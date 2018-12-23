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Новости. Хроника дня
22:20, 23 Декабря 2018

Что случилось в Петрозаводске и Карелии сегодня

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фото: Кадр из видео
ВИДЕО: На площади Кирова в Петрозаводске неизвестный сломал "звездные ворота"

На главной площади Петрозаводска неизвестный дрифтовал на автомобиле и сломал новогоднее украшение.

Камера видеонаблюдения запечатлила инцидент, произошедший  около трех часов ночи на площади Кирова.  

На записи видно, как легковой автомобиль  проезжает через "звездные ворота" и врезается в них. В результате одни ворота сломаны. 

До сих пор ворота не восстановлены.

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фото: МТРК "Мир" / Кирилл Алексеев
ВИДЕО: Сотрудники телекомпании "Мир" приехали в Карелию и нарядили елку в парке "Рускеала"

Корреспондент телекомпании посетил Карелию и нарядил елку в парке.

Сотрудники телекомпании "Мир" нарядили елку в одном из самых красивых мест Карелии. Горный парк "Рускеала" открыли на месте каменоломен в 2005 году, сейчас это одно из самых ярких туристических направлений на севере России, пишет "Мир". Украшения выбирал корреспондент телеканала:

"Поставить елку решили в одном из самых красивых уголков Карелии – у мраморного каньона. В 18-19 веках здесь добывали камень для строительства знаменитого Исаакиевского собора. Теперь полюбоваться зимними пейзажами сюда приезжают со всего мира".

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фото: Михаил Утриш
ФОТО: Жители Карелии восстановили голубятню на месте съемок фильма "Любовь и голуби"

Житель Медвежьегорска восстановил голубятню на том же месте, где снимался фильм.

Режиссер Владимир Меньшов, проезжая на машине мимо Медвежьегорска, остановился на берегу реки Кумсы и был пленен красотой этих мест. Он решил задействаовать эту местность для съемок фильма "Любовь и голуби".

Фильм снимали в доме Елизаветы Санталайнен.

Голуби были привезены  из Москвы. Снимать полеты птиц приходилось с вертолета над Див-горой, напротив знаменитого дома главных героев, да так, чтобы линии электропередач не попали в кадр.


Кадр из фильма

Хозяин дома восстановил голубятню. Можно наблюдать свходство с кадрами из фильма.

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фото: Официальная страница Артура Парфенчикова "ВКонтакте"
Парфенчиков: В Карелии появится современная миниферма

Артур Парфенчиков у себя на странице рассказал о завершении строительства минифермы на 100 коров в поселке Импилахти.

Глава Карелии разместил пост на официальной странице "ВКонтакте" о завершении строительства современной минифермы на 100 дойных коров в п.Импилахти Питкярантского района, которая строится за счет гранта Минсельхоза республики.

Кроме коровника в комплексе предусмотрены помещения с оборудованием для сбора и охлаждения молока, производства сметаны, творога, сыра.

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Электронная запись в школы Петрозаводска оказалась провальной

Теперь за запись детей в школы отвечает Минобразования Карелии. Из 38 школ города электронная запись проводится только в трех образовательных учреждениях.

В этом году ответственность за организацию электронной записи детей в первые классы взяло на себя не управление образования Петрозаводска, а само Министерство образования Карелии.  Запись решено было проводить через программу "Барс".  

Первое тестирование электронной записи Минобразования провело в ноябре.  Специалисты отметили, что считать первое тестирование показательным нельзя. 

Система была повторно протестирована и показала, что одномоментно способна принять заявления лишь от 600 человек, а не от тысячи, как требуется. 

Ночью 22 декабря завершились дежурства родителей будущих первоклассников у школ города - прием заявлений граждан о зачислении детей в первый класс начался. 

Подробнее читайте здесь. 

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фото: Pixabay
В Соломенном забыли поставить елку

Жители одного из районов Петрозаводска пожаловались на отсутствие новогодней ели.

В паблике "Подслушано в ПТЗ" житель Петрозаводска пожаловался на отсутствие новогоднего символа: 

"В Соломенном всегда на Новый год была елка. Мы и так от города далеко, и ночью не повеселиться. Будем жаловаться".

 

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фото: "Столица на Онего"
Алиханов готов был отсидеть и 10 лет, лишь бы доказать свою невиновность

Известный в Карелии бизнесмен и политик Девлет Алиханов, выйдя на свободу после почти 4-летнего незаконного уголовного преследования и полного оправдания, дал свое первое подробное интервью.

Напомним, петербургские следователи обвинили Алиханова в мошенничестве с муниципальной собственностью. Его приговорили к 6 годам колонии, штрафу в 700 тысяч рублей и обязали взыскать с него 8 миллионов рублей в пользу администрации Петрозаводска.

Алиханов вышел на свободу 13 декабря 2018 года, проведя за решеткой 3 года и 10 месяцев. Большую часть этого срока его содержали в одиночной камере, что приравнивается к пыткам.

"Я лично всегда верил в оправдательный приговор, потому что никакой логики в этом уголовном деле не было. Я был уверен, что в нашей стране можно добиться правды, и моя история это доказала. Я верил, что я это дело доведу до конца. Мне не нужно было УДО (условно-досрочное освобождение), я готов был хоть 10 лет отсидеть, но доказать свою правоту и быть оправданным. Потому что я всю жизнь работал честно, и для меня эта победа была важна", – рассказал Алиханов. 

Полное интервью читайте на сайте

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фото: http://eparhia.karelia.ru
РПЦ хочет построить храм на набережной Петрозаводска

Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин добивается разрешения на строительство церкви на городской набережной Онежского озера в Петрозаводске.

На официальном сайте Петрозаводской и Карельской епархии можно увидеть эскизный проект храма. Причем, на странице, где размещен проект, уже опубликованы банковские реквизиты для перечисления пожертвований, хотя разрешения на строительство храма епархия еще не получила.

Вместе с храмом РПЦ собирается возвести на городской набережной Онежского озера и двухэтажное здание культурно-просветительского центра Петрозаводской и Карельской епархии.

Полный текст читайте здесь.

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фото: Центр занятости населения
ВИДЕО: Около 900 безработных жителей Карелии нашли работу после переобучения

В Карелии 1300 безработных приняли участие в государственной программе переобучения.

В репортаже ГТРК "Карелия" сообщается, что жители Карелии смогли  не только получить новую профессию, но и   повысить свою квалификацию.

Обучение проводилось по 50 специальностям. Стоит отметить, что ограничений по возрасту для желающих обрести новую профессию программой не предусмотрено. В течение года прошли обучение 25 пенсионеров.

Заявки на рабочие специальности поступили в Управление службы занятости республики от таких предприятий, как Онежский судостроительный завод, "Петрозаводскмаш", ОАО "Кондопога", "Карелэнергоремонт".

 

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фото: Соцсеть
Гезалов: В детских домах практически нет сирот

Эксперт по сиротству Александр Гезалов считает, что учреждениям выгодно содержать "сирот" по заявлениям.

"Часто причина нахождения детей в детдоме – банальная бедность и правовая безграмотность. Нередко детей сдают на прокорм. Часто это дети, оставленные без попечения родителей. И создавать миф, что есть сироты, это значит пытаться создать стигму, а значит новую проблему", – считает Гезалов. 

Далее читайте здесь.

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