Самые значимые события субботы

ВИДЕО: Глава МВД России сообщил о снижении тяжких преступлений в Карелии

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев проинспектировал реконструкцию ведомственных объектов, которые готовятся к 100-летию Карелии.

Колокольцев ознакомился с ходом реконструкции экспертно-криминалистического центра в Петрозаводске, а также посетил Медвежьегорский район, где побывал в районном отделе МВД, в котором сейчас завершается ремонт. Теперь в Медвежьегорске для удобства граждан все подразделения полиции сосредоточатся в одном здании.

В ходе совещания Владимир Колокольцев отметил, что оперативная обстановка в Карелии стабильная.

"Мы констатируем снижение таких тяжких преступлений, как убийства, разбойные нападения, квартирные кражи, хищения автотранспорта, то есть те виды преступлений, которые касаются каждого гражданина", - сказал Колокольцев.

фото: rusevik.ru

В подъезде жилого дома в Петрозаводске обнаружен труп мужчины

Тело 39-летнего мужчины обнаружили жильцы дома на Древлянке, сообщили в МВД Карелии.

Сегодня утром, 16 марта в 9.13, жильцы дома по улице Сыктывкарская на лестничной клетке между этажами обнаружили труп 39-летнего мужчины с признаками суицида.

О страшной находке жильцы сообщили в полицию.

"Труп не криминальный", - сказали в полиции.

фото: ГИБДД Карелии

ФОТО: В Карелии иномарка после столкновения улетела в реку

В Олонце неизвестный водитель на неустановленном авто столкнул иномарку в реку и скрылся с места происшествия, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую пятницу 15 марта в 16.55 в Олонце, в районе дома №1 по ул. Урицкого, неустановленный водитель, управляя неустановленной автомашиной, при выполнении левого поворота на регулируемом перекрестке, не предоставил преимущество в движении автомобилю Audi А4, двигавшемуся во встречном прямом направлении, совершил касательное столкновение, после чего автомобиль Audi совершил съезд в реку Мегрега.

Неустановленный водитель с места ДТП скрылся. В результате ДТП 31-летнему водителю автомобиля Audi была оказана медицинская помощь.

Обстоятельства ДТП выясняются.

фото: Столицы на Онего

Иномарка насмерть сбила 19-летнего жителя Карелии

В Лахденпохском районе произошло смертельное ДТП, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую пятницу 15 марта в 20.20 в Ланденпохском районе на 167 км а/д "Сортавала" Санкт-Петербург - Сортавала, 50-летний водитель, управляя автомобилем Ford Fusion совершил наезд на 19-летнего пешехода.

В результате ДТП, скончался до приезда скорой помощи.

Обстоятельства ДТП выясняются.

ВИДЕО: В ГИБДД рассказали подробности наезда на женщину в центре Петрозаводска

На проспекте Ленина иномарка сбила женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщили в ГИБДД Карелии.

Ранее сообщалось, что 15 марта в 12.12 в Петрозаводске на проспекте Ленина в районе дома №37, женщина, управляя автомобилем Ford Focus, при выезде с кольца не пропустила пешехода, которая пересекала проезжую часть по "зебре", и совершила на нее наезд.

Водитель, совершившая наезд, самостоятельно доставила пострадавшую в лечебное учреждение, откуда и сообщили в ГИБДД о факте ДТП.

В ГИБДД уточнили, что за рулем иномарки находилась 50-летняя женщина, а сбила она 72-летнюю горожанку.

Момент ДТП попал в объектив камеры наружного наблюдения компании "Сампо.ру".

ВИДЕО: В Карелии водитель грейдера сбежал с места ДТП

В объектив камеры наружного наблюдения попал момент, как в Медвежьегорске водитель грейдера совершил ДТП и уехал с места происшествия.

В минувший четверг, 14 марта, в 16.49 в Медвежьегорске водитель снегоуборочной машины при развороте задел автомобиль Niva и уехал с места происшествия.

Момент ДТП попал в объектив камеры наружного наблюдения компании "Ситилинк".

Видео размещено в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".

фото: Столицы на Онего

ФОТО: Уборщики мусора на Древлянке прорыли лаз к мусоропроводу

В Петрозаводске уборщикам мусора пришлось сделать в сугробе тропу, чтобы добраться до мусоропровода, так как обычный подход перекрывают водители, паркующие свои авто близко у подъезда.

В редакцию "Столицы на Онего" петрозаводчанин прислал фото, на котором запечатлел, как у дома №13 на улице Древлянка уборщики мусора сделали тропу в огромном сугробе, чтобы подойти к мусоропроводу.



фото Столицы на Онего

В комментарии к фото горожанин написал, что прорыть ход уборщикам пришлось из-за водителей, которые постоянно паркуют свои машины у подъезда, перекрывая подход, мешая всем – жильцам, врачам "скорой", не говоря уже о пожарных.



фото Столицы на Онего

фото: паблика ДТП Петрозаводска и Карелии

ФОТО: Петрозаводчанка ищет свидетелей, чтобы наказать мужчин, разбивших ее автомобиль

Девушка в Петрозаводске ищет очевидцев, которые видели, как на улице Ригачена оторвалась буксировочная сцепка у автобусов и разбила стекла в ее автомобиле.

"Ищу свидетелей, которые проезжали по ул Ригачина 5 марта в промежутке с 22.00 до 23.00 и видели, как один автобус осуществлял буксировку другого автобуса на перекрестке Державина-Ригачина в сторону газозаправки в направление движения Ключевая-Центр, - написала петрозаводчанка в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии". - Если у кого-то на видеорегистраторе есть сам факт буксировки, прошу откликнуться. Также молодой человек, который подошел к ним и спросил, как долго они будут преграждать проезд, прошу Вас откликнуться".

Девушка рассказала, что с ней произошла дикая история.



фото паблика ДТП Петрозаводска и Карелии

- Я возвращалась домой, ехала со стороны туркомплекса "Карелия" по улице Ригачина около 40 км/ч. Улица была пустая, не было встречных или впереди едущих автомобилей. В районе перекрестка по ул. Ригачина и ул. Державина на встречной мне полосе находилось два автобуса. Один автобус буксировал другой на повороте в сторону газозаправочной станции на перекрестке внизу Державина-Ригачина. Один из автобусов был прицеплен ко второму на тросе, они осуществляли буксировочные манёвры. В тот момент, когда я проезжала мимо них, у них порвался трос и что-то вылетело и разбило мне лобовое стекло, так же что-то разбило мне полностью заднее стекло моего автомобиля. Я услышала громкий хлопок, у меня на лобовом стекле появилась дыра, осколки лобового стекла мне ударили в лицо. Я закрыла глаза, стала медленно снижать скорость и затормозила ориентировочно около дома №38 по ул. Ригачина (около автомойка самообслуживания). Несколько минут я находилась в шоке от произошедшего, так как если бы эта железная часть (фото прилагаю) пробила бы насквозь лобовое стекло, меня могло бы убить. Когда я отошла от шокового состояния, я сразу же поняла, что какая-то часть от их буксировочного троса, болт или какая-то другая "железяка", повредили мне оба стекла в автомобиле. Так как кроме двух автобусов на улице не находилось ни одной машины, там нет домов и крыш, откуда мог прилететь "болт", единственная возможность, откуда это могло прилететь - от автобусов.



фото паблика ДТП Петрозаводска и Карелии

Я вышла из машины и направилась к двум автобусам, у которых в тот момент трос был разорван, водители в тот момент искали на дороге отвалившиеся части от их буксировочных приспособлений (трос, болты и прочее), на мои претензии, что их болт влетел мне в машину, они не отреагировали. А послали меня куда подальше. И снова продолжили закреплять трос, чтобы продолжить буксировку на повороте. После чего один отбуксировал другого на газозаправочной станцую. В тот момент, когда они снова пытались закрепить трос, подошел молодой человек, которому они мешали въехать или выехать, и спросил, как долго они тут еще будут. Я вызвала полицию. Пока я ждала сотрудников, один автобус уже уехал. Второй еще был на заправке. Сотрудники по какой-то причине не подошли к нему.

В настоящий момент водители автобусов отрицают факт буксировки.



фото паблика ДТП Петрозаводска и Карелии

Поэтому ищу свидетелей, которые просто видели факт, что автобуса стояли друг за другом и буксировали, которые даже устно без видеозаписей могут подтвердить этот факт.

Девушка пишет, что на фото она успела запечатлеть водителя, который крепил трос, но мужчина утверждает, что остановился там случайно.

фото: gov.karelia.ru

Обладает ли "Амкодор" достаточным объёмом собственных средств, чтобы успешно реализовать петрозаводский проект?

С проектом строительства в Петрозаводске завода по выпуску лесозаготовительной техники продолжают происходить загадочные истории.

Белорусский холдинг "Амкодор" чуть менее года назад заявил о намерении инвестировать 18 млрд российских рублей в проект создания завода с производством полного цикла машин для лесопромышленного комплекса.

ООО "Амкодор-Онего" выкупило производственный комплекс Онежского тракторного завода. Признанный банкротом ОТЗ был приобретён по итогам состоявшихся торгов.

Отмечалось, что будущая продукция будет "поставляться на конвейеры ведущих мировых производителей дорожно-строительной и лесозаготовительной техники", а объёмы выпуска лесных машин составят не менее 1000 единиц в год, что обеспечит предприятию "доминирующее положение на рынке лесопромышленной техники в России".

Собственно, с этого момента и следует начинать критический анализ белорусского проекта. Занимаясь исследованием региональных инвестиционных проектов уже более 20 лет, автор этих строк никогда не сталкивался с информацией о количестве работающих в республике лесозаготовительных машин "Амкодор". На лесозаготовке работают Valmet, Ponsse, Scania, Volvo и другие. Эти машины дешевле и надёжней аналогичной продукции минского предприятия.

Почему карельских лесозаготовителей заинтересуют новые белорусские машины? Тем более если учесть, что форвардер "Амкодор 2661-01" использует манипулятор 600-1Foresteri (Финляндия), а харвестер "Амкодор 2551-01" – харвестерную головку Kesla Foresteri 25RH (Финляндия). С компаниями, представляющими североевропейских партёров, налажено многолетнее сотрудничество, практической стороной которого являются выгодные условия по гарантийному и сервисному обслуживанию.

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фото: Столицы на Онего

Автоспецтранс объяснил, почему в одном из микрорайонов Петрозаводска переполнен контейнер с бумагой

Компания "Автоспецтранс" ответила на вопрос жителя Древлянки, который пожаловался, что на бульваре Интернационалистов стоит переполненный контейнер с бумагой и никто его не вывозит.

Ранее "Столица на Онего" сообщала, что жители домов на бульваре Интернационалистов обратились в редакцию и сообщили о невывозе контейнеров для раздельного сбора мусора.

На публикацию ответили в компании "Автоспецтранс".

"Компания "Калипсо", занимающаяся обслуживанием таких контейнеров, не смогла произвести выемку бумаги и картона из-за поломки накопителя, - пояснили в компании. - С начала марта специалисты "Калипсо" произвели 4 рейса с целью выемки бумаги, картона, стекла и пластика из установленных на Древлянке контейнеров для раздельного сбора. Накопитель, расположенный на бульваре Интернационалистов, пока остается заполненным из-за поломки днища. На следующей неделе его планируется вывезти на ремонт".

Также в ответе компании сообщается, что в рамках соглашения, заключенного между региональным оператором по обращению с ТКО "Автоспецтранс" и компанией "Калипсо" в феврале 2019 года на Древлянке была произведена установка 21 накопителя для раздельного сбора. Всего на сегодняшний день во дворах МКД этого микрорайона размещено 54 накопителя: 32 для макулатуры и 22 для пластика и стекла. Их содержимое вывозится на сортировочную линию. После сортировки и подготовки отходов к отправке (очистка, разделение по фракциям и прессование по кипам весом 300 кг) вторсырье транспортируется за пределы Карелии на перерабатывающие предприятия.

В случае преждевременного заполнения контейнеров для раздельного сбора мусора жители могут сообщать об этом напрямую специалистам компании "Калипсо" по номеру телефона: 8 -981—405-90-50.

Жители Древлянки интересуются, когда будут вывозить раздельно собранный мусор. Подробнее

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Уже завтра, 17 марта, состоится седьмой рейс компост-мобиля. Подробнее