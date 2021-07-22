Все, что случилось сегодня

фото: источник - страница главы Карелии Артура Парфенчикова

Глава Карелии попросил у Путина 100 млн рублей для борьбы с пожарами

Артур Парфенчиков обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать финансовую помощь в борьбе с пожарами.

Как сообщил на своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков, в минувшую среду, 21 июля, он выступал на видеоконференции на совещании с президентом России и членами правительства.

«Обратился к главе государства с просьбой оказать Карелии финансовую помощь в борьбе с пожарами. А именно, направить 100 млн рублей на дополнительную технику и авиапатрулирование. Последнее для нас сейчас чрезвычайно важно - мы продолжаем ежедневные облеты, общий налет с начала пожароопасного сезона составил 849 часов. Однако объем средств, выделенный на эти цели, уже исчерпан, мы тратим сейчас средства регионального бюджета.

Кроме того, поднял вопросы дефицита кадров лесоохраны. Проблема известная: низкая заработная плата, социальная незащищенность. Решение этих вопросов могло бы привлечь молодые профессиональные кадры в службу лесоохраны», - объяснил Парфенчиков.

И еще один момент, на который обратил внимание президента глава Карелии, касался взаимодействия лесоохраны и МЧС на территориях, прилегающих к населенным пунктам.

«О том, как сложно остановить огонь на подступах к ним, показала ситуация в Найстенъярви. В таких случаях необходимо расширять зону ответственности МЧС за пределы территории населенных пунктов. При этом передавать штабам МЧС соответствующие ресурсы – технику, специалистов лесоохраны. Это нужно, чтобы создавать рубежи от проникновения огня на отдалённых подступах к поселкам. МЧС должно руководить едиными действиями и на лесных территориях, примыкающих к населённым пунктам. Защита жизни граждан и их имущества должна быть в приоритете», - подытожил Артур Парфенчиков.

Парфенчиков заверил, что Владимир Владимирович в целом поддержал все предложения - и финансовая помощь Карелии будет оказана.

фото: правительство Карелии

Рослесхоз: за сутки площадь лесных пожаров в Карелии выросла на 1,5 тысячи гектаров

Федеральное агентство лесного хозяйства намерено привлечь к борьбе с огнем авиапожарных из Коми.

За минувшие сутки охваченная огнем площадь карельских лесов выросла на 1,5 тысячи гектаров. По данным Рослесхоза, сейчас в республике зафиксированы 30 лесных пожаров, а их общая площадь достигла 8 740 гектаров. К ликвидации огня привлечены 881 человек, 172 единицы техники, 4 воздушных судна на авиапатрулировании и одно на тушении.

Как сообщили в Рослесхозе, федеральный штаб по координации деятельности по борьбе с лесными пожарами намерен увеличить группировку сил, задействованную в Карелии. В республику планируется направить авиапожарных из Коми, где ситуация с лесными пожарами стабилизировалась.

Пассажир поезда показал, как горит Карелия (ВИДЕО)

Опубликовано видео горящего леса, строений, шпал на подъезде к станции Найстенъярви.

В паблике «События/Петрозаводск.Карелия.Россия» пассажир поезда снял кадры горящей Карелии.

«Вот так горит Кареия», - сообщил автор видео и показал, как полыхают строения вдоль дороги, как горит лес, а местами железнодорожные шпалы.

В конце видео можно услышать объявление сотрудницы железной дороги, которая сообщает, что поезд приближается к станции Найстенъярви.

Напомним, в Карелии введен режим ЧС с 20 до 31 июля.

фото: Илья Тимин

«Нас осталось 14»: Профессионалам в Карелии, которые умеют тушить лесные пожары, платят 20 тысяч рублей в месяц

Командир десантной пожарной бригады «Авиалесоохраны» Карелии Денис Каньгин рассказал, почему горит лес.

Поселок Кудама на берегу озера Сямозеро удалось отстоять от огня. Местные жители избежали эвакуации, как в Найстенъярви, потому что им повезло: в тушении пожара принимали участие сотрудники Авиалесоохраны – профессионалы, которые знают, как тушить лесные пожары, и умеют это делать.

К сожалению, из 100 человек их осталось только 14.

«14 человек – это вся группа, которая есть у нас в Карельском центре «Авиалесоохраны». Петрозаводск, Пряжинский район, Кондопожский. 14 человек на все районы! Нас так мало, потому что люди к нам не идут, в месяц у нас зарплата 20 тысяч рублей. Специалисты бегут! Молодые приходят, поработают 2 месяца и уходят на нормальные зарплаты. Они развалили всю лесоохрану. У нас раньше 100 человек было. Все пожары тушили. Такого никогда не было! Все развалили вместе с этими министрами, и сейчас они на нас начинают голос повышать. Что вы там делаете? Мне хочется, блин…», - возмущался командир.

«Раньше мы летали, находили маленькие пожары, прыгали - и сразу тушили. А теперь ни полетов, ни прыжков, ни спусков – ничего нет, виновато правительство и все министры. Записывайте! У меня нагорело!».

Денис Александрович вместе со своей малочисленной командой профессионалов, оставшихся верными профессии, несколько суток сдерживают огонь на подступах к Кудаме.

Читайте в большом репортаже с поселка Кудама, который уже вторую неделю спасают от огня.

фото: https://vk.com/vet_kabinet_ptz

На севере Карелии введен карантин по трихинеллезу

Опасное заболевание выявлено у добытого на охоте медведя.

Министерство сельского и рыбного хозяйства Карелии ввело на территории Лоухского района карантин по трихинеллезу. Как сообщил Республиканский центр ветеринарии и консультирования, опасное заболевание было выявлено у медведя, убитого на охоте.

На период действия карантина в районе установлен запрет на добычу зверей, подверженных этому заболеванию. К ним, помимо медведя, относятся многие всеядные животные, в том числе кабаны и грызуны. Трихинеллезом могут заболеть домашние животные – свиньи и лошади, а также человек.

фото: УФСИН Карелии

Скоропостижно скончался бывший начальник УФСИН Карелии

На 73-м году жизни скоропостижно скончался полковник внутренней службы в отставке Сафонов Александр Николаевич, сообщили в УФСИН Карелии.

В минувшую среду, 21 июля, на 73-м году жизни скоропостижно скончался полковник внутренней службы в отставке Сафонов Александр Николаевич, начальник УФСИН России по Республике Карелия с 1995 по 2008 годы.

Прощание с Сафоновым Александром Николаевичем состоится 24 июля с 13.00 до 14.00 часов в траурном зале на ул. Вольной, 4.

В связи с кончиной Александра Николаевича УФСИН выражает глубокие соболезнования его родным и близким.

фото: Камера наблюдения компании «Ситилинк» / скриншот видео

Две пассажирки пострадали после столкновения автомобилей в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

В Петрозаводске на пересечении улиц Куйбышева и Свердлова произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого пострадали две женщины.

Авария произошла утром 21 июля, в среду.

Как сообщает ГИБДД, в 08:15 водитель автомобиля «Toyota Avensis» при повороте налево не уступил дорогу встречному автомобилю «Volkswagen Tiguan», после чего машины столкнулись.

В результате ДТП пострадала 51-летняя пассажирка «Toyota», также помощь была оказана 57-летней пассажирке «Volkswagen».

Ранее видео с места дорожного происшествия опубликовал сайт «ДТП Петрозаводска и Карелии». Момент аварии зафиксировала камера наблюдения компании «Ситилинк».

фото: Столица на Онего

Как замминистра природы Карелии стал властелином кольца

Алексей Николаевич Павлов, замминистра природы Карелии двое суток вместе с пожарными, добровольцами и лесоохраной отвоевывал поселок Кудама от огня.

Пока мы разговаривали, к развилке стянулась техника – пожарные машины, скорая, люди на автомобилях, подъехало даже такси.

Народу было много, кто-то отдыхал в машине, кто-то сидел на траве, пил воду, приехала женщина, привезла пиццу, которая мгновенно пропала, отовсюду слышались крики: алло, алло, ты меня слышишь? Черт…, связи нет… У кого «мегафон»?! Дайте позвонить! Здесь есть где-нибудь связь?

«Есть», - сказал молодой человек и показал на мужчину в форме «Авиалесоохраны», который стоял на крыше пожарной машины и разговаривал по телефону.

Человек в футболке полез на пожарку, поймал связь. Вдруг девушка в куртке МЧС крикнула: «Давайте сюда! Здесь берет».

Рядом с моей машиной оказалась зона приема, слабая, но связь. Очертили круг, чтобы не потерять точку. Время от времени в круг вбегали по два человека – разговаривали, но это были счастливчики с «мегафоном».

Мужчина в футболке, что залезал на пожарную машину, оказался замминистра природы Карелии Алексеем Павловым. Он координировал действия по тушению пожара и работал в огне уже вторые сутки, поэтому потерял чиновничий лоск и не выделялся среди обычных людей. Говорил спокойно уставшим голосом, часто искал круг для связи, и мы его назвали властелин кольца. Он улыбнулся.

Что рассказал Алексей Николаевич журналисту, как огонь уничтожил кладбище и кто на пожаре ест булку с маслом, читайте в большом репортаже.

фото: © Столица на Онего

Мужчина утонул в озере у дачного поселка в Карелии

Спасатели достали тело 54-летнего мужчины из водоема в местечке Лучевое в Прионежском районе.

По сообщению Карельской республиканской поисково-спасательной службы, мужчина 1967 года рождения утонул в районе СНТ «Сигнал» в Лучевом 13 июля. Спасатели выехали на поиски через сутки.

Тело мужчины нашли на поверхности воды в 30 метрах от берега и передали полиции.

Ранее спасатели Карелии достали тело мужчины из реки Шуя.

фото: кадр из видео

Заместитель главы Минприроды Карелии: «Сегодня просто идти навстречу огню нельзя» (ВИДЕО)

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Карелии Сергей Шарлаев ответил на вопросы жителей республики о ситуации с лесными пожарами в регионе.

В минувшую среду, 21 июля, Сергей Шарлаев в соцсети в прямом эфире ответил на вопросы, которые чаще всего поступают от жителей региона о пожарах в лесах.

«В первую очередь я бы хотел обратить внимание, что глава Карелии подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации на всей территории республики. До этого режим ЧС действовал на территории трех муниципальных образований. Это означает, что гражданам нельзя посещать леса с 20 июля по 30 июля включительно», — отметил замминистра.

По словам Шарлаева, сейчас особое внимание уделено крупным лесным пожарам, действующим в Суоярвском, Сегежском и Пряжинском районах. Много обращений поступает по поводу пожара вблизи поселка Настенъярви.

«Сейчас пожар занимает площадь порядка 1100 гектаров. До сих пор в полном объеме не снята угроза населенным пунктам Настенъярви и Суоеки. Пока пожары не будет локализованы или ликвидированы, такая угроза снята не будет», — сказал заместитель министра природных ресурсов и экологии.

Шарлаев отметил, что на тушении пожара у Настенъярви и Суоеки задействовано 246 человек. Там работает 46 единиц техники. К тушению привлечены, прежде всего, арендаторы лесных участков и даже из других районов. В разное время привлекались три вертолета. В среду дополнительно прибыли 14 специалистов федерального учреждения «Авиалесоохрана» — резерв федеральной службы лесного хозяйства России. Дополнительно выдвигаются в этот район и 50 человек из Министерства обороны.

«Сегодня в климатических условиях, которые создались на территории Карелии, просто идти на встречу огню, тушить шквал огня невозможно. Это опасно для жизни людей, которые задействованы на тушении пожаров. И самый оптимальный способ — сбивать пламя. Что мы и делаем, применяя водосливные устройства с вертолетов и делая широкие минерализованные полосы, а от них отжиг на встречу действующим пожарам», — сообщил Сергей Шарлаев.

Ранее сообщалось, эвакуация жителей поселка Карелии, которому угрожал лесной пожар, отменена.

фото: Столица на Онего

Минприроды Карелии разъяснил ограничения для населения по введенному режиму ЧС

В лесах Карелии введен режим ЧС, запрет на доступ в лес действует на территории Сегежского, Суоярвского, Муезерского, Пряжинского районов до 31 июля включительно.

Режим ЧС введен на территории лесов Карелии во всех районах, а запрет на посещение только в четырех.

Несмотря на это в Карелии продолжает действовать особый противопожарный режим, по которому в лесу категорически запрещается разведение открытого огня.

Сбор ягод и грибов для собственных нужд разрешен в Карелии за исключением 4 районов, где действует запрет на доступ в лес.

За нарушение правил режима предусмотрена ответственность.

Нарушителям режима грозит не только административная ответственность со штрафом до 500 тысяч рублей, но и уголовная ответственность — лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до 500 тысяч рублей.

На выходных Минприроды усиливает патрулирование лесов.

Если вы все-таки оказались в лесу помните, что в пожароопасный период в лесу категорически запрещается:

- разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления для приготовления пищи;

- курить, бросать горящие спички, окурки;

- стрелять из оружия, использовать пиротехнические изделия;

- оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный материал;

- оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор;

- выжигать траву, а также стерню на полях.

В Карелии действуют круглосуточные телефоны прямой линии лесной охраны 8-814-2-55-55-80, 8-800-100-94-00. Обнаружив лесной пожар, любой человек в любое время суток может бесплатно позвонить на этот номер.

фото: МВД Карелии

В районе Карелии, где полыхают пожары и эвакуируют людей, сменился начальник полиции

Сегодня представлен новый руководитель Отделения МВД России по Суоярвскому району, сообщили в ведомстве.

Нового руководителя представил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МВД по Республике Карелия полковник полиции Владимир Гармашов. Подполковник полиции Марат Мухтаров поприветствовал коллектив и обозначил основные пути развития подразделения.

МВД сообщает, что Мухтаров Марат Берденович на службу в органы внутренних дел поступил в 1996 году. Служил в различных подразделениях МВД Карелии. С 2011 по 2020 годы являлся начальником полиции в Пудожском районе.

За время службы многократно поощрялся ведомственными и государственными наградами. Удостоен звания «Заслуженный работник правоохранительных органов Республики Карелия».

Приказом министра внутренних дел по Республике Карелия подполковник полиции Мухтаров с 21 июля 2021 года назначен начальником Отделения МВД России по Суоярвскому району.

фото: © Архив EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Работодатели в Карелии просят их не наказывать за задержку вакцинации работников из-за дефицита вакцины

Союз промышленников и предпринимателей (работодателей) Республики Карелия обратился к региональному Управлению Роспотребнадзора не применять меры административной ответственности к работодателям, которые не успеют в срок вакцинировать работников из-за дефицита вакцины.

Об этом сообщила Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова.

Согласно постановлению Роспотребнадзора, установлен срок для введения первого компонента вакцины для отдельных категорий граждан не позднее 27 июля, второго — не позднее 27 августа текущего года. Руководители предприятий, которые обращаются в Союз промышленников и предпринимателей, говорят, что не смогут в установленные сроки организовать вакцинацию сотрудников из-за дефицита вакцины. В Карелии образовалась очередь на запись для вакцинации. Несоблюдение сроков организации вакцинации может привести к серьезным административным штрафам в отношении юридических лиц и ИП, вплоть до приостановления деятельности.

О позиции бизнес-омбудсмена читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

Валентина Пивненко: Организация водоснабжения в Янишполе – пример для поселений Карелии

Действующий депутат ГосДумы от Карелии Валентина Пивненко в среду с рабочим визитом побывала в Янишполе и приняла участие в знаковом для Кондопожского района событии.

Систему горячего водоснабжения села Янишполе перевели на всесезонный режим. Теперь горячая вода в домах жителей поселка, в местных социальных учреждениях будет идти круглый год. Это стало возможным благодаря реконструкции котельной в рамках инвестиционной программы модернизации производства Кондопожского ММП ЖКХ. Стоимость работ составила порядка 300 тысяч рублей.

Руководитель предприятия Павел Гармаш пояснил, что профилактическое отключение горячего водоснабжения по времени составит меньший срок, чем в Петрозаводске. Это одна неделя в летний период. До реконструкции горячая вода в Янишпольском сельском поселении поставлялась только в отопительный сезон. Модернизация котельной также позволит повысить энергоэффективность объекта теплоснабжения.



Валентина Пивненко посетила и две новые скважины водозабора. Теперь из кранов жителей течет чистая вода из глубины 100 метров. Депутат Госдумы попробовала воду, её впечатление: «Холодная, прозрачная, чистая».

Местные жители долгое время жаловались на качество питьевой воды, были и предписания Роспотребнадзора о несоответствии воды СанПинам. Вода, которая имеет высокие параметры по цветности, окисляемости, содержанию железа, забиралась из реки Суна. В рамках инвестиционной программы пробурили две артезианские скважины, стоимость работ составила более 3-х миллионов рублей. Согласно санитарно-эпидемиологической экспертизе Северо-Западного научного центра гигиены общественного здоровья, вода из скважин соответствует установленным всем санитарным требованиям.

«Устойчивое горячее водоснабжение и чистая вода, в качестве которой я убедилась лично - это результат грамотного взаимодействия муниципального предприятия и районной власти. Такая работа – пример для всех поселений Карелии. Есть чему здесь поучиться и у кого перенять опыт», - отметила Валентина Пивненко.

фото: Кадр из видео

В Карелии военные вертолетчики спасали поселок, взятый огнем в кольцо (ВИДЕО)

Вертолетчики ЗВО помогли отвести угрозу возгорания от поселка Найстенъярви.

В паблике Минобороны России сообщается о сбросе свыше 26 тонн воды в ходе борьбы с лесными пожарами в Карелии около поселка Найстенъярви.

«Всего было выполнено 11 вылетов, в ходе которых летчикам армейской авиации удалось остановить распространение лесного пожара на подступах к поселку Найстенъярви. Полеты экипажей Ми-8 продолжатся. Они будут вести мониторинг пожароопасной обстановки и тушить очаги возгораний непосредственно в районах ЧС. При необходимости группировка будет усилена», — пишут в паблике.

Ранее сообщалось, глава Карелии попросил у Путина 100 млн рублей для борьбы с пожарами.

фото: Дмитрий Петров / ВК

Глава администрации района Карелии возмущен свинством местных жителей

Глава администрации Кемского района Дмитрий Петров раздражен действиями людей, которые вывозят мусор в леса.

Дмитрий Петров опубликовал в соцсети фото лесной свалки и автомобиль, на котором, предположительно, привезли мусор в зеленую зону.

«До завершения расследования публикую фото „героев“ без опознавательных знаков. В дальнейшем, надеюсь, сможем обнародовать и опубликовать и номера машины, и иные материалы», — заявил Петров.

Он пояснил, что ему кажется нелепым желание людей выбрасывать мусор в лес вместо того, чтобы вывезти его на специализированные площадки.

«Что может быть проще — привези свои твёрдые коммунальные отходы на территорию контейнерной площадки, размести их в отделение для КГО (крупногабаритных отходов), оператор раз в 10 дней вывезет их на полигон. За это даже не придётся ничего платить. Вместо этого люди везут свои отходы жизнедеятельности в лес и теперь заплатят 2000 ₽ штрафа, а по итогам проведения оценки ущерба, возможно, придётся оплатить гораздо большие суммы. И хуже всего то, что эти люди засоряют природу края, в котором жить нам, нашим детям, внукам и правнукам», — сообщил Дмитрий Петров.

Ранее сообщалось, что крысы обрели свой дом на помойке в Петрозаводске.

фото: Валаамский монастырь / ВК

Архимандрит Мефодий из Валаамского монастыря умер от последствий коронавируса

В Санкт-Петербурге скончался игумен Спасо-Преображенского Валаамского монастыря отец Мефодий.

Об этом информирует сообщество Валаамского монастыря в соцсети.

«Сейчас, только что пришла информация о том, что преставился ко Господу дорогой и любимый архимандрит Мефодий. Упокой, Господи, душу новопреставленного раба Твоего собрата нашего отца Мефодия, прости ему вся вольная согрешения и невольная и даруй ему Царствие Небесное!», — говорится в сообщении.

По информации издания «Фонтанка», архимандрит Мефодий умер 22 июля около 17 вечера в 122-й больнице Петербурга.

«Причиной смерти стали осложнения после заражения COVID-19, также у него были серьезные сопутствующие заболевания. В петербургский стационар отца Мефодия доставили 17 дней назад на вертолете. Но врачи не смогли его спасти», — сообщает «Фонтанка».

Отец Мефодий (в миру Венко Петров) родился в 1961 году в Македонии. Является насельником Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, директором православного культурно-просветительского центра «Свет Валаама» и главным редактором газеты «Свет Валаама», а также учредителем и модератором ежегодных православных международных конференций.

По инициативе игумена Мефодия список Валаамской иконы Божией Матери побывал в космосе и совершил 488 витков вокруг Земли. Отправка иконы в космос — первый случай в истории Русской церкви.

Также священник прославился тем, что во время визита президента Владимира Путина на Валаам поцеловал ему руку. Как пояснил затем сам отец Мефодий, он сделал это «в знак признания маленьким [македонским] народом великого русского народа». Мефодий также разъяснил, что в «восточном православии» поцелуй руки традиционно обозначает смирение, а поцелуй священником руки мирянина вписывается в эту традицию, передает издание.

Как сообщает «Царьград», деятельность Мефодия стала одной из ключевых в возрождении Валаамского монастыря после разрушений, нанесённых обители в десятилетия запустения — с 1940 по 1989 год. Инициатор многих благотворительных проектов для жителей Валаама. В 2012 году он был отмечен как лауреат Республики Карелии, а в декабре 2014 года награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

В 2016 году в Пасхальные дни игумен Валаамского монастыря епископ Троицкий Панкратий, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, вручил отцу Мефодию орден Русской Православной Церкви преподобного Серафима Саровского.

В августе 2019 года в праздник Успения Пресвятой Богородицы в Успенском соборе Кремля игумен Мефодий (Петров) был возведен Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в сан архимандрита.

фото: Яков Слепков/ВК

Дорожные знаки прибивают гвоздями к деревьям на улице в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)

Жители Петрозаводска возмущены тем, как крепят временные дорожные знаки на улице Коммунистов.

Варварское отношение к деревьям со стороны подрядчиков запечатлел Яков Слепков, разметив фото в соцсети.

«Караул. На улице Коммунистов временные знаки крепят большими гвоздями прямо к живым деревьям! У 8-й школы и дома № 23. Возможно, это не единственное место, где сделали так. Уверен, что эти деревья сажали не для крепления знаков через полвека», — пишет петрозаводчанин.

фото: Подслушано в Хийденсельге / ВК

Хлеб попался «с мясом»: жительница Карелии купила буханку с червяками (ФОТО)

Хлеб с червяками попал на стол жительнице Карелии.

Участница паблика «Подслушано в Хийденсельге» опубликовала фотографии отрезанного ломтя черного хлеба, в котором виден червяк.

«На всякий случай… Питкярантский хлеб попался „с мясом“. И не первый раз. Будьте внимательны», — сообщила она.

Ранее сообщалось, что в детском саду Петрозаводска проверяющие обнаружили фасоль с червями.

фото: Госкомитета Карелии по ценам и тарифам

Бывший руководитель Госкомитета Карелии по ценам и тарифам Тимофей Крюков возглавил УФАС по Ленобласти

Новым руководителем Госкомитета по ценам и тарифам Карелии может стать бывшая заместитель Крюкова - Александра Россыпнова.

С 19 июля экс-председатель госкомитета Карелии по ценам и тарифам Тимофей Крюков приступил к работе в новой, более высокой должности руководителя УФАС по Ленинградской области.

Напомним, что имеющий два высших образования: экономическое и педагогическое, 37-летний Тимофей Крюков до назначения на должность председателя Госкомитета Карелии по ценам и тарифам в мае 2019 года работал здесь заместителем бывшего тогда руководителем комитета Глеба Суржко. А ранее Крюков более 10 лет проработал в ООО «Энергокомфорт», «Единой карельской сбытовой компании» на различных должностях, был заместителем генерального директора и директором.

На вопрос, почему он решил сменить место работы и переехать в Санкт-Петербург, экс-руководитель Госкомитета по ценам и тарифам Тимофей Крюков ответил, что предложение занять в Санкт-Петербурге более высокую должность он получил от руководителя ФАС России Максима Шаскольского, возглавившего антимонопольную службу в ноябре прошлого года. А ранее Шаскольский был вице-губернатором Санкт-Петербурга, непосредственно отвечавшим за деятельность сферы жилищно-коммунального хозяйства.

«Еще тогда Максим Шаскольский, с которым мы знакомы уже не один год, говорил, что хочет предложить мне работу в сфере ЖКХ и энергетики Санкт-Петербурга, - рассказал Тимофей Крюков. – Но потом он уехал в Москву, где возглавил ФАС. А в минувшем мае я присутствовал на рабочем совещании под руководством Шаскольского в Москве: обсуждали актуальную проблему регулирования тарифов в Карелии на 2021 год. Тогда Максим Шаскольский и предложил мне возглавить УФАС по Ленинградской области».

Как сообщил Тимофей Крюков, 19 июля, в первый рабочий день в новой должности он провел совещание со своими заместителями и начальниками отделов. А на следующий день по рабочим делам ездил в ФАС в Москву.

На вопрос, где он будет жить в Санкт-Петербурге, Тимофей Крюков ответил, что не так давно на юго-западе города он купил квартиру в ипотеку, которую будет оплачивать еще девять лет. Здесь уже живут его супруга, бухгалтер по профессии и двое детей: 13-летний сын и 8-летняя дочь.

Поинтересовались у Тимофея Крюкова, кто теперь может возглавить Госкомцен Карелии?

«Лично я рекомендовал правительству республики своего бывшего заместителя Александру Россыпнову, - ответил Крюков. – Она работает в комитете с октября прошлого года, но у Александры Николаевны уже есть понимание непростых процессов регулирования тарифов в Карелии. А также наработанный ею в прокуратуре хороший опыт работы с документами. Уверен, в случае назначения Россыпновой руководителем Госкомитета по ценам и тарифам, она может справиться с этой ответственной должностью».

фото: euronews.com

Лесные пожары в Карелии попали в новости Euronews

Круглосуточный европейский телеканал рассказал о введении в республике режима чрезвычайной ситуации.

Лесные пожары в Карелии попали в новости круглосуточного европейского телеканала Euronews. Журналисты канала рассказали о введении в республике режима чрезвычайной ситуации и показали кадры тушения горящих лесов с военных вертолетов.

«Некоторые очаги удалось ликвидировать, но площадь активного горения еще достаточно велика. В тушении пламени принимают участие около 300 человек, более 50 единиц техники, а также 2 пожарных поезда и авиация. Пришли на помощь и военные вертолеты, сбросив около 26 тонн воды, чтобы не допустить распространение огня на поселок Найстенъярви», - говорится в сюжете Euronews.

фото: Минтранс Карелии

В Карелии нелегального перевозчика, не носившего маску, отдали под суд

Суд оштрафовал нелегального перевозчика на 30 тысяч рублей, сообщил Минтранс Карелии.

Нарушения в деятельности индивидуального предпринимателя были выявлены в ходе межведомственного рейда с участием специалистов Минтранса Карелии.

Петрозаводский городской суд назначил наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей индивидуальному предпринимателю, выполнявшему регулярные междугородние перевозки по маршруту «Петрозаводск – Питкяранта» под видом заказных, не соблюдая противоэпидемиологические требования.

Напомним, что в мае сотрудники Министерства по дорожному хозяйству, транспорта и связи Карелии установили факт осуществления водителем-индивидуальным предпринимателем перевозок пассажиров автобусом по маршруту «Петрозаводск – Питкяранта» с нарушением требований распоряжения главы Карелии: в салоне автобуса не использовались средства индивидуальной защиты (маски) и отсутствовал дозатор с кожным антисептиком для обработки рук.

Ранее виновный за аналогичные нарушения уже привлекался Петрозаводским городским судом к административной ответственности в виде предупреждения.

Мероприятия, направленные на пресечение деятельности лиц, нелегально осуществляющих регулярные перевозки пассажиров автобусами и легковыми автомобилями, проводятся еженедельно и будут продолжены.

фото: kremlin.ru

Глава Карелии пообещал Путину локализовать все лесные пожары к вечеру субботы

К борьбе с огнем в республике приступили федеральный резерв Рослесхоза и подразделения Минобороны страны.

Глава Карелии Артур Парфенчиков пообещал президенту России Владимиру Путину локализовать все действующие в республике лесные пожары к вечеру субботы, 23 июля. Об этом губернатор заявил во время совещания с руководством страны, которое прошло накануне в режиме видеоконференции.

«С понедельника, собственно, мы начали локализацию пожаров, возникших на территории, – доложил Парфенчиков Путину. – На сегодняшний час у нас действует уже 31 пожар, и сегодня нам впервые за последнюю неделю удалось стабилизировать площадь пожаров, она сегодня уже не увеличилась и составляет 7200 гектаров. Я думаю, Владимир Владимирович, мы общими усилиями к вечеру субботы в целом закольцуем и локализуем все эти пожары. Тем более у нас, к сожалению, вот эта трехдневная передышка – похолодание, она с воскресенья опять переходит в увеличение температурного режима, который, по прогнозам метеорологов, сохранится и на конец июля, и на весь август».

Как сообщил губернатор, с воскресенья в Карелию начала поступать помощь из федерального центра и соседних регионов.

«На сегодняшний день у нас привлечены силы Архангельской и Мурманской областей в количестве 31 человека, силы федерального резерва Рослесхоза в количестве 25 человек, силы МЧС России в общем количестве 100 человек, шесть пожарных поездов, дополнительно привлекается еще 100 человек от Минобороны России», – рассказал Парфенчиков.

фото: http://eparhia.karelia.ru

У старейшего храма Петрозаводска началось строительство приходского дома



В петрозаводском районе Соломенное началось строительство приходского дома возле Сретенской церкви, которая считается старейшим сохранившимся православным храмом в городе. Как рассказали в информационном отделе Петрозаводской и Карельской епархии РПЦ, приходской дом планируется возвести двухэтажным, размером 8 на 10 метров. В нем разместятся воскресная школа, храмовая котельная, трапезная.

Напомним, Сретенская церковь в Соломенном построена в 1775 году на месте мужского монастыря, основанного в конце XVI столетия. Деньги на храм пожертвовал олонецкий купец Илья Кононов.

фото: Живой Петрозаводск / ВК

Крысы обрели свой дом на помойке в Петрозаводске (ФОТО)

Жители столицы Карелии жалуются на масштабную помойку, в которую превратилось место для сбора мусора на Древлянке.

Мусорная площадка на бульваре Интернационалистов в карельской столице завалена отходами. Место привлекает грызунов и раздражает местных жителей. Об этом сообщает паблик «Живой Петрозаводск».

«„Красота“ на бульваре Интернационалистов. С помойки вывозится только мусор из контейнеров. Весь остальной мусор складируется и не вывозится вообще! И это почти центр Древлянки! Рядом детская, спортивная площадки! Крысы поселились там и считают эту помойку своим домом», — говорится в сообщении паблика.

Ранее жительница Петрозаводска рассказала, как кишащая крысами помойка «шуршит и позвякивает».

фото: Администрация Петрозаводска

Запрет на остановку транспорта вводят еще на одном участке в Петрозаводске

С 11 августа на Комсомольском проспекте изменится схема движения транспорта, сообщили в администрации города.

На участке от Курганского проезда до Карельского проспекта с 11 августа будет запрещена остановка большегрузного транспорта. Соответствующие знаки установят по правой стороне дороги по направлению движения к Карельскому проспекту.

Ограничения призваны снизить риск возникновения аварийных ситуаций и увеличить пропускную способность магистрали.

Администрация Петрозаводска просит водителей быть внимательными, руководствоваться дорожными знаками и положениями ПДД.

Ранее на изменения в организации движения по набережной Варкауса обращали внимание в ГИБДД Петрозаводска.

фото: © Гавриил Григоров/ТАСС

Еще 187 жителей Карелии заразились коронавирусом

Общее число инфицированных в Карелии приближается к 54,5 тысячам.

По данным на 22 июля, за сутки коронавирус был выявлен у 187 жителей республики, из них 185 прививку не сделали. Заболел 181 человек, в состоянии средней тяжести находится 39 пациентов и 10 госпитализированных тяжелые. Об этом сообщает министр здравоохранения Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

В ковид-центрах проходят лечение 735 больных коронавирусом, из них 8 крайне тяжелых, два пациента подключены к инвазивной ИВЛ, они не могут самостоятельно дышать.

Общее число инфицированных составляет 54459 человек.

За минувшие сутки зарегистрировано еще две смерти от COVID-19. Общее число жертв коронавируса увеличилось до 694.

За сутки выздоровели еще 176 пациентов. Всего выписанных по выздоровлению 50772 человек.

фото: Марина Гусева / ВК

Спасатели просят жителей Карелии не разжигать костры во время режима ЧС

Помощник начальника МЧС Карелии Сергей Шугаев обратился к жителям Карелии с просьбой отказаться от разведения костров из-за ситуации с распространением лесных пожаров.

Сергей Шугаев заявил, что в связи с введением режима ЧС запрещается разведение костров и использование мангалов; сжигание травы и мусора, в том числе на территории дачных участков, а также посещение лесов. Об этом Шугаев сообщил в соцсети.

Он пояснил, что режим ЧС, необходимый для борьбы с лесными пожарами, будет действовать до 1 августа.

«Призываем всех жителей и гостей Карелии следовать изложенным предписаниям и соблюдать общие правила пожарной безопасности. Надеемся на вашу сознательность и ответственность», — заключил Сергей Шугаев.

Напомним, в Карелии введен режим чрезвычайной ситуации из-за распространения лесных пожаров.

фото: Администрация Петрозаводского городского округа

Спорткомплекс «Луми» в Петрозаводске откроется на следующей неделе

Власти карельской столицы объявили о скором открытии спортивного комплекса «Луми».

26 июля откроется ледовая арена «Луми», информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска.

«На лед вновь выйдут игроки команд хоккейных клубов и детские хоккейные команды, а также юные фигуристы и хоккеисты тренеров ДЮСШ-6 и инструкторов „Луми“», — говорится в сообщении.

В связи с ограничениями, связанными с распространением коронавируса, дата первого в новом сезоне массового катания уточняется. Тарифы на услуги спорткомплекса пока остаются прежними, заявили в мэрии.

Сообщается, что в «Луми» выполнены работы по обслуживанию основного технологического оборудования и инженерных систем. Проведено большое годовое ТО льдозаливочной машины «Замбони», заменен на новый основной циркуляционный насос холодильной установки, выполнено годовое ТО системы химводоподготовки, заменены воздушные фильтры системы вентиляции. Также проведены гидравлические испытания систем отопления и вентиляции.

16 июля запущено технологическое оборудование, 18 июля началась заливка льда. В новом спортивном сезоне посетителей ожидает новый лед.

В «Луми» завершаются также общехозяйственные работы: произведен ремонт цоколя фасада здания, косметический ремонт раздевалок ледовой арены.

Ранее сообщалось, что благоустроенная парковка появится рядом с катком «Луми» в Петрозаводске.

фото: © Егор Алеев/ТАСС

Впервые с начала года цены на бензин снизились в Петрозаводске

Средняя стоимость бензина в Петрозаводске снизилась за последнюю неделю - это произошло впервые в 2021 году.

Такие данные получены Карелиястатом в результате мониторинга потребительских цен за период с 13 по 19 июля.

Средняя стоимость литра бензина в столице Карелии за неделю сократилась на 3 копейки — до 47 рублей 54 копеек. АИ-92 стал дешевле на 6 копеек — 46 рублей 32 копейки за литр. Цена на АИ-98 не изменилась — 48 рублей 94 копейки. Одновременно подорожали другие виды автомобильного топлива — об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».