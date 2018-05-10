Самое важное за сегодня

Главы районов Карелии занимаются "шантажом и вымогательством", считает Чепик

Премьер-министр Карелии Александр Чепик обвинил руководителей ряда муниципалитетов республики в нарушениях Бюджетного кодекса и пригрозил отставками за невыполнение обязательств по сбалансированности местных бюджетов.

Такое заявление Чепик сделал сегодня на заседании правительства, где обсуждался вопрос об исполнении бюджета Карелии за I квартал 2018 года.

Подробнее читайте в материале "Вестей Карелии".

Стали известны предполагаемые сроки отключения горячей воды в Петрозаводске

В большинстве районов карельской столицы горячей воды не будет с 7 по 21 июня. Однако это предварительная информация, и сроки еще могут скорректировать.

Об этом в четверг сообщила на встрече с журналистами глава Петрозаводска Ирина Мирошник.

Она напомнила, что начиная с этого года горячую воду будут отключать не на три, а на две недели. Соответствующее решение было принято Петросоветом в сентябре 2017 года.

"Минстрой – а это их полномочия – прислал нам предварительный график, согласно которому отключение (горячей воды) произойдет с 7 июня по 21 июня", - сказала Ирина Мирошник.

Глава города уточнила, что в эти сроки предполагается отключение воды в большинстве районов карельской столицы.

"Это предварительный график, потому что с ресурсоснабжающими организациями он еще не согласован", - добавила она.

Как в деревне Карелии отметили День Победы без чиновников и показного безумства

Корреспондент "Столицы на Онего" узнала, кто и как в деревне поздравил ветеранов с праздником Победы, чем угощали стариков на селе за праздничным столом.

Так получилось, что в этом году правительство России на празднование Дня Победы смогло выделить один выходной день.

Всего несколько часов, чтобы поздравить ветеранов с великим праздником, который они ждут целый год, поклониться до земли в благодарность за то, что живем, прийти наконец-то к ним, сесть рядом и просто послушать и поговорить.

Единицам, оставшимся в живых, пережившим ужасы войны, кроме внимания больше ничего не надо: ни подарков, ни парадов. В силу своего возраста, а участникам войны всем уже больше 90 лет, они с трудом ходят, плохо слышат и видят – они превратились в беспомощных стариков, которые очень боятся одиночества и забвения.

Шанс провести 9 Мая рядом с родным ветераном в этом году выпал не всем. Многие люди физически не успевали за сутки преодолеть расстояния от больших городов до деревень и обратно.

Там, в деревне, вдали от большого города, 9 Мая совсем другой: без чиновников, пафосных речей и показного безумства. Там искренне плачут, поют "Синий платочек", а праздничный стол собирают в складчину.

Смотрите здесь репортаж с праздника 9 Мая из деревни Тулокса Олонецкого района - фото и видео.

ВИДЕО: Возле ТРЦ "Макси" молодой человек попал под машину

В Петрозаводске на улице Красной произошло ДТП с участием пешехода, инцидент попал в объектив камеры "Сампо".

Как сообщает республиканское управление ГИБДД, в Петрозаводске в районе дома №11 по улице Красной 50-летняя водитель автомобиля Lada Largus совершила наезд на 29-летнего мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

"В результате ДТП пешеход получил травмы, ему назначено амбулаторное лечение", - сказано в сообщении ГИБДД.

Момент ДТП зафиксировала камера "Сампо", сообщает сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Медведев прокомментировал предложение о повышении подоходного налога для населения

Правительство не пойдет на увеличение ставки НДФЛ с 13 до 15% и введение прогрессивной шкалы налогообложения, заявил и.о. премьер-министра Дмитрий Медведев.

Об этом Медведев заявил на встрече с фракцией «Справедливая Россия».

"Правительство не будет в настоящее время поддерживать прогрессивную шкалу налогообложения. По мнению правительства, сейчас это нецелесообразно. Кроме того, не планируется повышение НДФЛ до 15%", - передал РБК слова Медведева эсер Алексей Чепа.

Подробнее читайте на "Вестях Карелии".

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

ФОТО и ВИДЕО: Почти 20 тыс. человек собрал "Бессмертный полк" в Петрозаводске

По проспекту Карла Маркса от площади Ленина к площади Кирова прошли тысячи участников акции "Бессмертный полк".

По данным МВД, в составе "Бессмертного полка" в Петрозаводске прошло около 18 тысяч человек. Ранее еще более пяти тысяч зрителей пришли на площадь Кирова, чтобы посмотреть парад войск Петрозаводского гарнизона.

В числе участников "Бессмертного полка" была и мэр Петрозаводска Ирина Мирошник. Она принесла акварельный портрет бабушки Кати Васильевой, нарисованный однополчанином в Минске в 1945 году.

"Бабушка у меня воевала с Финской войны. Она была старшиной медицинской службы и дошла до Берлина. Бабушка - дважды кавалер Ордена Красной Звезды, - рассказала Ирина Мирошник. – А "Бессмертный полк" - это очень важная возможность современному поколению пройти со своими родственниками, героями вместе и почтить таким образом их память, отдать им должное".

Портреты своих родственников − ветеранов, тружеников тыла, партизан − люди пронесли не только в Петрозаводске, но и в районах Карелии, отметили в пресс-службе карельского правительства.

Смотрите наш подробный фоторепортаж и видео с мероприятия.

"В когорте правительственных назначенцев пока нет ни одного руководителя из региона"

Политолог Олег Реут выделил самые важные тенденции формирования нового состава правительства Дмитрия Медведева для Карелии.

Самое время провести сравнение происходящего в Москве с тем, какие приоритеты, судя по структуре своей деятельности, декларирует карельское правительство. Обращают на себя внимание приоритеты в распределении вице-премьерских должностей. Первым заместителем Медведева станет Антон Силуанов, который при этом продолжит руководить министерством финансов России.

В Карелии же единственным заместителем премьер-министра, одновременно находящимся во главе органа исполнительной власти, является Владимир Лабинов, министр сельского и рыбного хозяйства республики. И министр финансов, и министр экономического развития и промышленности Карелии обладают значительно меньшим объёмом властных полномочий.

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В Чалне решают, что делать с прудами, появившимися после строительства многоквартирных домов

В Пряжинском районе Карелии состоялось заседание комиссии по вопросу подтопления территории в районе улицы Светлой в поселке Чална.

Напомним, в результате строительства многоквартирных домов для расселения аварийного фонда на некогда сухой территории образовались огромные лужи, от которых больше всего страдают жители частного сектора. Вода затопила огороды людей и все ближе подступает к домам – не только частным, и многоквартирным. А в прошлом году здесь чудом не утонул ребенок.

Как рассказал сегодня "Столице на Онего" глава Чалнинского сельского поселения Тойво Саволайнен, 4 мая состоялось заседание комиссии по вопросу подтопления территории на улице Светлой. В нем приняли участие чиновники районной администрации, строители, представители управляющей компании, обслуживающей многоквартирные дома. По итогам заседания, отметил Тойво Саволайнен, было решено, что строители "сделают расчет: возможно ли эту лужу пустить в дренажную систему, которая там существует".

"Мы договорились, что застройщик сейчас рассматривает возможность запуска этой воды в дренажную систему", - подтвердил начальник управления экономики районной администрации Михаил Погосян.

"Будем засыпать (лужу) и делать отвод (воды). Пока такой план", - отметил он.

Работы предполагается провести в мае, добавил Михаил Погосян.

Отметим, что на территории, занятой прудом, возле многоквартирных домов, есть колодцы, но расположены они выше уровня воды.

Депутат Андрей Рогалевич собрался в губернаторы Карелии

Депутат Законодательного собрания Карелии Андрей Рогалевич решил баллотироваться в губернаторы на следующих выборах.

Об этом он заявил в четверг на пресс-конференции в парламенте республики.

"Пресс-конференция связана с поправкой (этим словом здесь и далее спикер называл законопроект – прим. авт.) о самовыдвижении. Федеральный закон не запрещает, чтобы в республике выдвижение в губернаторы было не только от политических партий, но и в порядке самовыдвижения. Однако моя поправка была отклонена", - сказал журналистам Рогалевич.

- Вы будете готовы выдвинуть свою кандидатуру, если законопроект будет принят?

- Да, - ответил Рогалевич.

- Кого вы можете назвать ещё из самовыдвиженцев?

- Сложно сказать… - тут Рогалевич пустился в витиеватые рассуждения, но в какой-то момент собрался и сравнительно неожиданно для аудитории назвал фамилию Чаженгина.

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В Карелии бедность населения тормозит приватизацию госучреждений

Правительство Карелии планирует активизировать приватизацию государственных унитарных предприятий и своих пакетов акций в акционерных обществах с целью развития конкуренции.

Об этом сообщил сегодня на заседании правительства вице-премьер по вопросам экономики Дмитрий Родионов.

По словам Родионова, в 2017 году в Карелии не было приватизировано ни одного госпредприятия или акционерного общества с государственным участием.

"Для прихода бизнеса, нужно формировать спрос и покупательскую способность населения. Если нет спроса, то нет и бизнеса", - сказал Парфенчиков.

По его словам, низкая платежеспособность населения Карелии тормозит развитие платных услуг, что ставит под сомнение необходимость приватизации госпредприятий.

Будет ли в Карелии проходить передача госпредприятий бизнесу, несмотря на бедность населения, читайте в материал деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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