дела до защиты интересов частного инвестора, который с ним никак не связан. А борьба с коррупцией и хищением бюджетных средств происходит лишь тогда, когда есть «команда сверху», – считает предприниматель из Суоярви Игорь Ярохович.

Около года он пытается добиться от правоохранительных и надзорных органов Карелии расследования «двойного» строительства участка теплотрассы, в котором бизнесмен заподозрил мошенничество. Однако все обращения предпринимателя Яроховича, «погуляв» по кабинетам следователей и прокуроров, лишь пополняли его бумажный архив: разбираться с загадочной теплотрассой никто не захотел.

Читайте подробнее в статье «Если будет команда сверху»

фото: © правительство Карелии

В Карелии начался ремонт дороги в поселок Деревянка

На автодороге, связывающей поселок Деревянка с федеральной трассой, этим летом будет положен новый асфальт.

Как сообщили в правительстве Карелии, начались подготовительные работы на трассе «Деревянное — Деревянка — Пяжиева Сельга — Пухта». Данная автодорога имеет важное значение для местных жителей: по ней возят детей в школу из Деревянки в село Деревянное

Сейчас подрядная организация расчищает обочины. Когда погода улучшится, специалисты снимут старый асфальт и укрепят основание дорожной одежды пластиковой геосеткой. Общая стоимость контракта — 220 миллионов рублей. На эти средства предусмотрен ремонт 14 километров дороги с укладкой двух слоев асфальта, устройство и укрепление обочин, а также тротуаров и остановки общественного транспорта в поселке Деревянка.

Кроме того, на автодороге «Деревянное — Деревянка — Пяжиева Сельга — Пухта» в рамках нацпроекта восстановят участок 18-километровый участок гравийной дороги.

фото: © Сергей Карпухин/ТАСС

В Карелии умерла женщина, заболевшая пневмонией

Всего за год в Карелии от пневмонии умерло 133 человека, сообщили в оперштабе республики.

За сутки в республике 11 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией, одна пациентка умерла – скончалась 69-летняя женщина с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой и центральной нервной систем, тест на COVID-19 отрицательный.

Начиная с первого апреля минувшего года, с внебольничной пневмонией госпитализированы 5712 пациентов, 133 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19, сообщили в оперштабе.

фото: © АО "ПСК"

В Прионежской сетевой компании сообщили, где будут проводиться ремонты в электросетях на следующей неделе

АО «ПСК» продолжает ремонтные работы на энергообъектах с целью повышения надежности энергоснабжения потребителей.

Как сообщили в компании, запланированы работы по технологическому присоединению к электрическим сетям, а также расчистка трасс линий электропередачи. Энергетики предупреждают, что в связи с этим возможны временные отключения потребителей, и просят отнестись к этому с пониманием.

Временные отключения с 19 по 25 апреля возможны:

Кемский муниципальный район:

— 19, 22 и 23 апреля с 9.00 до 17.00. Город Кемь: улицы Вокзальная, Северная.

— 22 апреля с 9.30 до 16.00. Поселок Кривой Порог: улицы Лесная, Кольцевая, Подужемская, Белопорожская.

Лоухский муниципальный район:



— 21 апреля с 11.00 до 16.00. Поселок Энгозеро.

— 28 апреля с 10.00 до 12.00. Поселок Амбарный: улица Железнодорожная.





Костомукшский городской округ:

— 19 апреля с 10.00 до 11.00. Город Костомукша: улица Лувозерская.





Медвежьегорский муниципальный район:

— 19 апреля с 13.00 до 16.00. Поселки Челмужи, Волозеро, Огорелыши. Деревни: Немино, Возрицы, Тихвин бор, Сергиево, Данилово.

— 20 апреля с 10.00 до 11.00. Поселок Лумбуши: улицы Центральная, Новая (дом 5), Верховье, Брюхово, Красильниково; поселок Пиндуши: улица Нефтебазы (дома 1, 2, 2-А, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 16).

— 20 апреля с 13.30 до 16.30. Город Медвежьегорск: улицы Горького (частично), Мурманская (частично), здания районной прокуратуры, гаражей.

— С 22 по 25 апреля с 9.00 до 17.00. Поселки Сергиево, Огорелыши, деревня Данилово (потребители поселка Огорелыши и деревни Данилово с 11.00 до 16.00 будут получать электроэнергию от передвижной дизельэлектростанции), деревня Шайдома.





Муезерский муниципальный район:

— 21 апреля с 20.00 до 00.00. Поселок Муезерский (частично).





Кондопожский муниципальный район:

— с 19 по 25 апреля с 9.00 до 10.00 и с 16.00 до 17.00. Поселок Кяппесельга: улицы Пролетарская, Молодежная, Уницкая, Железнодорожная, Центральная (дома 2, 3, 4, 7, 8, 9, 13, 10, 12, 18, 20, 15, 17, 19-26, 28), Привокзальная (дома 1, 2), Коммунальная (дома 9, 11, 12, 13, 14, 4, 5, 10), Школьная, Советов (дома 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13), здания АТС, д/сада, модульная котельная, БОС, школы, «Почты России», лесничества, поселковой администрации, амбулатории, аптечного пункта, дома культуры.

— 20 и 21 апреля с 9.00 до 12.00. Город Кондопога: улица Коммунальная.

— с 23 по 25 апреля с 9.00 до 17.00. Поселок Кяппесельга: улицы Центральная (дома 29, 29-А, 30, 31, 32, 33, 37, 39, 41, 51-67, 36, 38, 46-50, 68, 69, 70), Лесная, Железнодорожная (дом 4).





Прионежский муниципальный район:

— 19, 20 и 21 апреля с 10.00 до 16.00. Деревня Ужесельга, здания Прионежского центрального лесничества, ООО «Вода Карелии», СНТ «Белые ключи», ПОО СВПСН «Гранит», СНТ «Нелукса».

— 19 и 20 апреля с 9.00 до 16.00. Деревня Нижний Бесовец: улица Нижняя (правая сторона).

— 21 апреля с 9.00 до 16.00. Деревня Нижний Бесовец (левая сторона).

— 22 апреля с 9.00 до 16.00. Деревня Бесовец: 2-й километр.

— 23 апреля с 9.00 до 16.00. Деревня Верхний Бесовец: улицы Мирная, Луговая.





Пряжинский национальный район:

— С 19 по 25 апреля с 10.00 до 16.00. Местечко Падозеро: Новый переулок, 28-й километр, 33-й километр, СНТ «Падозеро», СНТ «Надежда».





Калевальский национальный район:

— 19 апреля с 9.30 до 12.00. Поселок Новое Юшкозеро: улица Энергетиков (дома 1-4), вышка МТС.

— 19 апреля с 11.00 до 13.00. Поселок Новое Юшкозеро: улица Студенческая.

— 20 апреля с 9.30 до 11.00. Поселок Боровой: улицы Гористая (дома 14, 16, 18), Железнодорожная (дома 5-А, 7-А, 12), Березовая, Зелёная.

— 21 апреля с 11.00 до 15.00. Поселок Новое Юшкозеро: улица Студенческая.

— 22 апреля с 11.00 до 17.00. Поселки: Кепа, Луусалми.





Сегежский муниципальный район:

— 19 апреля с 9.00 до 12.00. Город Сегежа: улица Лесная (дом 3-А).

— 20 апреля с 10.00 до 12.00. Поселок Идель: улицы Центральная, Молодежная, Гористая.

— 20 апреля с 13.00 до 15.00. Поселок Идель: улица Лесная.

— 22 апреля с 9.00 до 16.00. Город Сегежа: улицы Маяковского (дома 8, 10, 12-А), Карельская (дома 10-А, 14-А).

— 23 апреля с 9.00 до 16.00. Город Сегежа: улица Советская (дома 16-А, 18, 18-А, 19-22).





Лахденпохский муниципальный район:

— 19 апреля с 10.00 до 14.00. Город Лахденпохья: улица Гагарина.

— 20 апреля с 9.00 до 16.00. Город Лахденпохья: переулок Сосновый.





Сортавальский муниципальный район:

— С 20 по 25 апреля с 9.00 до 17.00 Город Сортавала: улицы Большая, Луговая, Малая Луговая, Выборгское шоссе.





Олонецкий муниципальный район:

— с 19 по 22 апреля с 9.00 до 16.00. Поселок Ильинский: улицы Октябрьская, Комсомольская.

— 22 апреля с 9.00 до 12.00. Поселок Ильинский: улицы Украинская (дома 38-48), Сосновый бор.