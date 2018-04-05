Самые читаемые новости за 5 апреля

Приговор Юрию Дмитриеву огласят в закрытом режиме

Сегодня в городском суде Петрозаводска огласят приговор правозащитнику Юрию Дмитриеву, которого обвинили в педофилии.

Как сообщили в пресс-службе Петрозаводского городского суда, заседание по делу известного историка состоится сегодня в 15.00 в закрытом режиме.

Приговор правозащитнику Юрию Дмитриеву огласит судья Марина Носова.

Напомним, Дмитриеву предъявлено обвинение по трем статьям УК РФ "Совершение развратных действий в отношении лица, заведомо не достигшего двенадцатилетнего возраста", "Фотосъемка несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов, совершенная в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста" и "Незаконное хранение основных частей огнестрельного оружия".

По версии следствия, с 2008 по 2015 год, Юрий Дмитриев неоднократно производил фотосъемку обнаженной малолетней приемной дочери, с которой проживал совместно, в целях изготовления порнографических материалов.

Дмитриев был арестован в декабре 2016 года. Виновным он себя не признал. В январе 2018 года он был отпущен под подписку о невыезде. Экспертиза, проведенная в центре им. Сербского в Москве, показала, что Дмитриев вменяем, не является педофилом, а фото дочери не являются порнографией, пояснил адвокат Ануфриев.

Прокурор Петрозаводска Елена Аскерова потребовала для Дмитриева 9 лет колонии строгого режима. В свою очередь адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев попросил суд оправдать подзащитного по всем предъявленным обвинениям.

СРОЧНО: В Петрозаводске ребенок выпал из окна квартиры на 8-м этаже

В Петрозаводске 8-летний мальчик, который находился дома один, выпал из окна квартиры на восьмом этаже, сообщает СУ СК по Карелии. Ребенок госпитализирован.

По данным следствия, инцидент произошел вечером 4 апреля.

"Из окна квартиры, расположенной на 8 этаже многоквартирного дома в городе Петрозаводске, выпал 8-летния мальчик. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия проводится доследственная проверка", - сказано в сообщении СУ СК.

В ведомстве также отметили, что ребенок находился дома один.

"Установлено, что до падения ребенок находился дома. В какой-то момент мальчик выпал из окна, расположенного в одной из комнат квартиры", - сообщили в Следственном комитете.

Пострадавшего отвезли в Детскую республиканскую больницу. Сейчас мальчику оказывают медицинскую помощь.

"Следователи выясняют все обстоятельства происшедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - заключили в СУ СК.

Стало известно о состоянии мальчика, упавшего в Петрозаводске с 8-го этажа

Состояние восьмилетнего мальчика, который накануне вечером в Петрозаводске упал из окна квартиры на восьмом этаже, оценивается как стабильно тяжелое.

Об этом "Столице на Онего" сообщили в карельском Минздраве.

"Мальчик находится в Детской республиканской больнице, врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое", - отметили в министерстве.

Ранее СУ СК по Карелии сообщил, что вечером 4 апреля из окна квартиры, расположенной на 8-м этаже многоквартирного дома, выпал восьмилетний ребенок. Мальчик находился дома один. Обстоятельства случившегося выясняются, проводится доследственная проверка.

Геннадий Боднарчук прокомментировал приговор Юрию Дмитриеву

Спикер городского совета Петрозаводска Геннадий Боднарчук высказал свою точку зрения о вынесенном приговоре историку Дмитриеву, ранее обвиненному в педофилии.

Суд оправдал историка по статьям об изготовлении детской порнографии и совершении развратных действий, но признал виновным в незаконном хранении оружия.



Петрозаводский городской суд оправдал карельского историка Юрия Дмитриева по статьям об изготовлении порнографических материалов с лицом, не достигшим 14-летнего возраста, и о совершении развратных действий в отношении несовершеннолетнего. Государственное обвинение просило приговорить обвиняемого к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.



Исход судебного процесса прокомментировал председатель Петросовета Геннадий Боднарчук.

"Петрозаводский суд вынес приговор Юрию Дмитриеву. Казалось бы, в этом скандальном деле поставлена точка. Человек, обвиненный в преступлении против ребенка, перипетии которого обсуждала не только наша республика, но и вся страна, был признан невиновным. И вроде бы обсуждать тут больше нечего. Суд сказал свое слово - дело закрыто.



Но, на мой взгляд, приговор суда поставил в конце этого дела не точку, а скорее многоточие, потому что ряд острых и непростых вопросов сегодня так и остались без ответов.



Вы знаете, я уже не первый год представляю интересы петрозаводчан в городском Совете. Мне приходится часто общаться с избирателями по самым разным, порой очень непростым, вопросам. Этот опыт научил меня тому, что сильные люди, люди с активной жизненной позицией, всегда своего добьются. А те немногие, кто относится к числу самых незащищенных, те, кому наша помощь нужна сильнее прочих, зачастую просто не имеют возможности попросить нас о поддержке. Чем человек слабее, чем тише его голос, тем ему труднее обратить на себя внимание, тем сложнее получить хоть какую-то помощь. И это касается взрослых, а что уж говорить о детях, которые могут просто не понимать, что им нужна помощь, что есть люди, которые придут им на выручку.



И в деле Дмитриева такой ребенок есть. Но наша общественность как-то легко забыла, кто главный пострадавший в этом деле и чьи интересы надо было бы защищать в первую очередь.



На самом деле, мне понятно, почему многие видные деятели встали на защиту Юрия Дмитриева. Тут сработал принцип разделения на "своих" и "чужих". Для либеральных сил Юрий Дмитриев стал своеобразным символом борьбы с системой и на каком-то этапе уголовное дело превратилось в политическое.



Я не сомневаюсь, что есть люди, которые искренне верили в злонамеренность следствия и не верили в его непредвзятость. Мне это понятно, но мне непонятно, почему "общественность", встав на защиту взрослого человека, забыла о ребенке. Получается, что если ты не "жертва режима", то нашей "общественности" твои проблемы не интересны?



К сожалению, после оглашения приговора у меня осталось ощущение, что и суд в данном случае прислушался к стороне, которая кричала о своих нарушенных правах громче других. А голос ребенка – истинной жертвы всей этой истории – никто не услышал.



Но задайте себе всего несколько вопросов, которые после оглашения приговора не дают покоя мне.



А вы или ваши знакомые делаете снимки своих родных дочерей год за годом без одежды? А вы готовы к тому, что после оправдательного приговора у Дмитриева появится возможность воссоединиться с приемной дочкой? Вы уверены, что ребенок окажется в безопасности и его детство не будет разрушено?



И последний вопрос. Если честно, после всего что вы узнали, вы бы доверили своего ребенка попечению человека, которого петрозаводский суд сегодня полностью оправдал?".

Петрозаводчане с переломами переполнили травмпункты

В Петрозаводске переполнены все травмпункты – платные и бесплатные, сообщают медики.

В Петрозаводске из-за резкого потепления пешеходные тротуары превратились в каток.

В социальных сетях очевидцы пишут, что в платном трампункте на улице Лизы Чайкиной сегодня аншлаг.

"Народ в дверях стоит", - пишут петрозаводчане.

Администрация травмпункта сообщила: несмотря на то, что наши услуги платные, люди идут потоком, в основном с переломами.

В городской травмпункт на улице Антикайнена за два часа обратились за помощью после падения на гололеде 50 человек, еще 5 травмированных пришли ночью.

"Народ валом валит, - сказали в травмпункте ан ул.Антикайнена, - у нас всегда много народу, но позавчера и сегодня – аншлаг: растяжения, переломы".

В Петрозаводске будут судить братьев-предпринимателей, обманувших дольщиков жилья

В Карелии направлено в суд уголовное дело об обмане участников долевого строительства, сообщили в прокуратуре Карелии.

Заместитель прокурора Республики Карелия утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей Петрозаводска. Они обвиняются в мошенничестве.

По версии следствия, в 2013-2015 годах два брата-предпринимателя совершили мошеннические действия, сопряженные с нарушением прав участников долевого строительства многоквартирных домов, а также с подменой указанных договоров иными гражданско-правовыми отношениями.

Так, один из обвиняемых получил от четырех граждан по предварительным договорам на приобретение блок-секций в доме в Петрозаводске более 17,6 млн рублей, не намереваясь в действительности исполнять договорные обязательства.

Кроме того, действуя совместно, предприниматели убедили 12 граждан заключить с ними договоры участия в долевом строительстве еще одного многоквартирного дома в Петрозаводске и получили от них в счет оплаты более 23,4 млн рублей, достоверно зная о том, что принятые на себя обязательства не выполнят.

Полученными от потерпевших денежными средствами обвиняемые распорядились в личных корыстных целях.

С целью скрыть хищение и создать видимость законности своих действий, предприниматели частично выполнили работы по строительству указанных домов, но не довели их до конца.

В результате потерпевшие получили возведенные с многочисленными грубыми нарушениями недостроенные и непригодные для проживания дома, которые они вынуждены доделывать собственными силами.

Также обвиняемые под предлогом займа денежных средств для продолжения строительства похитили у одного из потерпевших 1,5 млн рублей, не собираясь отдавать ему долг.

В рамках уголовного дела потерпевшими предъявлены гражданские иски к обвиняемым на общую сумму более 35,8 млн рублей.

Обвиненный в педофилии майор полиции подавлен и надеется на домашний арест

Адвокаты майора полиции, арестованного по обвинению в педофилии в Карелии, направили в суд ходатайство о замене содержания под стражей на домашний арест.

По сведениям деловой интернет-газеты "Вести Карелии", рассмотрение ходатайства защиты намечено в Верховном суде республики на 6 апреля.

Напомним, 34-летний майор обвиняется по ч.4 ст. 132 УК "Насильственные действия сексуального характера (мужеложство) в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста".

Сейчас он содержится в камере ПФРСИ (помещения, функционирующего в режиме следственного изолятора) петрозаводской колонии №9 строгого режима. По неофициальной информации, майор крайне подавлен и надеется на домашний арест.

Вместе с тем, как пишет издание, в деле обвиняемого в педофилии майора могут появиться новые потерпевшие.

Вот здесь – подробнее.

ВИДЕО: Иномарка сбила пешехода на "зебре" в центре Петрозаводска

Пешеход попал под колеса автомобиля на нерегулируемом пешеходном переходе у гостиницы "Северная".

Как сообщает ДТП ПТЗ, авария произошла вчера в 16.46 у дома №21 по проспекту Ленина. Автомобиль двигался по проспекту вверх, в сторону площади Гагарина. Пешеход пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения транспортного средства.

От удара пешеход отлетел в сторону, но вскоре смог с помощью прохожих подняться.

Момент ДТП попал в объектив камеры компьютерной сети Сампо.ру.

Больницы Карелии оштрафовали на 342 млн рублей

Заместитель премьер-министра правительства Карелии по вопросам здравоохранения и социальной защиты Игорь Корсаков раскритиковал больницы, которые не могут правильно заполнить документы.

Как сказал Игорь Корсаков на коллегии Минздрава, в больницах республики выявлялись нарушения при оформлении документов экономистами, нарушения с предъявлением счетов, а также нарушения оказания медицинской помощи и др.

"Итог – 342 млн рублей штрафов. Мало того, что не зарабатываем, то что можем заработать, еще штрафы получаем. У людей возникает вопрос: почему зарплата такая? Надо подойти к зеркалу и спросить: почему такая зарплата. Ответ увидите в глаза, опущенных вниз. Так по крайне мере должно быть", - сказал Игорь Корсаков, обращаясь к собравшимся на коллегию главврачам.

"Надебоширил в жизни, простите ему, как я простила"

Два года назад ушел из жизни Лео Севец – фолк-легенда Карелии и Финляндии.

Лео Севец – известнейший в Карелии и Финляндии музыкант, экс-солист группы "Мюллярит", многие годы выступавший перед самыми высокими гостями, президентами, министрами, послами на переднем фланге государственного ансамбля "Кантеле", участник ансамбля "Тойве" и единственной в мире рок-группы, исполняющей песни на карельском языке "Santtu Karhu&Talvisovat", автор и аранжировщик многих песен, самая известная из которых "Osa Poika" стала фолк-хитом в России и в странах Скандинавии.

Виртуозный исполнитель на йоухикко и кантеле, благодаря которому во многом и возродилась игра на древних инструментах в Карелии и за ее пределами, создатель семейного рок-дуэта "Севецкий Союз".

О нем слагали городские легенды, а когда два года назад он внезапно ушел – многие не поверили. В памяти сотен людей он остался верным другом, хорошим отцом, неординарной и яркой личностью. Его по-прежнему помнят, его песни звучат, о нем рассказывают байки.

Сегодня о Лео вспоминает его жена, журналист, блогер и руководитель арт-пространства Agree Culture Club Наталья Ермолина.

Что написала Наталья Ермолина о муже, читайте здесь.

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