Самое важное за сегодня

фото: © Егор Алеев/ТАСС

Девять человек умерли за сутки от коронавируса в Карелии: статистика вызывает тревогу Минздрава

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков отступил от правил и предоставил оперативные данные о числе смертей от коронавируса за минувшие сутки: скончались девять человек.

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков заявил о смерти девяти пациентов от коронавируса за прошедшие сутки. Об этом он написал в соцсети.

«Сегодня вынужден отступить от правил. Ежедневно мы подаем официальные выверенные сведения о случаях смерти от коронавирусной инфекции, полученные после патологоанатомических исследований, подтвержденные врачебными комиссиями. Именно такие цифры отражаются в ежедневной сводке по коронавирусу. Суточная рабочая статистика, поданная оперативными службами, ведется и анализируется отдельно и не представляется широкой общественности. Но сегодня скажу: за последние сутки умерли 9 человек», — заявил Михаил Охлопков.

Глава Минздрава подчеркнул, что цифры статистики кажутся ему тревожными.

«Такой печальной суточной оперативной статистики раньше не было. Все умершие — люди пожилого возраста, лечившиеся в ковидных стационарах: в Госпитале для ветеранов войн, Республиканской инфекционной больнице, Республиканском центре паллиативной медицинской помощи, Сортавальской, Медвежьегорской и Сегежской ЦРБ. Врачи сделали все возможное для спасения больных, но, к сожалению, их усилия не увенчались успехом. Обращаю ваше внимание на то, что ни один из пациентов не был привит от коронавируса», — пояснил он.

Охлопков заявил о нарастающем темпе пандемии.

«Мы бесконечно твердим о смертоносности инфекции, новых штаммах, до конца не изученных, призываем население к соблюдению правил профилактики, вакцинации от ковида, но количество инфицированных постоянно растет. Сегодня их уже 80 за сутки. Успокоенные цифрами весенней обнадеживающей статистики, многие расслабились, надеясь на авось. Это неправильно! Мы не знаем, где нас подстерегает инфекция, поэтому масочный режим, ограничение контактов, использование дезинфицирующих средств, забота о пожилых родственниках — сегодня по-прежнему важны. Жизненно важны!», — заключил он.

Ранее сообщалось, что Охлопков признал темпы вакцинации в Карелии высокими.

фото: © РИА Новости / Максим Блинов

Полиция накажет трех жителей Карелии за распространение в соцсетях ложной информации о коронавирусе

Трех жителей Карелии ждет наказание за то, что они разместили в соцсетях ложную информацию о негативном влиянии прививок от коронавируса, сообщили в правительстве Карелии.

В настоящее время в интернете участились случаи публикаций недостоверной или откровенно лживой, так называемой, фейковой информации, в том числе комментариев в социальных сетях о негативном влиянии вакцинации против коронавируса на здоровье людей, а также о якобы произошедших смертельных случаях после прививки, в том числе в Карелии.

Правительство региона во взаимодействии с правоохранительными органами проводят мониторинг социальных сетей по выявлению фейковых новостей, связанных с коронавирусом и вакцинацией в Карелии.

Так, в июне 2021 года в результате мониторинга по трём гражданам, разместившим под видом достоверных сообщений комментарии с заведомо ложной информацией о негативном влиянии вакцинации против коронавируса, направлены обращения в правоохранительные органы для решения вопроса о привлечении к ответственности указанных лиц.

С 1 апреля 2020 года установлена уголовная ответственность за публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан.

Кроме того, установлена административная ответственность за распространение в сети Интернет заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан.

Правительство Карелии призывает жителей республики более критично относиться к подобным сообщениям и ориентироваться на официальные источники информации.

фото: © ridus.ru

В Карелии 6-летний ребенок выпал из окна пятого этажа и повис на раме

Трагедия со смертельным исходом чуть не произошла в Костомукше.

Как сообщается в издании «Новости Комстомукши», 16 июня на комиссии по делам несовершеннолетних было рассмотрено девять персональных дел. Четверо родителей привлечены к ответственности за неисполнения обязанностей по воспитанию и содержанию своих детей.

Один из случаев безответственности взрослых чуть не кончился трагедией.

Мама утром ушла на работу, отец перед ночной сменой уснул. Их 6-летний ребёнок остался под присмотром бабушки. Бабушка по какому-то поводу употребила спиртное и вскоре легла спать. Но перед этим зачем-то открыла окно на пятом этаже. Ребёнок, никем не контролируемый, залез на подоконник, сорвался наружу, но сумел зацепиться руками за раму и позвать на помощь.

фото: Камера наблюдения компании «Ситилинк» / скриншот видео

Стали известны подробности столкновения пожарной машины и «легковушки» в Петрозаводске

В МЧС сообщили обстоятельства дорожного происшествия с участием пожарного автомобиля.

После столкновения пожарной машины и легкового автомобиля, которое произошло сегодня в центре Петрозаводска, никто не пострадал. Об этом «Столице на Онего» сообщили в МЧС.

Как пояснили в министерстве, автомобиль спасателей направлялся на пожар, проблесковые маячки были включены.

Напомним, ДТП произошло сегодня в 14-50 на пересечении улиц Кирова и Вольной в карельской столице. Момент столкновения был зафиксирован камерой компании «Ситилинк».

фото: Галина Васильева / ВК

Соседи-разрушители пробили потолок в доме депутата из Петрозаводска (ФОТО)

Депутат Петрозаводского городского совета Галина Васильева рассказала, что у ее соседей в результате ремонта обрушился фрагмент потолка.

Галина Васильева сообщила, что в ее подъезде появился новый жилец, который начал ремонт. В итоге в одной из квартир обрушилась часть потолка. Об это городской парламентарий рассказала в соцсети.

«В нашем подъезде поселился и затеял ремонт новый жилец. Бригада строителей так „усердно“ работает, что хозяйка, проживающая этажом ниже, вынуждена была вызвать специалистов из УК для составления акта, а также пригласить свидетелей для осмотра следов разрушения потолка в квартире. Что там ломают новоиспеченные жильцы? Пока можно только посочувствовать пострадавшим людям», — написала Галина Васильева.

Ранее сообщалось, что депутат городского совета Галина Васильева была возмущена состоянием кресел в большом зале заседаний в администрации Петрозаводска.

фото: Камера наблюдения компании «Ситилинк» / скриншот видео

В Петрозаводске пожарная машина протаранила легковой автомобиль (ВИДЕО)

В центре карельской столицы произошло ДТП с участием легкового автомобиля и пожарной машины.

Авария произошла 18 июня, в пятницу, в 14-50 на пересечении улиц Кирова и Вольной в карельской столице. Об этом сообщает паблик «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Автомобили столкнулись на перекрестке. Момент ДТП зафиксировала камера компании «Ситилинк».

Напомним, девятого мая в Петрозаводске произошло столкновение легкового автомобиля и пожарной машины. Водитель скончался от полученных травм.

фото: © Александр Щербак/ТАСС

В Петрозаводске завершен розыск мужчины с опасным заболеванием, который оставил дома лекарства и пропал

Пропавший найден, сообщили в паблике «Доброспас».

Мужчина, который в ночь на 17 июня выехал на машине из дома, забыв жизненно необходимые лекарства, найден в тот же день. Поводов для беспокойства нет, он жив.

Напомним, что 17 июня был объявлен в розыск мужчина с опасным заболеванием. Родственники опасались, что он мог впасть в кому, так как забыл дома жизненно важные лекарства.

фото: Госавтоинспекция Петрозаводска / ВК

Появились новые кадры с места серьезной аварии на выезде из Петрозаводска (ФОТО)

Опубликованы новые фотографии с места столкновения фургона с автомобилем дорожных рабочих.

17 июня в районе дома № 46 по Суоярвскому шоссе 36-летний водитель фургона «Toyota» не справился с управлением и врезался в стоящий автомобиль «ГАЗ». Об этом сообщает ГИБДД Петрозаводска.

В результате происшествия пострадал 32-летний пассажир «Toyota». Мужчина с многочисленными травмами доставлен в лечебное учреждение. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Госавтоинспекция опубликовала новые фото с места происшествия.

Ранее в Сети появилось видео аварии.

фото: pixabay

«Ждут манны небесной»: Шмаеник оценил готовность Карелии к программе реновации жилья

Строительные компании в Карелии получат возможность за свой счет расселять жилые дома и строить на их месте новые кварталы в рамках программы комплексного развития территорий.

Парламент Карелии сегодня принял первый закон, необходимый для формирования нормативно-правой базы, регламентирующей такую застройку.

По словам руководителя одной из строительных компаний Анатолия Шмаеника, бизнес в этом заинтересован. «Есть участки, которые мы готовы расселять. Больше половины жителей готовы, соглашаются, остальные ждут манны небесной и объяснить им все это достаточно сложно. Мы готовы их расселять на тех же условиях, что и государство, но для этого нужен такой механизм, такой закон», — сказал Шмаеник в преддверии заседания парламента при обсуждении этого вопроса на профильном комитете. По его словам, под программу реновации, в первую очередь, попадут деревянные дома, до «хрущевок» дело дойдет не скоро. Какие права получат строительные фирмы, и когда это произойдет, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © Столица на Онего

Поезд «Мурманск-Москва» задержался в пути из-за ДТП на переезде в Карелии

Грубое нарушение водителем микроавтобуса Правил дорожного движения стало причиной ДТП на железнодорожном переезде в Карелии, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Сегодня, 18 июня, в 13.31 на переезде 427 км перегона Лучевой — Шуйская произошло дорожно-транспортное происшествие.

Причиной случившегося стал выезд микроавтобуса на нерегулируемый переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист локомотива применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния предотвратить столкновение не удалось.

По предварительной информации, пострадавших нет. Схода подвижного состава нет. В связи с происшествием на 25 минут был задержан пассажирский поезд № 15 Мурманск — Москва.



Октябрьская железная дорога призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов.

Ранее ГИБДД Карелии сообщали, что водитель микроавтобуса не заметил запрещающего сигнала и выехал на переезд, спровоцировав столкновение с поездом.

фото: © Александр Гнетнев / Столица на Онего

В Карелии продолжает расти число тяжелых больных коронавирусом

В ковид-центрах республики находятся 66 тяжелых и четверо крайне тяжелых пациентов, сообщил глава Минздрава Карелии.

По данным на 18 июня, коронавирус за минувшие сутки выявлен у 80 жителей республики. Из них заболевших — 70, средней тяжести — 32, тяжелых пациентов — 3, крайне тяжелый – 1. Об этом сообщает министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

В больницах с коронавирусом находятся 508 пациентов, включая 66 тяжелых и 4 крайне тяжелых пациентов, подключенных к ИВЛ. Сутками ранее тяжелых было 59.

За сутки зарегистрировано 2 летальных исхода от COVID-19. Число жертв коронавируса увеличилось до 594.

Общее число инфицированных составляет 48475, в том числе 4526 детей.

За сутки выздоровели еще 64 пациент. Всего выписанных по выздоровлению 46654 человека.

Ранее сообщалось, молодая жительница Петрозаводска спела умирающей от коронавируса маме песню под окнами больницы.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

«Какое личное неприязненное отношение? Я его впервые вижу»

Обвиняемый в оскорблении следователя ФСБ гражданский активист из Петрозаводска потребовал в суде разъяснить суть предъявленных ему обвинений.

В мировом суде Петрозаводска 18 июня состоялось заседание по уголовному делу гражданского активиста Алексея Чеснокова, которому инкриминируется оскорбление представителя власти. На заседание явился потерпевший – следователь Управления ФСБ по Республике Карелия Алексей Репников, которого, как утверждает гособвинение, и оскорбил гражданский активист в своем комментарии в социальной сети Facebook. Однако до судебного разбирательства дело на этом заседании так и дошло.

Сперва сторона защиты заявила два ходатайства, касавшиеся законности рассмотрения дела Чеснокова в мировом суде и возвращения обвинительного заключения следственным органам, поскольку у гражданского активиста и его адвоката Наталии Черновой возникли претензии к тексту этого документа и законности проведения обыска в квартире, где, по версии следствия, было совершено преступление. Вопрос о законности проведения этого обыска должен рассмотреть Верховный суд Карелии в начале июля.

Затем Алексей Чесноков попросил представителя прокуратуры разъяснить ему суть предъявленного обвинения. В частности, гражданский активист выразил недоумение по поводу утверждений стороны гособвинения о личном неприязненном отношении Чеснокова к сотрудникам ФСБ. «Какое личное неприязненное отношение? Я его впервые вижу», – сказал подсудимый.

В итоге представитель гособвинения попросила отложить заседание на 25 июня.

Напомним, формальным поводом для возбуждения уголовного дела против Алексея Чеснокова послужил комментарий в социальной сети Facebook, размещенный на странице жительницы Медвежьегорска Екатерины Мурановой (Павлючени), которая в конце декабря 2019 года была признана 2-м Западным окружным военным судом виновной в публичном оправдании терроризма и приговорена к штрафу в размере 350 тысяч рублей. Как следует из дела Чеснокова, инкриминируемый ему комментарий был якобы размещен на странице Екатерины Мурановой (Павлючени) 9 октября 2019 года, когда жительница Медвежьегорска еще находилась под следствием. В комментарии следователь, занимавшийся делом Екатерины Мурановой (Павлючени), был назван неприличным словом из уголовного жаргона, а этим следователем оказался подполковник ФСБ.

Читайте подробнее в статье «Для меня эта фраза оскорбительна в том, что я бы так не написал».

фото: © Столица на Онего

Без масок не пустят: День города Петрозаводска пройдет при строгом соблюдении эпидемиологических требований

Администрация Петрозаводска призывает гостей праздника неукоснительно следовать действующим правилам.

Основные торжества по случаю 318-летия Петрозаводска пройдут на Онежской набережной в субботу, 26 июня. Все мероприятия состоятся только в случае неукоснительного соблюдения действующих в Карелии правил участниками и гостями торжества.

Праздничные площадки будут рассредоточены, чтобы не допустить скопления людей. Сотрудники правоохранительных органов не пустят на территорию праздника гостей без масок. Напоминать действующие правила и следить за их соблюдением будут также волонтеры.

Администрация Петрозаводска призывает горожан и гостей карельской столицы строго соблюдать действующие правила и беречь свое здоровье. Масочный режим и социальная дистанция – обязательны!

фото: Николай Смирнов / Столица на Онего

Боднарчуку продлили арест и ограничили срок ознакомления с уголовным делом

Обвиняемому в четырех преступлениях председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку продлили арест до 16 июля и ограничили срок ознакомления с материалами уголовного дела.

Председатель Петросовета Геннадий Боднарчук вместе с тремя своими адвокатами завершает ознакомление с уголовным делом. Сделать это им необходимо до 22 июня, поскольку до этого числа, по информации защиты Боднарчука, судья петрозаводского суда Марина Носова ограничила их в ознакомлении с делом.

Кроме этого, другой судья городского суда - Роман Парамонов, по ходатайству следователя по особо важным делам карельского Следкома Александра Брюханова, продлил Боднарчуку срок ареста еще на месяц, до 16 июля. Поскольку к этому времени пройдет год с момента ареста председателя Петросовета, право дальнейшего его продления в данном случае есть только у Верховного суда Карелии.

Защищающие Геннадия Боднарчука петрозаводские адвокаты Артем Черкасов, Михаил Ямчитский и защитник из Иркутска Игорь Кустов предлагали суду альтернативную, более мягкую меру пресечения: домашний арест или залог в 3,5 миллиона рублей. Однако суд при участии прокурора отдела по надзору за соблюдением антикоррупционного законодательства прокуратуры республики Максима Геньбы оставил Геннадия Боднарчука под стражей.

Напомним, что Геннадия Боднарчука задержали 17 июля 2020 года. 25 марта этого года ему было предъявлено окончательное обвинение в совершении четырех преступлений, однако ни по одному из них Боднарчук вину не признает.

Как ранее рассказывала «Столица на Онего», в первом случае, по версии следствия, речь идет о получении Боднарчуком взятки в особо крупном размере (ст.290 ч.6 УК РФ) от «неустановленных лиц ООО «Тонус». История напрямую связана с жилым комплексом «Свой берег» в Петрозаводске.

Также ему было предъявлено обвинение в получении 1,5-миллионной взятки от своего заместителя Валерия Матвеева, которого за получение четырехмиллионной взятки от строителей в декабре прошлого года суд приговорил к 3,5 года колонии строгого режима и штрафу в 20 миллионов рублей.

Третья история связана с командировками Боднарчука. По данным следствия, в 2017-2018 годах председатель Петросовета лично подписал распоряжения о своих поездках в командировки, не связанные с осуществлением им депутатских полномочий. А по возвращении в Петрозаводск предъявил к уплате авансовые отчеты для компенсации понесенных денежных расходов в сумме более 150 тысяч рублей. По указанным фактам ему предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст285. УК РФ).

Кроме того, выяснилось, что решением Петросовета, в утвержденном им соответствующем Положении о командировках, предельные величины таких расходов почему-то не были определены. В результате бюджетные деньги за командировки председателя Петросовета, его заместителям и остальным депутатам выплачивались за фактические затраты, подтвержденные соответствующими документами. Поскольку к разработке и утверждению названного документа о командировках непосредственное отношение имел сам Боднарчук, в итоге ему было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (ст.286 ч.1 УК РФ).

фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Движение машин ограничат и замедлят на трассе «Кола»

На федеральной трассе «Кола» ограничат пропускную способность из-за необходимости проведения ремонтных работ.

На трассе Р-21 «Кола» Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Печенга — граница с Королевством Норвегия, на участке с 12 по 23 километр (Всеволожский район Ленинградской области), будет ограничена пропускная способность. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Причиной ограничений станут ремонтные работы.

«В связи с производством работ по ликвидации колейности покрытия проезжей части в период с 19 июня по 2 июля будет перекрыта одна полоса движения в направлении Мурманска, а в период с 5 по 18 июля будет перекрыта одна полоса движения в направлении Санкт-Петербурга. На период перекрытия одной полосы по второй оставшейся свободной для движения будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч», — заявил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Сообщается, что на данном участке дороги четыре полосы для движения. По две полосы в каждом направлении с установленным по оси дороги барьерным ограждением. Устранять колейность будут на всех четырёх полосах. Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены. Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий.

«Дополнительно в период с 2 по 23 июля будут устранять колейность на переходно-скоростных полосах примыканий основного хода автомобильной дороги в обоих направлениях», — добавил Пузыревский.

фото: © Столица на Онего

Поезд зацепил микроавтобус на переезде под Петрозаводском

В Прионежском районе Карелии произошло столкновение микроавтобуса и поезда, сообщили в ГИБДД Карелии.

По предварительным данным, сегодня днем, 18 июня в 14.00, на станции Шуйская в Прионежском районе водитель микроавтобуса не заметил запрещающего сигнала светофора и выехал на ж/д переезд. В результате произошло столкновение автомобиля с ж/д составом.

По данным Госавтоинспекции республики, в ДТП никто не пострадал, так как поезд лишь зацепил микроавтобус.

фото: © Gettyimages.fi

В Карелии двое голодных маленьких детей просили еду в магазине, пока их пьяная мать гуляла с друзьями

В Костомукше 5-летний мальчик со своим маленьким братом просил еду в магазине, пока их мать веселилась в пьяной компании.

Как сообщается в издании «Новости Комстомукши», 16 июня на комиссии по делам несовершеннолетних было рассмотрено девять персональных дел. Четверо родителей привлечены к ответственности за неисполнения обязанностей по воспитанию и содержанию своих детей.

Также было рассмотрено два материала по фактам прогулок подростков на улицах ночью без сопровождения взрослых. Два протокола составлено за появление несовершеннолетних в общественных местах в пьяном виде. Один подросток привлечён за употребление спиртного.

Одна из вышеупомянутых нерадивых родителей — мама — оставила своих детей трёх и пяти лет одних дома, а сама пошла пить к друзьям. Дети самостоятельно вышли из квартиры погулять. Один из них отправился в магазин, где пояснил, что пришёл за продуктами, так как дома еды нет, а они голодны. Правда, денег у него не оказалось. Бдительный персонал магазина вызвал полицию.

Маму нашли быстро, но детей ей не отдали — она была не в состоянии их принять. Ребят отправили Центр помощи детям № 1, а домой матери разрешили их забрать, когда она протрезвела, купила продукты и убрала жильё.

фото: pixabay

Резкий рост цен на стройматериалы поставил под угрозу стройки, финансируемые из бюджета в Карелии

Увеличение стоимости стройматериалов может привести к срыву государственных контрактов на строительство в Карелии — непредвиденные расходы мешают подрядчикам выполнить свои обязательства.

Об этом сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова на бизнес-форуме Северо-Западного федерального округа «Госзакупки — мост между властью и бизнесом».

«По отдельным позициям, как указывают предприниматели, рост стоимости составил 200%, что ведёт к невозможности выполнения государственных и муниципальных контрактов по заключенной цене. Подрядчики полагают, что это форс-мажорные обстоятельства, так как при заключении контракта они не могли предвидеть наступления такого события. В то же время заказчики отказываются как от пересмотра цены контракта, так и от заключения соглашений о расторжении договоров в связи с невозможностью выполнения контрактов», — пояснила Гнетова. К каким последствиям это может привести, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: Евгений Перов / ВК

Незаконный ларек-фургон исчез с улицы Петрозаводска

Власти карельской столицы сообщили, что на Кукковке больше нет незаконного торгового объекта.

Председатель комитета градостроительства и землепользования администрации Петрозаводска Евгений Перов сообщил, что властям удалось добиться удаления торгового фургона с улицы Ровио. Об этом он сообщил у себя в соцсети. Перов разместил фото улицы, на которой больше нет незаконного торгового объекта.

«Сделано», — подписал он снимок.

Накануне мэрия Петрозаводска обещала убрать торговый автомобиль с улицы Ровио в течение 18–20 июня.

фото: Артем Геодакян/ТАСС

Цены на новые иномарки снова выросли в Карелии

Стоимость новых автомобилей иностранных брендов в Карелии в очередной раз выросла в середине июня.

Это следует из проведенного Карелиястатом мониторинга потребительских цен за период с 8 по 15 июня.

За неделю цена на иномарки поднялась на 5,9 тыс. рублей. В итоге средняя стоимость автомобилей превысила 1 млн 318 тыс. рублей. Это уже шестое подорожание с начала года. Какая ситуация с продукцией отечественного автопрома, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: Законодательное собрание РК

Парламент Карелии отклонил часть поправок о социальной помощи «детям войны»

В региональный закон "О детях войны" не вошла поправка о бесплатном проезде в общественном транспорте.

Законодательное собрание Карелии сегодня приняло законопроект о социальной поддержке жителей республики, родившихся в годы Великой Отечественной войны, но в документ не вошли многие поправки.

Согласно документу, «детям войны» гарантируется бесплатное посещение врачей и культурно-массовых мероприятий, а также бесплатная юридическая помощь. Кроме того, им один раз перечислят выплату в размере 1 тыс. рублей.

Поступило предложение наполнить его льготами по взносам за капремонт, правом на бесплатное санаторно-курортное лечение и рядом других.

Самую острую дискуссию вызвала поправка о бесплатном проезде «детей войны» в общественном транспорте.

Подробнее читайте здесь.

фото: КПРФ

Памятник Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу в Петрозаводске будет отремонтирован

КПРФ добилась выделения средств из бюджета Петрозаводска на ремонт памятника Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу, который находится в аварийном состоянии.

Из бюджета Петрозаводска выделяется 553,5 тыс. рублей на ремонт памятника. Эти расходы одобрили депутаты Петросовета на заседании комиссии по образованию, культуре, спорту и молодежной политике. Об этом сообщает КПРФ.

Несколько лет понадобилось, чтобы убедить власти Петрозаводска в необходимости ремонта памятника, который является визитной карточкой города. Карельское отделение КПРФ неоднократно обращалось в мэрию, этот вопрос поднимал руководитель партии в Карелии Евгений Ульянов.

фото: Depositphotos / DragonImages

Цены на проживание в гостиницах в Карелии растут почти каждый месяц

Гостиницы, турбазы и другие места коллективного размещения в Карелии в середине июня снова повысили цены за проживание – это произошло уже пятый раз с начала 2021 года.

Такой вывод следует из проведенного Карелиястатом мониторинга потребительских цен за период с 8 по 15 июня.

Больше всего выросла средняя стоимость проживания в гостинице 3*. По сравнению с предыдущей неделей цена увеличилась на на 5,8%. Номер в такой гостинице теперь стоит, в среднем, почти 1584 рубля на человека в сутки.

О росте цен на отели другого уровня, турбазы и мотели, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Законодательное собрание Карелии назначило дату выборов нового депутатского корпуса

Выборы в республиканский парламент пройдут в один день с выборами в Госдуму РФ.

Законодательное собрание Карелии назначило 18 июня дату выборов его нового депутатского корпуса. Они пройдут 19 сентября. Это решение было принято карельскими парламентариями единогласно.

Напомним, выборы нового республиканского парламента приурочены к Единому дню голосования в стране, которым определено третье воскресенье сентября. В этот день россияне будут выбирать новую Государственную Думу.

фото: © Минтранс Карелии

Разметка со стеклошариками появится на 900 км дорог Карелии

Стоимость работ по нанесению новой разметки на дорогах Карелии составит более 25 млн рублей, сообщили Минтрансе Карелии.

На отремонтированное в рамках дорожного нацпроекта асфальтобетонное покрытие наносится хорошо заметная даже в темное время суток разметка.

Более 900 километров региональных автодорог обретут в этом сезоне новую горизонтальную разметку, ее нанесение предусмотрено нацпроектом «Безопасные качественные дороги». Стоимость работ, которые выполняют сотрудники ООО «Дорлайн», - более 25 млн рублей.

Еще 17 тысяч квадратных метров маркировки предполагается нанести на городские магистрали столицы республики, Петрозаводска. Здесь усилия подрядной организации сосредоточены на пешеходных переходах, особенно - вблизи образовательных учреждений. Также ведутся гарантийные работы по восстановлению изношенных участков разметки, нанесенной в прошлом году.

Дорожная маркировка выполняется с применением современных технологий: полиакриловой краски, холодного пластика, спрей-пластика. На многих участках в маркирующий материал добавляются стеклошарики, делающие ее особенно заметной в темное время суток. Такая методика хорошо зарекомендовала себя на дорогах всего мира: стеклошарики выдерживают любые перепады температур, прочны, хорошо держатся в красящем слое, устойчивы к износу, химически нейтральны.

Как отмечают специалисты, качественная горизонтальная дорожная разметка позволяет упростить водителям управление транспортным средством при движении по автотрассе, особенно в темное время суток, оказывая влияние на снижение уровня аварийности.

фото: © правительство Карелии

Служебный транспорт правительства Карелии направили на помощь врачам

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой и увеличением нагрузки на учреждения здравоохранения правительство Карелия приняло решение о выделении в помощь медикам служебного транспорта.

Начиная с 19 июня служебные автомобили администрации главы республики начнут работать при городских поликлиниках.

Транспорт поможет врачам оперативно реагировать на вызовы, число которых в последнее время существенно возросло.

Напомним, что ранее, весной 2020 года, в период первой волны распространения коронавирусной инфекции, служебный транспорт администрации главы Карелии помогал волонтёрам в Петрозаводске доставлять продукты и лекарства на дом инвалидам и пожилым гражданам.

Осенью машины правительственного автопарка (в том числе служебный автомобиль главы Карелии) также передавались волонтерам и медикам для борьбы с коронавирусом. Кроме того, несколько федеральных структур исполнительной власти также направляли автомобили из служебного автопарка для доставки медработников, которые оказывали помощь пациентам на дому.

фото: Баренц Групп

В ЖК «Свиристель» на Кукковке-3 полным ходом идет строительство четырех домов (ФОТО)

Узнали новости со стройплощадки нового экологически чистого жилого квартала «Свиристель» в микрорайоне Кукковка-3 в Петрозаводске.

Новый экологически чистый жилой квартал "Свиристель", который строит компания «Баренц групп», нельзя не заметить. Яркий, красочный район на Комсомольском проспекте за известным гипермаркетом стал настоящим украшением Петрозаводска. Здесь вы не увидите старых домов с изношенными подъездами и открытыми контейнерами для мусора. Рядом есть все необходимое для комфортной жизни: гипермаркет, детские сады и школы, остановка в двух шагах, а для любителей активного отдыха вблизи расположена трасса «Фонтаны», бульвар и лес, где можно гулять и заниматься спортом.

Мы побывали на стройплощадке ЖК «Свиристель», где сейчас одновременно возводятся четыре новых дома.

Дом 18.2 - ведутся отделочные работы в местах общего пользования.



Дом 17 (9 этажей) - ведутся работы по остеклению и покраске здания.





Дом 17 (16 этажей) - ведутся монолитные работы по заливке 14 этажа и остеклению здания.





Дом 18.3 - ведутся монолитные работы по заливке 10 этажа.

Жилой квартал Свиристель - это не просто ряд домов. Это продуманное решение для комфортной и красивой жизни. Придомовые территории оснащены детскими площадками, предусмотрены большие парковочные зоны. В каждом подъезде жилого дома оформлена дизайнерская отделка холлов, слышится пение птиц, установлены бесшумные лифты KONE. В домах установлены крышные котельные, соответственно в квартирах всегда есть горячая вода и отопление, а стоимость коммунальных платежей значительно ниже обычного.

Все подробности можно узнать, обратившись в отдел продаж по телефону: 331-331.

Напоминаем, что компания «Баренц Групп» ведет работу в режиме «безопасного офиса». Вам помогут выбрать квартиру и подберут удобные условия оплаты. Это может быть рассрочка платежа, покупка квартиры без первого взноса, а также ипотека на выгодных условиях (в том числе, льготная президентская ипотека).

Подробная информация есть на страницах компании «Баренц Групп» в социальных сетях https://vk.com/barenzgroup и на сайте https://barenz.group/.

Застройщик ЖК "Свиристель" - ООО «ОНЕГОСТРОЙСЕРВИС», проектная документация по ссылке https://sviristel.barenz.group/documents/

фото: © администрация Беломорского муниципального района

В реконструированном павильоне «Бесовы следки» в Карелии отремонтировали сорванную ветром крышу (ФОТО)

В павильоне «Бесовы следки» была отремонтирована часть кровли, разрушенная сильным ветром.

Как сообщила администрация Беломорского района: «15 июня 2021 года в связи с неблагоприятными погодными условиями, когда порывы ветра достигали 15-20 м/с, на здании павильона „Бесовы следки“ сильным ветром была деформирована часть козырька над входной группой. 16 июня 2021 года в первой половине дня силами подрядчика проблема устранена».

Павильон «Бесовы следки», установленный над самой знаменитой группой беломорских петроглифов, реконструировался с 1999 года. Ход работ контролировал заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев, участвовавший 21 мая в открытии обновленного павильона.

Однако, как сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» известный в Беломорске общественник и блогер Евгений Антипин, сильный ветер сорвал часть кровли с юбилейного объекта, спустя 25 дней после торжеств.

фото: © Николай Смирнов / «Столица на Онего»

Петрозаводский университет открыл прием документов для абитуриентов

В ПетрГУ объявили начало кампании по приему документов от желающих поступить в университет.

Петрозаводский университет в пятницу, 18 июня, начал прием документов от желающих продолжить образование в его стенах. Об этом сообщает паблик вуза.

«ЕГЭ-босс пройден, вам открыт следующий уровень — поступление! С 18 июня ПетрГУ начинает прием документов», — говорится в посте.

Ранее сообщалось, что специалистов по производству продуктов питания будут обучать в ПетрГУ.

фото: City News Moskva / Global Look Press

Известный репортер-расследователь Иван Голунов прочитает лекцию в Петрозаводске

Российский журналист Иван Голунов станет одним из спикеров ежегодной летней неформальной конференции «Баркемп».

Иван Голунов выступит на интеллектуальном пикнике «Баркемп» в Петрозаводске. Его лекция состоится 26 июня. Об этом сообщает паблик организаторов мероприятия.

Иван Голунов расскажет о жизни независимой журналистики.

«Расследовательская журналистика — тренд последних лет. Число подписчиков профильных СМИ растет, а ролики с расследованиями набирают миллионные просмотры на YouTube. Но как и почему журналисты-расследователи стали героями нашего времени? И почему такая журналистика — это не преступление? Ответами на эти вопросы журналист-расследователь Иван Голунов откроет карельский баркемп 2021 года. Своим примером он показал, что журналистика в современной России — опасная и непредсказуемая профессия. Особенно если вы хотите найти ответы на вопросы, которых до вас еще никто не задавал», — говорится в анонсе встречи.

В этом году «Баркемп» пройдет в черте Петрозаводска: внутри и вокруг заведения «Agriculture club».

Напомним, летом 2019 года полицейские подбросили наркотики Ивану Голунову. Журналист был задержан, но затем освобожден. Уголовное дело против Голунова закрыли «в связи с недоказанностью его участия» в преступлении. Пять бывших полицейских, подбросивших наркотики репортеру, были приговорены к лишению свободы на сроки от 5 до 12 лет.