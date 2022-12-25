Военнослужащий в Петрозаводске застрелил свою жену

В Петрозаводске мужчина из табельного оружия убил свою супругу.

Как стало известно «Столице на Онего» из источника в силовых структурах, 21 декабря в одной из квартир Петрозаводска произошло убийство. Военнослужащий 1973 года рождения из табельного оружия выстрелил в свою супругу 1975 года рождения. Женщина скончалась на месте происшествия. О произошедшем мужчина сам сообщил в правоохранительные органы.

По информации в соцсетях, убитая работала секретарем в поликлинике Петрозаводска, у нее остался взрослый сын.

Прощание с погибшей состоялось сегодня, 26 декабря, в Петрозаводске.

Дело находится на контроле военного Следкома, который не дает комментариев о произошедшем.