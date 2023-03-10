Предновогоднее настроение в GENESIS клиника

«Рождественский хоровод», «Танцуют все», «Снег кружится». Это названия предновогодних чек-апов в GENESIS клиника.

Специально к наступающему Новому году, специалисты многопрофильной клиники GENESIS подготовили диагностические комплексы — чек-апы. С помощью чек-апа можно быстро, качественно провести диагностику и раннее выявление определенных заболеваний или пройти расширенное обследование. Результаты анализируются специалистами GENESIS клиника и каждому пациенту выдаются рекомендации по дальнейшей тактике.

Исследования выполняются на современном оборудовании, высококлассными специалистами. Для чек-апов действуют специальные цены.

Подробнее о диагностических комплексах можно узнать на сайте GENESIS клиника или в группе клиники ВКонтакте.

Записаться на чек-ап или задать вопрос — по тел.: (88142) 79-85-11.

GENESIS клиника — красивое здоровье

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Реклама / ИП Родин М.П.