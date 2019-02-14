Самое важное за сегодня

фото: "Беломорская трибуна" — наша газета/ Вконтакте

Нургалиев раскритиковал чиновников за подготовку к юбилею Карелии в Беломорске

Заместитель Секретаря Совета Безопасности РФ Рашид Нургалиев выступил с критикой участников рабочей группы по подготовке к празднованию юбилея Карелии в связи с недостаточным качеством выполнения работ в Беломорске.

Рашид Нургалиев посетил с рабочим визитом Беломорск. Приезд заместителя Секретаря Совета Безопасности страны состоялся в рамках контроля за процессом строительства нового защитного павильона над объектом культурного наследия "Бесовы Следки". Кроме того, Нургалиев принял участие в совещании рабочей группы по созданию музея "Штаб карельского фронта" в Беломорске.

Как передает "Беломорская трибуна", оба объекта Рашид Нургалиев назвал сложнейшими, поскольку они требуют массу согласований и технически инновационных решений. Особенно это касается павильона, так как он имеет сложности с расположением. Там невозможно работать большегрузной технике, имеется маленькая разворотная площадка, там же находится примыкающая ГЭС с особой охранной зоной для гидроэнергетических объектов. На территории расположены также водосброс и дамба.

Рашид Нургалиев резко высказался в адрес ведомств, допускающих медлительность и несогласованность. "Полтора года осталось до завершения работ, сроки переносить-отодвигать мы больше не можем, – сказал Нургалиев. – В ближайшее время все заинтересованные лица должны сработать четко, профессионально, грамотно: представить полный пакет по проектно-сметной документации по павильону (водо-, тепло-, энергоснабжение, лифт и т.д.), конкретные решения по пешеходному мостовому переходу, по стоянке для автомобилей, защитным экранам вдоль кладбища. На сегодняшний день масса вопросов, озвученных в ходе предыдущих встреч, не решена".

Реализация проекта по реконструкции музея Карельского фронта также вызвала вопросы у Нургалиева. В частности, под сомнение попала сама возможность уложиться в отпущенные сроки. В ходе обсуждения Рашид Нургалиев сделал предварительный вывод: до мая 2020-го завершить реконструкцию маловероятно.

Подводя итоги заседания, он отметил, что времени катастрофически мало, а вопросов не становиться меньше, передает "Беломорская трибуна".

"Создается впечатление, что у рабочей группы нет четкой концепции, нет согласованности. Надо срочно утвердить координатора от Карелии, проработать "дорожную карту", в ближайшее время решить спорные вопросы", - сказал Рашид Нургалиев.

Как сообщают в правительстве республики, проект по созданию музея в здании, где в годы войны располагался штаб Карельского фронта, реализуется по указанию президента России. Госконтракт на разработку проектно-сметной документации уже заключен с подрядчиком. Сегодня он ведет работы по техническому освидетельствованию здания. Заместитель Секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев предложил создать на республиканском уровне две рабочие группы. Одна будет заниматься вопросами реконструкции объекта, а вторая - подготовкой музейной экспозиции.

"Если вдруг меня убьют на этапе в зону, то прошу винить правоохранительные органы Карелии"

Бывший начальник управления Госавтодорнадзора по Карелии Рафаил Галикеев рассказал в суде, что боится за свою жизнь при этапировании в колонию.

В ноябре 2018 года Петрозаводский городской суд приговорил Галикеева к пяти годам колонии, а его бывшего коллегу Евгения Шелковникова отправили за решетку на 6 лет.

Осужденные не согласились с приговором первой инстанции и направили апелляционные жалобы в Верховный суд Карелии.

Последнее слово в Верховном суде Рафаил Галикеев начал с неожиданного заявления.

"Хотел бы заявить, что если вдруг меня или Шелковникова убьют на этапе в зону, то прошу винить правоохранительные органы Карелии. Не хочу совершать никаких суицидов, не планирую... (тут Галикеевым указан способ совершения суицида – прим. ред.) в камере. Хочу выйти на свободу и воспитывать своих детей. Очень ценю и люблю жизнь и хочу дожить до старости", - сказал он.

"Поэтому официально заявляю под протокол, что никаких планов у меня на суицид нет, меня будут этапировать по России, и я реально очень беспокоюсь за свою жизнь", - добавил экс-чиновник.

Подробнее читайте здесь.

фото: "ДТП Петрозаводска и Карелии"/ "Вконтакте"

ВИДЕО: Маршрутка снесла легковушку в центре Петрозаводска

Водитель маршрутного автобуса совершил столкновение с легковым автомобилем, который перегородил проезжую часть.

Авария произошла днем 13 февраля на пересечении проспекта Ленина и улицы Анохина. Видеозапись ЧП, сделанную камерой наблюдения компании "Sampo.ru", разместил читатель паблика "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Машины двигались во встречном направлении. Легковой автомобиль направлялся вниз по Ленина. Затем водитель совершил левый поворот на ул. Анохина, однако из-за пробки впереди не смог покинуть проезжую часть проспекта. В этот момент двигавшийся вверх по Ленина автобус на полном ходу врезался в перегородившую дорогу легковушку.

фото: © ИТАР-ТАСС/Максим Шеметов

Председатель банка в Петрозаводске выписала сотрудникам премий на 200 млн рублей

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя правления РИТЦ-Банка (ООО «Международный коммерческий банк развития инвестиций и технологий (Центр).

Этот банк был зарегистрирован в 2016 году в Петрозаводске и участвовал в финансировании проектов по федеральной целевой программе к 100-летию Карелии. В 2017 год Центробанк отозвал у него лицензию, и вскоре банк был признан банкротом.

Как сообщает официальный сайт Следственного комитета, бывший председатель правления РИТЦ-банка Светлана Богатова обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

По версии следствия, в мае 2017 года она подписала приказ о выплате вознаграждений пяти сотрудникам банка в размере более 200 млн рублей, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

ВИДЕО: В Петрозаводске два человека пострадали в ДТП, которое устроил пенсионер

Столкновение двух легковых автомобилей случилось на пересечении Октябрьского проспекта и ул. Мурманская.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, 13 февраля в 10.10 79-летний водитель на Renault Symbol при запрещающем сигнале светофора выехал на перекресток, где столкнулся с Volkswagen Polo.

В результате происшествия травмы получили 2 человека: водитель автомобиля Renault и 60-летний водитель автомобиля Volkswagen. Обоим мужчинам назначено амбулаторное лечение.

фото: © Игорь Подгорный/ТАСС

В Карелии продают бывшую правительственную дачу в Шуйской Чупе

Фонд госимущества Карелии объявил аукцион для приватизации очередного дачного дома в поселке Шуйская Чупа, где расположены бывшие правительственные дачи, предназначавшиеся для карельских чиновников.

На торги выставлен сборно-щитовой дом площадью 48,2 кв. метра на участке 15 соток и пристройка к нему.

Согласно аукционной документации, на даче есть водоснабжение из скважины и септик.

Начальная цена продажи – 1,02 млн рублей.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: Яндекс.Карты

В Карелии ликвидировали мэрию Пудожа

Решением городских вопросов, в том числе снабжением питьевой водой, теперь будет заниматься администрация района, сообщается на сайте Пудожского районного суда.

"В связи с ликвидацией администрации городского поселения произведена замена должника на администрацию Пудожского муниципального района", - говорится в сообщении.

Из информации следует, что суд произвел замену должника по обязательствам обеспечения населения Пудожа качественной питьевой водой. Ранее подачей воды занималась мэрия города, но со своими обязаностями не справлялась, поскольку вода была ненадлежащего качества.

По сведениям должника (ликвидированой администрации поселения), подача питьевой воды надлежащего качества возможна только при условии проведения мероприятий по модернизации существующих водозаборных сооружений, на оплату которых требуется более 25 миллионов рублей.

Было возбуждено исполнительное производство. Администрации выписывали штрафы.

фото: © Максим Туманов/ТАСС

Жительница Карелии отсудила у больницы 1,5 млн рублей за смерть сына

Из-за врачебной ошибки в Сортавальском районе умер мужчина, сообщили в прокуратуре Карелии.

В июле 2015 года вследствие ненадлежащего оказания медицинской помощи пациенту, обратившемуся на прием к врачу данного учреждения, не был поставлен верный диагноз, что привело к развитию тяжелых осложнений и к смерти пациента.

В отношении врача было возбуждено уголовное дело и вынесен обвинительный приговор – 2 года ограничения свободы.

Погибший приходился истице родным сыном.

Суд обязал больницу компенсировать моральный вред – 1,5 млн рублей.

Решение суда не вступило в законную силу.

фото: Валерий Поташов

"Хотел бы не согласиться с теми, кто считает ФЦП подарком Карелии"

Ученый, бывший карельский министр и торговый представитель РФ в Финляндии высказал свое мнение о ФЦП развития Карелии и будущем региона.

До празднования столетия образования республики осталось менее полутора лет. "Столица на Онего" попросила поделиться своими оценками подготовки к этому юбилею и перспектив приграничного региона бывшего министра экономического развития Карелии и торгового представителя РФ в Финляндии, а ныне – научного руководителя Института североевропейских исследований Петрозаводского государственного университета, доктора экономических наук Валерия Шлямина.

– Прежде всего, хотел бы не согласиться с теми, кто считает ФЦП подарком Карелии. Наша республика относится к приграничным территориям, имеющим существенное значение для обеспечения территориальной целостности страны и безопасности государства. Карелия обладает интеллектуальными и природными ресурсами, технической и транспортной инфраструктурой, промышленным, культурным и научно-образовательным потенциалом, которые необходимы нашему государству. У республики достаточно важная миссия, уникальная роль на Северо-Западе РФ.

ФЦП по Карелии следует рассматривать не как подарок, а как свидетельство того, что Москва видит опасность наращивания диспропорций в социально-экономическом развитии территорий Северо-Запада и намерена вместе с республикой реализовать ряд инвестиционных проектов для создания более комфортных условий для проживания людей в нашем регионе, а также для привлечения частных инвестиций. Более того, я убеждён, что федеральный центр, стремясь выполнить эту задачу, не ограничиться данной целевой программой.

Безусловно, проекты, включённые в Программу, осуществляются в соответствии с установленным в нашей стране порядком. И, если нарушены сроки подготовки проектно-сметной документации, то и освоение выделенных капитальных вложений будет отклоняться от утверждённого графика, а в худшем случае проект может быть сорван

Подробнее читайте здесь.

фото: ГТРК "Карелия"

Шабанов рассказал о мечте пожить в кадетском училище

Представитель главы Карелии в Законодательном собрании Юрий Шабанов заявил, что не следует бояться отправлять детей в интернаты.

Об этом Юрий Шабанов заявил на заседании комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике регионального парламента в процессе обсуждения проблемы оптимизации учебных заведений.

"Не надо говорить: "Что это вы в интернат отправляете?" и так далее. Вы заедьте в этот интернат - кадетский президентский корпус. Да я сам бы мечтал в нем быть! Я пришел- я обалдел! Заедьте в то же кадетское училище республиканское. Там тоже условия нормальные. Поэтому, коллеги, вот дайте профессионалам делать дело! Сегодня министерство образования делает дело!", - заявил Шабанов в ответ на критику оптимизационных процессов в сфере образования республики.

Ранее жители поморского села Нюхча выступили против оптимизации сельского образования в Карелии и перевода своих детей в интернаты. Власти, в свою очередь, заявляли, что "ученики Нюхотской общеобразовательной школы, так же как и ученики других отдаленных школ, могут продолжить обучение в Президентском кадетском училище, кадетском корпусе им. А.Невского и иных образовательных учреждениях интернатного типа, но только по их собственному желанию".

Представители региональной антимонопольной службы рассказали, по какой схеме действовали петербургские фирмы, организовавшие картель для поставок медицинской техники в больницы Карелии. Подробнее

Министерство образования республики сообщило о планах по строительству новых учебных заведений и улучшению материально-технической базы нынешних школ. Подробнее

Бывший начальник управления Госавтодорнадзора по Карелии Рафаил Галикеев считает, что свидетели оклеветали его в суде. Подробнее

Главгосэкспертиза одобрила проект строительства нового аэровокзального комплекса в аэропорту Петрозаводска. Подробнее

Ограничения связаны с проведением культурно-массовых мероприятий 18 февраля, сообщили в мэрии Петрозаводска. Подробнее

ООО "Леспроминвест", купившее в конце 2018 года завод "Карелия-ДСП" у холдинга Segezha Group, планирует провести частичную модернизацию производства для выпуска новых видов продукции. Подробнее

Активисты КПРФ провели одиночные пикеты против закрытия школ в районах Карелии. Подробнее

Пресс-секретарь главы Карелии Марина Кабатюк рассказала о планах делегации республики на инвестиционном форме в Сочи. Подробнее

Карелиястат рассчитал среднюю стоимость приготовления порции блинов на Масленицу для жителей Карелии в этом году. Подробнее

Рост экономики России фиксируется уже третий год подряд, но он пока не ощущается гражданами России, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе выступления на пленарном заседании форума в Сочи 2019. Подробнее

УФАС по Карелии получило ряд жалоб от независимых АЗС, в которых предприниматели сообщили, что не могут выдерживать конкуренцию с крупными вертикально-интегрированными заправками, устанавливающими низкие цены на бензин. Подробнее

Министерство образования Карелии может лишить большинство районов республики дополнительной финансовой помощи, предусмотренной для устранения нарушений противопожарной безопасности, – из-за них школы не будут открыты 1 сентября. Подробнее

Сбербанк запускает линейку продуктовых решений, разработанную с учетом специальных потребностей самозанятых клиентов, в том числе бесплатный пакет услуг "Свое дело". Подробнее

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в четверг, 14 февраля. Подробнее

В АО "Прионежская сетевая компания" подвели итоги выполнения "Инвестиционной программы" за прошлый год. Подробнее

Фонд развития промышленности Республики Карелия заключил соглашение с Российским фондом технологического развития, которое даст возможность льготного софинансирования проектов по техническому перевооружению карельских компаний. Подробнее

На сегодняшний день заявки на участие в соревнованиях подали 6 женских команд по волейболу из Петрозаводска. Подробнее

Артист и эстрадный певец умер в Москве на 69-м году жизни. Подробнее

Уполномоченный по правам ребенка в республике Карелия Геннадий Сараев встретился с семьей Киселевых в Костомукше и обсудил меры помощи семье. Подробнее

Действующая система "Умный транспорт" будет усовершенствована, сообщили в мэрии Петрозаводска. Подробнее