Важные новости, которые вы могли пропустить

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Новости. Хроника дня
22:20, 05 Августа 2018

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Прокуратура назвала причину схода вагонов грузового поезда на севере Карелии

Карельской транспортной прокуратурой проведена проверка по факту схода вагонов грузового поезда, который произошел в середине июля.

По сообщению ведомства, установлено, что железнодорожный путь на перегоне Б/П 935 км – Энгозеро участка Санкт-Петербург – Мурманск в Кемском районе находился в состоянии, который не обеспечивал безопасное движения поездов. В связи с этим и произошел сход 15 вагонов (порожних) грузового поезда, состоящего из 118 вагонов.

"Карельской транспортной прокуратурой начальнику Кемской дистанции пути филиала и начальнику Октябрьской дирекции инфраструктуры – структурного подразделения Центральной дирекции Инфраструктуры – филиала ОАО "РЖД" внесены представления. Ход их рассмотрения и устранение нарушений контролируются", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, происшествие с грузовым поездом было зарегистрировано 12 июля. В 15.40 от дежурного по железной дороге поступила информация о сходе 15 вагонов на 940 км перегона Сиг-Энгозеро. В аварии никто не погиб и не пострадал.

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ВИДЕО: Одну из улиц в центре Петрозаводска размыло после дождя

В Сети появилось видео с последствиями вчерашнего ливня для улицы Варламова.

Ливень, который прошел вчера в столице Карелии, превратил улицу в центре города в реку. Провалившийся асфальт, переполненный колодец и водопад - все эти последствия дождя запечатлели петрозаводчане, разместившие видео в паблике "Живой Петрозаводск".

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ВИДЕО: В Петрозаводске автомобилист протащил инспектора ДПС и врезался в забор

Водителю не удалось уйти от сотрудников ГИБДД, которые остановили его ночью для проверки.

О ночном происшествии рассказал ДТП ПТЗ. Сотрудники ДПС остановили водителя на перекрестке. Спустя нескольких минут общения двух инспекторов с автомобилистом последний нажал на газ и пытался уехать. Однако одному инспектору удалось крепко вцепился за рулевое колесо и дверь автомобиля. Проехав несколько метров по дуге, автомобиль оказался на тротуаре и врезался в металлическое ограждение.

Происшествие попало в объектив камеры компьютерной сети Сампо.ру.

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ВИДЕО: В поселке Карелии новый асфальт кладут прямо поверх "убитого"

Автомобилисты возмущены качеству дорожных работ в Заозерье, где асфальт укладывают, не срезая старого покрытия в ямах.

Автор видео ремонтных работ дороги в поселке Заозерье предложил подписчикам паблика "ДТП ПТЗ" сделать ставки, сколько времени простоит асфальт, который кладут поверх старого, не срезая "убитое" покрытие.

"Как всегда. До осенних или весенних дождей. Что раньше. В данном случае он сойдет перед снегом, но этого никто не увидит - до весны", - комментируют видео в паблике.

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Петрозаводский лесотехникум перестал готовить специалистов по технологии лесозаготовок

В Петрозаводском лесотехническом техникуме больше нет набора на бюджетные места на ряд специальностей.

Как рассказал на Национальном лесном форуме, который прошел на этой неделе в Петрозаводске под эгидой Государственной думы, эксперт ОНФ, директор Петрозаводского лесотехнического техникума Олег Лутфуллин, на специальность "Технология лесозаготовок" не было набора в 2016-2017 годах, и нет госзадания на 2018 год, а значит, в 2020, 2021 и 2022 годах не будет выпуска по этой специальности. Ранее в лесотехникуме не было бюджетных мест – набора на специальность "Лесное и лесопарковое хозяйство. Соответственно, не было выпускников в 2017 и 2018 годах.

Формирование госзадания происходит исходя из прогноза потребности рынка труда. Но, по словам Лутфуллина, не все предприятия лесной отрасли направляют в министерство труда, службы занятости информацию о потребностях в рабочих кадрах.

Сегодня лишь треть выпускников лесных учебных заведений работает по специальности. И не каждый из них остается в леспроме надолго, потому что работодатель, как правило, не оправдывает ожиданий выпускников. Зачастую и работодатель бывает разочарован уровнем подготовки и не заинтересован в том, чтобы их удержать, считает эксперт ОНФ.

"Изменить к лучшему систему подготовки кадров для лесного комплекса можно только при активном участии бизнеса. Предприятия отрасли готовы помочь системе среднего и высшего профобразования, но необходим четкий механизм государственно-частного партнерства в этой области, который даст бизнесу реальные гарантии. Многие предприятия лесного бизнеса налаживают связи с вузами и техникумами, помогая им с техническим оснащением, участвуют в формировании учебных планов, организуют у себя производственную практику для студентов. Чтобы это партнерство вошло в систему, первый шаг следует сделать государству в виде определенных преференций, которые хотя бы частично компенсировали затраты предприятий на подготовку кадров", – уверен директор лесотехникума.

Подробнее о проблемах, которые обсуждались на Национальном лесном форуме, читайте здесь.

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ВИДЕО: Легковушки не поделили дорогу на перекрестке в Петрозаводске

Авария с участием двух легковых автомобилей произошло на пересечении улиц Гоголя и Антикайнена, сообщает ДТП ПТЗ.

ДТП произошло в минувшею субботу на регулируемом перекрестке. Транспортные средства двигались по улице Антикайнена в противоположных направлениях. Столкновение произошло, когда один участник ДТП совершал левый поворот на улицу Гоголя, а второй автомобиль двигался в прямом направлении.

Транспортные средства получили механические повреждения, пишет ДТП ПТЗ.

Момент аварии попал в объектив камеры компании "Ситилинк".

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ФОТО: Жители Карелии в шоке от состояния дороги Кочкома-Костомукша

Автомобилисты называют позором 26 км трассы на Костомукшу.

В социальных сетях автомобилисты делятся фото очередной "убитой" дороги в Карелии.

"Супердорога "Костомукша – Кочкома". 26 км убитой дороги. А трасса единственная. Связывает город с Россией. Позор", - комментирует фото житель Петрозаводска в Фейсбуке.

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ФОТО: Парфенчиков отведал свежей ухи на фестивале "Кижская регата"

Глава Карелии Артур Парфенчиков поделился своими впечатлениями о XX фестивале народного судоходства и судостроения "Кижская регата 2018", который прошел вчера на острое Кижи.

"Попробовали свежую уху, традиционную карельскую выпечку с горячим чаем, варенье из карельских ягод, работала ярмарка, после гонок была очень интересная культурная программа. Сердечно благодарю всех, кто стоял у истоков Кижской регаты, поддерживает и развивает фестиваль!", - пишет глава Карели на своей странице в "Фейсбуке".

В рамках фестиваля в гонках традиционных и современных лодок приняли участие более 60 экипажей в составе 280 человек.

Глава Карелии Артур Парфенчиков принял участие в гостевых гонках в составе экипажа "Карелия", который занял второе место.

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Куда пойти в Петрозаводске 5 августа: Лыжероллеры, древнерусской искусство и фестиваль на пляже

Афиша культурных событий карельской столицы на воскресенье.

10.00, Центр активного отдыха "Ялгора". Республиканский фестиваль детского велоспорта "ЯлгораKid".

11.00, трасса спортивного комплекса "Курган". Массовый забег на лыжероллерах. В программе - индивидуальная гонка свободным стилем на лыжероллерах start. Обязательное условие для каждого участника - наличие защитного шлема. Предусмотрено восемь дистанций от 3×1300 до 4×2500 метров.

12.00, набережная Онежского озера. Открытие входа на фестиваль исторической реконструкции "Онего. Легенды Севера-2018". Запоминающиеся бои на ристалище, настоящий рыцарский турнир, в котором свое профессиональное мастерство продемонстрируют бойцы со всей России. Кроме того, гости фестиваля смогут посетить другие интересные, познавательные и увлекательные площадки, мастер-классы, а также забавы и соревнования на ловкость, меткость и смышленость. Торговые ряды и фотозона. Взрослый билет - 300 руб. Дети до 14 лет (в сопровождении родителей) - бесплатно.

13.00, Музей изобразительных искусств (пр. К. Маркса, 8). Показ фильма, посвященного Императрице Марии Федоровне и художнику Алексею Боголюбову, из цикла "Век Русского музея". Вход по билету на любую выставку.

14.00, Музей изобразительных искусств (пр. К. Маркса, 8). Бесплатная экскурсия хранителя коллекции Владимира Платонова по разделу постоянной экспозиции "Древнерусское искусство" (иконы XV-XIX вв.). По входному билету на постоянную экспозицию.

15.00, "Хорошее место" (пр. Первомайский, 2). Квиз "Разумные люди", интеллектуально-развлекательная викторина. 350 руб./чел.

15.00, кафе "Коты мира Икс" (пр. Ленина, 3). Скетчинг "Путешествие". Быстрые зарисовки, стремительные линии в сочетании с акварельными заливками. 350 руб.

18.00, ресторан-караоке "Ели-пели" (ул. Московская, 1). Новая интеллектуально-развлекательная игра "MIND STORM".

18.00, пляж "Пески". Самое дымное событие – кальянный фестиваль "О-2". Битва, лучших кальянных мастеров города в 3 номинациях: 1. Hookah Rematch Ultimate. 2. Лучшая фруктовая чаша. 3. Лучший авторский кальян. Вход 250 руб.

18.00, клуб "Убежище № 1" (Литейная пл., 1). ADAEN / Эхополей / Meatall. Вход 200 руб.

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Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на воскресенье, 5 августа.

День железнодорожника

10.00 - в центр активного отдыха "Ялгора" пройдет Республиканский фестиваль детского велоспорта "ЯлгораKids".

11.00 - на трассе спортивного комплекса "Курган" состоится массовый забег на лыжероллерах.

13.00 - в Музей ИЗО РК пройдет показ фильма, посвященного Императрице Марии Федоровне и художнику Алексею Боголюбову, из цикла "Век Русского музея".

С 13.00 до 15.00 на площадь Кирова состоится парад "Мотоневесты-2018" .

12.00 - на набережной Онежского озера продолжится фестиваль исторической реконструкции "Онего. Легенды Севера-2018".

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Люди и факты: Этот день в истории

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