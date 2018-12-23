Что случилось в Петрозаводске и Карелии сегодня

Новости по теме
На главной площади Петрозаводска неизвестный дрифтовал на автомобиле и сломал новогоднее украшение.
Камера видеонаблюдения запечатлила инцидент, произошедший около трех часов ночи на площади Кирова.
На записи видно, как легковой автомобиль проезжает через "звездные ворота" и врезается в них. В результате одни ворота сломаны.
До сих пор ворота не восстановлены.Смотреть подробнее
Корреспондент телекомпании посетил Карелию и нарядил елку в парке.
Сотрудники телекомпании "Мир" нарядили елку в одном из самых красивых мест Карелии. Горный парк "Рускеала" открыли на месте каменоломен в 2005 году, сейчас это одно из самых ярких туристических направлений на севере России, пишет "Мир". Украшения выбирал корреспондент телеканала:
"Поставить елку решили в одном из самых красивых уголков Карелии – у мраморного каньона. В 18-19 веках здесь добывали камень для строительства знаменитого Исаакиевского собора. Теперь полюбоваться зимними пейзажами сюда приезжают со всего мира".Смотреть подробнее
Житель Медвежьегорска восстановил голубятню на том же месте, где снимался фильм.
Режиссер Владимир Меньшов, проезжая на машине мимо Медвежьегорска, остановился на берегу реки Кумсы и был пленен красотой этих мест. Он решил задействаовать эту местность для съемок фильма "Любовь и голуби".
Фильм снимали в доме Елизаветы Санталайнен.
Голуби были привезены из Москвы. Снимать полеты птиц приходилось с вертолета над Див-горой, напротив знаменитого дома главных героев, да так, чтобы линии электропередач не попали в кадр.
Хозяин дома восстановил голубятню. Можно наблюдать свходство с кадрами из фильма.Смотреть подробнее
Артур Парфенчиков у себя на странице рассказал о завершении строительства минифермы на 100 коров в поселке Импилахти.
Глава Карелии разместил пост на официальной странице "ВКонтакте" о завершении строительства современной минифермы на 100 дойных коров в п.Импилахти Питкярантского района, которая строится за счет гранта Минсельхоза республики.
Кроме коровника в комплексе предусмотрены помещения с оборудованием для сбора и охлаждения молока, производства сметаны, творога, сыра.Смотреть подробнее
Теперь за запись детей в школы отвечает Минобразования Карелии. Из 38 школ города электронная запись проводится только в трех образовательных учреждениях.
В этом году ответственность за организацию электронной записи детей в первые классы взяло на себя не управление образования Петрозаводска, а само Министерство образования Карелии. Запись решено было проводить через программу "Барс".
Первое тестирование электронной записи Минобразования провело в ноябре. Специалисты отметили, что считать первое тестирование показательным нельзя.
Система была повторно протестирована и показала, что одномоментно способна принять заявления лишь от 600 человек, а не от тысячи, как требуется.
Ночью 22 декабря завершились дежурства родителей будущих первоклассников у школ города - прием заявлений граждан о зачислении детей в первый класс начался.
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Жители одного из районов Петрозаводска пожаловались на отсутствие новогодней ели.
В паблике "Подслушано в ПТЗ" житель Петрозаводска пожаловался на отсутствие новогоднего символа:
"В Соломенном всегда на Новый год была елка. Мы и так от города далеко, и ночью не повеселиться. Будем жаловаться".
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Известный в Карелии бизнесмен и политик Девлет Алиханов, выйдя на свободу после почти 4-летнего незаконного уголовного преследования и полного оправдания, дал свое первое подробное интервью.
Напомним, петербургские следователи обвинили Алиханова в мошенничестве с муниципальной собственностью. Его приговорили к 6 годам колонии, штрафу в 700 тысяч рублей и обязали взыскать с него 8 миллионов рублей в пользу администрации Петрозаводска.
Алиханов вышел на свободу 13 декабря 2018 года, проведя за решеткой 3 года и 10 месяцев. Большую часть этого срока его содержали в одиночной камере, что приравнивается к пыткам.
"Я лично всегда верил в оправдательный приговор, потому что никакой логики в этом уголовном деле не было. Я был уверен, что в нашей стране можно добиться правды, и моя история это доказала. Я верил, что я это дело доведу до конца. Мне не нужно было УДО (условно-досрочное освобождение), я готов был хоть 10 лет отсидеть, но доказать свою правоту и быть оправданным. Потому что я всю жизнь работал честно, и для меня эта победа была важна", – рассказал Алиханов.
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Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин добивается разрешения на строительство церкви на городской набережной Онежского озера в Петрозаводске.
На официальном сайте Петрозаводской и Карельской епархии можно увидеть эскизный проект храма. Причем, на странице, где размещен проект, уже опубликованы банковские реквизиты для перечисления пожертвований, хотя разрешения на строительство храма епархия еще не получила.
Вместе с храмом РПЦ собирается возвести на городской набережной Онежского озера и двухэтажное здание культурно-просветительского центра Петрозаводской и Карельской епархии.
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В Карелии 1300 безработных приняли участие в государственной программе переобучения.
В репортаже ГТРК "Карелия" сообщается, что жители Карелии смогли не только получить новую профессию, но и повысить свою квалификацию.
Обучение проводилось по 50 специальностям. Стоит отметить, что ограничений по возрасту для желающих обрести новую профессию программой не предусмотрено. В течение года прошли обучение 25 пенсионеров.
Заявки на рабочие специальности поступили в Управление службы занятости республики от таких предприятий, как Онежский судостроительный завод, "Петрозаводскмаш", ОАО "Кондопога", "Карелэнергоремонт".
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Эксперт по сиротству Александр Гезалов считает, что учреждениям выгодно содержать "сирот" по заявлениям.
"Часто причина нахождения детей в детдоме – банальная бедность и правовая безграмотность. Нередко детей сдают на прокорм. Часто это дети, оставленные без попечения родителей. И создавать миф, что есть сироты, это значит пытаться создать стигму, а значит новую проблему", – считает Гезалов.
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