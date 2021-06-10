Самые значимые события четверга

фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Правительство РФ добавило на развитие Карелии 6,4 миллиарда рублей

На федеральные средства в республике со «сложной социально-экономической ситуацией» построят мост в Сортавале и отремонтируют дорогу на Суоярви.

Правительство России внесло дополнения в индивидуальную программу программу развития Карелии до 2024 года, которая была принята федеральными властями в прошлом году. Документ пополнили новые мероприятия, направленные на строительство в республике социальных объектов и реконструкцию транспортной инфраструктуры.

Как сообщили в федеральном правительстве, речь идет о создании спортивного комплекса для учеников детско-юношеских школ, строительстве хирургического корпуса Больницы скорой медицинской помощи и гистологической лаборатории в Петрозаводске. В рамках программы запланировано также строительство моста через пролив Ворссунсалми в городе Сортавала, реконструкция автомобильной дороги Петрозаводск – Суоярви и модернизация мостового перехода на трассе «Кола».

Общий объем федерального финансирования этих объектов составит 6,4 миллиарда рублей. Из них более 652 миллионов уже было выделено в конце апреля из резервного фонда правительства РФ. По словам российского премьера Михаила Мишустина, новые объекты важны и для жителей региона, и для туристов. «Возможность комфортного проезда по дорогам и отремонтированным мостам привлечет в эти места многих путешественников», – считает Мишустин.

Как отметили в правительстве страны, Карелия является одним из регионов со сложной социально-экономической ситуацией. Для таких территорий предусмотрены индивидуальные программы развития, учитывающие их сильные и слабые стороны, а также дополнительная поддержка из федерального бюджета.

фото: © Минприроды Карелии

Минприроды Карелии ввело ограничения пребывания граждан в лесах

Соответствующий приказ сегодня, 10 июня, подписал и.о. министра природных ресурсов и экологии Карелии Алексей Павлов.

В связи с повышением класса пожарной опасности до IV, отсутствием осадков, введением особого противопожарного режима и высоким риском возникновения лесных пожаров с 11 июня вводится ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, сообщили в Минприроды региона.

Государственные лесные инспекторы совместно с сотрудниками правоохранительных органов организуют совместные посты на въездах в леса.

Речь идет об ограничении пребывания в массовых и традиционных местах отдыха граждан, охотников и рыболовов.

Режим ограничения действует до 1 июля включительно.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях действия особого противопожарного режима грозит не только административная ответственность со штрафом до 500 тысяч рублей, но и уголовная ответственность – лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до 500 тысяч рублей.

В Минприроды напомнили, что в Карелии действует круглосуточные телефоны прямой линии лесной охраны 8-814-2-55-55-80, 8-800-100-94-00. Обнаружив лесной пожар, любой человек в любое время суток может бесплатно позвонить на этот номер.

фото: © Заксобрание Карелии

Глава Карелии рассказал о своей гордости за дочь

Артур Парфенчиков рассказал, что его дочь включена в число лучших юристов России.

Об этом Парфенчиков сообщил в соцсети.

«Ничто так не радует нас, как успехи наших детей. Сегодня получил сообщение, что мировой рейтинг Best Lawyers включил в список лучших юристов России Анастасию Парфенчикову. Очень рад, горд, но хотел бы пожелать дочке все-таки хоть немного меньше времени уделять работе. Ещё я часто последнее время напоминаю Анастасии найти возможность что-то сделать и для ее малой Родины — г. Олонца. Надеюсь, и это у дочки получится. Ведь она ещё так молода, и главные свершения, уверен, у неё впереди», — заявил глава республики.

Ранее Артур Парфенчиков признался в любви к жителям Карелии.

фото: © Анна Ларионова

Управление по охране объектов культурного наследия Карелии объяснило, зачем решило судиться с воспитательницей из-за участка земли

В управлении по охране объектов культурного наследия республики объяснили решение подать в суд на сельскую воспитательницу, которая получила от государства землю под ИЖС на месте стоянки древнего человека.

Управление сообщает, что информация о выявлении стоянки древнего человека была доведена до администрации Прионежья, которая выделила землю воспитательнице Анне Ларионовой. Также чиновники утверждают, что они предупреждали новых хозяев земли о недопустимости строительства на участке, находящемся под охраной. После того, как их требования были оставлены без внимания, управление инициировало судебную тяжбу против воспитательницы. Об этом сообщает Центр управления регионом со ссылкой на информацию управления по охране объектов культурного наследия.

Напомним, Прионежский суд обязал сельскую воспитательницу Анну Ларионову разобрать конструкции строящегося семейного дома на участке, выданном ей государством. Мотивация суда заключалась в том, что большая часть земли, на которой Ларионова решила заняться ИЖС, находится в границах территории обнаруженного объекта культурного наследия «Стоянка Шуя ХХII». Суд также обязал районную воспитательницу провести спасательные археологические работы.

В управлении по охране объектов культурного наследия сообщают, что объект археологического наследия «Стоянка Шуя XXII» (V–IV тыс. до н. э.) был поставлен на государственную охрану, о чем знали власти Прионежья.

«Информация о выявлении объекта была доведена до сведения Администрации Прионежского муниципального района», — говорится в сообщении.

В 2018 году в управлении узнали о выделении земель на территории п. Шуя. Тогда же выяснилось, что участок выданный воспитательнице Ларионовой оказался в зоне объекта археологического наследия. По информации управления, хозяевам земли было направлено письмо с разъяснениями всех ограничений и запретов.

«В этот же период состоялась встреча представителей Управления с Ларионовой А.Ю., в ходе которой были даны разъяснения относительно законодательства об охране объектов культурного наследия и предложен вариант предоставления иного, не имеющего обременений, земельного участка, а также помощь в решении данного вопроса», — утверждают в управлении.

Как поясняют чиновники, в 2019 году владельцы участка начали возводить на нем фундамент. Управление вынесло два предписания о приостановке всех работ. Однако их действия были якобы проигнорированы, после чего было принято решение обратиться в суд.

Сообщается, что «уполномоченными органами исполнительной власти прорабатывается вопрос о выделении Ларионовой А.Ю. альтернативного земельного участка».

Анна Ларионова не считает себя виновной. Он заявляет, что по закону получила землю от государства, после чего стала жертвой несогласованных действий карельских чиновников.

фото: eparhia.karelia.ru

Звон колоколов в Карелии поднял с постели немощную бабушку

На звоннице старинной церкви в деревне Лумбуши установлены новые колокола.

Православная община деревни собирала средства на колокола «всем миром». В начале июня их подняли на звонницу и освятили, после чего над Лумбушами раздался колокольный звон.

Как утверждают в информационном отделе Петрозаводской епархии, послушать колокола встала даже немощная бабушка, которая давно прикована к постели. По свидетельству очевидцев, звон новых колоколов был слышан даже в соседнем поселке Пиндуши.

Деревянный храм в деревне Лумбуши был построен в начале XX столетия. Однако во время Великой Отечественной войны церковь была разорена. Её восстановление началось в 90-е годы прошлого столетия.

Новые колокола были отлиты на Московском колокольном заводе «ЛИТЭКС», а самый большой колокол украшен рельефными иконами и памятной надписью.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Жители Петрозаводска через телескопы наблюдают за затмением солнца (ФОТО)

На Студенческом бульваре в Петрозаводске собрались горожане с телескопами, камерами и черными фильтрами.

В центре города сегодня, 10 июня, можно понаблюдать за уникальным астрономическим явлением — кольцеобразным солнечным затмением. Обладатели телескопов дают возможность всем желающим воспользоваться своим оборудованием. Петрозаводчанин прикладывают телефоны к телескопам и снимают затмение, рассказал фотограф «Столицы на Онего» Николай Смирнов.

«Фаза затмения небольшая, невооруженным глазом потемнение будет незаметно — а вот в телескоп с темным фильтром заметно, как луна наползает на солнце. Пик затмения будет около 14:30», — поделился Николай Смирнов.

Один из астрономов принес на Студенческий бульвар интересные инструменты — дуршлаг и шумовку. По его словам, в момент максимальной фазы тени от дырочек перестанут быть круглыми и примут форму солнца с вырезом.

Как сообщает «5 канал», впервые за 55 лет мир наблюдает уникальное астрономическое явление — кольцеобразное солнечное затмение: Луна перекрывает Солнце не полностью, создавая эффект яркой световой короны вокруг черного диска. Зрелищем в разной степени яркости могут насладиться жители России и других уголков земного шара. Повезет в этот раз больше всего жителям Чукотки и Якутии. Там Луна «съест» 94% солнца.

фото: Камера наблюдения компании «Сампо.ру» / скриншот видео

Парочка мужчин на одном велосипеде оказалась под колесами автомобиля в Петрозаводске (ВИДЕО)

В столице Карелии автомобиль сбил двух человек, ехавших на одном велосипеде по дороге.

Дорожное ЧП произошло 9 июня в 23-16. Об этом информирует «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Авария с участием велосипедиста с пассажиром и легкового автомобиля произошло в Петрозаводске на улице Правды, в районе пересечения с проспектом Александра Невского.

Велосипедист с пассажиром, сидящим на раме, двигался по проспекту Александа Невского вниз. Судя по видео, велосипедист выезжал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора. В это же время легковой автомобиль двигался по улицы Правды.

Момент аварии зафиксировала камера компании «Сампо.ру».

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске пенсионерка на иномарке отправила велосипедиста на больничную койку

фото: ВОДОЛАЗ -10. КАРЕЛИЯ. ПОДВОДНЫЕ РАБОТЫ / ВК

В Карелии водолазы обнаружили тело утонувшего человека

Водолазы подняли тело мужчины, который ранее пропал в Онежском озере.

Девятого июня, в среду, водолазы провели поиск и подъем тела мужчины, пропавшего шестого июня в Онежском озере около Кондопоги. Об этом сообщает паблик «Водолаз -10. Карелия. Подводные работы».

«Глубина 2,4 метра, нашли в течение 5 минут, основываясь на уже имеющейся информации от Медвежьегорского поискового отряда», — говорится в сообщении.

«Причины трагедии пока не известны. Пропавший был в лодке один. Место происшествия не предвещало ничего опасного», — также сообщили водолазы.

фото: «Республика»/Сергей Юдин

Парфенчиков объявил об изменениях правил рыбоводства в Карелии в интересах населения

Власти Карелии готовы изменить правила предоставления участков для рыбоводства, чтобы сократить число жалоб от населения.

Об этом написал на своей странице Вконтакте глава Карелии Артур Парфенчиков.

«Иногда предприниматели недостаточно внимательно относятся к требованиям экологической безопасности. Это недопустимо. Выращивать рыбу в садках необходимо таким образом, чтобы не нанести непоправимый вред нашим озерам и всей экосистеме республики. Тут я абсолютно солидарен с нашими жителями», — подчеркнул глава республики.



По его словам, мнение населения будет приоритетным при принятии решений о выделении новых участков для рыбоводства.



«Перед выделением участка для организации рыбоводческого хозяйства позиция людей, проживающих поблизости от водоема, должна быть в приоритете. А не просто учитываться, как это прописано в федеральном законодательстве. После консультаций с федеральным правительством готовим республиканский приказ о порядке проведения общественных слушаний по проектам рыбоводных хозяйств», — пояснила Парфенчиков. Кроме того, предоставление участков станет невозможным без научного обоснования — об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © Егор Алеев/ТАСС

Две смерти от коронавируса зарегистрированы в Карелии за сутки

Число жертв Коронавируса в республике продолжает расти.

За сутки зарегистрированы две смерти от коронавируса в Карелии. Общее официальное число жертв коронавируса с начала пандемии достигло 573 человек. Об это говорится в таблице, опубликованной на странице главы карельского Минздрава Михаила Охлопкова.

За сутки выявлено 65 инфицированных человек. Из них заболевших - 61, средней тяжести - 16. Тяжелых - 2. Крайне тяжелых/ИВЛ - ноль.

С начала пандемии выявлено 47906 человек, заразившихся COVID-19.

фото: pixabay

Цены на доски «взлетели» в магазинах Карелии, и власти объяснили причины

Министерство природных ресурсов и экологии Карелии считает невозможным повлиять на стоимость пиломатериалов в розничной продаже, которая выросла в 2021 году более чем в два раза.

Об этом сообщил первый заместитель министра на заседании профильного парламентского комитета.

«Это рынок. Рынок определяет цены. Мировой рынок, российский рынок. Практика показывает, что есть взлеты в ценообразовании, но также есть и падения. В данном случае сейчас идет взлет — может быть ажиотаж строительства после коронавируса. Но также через несколько лет — год, два, три, через пять лет рынок будет насыщен и пойдет падение… Отрегулировать это невозможно», — считает Павлов. Депутаты предположили, что рост цен может быть связан с картельным сговором производителей пиломатериалов. Что им ответил замминистра, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: администрация Петрозаводска

В парламенте Карелии раскритиковали руководство троллейбусного предприятия и не дали ему денег

Комитет по бюджету парламента Карелии отказался поддержать поправку к законопроекту о внесении изменений в бюджет о выделении денег на покупку троллейбусов МУП «Городской транспорт».

С такой инициативой выступила депутат Эмилия Слабунова.

«Чтобы люди ездили в человеческих условиях, не унижающих их достоинство и обеспечивающих их безопасность», — пояснила Слабунова. Большинство членов комитета проголосовало против этой поправки. По мнению депутата Владимира Семенова, финансировать из бюджета МУП «Городской транспорт», это «вливать деньги в пустоту». «Они (руководители предприятия — прим. ред.) много раз приходили в ЗакСобрание за последние 10 лет — то, что я знаю. На вопрос, представьте экономический анализ работы троллейбусного управления закатывали глазки», — заявил депутат. Какие претензии есть к руководству МУП «Городской транспорт», читайте в интернет-газете «Вести Карелии». .

фото: © ГИБДД Карелии

В Карелии автоинспекторы остановили водителя грузовика со скрытым госномером (ФОТОФАКТ)

Из-за выпавшей решетки на грузовике были скрыты государственные регистрационные знаки, и теперь водителю придется ответить по закону, сообщили в ГИБДД Карелии.

В Прионежском районе на Федеральной дороге «Кола» инспекторы остановили 46-летнего водителя грузового автомобиля Volvo, который скрыл государственные регистрационные знаки.

Госавтоинспекция Карелии напоминает, что за управление с видоизмененными или скрытыми государственными регистрационными знаками водитель несет административную ответственность.

Нарушителю грозит штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев.

фото: © паблик Вконтакте «Отражение. Карелия»

Россельхознадзор выясняет, что завезли в Карелию под видом «рыбного гидролизата» из Мурманской области

Ведомственные инспекторы отобрали образцы почв в Заонежье, которые подверглись загрязнению рыбными отходами.

Скандальная история с завозом в Карелию рыбных отходов из Мурманской области дошла 10 июня до стен Законодательного собрания республики. Депутатский комитет по природным ресурсам и экологии попытался выяснить, что за странные контейнеры привезли в конце мая в Заонежье и слили их содержимое в заброшенные силосные ямы и даже прямо в поле.

Как заявил на заседании комитета исполняющий обязанности руководителя Североморского межрегионального управления Россельхознадзора Виктор Макаркин, ведомственные инспекторы отобрали образцы почв, подвергшихся загрязнению, и, если выяснится, что сельхозугодьям был причинен вред, «вытекающие последствия административного порядка наступят незамедлительно». По словам Макаркина, рыбный гидролизат – товар довольно специфический, и для того, чтобы утверждать, что он – безопасный, ему необходимо получить официальное подтверждение.

Читайте подробнее в статье «Неизвестные люди открыли краны»

фото: pixabay

Какие специалисты из Карелии имеют больше всего шансов найти «теплое местечко» - работу на юге

Агентство по поиску работы и персонала HeadHunter опубликовало результаты исследования, сколько жителей Карелии хотели бы переехать в регионы Южного федерального округа ради новой работы, и какие у них шансы трудоустроиться.

Проще всего найти работу в сферах «Продажи», «Строительство», «Рабочий персонал», «ИТ, телеком», «Туризм, гостиницы и рестораны» — там сосредоточено больше всего вакансий с возможностью релокации в ЮФО.

Диапазон средних предлагаемых зарплат составляет от 50 тыс. до 80 тыс. рублей. В подавляющем числе вакансий работодатели юга России готовы компенсировать специалистам не только затраты на релокацию, но и оплатить перемещение семьи и помочь с бытовыми вопросами.

Из числа жителей Карелии, ищущих работу, переселиться на юг намерены 23% соискателей. Кто эти люди, показали результаты исследования. Об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © страница Вконтакте Виктора Волкова

Дикие гуси отдыхают вместе с загорающими на городском пляже в райцентре Карелии (ФОТОФАКТ)

В Медвежьегорске дикие гуси гуляют по городскому пляжу, не боясь отдыхающих.

Фото гусей выложили в соцсети жители Медвежьегорска, отдыхающие на пляже.

«Медвежьегорск, Карелия, городской пляж рядом с портом, 10-е июня, погода чудесная, вода нехолодная, купаемся и загораем рядом с дикими гусями, людей они практически не боятся, щиплют травку в нескольких метрах от загорающих», — пишет Виктор Волков.

Напомним, в мае сотни тысяч гусей гуляли под Олонцом на полях.

фото: Столица на Онего

В Петрозаводске ищут ремесленников для участия в праздничной ярмарке

В столице Карелии ищут умельцев, которые примут участие в выставке-ярмарке «Петрозаводск мастеровой».

Городской дом культуры приглашает ремесленников карельской столицы к участию в выставке-ярмарке «Петрозаводск мастеровой». Об этом сообщает пресс-центр городской мэрии.

Мероприятие будет проходить в рамках празднования Дня города. Торговля будет организована вдоль проспекта Ленина (от улицы Куйбышева до Онежской набережной).

«Для участия в ярмарке необходимо до 24 июня зарегистрироваться в Культурно-досуговом центре Древлянки (пер. Попова, 9) или заявить о своем желании по телефону 75-00-80», — заявили в мэрии Петрозаводска.

Ранее сообщалось, что группа «Дюна» станет хедлайнером празднования Дня города в карельской столице в этом году.

фото: Минздрав Республики Карелия / ВК

Минздрав Карелии рассказал о срочных вылетах санавиации

Четверых пациентов, нуждающихся в оказании медицинской помощи в специализированных отделениях, транспортировали в Петрозаводск вертолетом санитарной авиации.

Из Беломорска в региональный сосудистый центр на базе Республиканской больницы им. В. А. Баранова доставили 61-летнюю женщину с тяжелым сердечно-сосудистым заболеванием, в Детскую республиканскую больницу — подростка 15 лет с травмами, полученными в результате дорожно-транспортного происшествия. Этим же рейсом из Медвежьегорска забрали мужчину 55 лет, который госпитализирован в Республиканский онкологический диспансер. В Пудож вылетали за 55-летней женщиной с тяжелой хирургической патологией. Об этом информирует Минздрав Карелии.

По словам заместителя главного врача Республиканской больницы им. В. А. Баранова Олега Лукина, с начала года вертолет санитарной авиации совершил 90 вылетов. Эвакуировано 132 пациента, из них 20 детей, в том числе детей в возрасте до одного года — 7.

В этом году больных транспортирует выигравшая аукцион авиакомпания «СКОЛ».

«Эвакуация пациентов производится на вертолете МИ-8 АМТ, оснащенном специальным медицинским модулем, позволяющим оказывать полноценную медицинскую помощь пациенту на борту вертолета, проводить реанимационные мероприятия. Технические особенности вертолета позволяют осуществлять оперативную эвакуацию не только на территории республики, но и далеко за ее пределы. К полетам привлекаются только первоклассные пилоты, у которых есть допуск для посадок на неподготовленных площадках и выполнения полетов в темное время суток», — говорится в сообщении Минздрава.

Ранее сообщалось, что врачи санавиации доставили троих новорожденных малышей из Карелии в клинику Санкт-Петербурга.

фото: ОПС Медгора / ВК

В Карелии пожарные потушили вспыхнувший автомобиль (ФОТО)

Медвежьегорские спасатели сообщили о ликвидации возгорания в автомобиле.

Десятого июня, в четверг, в 8 часов 45 минут диспетчеру пожарной охраны поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля по ул. Онежская, недалеко от кафе «Прованс» и Медвежьегорского порта. Об этом сообщают пожарные Медвежьегорска в соцсети.

«Через три минуты пожарные были на месте пожара и приступили к тушению огня. Горел легковой автомобиль Рено Сандеро, к моменту приезда пожарных к месту пожара моторный отсек и салон автомобиля были полностью объяты огнем. Для ликвидации горения пожарные использовали не только воду, но и пену, получаемую при смешивании воды с пенообразованием. Пожар был оперативно ликвидирован. В результате пожара выгорел салон и моторный отсек, а также поврежден кузов автомобиля», — говорится в сообщении спасателей.

Ранее сообщалось, что смертельный пожар произошел на пилораме на юге Карелии.

фото: Управление пресс-службы главы Республики Карелия

Сенаторы положительно оценили ход реализации в Карелии индивидуальной программы социально-экономического развития

Итоги первого года исполнения программы подвели на совещании в Минэкономразвития республики с участием представителей Совета Федерации Федерального Собрания России.

Индивидуальная программа социально-экономического развития Карелии на 2020–2024 годы предусматривает реализацию 37 мероприятий, из которых по 9 предусмотрено финансирование из федерального бюджета. В прошлом году в рамках программы в регионе было создано 182 новых рабочих места и привлечено 2,8 млрд рублей инвестиций. Об этом сообщает управление пресс-службы главы Республики Карелия.

Подводя сегодня в министерстве экономического развития и промышленности первые итоги программы, заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов отметил, что она реализуется хорошими темпами, за 2020 год освоено 925 млн рублей.

«Уже немало сделано, есть задел для развития экономики. В рамках программы в прошлом году поддержан ряд предприятий в сферах сельского хозяйства, пищевой промышленности и деревообработки. Очень важно, что все сто процентов средств пошли именно на стимулирование экономики, было создано порядка 180 рабочих мест. Я считаю, что Карелия с задачей справляется. Для решения проблемных вопросов будем консолидировать усилия», — заявил Иван Абрамов.

Член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Вадим Харлов также подчеркнул, что средства программы вложены правильно. Со своей стороны Совет Федерации будет помогать республике и дальше в ее выполнении.

В текущем году основные мероприятия в рамках программы связаны с поддержкой инвестиционных проектов, в Карелии должно быть создано 96 рабочих мест и привлечено 3 722 млн рублей инвестиций.

«В этом году мы вступаем в активную фазу строительства ключевых объектов экономики, которые вошли в программу. Это важнейший для региона промышленный парк в Петрозаводске, который после ввода в эксплуатацию создаст более 400 рабочих мест. Планируется развитие крупнейшего археологического комплекса „Беломорские петроглифы“, где построят Визит-центр музея. В следующем году приступим к строительству Кластера зимних видов спорта на Кургане в Петрозаводске», — рассказал вице-премьер правительства Карелии по вопросам экономики Дмитрий Родионов.

фото: © читатели «Столицы на Онего»

Лиса гуляет рядом с домами жителей села в Карелии (ФОТО)

Лесная гостья бродит по селу Кончезеро Кондопожского района.

В редакцию «Столицы на Онего» читатели прислали фото лисы, которая смело разгуливает у домов селян.

«К нам пришла лиса. Сидит, никого не боится», — комментируют читатели фото.

Ранее сообщалось, в Медвежьегорске дикие гуси гуляют по городскому пляжу, не боясь отдыхающих.

фото: © Fotolia / Valerie Potapova

Темпы годовой инфляции в Карелии выросли в 2 раза

Годовая инфляция в Карелии в мае 2021 года составила 6,9% - в 2 раза выше, чем в тот же период прошлого года.

Это следует из данных Карелиястата об индексах потребительских цен.

Больше всего выросли цены на непродовольственные товары — за год они подорожали на 8,5%. Стоимость продуктов питания увеличилась за год на 4,3%, услуги подорожали на 1,5%. Еще больше выросли цены на минимальный набор продуктов питания и фиксированный набор товаров и услуг — об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС/Вести Карелии

Рост доходов позволил сократить дефицит бюджета Карелии

Дефицит региональной казны Карелии в 2021 году сократился более чем на 1 млрд рублей по сравнению с показателем, который был изначально заложен при формировании бюджета.

Это следует из проекта изменений в республиканском бюджете, который сегодня получил поддержку профильного парламентского комитета.

Согласно документу, доходы казны увеличены на 8,3 млрд рублей. Из них 4,1 млрд — финансовая помощь из федерального бюджета и 4,1 млрд — дополнительные собственные доходы Карелии. Подробности читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © правительство Карелии

Жители трех городов Карелии до конца года сменят аварийное жилье на новые квартиры

До конца 2021 года планируется ввести в эксплуатацию новые дома для переселенцев в Лахденпохье, Кондопоге и Петрозаводске, сообщили в правительстве республики.

В среду руководитель региона Артур Парфенчиков провел совещание по вопросам переселения граждан из аварийного жилищного фонда и развития индивидуального строительства.

В Карелии продолжается реализация программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда. По планам федерального центра до конца года в республике должно быть расселено не менее 45,5 тысяч квадратных метров аварийного жилья и 2,5 тысяч человек.

«Эти показатели мы уже перевыполнили на 20 процентов. На сегодняшний момент расселено более трех тысяч человек из 52 тысяч квадратных метров. На указанные цели направлено 1,8 миллиардов рублей», — сообщил Артур Парфенчиков.

В этом году планируется ввести в эксплуатацию новые дома, построенные для переселенцев в Лахденпохье, Кондопоге и Петрозаводске.

Кроме того, разрабатывается проектная документация для строительства домов в Петрозаводске, Сортавале и Янишполе. В планах − приступить к проектированию домов в Суоярви, Беломорске и Пиндушах. Собственникам аварийного жилья, пожелавшим самостоятельно приобрести другую квартиру, выплачиваются компенсации, параллельно приобретаются жилые помещения на вторичном рынке.

Как отмечалось на совещании, в тройку лидеров по темпам расселения входят Петрозаводск, Беломорский и Суоярвский районы, активно работает администрация Прионежского района.

фото: © Столица на Онего

Госкомиссия по развитию Арктики поддержала проект строительства ЦБК в Карелии

Государственная комиссия по развитию Арктики поддержала инвестпроект по строительству целлюлозно-бумажного комбината «Сегежа Запад».

Об этом сообщил журналистам в среду вице-премьер — полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев по итогам заседания Госкомиссии, информирует ТАСС.

«Рассмотрели инвестиционные проекты с точки зрения их поддержки как приоритетных. В том числе проект Segezha Group по строительству целлюлозно-бумажного комбината. У нас они 40 лет не строились, поэтому мы этот проект поддержали. Думаю, что еще немного работы необходимо для того, чтобы его реализовывать, но, в целом, комиссия поддерживает», — сказал Трутнев.

Как сообщил зампредседателя ВЭБ.РФ Артем Довлатов, на проект стоимостью 178 млрд рублей группа ВЭБ.РФ планирует предоставить льготное финансирование 9 млрд рублей.

Кроме того, до приблизительно 18 млрд рублей акционерного финансирования планируют дать Segezha Group и консорциум банков в лице ВТБ и «Сбера». «Оставшиеся заемные средства также могут быть привлечены с помощью Фабрики проектного финансирования ВЭБ.РФ», — рассказал Довлатов.

На полях Петербургского международного экономического форума правительство Карелии и группа компаний Segezha Group подписали протокол о намерениях, чем подтвердили планы по строительству целлюлозно-бумажного комбината в Сегеже.

Объем инвестиций в проект мощностью около 1,5 млн тонн продукции в год оценивается в 178 млрд рублей. Комбинат должен обеспечить глубокую переработку балансовой древесины, рост показателей несырьевого экспорта и импортозамещения с высокой добавленной стоимостью.

Новое предприятие в последующем объединят с уже имеющимся активами группы компаний в Сегеже — АО «Сегежский ЦБК» и ООО «Сегежская упаковка» — в передовой биотехнологический комплекс.

Погода в Петрозаводске сегодня, 10 июня



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Мужчины, ловившие в Карелии сачком корюшку, стали фигурантами уголовного дела

Ущерб от их деятельности правоохранители оценили в 102 тысячи рублей, сообщили в МВД Карелии.

В настоящее время в Карелии проводится комплекс мероприятий в сфере противодействия незаконной добыче водных биологических ресурсов. Полицейские уже сделали более сотни рейдов и изъяли свыше 3 тысяч метров сетей.

С начала операции было возбуждено 2 уголовных дела по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». Фигурантами одного из них стали двое мужчин, которые на реке Тулемайоки в Питкярантском районе сачком с моторной лодки вылавливали корюшку в местах нереста и на миграционных путях к ним. Средства и орудия незаконного лова были изъяты полицейскими. Причинённый ущерб превышает 102 тысячи рублей и оценивается как крупный.

Также под суд попал житель Пудожского района, который орудовал сетями в реке Водла.

С начала 2021 года сотрудники органов внутренних дел Карелии вместе с представителями Рыбнадзора составили более трех десятков протоколов по административным нарушениям рыболовства. Нарушители установлены в Петрозаводске, Олонце, Сортавале, Калевале, Лахденпохье, а также по трое — в Пудожском и Пряжинском районах и девять — в Прионежье.

Правоохранители продолжают проверки и призывают любителей рыбной ловли соблюдать законодательство.

фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Запрет на работу торговых сетей в выходные и по ночам обсуждают в органах власти

Работа торговых сетей в ночное время и по выходным в ряде регионов может быть ограничена — эта мера позволит выровнять конкуренцию в отрасли с малым бизнесом.

Как сообщают «Известия», с таким предложением глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов обратился к помощнику президента Максиму Орешкину.

Одна из проблем отрасли в регионах — сложность доступа товаров небольших производителей на полки в торговых сетях, а также доминирующее положение крупного ретейла, уточняется в письме. Если крупные сети не будут работать в выходной день или в круглосуточном режиме, то станет проще организовывать ярмарки, нестационарные торговые точки, где будут представлены товары местных производителей. Такая инициатива обсуждалась на разных уровнях власти еще в 2017 году Тогда министерство экономического развития Карелии не поддержало эту идею. О причинах читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © "Столица на Онего"

Автовокзал Петрозаводска предупреждает об изменениях в расписании 13 и 14 июня

В связи с празднованием Дня России в расписании движения автобусов будут внесены изменения.

Автовокзал Петрозаводска предупреждает пассажиров, что в связи с празднованием «Дня России» в междугородном расписании вносятся изменения:

13 июня отменяется рейс маршрута № 527Э «Петрозаводск — Сегежа ЭКСПРЕСС», отправлением в 18:30.

14 июня отменяются рейсы:

№ 534 «Петрозаводск — Лахденпохья», отправлением в 17:00;

№ 519 «Петрозаводск — Олонец», отправлением в 14:15;

№ 527Э «Петрозаводск — Сегежа ЭКСПРЕСС», отправлением в 15:00;

№ 515 «Петрозаводск — Питкяранта», отправлением в 16:15.

№ 125 «Петрозаводск — ММС», отправлением в 07:00;

№ 137 «Петрозаводск — Шуя/ММС», отправлением в 08:00;

№ 122 «Петрозаводск — Вилга», отправлением в 06:10;

№ 123 «Петрозаводск — Святозеро», отправлением в 06:00;

№ 101 «Петрозаводск — Лехнаволок», отправлением в 5:50.

Вводятся рейсы:

№ 136 «Петрозаводск — Чална/Порожки», отправлением в 9:30 и 18:45;

№ 106А «Петрозаводск — д. Падозеро/Кутижма», отправлением в 11:40;

№ 136 «Петрозаводск — дачи Бесовец/Новая Вилга», отправлением в 8:10 и 17:30;

№ 127 «Петрозаводск — Орзега», отправлением в 9:30, 13:15 и 18:45.

Также 14 июня вместо рейса № 622 «Петрозаводск — Эссойла», отправлением в 17:00 будет выполнятся рейс № 608 «Петрозаводск — Соддер», отправлением в 17:00.

Маршруты № 604 «Петрозаводск — Верхние Важины» и № 606 «Петрозаводск — Кинелахта/Савиново» будут выполняться не 13 июня (воскресенье), а 14 июня (понедельник).

Маршрут № 607А «Петрозаводск — Малая Суна/Кудама», отправлением в 17:00 будет выполнятся не 13 июня (воскресенье), а 14 июня (понедельник).

14 июня рейс № 613К «Каскесручей — Петрозаводск/Кварцитный» будет отправляться из Каскесручья в 10:00.

Вместо рейса № 128 «Петрозаводск — Кончезеро», отправлением в 18:20 будет выполнятся рейс № 138 «Петрозаводск — Спасская Губа», отправлением в 18:20.

Вместо рейсов № 116 «Петрозаводск — Пряжа», отправлением в 8:20 и 16:00 будет выполняться рейс маршрута № 135 «Петрозаводск — Киндасово» в 08:00 и 15:30.

Рейс № 602У «Петрозаводск — Ладва-Ветка через Ужесельгу» вместо 5:30 будет отправляться в 7:45.

С 15 июня рейсы будут выполняться согласно расписания.

фото: © Николай Смирнов / Столица на Онего

Троллейбус №1 в Петрозаводске временно изменит маршрут

Новая схема движения будет действовать в течение трех дней, пока продолжается ремонт магистрали, сообщили в администрации столицы Карелии.

В связи с дорожными работами на улице Онежской Флотилии в Петрозаводске с 12 по 14 июня будет изменен троллейбусный маршрут № 1.

В течение трех дней движение троллейбуса будет осуществляться следующим образом:

- в прямом направлении: к/ст. Хейкконена – ш. Лососинское – пр. Лесной – ул. Чапаева – ул. Шотмана – пл. Гагарина – пр. Ленина – ул. Куйбышева – ул. «Правды» - пр. Александра Невского- пр. Комсомольский – ул. Ровио – к/ст. Лыжная,

- в обратном направлении: к/ст. Лыжная – ул. Ровио - пр. Комсомольский - пр. Александра Невского - ул. «Правды» - пр. Ленина – ул. Шотмана – ул. Чапаева – пр. Лесной – ш. Лососинское – к/ст. Хейкконена.

Администрация города просит жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Ранее сообщалось, изменено движение пригородных автобусов из-за ремонта дороги под Петрозаводском.