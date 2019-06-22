Главные новости сегодняшнего дня

фото: Столица на Онего

ФОТО: В Петрозаводске в День памяти и скорби прошли торжественные мероприятия

У Вечного огня в Петрозаводске 22 июня прошли акции "Горсть памяти" и "Свеча памяти".

Суббота, 22 июня – День памяти и скорби. Ровно 78 лет назад началась Великая Отечественная война. По всей стране сегодня проходят траурные мероприятия в память о тех, кто не вернулся с фронта.



В Петрозаводске у Вечного огня в 12.00 на пл. Ленина прошла республиканская памятная акция "Свеча памяти" и всероссийская военно-патриотическая акция "Горсть памяти".

Воинские кисеты с землей будут помещены в гильзы артиллерийских снарядов и переданы в Главный храм Вооруженных сил РФ.

Смотрим фото.

фото: Кадр из видео

ВИДЕО: Следком Карелии разыскивает мужчину, подозреваемого в особо тяжком преступлении

Камера запечатлела мужчину у дома №5 по ул. Державина, сообщили в Следкоме Карелии.

Устанавливается личность мужчины, возможно, причастного к совершению особо тяжкого преступления, который запечатлён 9 февраля на видеозаписи у дома №5 по ул. Державина.

Всех, кому что-либо известно о личности или местонахождении разыскиваемого, Следком Карелии просим сообщать по телефонам: 78-05-81, 73-93-64, 73-94-94, 73-93-73.

фото: Кадр из видео

ВИДЕО: В Петрозаводске женщина пострадала в ДТП с участием пожарной машины и легковушки

ДТП произошло утром 22 июня на пересечении улиц Гоголя и Красноармейской, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 9.29 на пересечении улиц Гоголя и Красноармейской автомобиль пожарной службы столкнулся с автомобилем Lada Largus.

В результате столкновения пострадала женщина. Удар пришелся на заднюю часть Lada, где и сидела 45-летняя пассажирка.

Женщину госпитализировали.

Подробности ДТП выясняются.

Камера наружного видеонаблюдения "Сампо" запечатлела момент ДТП.

фото: Галина Бибикова

ФОТО: В Карелии пошли первые грибочки

Жительница Муезерского района уже сходила в лес за грибами.

Жительница п. Ледмозеро прислала фото грибочков.





Женщина сходила в лес 21 июня и запечатлела на камеру первые грибы.

фото: Столица на Онего

Жильцов общежития в Петрозаводске суд начал выселять на улицу

Компания "Петрозаводскстрой", владеющая зданием общежития по улице Володарского,44, начала через суд выселять на улицу жильцов, у которых закончился договор коммерческого найма.

Состоялись первые судебные заседания по принудительному выселению жильцов из общежития на улице Володарского, 44 в Петрозаводске. 15 мая судья Петрозаводского городского суда Илона Шишкарева вынесла первое решение: выселить Нину Т. 1958 года рождения из жилого помещения на улице Володарского, 44 без предоставления иного жилого помещения. Взыскать с Нины Т. 6 тысяч рублей госпошлины в пользу ЗАО "Петрозаводскстрой".

С этим решением суда и пришла пенсионерка Нина в редакцию "Столицы на Онего". Вместе с ней приехала также и Юлия Прокопьева, которой еще только предстоит пройти через суды.

Теперь для них перспектива оказаться на улице стала самой настоящей реальностью.

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фото: ГТРК Карелия

Спецназ ворвался в дом фермера Ириады Шалак

Минсельхоз Карелии не имеет никаких претензий к фермеру Ираиде Шалак, Артур Парфенчиков просил сменить меру но при этом ее задерживал спецназ, а суд арестовал по обвинению в мошенничестве с грантами господдержки.

"Мне рассказал все папа: меня дома не было, я была в Петрозаводске. Говорит, это произошло в 6 утра 13 июня. Нам стали резко стучать в двери люди в масках с пистолетами и автоматами. Естественно, зашли. Спали дети. Они всех своим поведением разбудили. Потом стали по всем комнатам искать какую-то информацию, хотя мама им сказала, что у нее кабинет в одной комнате и можно больше нигде не искать, не надо пугать детей. Забрали все вещи, даже детский компьютер, винчестер, мой личный, для работы. Хотели еще детские телефоны забрать, но мы их отстояли", – рассказала дочь фермера.

Эту историю "Столице на Онего" рассказала Ксения, дочь председателя сельскохозяйственного потребительского кооператива "Олонец-Агро", фермера из деревни Рыпушкалицы, лауреата 2018 года Ираиды Шалак, которая была задержана, а впоследствии по ходатайству сотрудников следственного управления МВД Карелии арестована судом по обвинению в совершении мошенничества (ч.4 ст.159 УК РФ). В настоящее время женщина находится за решеткой, адвокаты готовятся обжаловать это решение в вышестоящей инстанции.

Информация об аресте Шалак была опубликована на сайте МВД Карелии во вторник, 18 июня.

"Сотрудники полиции выявили факт хищения бюджетных денег при реализации федерального проекта по развитию агропромышленного комплекса у фермера в Олонецком районе, – говорится в сообщении ведомства. – Мошенничество инкриминируется 52-летней жительнице Олонецкого района, которая является главой крестьянского хозяйства".

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фото: Столица на Онего

ФОТО и ВИДЕО: По Петрозаводску проехались танки и бронетехника

В Петрозаводск прибыла военная техника для репетиции военно-исторического парада ко Дню города.Военная техника будет ездить по городу 23, 25 и 27 июня.

Вечером 21 июня в Петрозаводск въехали танки и бронетехника для репетиции парада, который пройдет 29 июня. Жители города наблюдали за происходящим.

По центральным улицам к пл. Кирова двигались боевой танк Т-34 времен Великой Отечественной войны, модернизированные танки Т-72 и пушки на тягачах. Кроме того, петрозаводчане увидели в центре города систему залпового огня "Град".

В военном параде в Петрозаводске примут участие более 500 военнослужащих Западного военного округа, представителей региональных силовых ведомств, воспитанников петрозаводского президентского кадетского училища и юнармейцев.

Генеральная репетиция парада назначена на вечер 27 июня.

Смотрим фото и видео.

фото: Елена Трукшанина

Появились фото ДТП с участием пожарной машины в Петрозаводске

ДТП произошло утром 22 июня на пересечении улиц Гоголя и Красноармейской, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 9.29 на пересечении улиц Гоголя и Красноармейской автомобиль пожарной службы столкнулся с автомобилем Lada Largus. Травмирована и госпитализирована 45-летняя женщина.

фото: Кадр из видео

ВИДЕО: Парфенчиков вместе с горожанами наблюдал за репетицией парада в Петрозаводске

В Петрозаводск 21 июня прибыла военная техника для репетиции военно-исторического парада ко Дню города.

Вечером 21 июня в Петрозаводск въехали танки и бронетехника. Жители города наблюдали за происходящим. Глава Карелии выложил в соцсети видео репетиции.

"На пл. Кирова сегодня вечером было многолюдно – горожане наблюдали за репетицией военно-исторического парада, посвященного 75-летию освобождения Петрозаводска от фашистских захватчиков. Генеральная репетиция намечена на вечер 27 июня", – подписал видео в Instagram Артур Парфенчиков.

По центральным улицам к пл. Кирова двигались боевой танк Т-34 времен Великой Отечественной войны, модернизированные танки Т-72 и пушки на тягачах. Кроме того, петрозаводчане увидели в центре города систему залпового огня "Град".

В военном параде в Петрозаводске примут участие более 500 военнослужащих Западного военного округа, представителей региональных силовых ведомств, воспитанников петрозаводского президентского кадетского училища и юнармейцев.

Механизированную колонну возглавит танк Т-34, за ним пройдут боевые автомобили УАЗ" и "Тигр", танки Т-72Б-3, реактивные системы залпового огня "Град". Воздушная часть парада будет представлена вертолётами Ми-8, Ми-28, истребителями МиГ-31БМ и Су-35.

фото: Столица на Онего

ФОТО и ВИДЕО: Ночью в Петрозаводске такси наехало на барьерное ограждение

ДТП произошло 22 июня на ул. Красноармейской.

По информации "ДТП ПТЗ", авария произошла в 1.32 на ул. Красноармейской, у дома №2.

Автомобиль Renault Logan службы такси двигался со стороны Комсомольского пр. В начале ул. Красноармейской Renault сбил дорожный знак и заехал на металлическое барьерное ограждение, разделяющее транспортные потоки.

Транспортное средство и дорожный знак полулучили механические повреждения.

Видеокамера компании "Ситилинк" запечатлела момент ДТП.





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