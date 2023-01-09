Как получить обоснование безопасности машин и оборудования?

На рынке машин и оборудования регулярно появляются новые технические установки. Устройства автоматизируют производственный процесс на предприятиях разных отраслей промышленности, помогают решить сложные технологические задачи.

Перед запуском таких машин в производство изготовители обязаны проанализировать все возможные риски, связанные с применением техники, разработать правила безопасной установки, использования и сервисного обслуживания. С этой целью оформляется обоснование безопасности оборудования (ОБ) . В документе указываются эксплуатационные и технические параметры, возможные поломки и их последствия, условия применения после ремонтных работ.

Цель оформления ОБ

Обоснование безопасности — один из документов, который содержит требования к устройствам, подпадающим под действие профильных техрегламентов ЕАЭС:

ТР ТС 010/2011 — устанавливает основные параметры безопасности, предъявляемые к машинам и оборудованию;

ТР ТС 032/2013 — регламентируют оценку техники, которая работает под избыточным давлением.

ОБ разрабатывают на сложные станки, автоматические конвейеры, дробилки, буровые установки, подъемные механизмы и другие устройства, зачастую используемые на опасных промышленных объектах. Документ оформляется еще на стадии проектирования оборудования, чтобы:

объяснить эффективность применения техники;

выявить проблемы и сложности, которые могут возникнуть во время эксплуатации устройств;

минимизировать риски возникновения аварийных ситуаций;

составить план мероприятий по устранению проблем в работе установки;

обеспечить безопасность пользователей, производственных цехов и окружающей среды.

Без ОБ невозможно пройти оценочные мероприятия в отношении подконтрольной ТР ТС продукции и оформить предусмотренные тех.регламентами обязательные сертификаты и декларации. В свою очередь без разрешительной документации нельзя выпускать, продавать, импортировать и экспортировать технически сложные установки — это грозит привлечением к административной ответственности в форме:

штрафов, максимальный размер которых достигает 1 млн рублей;

конфискации товара;

приостановки работы предприятия на срок до 90 дней.

Работу по оформлению обоснования безопасности оборудования производитель может делегировать специалистам.

Порядок оформления ОБ

Эксперты разрабатывают ОБ в несколько этапов, во время которых:

анализируют проектную и техническую документацию производителя на подконтрольную технику;

проверяют достоверность сведений, представленных изготовителем;

разрабатывают и составляются проекты ОБ;

согласуют документ с заказчиком.

Комплект документации для оформления ОБ

В стандартный пакет документов, используемых в разработке и оформлении обоснования безопасности, входят:

данные о заявителе;

описание оборудования (наименование, конструкция, использованные материалы, схемы, чертежи);

технические паспорта на устройства;

технические и эксплуатационные инструкции;

технические условия (ТУ) и иные документы.

Полный список зависит от вида оборудования, его назначения и области использования. Подробную информацию об услуге разработки ОБ уточняйте у специалистов «ПромоТест»!

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