Что случилось в Петрозаводске и Карелии сегодня

фото: gazeta-licey.ru

В Петрозаводске под реконструкцию попадет прибрежная зона набережной Варкауса

Администрация Петрозаводска собирается включить в планы реконструкции Онежской набережной прибрежную зону набережной Варкауса.

Об этом говорится в проекте решения Петросовета, которое будет рассмотрено на ближайшей сессии.

Согласно документу, планируется передать в республиканскую собственность набережную Онежского озера для ее последующей реконструкции. В проекте указаны три участка набережной, протяженностью 2,5 километра, которые составляют основную часть прогулочной зоны – она заканчивается объектом "Пирамида".

Кроме того, под реконструкцию попадает прибрежная зона вдоль всей набережной Варкауса.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: mil.ru

Жителям Карелии покажут военный металлолом из Сирии

Эшелон Минобороны России с сирийскими трофеями прибудет в республику в последнюю декаду апреля.

В День защитника Отечества российское министерство обороны отправило по стране железнодорожный эшелон с трофеями из Сирии. Как утверждают в Минобороны, эта акция под названием "Сирийский перелом" проводится по решению президента Путина, которому, по всей видимости, нужно продемонстрировать согражданам свидетельства победы над террористами в маленьком ближневосточном государстве. Такими свидетельствами, по словам замминистра Андрея Картаполова, стали советский танк Т-55 и еще около пятисот образцов бронетанковой и инженерной техники, артиллерийского вооружения и самодельных взрывных устройств, захваченных российской армией у сирийских боевиков.

В последней декаде апреля эшелон Минобороны дойдет до Карелии. Судя по маршруту поезда, опубликованному на сайте министерства, первыми сирийские трофеи встретят жители Беломорска, куда железнодорожный состав прибудет из соседней Архангельской области.

Зачем руководству страны понадобился трофейный эшелон, читайте в статье "Трофеи вместо дорог и школ".

фото: © Егор Алеев/ТАСС

Следователь заинтересовался происхождением 5 млн рублей, которые жена Чичина принесла в суд в виде залога

Судья городского суда Петрозаводска Александр Мерков 22 февраля рассмотрел ходатайство о продлении ареста бизнесмена Чичина, которого обвинили во взятках.

Залог за Чичина вызвалась внесли его супруга - Татьяна Фомина. Женщина продемонстрировала купюры. После этого следователь поинтересоваться у нее происхождением принесенных денег.

"Снимается вопрос. Если, следователь, вас это интересует, вы, пожалуйста, проинициируйте данный вопрос", - посоветовал судья Александр Мерков представителю следственного комитета.

"А есть какие-то подтверждения того, что данные денежные средства являются подлинными", - спросил следователь Лапытько у залогодателя.

Подробнее читайте далее.

фото: © Сергей Коньков/ТАСС

Стали известны самые убыточные сферы бизнеса в Карелии в 2018 году

Наиболее убыточными в 2018 году стали восемь видов экономической деятельности, где сложился отрицательный сальдированный финансовый результат.

Это следует из отчета Карелиястата о финансовых результатах деятельности организаций за 2018 год.

Самый высокий показатель чистого убытка зафиксирован в обрабатывающих производствах – 49,8 млрд рублей. Ранее Минэк Карелии пояснял, что этот убыток сложился за счет показателей Онежского тракторного завода, который находится в процедуре банкротства. Причиной стало принятое в прошлом году решение Арбитражного суда о взыскании задолженности с концерна "Тракторные заводы" в пользу Внешэкономбанка. Поручителями по этой задолженности выступают все подразделения концерна, в том числе и ОТЗ.

Подробнее читайте на "Вестях Карелии".

фото: facebook Александра Лукьянова

Власти Петрозаводска ответили на обвинение в обмане бизнесмена при покупке здания

Администрация Петрозаводска заявляет, что не вводила в заблуждение предпринимателя Никиту Бокарева, купившего аварийное здание на Древлянке за 21,7 млн рублей.

Индивидуальный предприниматель Никита Бокарев приобрел на аукционе полуразрушенное здание на Березовой аллее за 21,7 млн рублей. После этого бизнесмен обратился в УФАС и потребовал отменить сделку, мотивируя решение тем, что городские власти ввели его в заблуждение относительно состояния объекта.

Как сообщили в пресс-центре мэрии Петрозаводска, участник аукциона Бокарев получал ключи от объекта на Древлянке и имел возможность ознакомиться с состоянием постройки. Также, как сообщили в горадминистрации, предпринимателю были предоставлены все необходимые документы, пишут "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Врачей из Карелии, которые проявили грубость к пациентке, лишат части премий

Министерство здравоохранения Карелии проверило Суоярвскую ЦРБ, сообщил глава ведомства Михаил Охлопков.

"Поручил провести проверку размещенной на одном из сайтов в сети Интернет информации об отказе в медицинской помощи жительнице Суоярви. Проверка в Суоярвской ЦРБ завершена. Врачам неврологу и терапевту в связи с нарушением организации помощи и допущенными деонтологическими нарушениями будут определены меры дисциплинарной ответственности, снижение и снятие стимулирующих выплат", - написал министр.

"Главный врач лично принесет извинения пациентке. С учетом ухудшения течения гипертонической болезни пациентке будет предложена госпитализация в целях подбора и коррекции терапии, поскольку на фоне проводимого лечения в настоящее время давление нестабильное. В период пребывания в стационаре пациентка будет осмотрена специалистами, а также будут проведены необходимые исследования", - добавил Охллопков.

О скандале сообщило издание "Руна". Так, на прошлой неделе стало известно, что жительница Суоярви, страдающая хроническим шейным остеохондрозом, во время очередного приступа записалась на прием к местному невропатологу. В период ожидания записи, у пациентки несколько раз сильно поднималось давление, поэтому ей приходилось вызывать на дом терапевта. Когда женщина пришла в назначенное время на прием к специалисту, выяснилось, что по ее номерку пришел другой человек. Представители суоярвской поликлиники объяснили это тем, что женщина вызывала в этот день на дом терапевта, поэтому ее запись к другому врачу аннулировали.

фото: © Фото ГУ МЧС России. Архив

Мужчина в Карелии на лесной делянке поджег вагончик с приятелями, один погиб

В Беломорском районе мужчина подозревается в убийстве, совершенном с особой жестокостью.

По данным Следкома Карелии, 24 февраля в ходе тушения пожара в вагончике на лесной дел янке в Беломорском районе обнаружено тело 37-летнего мужчины. После этого возбудили уголовное дело по ст. ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом").

По версии следствия, к смерти мужчины причастен 40-летний злоумышленник. Установлено, что подозреваемый с тремя знакомыми распивали спиртное в лесном вагончике. В это время между ними произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый разлил в вагончике горючую легковоспламеняющуюся жидкость и поджег ее.

"В результате произошел пожар, в котором один мужчина погиб, а двое других смогли покинуть помещение, один из которых получил термические ожоги", - отметили в ведомстве.

По делу проводятся следственные действия. В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

фото: администрация Петрозаводска

Жители поселка Карелии просят защитить их от агрессивных бездомных собак

В поселке Чална Пряжинского района Карелии жители боятся выходить на улицу из-за своры бродячих собак, хозяйничающих во дворах.

В редакцию "Столицы на Онего" обратились жители поселка Чална и попросили помочь достучаться до властей.

"Люди обращались к главе сельского поселения с просьбой отловить и поместить собак в приют, но реакции нет, - пожаловались активисты из Чалны. – Родители переживают за детей, в период, когда собаки начинают гулять, кобели очень агрессивные. Был случай, что собака бездомная накинулась на мужчину в подъезде".

В своем коллективном обращении к главе Чалнинского сельского поселения люди рассказали, что в поселке Чална на улице Светлой на территории домов №№8, 18, 20 и 22, а также на перекрестке улиц Лесная и Новая разгуливает стая бездомных собак, часто ведут себя агрессивно.

"Вечером 17 июня 2018 года во дворе дома №22 по ул. Светлая стоял жуткий лай и писк, - написали чалнинцы, - стая из 15 собак загрызла собаку, даже страшно представить, что они могут сделать с нашими детьми! Круглыми сутками стоит лай, в том числе и в ночное время. Залезают в мусорные контейнеры, растаскивают отходы. Когда стая собак на детской площадке, дети залезают куда повыше, лишь бы не достали. Бездомные псы являются разносчиками опасных болезней, многие из них смертельны. Заразиться можно, даже просто покормив бродячего пса, а ведь многие собаки свободно контактируют с людьми. В качестве туалета бездомные животные часто используют детские песочницы, что впоследствии делает их непригодными для посещений детьми".

Авторы и подписавшиеся под обращением жители Чалны просят местные власти принять меры по отлову собак, создающих угрозу безопасности жителей поселка.

фото: камера наружного наблюдения компании Sampo.ru

Передано в суд дело водителя большегруза, врезавшегося в толпу в Петрозаводске,

Прокуратура Петрозаводска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50-летнего жителя Прионежского района, сбившего насмерть женщину в ноябре 2018 года.

Как сообщается на сайте карельской прокуратуры, обвиняемый занимался перевозкой многотонных каменных блоков из Прионежского района. В ноябре 2018 года при выполнении очередного рейса на грузовом автомобиле с груженым прицепом на улице Ключевой водитель врезался в толпу пешеходов, когда они переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора.

Как установлено следствием, у автомобиля была неисправна тормозная система, допустимая масса перевозимого груза превышена более чем на 3,5 тонны, а общий вес машины составлял более 46 тонн.

Предупредить пешеходов о надвигающейся угрозе водитель не мог по причине неработающего звукового сигнала. Также были установлены и иные неисправности.

В результате ДТП 55-летняя женщина получила многочисленные травмы, от которых на следующий день скончалась в больнице.

Уголовное дело направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.

фото: Сергей Юдин

Политолог Реут рассказал, какими должны быть траты на поездки чиновников Карелии

Известный в республике политолог Олег Реут считает, что затраты на поездки карельских чиновников на мероприятия в другие регионы и страны должны быть "разумно минимальными".

Вопрос об эффективности участия правительственных представителей в разного рода инвестиционных форумах действительно является актуальным, и он будет вставать ещё не раз.

По мнению эксперта, для полного ответа его стоит разделить на две составляющие – затраты и результаты. Эффективность любого дела измеряется соотношением этих двух параметров.

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