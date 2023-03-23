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«Росгосстрах» признан легендарным брендом России

Новости. Общество
13:28, 24 Марта 2023

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Компания «Росгосстрах» вошла в число победителей конкурса «50 легендарных брендов нашей страны».

Объявленный популярной газетой «Комсомольская правда» конкурс брендов, уверенно шагнувших из Советского Союза в современную Россию, длился более полугода. За это время за горячо любимые всеми бренды проголосовали более 4 млн россиян. По итогам народного голосования определились победители, получившие наибольшее число голосов читателей газеты. Церемония награждения прошла 22 марта в Москве.

Поздравляя «Росгосстрах», ведущий церемонии отметил, что звание «Легендарный бренд» присваивается старейшей страховой компании в России, которая является правопреемником Госстраха СССР, основанного в 1921 году, и в позапрошлом году отметила свой 100-летний юбилей. Современный «Росгосстрах» — это огромный спектр страховых продуктов как для индивидуальных, так и для корпоративных клиентов, включая страхование здоровья, имущества, автомобилей и т. д. Под надежной страховой защитой «Росгосстраха» находятся миллионы клиентов и сотни тысяч компаний. Является самым узнаваемым страховым брендом в России (93% опрашиваемых людей ответили, что знают «Росгосстрах») и работает в каждом уголке страны — в 83 регионах.


Фото: Росгосстрах

Антон Гамов, директор департамента поддержки агентских и офисных продаж СК «Росгосстрах», принимая награду и благодаря публику за высокую оценку бренда, подчеркнул: «Звание „Легендарный бренд“ не только приятно каждому сотруднику и страховому агенту, работающему в „Росгосстрахе“, но и большая ответственность перед общественностью и своего рода кредит доверия на годы вперед».

ПАО СК «Росгосстрах» — флагман отечественного рынка страхования, дочерняя компания банка «Открытие», входит в Группу ВТБ. На территории Российской Федерации действуют около 1500 представительств компании. 6 октября 2022 года система «Росгосстрах» отметила 101 год со дня своего создания. www.RGS.ru

Реклама / ПАО Страховая Компания «Росгосстрах» / ИНН7707067683

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