Самые читаемые новости за 30 августа

фото: © ski.ru

Власти Карелии передали в аренду без торгов почти 9 гектаров земли в районе Ялгубы

Землю получила фирма из Петрозаводска под строительство «объекта социально-культурного назначения».

Глава Карелии Артур Парфенчиков распорядился передать в аренду фирме «Лест» пять земельных участков в районе деревни Ялгуба в Прионежье. Согласно губернаторскому распоряжению, общая площадь земельных участков составляет 87,3 тысячи квадратных метров или 8,7 гектара.

Фирма из Петрозаводска получит эту землю без торгов под строительство «объекта социально-культурного назначения». Речь идет о размещении комплекса под названием «Яанисярви».

фото: © "Столица на Онего"

Синоптики предупредили жителей Карелии о возможном снеге в начале сентября

По прогнозам, дожди с промозглым ветром, а в некоторых местах, со снегом, ожидают жителей центральной и северо-западной части России со 2 сентября.

Осенняя погода и дожди с промозглым ветром ожидают жителей центральной части России со 2 сентября. Температура воздуха днем не превысит 11-16 градусов тепла, сообщил в воскресенье ТАСС ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"2 сентября в Центральной России резко наступит настоящая осень. В результате прохождения уже не полярного, а арктического атмосферного фронта зарядят холодные дожди, сопровождаемые промозглым северным ветром. В темное время суток температура воздуха понизится до плюс восьми - плюс 13 градусов, а днем будет не выше плюс 11 - плюс 16 градусов", - рассказал он.

По его словам, далее холодные веяния с Арктики будут только усиливаться. "Ночами воздух станет остывать до плюс трех - плюс восьми градусов, а в дневные часы температура составит всего лишь плюс семь - плюс 12 градусов, что на пять-семь градусов ниже климатической нормы сентября. Это, между прочим, уже ранний октябрьский холод", - подчеркнул специалист.

Особенно похолодание коснется жителей СЗФО, где в отдельных районах в период с 3 по 5 сентября ночные температуры понизятся до нуля - пяти градусов тепла, подчеркнул Тишковец.

"Это значит, что вперемешку с дождем кое-где начнет пробиваться и первый мокрый снег. "Белые мухи", которые, впрочем, будут таять по пути к земле, могут наблюдаться в отдельных районах Русского Севера (Мурманская, Архангельская области, Карелия, Коми, Вологодчина), Северного Урала (север Пермского края и Свердловской области), а также не исключены на севере Волго-Вятского региона и Верхневолжья (Кировская, Костромская, Тверская, Ярославская области)", - добавил он.

В северо-западной части России будет очень ветрено: в порывах скорость увеличится до штормовых 17-22 м/с.

фото: Саня Олюшин

Огромную гадюку встретили жители на севере Карелии (ФОТОФАКТ)

Очевидцы увидели змею на дороге близ поселка Ледмозеро.

Фотографии огромной черной гадюки появились в группе БЕСЕДКА в Костомукше ТОВАРНОЙ.

Автор фото Саня Олюшин рассказал в комментариях, что увидел змею вблизи поселка Ледмозеро.

фото: школа №43 © «Столица на Онего»

Власти Петрозаводска не нашли к 1 сентября руководителя для школы, откуда уволился молодой директор

В Петрозаводске вновь объявлен конкурс на замещение должности директора средней школы №43, из которой в январе ушел 31-летний Александр Ханцевич.

Как рассказали в администрации города, по итогам предыдущего конкурса руководитель учреждения образования на улице Попова не был определен. Документы предоставили три кандидата. По результатам оценок конкурсная комиссия определила рейтинг претендентов. В связи с низкими баллами, полученными в результате голосования, было принято решение не рассматривать участников конкурса на должность руководителя школы №43.

Новый конкурс на замещение должности директора стартует 1 сентября. Документы от соискателей будут приниматься до 1 октября в рабочие дни (с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00) по адресу: 185910, г. Петрозаводск, проспект Ленина, д. 2, каб. 426, телефон – 71-34-31.

Подробную информацию о вакансии и необходимом пакете документов можно найти на сайте управления образования.

Напомним, 31-летний Александр Ханцевич покинул пост директора школы №43 после новогодних каникул. Он отработал в учебном заведении два года.

фото: © shutterstock

Два автомобиля загорелись минувшей ночью в Петрозаводске — один из них подожгли

В столице Карелии в ночь с воскресенья на понедельник от огня пострадали два автомобиля в разных районах города.

Об этом сообщили в МЧС Карелии.

Около полуночи загорелся автомобиль «Фиат» на улице Володарского. На тушение выезжали 8 сотрудников пожарной службы и две единицы техники. Огонь ликвидировали за 10 минут. В результате пожара оказалось повреждена приборная панель автомобиля. Причина возгорания пока не установлена.

Второй пожар, по предварительным данным, произошел в результате поджога. Это случилось около часа ночи в припаркованном на улице Герцена автомобиле «Ниссан». Туда тоже были направлены 8 пожарных и 2 единицы техники. Они справились с огнем за 9 минут. Пожар повредил водительское сиденье автомобиля.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

В Карелии отменят значительную часть налоговых льгот

Республиканские власти рассчитывают на дополнительные доходы в бюджет.

В конце августа республиканское правительство утвердило план по отмене налоговых расходов, установленных карельским законом о налогах и сборах, который был принят местным парламентом еще в 1999 году. План рассчитан на ближайшие несколько лет и предусматривает ликвидацию значительной части налоговых льгот, действующих в Карелии. Причина этого шага проста – карельская казна давно испытывает финансовый дефицит, а федеральный центр требует от регионов увеличения собственных доходных поступлений.

Какие налоговые льготы собираются отменить в Карелии, читайте в статье «Бюджетный эффект – чисто символический».

фото: © flickr.com / Alexey Ivanov

Остановку транспорта запретят на улице, примыкающей к площади Гагарина в Петрозаводска

Власти Петрозаводска приняли решение запретить остановку транспорта на участке улицы Красноармейская, примыкающем к площади Гагарина.

Об этом сообщил сегодня на совещании в мэрии начальник Управления дорожного хозяйства и транспорта Андрей Масляков.

По его словам, остановка будет запрещена на участке от улицы Гоголя до проспекта Ленина по правой стороне по ходу движения к площади Гагарина.

«Остановку будем запрещать, для того, чтобы у нас пропускная способность улицы увеличилась, потому что имеем большие проблемы с трафиком в центре города. Я думаю, это будет разумная мера с точки зрения обеспечения безопасности и удобства передвижения», — пояснил Масляков.

фото: © Александр Кряжев / РИА Новости

Власти Петрозаводска обосновали установку светофоров, которые приводят к «пробкам» на дорогах

Администрация Петрозаводска обязана принимать решения об установке новых светофоров исходя из определенных критериев, прописанных в законодательстве, даже если это приводит к «пробкам» на дорогах.

Такие разъяснения дал сегодня на совещании в мэрии начальник Управления дорожного хозяйства и транспорта Андрей Масляков.

По его словам, согласно законодательству, установка светофоров обязательна, если интенсивность движения автотранспорта и пешеходов на том или ином участке достигает определенных показателей. Для автотранспорта этот показатель составляет не менее 1 тыс. в час для дорог с разделительной полосой и не менее 600 единиц в час для остальных дорог. Также светофор устанавливают, если интенсивность движения пешеходов в одном направлении достигает 150 человек в час.

«Кто-то положительно оценивает динамику установки светофорных объектов на территории города Петрозаводска, кто-то критикует за то, что проезжать стало сложнее… Если у нас есть такая интенсивность движения на том или ином участке дороги, в соответствии с требованиями ГОСТов и федеральных законов мы просто обязаны вводить светофорное регулирование… Мы обязаны обеспечить безопасность дорожного движения даже в минус может быть какому-то комфорту передвижения», — пояснил Масляков.

Он отметил, что установка светофоров, оборудование «лежачих полицейских», пешеходных переходов, ограждений и другие мероприятия привели к сокращению аварийности на дорогах города по некоторым показателям почти в 2 раза.

«Я думаю, это более чем хороший результат нашей работы совместно с ГИБДД», — добавил начальник управления.

фото: © Паблик ВК «Спорт – норма жизни Карелия»

Петрозаводск встретил знаменитую гимнастку Анастасию Максимову (ФОТО)

На железнодорожном вокзале Петрозаводска устроили торжественную встречу многократной чемпионке мира и Европы, олимпийской чемпионке в групповых упражнениях Анастасии Максимовой.

Сегодня, 30 августа, в родной Петрозаводск приехала серебряный призер Олимпийских игр Анастасия Максимова. На железнодорожном вокзале ее встретили представители Министерства образования и спорта, Олимпийского училища и спортшкол. Спортсменка проведет мастер-класс для юных петрозаводских гимнасток, сообщили в Минобразования и спорта республики.

Анастасия Максимова — воспитанница Спортшколы олимпийского резерва № 1 в Петрозаводске. В ее копилке уже есть титул олимпийской чемпионки, завоеванный на соревнованиях в Рио. В этом году в составе сборной Олимпийского комитета России Анастасия Максимова стала серебряным призером в финале групповых упражнений на Играх XXXII Олимпиады 2020 года в Токио.

фото: Петрозаводский городской совет

Стала известна точная дата открытия новой школы №55 в Петрозаводске

Самая большая школа, построенная в Карелии, откроет свои двери для учащихся 10 ноября, сообщили в Петросовете.

Депутаты Петросовета приняли участие в выездном заседании республиканского штаба по подготовке к открытию самого большого общеобразовательного учреждения в республике. Они осмотрели учебные помещения, пищеблок, актовый и спортивный залы школы № 55 на Древлянке.

На совещании участники также обсудили строительную готовность объекта, подготовку учреждения к началу образовательного процесса и другие организационные вопросы.

Как сообщили в Петросовете, на сегодняшний день все строительные и отделочные работы в школе уже завершены, полностью благоустроена прилегающая территория. В настоящий момент идет сборка мебели и монтаж оборудования, на сетях ведутся пуско-наладочные работы. В школе уже укомплектованы 8 классов учеников, которые пока будут проходить обучение в школах Древлянки, но после открытия перейдут в новое здание. Кроме того, продолжается формирование педагогического коллектива.

Планируется, что новая школа откроет свои двери для учеников 10 ноября.

Напомним, что современное здание школы на 1350 мест на улице Оборонной построено в рамках национального проекта «Образование». Учреждение состоит из четырех блоков, что позволяет разделить начальное звено и среднюю/старшую школу. Отдельное крыло младшей школы имеет два собственных спортзала, а также помещения для групп продлённого дня, в которых предусмотрена возможность дневного сна.

В здании размещается несколько залов: актовый на 870 мест, конференц-зал на 150 мест, четыре спортивных и тренажёрный залы. Благоустройство территории образовательного учреждения включает в себя устройство стадиона с беговой дорожкой по периметру, площадки для лёгкой атлетики, игры в волейбол и баскетбол, а также детской игровой зоны для учеников начальной школы.

фото: Подслушано. Кемь / Ирина Устин

Жители Кемского района Карелии своими силами покрасили мост после обращения чиновников (ФОТО)

Десять волонтеров за три часа покрасили перила Гайжевского моста в Кемском районе Карелии.

В группе Послушано. Кемь местные жители рассказали, что своими силами покрасили Гайжевский мост.

"Серый цвет может быть совсем не скучным, а серебристым! Такие перила стали у Гайжевского моста. Нас было десятеро! За 3 часа покрасили 1/3 часть моста. Завтра продолжим в 15 часов", - такое сообщение с фотографиями покрашенного моста появилось в местном паблике.

Напомним, что ранее власти Кемского района предложили местным жителям собраться и покрасить перила моста, однако эту идею чиновников высмеяли в комментариях.

Обращение чиновников к жителям республики с предложением подключиться к покраске перил местного мостабыло опубликовано в сообществе «Кемский район». Работы заыли планированы на субботу, 28 августа.

«Маразм крепчает!», — гласил текст одного из комментариев.

«Следующее это - акция „Принеси в сумке чуть-чуть асфальта, проложим дорогу вместе“», — говорилось в другом комментарии.

Прочитавший записи под постом глава администрации Кемского района Дмитрий Петров не оценил юмор собравшихся.

«И постоянно действующая акция „Принеси полную сумку негативных комментариев и ничего не делай“», — написал Петров.

Тем не менее, нашлись люди, которые откликнулись на просьбу чиновников и покрасили перила моста.

фото: © Сергей Николаев / ТАСС

В Карелии водитель «скорой помощи» купил права через Интернет

В Лоухском районе будут судить сотрудника ЦРБ за использование поддельного водительского удостоверения, сообщили в прокуратуре Карелии.

Как установлено в ходе расследования уголовного дела, житель Лоухского района, работающий водителем на отделении скорой медицинской помощи в районной больнице, в марте через Интернет заказал на свое имя поддельное водительское удостоверение. Оно свидетельствовало о праве на управление транспортными средствами категорий «А, А1, В., В1, С, С1, СЕ, С1Е, М».

Мужчина, получив удостоверение по почте, зная, что оно является поддельным, предъявил документ в отдел кадров Лоухской Ц. Б. Его целью было повышенная категория классности. Он стал водителем 2 класса.

Уголовное дело мужчины, обвиняемого в использовании поддельного водительского удостоверения, направлено в суд для рассмотрения по существу. Ему грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до одного года, либо принудительных работ на срок до одного года.

Ранее сообщалось, в этом на дорогах Карелии были остановлены больше 100 женщин без прав.

фото: © «Столица на Онего»

Заморозки надвигаются на центральные районы Карелии

Падение ночной температуры до -2ºС ожидается уже в Суоярвском и Пудожском районах, предупреждает МЧС Карелии.

По информации карельского Гидрометцентра, в ночные и утренние часы 31 августа 2021 года местами, преимущественно по центральным и восточным районам Карелии, ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2ºС.

Под действие опасного явления могут попасть 6 районов: Беломорский, Муезерский, Суоярвский, Сегежский, Медвежьегорский, Пудожский муниципальные районы.

фото: фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

Коронавирус с начала пандемии унес жизни 775 жителей Карелии

За минувшие сутки подтверждены еще две смерти от COVID-19 в Карелии, сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

По данным на 30 августа за сутки зарегистрированы два летальных исхода от коронавируса. Общее число смертей от коронавируса увеличилось до 775. Об этом сообщает министр здравоохранения Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

За сутки коронавирус был выявлен у 173 жителей Карелии, из них 171 человек не был привит. Заболели 168 человек, в состоянии средней тяжести находятся 39 пациента, четверо — в тяжелом состоянии.

В ковид-центрах проходят лечение 585 человек, из них 6 крайне тяжелых, один из которых находится на инвазивной ИВЛ.

Общее число инфицированных составляет 60957 человек.

За сутки выздоровели еще 185 пациентов. Всего выписанных по выздоровлению 57563 человека.

Сутками ранее от коронавируса скончались три жителя Карелии.

Валентина Пивненко: «Дом Тучина будет отреставрирован»

Дом Тучина должен стать важной частью шелтозерского вепсского этнографического музея, как образец патриотизма и героизма малого народа в годы Великой Отечественной войны, считает депутат Госдумы.

В середине июля в рамках рабочей поездки по Прионежскому району Валентина Пивненко побывала в шелтозерском вепсском этнографическом музее имени Р. П. Лонина. Тогда заведующая музеем Наталья Анхимова рассказала депутату Госдумы о состоянии памятника военной истории Доме Тучина.

Вопрос о реставрации части архитектурного ансамбля шелтозерского вепсского этнографического музея Валентина Пивненко подняла на уровне Министерства культуры Карелии.

«После того, как мы увидели в каком плачевном состоянии находится Дом Тучина прошли переговоры с министром культуры Карелии. Глава шелтозерского вепсского сельского поселения Ирина Сафонова направила заявку для участия памятника истории в республиканской программе по реконструкции музеев. Возможно, следующим шагом станет подготовка обоснования для включения Дома Тучина в федеральную программу. Этот вопрос под контролем. Объект должен стать важной частью шелтозерского вепсского этнографического музея, как образец патриотизма и героизма малого народа в годы Великой Отечественной войны.

Документальная повесть Олега Тихонова «Операция в зоне «Вакуум» воспроизводит уникальную операцию, благодаря которой, в течение восьми месяцев в тылу врага действовали наши разведчики. Именно в доме Тучина находился штаб, работали радистки. Одна из героинь книги Сильвия Паасо лично рассказывала мне о тех страшных и героических днях. Памятник необходимо сохранить. Дом Тучина — это наглядный пример патриотизма и героизма малого народа вепсов», — рассказала на вепсском празднике «Древо жизни» Валентина Пивненко.

Фестиваль вепсской культуры «Древо жизни» проводится с 1989 года. На праздник по традиции приехали вепсы, русские, карелы, жители окрестных районов и деревень. Во время праздника выступили национальные творческие коллективы, проходила продажа изделий национальных ремесел. Программу представил национальный ансамбль песни и танца Карелии «Кантеле». В рамках праздника прошли спортивные «Вепсские игры».

фото: © «Столица на Онего»

Пластический хирург Арутюн Зиалян: «Нос – это недооцененный маркер возраста»

Новый пластический хирург клиники «Кивач» Арутюн Зиалян рассказал о ринопластике без травм.

Этот талантливый хирург может спокойно отказать пациенту в пластической операции, если считает, что результат будет негармоничным. Он делает сложнейшие многочасовые операции по ринопластике и не берется за пластику средней и нижней трети лица, считая, что для этого нужно ехать на учебу к легендарному Брайну Мендельсону в Австралию. Выпускник медфака ПетрГУ Арутюн Зиалян, которого называют восходящей звездой пластической хирургии Санкт-Петербурга, с недавних пор работает в карельской клиникой «Кивач».

«У меня на первом месте стоит ринопластика: структурная, сохраняющая, пьезоринопластика. Это самая сложная операция в пластической хирургии в плане конструкций, тонкости работы. Недавно мы с коллегами пришли к выводу, что нос — это недооцененный маркер возраста. Вспомнить, к примеру, персонажа из сказок — Бабу Ягу. У нее нос опущен вниз, крючковатый. А если мы посмотрим на детей, то увидим курносеньких. Сегодня, когда приходят девушки, они хотят чуть более вздернутый кончик носа», — рассказал молодой пластический хирург.

Сложнейшие вторичные операции по исправлению носа Арутюн Зиалян теперь делает и в клинике «Кивач», где закупили специальное оборудование.

«Здесь появился такой аппарат, как пьезотом — „ультразвуковой нож“, в котором ультразвуковые колебания направлены только на кость. Мягкие ткани, нервы и сосуды не повреждаются. И никаких молоточка и долота, используемых раньше при ринопластике. Я против такого метода. Последствия могут быть непредсказуемыми. Куда пойдет трещина после удара молотком? С пьезотомом мы от этого застрахованы. Также мы минимизируем число травм, непредвиденных кровотечений, а пациенты намного быстрей восстанавливаются. Я обычно выписываю пациента на следующее утро после операции. А дальше осмотр только через десять дней», — поделился Арутюн Зиалян.

Подробнее о ринопластике без травм, тонких талиях без удаления ребер, природной асимметрии и липосакции у мужчин читайте в интервью с пластическим хирургом в нашей рубрике «Кофе со сливками».

фото: © Паблик ВК «Спорт — норма жизни Карелия»

Сегодня в Петрозаводск приедет серебряный призер Олимпиады в Токио уроженка Карелии, гимнастка Анастасия Максимова

Встреча Анастасии Максимовой пройдет на железнодорожном вокзале сегодня утром.

Как сообщили в правительстве Карелии, в понедельник, 30 августа, в 7.50 на железнодорожном вокзале Петрозаводска состоится встреча серебряной призерки по художественной гимнастике Анастасии Максимовой.

Напомним, сборная команда России по художественной гимнастике, за которую выступала петрозаводчанка Анастасия Максимова, стала серебряным призёром Олимпиады в групповом многоборье.

Анастасия Максимова - воспитанница Спортшколы олимпийского резерва №1 в Петрозаводске. В ее копилке уже есть титул олимпийской чемпионки, завоеванный на соревнованиях в Рио.

Ранее в Петрозаводск вернулся тхэквондист Владислав Ларин, победивший на Олимпийских Играх в Японии.

фото: © Паблик ВК «Медвежьегорск. История, люди, природа»

Роспотребнадзор назвал причины грязной питьевой воды в Карелии

Системные проблемы, не позволяющие обеспечить качественное водоснабжение в республике, пока не решены, считают в Управлении Роспотребнадзора по Карелии.

Качественной питьевой водой (из систем централизованного и нецентрализованного водоснабжения) в Карелии в 2021 году, как и в прошлом году, обеспечено 69% населения. Только 21,9% жителей республики вынуждены пользоваться водой, качество которой оставляет желать лучшего. Возможно, этот показатель больше на 9%. Именно такова доля населения, которая получает воду, неисследованную специалистами Роспотребнадзора.

К основным бедам Управление относит отсутствие на большинстве водоочистных сооружениях технологических процессов по снижению природной цветности и проектов зон санитарной охраны, изношенное и морально устаревшее оборудование водопроводных очистных сооружений. Кроме того, более 70% составляет изношенность водопроводных труб. Данные лабораторных исследований указывают на возможность вторичного загрязнения питьевой воды при ее прохождении по распределительной сети водопроводов с гнилыми трубами. Проблемой остается и частая смена организаций, осуществляющих эксплуатацию централизованных систем водоснабжения населенных пунктов. За качеством воды во многих поселениях просто не следят.

Где планируют построить новые очистные сооружения, читайте здесь.

фото: © Николай Смирнов

Северное сияние наблюдалось в выходные одновременно в разных концах Карелии

Жители центральной и северной части Карелии в ночь с пятницы на субботу могли видеть мощное северное сияние.

В Петрозаводске его запечатлел фотограф Николай Смирнов. Всполохи наблюдались на Петрозаводской губой Онежского озера.

«С одиннадцати и до полуночи гуляли по набережной — облака не расползались. Над горизонтом временами сияло, то слева кусочек покажут, то прямо что-то переливается. Потом прогноз погоды ухудшился, и стал вместо переменной облачности предсказывать сплошную, и мы поехали домой. Конечно, как только мы приехали, тучи начали расползаться, и через час небо было практически ясным. Пришлось бежать на берег рядом с домом — хотелось хоть что-то снять. Но к двум ночи сияние уже гасло, удалось снять немножко вот такого зеленого туманчика», — написал Николай на своей странице Вконтакте.

В ту же ночь северное сияние видели жители деревни Вокнаволок в районе Костомукше.



Фото: © Виталий Никулин



Фото: © Виталий Никулин



Фото: © Виталий Никулин

Фото природного явления выложил на своей странице Вконтакте Виталий Никулин.

фото: © Алёна Демиденко / «Живой Петрозаводск»

Лиса гуляет по Ботаническому саду Петрозаводска (ФОТО)

Лесная гостья не боится посетителей Ботанического сада.

В паблике «Живой Петрозаводск» опубликовали фото лисы, разгуливающей по Ботаническому саду ПетрГУ. Как пишут авторы фото, зверек почти ручной.

«Осторожно, скорее всего лиса заражена бешенством, при укусе могут быть большие проблемы со здоровьем!!!» — предупреждают подписчики паблика.

Ранее лиса облюбовала территорию школы-интерната № 24 на Ключевой в Петрозаводске.

фото: © Клиника «Кивач»

Пластический хирург рассказал, после какой операции лицо пациента похоже на портрет из-под кисти Пикассо

Новый пластический хирург клиники «Кивач» в Карелии Арутюн Зиалян может спокойно отказать пациенту в операции, если считает, что результат будет негармоничным.

«Около 20 процентов обращений заканчиваются отказами. К сожалению, люди не всегда объективны. Под одним светом видим одно, под другим — другое. Когда приходят ко мне на консультацию, попадают в студию с правильно выверенным светом и фоном. В студии можно оценить качественные изменения в своей внешности. А раньше мне присылали фотографии и писали: „Посмотрите, под этим углом с таким светом я вижу, что у меня грудь асимметричная“. А я сморю, свет всегда разный, не говоря о том, что плечи располагаются на разном уровне и т. д. Так что приходится объяснять, что такое природная асимметрия. В людях не должно быть все идеально, их производят не на заводе „Мерседес“. Хирург должен попасть в природную симметрию, а не в идеальную, поскольку это не всегда красиво.

Бывает, что пациенты, мечтающие о ринопластике, говорят, что у них спинка носа смотрит немного в сторону. Делаешь КТ-снимок и показываешь симметрию всего черепа. Лобная линия на одном уровне, средняя треть немного на другом, из-за неправильного прикуса челюсть уходит в сторону. Если в такое случае исправить спинку носа, то после операции лицо пациента будет похоже на портрет из-под кисти Пикассо. Все сместится в сторону. Грубо говоря, лицо перекосит. И задача пластического хирурга объяснить пациенту, что такую операцию ему делать не нужно», — отметил Арутюн Зиалян.

Какие еще операции не стоит делать пациентам, читайте в интервью с новым пластическим хирургом клиники «Кивач».

фото: © Виктор Клюшкин / ТАСС

Защитники природы в Карелии готовы организовать референдум по открытию новых форелевых хозяйств

Экологическая организация «Сандал» предложила руководству республики обсудить за «круглым столом» выделение рыбоводных участков под разведение форели.

Одна из старейших экологических организаций Карелии — «Сандал» из Кондопожского района — обратилась с открытым письмом к главе республики Артуру Парфенчикову с предложением обсудить за «круглым столом» ситуацию с выделением в регионе рыбоводных участков для разведения форели. Поводом для такого обсуждения защитники природы назвали участившиеся конфликты форелеводов с местным населением.

«За последние три года постоянно возникают конфликты между местным населением и владельцами рыбоводных участков. Только в Кондопожском районе уже четвертый случай (Сандал, Петрозеро, Суна, Ватнаволокский залив), а еще озеро Унус Муезерского района, деревня Суйсарь Прионежского района. Мнение и научные выводы наших ученых Минсельхоз просто игнорирует», — говорится в открытом письме карельскому губернатору.

По мнению защитников природы из Кондопожского района, за «круглым столом» необходимо собрать руководство министерства сельского и рыбного хозяйства Карелии, представителей Северо-Западного территориального агентства по рыболовству, рабочей группы Законодательного собрания Карелии по сохранению Ладожского и Онежского озер и общественников. При этом, как отметили лидеры «Сандала», они готовы организовать республиканский референдум по этим вопросам.

фото: © Правительсво Карелии

Карелия присоединилась к всероссийской акции «Сохраним лес»

Новый лес высаживается на территории лесничеств, пострадавших от сильных пожаров в июле.

Карелия, пережившая в этом году сильные лесные пожары, присоединилась к всероссийской акции «Сохраним лес». Мероприятие прошло в минувшую субботу на территории Соддерского лесничества Пряжинского национального района. С начала года здесь произошло 26 лесных пожаров, в том числе 4 крупных, на площади 9 673 га.

Участники акции — сотрудники органов исполнительной власти, представители арендатора лесного участка, представители ГКУ РК «Пряжинское центральное лесничество», волонтеры — высадили 8 тысяч сеянцев сосны.

Как пояснил заместитель министра природных ресурсов и экологии Сергей Шарлаев, это однолетние сеянцы с закрытой корневой системой, выращенные «Кареллесхозом» в питомнике «Вилга», именно та порода, которая росла здесь раньше.

— В этом году была сложная ситуация в республике: 22 тысячи гектаров леса прошли пожары, поэтому на нас сегодня особая ответственность. Мы поможем природе восстановиться, — сказал министр природных ресурсов и экологии Карелии Андрей Карпилович. — Сегодня мы высадили 8 тысяч саженцев, всего же до конца года в регионе появится 97 тысяч новых деревьев.

Напомним, в прошлые выходные в Суоярвском районе, также пострадавшем от пожаров, сотрудники ГКУ РК «Суоярвского центрального лесничества», представители арендатора лесного участка — АО «Запкареллес» и волонтеры высадили более 12 тысяч сеянцев сосны обыкновенной на площади 6,4 га.

В этом году регионы, наиболее пострадавшие от лесных пожаров, становятся главными участниками масштабной лесовосстановительной кампании. В их поддержку к добровольческому движению и акции «Сохраним лес» присоединяются по всей стране. За осень 2021 года организаторы ставят перед собой рекордную для «Сохраним лес» цель — высадить 70 млн деревьев. Тогда как за два года акции в общей сложности было высажено порядка 82 миллионов. Сегодня «Сохраним лес» — одна из крупнейших экологических инициатив России.

Всероссийская акция «Сохраним лес» реализуется в рамках национального проекта «Экология». Организаторами выступают Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Федеральное агентство лесного хозяйства, а также АНО «Национальные приоритеты» и АНО «Сад памяти».

фото: кадр из видео © Nika+

Поселок Рускеала в Карелии, расположенный рядом со знаменитым Мраморным каньоном, остался без дома культуры

Сельский дом культуры закрыт по решению муниципальных депутатов.

Жители поселка Рускеала Сортавальского района, расположенного по соседству со знаменитым Мраморным каньоном, обратились в редакцию «Столицы на Онего» с просьбой о помощи в сохранении местного дома культуры. В начале августа депутаты Кааламского сельского поселения, к которому относится Рускеала, проголосовали за закрытие этого учреждения культуры.

«В клубе работал тридцатилетний самодеятельный вокальный коллектив, отмеченный призами и участием во многих культурных мероприятиях республики, детские музыкальные и танцевальные группы и прочее, - говорится в обращении местных жителей. – Сообществу поселка то выставляли счет почти на миллион, то потом выяснилось, что этот счет значительно ниже – 300 тысяч».

Жители поселка считают, что закрытие дома культуры объясняется намерениями муниципальных властей его продать. Примечательно, что даже республиканское министерство культуры высказалось против ликвидации учреждения, но администрация Кааламского сельского поселения в ответ сослалась на огромные затраты, которые она вынуждена нести. При этом, как говорится в письме Минкультуры Карелии жителям Рускеалы, руководство поселения отклонило предложение министерства о передаче полномочий по созданию условий для организации досуга местных жителей на уровень Сортавальского района.

фото: фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

Число детей, заразившихся коронавирусом в Карелии, вновь начало расти

За сутки 32 ребенка заразились коронавирусной инфекцией, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

В Карелии за минувшие сутки коронавирус выявлен у 32 несовершеннолетних. Накануне этот показатель был 24. Об этом сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Всего с начала пандемии COVID-19 обнаружен у 6153 детей республики.

За сутки выздоровел еще 31 несовершеннолетний пациент. Общее число выписанных за время пандемии 5769 детей в Карелии.

Напомним, за сутки коронавирус был выявлен у 173 жителей Карелии, зафиксировано еще две смерти. Общее число инфицированных - 60957 человек. Умерли от коронавируса 775 пациентов.

фото: © Николай Смирнов / ТАСС

Качественной питьевой водой в Карелией обеспечено не более 69% населения

По данным Роспотребнадзора, 81 водопровод в республике не соответствует требованиям СанПиНов.

Недавно Роспотребнадзор РФ представил доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 2020 году». Карелия попала в число трех регионов России с самой грязной питьевой водой. Так, в Дагестане 96,65% источников не отвечают санитарно-эпидемиологическим требованиям, в Карелии этот показатель составляет 83,01%, а в Чечне — 82,9%. Такие результаты в нашей республике вряд ли кого удивят. В 15 районах Карелии до сих пор вода подается населению водопроводами, где отсутствует необходимый комплекс очистных сооружений.

Когда Роспотребнадзор вносил Карелию в черный список по качеству воды, основной причиной несоответствия ведомство назвало отсутствие зон санитарной охраны. По результатам прошлого года в республике не отвечают санитарным правилам и нормам из-за отсутствия зон санитарной охраны 82,2% поверхностных и 83,8% подземных источников. Но проблемы в Карелии есть и с самими 144 водопроводами, доставляющими питьевую воду населению: 81 не соответствует требованиям СанПиНов. Так, на 64-х из них отсутствует необходимый комплекс очистных сооружений. А 35 водопроводов работают без обеззараживающих установок.

Подробнее читайте в материале «Карелия: у воды и не напиться».

фото: © Егор Алеев / ТАСС

За минувшие сутки в России от коронавируса скончались 792 человека

Всего с начала пандемии зарегистрировано более 182 тысяч летальных случаев, сообщили в оперштабе РФ.

За минувшие сутки в России выявлено 18 325 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 1 360 (7,4%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрированы 6 901 152 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов увеличилось до 6 162 430.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписаны 14 180 человек.

За прошедшие сутки скончались 792 человек. Летальных случаев с начала пандемии зарегистрировано 182 429.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 178,5 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведена 386 тысяча тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 30 августа остаются 1 251 649 человек.

фото: © Сергей Коньков / ТАСС

Подсчитано, в каких сферах экономики и соцсферы Карелии выросло вложение денег в 2021 году

Лидерами по росту инвестиций в основной капитал в Карелии в первом полугодии стали гостиничный и ресторанный бизнес.

Это следует из отчета Карелиястата об итогах инвестиционной деятельности в республике за январь–июнь 2021 года.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года капиталовложения в деятельность гостиниц и предприятий общественного питания выросли в 12,7 раза.

Кроме того, в число лидеров вошли административная деятельность и сопутствующие дополнительные услуги (рост инвестиций в 5,7 раза), образование (в 5,5 раза), профессиональная, научная и техническая деятельность (в 5 раз).

Высокие темпы роста капиталовложений продемонстрировали строительство (в 3,8 раза), сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (в 1,9 раза).

На 44,7% увеличились инвестиции в обрабатывающие производства, на 42,2% — в водоснабжение; водоотведение, организацию сбора и утилизацию отходов, деятельность по ликвидации загрязнений, на 40,2% — в транспортировку и хранение, на 26,9% — в торговлю оптовую и розничную; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов.

Рост инвестиций в основной капитал в январе–июне 2021 года наблюдался в 12 муниципальных образованиях Карелии — Суоярвском районе (в 4,7 раза), Лахденпохском (в 3,8 раза), Кемском (в 3,3раза), Сегежском (в 1,9 раза), Беломорском и Пряжинском (в 1,8 раза), Сортавальском (на 30,6%), Прионежском (на 22,2%), Лоухском (на 16,9%), Кондопожском (на 8,5%), Медвежьегорском районах (на 0,9%) и в Петрозаводске (на 34,2%).

Общий объем инвестиций в основной капитал на развитие экономики и социальной сферы Карелии в первом полугодии вырос на 32,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

фото: © Администрация Петрозаводска

Планируется установка светофора на выезде из Петрозаводска, где часто происходят ДТП

Администрация Петрозаводска приняла решение установить светофор на пересечении Шуйского и Пряжинского шоссе на выезде из города.

Об этом сообщил сегодня на совещании в мэрии начальник Управления дорожного хозяйства и транспорта Андрей Масляков.

По его словам, на этом перекрестке часто происходят аварии. По всем критериям этот участок считается «место концентрации ДТП».

«Для принципиального, фундаментального решения проблемы в настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации на установку светофорного объекта на данном участке дороги, который будет реализован в следующем году», — сказал начальник Управления.

фото: © cherlock.ru

Автоинспекторы в Карелии вытащили из-за руля пьяную 72-летнюю водительницу

За минувшие выходные на дорогах республики автоинспекторы поймали 19 пьяных водителей, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Среди 19-ти нарушителей оказалась одна женщина. Так, 72-летняя автолюбительница не имея права на управление автомобилем, находилась с признаками опьянения. Ей грозит административный арест на срок от 10 до 15 суток или штраф в 30 тысяч рублей, решение примет суд.

Одного из 19-ти пойманных в выходные нарушителей ждет уголовное разбирательство за повторное управление автотранспортом в пьяном виде.

Напомним, с начала года в Карелии пьяные водители совершили 43 дорожные аварии, в результате которых погибли 3 человека и 56 травмированы. Инспекторы ДПС отстранили от управления автотранспортом 1600 водителей с признаками опьянения.