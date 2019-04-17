Что случилось в Петрозаводске и Карелии 17 апреля

Новости по теме
Новости о задержании Александра Воронова и смене фото в профиле Артура Парфенчикова стали причиной полемики между Союзом журналистов и главой Карелии.
Во вторник появилась информация о задержании директора училища олимпийского резерва Александра Воронова. Впоследствии выяснилось, что таким образом следователи "пригласили чиновника на беседу" для дачи показаний по уголовному делу. На фоне первых сообщений в профиле Парфенчикова с официальной страницы "ВКонтакте" исчезла его фотография с Вороновым.
Вечером того же дня глава Карелии вернул фото обратно, заодно прокомментировав ситуацию.
"Сегодня без моего согласия была заменена фотография на аватарке, где мы вместе с экс-министром спорта Александром Вороновым играем в хоккей. Фото возвращаю. Однако, отмечу очередные некомпетентность и безответственность ряда средств массовой информации, которые весь день сегодня распространяли недостоверную информацию", - написал Парфенчиков.
Он добавил, что задержания, "а тем более ареста" (хотя об этом СМИ не писали) не было, а писать со ссылкой на "некий источник есть абсолютная глупость".
Председатель Союза журналистов Карелии Евгений Белянчиков ответил на эти обвинения.
"Что делать нам, простым журналистам, если никаких официальных комментариев по ситуации с "задержанием" экс-министра Воронова ни одно из ведомств за весь день не предоставило? Я, обычный журналист (знаю, что так делали и мои коллеги) пытался получить официальный, компетентный, достоверный комментарий у Следственного комитета, МВД, ФСБ, в пресс-службе правительства, у самого Александра Воронова. И так его и не получил. Вариантов ответов было два – либо "без комментариев", либо "мы не в курсе". Телефон экс-министра при этом был выключен.
Нам, карельским журналистам, раз уж шила в мешке утаить не удалось и факт инцидента с экс-министром стал известен, кажется, что данный факт должен был получить мгновенный комментарий со стороны пресс-служб силовых структур, чтобы не допустить слухов, домыслов и использования своих источников. Кстати, нас бы устроил любой ответ: что все этой фейк, неправда или что экс-министр не задержан, а просто дает показания. Но этих ответов мы не получили. Добавлю, что пресс-службы работают на деньги налогоплательщиков именно для того, чтобы и давать официальные комментарии. Вместо этого мы получили факт замалчивания одного из главных событий дня", - говорится в обращении Союза журналистов РК.
"Так разве журналисты, которые обязаны по долгу службы искать информацию любым возможным, доступным способом, виноваты в том, что факт общения экс-министра Воронова со следователями был подан так, как он был подан? Разве не силовые структуры и их пресс-службы поступили "некомпетентно и безответственно" по отношению к карельским изданиям и их читателям, нуждающимся в честной и точной информации? Разве не действия людей в погонах привели к тому, что журналисты были вынуждены искать свои, вероятно, не самые надежные источники, которые могли бы пролить свет на резонансную ситуацию?" – добавил Белянчиков.Смотреть подробнее
В Петрозаводске спасли девушку, которую пытался зарезать бывший молодой человек.
Видео нападения опубликовано на youtube-канале "Телеканал 360".
В аннотации указывается, что еще 1 апреля молодой человек пытался поквитаться со своей бывшей подругой во дворе ее дома. Девушка его недавно бросила, и он решил ей отомстить. Но соседи успели прийти на помощь и отогнать.
В МВД Карелии "Столице на Онего" пояснили, что факту нападения от потерпевшей поступило заявление в полицию.
"По итогам проверки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.115 УК РФ. Ведется дознание. Подозреваемый установлен и допрошен", - сообщает МВД.
Статья, которая инкриминируется злоумышленнику, звучит как "Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия".
Между тем, молодой человек, 1987 года рождения, ранее судимый, находится на свободе.
В Петрозаводске нападения на девушек с ножом уже происходили. Так, в октябре 2015 года юноша набросился на девушку прямо в центре Петрозаводска.
Кроме того, до сих пор продолжается следствие в отношении Ипатова, который обвиняется в убийстве двух женщин в карельской столицы осенью 2018 года.Смотреть подробнее
Смертельное ДТП произошло в Лахденпохском районе, сообщили а ГИБДД Карелии.
Трагическое ДТП произошло сегодня, 17 апреля, в 4.20 утра в Лахденпохском районе.
По предварительным данным на 220 км автодороги А-121 "Сортавала" 25-летний водитель автомобиля Lada Granta совершил наезд на опору уличного освещения. В результате столкновения с опорой транспортное средство опрокинулось, после чего произошло его возгорание.
Водитель погиб до приезда скорой медицинской помощи.Смотреть подробнее
На пожаре на Кукковке погиб человек, трое были спасены, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
Пожар произошел 17 апреля в 6.30 на ул. Мончегорской, 16.
Погиб один человек, спасены – три человека.
Причина, виновный, ущерб устанавливаются.
В группе "ДТП ПТЗ" появились видео с места происшествия.Смотреть подробнее
Журналиста и писателя доставили в больницу с подозрением на инсульт.
В столице Башкирии госпитализировали писателя Дмитрия Быкова. Публицист находится в нейрореанимации одной из уфимских больниц с подозрением на инсульт, пишет "Комсомольская правда".
"Сейчас с ним работают лучшие врачи больницы, на связи с руководством клиники и власти Башкирии, и министерство здравоохранения. Сейчас он в коме, точного диагноза пока нет, но доставили его с подозрением на инсульт", – сообщил "Комсомольской правде в Уфе" собственный источник.
Быков должен был выступить в Уфе 16 апреля, днем ранее он провел лекцию в Екатеринбурге. Об отмене выступления в столице Башкирии стало известно лишь за пару часов до начала мероприятия.Смотреть подробнее
В карельской столице 16 апреля был задержан экс-министр спорта, руководитель федерального училища олимпийского резерва Александр Воронов для дачи показаний.
Как сообщили в карельском управлении Следственного комитета, ведомство пока не намеренно комментировать какую-либо информацию, связанную с допросом Александра Воронова.
Напомним, утром во вторник его задержали у себя дома.
В следственном комитете и МВД Карелии задержание чиновника не комментируют.
Пока неизвестно, в рамках какой доследственной проверки или уголовного дела прошло задержание.
Воронов дал показания следствию и покинул здание следственного комитета. Его статус до сих пор неизвестен.
На телефонные звонки он не отвечает.
Воронов возглавлял министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Карелии до 11 марта 2019 года.
С 12 марта он возглавил Государственное училище олимпийского резерва, созданное в Кондопоге.Смотреть подробнее
Аэропорт, носивший название "Бесовец", вызывал нежелательные ассоциации с потусторонними силами.
На сайте Росреестра 16 апреля появилась информация о переименовании аэропорта.
"Интерфакс" пишет, что ведомство провело экспертизу, на основании которой аэропорт в Карелии получил новое название и стал просто аэропортом Петрозаводск.
О необходимости переименования говорили глава МВД Владимир Колокольцев и секретарь Совбеза Николай Патрушев. По их мнению, "Бесовец" вызывал нежелательные ассоциации с потусторонними силами.
Напомним, премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о переименовании трех российских аэропортов, в числе которых и наш.
Аэропорт "Петрозаводск" (Бесовец) теперь сменил "вывеску" на "Международный аэропорт Петрозаводск".
Проведённый "Столицей на Онего" опрос "Где вы предпочли бы видеть в Петрозаводске стелу воинской славы?" очень интересен по своим итогам.
Два ответа "Площадь Гагарина" (24%) и "Нигде" (24%) конкурируют в условной группе лидеров. При этом на них приходится практически половина всех полученных голосов.
Как считает политолог Олег Реут, стела "Город воинской славы" для участвовавших в социологическом изыскании граждан однозначно отождествляется с "административным памятником".
"Вариант с установкой на площади Гагарина – прямая и непосредственная референция на установку стелы "на показ", - пишет Олег Реут. - Неоднократно приходилось сталкиваться с комментариями и объяснениями, описывающими конструкцию "пусть все, кто приезжают в Петрозаводск, сразу увидят, что это – Город воинской славы". Данный вариант установки стелы – для приезжих, а не для горожан, не для их персонально преломлённой и ностальгически поддерживаемой памяти.
Опция "Нигде" фактически представляет собой отзеркаливание – озвучивание позиции, связанной с нежеланием значительной части горожан принимать "административный", а не народный памятник. Ведь в нём нет и никогда не будет памяти о родных и близких. Не будет искреннего гражданского ритуала и "стихийного" вспоминания".
По мнению политолога, проведённый "Столицей на Онего" опрос в очередной раз подтверждает, в какой непростой ситуации оказалась администрация Петрозаводского городского округа.
"Именно муниципальные власти несут основную ответственность за установку, охрану и содержание будущего памятника. Сегодня городская власть в действительности решает две крайне сложно сочленённые задачи – выделить место для сооружения стелы (пока всё идёт к тому, что она появится в Парке Победы (7%) – на пересечении пр. Карла Маркса и ул. Пушкинской) и переформатировать публичный дискурс, не просто примирив сторонников вариантов "Площадь Гагарина" и "Нигде", но и предложив им (а фактически всем горожанам) приемлемую формулу общественного согласия".
Подробнее читайте здесь.Смотреть подробнее
Бывшего директора ООО "Торговый дом Карелия-Маркет", которое проходит процедуру банкротства, требуют привлечь к субсидиарной ответственности по долгам компании на сумму 44,9 млн рублей.
Это следует из материалов Арбитражного суда Карелии, который рассматривает дело о банкротстве фирмы.
С заявлением о привлечении Сергея Авишева к субсидиарной ответственности обратился один из конкурсных кредиторов компании – ПАО "ТГК-1". Заявитель просит взыскать с экс-директора 44,9 млн рублей в пользу ООО "Торговый дом Карелия-Маркет", которое имеет долг перед "ТГК-1".
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".Смотреть подробнее
В распоряжении редакции "Столицы на Онего" оказались фото ремонта Дома офицеров с необычного ракурса.
Сегодня в Петрозаводске проводится ремонт Дома офицеров, который, по информации специалистов, планируется завершить к осени. В реставрацию объекта вложено около 90 млн рублей.
"После завершения ремонта там планируется разместить республиканское министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи, а также управление автомобильных дорог Карелии. Других планов нет", - сообщил Министр имущественных и земельных отношений Карелии Сергей Щебекин.
Ранее сообщалось, что в Карелии представители РПЦ заявили, что здание нынешнего Дома офицеров век назад было изъято у церкви, и по закону должно быть возвращено обратно.
Фото: Елена Трукшанина / "Столица на Онего"Смотреть подробнее
В Кондопожском районе 24-летняя девушка сбила 9-летнего велосипедиста, сообщили в ГИБДД Карелии. ПодробнееКомментарии: 9
Руководитель профсоюзов Карелии Илья Косенков попросил СМИ удалиться с рабочего совещания по итогам финансово-хозяйственной деятельности ООО "Санаторий "Марциальные воды". ПодробнееКомментарии: 8
Объединенная организация профсоюзов Карелии намерена выразить недоверие директору ООО "Санаторий "Марциальные воды" Зоряне Левиной. ПодробнееКомментарии: 3
В Кондопожском районе 24-летняя девушка сбила 9-летнего велосипедиста, сообщили в ГИБДД Карелии. ПодробнееКомментарии: 6
Трагическое ДТП произошло ранним утром в Лахденпохском районе, сообщили в ГИБДД Карелии. Подробнее
Жители Питкярантского района поехали на рыбалку на самодельном самоходе, сообщили в МЧС Карелии. ПодробнееКомментарии: 2
Администрация Петрозаводска опубликовала опрос о стеле воинской славы в восемью вариантами ее установки в городе. ПодробнееКомментарии: 4
Более 1,5 тысяч человек ответили на вопрос, где бы вы предпочли видеть в Петрозаводске стелу "Город воинской славы". ПодробнееКомментарии: 6
В Прионежском районе пенсионер устроил аварию с пострадавшими, сообщили в ГИБДД Карелии. Подробнее
Министр строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Александр Ломако заметил улучшение благоустройства улиц Петрозаводска благодаря программе "Комфортная городская среда". ПодробнееКомментарии: 7
Карелия за десять лет лишилась более 48 тысяч рабочих мест, выяснили федеральные эксперты. ПодробнееКомментарии: 3
Власти Карелии предприняли очередную попытку продать убыточные совхозы "Толвуйский" и "Ведлозерский", несмотря на заявленные планы провести их модернизацию. ПодробнееКомментарии: 4
Свое мнение о размещении форелевого хозяйства вблизи старинной карельской деревни мог высказать любой желающий. ПодробнееКомментарии: 4
Стоимость бензина двух марок в Петрозаводске за неделю выросла на 0,2%. ПодробнееКомментарии: 3
Депутаты Государственной думы приняли закон, ужесточающий условия госзакупок услуг в сфере отдыха и оздоровления детей. ПодробнееКомментарии: 1
Администрация Петрозаводска обязала желающих проводить перепланировку нежилых помещений в многоквартирных домах согласовывать весь процесс с мэрией. Подробнее
Геннадий Сараев считает, что перевод дошкольной группы с подвозом в деревню Ведлозеро не отвечает интересам детей. ПодробнееКомментарии: 7
"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в среду, 17 апреля. Подробнее
Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал законопроект об освобождении от уплаты НДФЛ граждан, оказавшихся «в трудной жизненной ситуации» и получивших право на "ипотечные каникулы". ПодробнееКомментарии: 3
Премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая с отчетом в Госдуме, поддержал идею использования материнского капитала на строительство жилья на садовом участке. Подробнее
Комментарии