Как получить обоснование безопасности машин и оборудования?

На рынке машин и оборудования регулярно появляются новые технические установки. Устройства автоматизируют производственный процесс на предприятиях разных отраслей промышленности, помогают решить сложные технологические задачи.
Перед запуском таких машин в производство изготовители обязаны проанализировать все возможные риски, связанные с применением техники, разработать правила безопасной установки, использования и сервисного обслуживания. С этой целью оформляется обоснование безопасности оборудования (ОБ). В документе указываются эксплуатационные и технические параметры, возможные поломки и их последствия, условия применения после ремонтных работ.
Цель оформления ОБ
Обоснование безопасности — один из документов, который содержит требования к устройствам, подпадающим под действие профильных техрегламентов ЕАЭС:
ОБ разрабатывают на сложные станки, автоматические конвейеры, дробилки, буровые установки, подъемные механизмы и другие устройства, зачастую используемые на опасных промышленных объектах. Документ оформляется еще на стадии проектирования оборудования, чтобы:
Без ОБ невозможно пройти оценочные мероприятия в отношении подконтрольной ТР ТС продукции и оформить предусмотренные тех.регламентами обязательные сертификаты и декларации. В свою очередь без разрешительной документации нельзя выпускать, продавать, импортировать и экспортировать технически сложные установки — это грозит привлечением к административной ответственности в форме:
Работу по оформлению обоснования безопасности оборудования производитель может делегировать специалистам.
Порядок оформления ОБ
Эксперты разрабатывают ОБ в несколько этапов, во время которых:
Комплект документации для оформления ОБ
В стандартный пакет документов, используемых в разработке и оформлении обоснования безопасности, входят:
Полный список зависит от вида оборудования, его назначения и области использования. Подробную информацию об услуге разработки ОБ уточняйте у специалистов «ПромоТест»!
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