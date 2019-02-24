Главные новости, которые вы могли пропустить

фото: "Столицы на Онего"

Стало известно, кто погиб в страшном ДТП под Крошнозеро

Авария унесла вчера, 23 февраля, жизни трех человек.

По сообщению читателей "Столицы на Онего", за рулём автомобиля "Лада Гранта находился бывший начальник Центра социальной работы Петрозаводска Александр Саукконен.

Пассажирами были его супруга и 9-тилетняя внучка. Саукконены направлялись в Финляндию, когда в них врезалась 30-летняя водитель "Сузуки". Девушка не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Саукконены погибли на месте.

Центр социальной работы Петрозаводска выражает соболезнования семье Александра и Людмилы Саукконен.

Напомним, смертельное ДТП произошло вчера в 7.20 на федеральной дороге Сортавала в Пряжинском районе.

фото: Столицы на Онего

Родные погибших в страшном ДТП под Крошнозеро сообщили о дате похорон

В страшной аварии в Карелии погиб бывший начальник Центра социальной работы Петрозаводска Александр Саукконен, его жена и их 9-летняя внучка.

В редакцию "Столицы на Онего" обратился сын погибших Александра и Людмилы Саукконен, дядя девочки и сообщил, что прощание состоится 27 февраля в 12.00 на улице Вольной,4.

"Моего отца знали по работе и очень уважали, и, может быть, кто-то захочет прийти проститься, - написал Андрей Саукконен, -

до Центра социальной работы папа работал много лет председателем профкома большого завода КСК-1, там было больше тысячи сотрудников, и практически со всеми он был хорошо знаком".

Напомним, смертельное ДТП произошло 23 февраля в 7.20 на федеральной дороге Сортавала в Пряжинском районе, недалеко от села Крошнозеро. Семья Саукконен с внучкой направлялись в Финляндию, когда в них врезалась 30-летняя водитель Suzuki. Девушка не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Саукконены погибли на месте.

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

ФОТО: Посмотрите, какую звезду сделали в Петрозаводске на 23 Февраля

В Петрозаводске в День защитника Отечества состоялся "звездный" флешмоб.

Ранее Карельский региональный центр молодежи приглашал всех желающих принять участие в "звездном" флешмобе к 23 Февраля.

И в День защитника Отечества все желающие стать участниками флешмоба собрались на Советской площади и создали "живую" звезду у "ног Куусинена".

Активисты выстроились в форме звезды и запечатлели праздничную композицию с квадрокоптера.



фото Карельского регионального центра молодежи



фото Карельского регионального центра молодежи

ВИДЕО: Иномарка подкинула на капоте женщину в Петрозаводске

На Древлянке молодой человек на иномарке сбил женщину на пешеходном переходе, сообщили в ГИБДД Карелии.

В Петрозаводске 23 февраля в 7.30 на Лососинском шоссе, в районе дома №30, 26-летний водитель автомобиля Skoda не уступил дорогу на пешеходном переходе 45-летней женщине.

В результате ДТП женщина получила травмы.

По факту ДТП проводится проверка.

фото: фото: kremlin.ru

"Ну, а что мы хотели в чётвертый срок Владимира Путина?"

Карельский политолог Реут проанализировал президентское Послание-2019.

Олег Реут считает, что год назад президентское Послание было совсем другим. Оно было представлено 1 марта – за 17 дней до перевыборов главы государства. Тогда Владимир Путин ничего не сказал ни про повышение пенсионного возраста, ни про изменение НДС. Он уклонился от разговора о важности увеличения экспорта (прежде всего, несырьевого), из России и привлечения в страну инвестиций и технологий, а также участия в глобальной интеллектуальной и цифровой жизни и прочих праздниках международного разделения труда.

Прошлогоднее Послание поразило совсем другие цели. Не обманчивые финансовые связи, оказывается, нужны России, не инвестиции и глобальные платформы, а чудо-ракеты. Именно на словах о ракетах, поражающих условного, но явно заокеанского противника, наполненный сенаторами, депутатами и министрами зал аплодировал больше всего. Аудитории предлагалась формула, в соответствии с которой миротворение западной, прежде всего американской, политической общественности не является необходимым средством перезапуска экономического роста.

Президентские выборы прошли. Прошла и своеобразно внедрённая пенсионная реформа. Был поднят НДС. Экспорт вырос, но только вооружений. Социально-экономическое положение большинства граждан ухудшилось. Доверие к институтам государственной власти уменьшилось. В таких условиях ежегодное обращение к Федеральному собранию должно было переключиться на новую повестку. Так и произошло.

Подробнее читайте здесь.

ВИДЕО: В Карелии иномарка вылетела с трассы в огород

В Янишполе Кондопожского района внедорожник вылетел с трассы в огород, пробил забор, задел "Газель" и перевернулся на крышу.

В минувшую субботу, 23 февраля, днем очевидцы запечатлели на видео последствия аварии, произошедшей в селе Янишполе Кондопожского района Карелии.

Внедорожник Subaru вылетел со скользкой дороги, пробил металлический забор, задел припаркованную во дворе частного дома "Газель", от удара перевернулся на крышу, чуть не задев стену дома.

На месте работали сотрудники ГИБДД, МЧС и "скорая".

Подробности ДТП устанавливаются.

Видео опубликовано в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".

фото: фото: Илья Тимин

В Петрозаводске 23 дома находятся в опасности

В 23 домах в центре Петрозаводска срок эксплуатации газового оборудования истек 20 лет назад.

В Петрозаводском городском суде рассмотрение иска прокуратуры к компании "Новые технологии управления" с требованием провести в 23 жилых домах диагностику газового оборудования, срок эксплуатации которого истек 20 лет назад, началось со скандала.

Иск прокуратуры во вторник на предварительном заседании начал рассматривать судья Павел Малыгин. По словам старшего помощника прокурора Петрозаводска Елены Егоровой, еще в 2017 году ООО "Новые технологии управления" было вручено представление надзорного ведомства.

- Установлено, что на протяжении полутора лет с момента вынесения первоначального требования прокурора о диагностике газового оборудования, нормативный срок эксплуатации которого истек, управляющей организацией так и не были проведены работы по диагностике – безопасно ли использовать данное оборудование в жилых домах либо нет? Срок эксплуатации данного газового оборудования истек на протяжении последних 10-20 лет, - сказала Егорова.

В определении прокуратуры речь идет о 23 домах в центре Петрозаводска, которые расположены на улицах Гоголя, Антикайнена и проспекте Ленина.

Почему сложилась такая ситуация, читайте в статье "Не дай бог взрыв…"

фото: Зарядная станция в Киркенесе/фото Валерия Поташова

"Самый экологический вид транспорта все еще остается для Карелии европейской экзотикой"

Журналист Валерий Поташов рассказал, как нефтяная страна Норвегия отказывается от бензина и дизеля, как в Мурманске появилась первая заправка для электрокаров и как в Карелии на протяжении нескольких десятков километров можно вообще не встретить ни одной заправки.

Зарядная станция для электромобилей в приграничном норвежском городке Киркенесе расположилась по соседству с местной церковью, однако желающих "заправить" электричеством свои "теслы" или "ниссаны" пока заметно меньше, чем посетителей храма в будний день.

По словам Финна Хельге Люнде, ставшего адептом электротранспорта еще в "нулевые", в небольшой коммуне Сер-Варангер, к которой относится Киркенес, сейчас насчитывается всего 35-40 электрокаров, но это будущее нефтяной страны, которая к 2025 году намерена полностью отказаться от машин с бензиновыми и дизельными двигателями.

Норвегия вместе со всей Северной Европой взяла курс на сокращение выбросов парниковых газов, которые грозят обернуться для планеты необратимыми изменениями климата.

Однако один из крупнейших поставщиков углеводородного топлива на европейский рынок явно стремится стать мировым лидером в продвижении экологических технологий. Бензин и дизель обложены в Норвегии огромными налогами, поэтому цены на них являются одними из самых высоких в Европе. На этом фоне владельцам электромобилей созданы отнюдь не рыночные преференции – они полностью освобождены от уплаты пошлины на ввоз машин в страну, они могут ездить в городах по выделенным полосам общественного транспорта, бесплатно парковаться и пользоваться паромами и платными дорогами. Тем самым норвежское государство фактически вынуждает своих граждан пересаживаться на электрокары.

Одной зарядки аккумулятора хватает в среднем на 350 километров, и норвежские владельцы электрокаров уже могут позволить себе поездку в Мурманск, где летом 2017 года открылась первая в российской Арктике зарядная станция для электромобилей.

С этой точки зрения, Карелия, которая пытается позиционировать себя как регион экологического туризма, пока не готова к приему путешественников на электромобилях.

Но есть все-таки одно место в Карелии, где зарядные станции есть и электрокары имеются.

Где находится эта территория с передовыми технологиями, читайте в статье Валерия Поташова.

ВИДЕО: В день защитника Отечества в Петрозаводске прогремел салют

Над городом в 21.00 раздались залпы праздничного салюта.

Фрагмент праздничного фейерверка запечатлел Карельский региональный центр молодежи.

Отметим, что ранее аналитическое агентство ТурСтат представило рейтинг городов России с лучшими праздничными салютами и фейерверками в День защитника Отечества.

В первую десятку городов с шикарными праздничными салютами и фейерверками 23 февраля вошли Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Владивосток, Новороссийск, Ростов-на-Дону, Петрозаводск, Хабаровск, Феодосия и Тула.

Стела в честь присвоения Петрозаводску почетного статуса до сих пор не установлена

В столице Карелии на презентации книги "Воинская слава Петрозаводска" вспомнили о том, что стела в честь присвоения городу почетного статуса до сих пор не установлена.

Политолог и публицист Олег Реут в своей статье вспомнил, что в команде советников предыдущего руководителя республики Александра Худилайнена было достаточно много странных персонажей. Но особо выделялся Борис Подопригора. Его представляли социологом, краеведом, журналистом, конфликтологом, военным переводчиком, сценаристом, политологом-востоковедом и даже почему-то литературным критиком.

"Чем он действительно занимался в кабинете на Ленина, 19, мало кто знал", - написал Реут.

"В приватных беседах Подопригора рассказывал историю о том, что карельские профессиональные историки многократно предпринимали усилия заручиться поддержкой президента России в присвоении Петрозаводску почётного звания "Город воинской славы", написал политолог, - но ничего у них не получилось. Все пояснительные записки блокировались на уровне соответствующих управлений администрации президента".

Однако только стоило советнику Худилайнена, социологу и краеведу Подопригоре взяться за это сложное дело, так сразу президентский указ был подписан. Смог, значит, журналист и конфликтолог так обосновать необходимость присвоения высокого звания, что не устоял глава государства.

6 апреля 2015 года в соответствии с Указом президента Российской Федерации № 178 "О присвоении г. Петрозаводску почётного звания Российской Федерации "Город воинской славы" "за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества", карельской столице было присвоено почётное звание "Город воинской славы".

Вспомнить о покинувшем столицу Карелии петербуржце Подопригоре пришлось в связи с презентацией книги "Воинская слава Петрозаводска", которая была подготовлена в соавторстве директором Национального музея республики Михаилом Гольденбергом и журналистом Юрием Шлейкиным и представлена заинтересованной публике.

Зал собраний Национального музея был полон.

О чем говорили собравшие на презентации книги, читайте здесь.

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