Самые читаемые новости за 5 апреля

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Приговор Юрию Дмитриеву огласят в закрытом режиме

Сегодня в городском суде Петрозаводска огласят приговор правозащитнику Юрию Дмитриеву, которого обвинили в педофилии.

Как сообщили в пресс-службе Петрозаводского городского суда, заседание по делу известного историка состоится сегодня в 15.00 в закрытом режиме.

Приговор правозащитнику Юрию Дмитриеву огласит судья Марина Носова.

Напомним, Дмитриеву предъявлено обвинение по трем статьям УК РФ "Совершение развратных действий в отношении лица, заведомо не достигшего двенадцатилетнего возраста", "Фотосъемка несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов, совершенная в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста" и "Незаконное хранение основных частей огнестрельного оружия".

По версии следствия, с 2008 по 2015 год, Юрий Дмитриев неоднократно производил фотосъемку обнаженной малолетней приемной дочери, с которой проживал совместно, в целях изготовления порнографических материалов.

Дмитриев был арестован в декабре 2016 года. Виновным он себя не признал. В январе 2018 года он был отпущен под подписку о невыезде. Экспертиза, проведенная в центре им. Сербского в Москве, показала, что Дмитриев вменяем, не является педофилом, а фото дочери не являются порнографией, пояснил адвокат Ануфриев.

Прокурор Петрозаводска Елена Аскерова потребовала для Дмитриева 9 лет колонии строгого режима. В свою очередь адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев попросил суд оправдать подзащитного по всем предъявленным обвинениям.

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СРОЧНО: В Петрозаводске ребенок выпал из окна квартиры на 8-м этаже

В Петрозаводске 8-летний мальчик, который находился дома один, выпал из окна квартиры на восьмом этаже, сообщает СУ СК по Карелии. Ребенок госпитализирован.

По данным следствия, инцидент произошел вечером 4 апреля.

"Из окна квартиры, расположенной на 8 этаже многоквартирного дома в городе Петрозаводске, выпал 8-летния мальчик. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия проводится доследственная проверка", - сказано в сообщении СУ СК.

В ведомстве также отметили, что ребенок находился дома один.

"Установлено, что до падения ребенок находился дома. В какой-то момент мальчик выпал из окна, расположенного в одной из комнат квартиры", - сообщили в Следственном комитете.

Пострадавшего отвезли в Детскую республиканскую больницу. Сейчас мальчику оказывают медицинскую помощь.

"Следователи выясняют все обстоятельства происшедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - заключили в СУ СК.

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Стало известно о состоянии мальчика, упавшего в Петрозаводске с 8-го этажа

Состояние восьмилетнего мальчика, который накануне вечером в Петрозаводске упал из окна квартиры на восьмом этаже, оценивается как стабильно тяжелое.

Об этом "Столице на Онего" сообщили в карельском Минздраве.

"Мальчик находится в Детской республиканской больнице, врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое", - отметили в министерстве.

Ранее СУ СК по Карелии сообщил, что вечером 4 апреля из окна квартиры, расположенной на 8-м этаже многоквартирного дома, выпал восьмилетний ребенок. Мальчик находился дома один. Обстоятельства случившегося выясняются, проводится доследственная проверка.  

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Геннадий Боднарчук прокомментировал приговор Юрию Дмитриеву

Спикер городского совета Петрозаводска Геннадий Боднарчук высказал свою точку зрения о вынесенном приговоре историку Дмитриеву, ранее обвиненному в педофилии.

Суд оправдал историка по статьям об изготовлении детской порнографии и совершении развратных действий, но признал виновным в незаконном хранении оружия.

Петрозаводский городской суд оправдал карельского историка Юрия Дмитриева по статьям об изготовлении порнографических материалов с лицом, не достигшим 14-летнего возраста, и о совершении развратных действий в отношении несовершеннолетнего. Государственное обвинение просило приговорить обвиняемого к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Исход судебного процесса прокомментировал председатель Петросовета Геннадий Боднарчук.

"Петрозаводский суд вынес приговор Юрию Дмитриеву. Казалось бы, в этом скандальном деле поставлена точка. Человек, обвиненный в преступлении против ребенка, перипетии которого обсуждала не только наша республика, но и вся страна, был признан невиновным. И вроде бы обсуждать тут больше нечего. Суд сказал свое слово - дело закрыто.

Но, на мой взгляд, приговор суда поставил в конце этого дела не точку, а скорее многоточие, потому что ряд острых и непростых вопросов сегодня так и остались без ответов.

Вы знаете, я уже не первый год представляю интересы петрозаводчан в городском Совете. Мне приходится часто общаться с избирателями по самым разным, порой очень непростым, вопросам. Этот опыт научил меня тому, что сильные люди, люди с активной жизненной позицией, всегда своего добьются. А те немногие, кто относится к числу самых незащищенных, те, кому наша помощь нужна сильнее прочих, зачастую просто не имеют возможности попросить нас о поддержке. Чем человек слабее, чем тише его голос, тем ему труднее обратить на себя внимание, тем сложнее получить хоть какую-то помощь. И это касается взрослых, а что уж говорить о детях, которые могут просто не понимать, что им нужна помощь, что есть люди, которые придут им на выручку.

И в деле Дмитриева такой ребенок есть. Но наша общественность как-то легко забыла, кто главный пострадавший в этом деле и чьи интересы надо было бы защищать в первую очередь.

На самом деле, мне понятно, почему многие видные деятели встали на защиту Юрия Дмитриева. Тут сработал принцип разделения на "своих" и "чужих". Для либеральных сил Юрий Дмитриев стал своеобразным символом борьбы с системой и на каком-то этапе уголовное дело превратилось в политическое.

Я не сомневаюсь, что есть люди, которые искренне верили в злонамеренность следствия и не верили в его непредвзятость. Мне это понятно, но мне непонятно, почему "общественность", встав на защиту взрослого человека, забыла о ребенке. Получается, что если ты не "жертва режима", то нашей "общественности" твои проблемы не интересны?

К сожалению, после оглашения приговора у меня осталось ощущение, что и суд в данном случае прислушался к стороне, которая кричала о своих нарушенных правах громче других. А голос ребенка – истинной жертвы всей этой истории – никто не услышал.

Но задайте себе всего несколько вопросов, которые после оглашения приговора не дают покоя мне.

А вы или ваши знакомые делаете снимки своих родных дочерей год за годом без одежды? А вы готовы к тому, что после оправдательного приговора у Дмитриева появится возможность воссоединиться с приемной дочкой? Вы уверены, что ребенок окажется в безопасности и его детство не будет разрушено?

И последний вопрос. Если честно, после всего что вы узнали, вы бы доверили своего ребенка попечению человека, которого петрозаводский суд сегодня полностью оправдал?".

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Петрозаводчане с переломами переполнили травмпункты

В Петрозаводске переполнены все травмпункты – платные и бесплатные, сообщают медики.

В Петрозаводске из-за резкого потепления пешеходные тротуары превратились в каток.

В социальных сетях очевидцы пишут, что в платном трампункте на улице Лизы Чайкиной сегодня аншлаг.

"Народ в дверях стоит", - пишут петрозаводчане.

Администрация травмпункта сообщила: несмотря на то, что наши услуги платные, люди идут потоком, в основном с переломами.

В городской травмпункт на улице Антикайнена за два часа обратились за помощью после падения на гололеде 50 человек, еще 5 травмированных пришли ночью.

"Народ валом валит, - сказали в травмпункте ан ул.Антикайнена, - у нас всегда много народу, но позавчера и сегодня – аншлаг: растяжения, переломы".

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В Петрозаводске будут судить братьев-предпринимателей, обманувших дольщиков жилья

В Карелии направлено в суд уголовное дело об обмане участников долевого строительства, сообщили в прокуратуре Карелии.

Заместитель прокурора Республики Карелия утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей Петрозаводска. Они обвиняются в мошенничестве.

По версии следствия, в 2013-2015 годах два брата-предпринимателя совершили мошеннические действия, сопряженные с нарушением прав участников долевого строительства многоквартирных домов, а также с подменой указанных договоров иными гражданско-правовыми отношениями.

Так, один из обвиняемых получил от четырех граждан по предварительным договорам на приобретение блок-секций в доме в Петрозаводске более 17,6 млн рублей, не намереваясь в действительности исполнять договорные обязательства.

Кроме того, действуя совместно, предприниматели убедили 12 граждан заключить с ними договоры участия в долевом строительстве еще одного многоквартирного дома в Петрозаводске и получили от них в счет оплаты более 23,4 млн рублей, достоверно зная о том, что принятые на себя обязательства не выполнят.

Полученными от потерпевших денежными средствами обвиняемые распорядились в личных корыстных целях.

С целью скрыть хищение и создать видимость законности своих действий, предприниматели частично выполнили работы по строительству указанных домов, но не довели их до конца.

В результате потерпевшие получили возведенные с многочисленными грубыми нарушениями недостроенные и непригодные для проживания дома, которые они вынуждены доделывать собственными силами.

Также обвиняемые под предлогом займа денежных средств для продолжения строительства похитили у одного из потерпевших 1,5 млн рублей, не собираясь отдавать ему долг.

В рамках уголовного дела потерпевшими предъявлены гражданские иски к обвиняемым на общую сумму более 35,8 млн рублей.

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Обвиненный в педофилии майор полиции подавлен и надеется на домашний арест

Адвокаты майора полиции, арестованного по обвинению в педофилии в Карелии, направили в суд ходатайство о замене содержания под стражей на домашний арест.

По сведениям деловой интернет-газеты "Вести Карелии", рассмотрение ходатайства защиты намечено в Верховном суде республики на 6 апреля.

Напомним, 34-летний майор обвиняется по ч.4 ст. 132 УК "Насильственные действия сексуального характера (мужеложство) в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста".

Сейчас он содержится в камере ПФРСИ (помещения, функционирующего в режиме следственного изолятора) петрозаводской колонии №9 строгого режима. По неофициальной информации, майор крайне подавлен и надеется на домашний арест.

Вместе с тем, как пишет издание, в деле обвиняемого в педофилии майора могут появиться новые потерпевшие.

Вот здесь – подробнее.

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ВИДЕО: Иномарка сбила пешехода на "зебре" в центре Петрозаводска

Пешеход попал под колеса автомобиля на нерегулируемом пешеходном переходе у гостиницы "Северная".

Как сообщает ДТП ПТЗ, авария произошла вчера в 16.46 у дома №21 по проспекту Ленина. Автомобиль двигался по проспекту вверх, в сторону площади Гагарина. Пешеход пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения транспортного средства.

От удара пешеход отлетел в сторону, но вскоре смог с помощью прохожих подняться.

Момент ДТП попал в объектив камеры компьютерной сети Сампо.ру.

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Больницы Карелии оштрафовали на 342 млн рублей

Заместитель премьер-министра правительства Карелии по вопросам здравоохранения и социальной защиты Игорь Корсаков раскритиковал больницы, которые не могут правильно заполнить документы.

Как сказал Игорь Корсаков на коллегии Минздрава, в больницах республики выявлялись нарушения при оформлении документов экономистами, нарушения с предъявлением счетов, а также нарушения оказания медицинской помощи и др.

"Итог – 342 млн рублей штрафов. Мало того, что не зарабатываем, то что можем заработать, еще штрафы получаем. У людей возникает вопрос: почему зарплата такая? Надо подойти к зеркалу и спросить: почему такая зарплата. Ответ увидите в глаза, опущенных вниз. Так по крайне мере должно быть", - сказал Игорь Корсаков, обращаясь к собравшимся на коллегию главврачам.

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"Надебоширил в жизни, простите ему, как я простила"

Два года назад ушел из жизни Лео Севец – фолк-легенда Карелии и Финляндии.

Лео Севец – известнейший в Карелии и Финляндии музыкант, экс-солист группы "Мюллярит", многие годы выступавший перед самыми высокими гостями, президентами, министрами, послами на переднем фланге государственного ансамбля "Кантеле", участник ансамбля "Тойве" и единственной в мире рок-группы, исполняющей песни на карельском языке "Santtu Karhu&Talvisovat", автор и аранжировщик многих песен, самая известная из которых "Osa Poika" стала фолк-хитом в России и в странах Скандинавии.

Виртуозный исполнитель на йоухикко и кантеле, благодаря которому во многом и возродилась игра на древних инструментах в Карелии и за ее пределами, создатель семейного рок-дуэта "Севецкий Союз".

О нем слагали городские легенды, а когда два года назад он внезапно ушел – многие не поверили. В памяти сотен людей он остался верным другом, хорошим отцом, неординарной и яркой личностью. Его по-прежнему помнят, его песни звучат, о нем рассказывают байки.

Сегодня о Лео вспоминает его жена, журналист, блогер и руководитель арт-пространства Agree Culture Club Наталья Ермолина.

Что написала Наталья Ермолина о муже, читайте здесь.

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В Петрозаводске будут судить руководство строительной компании, обманувшей дольщиков

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В Петрозаводске пропала девушка, ее не могут найти с конца марта

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Дмитриев ждал, что его оправдают по делу о порнографии

Глава правозащитного центра "Мемориал" в Карелии Юрий Дмитриев ожидал, что судья горсуда Петрозаводска Марина Носова оправдает его по делу о детской порнографии. Подробнее

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ВПЕРВЫЕ В КАРЕЛИИ: Жители поселка встали на защиту земляка, осужденного за педофилию

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ФОТО: В суде Петрозаводска выстроилась очередь – все хотят услышать приговор Дмитриеву

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Судья начала оглашать приговор Дмитриеву за закрытыми дверями

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Два года назад ушел из жизни Лео Севец – музыкальная легенда Карелии

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Стало известно, во сколько обойдется отдых детей в лагерях Петрозаводска

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Подразделение рекрутинговой компании HeadHunter по Северо-Западу проанализировало вакансии, созданные на портале hh.ru работодателями в Карелия в марте 2018 года. Подробнее

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