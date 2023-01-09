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Как получить обоснование безопасности машин и оборудования?

Новости. Общество
20:15, 09 Января 2023

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На рынке машин и оборудования регулярно появляются новые технические установки. Устройства автоматизируют производственный процесс на предприятиях разных отраслей промышленности, помогают решить сложные технологические задачи.

Перед запуском таких машин в производство изготовители обязаны проанализировать все возможные риски, связанные с применением техники, разработать правила безопасной установки, использования и сервисного обслуживания. С этой целью оформляется обоснование безопасности оборудования (ОБ). В документе указываются эксплуатационные и технические параметры, возможные поломки и их последствия, условия применения после ремонтных работ.

Цель оформления ОБ

Обоснование безопасности — один из документов, который содержит требования к устройствам, подпадающим под действие профильных техрегламентов ЕАЭС:

  • ТР ТС 010/2011 — устанавливает основные параметры безопасности, предъявляемые к машинам и оборудованию;
  • ТР ТС 032/2013 — регламентируют оценку техники, которая работает под избыточным давлением.

ОБ разрабатывают на сложные станки, автоматические конвейеры, дробилки, буровые установки, подъемные механизмы и другие устройства, зачастую используемые на опасных промышленных объектах. Документ оформляется еще на стадии проектирования оборудования, чтобы:

  • объяснить эффективность применения техники;
  • выявить проблемы и сложности, которые могут возникнуть во время эксплуатации устройств;
  • минимизировать риски возникновения аварийных ситуаций;
  • составить план мероприятий по устранению проблем в работе установки;
  • обеспечить безопасность пользователей, производственных цехов и окружающей среды.

Без ОБ невозможно пройти оценочные мероприятия в отношении подконтрольной ТР ТС продукции и оформить предусмотренные тех.регламентами обязательные сертификаты и декларации. В свою очередь без разрешительной документации нельзя выпускать, продавать, импортировать и экспортировать технически сложные установки — это грозит привлечением к административной ответственности в форме:

  • штрафов, максимальный размер которых достигает 1 млн рублей;
  • конфискации товара;
  • приостановки работы предприятия на срок до 90 дней.

Работу по оформлению обоснования безопасности оборудования производитель может делегировать специалистам.

Порядок оформления ОБ

Эксперты разрабатывают ОБ в несколько этапов, во время которых:

  • анализируют проектную и техническую документацию производителя на подконтрольную технику;
  • проверяют достоверность сведений, представленных изготовителем;
  • разрабатывают и составляются проекты ОБ;
  • согласуют документ с заказчиком.

Комплект документации для оформления ОБ

В стандартный пакет документов, используемых в разработке и оформлении обоснования безопасности, входят:

  • данные о заявителе;
  • описание оборудования (наименование, конструкция, использованные материалы, схемы, чертежи);
  • технические паспорта на устройства;
  • технические и эксплуатационные инструкции;
  • технические условия (ТУ) и иные документы.

Полный список зависит от вида оборудования, его назначения и области использования. Подробную информацию об услуге разработки ОБ уточняйте у специалистов «ПромоТест»!

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