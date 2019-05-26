Что случилось в Петрозаводске и Карелии 26 мая

фото: Столица на Онего

В Петрозаводске произошел пожар в Доме-интернате для ветеранов

На восьмом этаже в одной из комнат интерната загорелись постельные принадлежности и началось задымление; спасатели эвакуировали два этажа.

Сигнал о возгорании поступил на пульт спасателей сегодня в 9 часов 8 минут, сообщили в МЧС по Карелии.

Прибывшие на место спасатели обнаружили огонь и задымление в одной из комнат на восьмом этаже здания. В палате произошло возгорание постельных принадлежностей на площади один квадратный метр. Белье тлело и дымилось.

Как информирует МЧС, была произведена эвакуация 8 и 9 этажей. В 9-23 возгорание было ликвидировано.

Находившихся на двух этажах людей собрали в актовом зале на период, в течение котрого было организовано проветривание.

Погибших и пострадавших нет. Причины случившегося устанавливаются. На месте работают дознаватели.

фото: Кадр из видео/ [Рупор] Медвежьегорска / ВК

ВИДЕО: В Карелии депутат горсовета напал на человека и ударил его кулаком по голове?

Пользователи соцсети узнали в агрессоре медвежьегорского депутата, а в обидчике - работника местного Дома культуры.

На видеозаписи с камеры внутреннего наблюдения видно, как в фойе учреждения появляются два мужчины, между которыми, предположительно, происходит словесный конфликт. Один из героев видео показывает своему оппоненту сжатый кулак. Когда второй участник сцены отворачивается и пытается уйти, агрессор наносит ему удар в область левого виска кулаком правой руки. Далее запись, размещенная в паблике "[Рупор] Медвежьегорска" в соцсети "Вконтакте", обрывается.

Авторы поста называют имена предполагаемых участников конфликта. По их мнению, в роли агрессора выступает депутат Медвежьегорского горсовета Александр Плеханов, а в роли пострадавшего от удара оказался якобы заместитель директора Дома культуры по фамилии Белов.

Как сообщается в паблике, Плеханов ранее занимал должность директора местного ДК, а конфликт мог возникнуть из-за расхождения представлений двух мужчин о качестве ремонта кровли, произведенного в учреждении культуры ранее. По информации сообщества, конфликт возник непосредственно в фойе местного ДК.

"По мнению редакции, именно личное мнение господина Белова о качестве выполненных работ по ремонту кровли здания ДК и дало повод для нападения на него со стороны Александра Плеханова. Белов предпринял попытки отстоять документы, на которые покушался Плеханов, а именно акт экспертной организации о выявленных нарушениях и халатности, допущенных при ремонте кровли", - пишут авторы медвежьегорского паблика и утверждают, что отремонтированная ранее крыша ДК сейчас протекает.

фото: Кадр из видео/ ВК/ Артур Парфенчиков

ВИДЕО: Парфенчиков продегустировал еду на Фестивале охотничьих традиций

Глава Карелии Артур Парфенчиков попробовал блюда, представленные на Фестивале охотничьих традиций, и рассказал о впечатлениях на своей странице в соцсети.

Артур Парфенчиков разместил на личной странице в соцсети ролик, на котором запечатлен процесс дегустации им одного из блюд, представленных на Фестивале охотничьих традиций.

"Вкусно?", - спрашивает губернатора голос за кадром. "Да!", - отвечает Парфенчиков.

"На фестивальном конкурсе поваров лучших определить просто невозможно. Всё очень вкусно! И вообще, на Фестивале охотничьих традиций всё было здорово!", - написал Артур Парфенчиков.

Фестиваль охотничьих традиций проходил 25 мая в Чалне. В программе праздника были заявлены конкурс поваров с дегустацией охотничьей похлебки, конкурсы охотничьих трофеев и собак охотничьих пород, а также ряд мероприятий для детей.

фото: pixabay.com

Новая неделя в Карелии начнется с дождей

О погоде на 27 мая рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В понедельник в районах Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов ночью умеренный дождь, днем небольшой, местами умеренный дождь.

Ветер по южным районам юго-западный, западны; по северным районам северо-восточный, северный умеренный.

Температура воздуха ночью: +3, +8 градуса. Днем: +8, +13 градусов,на юге местами до +16 градусов.

В Петрозаводске будет тоже облачно с прояснениями. Ночью умеренный, днем небольшой дождь.

Ветер юго-западный, западный умеренный.

Температура воздуха ночью: +5,+7 градусов. Днем: +13, +15 градусов.

фото: ТАСС

ВИДЕО: Парфенчиков решил заняться выращиванием кедра

Глава Карелии Артур Парфенчиков пообещал высадить в республике сотню кедров и уже начал раздавать семена этих деревьев.

"К юбилею Карелии хотим высадить аллею кедров – 100 деревьев!", - сообщил Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

Глава Карелии прикрепил к посту видео под названием "Пробуем заняться разведением кедра!". На кадрах любительской записи Парфенчиков во время Фестиваля охотничьих традиций раздает желающим семена кедра. В это же время вице-премьер карельского правительства Дмитрий Родионов зачитывает собравшимся инструкцию по проращиванию кедровых семян.

"Будем выращивать карельские кедры, специалисты говорят, что приживутся!", - написал Артур Парфенчиков.

фото: ГКУ РК "ОПС по Кемскому району" / ВК

ФОТО: Спасатели опубликовали впечатляющие снимки пожара в Кеми

Огонь уничтожил неэксплуатируемое строение в Кеми; снимки с места происшествия попали в Сеть.

Кемские спасатели разместили в собственном паблике хронику борьбы с огнем, который охватил нежилое здание.

Как информирует сообщество, пожар в неэксплуатируемом строении по адресу ул. Калинина дом 4 произошел днем 24 мая. На место происшествия выехали подразделения ГКУ РК "ОПС по Кемскому району" в составе 11 человек и 3 единиц техники.

Ранее сообщалось, что строение сгорело. Погибших и пострадавших в огне нет. Причины случившегося выясняются.

фото: pixabay.com

В выходные горели дома в Сортавале и поселке Ляскеля

Для ликвидации этих двух пожаров были использованы силы более двух десятков спасателей.

25 мая в 13:59 пожарно-спасательные подразделения Питкярантского района в составе 12 человек и 3 единиц техники привлекались для ликвидации пожара в жилом доме по адресу: Питкярантский район, п. Ляскеля, ул. Садовая, д. 17.

В 16:10 пожар был ликвидирован. Погибших и пострадавших нет.

В МЧС сообщили, что в результате пожара были повреждены две комнаты. Одна - на площади 6 кв. метров, вторая- на площади трех кв. метров. Причина случившегося и виновные устанавливаются. Ущерб также уточняется.

26 мая 05:10 пожарно-спасательные подразделения Сортавальского района (11 чел., 3 ед. техники) привлекались для ликвидации пожара в жилом доме по адресу: Сортавала, ул. Октябрьская, д. 15. В 06:40 пожар удалось ликвидировать.

Погибших и пострадавших нет. Горевшее здание являлось жилым деревянным домом. Постройка значительно повреждена, сообщили в министерстве.

фото: Столица на Онего

Экономика Карелии продолжает приносить очередные разочарования экспертам

Политолог и публицист Олег Реут считает, что "новости из будущего" по поводу проектов в экономике Карелии из раза в раз оборачиваются неприятным обманом надежд.

Уже который год жители Карелии слышат, что изоляция от европейской и глобальной экономики помогает сконцентрироваться, инвестировать, догонять и перегонять. Но, как справедливо отмечает главный экономист Европейского банка реконструкции и развития Сергей Гуриев, "никакой автомобиль, телефон, продукт сегодня нельзя создать в изоляции, особенно в такой, как ни странно, относительно небольшой экономике, как российская". А если вспомнить, что карельская экономика – это менее 1% от общероссийской, то вызовы самоограничения и изоляции становятся на порядок существеннее. И здесь никакие "новости из будущего" не помогают. Одни разочарования будут неизбежно наслаиваться на другие.

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Куда пойти в Петрозаводске 26 мая: Вас ждет Город мечты, Звезда Карелии и Хрюшер

Афиша культурных событий карельской столицы на воскресенье.

Ярмарка HOBBY МАРКЕТ – площадь Кирова

С 11.00 до 21.00.

Мастера-участники ярмарки вручную и с душой подготовили множество небывалых вещиц: натуральная косметика, украшения из камней, бисера, эпоксидной смолы, кожи, флорариумы, деревянные и вязанные игрушки для детей, детский текстиль, вязаные шарфы, предметы декора, плетеные корзинки, тапочки из войлока и сладости.

Традиционно на ярмарке пройдут творческие мастер-классы, где каждый сможет своими руками создать шедевр, подарить и оставить его на память.

Картина Маслом – ул.Красноармейская,6

11.00 - 14.00. Мастер-класс по масляной живописи – Сирень.

Взрослые и дети 8+

День возвращенной книги

26, 27 и 28 мая в муниципальных библиотеках пройдут Дни возвращенной книги.

В этот период с горожан не будут взиматься пени за задержку книг, взятых ранее. Акция приурочена к Общероссийскому Дню библиотек, который отмечается 27 мая.

Семейный фестиваль "Город моей мечты" – площадь Кирова и Стадион "Юность"

С 11.00 до 21.00.

Большой семейный праздник приурочен к Международному Дню защиты детей.

В центре Петрозаводска состоятся звездные выступления, бал кадетов, театральные постановки, флешмобы, мастер-классы, спортивные соревнования, игры, выставки, концерты и детская дискотека.

В 12.30 начнут работу "Патриотический квартал", "Детская площадка", "Велосипедный парк", "Творческий проспект", "Здоровый бульвар", "Добрый район", "Ярмарочный двор", "Национальный проспект", "Соборная улица" и "Спортивный стадион".

В 13.45 впервые по площади Кирова пройдут семьи с детьми в национальных костюмах, коллективы детских садов и школ, общины и диаспоры.

Танцевальный турнир "Звезда Карелии-2019" – водно-спортивный центр "Акватика" (ул.Пушкинская,7)

С 9.00 до 19.00.

Состоится великолепное танцевальное событие.

Мастер-класс от барабанщиков "DRUMMers PARTy" – площадь Кирова

С 11.00 до 21.00

Мастер - классы от профессиональных барабанщиков, презентации школ барабанов, показательные выступления учеников и интерактивы - и это все днем! А самое зрелищное - кавер-шоу барабанщиков на площади Кирова - вечером!

Физкультурно-спортивный праздник для детей с ОВЗ - стадион Юность (Карла Маркса, 4)

С 10.00

Концерт индийского танца - Детская музыкальная школа (ул.Московская,12)

В 16.30

Коллектив индийского танца "Ситара" приглашает концерт.

Вход на мероприятие по пригласительным билетам. Форма мероприятия Donation, то есть добровольный благотворительный взнос от 200 рублей (на покрытие аренды зала).

Рок-группа "Хрюшер" – презентация нового альбома – клуб "Культура" (Дзержинского,3)

18.00

Это новая классная группа из родного Петрозаводска. Новый альбом. Новый мир. Новый хрю!

Хрюшер - это быстрый, грязный и мелодичный рок.

Вход: 150 рублей

фото: Столица на Онего

"В той или иной мере происходит радикализация уличной активности"

Социологи зафиксировали значимые изменения в массовом сознании россиян – запрос на перемены.

Весенние акции протеста в разных городах России только подтверждают наблюдение о локальном характере выступлений граждан, полагающих, что их законные права в чём-то нарушены. Сейчас одновременно в разных концах страны идут митинги куда многочисленнее, чем, например, в предвыборный период 2017-2018 гг. Причём, по мнению политических обозревателей, меняется их качество – людей не смущает отсутствие согласований. Это означает, что в той или иной мере происходит радикализация уличной активности.

На этом фоне Комитет гражданских инициатив опубликовал итоги исследования, выявившего, как утверждают его авторы, "потенциально значимые изменения в массовом сознании, которые ведут к перелому сложившихся трендов". Так, например, в настоящее время перемен хотят уже почти 80% респондентов.

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