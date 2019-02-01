Что случилось в Петрозаводске и Карелии сегодня

фото: ИТАР-ТАСС, мэрия Москвы

Власти Петрозаводска планируют построить "дублер" Карельского проспекта и сквозной проезд от Балтийской

Председатель комитета градостроительства и землепользования мэрии Петрозаводска Евгений Перов рассказал о создании дублера Карельского проспекта на Кукковке и о соединении улицы Балтийской с Комсомольским проспектом.

"Мы проектируем продление Комсомольского проспекта до проектируемого строительства улицы Тидена, что в перспективе позволит сделать дублер Карельского проспекта и связать два крупных микрорайона города проездом-дублером", - сказал Евгений Перов в эфире телеканала "Россия 24".

"Также мы проектируем продление Лососинского шоссе, деньги на это выделены. Сейчас мы готовим техническое задание и в ближайшее время выйдем на аукционные процедуры, что также свяжет проезд дублер с двумя микрорайонами", - сказал Евгений Перов.

Мэр Петрозаводска Ирина Мирошник подчеркнула, что "это не проекты и замыслы".

"Мы находимся в стадии разработки проектной документации, летом она будет представлена, пройдет все необходимые экспертизы, и соответственно далее пойдет федеральное финансирование. 2020-2021 годы это завершение строительства. В городе появятся новые развязки, которых в городе уже давно не было и которые необходимы, потому что город разрастается", - сказала Ирина Мирошник.

Евгений Перов также сказал, что планируется сделать на Кукковке сквозной проезд от улицы Балтийской до Комсомольского проспекта.

фото: Валерий Поташов

Гендиректора фирмы по ремонту дорог ООО "Ремстройкомплект" Николая Рыкова хотят арестовать в Петрозаводске

Городской суд Петрозаводска рассматривает ходатайство об аресте до 25 марта директора ООО "Ремстройкомплект" Николая Рыкова, чья фирма ремонтировала дороги в столице Карелии.

Как передает корреспондент "Столицы на Онего", бизнесмена защищают два адвоката. Уголовное дело возбуждено по ч.4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество".

Обвиняемый отказался от дачи показаний, зачитал судья Михайлов постановление о привлечении Рыкова в качестве обвиняемого.

По версии следствия, ООО "Ремстройкомплект" подменило пробы асфальта. В октябре 2016 года компания взяла пробы с хороших дорог и предоставила их в лабораторию под видом проб с ремонтируемых участков, к которым имелись претензии. Ущерб городскому бюджету оценили в сумму около 10 млн рублей.

Во время заседания защита просила суд отпустить бизнесмена под домашний арест или залог в 2 млн рублей. В суде залогодатель предъявила пачку купюр 880 тысяч рублей.

Напомним, в 2016 году на ремонт дорог Петрозаводска было выделено 450 млн рублей.

Аукционы выиграли ООО "Ремстройкомплект" (стоимость контракта 221,9 млн рублей; 27 дорог с асфальтобетонным покрытием площадью 184,7 тыс кв. м., 25 дорог с грунтовым покрытием площадью 54,4 тыс кв. м.) и ООО "ПСК Строитель" (стоимость контракта 222,4 млн рублей; 27 дорог с асфальтобетонным покрытием площадью 179,8 тыс кв. м., 24 дороги с грунтовым покрытием площадью 46 тыс кв. м.).

Ранее мэр Петрозаводска Ирина Мирошник заявила, что после зимы дефекты обнаружились более чем на 50% отремонтированных магистралей.

фото: © Михаил Почуев/ТАСС

Суд отправил под домашний арест гендиректора ООО "Ремстройкомплект" по делу о мошенничестве при ремонте дорог в Петрозаводске

Городской суд Петрозаводска арестовал до 25 марта директора ООО "Ремстройкомплект" Николая Рыкова по делу о мошенничестве при ремонте дорог в столице Карелии.

Как передает корреспондент "Столицы на Онего", такое решение в пятницу принял судья Дмитрий Михайлов.

"Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Рыкова Николая Викторовича меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц 26 суток по 25 марта включительно", - сказал судья.

Николай Рыков обвиняется по ч.4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Он отказался от дачи показаний. Бизнесмена задержали на основе показаний двух подозреваемых.

Преступление было выявлено сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Карелия.

По версии следствия, ООО "Ремстройкомплект" подменило пробы асфальта. В октябре 2016 года компания взяла пробы с хороших дорог и предоставила их в лабораторию под видом проб с ремонтируемых участков, к которым имелись претензии. Ущерб городскому бюджету оценили в сумму 10,2 млн рублей.

Во время заседания защита просила суд отпустить бизнесмена под домашний арест или залог в 2 млн рублей. В суде залогодатель предъявила пачку купюр 880 тысяч рублей. Следователь просил арестовать Рыкова до 25 марта.

Напомним, в 2016 году на ремонт дорог Петрозаводска было выделено 450 млн рублей. Аукционы выиграли ООО "Ремстройкомплект" (стоимость контракта 221,9 млн рублей; 27 дорог с асфальтобетонным покрытием площадью 184,7 тыс кв. м., 25 дорог с грунтовым покрытием площадью 54,4 тыс кв. м.) и ООО "ПСК Строитель" (стоимость контракта 222,4 млн рублей; 27 дорог с асфальтобетонным покрытием площадью 179,8 тыс кв. м., 24 дороги с грунтовым покрытием площадью 46 тыс кв. м.).

Ранее мэр Петрозаводска Ирина Мирошник заявила, что после зимы дефекты обнаружились более чем на 50% отремонтированных магистралей.

"Его усыпили и погубили"

Дело о смерти в больнице Петрозаводска дошло до суда.

В Петрозаводском городском суде рассматривается уголовное дело врача анестезиолога-реаниматолога республиканской больницы Сергея Курапцева. Он обвиняется в причинении смерти по неосторожности 19-летнему Сергею Труфанову из Пудожа.

5 октября 2017 года в кардиохирургическом отделении 19-летнему Сергею Труфнову сделали плановую операцию на сердце (протезирование аортального клапана), которая, по свидетельству наших источников в этом лечебном учреждении, обычно гарантирует 100-процентный положительный исход.

Однако, так и не приходя в сознание после введенного ему перед операцией наркоза, несчастный юноша через 10 дней скончался в отделении анестезиологии и реанимации.

Основная причина смерти, по заключению патологоанатомов – "инфаркт мозга, вызванный эмболией мозговых артерий".

По версии следствия, во время операции произошел массивный заброс воздуха из аппарата искусственного кровообращения – через предсердие и аорту – в мозг Сережи, что повлекло его обширное поражение, несовместимое с жизнью. И хотя в свидетельстве о смерти юноши стоит дата 16 октября, на самом деле, как пояснили нашему изданию сотрудники больницы, фактически жизнь юноши закончилась еще во время операции 5 октября.

"Его усыпили и погубили", - эмоционально сказала медик республиканской больницы, которая первой сообщила журналисту "Вестей Карелии" о трагическом случае.

"Боюсь, что без вмешательства прессы и следственных органов эту историю могут "замять", - сказала тогда сотрудница. – Нельзя этого допустить".

Подробнее о деле смерти студента медицинского колледжа Сергея Труфанова читайте здесь.

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Власти Петрозаводска рассказали о планах по ремонту трех мостов

Председатель комитета градостроительства и землепользования мэрии Петрозаводска Евгений Перов в эфире "России 24" сказал, что документы по двум из трех мостов проходят госэкспертизу.

Как рассказал чиновник в программе "Неделя в городе", капитально отремонтировать планируется два моста на улицах Мерецкова и Антикайнена, а также - реконструировать мост через Неглинку рядом с Верховным судом Карелии.

"На завершающей стадии проекты, опасений со срывом сроков проектирования у нас нет, плотно работаем с проектировщиками. Документы на два моста, которые планируется капитально отремонтировать, находятся на проверке в госэкспертизе. По третьему мосту документация в ближайшее время будет направлена, после чего будем приступать к реализации проектов", - сказал Евгений Перов.

Мэр Петрозаводска Ирина Мирошник пояснила, что в 2019 году будут готовы проекты и появится возможность для открытия федерального финансирования. "Такие договоренности Республикой Карелия уже достигнуты", - сказала она.

В 2018 году выяснилось, что мосты представляют опасность. Поэтому на них ограничили движение.

"За 2020 год возможно успеть выполнить эти работы", - сказала Мирошник.

Евгений Перов добавил, что по Пименовскому мосту на ул. Луначарского готовится техническое задание и аукцион на проектирование.

"Все аварийные мостовые сооружения будут отремонтированы в ближайшее время", - добавила мэр.

фото: "Столица на Онего"

В Петрозаводске назначен новый директор ПМУП "Городской транспорт"

Накануне председатель комитета ЖКХ Юлия Мизинкова представила нового руководителя коллективу, сообщили в мэрии Петрозаводска.

С 1 февраля к обязанностям директора ПМУП "Городской транспорт" приступил Виктор Клещев.

Виктор Петрович Клещев родился в городе Алма-Ата. Живет и работает в Петрозаводске с 1980 года. Учился в Ленинградском авиационно-техническом училище, в 1984 году заочно окончил экономический факультет Киевского института инженеров гражданской авиации.

Последнее место работы – генеральный директор БУ РК "Аэропорт "Петрозаводск".

фото: ФАН

ФОТО: В Карелии многодетная семья замерзает в аварийном доме

Многодетная мать Ольга Карху из Питкяранты живет в аварийном доме с выбитыми окнами и прогнившими полами. Зимой температура в доме не поднимается выше 10 градусов.

Ольга помимо троих родных детей, воспитала дочь умершей подруги и сына своего гражданского мужа. Средств на коммерческий съем жилья у многодетной матери нет. Она работает в Питкярантском филиале технологического колледжа и получает 16 тысяч рублей. В рамках всеобщей оптимизации колледж закрывают.

Еще в 2012 году суд постановил переселить их в благоустроенное жилье, но вопрос до сих пор не решен.

Женщина обращалась в инстанции разных уровней, но ответа и дейтсвий не последовало, сообщает ФАН.

"Спать ложимся с молитвой, боимся сгореть или замерзнуть насмерть. У меня сын состоит на медицинском учете, от перепада температуры у него начинаются судороги. Все, что нам нужно, – это спать в тепле и не бояться за свою жизнь. Хотя бы временное жилье пусть дадут! Мне пишут, что мой дом входит в новую программу расселения. А что мне эта программа?", – рассказала Ольга изданию.

Выбитые окна, перекошенные стены, гнилые полы, отваливающаяся из-за протечек плитка с потолка и следы от пожаров.

В отчаянии Ольга решила собрать детей, подушки и одеяла и отправиться жить в городскую мэрию.

В администрации, узнав об этом, решили помочь – утром 29 января ей позвонил глава района Дмитрий Трошин и пообещал перевезти семью в благоустроенную квартиру.

Мирошник допустила появление "космической" композиции на площади Гагарина

Мэр Петрозаводска Ирина Мирошник рассказала о планах по благоустройству пл. Гагарина, где ранее стоял "Биг Бен".

В эфире телеканала "Россия 24" ведущий программы "Неделя в городе" с участием мэра вспомнил, что ранее проходил конкурса проектов на благоустройство площади Гагарина. Его победителями стали Александр Ким и Алексей Скрипицын. По замыслу авторов проекта, который в народе уже окрестили "Шары" и "Космос", в центральной части площади должна появиться скульптурно-пространственная композиция в виде макета Солнечной системы.

"Она симпатичная и уместная на пл. Гагарина, но пока нам финансово не воплотить эту композицию, но город активно готовится к 100-летию Карелии, и возможно к 2020 году мы вернемся и каким-то другим образом благоустроим пл. Гагарина", - сказала Ирина Мирошник.

"В свете рекомендации архитекторов, вынесенного решения суда мы хорошо уже усвоили и о том, что сооружение там должно быть плоскостное и на законных основаниях", - сказала она.

По словам мэра, после полного демонтажа Биг Бена на его месте будет клумба.

Башня с часами, известная как "Биг Бен", была установлена в рамках благоустройства площади Гагарина ко Дню города в 2013 году. Ее подарил карельской столице предприниматель из Ленобласти Эдуард Чирко. Строительство стелы вызвало протесты со стороны архитектурной общественности Петрозаводска, в результате чего инициативная группа с участием Вячеслава Орфинского и Елены Ициксон обратилась с иском в суд. В январе 2019 года ее демонтировали.

фото: ТАСС / Сергей Карпов

В Карелии женщину осудили на четыре года за хищение почти 1,5 млн рублей

Индивидуального предпринимателя осудили за мошенничество при предоставлении туристических услуг, сообщили в прокуратуре Карелии.

Подсудимая, являясь индивидуальным предпринимателем, в период с февраля по сентябрь 2017 года похитила поступившие от 22 граждан деньги на общую сумму более 1,4 млн рублей. Они должны были быть направлены туроператорам для бронирования и оплаты туристических поездок клиентов.

Отдых потерпевших был сорван, причиненный им ущерб до настоящего времени не возмещен.

Суд приговорил женщину к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Осужденная взята под стражу в зале суда.

Приговор не вступил в законную силу.

фото: ТАСС / Антон Вергун

Почему в Карелии выросли тарифы на вывоз мусора

Региональный оператор раскрыл информацию по вопросу увеличения размера тарифа на услугу "обращение с ТКО" и описал тарифные составляющие.

Тариф на обращение с мусором увеличился с первого января текущего года и составил 547,15 рублей за кубический метр ТКО. В прошлом году размер тарифа был равен 538,03 рублей за 1 куб м.

Причина роста тарифа – повышение ставки НДС с 18 до 20%, сообщил региональный оператор.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

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