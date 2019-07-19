Что случилось в Петрозаводске и Карелии 19 июля

фото: © REUTERS/Evgenia Novozhenina

Председатель Центробанка прибыла в Петрозаводск

Руководитель Центробанка Эльвира Набиуллина прибыла в пятницу в карельскую столицу.

Для передвижения Набиуллиной заказан Lexus премиум-класса.

Председатель Банка России прибыла в Петрозаводск утром в пятницу. Предполагается, что глава Центробанка проведет совещание в Национальном банке Карелии, у здания которого в настоящий момент дежурят полицейские наряды.

Кроме того, Набиуллина планирует посетить остров Кижи.

"Председатель Банка России принимает участие в очередном заседании Межбанковского валютного совета Союзного государства Российской Федерации и Республики Беларусь. Мероприятия традиционно проходят в разных регионах Беларуси и России, предыдущее состоялось в Гомеле в мае этого года, текущее 51-е заседание проходит в республике Карелия", - сообщили в пресс-служба Банка России.

фото: "Столица на Онего"

Все имущество осужденного за взятки и педофилию экс-депутата Романова выставили на торги

Имущество бывшего депутата и бизнесмена Ивана Романова, осужденного за взятки и педофилию, на сумму почти в 12,5 млн рублей будет выставлено на торги, сообщили в управлении службы судебных приставов Карелии.

В отдел судебных приставов по особым исполнительным производствам УФССП Карелии 18 июня 2018 года поступил исполнительный документ о взыскании с Романова штрафа, назначенного в качестве наказание за уголовное преступление, в размере 16,5 млн рублей.

В 60-дневный срок для добровольного исполнения требований исполнительного документа должник штраф не оплатил.

В сентябре 2018 года судебный пристав наложил арест на квартиру и нежилые помещения - гаражный бокс и подсобное помещение, принадлежащие должнику Романову на праве собственности.

Специалисты оценили квартиру и хозяйственные помещения на сумму немногим более 10 млн рублей, гаражный бокс в 1,4 млн рублей, моторное судно Prestige-32 2008 года постройки в 1,035 млн рублей.

По истечении 10 дней имущество будет предано на торги. Стоимость всего перечисленного имущества должника Романова покрывает бОльшую часть задолженности в пользу государства.

Напомним, в 2016 году по делу о педофилии Романов был признан виновным в сексуальных связях с курсантами Петрозаводского речного училища Кроме того, суд вынес ему приговор за пособничество при получении взяток бывшим директором музея "Кижи" Андреем Нелидовым. По совокупности приговоров Романову назначено наказание в виде лишения свободы на 21 год и 16,5 млн. рублей штрафа.

фото: Кадр из видео

ВИДЕО: Поезд насмерть сбил женщину на переезде в Петрозаводске

Сегодня утром под колесами поезда погибла 47-летняя женщина, сообщили в транспортной прокуратуре Карелии.

В пятницу 19 июля в 7.06 на ж/д переезде на улице Достоевского женщина 1971 года рождения в наушниках пересекала ж/д пути.

Машинист электропоезда сообщением "Петрозаводск-Медвежьегорск", заметив человека на путях, подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось, так как петрозаводчанка не услышала и не увидела приближающуюся опасность.

По информации прокуратуры, пострадавшая скончалась от травм до приезда скорой помощи на месте происшествия.

На месте работают следователи. Проводится проверка.

Камера наружного видеонаблюдения "Ситилинк" запечатлела момент произошедшего.

ВИДЕО: В драке у одного из клубов Петрозаводска серьезно пострадал молодой человек

Пострадавший опознал в избившем его мужчине брата титулованного спортсмена Джахангира Кадашева.

В Петрозаводске произошла очередная драка возле одного из ночных заведений, в которой серьезно пострадал молодой человек. Как рассказала "Столице на Онего" руководитель пресс-службы МВД Карелии Александра Воронченко, ранним утром 14 июля в полицию поступило сообщение из городской больницы скорой медицинской помощи о том, что к ним поступил мужчина 1986 года рождения, которому был поставлен предварительный диагноз "перелом лицевых костей". Правоохранительным органам удалось выяснить, что пострадавший получил травмы во время уличного конфликта. Полиция установила второго участника драки, который, по словам Александры Воронченко, уже дал признательные показания. Против него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

Между тем журналистам портала "Карелия. Ньюс" удалось пообщаться с пострадавшим в драке, который утверждает, что опознал в избившем его молодом человеке Джаваншира Кадашева, брата известного в республике мастера боевых искусств Джахангира Кадашева. Мастер спорта по карате и самбо ожидает сейчас суда по уголовному делу, возбужденному по другой драке, которая произошла в Петрозаводске в прошлом году.

Напомним, на рассмотрении городского суда карельской столицы сейчас находится иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, который Джахангир Кадашев предъявил онлайн-изданию "Карелия. Ньюс". Поводом для иска послужила статья редактора издания Евгения Белянчикова "Эхо Кондопоги. Группа кавказцев провоцирует в Петрозаводске новый межнациональный конфликт", опубликованная на этом сайте в конце августа прошлого года.

Речь в статье Белянчикова как раз шла о драке на улице Варламова между Джахангиром Кадашевым и одним из жителей карельской столицы. Его жестокое избиение попало в камеры видеонаблюдения, сюжеты федеральных телеканалов и стало причиной возбуждения уголовного дела в отношении спортсмена.

Выясняя подробности драки, Евгений Белянчиков поговорил с охранниками городских увеселительных заведений и несколькими сотрудниками силовых структур, которые, как написал в статье журналист, на условиях анонимности рассказали ему о группе молодых кавказцев, регулярно устраивающих потасовки в злачных местах. Причем, по словам собеседников Белянчикова, молодые люди избивают "только русских пацанов", провоцируя тем самым межнациональный конфликт, и эти утверждения легли в основание иска спортсмена Кадашева. Один из сотрудников охранной фирмы Василий Барышников выступил 2 июля в суде в качестве свидетеля ответчика и заявил, что у братьев Кадашевых и их друзей не раз возникали конфликты в увеселительных заведениях Петрозаводска.

фото: © Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

В Петрозаводске изменится схема движения транспорта

Предполагаемые ограничения вступят в силу 9 августа, сообщили в мэрии Петрозаводска.

С 9 августа будет запрещена остановка по нечетной стороне Первомайского пр. (от ул. Железнодорожной до ул. Сорокской) и по четной стороне ул. Пограничной (от дома № 52 до Яковинского пр.). С этой же даты в ночное время (с 00.00 до 6.00) будет запрещена остановка по четной стороне пр. Ленина на участке от Онежской наб. до дома № 2.

Администрация города просит водителей проявлять внимательность и руководствоваться установленными дорожными знаками.

фото: спасательный отряд Костомукши

Совершивший смертельное ДТП житель Карелии будет содержать детей погибшего до их совершеннолетия

Житель Костомукши, совершивший смертельное ДТП, возместил расходы Пенсионного фонда детям погибшего, сообщили в прокуратуре Карелии.

Решением суда по иску прокурора Костомукши с виновника дорожно-транспортного происшествия взысканы расходы Пенсионного фонда на выплату пенсий.

В 2017 году в Костомукше в результате лобового столкновения двух автомобилей погибли три человека. На иждивении одного из них находились двое несовершеннолетних детей.

В ходе проверки прокуратура установила, что решениями Пенсионного фонда Костомукши детям погибшего назначены страховые пенсии по случаю потери кормильца с учетом федеральной социальной доплаты к пенсиям. Общая сумма выплат составила более 326,8 тысячи рублей.

Прокурор города обратился в городской суд Костомукши с исковым заявлением о взыскании понесенных расходов в порядке регресса с водителя, который был признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшего смерть трех лиц, поскольку в результате противоправных действий ответчика нарушены интересы Российской Федерации в лице подразделения Пенсионного фонда.

Судом исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Апелляционной инстанцией решение Костомукшского городского суда оставлено без изменения, исполнение решения суда поставлено прокуратурой на контроль.

Напомним, смертельное ДТП произошло 29 октября 2017 года на автодороге "Кочкома-Госграница", в районе СОТ "Хвоинка", водитель автомобиля Volvo при обгоне совершил лобовое столкновение с "ВАЗ-2115", в котором находились 5 человек.

В результате лобового столкновения три человека погибли: девушка 1984 года рождения, молодой мужчина (возраст неизвестен) и водитель 1994 года рождения. Все они находились в автомобиле ВАЗ 2115.

Еще три человека с травмами были госпитализированы в больницу.

фото: коллаж "Столица на Онего"

Владелец кабельной сети "Ника" признан банкротом

Хозяин карельской кабельной сети "Ника", бизнесмен из Мурманска, Василий Пимин признан банкротом; петрозаводский менеджмент компании, предположительно, отстранен от дел.

По имеющейся у "Вестей Карелии" информации, 18 июля в петрозаводский офис кабельной сети "Ника", располагающийся на Кукковке, приехали представители мурманского руководства активом в сопровождении охраны. Люди из Мурманска настойчиво добивались встречи с директором КТК "Ника" Максимом Фроловым. По нашим данным, на текущий момент Фролов отстранен от руководства. Дозвониться до него не удается.

По предварительным данным, активность людей из Мурманска связана с критическим финансовым положением хозяина КТК "Ника" Василия Пимина. Находящийся в колонии бизнесмен был признан банкротом. Многомиллионные долги хозяина карельской компании придется гасить за счет сбыта имущества.

Подробнее о ситуации читайте в статье Александра Гнетнева на страницах деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: "Столица на Онего"

ФОТО: Иномарка снесла деревья под Петрозаводском, есть пострадавшие

ДТП с пострадавшими произошло на 17 километре автодороги "Петрозаводск-Суоярви", сообщили в ГИБДД Карелии.

В пятницу 19 июля в 5.50 на 17 километре автодороги "Петрозаводск-Суоярви" 52-летний водитель автомобиля BMW-520 неправильно выбрал скорость, не учел погодные условия и вылетел с дороги в кювет, где снес пару деревьев и перевернулся.

В результате ДТП пострадал 47-летний пассажир иномарки. Пострадавшему оказана медицинская помощь.

ВИДЕО: В Петрозаводске внедорожник с прицепом устроил групповое ДТП

ДТП произошло утром 18 июля на Кукковке.

На пересечении ул. Ровио и пр. Комсомольского в 8.56 водитель Chevrolet Niva с прицепом задел два автомобиля. Автомобиль развернуло.

Камера наружного видеонаблюдения "Ситилинк" зафиксировала момент ДТП

фото: РИА Новости / Константин Чалабов

Пропавшие в Карелии туристы из Москвы нашлись, сообщает МВД

Два туриста из Москвы, пропавшие в Лоухском районе, вышли на связь, сообщает МВД Карелии.

"Жители Москвы, объявленные в розыск в Лоухском районе Карелии, вышли на связь. В ближайшее время с ними встретятся сотрудники полиции. По имеющейся информации, в их исчезновении криминальной составляющей нет. В скором времени байдарочники отправятся домой", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что полиция объявила в розыск жителей Москвы: 28-летнюю женщину и 28-летнего мужчину. 8 июля они вышли на байдарке с озера Пиземское Лоухского района, затем вдоль берега Белого моря должны были добраться до деревни Пулонга. Туристы последний раз выходили на связь 8 июля. Родственники подали заявлением о пропаже 16 июля.

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